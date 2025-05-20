Российский продукт «ITSM box» от ГК «ИТ Эксперт» – это low-code инструмент поддержки функционирования цифровых услуг, включающий более 20 процессов управления с учетом рекомендаций ITIL® 4, и охватывающий задачи оказания ИТ-услуг, анализа процессов, контроля качества услуг и удовлетворенности клиентов.

ITSM box, разработанный на отечественной low-code платформе, позволяет заменить комплексные иностранные решения и технологии (HP, Microsoft, BMC, ServiceNow, Flexera и пр.), которые годами применялись в компаниях, сохранив при этом совместимость с ними и снижая риски эксплуатации корпоративных цифровых систем внутри предприятий.