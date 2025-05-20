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IT Expert ITSM box


Российский продукт «ITSM box» от ГК «ИТ Эксперт» – это low-code инструмент поддержки функционирования цифровых услуг, включающий более 20 процессов управления с учетом рекомендаций ITIL® 4, и охватывающий задачи оказания ИТ-услуг, анализа процессов, контроля качества услуг и удовлетворенности клиентов.  

ITSM box, разработанный на отечественной low-code платформе, позволяет заменить комплексные иностранные решения и технологии (HP, Microsoft, BMC, ServiceNow, Flexera и пр.), которые годами применялись в компаниях, сохранив при этом совместимость с ними и снижая риски эксплуатации корпоративных цифровых систем внутри предприятий.

УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 «Комос Групп» внедрил «1С:Itilium» для управления ИТ-услугами агрохолдинга 1
16.10.2024 ICL Services и Lasmera подписали соглашение о сотрудничестве 1
11.03.2024 ГК Softline становится стратегическим партнером Lasmera (ГК «ИТ Эксперт») 2
25.10.2023 Softline стала авторизованным партнером «ИТ эксперт» 1
18.09.2023 «Норбит» стала ключевым интегратором IT Expert 1
29.08.2023 ITSM box поможет «Айти» предложить заказчикам умную автоматизацию сервисных процессов 1
24.06.2022 Цифровая трансформация в условиях санкций: практический опыт 1
25.05.2022 IT Expert выступит на форуме CNews «Кейсы опыт лидеров» 1
18.01.2022 Softline и IT Expert стали партнёрами 1
24.06.2021 Российский финсектор оценил low-code by IT Expert 1

Публикаций - 10, упоминаний - 11

IT Expert и организации, системы, технологии, персоны:

IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 65 9
Box inc - box.com - box.net 363 8
Softline - Софтлайн 2964 3
Terrasoft - Террасофт 200 2
МегаФон 9236 1
Amazon Inc - Amazon.com 3044 1
Microsoft Corporation 24836 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13180 1
Meta Platforms - Facebook 4464 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 458 1
InfoWatch - Инфовотч 1041 1
HP Inc. 5715 1
Directum - Директум 1118 1
Telegram Group 2194 1
Цифра ГК 2469 1
ServiceNow 89 1
АйТи 1380 1
SimbirSoft - СимбирСофт 81 1
UseTech - Юзтех Интеграция 53 1
Google LLC 11938 1
Revenera - Flexera Software - Acresso Software - InstallShield Software Corporation - Stirling Group 18 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 101 1
Консом Групп НИЦ - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп 17 1
Gelarm - Геларм 37 1
Ланит - Норбит - Norbit 380 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2188 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник 36 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 259 1
ЦВТ 71 1
Softline - Polymatica - Полиматика 178 1
Softline - Develonica - Девелоника 134 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 344 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 100 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 167 1
SoftClub - СофтКлуб 156 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 77 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 196 1
SAS Institute 989 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 128 1
ICL ГК 404 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 214 1
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7567 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 525 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Лента - Сеть розничной торговли 2140 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 479 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 513 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 333 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 185 1
Синара ГК - Sinara Group 105 1
Сургутнефтегаз - СНГ 271 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 376 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 194 1
Комус 99 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 51 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2875 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12007 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3052 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 322 1
Роскачество - Российская система качества 39 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1451 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
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EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1855 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 360 1
IT Expert - Asset box 3 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1119 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 707 1
Microsoft Teams - MS Teams 574 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 207 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 203 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
НСПК - СБПэй 44 1
UseTech - UseBus 29 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury - АКБ Барьер 285 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 104 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 105 1
Softline Digital - Софтлайн платформа 102 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1372 1
IT Expert - CPI box 1 1
Linux OS 10212 1
Microsoft Windows 15892 1
Terrasoft Creatio 97 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Softline - DeskWork 117 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 131 1
ICL Колибри-АРМ - автоматизированное управление рабочими местами 25 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1764 1
Microsoft MECM - Microsoft Endpoint Configuration Manager - Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft Endpoint Manager - Microsoft Intune Endpoint Protection - Microsoft Endpoint Protection - Microsoft Endpoint DLP 296 1
Грибов Михаил 9 7
Ермакова Светлана 10 2
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Сотин Денис 210 1
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Воронин Павел 146 1
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Чернышев Андрей 69 1
Куканов Антон 6 1
Максимова Марина 11 1
Мураховский Эдуард 38 1
Ерошкин Павел 34 1
Ефёров Алексей 44 1
Микрюков Валерий 28 1
Гнатко Роман 11 1
Корниенко Алексей 1 1
Щепалин Олег 23 1
Юганов Максим 3 1
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Ионкин Павел 1 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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