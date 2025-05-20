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IT Expert ITSM box
Российский продукт «ITSM box» от ГК «ИТ Эксперт» – это low-code инструмент поддержки функционирования цифровых услуг, включающий более 20 процессов управления с учетом рекомендаций ITIL® 4, и охватывающий задачи оказания ИТ-услуг, анализа процессов, контроля качества услуг и удовлетворенности клиентов.
ITSM box, разработанный на отечественной low-code платформе, позволяет заменить комплексные иностранные решения и технологии (HP, Microsoft, BMC, ServiceNow, Flexera и пр.), которые годами применялись в компаниях, сохранив при этом совместимость с ними и снижая риски эксплуатации корпоративных цифровых систем внутри предприятий.
УПОМИНАНИЯ
IT Expert и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1451 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 265 1
|Грибов Михаил 9 7
|Ермакова Светлана 10 2
|Натрусов Артем 289 1
|Шадаев Максут 1044 1
|Сотин Денис 210 1
|Андрианов Павел 84 1
|Галкин Николай 112 1
|Фокин Валерий 47 1
|Гимранов Ринат 122 1
|Кирьянова Александра 140 1
|Меденцев Константин 98 1
|Копысов Виталий 63 1
|Воронин Павел 146 1
|Караева Ольга 13 1
|Тараторин Александр 58 1
|Врацкий Андрей 143 1
|Шинкарев Александр 32 1
|Истомин Константин 57 1
|Сафрыгин Егор 37 1
|Дмитриев Андрей 39 1
|Степанов Андрей 30 1
|Амалицкая Маргарита 31 1
|Чернышев Андрей 69 1
|Куканов Антон 6 1
|Максимова Марина 11 1
|Мураховский Эдуард 38 1
|Ерошкин Павел 34 1
|Ефёров Алексей 44 1
|Микрюков Валерий 28 1
|Гнатко Роман 11 1
|Корниенко Алексей 1 1
|Щепалин Олег 23 1
|Юганов Максим 3 1
|Калайдов Марк 2 1
|Ионкин Павел 1 1
|Золотов Никита 1 1
|Громов Денис 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148545 8
|Европа 24370 1
|Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 178 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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