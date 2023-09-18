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«Норбит» стала ключевым интегратором IT Expert

IT Expert переходит на вендорскую модель ведения бизнеса и сосредоточится на разработке современных цифровых продуктов, методологическом консалтинге и обучении по направлению ITSM (организация и управление ИТ-услугами). Внедрением решений компании будет заниматься команда специалистов «Норбит» (входит в группу «Ланит»).

IT Expert основана в 2002 г. Ее флагманский программный продукт ITSM box позволяет автоматизировать соответствующие процессы, отслеживать их качество и уровень удовлетворенности клиентов. За последние несколько лет решение стало основной отечественной альтернативой для крупных и сверхкрупных компаний. Услуги внедрения ITSM box теперь будет оказывать «Норбит», а также несколько специализированных отраслевых интеграторов. IT Expert обеспечит контроль качества проектов в рамках сервиса Quality Assurance ITSM.

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Облака

Михаил Грибов, управляющий директор группы компаний IT Expert, сказал: «Сейчас многие компании находятся в поиске эффективных ITSM-систем. Мы считаем своей ответственностью поддержать максимально высокий уровень качества и функциональности собственных продуктов. Поэтому решено было сместить фокус усилий именно на разработку, чтобы предложить клиентам ПО с учетом их растущих потребностей и планов развития бизнеса, а задачи интеграции передать нашим проверенным надежным партнерам, центральное место среди них занимает «Норбит».

Роман Гнатко, коммерческий директор «Норбит», отметил: «Наша команда из более чем 20 опытных специалистов по ITSM реализует ряд масштабных проектов, часть которых развернута на базе решения IT Expert. Среди множества подобных систем, представленных сейчас на российском рынке, именно оно является наиболее зрелым. Для нас развитие этого направления и интеграторской практики — ответ на запросы заказчиков, рассматривающих продукт ITSM box для проектов цифровой трансформации».

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