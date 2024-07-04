Box inc - box.com - box.net

Sitronics Group и Evraz Steel Box начали сотрудничество Российский разработчик ИТ-решений для государства и бизнеса Sitronics Group для реализации своих проектов будет использовать технологии, разработанные Evraz Steel Box. Система производителя позволяет проектировать сооружения за несколько часов, а материалы обеспечивают прочность и долговечность. Sitronics Group планирует применять эти разработки в своих

ГК Softline включит Privacy Box в экосистему Softline Universe лайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, провела интеграцию решения Privacy Box от компании B-152 в свою экосистему Softline Universe. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline. Softline Universe — это экосистема, доступная по подписке и предлагающая преднастрое

ГК Softline становится стратегическим партнером Lasmera (ГК «ИТ Эксперт») ый портфель собственных продуктов и услуг, и Lasmera (ГК «ИТ Эксперт») заключили партнерское соглашение на 2024 г. В рамках сотрудничества планируется реализация совместных проектов по внедрению ITSM Box. Об этом CNews сообщили представители Softline. Партнерство компаний началось в 2019 г. ГК Softline выступала в роли интегратора и продвигала продукты Lasmera (ГК «ИТ Эксперт») среди клиент

Пользователи «VK Видео» получили быстрый доступ к видеоконтенту на устройствах Xiamo Mi TV, Mi Box и Mi Stick «VK Видео» появились на устройствах Mi TV, Mi Box и Mi Stick компании Xiaomi. В феврале начнутся продажи телевизоров и приставок с брендированной кнопкой для быстрого доступа к приложению. Новая интеграция позволяет пользователям с лёгкост

ITSM box поможет «Айти» предложить заказчикам умную автоматизацию сервисных процессов нии партнерского соглашения с группой компаний «ИТ эксперт». В рамках партнерства «Айти» становится сертифицированным интегратором решений ГК «ИТ эксперт», флагманским продуктом которой является ITSM box, позволяющий заменить зарубежные решения в области оказания ИТ-услуг для крупных корпоративных заказчиков. Российский продукт ITSM box от ГК «ИТ эксперт» – это low-code-инструмент по

Retail Analytics Box от Ivideon: новый аналитический сервис для сетевого ритейла Компания Ivideon, разработчик облачных систем видеонаблюдения и видеоаналитики, представил сервис Retail Analytics Box, предназначенный для руководителей и предпринимателей, заинтересованных в анализе поведения покупателей и повышении эффективности работы торговых точек и сетей магазинов. Об этом CNews сооб

Varonis обнаружила новую уязвимость системы многофакторной аутентификации облачного сервиса Box Systems выявила новую уязвимость в системе многофакторной аутентификации (MFA) облачного хранилища Box, использующей дополнительную проверку пользователя при помощи sms-сообщений. Это уже втор

Varonis предупредила о возможности обхода многофакторной аутентификации в Box Исследовательская группа компании Varonis обнаружила способ обхода многофакторной аутентификации для учетных записей сервиса Box, использующих приложения-аутентификаторы, такие как Google Authenticator. В ходе исследования было выявлено, что злоумышленник может использовать украденные учетные данные для взлома учетно

Как в фильме «Особое мнение»: в России начали выпускать умные экраны с искусственным интеллектом Мониторы с устройством Addreality Box анализируют пол, возраст и эмоции покупателей, а затем, на основе обезличенных данных, помогают построить правильные товарные группы и предложения для клиентов. Умные экраны с искусственным

Российский финсектор оценил low-code by IT Expert ления основными ИТ-процессами: работой с инцидентами, запросами на обслуживание, каталогом сервисов и уровнем услуг. Технологической основой нового Service Desk стал продукт компании IT Expert — ITSM box Creatio созданный на платформе Creatio, разработанной компанией «Террасофт Россия». Правление банка высоко оценило функциональность и стоимость продукта ITSM box Creatio и именно поэ

Addreality инвестировала более 60 млн рублей в запуск нового рекламного плеера Разработчики Addreality объявили о запуске рекламного плеера Addreality Box с полной маркетинговой функциональностью. Задача нового продукта — сделать любой ТВ-экран в магазинах, сервисных организациях, пунктах выдачи и других точках продаж инструментом для получен

Что такое on-prem, cloud и box: изучаем форматы поставки ПО Сегодня на рынке представлено три основных формата поставки ПО: Box — коробочная версия, для пользования которой однократно покупаются «вечные» лицензии.Cloud — облачная версия, для пользования которой нужно вносить регулярные платежи (подписка).On-premise

Konica Minolta разработала решение Box Defect Detection для визуального контроля упаковки Konica Minolta объявила о запуске нового решения Box Defect Detection для проверки поверхности упаковки на производстве и в логистике. Оно объединяет технологию контроля качества, разработанную на основе искусственного интеллекта, с IoT-камер

Сбербанк начал продавать медиаприставку Okko Smart Box в своих офисах Медиаприставку Okko Smart Box теперь можно купить в 1,9 тыс. офисов Сбербанка по всей России (за исключением Дальнего Востока и Восточной Сибири). Заявка оформляется прямо в отделении, заказ привозит курьер — по указанн

Крупнейший каршеринг России переходит в облако Microsoft Azure Партнерство «Делимобиля» с Bright Box и Microsoft «Делимобиль» — действующий в России сервис поминутной аренды автомобилей (каршеринга) — начнет использовать в своих машинах телематические устройства Remoto международной компан

Технологии Microsoft и Bright Box помогут «Делимобилю» поощрить аккуратных водителей Сервис поминутной аренды автомобилей «Делимобиль» совместно с Microsoft и Bright Box анонсировали запуск программы скоринга для водителей «Делимобиля». Каршеринговая компания намерена анализировать стиль вождения пользователей и поощрять их за аккуратное управление автомоби

Bright Box: Ушедшие в облака забыли о технологической рутине ориентированную на конкретного пользователя. Не бойтесь вносить кардинальные изменения Каршеринговый сервис YouDrive для создания подключенного автомобиля использует платформу Remoto компании Bright Box, которая установлена примерно на тысяче автомобилей. До этого в компании было другое решение, но однажды оно перестало удовлетворять потребности бизнеса. «И что скрывать, мы пошли искать ан

Шлюз отказоустойчивости Resilient Sip Box проверен на совместимость с программной средой BroadWorks Российский разработчик ИТ-решений для бизнеса RCNTEC («Арсиэнтек») подтвердил совместимость своей разработки — шлюза отказоустойчивости Resilient Sip Box (RSB) — с программной средой BroadWorks (Broadsoft). Таким образом, компания стала первым российским технологическим партнёром компании Broadsoft, которая специализируется в области Voice o

Fujitsu обновила Primeflex Cluster-in-a-box — готовое решение для цифровой трансформации бизнеса Компания Fujitsu представила обновленное решение «готовый кластер», Primeflex Cluster-in-a-box, которое открывает компаниям малого и среднего бизнеса возможности для реализации проектов цифрового преобразования бизнеса, а крупным организациям предоставляет платформу для управления ра

Приложение Remoto превратило смартфон в дистанционный пульт для автомобиля иное приложение для десятков автодилеров Более 70% автомобилистов пользуются смартфонами и считают это средство коммуникации наиболее удобным. Когда разработчики из молодой российской компании bright box узнали о результатах этого исследования, они поняли, что это отличная возможность для стартапа. Правда, первый реализованный проект был достаточно узконаправленным. Продавцы машин начали ак

Dell представила промышленные ПК для встраиваемых систем Компания Dell представила первые специализированные промышленные персональные компьютеры — Embedded Box PC серий 3000 и 5000 — для встраиваемых систем. Устройства, запланированные к выпуску летом 2016 г., оснащены защитой от агрессивного воздействия окружающей среды и пассивной системой охлаж

Docs&Box организовала внеофисное хранение документов Корпорация ЭЛАР внедрила систему «ЭЛАР Саперион» в компании Docs&Box в Казахстане, обеспечив возможность повышения качества услуг, предоставляемых внешним клиентам. Об этом CNews сообщили в ЭЛАР. Компания Docs&Box предлагает весь спектр услуг по внеоф

BalaBit обновила свой флагманский продукт Shell Control Box BalaBit, новатор в области ИТ-безопасности со специализацией на управлении протоколами и расширенных технологиях мониторинга, объявила о выходе новой версии своего флагманского продукта Shell Control Box (SCB). Как сообщили CNews в BalaBit, это корпоративное устройство мониторинга позволяет контролировать доступ привилегированных пользователей к удаленным ИТ-системам, сохранять протоколы де

Ложная безопасность 4 цифр Четыре цифры в пароле – это очень, очень мало. Так считают в компании MDSec, которая занимается защитой информации. Чтобы не быть голословными, её инженеры собрали устройство IP Box – оно вскрывает четырёхзначные коды, которыми закрывают доступ к гаджету владельцы iPhone и iPad. Алгоритм работы IP Box чрезвычайно прост: обычный перебор цифр. Устройство подключае

Leta Capital инвестировала $1,5 млн в разработчика решений по дистанционному управлению функциями автомобиля bright box Leta Capital объявила об инвестициях в международную ИТ-компанию bright box. Общий объем инвестиций составил $ 1,5 млн. Средства от инвестиций будут направлены на доработку и продвижение продукта Remoto (www.myremoto.ru) - проект дистанционного управления функциями

Remoto — система удаленного управления автомобилем от bright box Компания bright box, российский поставщик ИТ-решений для бизнеса, создала систему удаленного управления автомобилем Remoto. Она позволяет безопасно, без открытия центрального замка автомобиля, управлять частью

Облачный сервис Box привлек $150 млн накануне IPO Облачный сервис Box привлек $150 млн инвестиций от частного инвестфонда TPG и хедж-фонда Coatue Management. Эти сведения наряду с финансовой отчетностью содержатся в документах, поданных компанией в Комиссию С

Smart Logger Box — «коробочное» решение для многоканальной аудиозаписи Компания «Центр речевых технологий» (ЦРТ) представила простое в эксплуатации «коробочное» решение для многоканальной аудиозаписи. Линейка Smart Logger Box призвана заменить аудиорегистраторы серии Smallogger II — предыдущую разработку ЦРТ. Smart Logger Box позволяет решать задачи регистрации диспетчерских переговоров, информационной бе

Приставка WISE TIVI Box превратит обычные телевизоры в Smart TV Компания WISE TIVI объявила о начале продаж в России телевизионной приставки WISE TIVI Box, которая после подключения к телевизору превращает его в «умный» (Smart TV). Приставка предоставляет пользователю возможности интернет-кинотеатра, игровой консоли, проигрывателя видеоконтек

Faberlic построит систему бизнес-аналитики в «облаках» Консалтинговая компания bright box сообщила о старте в компании Faberlic проекта по внедрению новой системы класса Business Intelligence, позволяющей расширить возможности анализа данных и сделать более эффективным механизм

«Билайн» начал продажи брендированного WiFi-роутера Smart Box Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о начале продаж брендированного WiFi-роутера «Билайн» Smart Box в городах присутствия услуги домашнего интернета «Билайн». «Билайн» Smart Box – WiFi-роутер нового поколения с увеличенным радиусом действия и скоростью соединения до 300 Мбит/с в ло

«Рикор» представил медиацентр Smart TV Box Компания «Рикор Интерактивные Медиа Технологии» представила свою новую разработку - ОТТ медиацентр Smart TV Box. Начало продаж Smart TV Box намечено на весну 2013 г. Главная особенность Smart TV Box компании «Рикор» – многофункциональность. Медиацентр представляет собой не только устрой

Мобильные решения для совместной работы: "гигантам" придется потесниться? ножество игроков, среди которых достаточно четкая сегментация. Лидерами отрасли уже сейчас являются Box.net, Yammer и Skype (последний – в части развития своего мобильного продукта). IBM, Cisco

Стартап bright box выстроил малобюджетную инфраструктуру на Office 365 Благодаря подписке на сервисы Office 365 компания bright box построила гибкую и малобюджетную ИТ-инфраструктуру, основанную на простой интеграции облачных технологий и стандартных офисных приложений. Прошедшее с момента начала эксплуатации облачного

Абонентам интерактивного телевидения «Ростелекома» стала доступна ежемесячная подписка Picture Box «Ростелеком» совместно с кинокомпанией NBC Universal запустил новую услугу для абонентов интерактивного телевидения – ежемесячную подписку Picture Box. Теперь абоненты «Ростелекома» имеют возможность получить доступ к подборке художественных фильмов и сериалов, предоставленных компанией NBC Universal. В пакет войдут как классические, так

«Вобис Компьютер» представил новые видеорегистраторы Highscreen Компания «Вобис Компьютер», владеющая брендом Highscreen, объявила о начале продаж двух новых авторегистраторов – Highscreen Black Box Full HD и Black Box HD-mini Plus. Первая новинка может записывать видео в формате Full HD 1080p, вторая – HD 720p. Интерполяция при съемке не используется. Обе модели оснащены ЖК-дис

Ловкость рук и Leap box о, способное составить конкуренцию Microsoft Kinect. Небольшая коробочка LEAP box подключается к свободному порту USB компьютера (PC или Mac) и оцифровывает жесты руками в трёхмерном пространстве, переводя их в сигналы для управления и взаимодействия с виртуальной средой

Новое VDI-устройство от Dell и Citrix упрощает виртуализацию рабочих мест ло появление нового VDI-устройства, которое сможет упростить и ускорить массовое развертывание виртуализации рабочих мест. Тиражируемое решение Dell DVS Simplified с предустановленным Citrix VDI-in-a-Box будет поставляться компанией Dell и ее партнерами. Возможности универсального решения Citrix VDI-in-a-Box позволили Dell и Citrix создать простое интегрированное VDI-устройство, кото

IT-Box зарегистрировала решение для автоматизации проектной деятельности федеральных ГУП и НИИ Компания IT-Box сообщила о завершении процедуры регистрации отраслевого решения «IT-Box: Управление проектами НИОКР» в корпорации Microsoft. Решение базируется на платформе Microsoft Dynamics AX и п