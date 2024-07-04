Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Box inc box.com box.net

Box inc - box.com - box.net

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.07.2024 Sitronics Group и Evraz Steel Box начали сотрудничество

Российский разработчик ИТ-решений для государства и бизнеса Sitronics Group для реализации своих проектов будет использовать технологии, разработанные Evraz Steel Box. Система производителя позволяет проектировать сооружения за несколько часов, а материалы обеспечивают прочность и долговечность. Sitronics Group планирует применять эти разработки в своих

10.06.2024 ГК Softline включит Privacy Box в экосистему Softline Universe

лайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, провела интеграцию решения Privacy Box от компании B-152 в свою экосистему Softline Universe. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline. Softline Universe — это экосистема, доступная по подписке и предлагающая преднастрое
11.03.2024 ГК Softline становится стратегическим партнером Lasmera (ГК «ИТ Эксперт»)

ый портфель собственных продуктов и услуг, и Lasmera (ГК «ИТ Эксперт») заключили партнерское соглашение на 2024 г. В рамках сотрудничества планируется реализация совместных проектов по внедрению ITSM Box. Об этом CNews сообщили представители Softline. Партнерство компаний началось в 2019 г. ГК Softline выступала в роли интегратора и продвигала продукты Lasmera (ГК «ИТ Эксперт») среди клиент
31.01.2024 Пользователи «VK Видео» получили быстрый доступ к видеоконтенту на устройствах Xiamo Mi TV, Mi Box и Mi Stick

«VK Видео» появились на устройствах Mi TV, Mi Box и Mi Stick компании Xiaomi. В феврале начнутся продажи телевизоров и приставок с брендированной кнопкой для быстрого доступа к приложению. Новая интеграция позволяет пользователям с лёгкост
29.08.2023 ITSM box поможет «Айти» предложить заказчикам умную автоматизацию сервисных процессов

нии партнерского соглашения с группой компаний «ИТ эксперт». В рамках партнерства «Айти» становится сертифицированным интегратором решений ГК «ИТ эксперт», флагманским продуктом которой является ITSM box, позволяющий заменить зарубежные решения в области оказания ИТ-услуг для крупных корпоративных заказчиков. Российский продукт ITSM box от ГК «ИТ эксперт» – это low-code-инструмент по
26.10.2022 Retail Analytics Box от Ivideon: новый аналитический сервис для сетевого ритейла

Компания Ivideon, разработчик облачных систем видеонаблюдения и видеоаналитики, представил сервис Retail Analytics Box, предназначенный для руководителей и предпринимателей, заинтересованных в анализе поведения покупателей и повышении эффективности работы торговых точек и сетей магазинов. Об этом CNews сооб
19.01.2022 Varonis обнаружила новую уязвимость системы многофакторной аутентификации облачного сервиса Box

Systems выявила новую уязвимость в системе многофакторной аутентификации (MFA) облачного хранилища Box, использующей дополнительную проверку пользователя при помощи sms-сообщений. Это уже втор
15.12.2021 Varonis предупредила о возможности обхода многофакторной аутентификации в Box

Исследовательская группа компании Varonis обнаружила способ обхода многофакторной аутентификации для учетных записей сервиса Box, использующих приложения-аутентификаторы, такие как Google Authenticator. В ходе исследования было выявлено, что злоумышленник может использовать украденные учетные данные для взлома учетно
04.08.2021 Как в фильме «Особое мнение»: в России начали выпускать умные экраны с искусственным интеллектом

Мониторы с устройством Addreality Box анализируют пол, возраст и эмоции покупателей, а затем, на основе обезличенных данных, помогают построить правильные товарные группы и предложения для клиентов. Умные экраны с искусственным
24.06.2021 Российский финсектор оценил low-code by IT Expert

ления основными ИТ-процессами: работой с инцидентами, запросами на обслуживание, каталогом сервисов и уровнем услуг. Технологической основой нового Service Desk стал продукт компании IT Expert — ITSM box Creatio созданный на платформе Creatio, разработанной компанией «Террасофт Россия». Правление банка высоко оценило функциональность и стоимость продукта ITSM box Creatio и именно поэ
19.05.2021 Addreality инвестировала более 60 млн рублей в запуск нового рекламного плеера

Разработчики Addreality объявили о запуске рекламного плеера Addreality Box с полной маркетинговой функциональностью. Задача нового продукта — сделать любой ТВ-экран в магазинах, сервисных организациях, пунктах выдачи и других точках продаж инструментом для получен
10.02.2021 Что такое on-prem, cloud и box: изучаем форматы поставки ПО

Сегодня на рынке представлено три основных формата поставки ПО: Box — коробочная версия, для пользования которой однократно покупаются «вечные» лицензии.Cloud — облачная версия, для пользования которой нужно вносить регулярные платежи (подписка).On-premise

12.08.2020 Konica Minolta разработала решение Box Defect Detection для визуального контроля упаковки

Konica Minolta объявила о запуске нового решения Box Defect Detection для проверки поверхности упаковки на производстве и в логистике. Оно объединяет технологию контроля качества, разработанную на основе искусственного интеллекта, с IoT-камер
11.08.2020 Сбербанк начал продавать медиаприставку Okko Smart Box в своих офисах

Медиаприставку Okko Smart Box теперь можно купить в 1,9 тыс. офисов Сбербанка по всей России (за исключением Дальнего Востока и Восточной Сибири). Заявка оформляется прямо в отделении, заказ привозит курьер — по указанн
30.09.2019 Крупнейший каршеринг России переходит в облако Microsoft Azure

Партнерство «Делимобиля» с Bright Box и Microsoft «Делимобиль» — действующий в России сервис поминутной аренды автомобилей (каршеринга) — начнет использовать в своих машинах телематические устройства Remoto международной компан
30.09.2019 Технологии Microsoft и Bright Box помогут «Делимобилю» поощрить аккуратных водителей

Сервис поминутной аренды автомобилей «Делимобиль» совместно с Microsoft и Bright Box анонсировали запуск программы скоринга для водителей «Делимобиля». Каршеринговая компания намерена анализировать стиль вождения пользователей и поощрять их за аккуратное управление автомоби
25.03.2019 Bright Box: Ушедшие в облака забыли о технологической рутине

ориентированную на конкретного пользователя. Не бойтесь вносить кардинальные изменения Каршеринговый сервис YouDrive для создания подключенного автомобиля использует платформу Remoto компании Bright Box, которая установлена примерно на тысяче автомобилей. До этого в компании было другое решение, но однажды оно перестало удовлетворять потребности бизнеса. «И что скрывать, мы пошли искать ан
23.05.2017 Шлюз отказоустойчивости Resilient Sip Box проверен на совместимость с программной средой BroadWorks

Российский разработчик ИТ-решений для бизнеса RCNTEC («Арсиэнтек») подтвердил совместимость своей разработки — шлюза отказоустойчивости Resilient Sip Box (RSB) — с программной средой BroadWorks (Broadsoft). Таким образом, компания стала первым российским технологическим партнёром компании Broadsoft, которая специализируется в области Voice o
23.06.2016 Fujitsu обновила Primeflex Cluster-in-a-box — готовое решение для цифровой трансформации бизнеса

Компания Fujitsu представила обновленное решение «готовый кластер», Primeflex Cluster-in-a-box, которое открывает компаниям малого и среднего бизнеса возможности для реализации проектов цифрового преобразования бизнеса, а крупным организациям предоставляет платформу для управления ра
09.03.2016 Приложение Remoto превратило смартфон в дистанционный пульт для автомобиля

иное приложение для десятков автодилеров Более 70% автомобилистов пользуются смартфонами и считают это средство коммуникации наиболее удобным. Когда разработчики из молодой российской компании bright box узнали о результатах этого исследования, они поняли, что это отличная возможность для стартапа. Правда, первый реализованный проект был достаточно узконаправленным. Продавцы машин начали ак
29.02.2016 Dell представила промышленные ПК для встраиваемых систем

Компания Dell представила первые специализированные промышленные персональные компьютеры — Embedded Box PC серий 3000 и 5000 — для встраиваемых систем. Устройства, запланированные к выпуску летом 2016 г., оснащены защитой от агрессивного воздействия окружающей среды и пассивной системой охлаж
22.09.2015 Docs&Box организовала внеофисное хранение документов

Корпорация ЭЛАР внедрила систему «ЭЛАР Саперион» в компании Docs&Box в Казахстане, обеспечив возможность повышения качества услуг, предоставляемых внешним клиентам. Об этом CNews сообщили в ЭЛАР. Компания Docs&Box предлагает весь спектр услуг по внеоф
10.06.2015 BalaBit обновила свой флагманский продукт Shell Control Box

BalaBit, новатор в области ИТ-безопасности со специализацией на управлении протоколами и расширенных технологиях мониторинга, объявила о выходе новой версии своего флагманского продукта Shell Control Box (SCB). Как сообщили CNews в BalaBit, это корпоративное устройство мониторинга позволяет контролировать доступ привилегированных пользователей к удаленным ИТ-системам, сохранять протоколы де
24.03.2015 Ложная безопасность 4 цифр

Четыре цифры в пароле – это очень, очень мало. Так считают в компании MDSec, которая занимается защитой информации. Чтобы не быть голословными, её инженеры собрали устройство IP Box – оно вскрывает четырёхзначные коды, которыми закрывают доступ к гаджету владельцы iPhone и iPad. Алгоритм работы IP Box чрезвычайно прост: обычный перебор цифр. Устройство подключае
21.11.2014 Leta Capital инвестировала $1,5 млн в разработчика решений по дистанционному управлению функциями автомобиля bright box

Leta Capital объявила об инвестициях в международную ИТ-компанию bright box. Общий объем инвестиций составил $ 1,5 млн. Средства от инвестиций будут направлены на доработку и продвижение продукта Remoto (www.myremoto.ru) - проект дистанционного управления функциями
31.07.2014 Remoto — система удаленного управления автомобилем от bright box

Компания bright box, российский поставщик ИТ-решений для бизнеса, создала систему удаленного управления автомобилем Remoto. Она позволяет безопасно, без открытия центрального замка автомобиля, управлять частью
08.07.2014 Облачный сервис Box привлек $150 млн накануне IPO

Облачный сервис Box привлек $150 млн инвестиций от частного инвестфонда TPG и хедж-фонда Coatue Management. Эти сведения наряду с финансовой отчетностью содержатся в документах, поданных компанией в Комиссию С
14.05.2014 Smart Logger Box — «коробочное» решение для многоканальной аудиозаписи

Компания «Центр речевых технологий» (ЦРТ) представила простое в эксплуатации «коробочное» решение для многоканальной аудиозаписи. Линейка Smart Logger Box призвана заменить аудиорегистраторы серии Smallogger II — предыдущую разработку ЦРТ. Smart Logger Box позволяет решать задачи регистрации диспетчерских переговоров, информационной бе
11.12.2013 Приставка WISE TIVI Box превратит обычные телевизоры в Smart TV

Компания WISE TIVI объявила о начале продаж в России телевизионной приставки WISE TIVI Box, которая после подключения к телевизору превращает его в «умный» (Smart TV). Приставка предоставляет пользователю возможности интернет-кинотеатра, игровой консоли, проигрывателя видеоконтек
26.08.2013 Faberlic построит систему бизнес-аналитики в «облаках»

Консалтинговая компания bright box сообщила о старте в компании Faberlic проекта по внедрению новой системы класса Business Intelligence, позволяющей расширить возможности анализа данных и сделать более эффективным механизм

26.04.2013 «Билайн» начал продажи брендированного WiFi-роутера Smart Box

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о начале продаж брендированного WiFi-роутера «Билайн» Smart Box в городах присутствия услуги домашнего интернета «Билайн». «Билайн» Smart Box – WiFi-роутер нового поколения с увеличенным радиусом действия и скоростью соединения до 300 Мбит/с в ло
01.02.2013 «Рикор» представил медиацентр Smart TV Box

Компания «Рикор Интерактивные Медиа Технологии» представила свою новую разработку - ОТТ медиацентр Smart TV Box. Начало продаж Smart TV Box намечено на весну 2013 г. Главная особенность Smart TV Box компании «Рикор» – многофункциональность. Медиацентр представляет собой не только устрой
15.01.2013 Мобильные решения для совместной работы: "гигантам" придется потесниться?

ножество игроков, среди которых достаточно четкая сегментация. Лидерами отрасли уже сейчас являются Box.net, Yammer и Skype (последний – в части развития своего мобильного продукта). IBM, Cisco
23.11.2012 Стартап bright box выстроил малобюджетную инфраструктуру на Office 365

Благодаря подписке на сервисы Office 365 компания bright box построила гибкую и малобюджетную ИТ-инфраструктуру, основанную на простой интеграции облачных технологий и стандартных офисных приложений. Прошедшее с момента начала эксплуатации облачного

14.11.2012 Абонентам интерактивного телевидения «Ростелекома» стала доступна ежемесячная подписка Picture Box

«Ростелеком» совместно с кинокомпанией NBC Universal запустил новую услугу для абонентов интерактивного телевидения – ежемесячную подписку Picture Box. Теперь абоненты «Ростелекома» имеют возможность получить доступ к подборке художественных фильмов и сериалов, предоставленных компанией NBC Universal. В пакет войдут как классические, так

24.10.2012 «Вобис Компьютер» представил новые видеорегистраторы Highscreen

Компания «Вобис Компьютер», владеющая брендом Highscreen, объявила о начале продаж двух новых авторегистраторов – Highscreen Black Box Full HD и Black Box HD-mini Plus. Первая новинка может записывать видео в формате Full HD 1080p, вторая – HD 720p. Интерполяция при съемке не используется. Обе модели оснащены ЖК-дис
22.05.2012 Ловкость рук и Leap box

о, способное составить конкуренцию Microsoft Kinect. Небольшая коробочка LEAP box подключается к свободному порту USB компьютера (PC или Mac) и оцифровывает жесты руками в трёхмерном пространстве, переводя их в сигналы для управления и взаимодействия с виртуальной средой
29.02.2012 Новое VDI-устройство от Dell и Citrix упрощает виртуализацию рабочих мест

ло появление нового VDI-устройства, которое сможет упростить и ускорить массовое развертывание виртуализации рабочих мест. Тиражируемое решение Dell DVS Simplified с предустановленным Citrix VDI-in-a-Box будет поставляться компанией Dell и ее партнерами. Возможности универсального решения Citrix VDI-in-a-Box позволили Dell и Citrix создать простое интегрированное VDI-устройство, кото
30.11.2011 IT-Box зарегистрировала решение для автоматизации проектной деятельности федеральных ГУП и НИИ

Компания IT-Box сообщила о завершении процедуры регистрации отраслевого решения «IT-Box: Управление проектами НИОКР» в корпорации Microsoft. Решение базируется на платформе Microsoft Dynamics AX и п
12.10.2011 Облачный хостинг Box.net получил $81 млн инвестиций

Сервис хостинга в облаке Box.net объявил о том, что привлек $81 млн в рамках четвертого раунда финансирования от ряда


Публикаций - 375, упоминаний - 389

Box inc и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 84
Dropbox 527 64
Google LLC 12688 42
Meta Platforms - Facebook 4621 22
Apple Inc 13154 21
Intel Corporation 12811 20
Salesforce 498 20
Yandex - Яндекс 9216 16
9594 16
Nvidia Corp 4002 15
Bright Box - Брайт бокс 21 14
AMD - Advanced Micro Devices 4641 13
HP Inc. 5883 12
Microsoft Corporation - GitHub 1075 12
VK - Mail.ru Group 3602 12
Dell EMC 5180 11
Amazon Inc - Amazon.com 3277 11
Cisco Systems 5372 10
Oracle Corporation 7074 9
Acer Group - Acer Inc 2776 9
Sony 6739 9
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 69 9
Spark Unlimited 23 8
X Corp - Twitter 2938 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Xiaomi - Сяоми 2231 8
Zendesk 39 8
Ростелеком 10948 7
Broadcom - VMware 2610 7
МегаФон 10742 7
SAP SE 5601 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Softline - Софтлайн 3743 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Runscope 7 7
Samsung Electronics 11064 6
Dell Technologies - Dell Computer 2219 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 6
Citrix Systems 868 6
Red Hat 1378 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 7
NEA - New Enterprise Associates 23 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Runa Capital 158 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
MSD Capital 14 6
Связной ГК 1401 5
Royal Dutch Shell - Шелл 233 4
Airbnb 101 4
Index Ventures 50 4
BV Capital - Eventure Capitale 10 4
e.ventures 11 4
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 4
Белый Ветер 365 3
Dixis - Диксис - Dиксис 371 3
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 120 3
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
Евросеть 1421 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 3
Uber 357 3
Telstra Venture 5 3
Седьмой Континент 65 2
Swarovski AG 74 2
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 35 2
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 2
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
ЕВРАЗ - Evraz Steel Box - Евраз Стил бокс - Evraz Steel Building - Евраз Стил Билдинг 6 2
Draper Fisher Jurvetson Growth 22 2
Глобус Гурмэ 3 2
eBay Inc 1640 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
Совет при президенте Российской Федерации 205 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Роскачество - Российская система качества 49 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Правительства Эстонии - Vabariigi Valitsus - Riigikogu - Парламент Эстонии (Рийгикогу) - Государственное собрание Эстонской Республики - органы государственной власти 18 1
ЦБ Азербайджан - Центральный Банк Азербайджанской Республики - Azərbaycan Mərkəzi Bankı 7 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Электрокабель 13 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 86
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 74
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 73
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 61
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 59
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 51
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 51
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 47
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 46
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 46
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 38
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 36
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 36
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 34
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 31
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 30
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 30
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 30
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 28
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 27
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 26
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 26
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 25
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 25
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 24
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 24
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 22
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 22
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 22
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 22
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 21
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 21
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 21
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 21
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 19
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 19
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 19
Microsoft Windows 16882 51
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 46
Google Android 15243 38
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 32
Linux OS 11533 30
Apple iOS 8583 27
Microsoft Office 4170 24
Microsoft Office 365 1042 18
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 18
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 17
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 15
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 13
Microsoft Azure 1526 13
Apple macOS 2419 12
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Диск - Yandex Disk 239 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 11
Apple iPad 4011 10
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 10
Apple iPhone 6 4861 10
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 249 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
Apple - App Store 3109 9
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 9
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 9
Bending Spoons - Evernote 200 9
Epic Games - Unreal Engine 337 9
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 9
IT Expert - ITSM box 13 8
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 8
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 8
Microsoft Outlook 1506 8
Remoto 9 8
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 107 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 8
Microsoft Windows 2000 8678 8
Новые облачные технологии - МойОфис 958 7
Microsoft Windows XP 2431 7
Microsoft Teams - MS Teams 670 7
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 7
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 7
Levie Aaron - Леви Аарон 8 8
Сысоев Игорь 41 6
Грибов Михаил 10 6
Robertson Gus - Робертсон Гас 9 6
Butterfield Stewart - Баттерфилд Стюарт 13 6
Мишанин Иван 5 4
Dell Michael - Делл Майкл 193 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 3
Коновалов Максим 20 3
Щеглов Петр 85 3
Курьянов Сергей 162 3
Галеев Сергей 37 3
Рукавишникова Мария 23 3
Gutmann Daniel - Гутман Даниэль 17 3
Мартиросов Давид 123 2
Сергеев Иван 74 2
Бушмелев Сергей 44 2
Ларичев Юрий 16 2
Ковалев Андрей 43 2
Дородных Дмитрий 5 2
Чижов Михаил 3 2
Соколов Вячеслав 5 2
Brunner Kornelius - Бруннер Корнелиус 14 2
Ермакова Светлана 12 2
Dylan Bob - Дилан Боб 12 2
Pollock Jackson - Поллок Джексон 5 2
Taylor Richard - Тэйлор Ричард 7 2
Jones-Smith Katherine - Джонс-Смит Кэтрин 3 2
White Shaun - Уайт Шон 12 2
Макеев Егор 4 2
Путин Владимир 3454 2
Мельникова Анастасия 440 2
Белоусов Сергей 254 2
Натрусов Артем 313 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Круглов Константин 28 2
Ганин Егор 54 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 2
Гришин Дмитрий 210 2
Дергилёв Никита 44 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 138
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 56
Европа 24964 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 25
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 21
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 16
Германия - Федеративная Республика 13221 13
Франция - Французская Республика 8177 13
Япония 13807 12
США - Нью-Йорк 3180 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Испания - Королевство 3840 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Южная Корея - Республика 7052 7
Азия - Азиатский регион 5920 7
Индия - Bharat 5869 6
Америка - Американский регион 2206 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
США - Калифорния 4829 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
Китай - Тайвань 4245 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Европа Восточная 3138 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Африка - Африканский регион 3641 4
Великобритания - Лондон 2432 4
Китай - Пекин - Beijing 1096 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Польша - Республика 2031 3
Ближний Восток 3154 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 3
Испания - Каталония - Барселона 752 3
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 34
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 34
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 31
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 31
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 24
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 23
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 23
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 22
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 20
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 17
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 17
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 16
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 15
Английский язык 7030 14
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 12
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 10
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 10
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 9
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 9
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 8
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 8
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 8
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 8
ящик Пандоры 51 8
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 7
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 6
CNews - ZOOM.CNews 1866 7
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 4
NYT - The New York Times 1100 4
Bloomberg 1627 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 3
VentureBeat 90 3
РБК Инновации 47 2
VNUNet.com 214 2
Amazon - IMDb - Internet Movie Database 25 2
The Verge - Издание 619 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Crunchbase 74 2
Nature 832 2
Mashable 372 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 1
PCWorld - PC World 47 1
CNews TV 747 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 1
Playboy 51 1
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 1
Times 661 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks - ИгроWeek 75 1
Box Office Mojo 1 1
Sydney Morning Herald 36 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
FT - Financial Times 1296 1
Reddit 398 1
Tom’s Hardware 600 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Inquirer 463 1
Gartner - Гартнер 3658 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
IDC - International Data Corporation 4975 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 4
Forrester Wave 45 3
Fortune Global 500 295 2
Forrester Research 834 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
Frost & Sullivan 207 2
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
eMarketer 206 1
ITResearch 123 1
In-Stat 115 1
IMS Research 31 1
Gartner Magic Quadrant Data Center 10 1
SDN Central 3 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
CNews Инновация года - награда 155 1
HFS Research 49 1
W3Techs 14 1
Fortune Global 100 142 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Technavio 29 1
CWRU - Case Western Reserve University - Кейс-Вестерн-Резерв университет 31 2
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 2
МГТУ ГА - Московский государственный технический университет гражданской авиации 14 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
University of Edinburgh - Эдинбургский университет - Royal Observatory, Edinburgh - Королевская обсерватория университета Эдинбурга 67 1
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
Loughborough University - Университет Лафборо 9 1
University of Catania - Катанийский университет 1 1
РАН ИГ - ИГРАН - Институт географии РАН 6 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
CNews AWARDS - награда 571 4
CEATEC 45 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Связь-Экспокомм 276 1
itSMF - IT Service Management Forum 40 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
IT Elements 13 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Black Hat - Конференция 120 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще