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Konica Minolta разработала решение Box Defect Detection для визуального контроля упаковки

Ритейл Логистика Техника

Konica Minolta объявила о запуске нового решения Box Defect Detection для проверки поверхности упаковки на производстве и в логистике. Оно объединяет технологию контроля качества, разработанную на основе искусственного интеллекта, с IoT-камерами Mobotix.

Решение Box Defect Detection помогает определять, насколько пластиковые коробки на предприятии соответствуют стандартам качества. Оно может находить широкий список дефектов – например, загрязнения; а также определять их степень и серьезность. После этого решение автоматически передает сигнал сепаратору конвейера, чтобы убрать бракованную упаковку с линии или отправить ее на очистку.

При помощи Box Defect Detection Konica Minolta расширяет портфолио продуктов в области видеонаблюдения. Компания уже предлагает IoT-решения для обеспечения безопасности офисов от краж или взломов, а также для обнаружения повышенных температур.

«Новое решение Box Defect Detection идеально подходит для конвейерного производства и складского хранения. Помимо поиска дефектов коробки, в том числе трещин и посторонних объектов, оно открывает широкие возможности настройки и сбора статистики, – отметил Андрей Лунев, руководитель направления интеллектуального видеонаблюдения Mobotix Konica Minolta Business Solutions Russia. – Решение позволяет минимизировать влияние человеческого фактора и снижать количество ошибок, а также не требует значительных инвестиций – для контроля достаточно всего двух камер».

Кроме того, компания разработала приложение для тепловизионной камеры Mobotix Temperature Screenint App, которое определяет температуру лица и других участков кожи человека. Оно позволит повысить точность измерений видеокамер. Решение будет доступно с октября 2020 г.

«Konica Minolta использует свои знания и разрабатывает продукты, которые помогают создавать удобную среду как для компании в целом, так и для сотрудников в частности, а также обеспечивать непрерывность бизнес-процессов. С помощью наших IoT-камер, в частности тепловизионных решений мы вносим вклад в обеспечение безопасности сотрудников и рабочего места, сводя к минимуму риски и оперативно выявляя аномальные ситуации», – отметил Шинтаро Ину, ведущий менеджер направления интеллектуального видеонаблюдения Konica Minolta Business Solutions Europe.

Сегодня решения в сфере видеонаблюдения Konica Minolta доступны в 23 странах, и их применяет более 400 клиентов.

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