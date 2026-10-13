Россиян обдирают как липку. Китайские ноутбуки стали хуже и резко подорожали на фоне исчезновения западных из продажи

В России на 10% подорожали ноутбуки, ввозимые из Китая. При этом они стали хуже – на фоне дефицита памяти многие производители вновь начали выпускать модели с 8 ГБ оперативной памяти. По меркам 2026 г. это очень мало. Цены на китайские ноутбуки выросли на фоне сокращения ассортимента западных брендов – ноутбуков Apple, HP, Dell и других в России стало заметно меньше.

Больше денег за меньше ноутбука

Жителям России придется платить больше за ноутбуки, ввозимые из Китая. Новые партии подорожали в закупке на 10%.

В магазинах цены на мобильные ПК вырастут в I квартале 2027 г., пишут «Известия» со ссылкой на российских импортеров. Одна из основных причин удорожания ввозимых из Китая ноутбуков – повышение цен на комплектующих, в особенности на оперативную память и процессоры. Это следствие бума искусственного интеллекта – производители «железа» направляют основной поток продукции в ИИ-сферу, оставляя потребительскому сектору лишь небольшую долю.

Это приводит к дефициту и росту цен, а также заставляет производителей ухудшать свои ноутбуки. Например, весной 2026 г. китайская компания Chuwi выпустила ноутбук с 8 ГБ оперативной памяти – такой объем был стандартом 10 лет назад. Впрочем, так поступают и другие производители, не только китайские.

Но без действий российских властей тоже не обошлось. «Известия» пишут, что свою лепту в рост цен на ноутбуки из Китая внесет техсбор, который заработает 1 декабря 2026 г.

© sytnik / Фотобанк Фотодженика Ноутбук в России стремительно превращается из обычной техники в элемент роскоши

В итоге цены вырастут на ноутбуки почти всех брендов и ценовых сегментов.

Базовая ставка техсбора за единицу продукции составит: 746 руб. для ноутбуков; 373 руб. для смартфонов; 149 руб. для телефонных аппаратов; 75 руб. для телефонных аппаратов для сотовых сетей; 37 руб. для иных телефонных аппаратов.

Будет еще хуже

Опрошенные изданием эксперты полагают, что 10-процентное подорожание, которое ожидает ноутбуки на российском рынке – это лишь минимальное значение, и коснется оно в первую очередь базовых конфигураций мобильных ПК. Более дорогие версии могут стать еще менее доступными.

Такого мнения придерживается эксперт НТИ по технологическому развитию Илья Ильинский. По его прогнозам, больше других в процентном соотношении подорожают именно ноутбуки начального уровня. Если рассматривать рынок с точки зрения именно денежного выражения, то сильнее всего подорожают игровые и премиальные модели. Ильинский считает, что их цены вырастут на десятки тысяч рублей.

Водителю заплатите чеканной монетой

Собеседники издания привели целый ряд причин подорожания ноутбуков. В дополнение к перечисленным это курсы валют и логистика, отметили в компании Wildberries & Russ.

Рост расходов на транспортировку упомянул и директор департамента компьютерной периферии «Марвел-Дистрибуции» Петр Горбей. По его словам, растут расходы как на перевозку грузов, так и на и оформление и страхование.

Петр Горбей не обошел стороной и техсбор с электроники. Он будет взиматься с вендоров и импортеров в счет поддержки отечественного производителя, вот только заплатит его в итоге непосредственно потребитель – его заложат в конечную стоимость техники, подчеркнул эксперт.

Выбор без выбора

Помимо роста цен на ноутбуки россиян, желающих обновить мобильный ПК, ожидает еще одно потрясение. Им придется выбирать из гораздо меньшего количества моделей, чем сейчас, в связи с изменениями в работе параллельного импорта.

Как сообщал CNews, ассортимент ноутбуков в России уже начал сокращаться, и в первую очередь за счет западных брендов с мировым именем, которые присутствовали в стране десятилетиями. На нынешнем этапе это коснулось ноутбуков Apple, HP и Dell. При этом цены на них стали расти.

Промежуточный итог – россияне начали покупать китайские ноутбуки малоизвестных брендов. Также они вынуждены переходить на подержанные мобильные ПК, притом массово – на бывшие в употреблении мобильные ПК в I квартале 2026 г. пришлось 83% продаж.