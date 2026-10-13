BIOS и UEFI в большой опасности. Их «убийцу» взял под крыло легендарный фонд открытого ПО

Фонд свободного программного обеспечения объявил о спонсорской поддержке GNU Boot – открытой альтернативе BIOS и UEFI. Без этих систем не работает ни один современный компьютер, но они закрыты, тогда как GNU Boot предлагает полностью открытый исходный код. Работа над GNU Boot идет более трех лет, поддерживаются десятки компьютеров и ноутбуков, даже Apple.

GNU Boot под патронажем

Проект GNU Boot, представляющий собой свободную альтернативу системам BIOS и UEFI, заручился спонсорской поддержкой Фонда свободного программного обеспечения (Free Software Foundation). Ранее такой поддержки лишился проект Libreboot, форком которого и является GNU Boot.

Самая первая версия GNU Boot дебютировала в середине лета 2023 г. Как пишет портал OpenNet, ее презентовала Лия Роу (Leah Rowe), основной разработчик и основатель Libreboot. Фонд FSF отмечает, что проект GNU Boot был основан в 2022 г. Денисом Карикли (Denis Carikli) и Адриеном Бурмо (Adrien Bourmault).

Причиной появления GNU Boot стало лишение Libreboot поддержки Фонда FSF и одновременно статуса полностью свободного ПО. Этому поспособствовало использование в коде дистрибутива бинарных компонентов для расширения списка поддерживаемого аппаратного обеспечения. Спонсорской поддержки FSF Libreboot лишился осенью 2022 г.

pressfoto / Magnific Код аналога BIOS полностью открыт

Фонд FSF известен в первую очередь разработкой ключевых лицензий. В частности, FSF создал «Стандартную общественную лицензию GNU» (GNU General Public License, GPL) и одноименной ОС.

В чем отличия

Системы BIOS и ее более современные альтернативы UEFI, присутствуют во всех современных компьютерах. Однако код их закрыт, и их разработкой занимаются отдельные компании, а не сообщество программистов.

У GNU Boot прямо противоположный подход – код открыт, вносить в него изменения может каждый. К тому же мнение авторов проекта по поводу правил использования бинарных компонентов не расходится с мнением FSF. По этой причине GNU Boot отныне признан Фондом полностью свободным дистрибутивом, вследствие чего он теперь располагает его поддержкой.

«GNU Boot – это свободная, этичная замена несвободному BIOS или UEFI, программному обеспечению, которое присутствует практически на всех персональных компьютерах в мире сегодня», – указано на сайте Фонда.

Мы с тобой одной крови

Комментируя поддержку проекта, Зои Койман (Zoë Kooyman), исполнительный директор FSF, заявила: «GNU Boot призван обеспечить нам возможность продолжать использовать наши компьютеры в условиях свободы. Благодаря тому, что он опирается на работу других разработчиков по замене UEFI, мы знаем, что он может оставаться верным философии свободного программного обеспечения и сохранять свою жизненно важную роль в цифровой автономии и свободе пользователей».

Соавтор GNU Boot Адриен Бурмо тоже прокомментировало присоединение своего проекта к программе финансовой поддержки FSF «Принятие этого решения совместно с FSF позволяет нам больше сосредоточиться на том, что мы делаем лучше всего: написании и отладке кода, который обеспечивает полную бесплатность наших машин», – сказал он.

Для кого все это

GNU Boot – это вовсе не абстрактная замена BIOS и UEFI, существующая в виде файла и не использующаяся на реальном «железе». Напротив, проект довольно активно развивается, и уже в первой своей версии более чем трехлетней давности он поддерживал целый ряд устройств, включая технику Apple.

В частности, заменить стандартный BIOS на GNU Boot первой ревизии можно было на настольном ПК Apple iMac 5,2 – моноблоке, который выпускался с 2006 по 2007 гг. Также поддерживались Apple MacBook 1,1 (первая модель 13-дюймового ноутбука Apple на базе чипов Intel, датированная маем 2006 г.) и MacBook 2,1.

Помимо этого, поддерживались материнские платы для настольных ПК Asus KCMA-D8, Acer G43T-AM3, Gigabyte GA-G41M-ES2L, Intel D510MO и Intel D410PT.

Список поддерживаемых GNU Boot ноутбуков включал около 10 моделей Lenovo ThinkPad, в том числе X301, R400, T400, T500, W500 и R500. Наряду с ними первую версию GNU Boot можно было внедрить в ноутбук Dell Latitude E6400 и хромбуки Asus Chromebook Flip C101 и Samsung Chromebook Plus.

При желании самую первую сборку GNU Boot можно было установить даже на серверные материнские платы. На первом этапе поддерживались только модели KGPE-D16 и KFSN4-DRE производства Asus.