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Standalone Коробочное решение Коробочный программный продукт "из коробки" готовое решение
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|23.07.2026
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Платформа «Битрикс24 Вайбкод» стала доступна в коробочной версии
«Битрикс24» объявил о доступности платформы «Вайбкод» в коробочной версии продукта. Платформа позволяет создавать приложения, чат-боты и ИИ-инструмен
|22.07.2026
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Малые и средние банки смогут отправлять информацию в БКИ за 30 минут согласно 9-ФЗ с «коробочной» версией «Кредитного конвейера» от «Диасофт»
России», – сказал Андрей Борочкин, руководитель решения «Кредитный конвейер» компании «Диасофт». В «коробочную» версию решения «Кредитный конвейер» входит продукт «Универсальная кредитная заявк
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Коробочное решение для ИИ можно развернуть за месяц вместо года
чему в текущих условиях важна совместимость с ускорителями из Китая. 28.04.2026 Как появилась идея «всё в коробке» История создания «Сайбокс.ПАК» началась с наблюдения команды Т1 при общении с
|03.02.2026
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«Диасофт» разработал коробочное решение для автоматизации дилерских операций
Компания «Диасофт» выпустила «коробочное» решение для автоматизации дилерских операций на финансовых рынках. Внедрение «кор
|18.12.2025
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Группа Rubytech представила ПАК Скала^р для системы резервного копирования «из коробки»
Группа Rubytech выводит на рынок программно-аппаратный комплекс (ПАК) для резервного копирования и восстановления данных. Это готовое «коробочное» решение, которое позволяет крупным компаниям быстро и надежно реализовать платформу резервного копирования и восстановления критически важных данных и ИТ-систем. Машина резервного к
|03.12.2025
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«Ассоциация ФинТех» завершила первую очередь работ по созданию «коробочного» решения для информационного обмена с помощью открытых API
я» при разработке мобильных приложений и провести комплексные пусконаладочные испытания. В 2026 г. «коробочное решение» будет пропилотировано финансовыми организациями — участниками АФТ в собст
|06.11.2025
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«Диасофт» поможет запустить депозитарный учет с нуля всего за квартал
ыми» решениями «Диасофт» (например, с АБС) и сторонними программными продуктами. При необходимости «коробка» расширяется функционалом в зависимости от потребностей каждой организации: например,
|14.10.2025
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Mind Software и «Базис» представили коробочное HCI-решение для ускорения цифровой трансформации бизнеса
, Hyper Converged Infrastructure), максимально сбалансированную по утилизации аппаратных ресурсов, без избыточных сервисов и точек отказа. Все необходимые для создания инструменты доступны заказчику «из коробки», без сложной настройки и длительного внедрения — для запуска системы достаточно нескольких кликов, и через 15 минут кластер полностью готов к работе. Управление гиперконвергентной и
|15.09.2025
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«Диасофт» выпустил «коробочное» решение для автоматизации брокерского обслуживания
Компания «Диасофт» выпустила «коробочное» решение для автоматизации брокерского обслуживания, созданное на основе решения «
|15.07.2025
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«Диасофт» выпустил «коробочную» версию «Кредитного конвейера» для малых и средних банков
Компания «Диасофт» разработала продукты «Универсальная кредитная заявка для физических лиц» и «Универсальная кредитная заявка для юридических лиц», которые входят в «коробочную» версию решения «Кредитный конвейер». Они позволяют малым и средним банкам следовать законодательству, выгружая не только договоры на кредит, но и информационную часть по кредитной з
|09.06.2025
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«Диасофт» выпустил «коробочную» версию АБС для малых и средних банков
Что есть в решении «Диасофт» Компания «Диасофт» выпустила «коробочное» решение на базе автоматизированной банковской системы (АБС) Digital Q.CoreBanking
|03.06.2025
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Яков Гродзенский, ГК «Черноголовка»: Коробочный сканер уязвимостей от Security Vision быстро устанавливается и не требует длительной настройки
пакеты экспертизы, заложенные в коробочных версиях различных СЗИ. Например, у Security Vision есть коробочный сканер уязвимостей, который быстро устанавливается, не требует длительной настройк
|27.05.2025
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Уязвимость Meteobridge — следствие проблем «коробочных» решений
азинформсервис", где исходный код можно было бы регулярно сканировать и искать в нем уязвимости. Но коробочные решения на то и коробочные, чтобы поставить и забыть, а значит проблема эта
|21.03.2025
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На российском рынке вышло новое коробочное решение «ЮниФлит» в сфере управления автопарками
На платформе программы ID20 разработано новое коробочное решение «ЮниФлит» — простая версия российского ПО для автоматизации управления ком
|14.01.2025
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Arenadata Streaming: CDC «из коробки», многоуровневое хранение и новый сервис мониторинга
бирают изменения данных в СУБД, записывая их в топики Kafka, а затем различные sink-коннекторы могут передавать эти данные в другие базы и хранилища. Предусмотрена возможность использовать доступные «из коробки» коннекторы Debezium, добавлять собственные и настраивать их из веб-интерфейса ADS Control — системы для управления кластерами потоковой передачи. Новая версия Arenadata Streaming ре
|17.12.2024
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R-Style Softlab представила коробочную версию системы RS-Bank V.6
олучить максимально преднастроенную систему с низкими затратами на внедрение типовой конфигурации. «Коробка» включает в себя предварительные настройки имеющейся в дистрибутиве функциональности.
|13.12.2024
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R-Style Softlab представила коробочную версию АБС RS-Bank V.6
ри модификации текущих решений и разработке новых ИТ-продуктов как раз на потребности таких банков. Коробочный продукт призван снизить стоимость и уменьшить сроки внедрения системы для небольши
|11.12.2024
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НКО «Платежи и расчеты» подключился к СБП с помощью коробочного решения eKassir
а профессионализм и продуктивное сотрудничество, которое позволило успешно внедрить импортозамещенное решение в кратчайшие сроки. Для нас было очень важно запустить в промышленную эксплуатацию именно коробочное решение „Адаптер для СБП“, чтобы на практике показать, что качество продукта позволяет Заказчику самостоятельно выбирать способ внедрения: силами своей команды или под ключ силами ве
|30.10.2024
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«Базис» и экс-разработчики nginx создадут первое в России коробочное решение на замену VMware NSX
«Базис» готовит отечественное SDN-решение Как стало известно CNews, российские разработчики ПО компания «Базис» и «Веб-Сервер» (Angie) работают над созданием коробочного решения для организации программно-определяемых сетей (Software-defined networking; SDN). В «Базисе» утверждают, что новый продукт станет первым отечественным решением такого рода.
|13.09.2024
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«Нимбиус 2.1 Alto». Расширение сервисов «из коробки»: кластерный PostgreSQL, управляемый Kubernetes, Nginx и другие
нией «Лаборатория Числитель». В релизе «Нимбиус 2.1 Alto» был расширен каталог готовых сервисов «из коробки», а также добавлена функция Rollback. Об этом CNews сообщили представители компании «
|15.08.2024
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Система автоматизации совещаний «Ареопад» доступна в новой коробочной версии
заказчика в течение двух недель. Об этом CNews сообщили представители компании «Диджитал Дизайн». С коробочной версией «Ареопада» компаниям доступна наиболее востребованная функциональность для
|04.07.2024
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КЭДО теперь доступен в коробочной версии «Битрикс24»
КЭДО теперь доступен в коробочной версии «Битрикс24». Коробочная версия «Битрикс24» — это пакет ПО, который позволяе
|03.06.2024
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«Госключ» в Directum HR Pro доступен «из коробки»
HR Pro выходили актуальные для бизнеса обновления. В версии 2.2 мы улучшили и сделали доступным „из коробки“ подписание документов «Госключом», расширили возможности настройки процессов через n
|22.05.2024
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«Битрикс24» выпустил новую версию коробочного продукта на базе СУБД PostgreSQL
ийской СУБД Postgre Pro Enterprise. Это особенно актуально при работе с высокими нагрузками и одновременном подключении десятков тысяч пользователей. В ближайшее время для всех клиентов, использующих коробочную версию, станет доступен не только полный функционал платформы на PostgreSQL, но и все HRM-сервисы, включая КЭДО». Для текущих клиентов «Битрикс24» доступна миграция данных с MySQL на
|20.05.2024
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Представлена коробочная версия решения для защиты конечных точек Bi.Zone EDR
Bi.Zone представила коробочную версию Bi.Zone EDR — решения для выявления на конечных точках сложных атак и реаги
|15.05.2024
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Представлено коробочное решение «Турбо» для быстрой автоматизации процессов ТОиР
и поддержки регламентов обслуживания до учета затрат на ремонты и оценки состояния оборудования. В коробочную поставку «Турбо ТОРО» входит пакет интеграции с учетной или ERP-системой, мобильно
|14.05.2024
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билайн бизнес запустил коробочное решение «Мобильный ID. Аутентификация»
орпоративного рынка практики, когда для подключения услуги компания-клиент должна связаться с менеджером оператора, подписать договор, а потом ждать создания учётной записи, интеграции и т.д. С нашим коробочным решением приступить к использованию сервиса «Мобильный ID. Аутентификация» можно уже через несколько часов — после создания аккаунта, простой технической интеграции и внесения средст
|17.04.2024
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ИТ-разработчик «Авантелеком» запускает коробочное решение для медучреждений
частных медицинских организаций. Решение позволяет настроить эффективную коммуникацию, а также усовершенствовать процесс цифровизации медицины с использованием технологии искусственного интеллекта. В коробочное решение включены восемь голосовых модулей, кол-центр, система мониторинга и оценки качества обслуживания, работающая на базе генеративных нейросетевых моделей. ПО интегрируется с тек
|04.04.2024
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SimbirSoft и «Синара Лаб» стали партнерами по внедрению коробочного решения «Цифровой рубль»
инара» мы в «Синара Лаб» одни из первых еще в 2022 г. полностью прошли путь внедрения цифрового рубля и протестировали проведение банковских операций с ним. Результатом стало наше программное решение коробочного типа «Цифровой рубль» для интернет-банков и мобильных банков», – отметил генеральный директор «Синара Лаб» Андрей Савиных. Как отмечают в «Синара Лаб», использование программного пр
|03.04.2024
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VK и Goodt выпустили коробочную версию платформы VK People Hub Talent
также с трекерами задач. «Объединенная многолетняя экспертиза наших команд в HR позволила выпустить коробочную версию, в которой большая часть базовых процессов управления талантами уже настрое
|11.03.2024
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Внедрение новых HR-технологий: как избавиться от «зоопарка систем» и создать единое рабочее пространство с помощью интранета?
а — это дорого, долго, и не всегда результат будет таким, как вы планировали. Оцените, как выглядит коробка, и запросите примеры завершенных проектов. Если дизайн в них вам нравится, то с высок
|19.02.2024
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Россия отказывается от пиратского ПО. В стране дикий спрос на лицензии Windows и Office. С полок сметают даже «элитные» коробочные версии
Все по коробочкам Россияне принялись скупать коробочные версии программного обеспечения Microsoft – в особенности Office и Windows. Это са
|11.10.2022
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Softline увеличит в разы штат российских разработчиков и займется коробочным ПО
стности, Softline рассматривает возможность разработать собственное программное обеспечение в виде «коробочных решений». Об этом сообщил коммерческий директор Softline в России Владимир Лавров.
|15.09.2022
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«Акадо» представила коробочное решение по защите и ускорению сайтов
Компания «Акадо» представила коробочный продукт по защите веб-приложений и веб-сайтов от киберугроз. В него входит WAF – т
|05.09.2022
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Владимир Залеский, FIS: «Если бизнес хочет быть конкуретноспособным и эффективным, то коробочные решения исключены»
о она только декларируется, но реально не подтверждается на практике. Market.CNews: Какие решения — коробочные или кастомизированные — превалируют в реализованных проектах FIS? Владимир Залески
|28.08.2022
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Как создать мобильное банковское приложение под ключ
он очень быстро вырос до тимлида. Под его руководством команда начала создавать прорывной продукт — коробочное решение для создания мобильного приложения дистанционного банковского обслуживания
|11.07.2022
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Сергей Тихомиров -
Сергей Тихомиров, Custis: Создать коробочный продукт для российских заказчиков всегда было непросто
делениями ИТ и возглавляет ряд проектов стратегического развития компании, отвечает за взаимоотношения с ключевыми бизнес- и технологическими партнерами. подробнее Аналогичных примеров много. Создать коробочный продукт для российских заказчиков всегда было непросто, даже внутри одной ниши требования компаний в РФ могут очень сильно отличаться из-за специфики ведения бизнеса, в связи с требо
|14.03.2022
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«1С-Битрикс» подняла цены на лицензии в четыре раза
0» — 999 тыс. руб. в год. Представитель компании пояснил CNews, что ранее клиенты один раз покупали коробочный продукт, а на следующий год продлевали лицензию на него за 25% от полной стоимости
|04.08.2021
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«Альбатрос» оцифрует свои объекты с коробочным решением «RFID инвентаризация»
ос» Сергей Люшин. «Компания «Альбатрос» стала одним из первых покупателей, оценивших удобство наших коробочных решений, которые можно приобрести «в один клик» на сайте интернет-магазина. Решени
|04.06.2021
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Центр ИИ МТC и Atos создадут коробочные продукты для промышленной аналитики на основе периферийных вычислений
цифровой трансформации. Меморандум предполагает совместную разработку ИИ-сервисов для обработки видео и аудиоинформации на основе периферийных вычислений (edge computing). «МТС ИИ» планирует создание коробочных ИИ-решений, работающих по технологии периферийных вычислений на базе серверов Atos Bullsequana Edge. Оборудование обрабатывает данные, передаваемые IoT-устройствами в непосредственно
Standalone и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 28
|Путин Владимир 3454 22
|Кирьянова Александра 169 22
|Парфентьев Алексей 183 19
|Натрусов Артем 313 16
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 16
|Демидов Михаил 134 16
|Галкин Николай 140 15
|Нуралиев Борис 298 14
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 14
|Семенов Александр 166 14
|Рыжиков Сергей 112 14
|Прянишников Николай 316 14
|Воронин Павел 196 14
|Урусов Виктор 157 14
|Макаров Станислав 118 14
|Мякишева Марина 84 14
|Сергеев Иван 74 13
|Истомин Константин 58 13
|Востриков Юрий 86 13
|Коптелов Андрей 134 12
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 12
|Бобров Антон 55 12
|Ульянов Николай 176 12
|Курьянов Сергей 162 12
|Чуканов Сергей 110 12
|Врацкий Андрей 175 12
|Трандин Сергей 128 11
|Тульчинский Станислав 93 11
|Тятюшев Максим 215 11
|Глазков Александр 151 11
|Нестеров Алексей 175 11
|Овчаренко Юрий 41 11
|Андрианов Павел 86 11
|Чернышенко Дмитрий 581 10
|Андреев Владимир 101 10
|Иванов Сергей 405 10
|Ершова Элеонора 67 10
|Кузьменко Павел 40 10
|Семенов Михаил 41 10
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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