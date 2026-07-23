Платформа «Битрикс24 Вайбкод» стала доступна в коробочной версии «Битрикс24» объявил о доступности платформы «Вайбкод» в коробочной версии продукта. Платформа позволяет создавать приложения, чат-боты и ИИ-инструмен

Малые и средние банки смогут отправлять информацию в БКИ за 30 минут согласно 9-ФЗ с «коробочной» версией «Кредитного конвейера» от «Диасофт» России», – сказал Андрей Борочкин, руководитель решения «Кредитный конвейер» компании «Диасофт». В «коробочную» версию решения «Кредитный конвейер» входит продукт «Универсальная кредитная заявк

Коробочное решение для ИИ можно развернуть за месяц вместо года чему в текущих условиях важна совместимость с ускорителями из Китая. 28.04.2026 Как появилась идея «всё в коробке» История создания «Сайбокс.ПАК» началась с наблюдения команды Т1 при общении с

«Диасофт» разработал коробочное решение для автоматизации дилерских операций Компания «Диасофт» выпустила «коробочное» решение для автоматизации дилерских операций на финансовых рынках. Внедрение «кор

Группа Rubytech представила ПАК Скала^р для системы резервного копирования «из коробки» Группа Rubytech выводит на рынок программно-аппаратный комплекс (ПАК) для резервного копирования и восстановления данных. Это готовое «коробочное» решение, которое позволяет крупным компаниям быстро и надежно реализовать платформу резервного копирования и восстановления критически важных данных и ИТ-систем. Машина резервного к

«Ассоциация ФинТех» завершила первую очередь работ по созданию «коробочного» решения для информационного обмена с помощью открытых API я» при разработке мобильных приложений и провести комплексные пусконаладочные испытания. В 2026 г. «коробочное решение» будет пропилотировано финансовыми организациями — участниками АФТ в собст

«Диасофт» поможет запустить депозитарный учет с нуля всего за квартал ыми» решениями «Диасофт» (например, с АБС) и сторонними программными продуктами. При необходимости «коробка» расширяется функционалом в зависимости от потребностей каждой организации: например,

Mind Software и «Базис» представили коробочное HCI-решение для ускорения цифровой трансформации бизнеса , Hyper Converged Infrastructure), максимально сбалансированную по утилизации аппаратных ресурсов, без избыточных сервисов и точек отказа. Все необходимые для создания инструменты доступны заказчику «из коробки», без сложной настройки и длительного внедрения — для запуска системы достаточно нескольких кликов, и через 15 минут кластер полностью готов к работе. Управление гиперконвергентной и

«Диасофт» выпустил «коробочное» решение для автоматизации брокерского обслуживания Компания «Диасофт» выпустила «коробочное» решение для автоматизации брокерского обслуживания, созданное на основе решения «

«Диасофт» выпустил «коробочную» версию «Кредитного конвейера» для малых и средних банков Компания «Диасофт» разработала продукты «Универсальная кредитная заявка для физических лиц» и «Универсальная кредитная заявка для юридических лиц», которые входят в «коробочную» версию решения «Кредитный конвейер». Они позволяют малым и средним банкам следовать законодательству, выгружая не только договоры на кредит, но и информационную часть по кредитной з

«Диасофт» выпустил «коробочную» версию АБС для малых и средних банков Что есть в решении «Диасофт» Компания «Диасофт» выпустила «коробочное» решение на базе автоматизированной банковской системы (АБС) Digital Q.CoreBanking

Яков Гродзенский, ГК «Черноголовка»: Коробочный сканер уязвимостей от Security Vision быстро устанавливается и не требует длительной настройки пакеты экспертизы, заложенные в коробочных версиях различных СЗИ. Например, у Security Vision есть коробочный сканер уязвимостей, который быстро устанавливается, не требует длительной настройк

Уязвимость Meteobridge — следствие проблем «коробочных» решений азинформсервис", где исходный код можно было бы регулярно сканировать и искать в нем уязвимости. Но коробочные решения на то и коробочные, чтобы поставить и забыть, а значит проблема эта

На российском рынке вышло новое коробочное решение «ЮниФлит» в сфере управления автопарками На платформе программы ID20 разработано новое коробочное решение «ЮниФлит» — простая версия российского ПО для автоматизации управления ком

Arenadata Streaming: CDC «из коробки», многоуровневое хранение и новый сервис мониторинга бирают изменения данных в СУБД, записывая их в топики Kafka, а затем различные sink-коннекторы могут передавать эти данные в другие базы и хранилища. Предусмотрена возможность использовать доступные «из коробки» коннекторы Debezium, добавлять собственные и настраивать их из веб-интерфейса ADS Control — системы для управления кластерами потоковой передачи. Новая версия Arenadata Streaming ре

R-Style Softlab представила коробочную версию системы RS-Bank V.6 олучить максимально преднастроенную систему с низкими затратами на внедрение типовой конфигурации. «Коробка» включает в себя предварительные настройки имеющейся в дистрибутиве функциональности.

R-Style Softlab представила коробочную версию АБС RS-Bank V.6 ри модификации текущих решений и разработке новых ИТ-продуктов как раз на потребности таких банков. Коробочный продукт призван снизить стоимость и уменьшить сроки внедрения системы для небольши

НКО «Платежи и расчеты» подключился к СБП с помощью коробочного решения eKassir а профессионализм и продуктивное сотрудничество, которое позволило успешно внедрить импортозамещенное решение в кратчайшие сроки. Для нас было очень важно запустить в промышленную эксплуатацию именно коробочное решение „Адаптер для СБП“, чтобы на практике показать, что качество продукта позволяет Заказчику самостоятельно выбирать способ внедрения: силами своей команды или под ключ силами ве

«Базис» и экс-разработчики nginx создадут первое в России коробочное решение на замену VMware NSX «Базис» готовит отечественное SDN-решение Как стало известно CNews, российские разработчики ПО компания «Базис» и «Веб-Сервер» (Angie) работают над созданием коробочного решения для организации программно-определяемых сетей (Software-defined networking; SDN). В «Базисе» утверждают, что новый продукт станет первым отечественным решением такого рода.

«Нимбиус 2.1 Alto». Расширение сервисов «из коробки»: кластерный PostgreSQL, управляемый Kubernetes, Nginx и другие нией «Лаборатория Числитель». В релизе «Нимбиус 2.1 Alto» был расширен каталог готовых сервисов «из коробки», а также добавлена функция Rollback. Об этом CNews сообщили представители компании «

Система автоматизации совещаний «Ареопад» доступна в новой коробочной версии заказчика в течение двух недель. Об этом CNews сообщили представители компании «Диджитал Дизайн». С коробочной версией «Ареопада» компаниям доступна наиболее востребованная функциональность для

КЭДО теперь доступен в коробочной версии «Битрикс24» КЭДО теперь доступен в коробочной версии «Битрикс24». Коробочная версия «Битрикс24» — это пакет ПО, который позволяе

«Госключ» в Directum HR Pro доступен «из коробки» HR Pro выходили актуальные для бизнеса обновления. В версии 2.2 мы улучшили и сделали доступным „из коробки“ подписание документов «Госключом», расширили возможности настройки процессов через n

«Битрикс24» выпустил новую версию коробочного продукта на базе СУБД PostgreSQL ийской СУБД Postgre Pro Enterprise. Это особенно актуально при работе с высокими нагрузками и одновременном подключении десятков тысяч пользователей. В ближайшее время для всех клиентов, использующих коробочную версию, станет доступен не только полный функционал платформы на PostgreSQL, но и все HRM-сервисы, включая КЭДО». Для текущих клиентов «Битрикс24» доступна миграция данных с MySQL на

Представлена коробочная версия решения для защиты конечных точек Bi.Zone EDR Bi.Zone представила коробочную версию Bi.Zone EDR — решения для выявления на конечных точках сложных атак и реаги

Представлено коробочное решение «Турбо» для быстрой автоматизации процессов ТОиР и поддержки регламентов обслуживания до учета затрат на ремонты и оценки состояния оборудования. В коробочную поставку «Турбо ТОРО» входит пакет интеграции с учетной или ERP-системой, мобильно

билайн бизнес запустил коробочное решение «Мобильный ID. Аутентификация» орпоративного рынка практики, когда для подключения услуги компания-клиент должна связаться с менеджером оператора, подписать договор, а потом ждать создания учётной записи, интеграции и т.д. С нашим коробочным решением приступить к использованию сервиса «Мобильный ID. Аутентификация» можно уже через несколько часов — после создания аккаунта, простой технической интеграции и внесения средст

ИТ-разработчик «Авантелеком» запускает коробочное решение для медучреждений частных медицинских организаций. Решение позволяет настроить эффективную коммуникацию, а также усовершенствовать процесс цифровизации медицины с использованием технологии искусственного интеллекта. В коробочное решение включены восемь голосовых модулей, кол-центр, система мониторинга и оценки качества обслуживания, работающая на базе генеративных нейросетевых моделей. ПО интегрируется с тек

SimbirSoft и «Синара Лаб» стали партнерами по внедрению коробочного решения «Цифровой рубль» инара» мы в «Синара Лаб» одни из первых еще в 2022 г. полностью прошли путь внедрения цифрового рубля и протестировали проведение банковских операций с ним. Результатом стало наше программное решение коробочного типа «Цифровой рубль» для интернет-банков и мобильных банков», – отметил генеральный директор «Синара Лаб» Андрей Савиных. Как отмечают в «Синара Лаб», использование программного пр

VK и Goodt выпустили коробочную версию платформы VK People Hub Talent также с трекерами задач. «Объединенная многолетняя экспертиза наших команд в HR позволила выпустить коробочную версию, в которой большая часть базовых процессов управления талантами уже настрое

Внедрение новых HR-технологий: как избавиться от «зоопарка систем» и создать единое рабочее пространство с помощью интранета? а — это дорого, долго, и не всегда результат будет таким, как вы планировали. Оцените, как выглядит коробка, и запросите примеры завершенных проектов. Если дизайн в них вам нравится, то с высок

Россия отказывается от пиратского ПО. В стране дикий спрос на лицензии Windows и Office. С полок сметают даже «элитные» коробочные версии Все по коробочкам Россияне принялись скупать коробочные версии программного обеспечения Microsoft – в особенности Office и Windows. Это са

Softline увеличит в разы штат российских разработчиков и займется коробочным ПО стности, Softline рассматривает возможность разработать собственное программное обеспечение в виде «коробочных решений». Об этом сообщил коммерческий директор Softline в России Владимир Лавров.

«Акадо» представила коробочное решение по защите и ускорению сайтов Компания «Акадо» представила коробочный продукт по защите веб-приложений и веб-сайтов от киберугроз. В него входит WAF – т

Владимир Залеский, FIS: «Если бизнес хочет быть конкуретноспособным и эффективным, то коробочные решения исключены» о она только декларируется, но реально не подтверждается на практике. Market.CNews: Какие решения — коробочные или кастомизированные — превалируют в реализованных проектах FIS? Владимир Залески

Как создать мобильное банковское приложение под ключ он очень быстро вырос до тимлида. Под его руководством команда начала создавать прорывной продукт — коробочное решение для создания мобильного приложения дистанционного банковского обслуживания

Сергей Тихомиров - Сергей Тихомиров, Custis: Создать коробочный продукт для российских заказчиков всегда было непросто делениями ИТ и возглавляет ряд проектов стратегического развития компании, отвечает за взаимоотношения с ключевыми бизнес- и технологическими партнерами. подробнее Аналогичных примеров много. Создать коробочный продукт для российских заказчиков всегда было непросто, даже внутри одной ниши требования компаний в РФ могут очень сильно отличаться из-за специфики ведения бизнеса, в связи с требо

«1С-Битрикс» подняла цены на лицензии в четыре раза 0» — 999 тыс. руб. в год. Представитель компании пояснил CNews, что ранее клиенты один раз покупали коробочный продукт, а на следующий год продлевали лицензию на него за 25% от полной стоимости

«Альбатрос» оцифрует свои объекты с коробочным решением «RFID инвентаризация» ос» Сергей Люшин. «Компания «Альбатрос» стала одним из первых покупателей, оценивших удобство наших коробочных решений, которые можно приобрести «в один клик» на сайте интернет-магазина. Решени