Индексная книга CNews*
Standalone Коробочное решение Коробочный программный продукт "из коробки" готовое решение
Публикаций - 1590, упоминаний - 1927
Standalone упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рыжиков Сергей 110 14
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 12
|Макаров Станислав 116 12
|Демидов Михаил 132 11
|Прянишников Николай 285 10
|Курьянов Сергей 162 10
|Самойленко Максим 65 9
|Путин Владимир 2542 8
|Иванова Елена 77 8
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 8
|Нуралиев Борис 244 8
|Орлик Сергей 73 7
|Ипатов Вадим 84 7
|Дергилёв Никита 42 7
|Арлазаров Владимир 136 6
|Ключников Михаил 18 6
|Новодворский Алексей 104 6
|Мякишева Марина 84 6
|Бейдер Александр 75 6
|Шадаев Максут 460 6
|Будин Алексей 22 6
|Морозова Тамара 14 6
|Володкович Вячеслав 50 6
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 6
|Костров Дмитрий 26 5
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 5
|Бейлезон Олег 32 5
|Ожигин Денис 12 5
|Парфентьев Алексей 46 5
|Андреев Владимир 83 5
|Никифоров Николай 1161 5
|Хомутский Юрий 33 5
|Коптелов Андрей 83 5
|Дырмовский Дмитрий 81 5
|Семенов Александр 89 5
|Подбуцкий Георгий 26 5
|Албитов Андрей 31 5
|Ускова Ольга 154 5
|Шушкин Дмитрий 93 5
|Овчаренко Юрий 30 5
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199141, в очереди разбора - 931125.
Создано именных указателей - 92828.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199141, в очереди разбора - 931125.
Создано именных указателей - 92828.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.