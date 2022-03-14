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Standalone Коробочное решение Коробочный программный продукт "из коробки" готовое решение



14.03.2022 «1С-Битрикс» подняла цены на лицензии в четыре раза
04.08.2021 «Альбатрос» оцифрует свои объекты с коробочным решением «RFID инвентаризация»
04.06.2021 Центр ИИ МТC и Atos создадут коробочные продукты для промышленной аналитики на основе периферийных вычислений
11.05.2021 Эвотор при поддержке ЦРПТ разработал коробочное решение для малой розницы
19.03.2021 Accenture вывела на российский рынок решение по автоматизации HR-служб
01.02.2021 «Корус консалтинг» автоматизировала управление проектами в «Сберсервисе»
10.09.2020 R-Style Softlab оптимизировала работу с векселями в банке РНКБ
09.09.2020 R-Style Softlab оптимизировала в банке РНКБ работу с векселями
06.06.2018 Россияне выпустили коробочную версию «лучшей в мире» системы распознавания лиц
28.04.2018 Исаак Мостов -

ИТ-система для транспорта – это не коробочное решение
11.04.2018 Новые устройства HP Ink Tank печатают до 15 тысяч страниц «из коробки»
06.12.2017 «Ростелеком» запускает коробочные решения мобильного интернета для СМБ
02.10.2017 Сбербанк выпустил коробочную страховку от DDoS-атак и вирусов-шифровальщиков
16.06.2017 МТТ представила коробочный продукт для запуска MVNO
10.05.2017 МТС представила коробочное решение «Бизнес под контролем»
11.04.2017 R-Style Softlab поставила коробочную АБС в «Первый Дортрансбанк»
06.12.2016 «Интертелеком» и «Доктор Веб» предложили «Коробочное решение DR.Web»
13.10.2016 Experian представила новую линейку коробочных решений по аналитике для банков
30.06.2016 Золотая середина при выборе СЭД: Коробка или внедрение под себя
29.06.2016 Как грамотно выбрать СЭД: «из коробки» или с внедрением «под себя»? Последний день регистрации на семинар CNews
24.06.2016 Как грамотно выбрать СЭД: «из коробки» или с внедрением «под себя»? Последние дни регистрации на семинар CNews
15.06.2016 Семинар CNews. Как грамотно выбрать СЭД: «из коробки» или с внедрением под себя?
13.05.2016 R-Style Softlab поставила коробочную АБС в банк «Кредо Финанс»
21.01.2016 AFM Consulting начала продажи двух новых коробочных версий ERP-решений на базе Microsoft Dynamics AX 2012
06.10.2015 Россияне создали первое в мире коробочное решение для управления СХД
03.09.2015 «Вокорд» выводит на рынок новое коробочное решение для мониторинга и записи IP-телефонии
28.04.2015 TerraLink выпустила коробочную версию своего решения для межкорпоративного обмена юридически значимыми документами
03.04.2015 Покупатели Galaxy S6 Edge жалуются на исцарапанный экран и битые пиксели у смартфонов из коробки
14.05.2014 Smart Logger Box — «коробочное» решение для многоканальной аудиозаписи
29.10.2013 «1С-Битрикс: Управление сайтом 14.0» предлагает готовый интернет-магазин «из коробки»
07.05.2013 Adobe предлагает платить за Photoshop пожизненно
05.03.2013 Напечатанный автомат выдержал 600 выстрелов
06.06.2012 «Арти» выпустила коробочное решение по управлению офисной печатью для среднего бизнеса
24.04.2012 Система управления контентом eDocLib. Из коробки – в "облака"
22.03.2012 ТКТ запускает новое коробочное решение «Твой Умный Дом»
20.03.2012 Российский игровой рынок: "коробочные" продажи сдуваются
16.02.2012 «1С-Битрикс» выпустила три «коробочных» онлайн-магазина на базе своей CMS
02.02.2012 «Астерос Консалтинг» предлагает корпоративный портал «в коробке»
12.12.2011 Рынок SaaS: "коробки" вымрут, чтобы возродиться в "облаках"?
17.10.2011 CMS стремятся в "облака": "1С-Битрикс" делает новый шаг

Публикаций - 1590, упоминаний - 1927

Standalone упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 336
6072 183
1С-ИжТиСи 5461 175
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 173
Apple Inc 10683 172
Google LLC 10352 146
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 126
Samsung Electronics 9333 124
SAP SE 4595 111
IBM - International Business Machines Corp 8941 105
Oracle Corporation 6035 102
Intel Corporation 11262 89
Yandex - Яндекс 5015 76
Элемент ГК - Elementec 1523 74
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 74
Huawei 3222 66
VMware 2025 59
Nvidia Corp 3118 57
ЭОС - Электронные офисные системы 1262 56
Softline - Софтлайн 1870 56
Meta Platforms - Facebook 4267 55
Sony 6145 54
Xiaomi 1095 53
Dell EMC 4736 52
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 52
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 51
HP Inc. 5313 50
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 49
Cisco Systems 4720 48
1С-Битрикс - Bitrix 443 48
LG Electronics 3372 46
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 46
Amazon Inc - Amazon.com 2650 45
Цифра ГК 948 44
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 42
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 39
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 745 38
Twitter 2493 38
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 37
VK - Mail.ru Group 3057 37
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 87
Точка 1820 60
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 46
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 42
Открытие ФК 2713 39
Лента - Сеть розничной торговли 912 39
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 36
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 32
Почта России ПАО 1853 30
X5 Group 709 23
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 23
РЖД - Российские железные дороги 1458 23
Россети Ленэнерго 786 21
Альфа-Банк 1476 21
ГПБ - Газпромбанк 842 20
Магнит - Сеть магазинов 447 18
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 16
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 16
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 16
Visa International 1809 16
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 15
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 14
ВТБ - ВТБ24 658 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 269 13
Связной ГК 1190 11
Газпром ПАО 1008 11
AliExpress 327 11
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 281 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 11
Геометрия НПО 64 11
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 11
Газпром нефть 439 11
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 10
Carl Zeiss 294 10
BMW Group 392 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 9
LEGO 202 9
Почта Банк 319 9
НСПК - Национальная система платежных карт 401 9
Роснефть НК 434 9
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 153
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 93
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 63
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 56
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 47
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 43
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 30
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 28
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 20
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 19
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 18
Федеральное казначейство России 1345 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 14
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 13
Президент Российской Федерации 3770 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 13
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 11
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 9
Таможня - Таможенная служба 421 9
Правительство Москвы 1640 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 7
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 5
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 230 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 5
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 27
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 19
АФТ - Ассоциация Финтех 251 18
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 7
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 213 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 4
Web development - Веб-разработка 0 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 4
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 4
Гильдия Управляющих Документацией 72 3
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 20 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 58 2
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 21 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 2
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 2
АРБ - Ассоциация российских банков 176 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 36 2
Единая Россия - Политическая партия 246 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 19 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 2
OpenChain 1 1
WiMAX Forum 66 1
Ассоциации педагогов Екатеринбурга - Ассоциация молодых педагогов Свердловской области 1 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 34 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 32 1
Greenpeace - Гринпис 115 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 13 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
Элладская (Греческая) православная церковь - Церковь (Греции) Эллады 2 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 0 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
CFA - Consumer Federation of America - Федерация потребителей Америки 4 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 749
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 728
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 5223 537
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 475
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 464
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 431
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 405
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 402
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 388
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 375
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 297
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 260
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 251
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Google Android 11959 276
Microsoft Windows 10 11713 227
ЭОС Дело СЭД 4365 202
Linux OS 7669 144
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 127
Apple iOS 6422 119
Apple iPhone 6 2649 117
Microsoft Office 3247 109
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 106
Microsoft Windows 2000 2856 96
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 92
LG 75SM99 2832 72
Apple iPad 3663 71
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 68
Google Play - Google Store - Android Market 2732 66
Microsoft SharePoint Products and Technologies 768 54
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 49
Microsoft Skype 1940 48
Microsoft SQL Server 1416 48
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 47
Microsoft Azure 1276 45
Microsoft Office 365 834 44
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 43
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 745 42
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 42
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 241 41
Google YouTube - Видеохостинг 2277 41
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 41
Microsoft Windows 7 1780 39
Samsung Galaxy 832 38
Apple macOS 1457 38
Microsoft Windows XP 2291 38
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 38
Microsoft Outlook 1241 36
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 462 36
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Apple - App Store 2437 36
Microsoft Dynamics 893 35
Microsoft SharePoint Server 600 35
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Рыжиков Сергей 110 14
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Макаров Станислав 116 12
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Прянишников Николай 285 10
Курьянов Сергей 162 10
Самойленко Максим 65 9
Путин Владимир 2542 8
Иванова Елена 77 8
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 8
Нуралиев Борис 244 8
Орлик Сергей 73 7
Ипатов Вадим 84 7
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Арлазаров Владимир 136 6
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Будин Алексей 22 6
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Андреев Владимир 83 5
Никифоров Николай 1161 5
Хомутский Юрий 33 5
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Семенов Александр 89 5
Подбуцкий Георгий 26 5
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Шушкин Дмитрий 93 5
Овчаренко Юрий 30 5
Россия - РФ - Российская федерация 108428 1295
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 302
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 290
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Европа 12319 152
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Солнце - звезда Солнечной системы 1379 66
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Украина 6212 58
Казахстан - Республика 4467 53
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 52
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 50
Беларусь - Белоруссия 3525 49
Франция - Французская Республика 5665 47
Индия - Республика 4263 42
Италия - Итальянская Республика 3310 41
Южная Корея - Республика 4394 37
Земля - планета Солнечной системы 7427 37
Азия - Азиатский регион 3803 35
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 34
Испания - Королевство 2917 32
Россия - СФО - Новосибирск 3269 27
Китай - Тайвань 2115 25
Австралия - Австралийский Союз 2791 23
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 23
Ближний Восток 2549 22
Нидерланды 2197 22
Канада 3319 21
Европа Восточная 2927 21
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 20
Африка - Африканский регион 2928 19
Португалия - Порту 268 18
Америка Северная 2650 18
Бразилия - Федеративная Республика 1945 18
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 17
Америка Латинская 1413 16
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 16
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 723
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 656
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 501
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 465
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 350
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 325
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 308
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 234
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 168
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 161
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 145
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 2689 138
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 109
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 107
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 101
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 95
Английский язык 764 92
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 91
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 87
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 86
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 0 84
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 81
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 1049 81
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 78
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 76
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 74
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 68
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 67
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 65
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 62
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 2033 61
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 61
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 2039 59
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 58
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 58
Недвижимость - Real estate - Realty - риэлторская деятельность 1713 57
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 895 54
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 53
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 53
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1227 51
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 17
91Mobiles 590 14
Thomson Reuters - Рейтер 5731 10
Wikipedia - Википедия 413 9
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 8
Inquirer 462 7
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 6
Nature 770 6
TAdviser - Центр выбора технологий 243 5
Ведомости 375 5
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Bloomberg Businessweek 121 5
Times 500 5
Bloomberg 1009 5
Ars Technica 364 4
Коммерсантъ - Издательский дом 888 4
PhoneArena 70 4
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 4
The Verge - Издание 482 4
CMS Magazine 19 4
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GizmoChina 90 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 3
GSM Arena 57 3
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 329 3
Tom’s Hardware 127 3
The Register 1286 3
AppleInsider 384 3
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 2
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TENAA 18 2
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Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 2
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Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 382 20
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 11
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 11
РАН - Российская академия наук 1397 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 5
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 3
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 2
ПГУ - Пензенский государственный университет 38 2
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 25 2
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 33 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 2
РАО - Российская академия образования ФГБУ 10 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 2
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 2
Сколково МШУ - Московская школа управления 40 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 90 2
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РАМН - Российская академия медицинских наук 67 2
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МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 93 2
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 15 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 2
Softline Education - Академия АйТи 55 1
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Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО 15 1
РАН ИРЯ - Институт русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук 6 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
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СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва 43 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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