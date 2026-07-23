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Standalone Коробочное решение Коробочный программный продукт "из коробки" готовое решение

СОБЫТИЯ

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23.07.2026 Платформа «Битрикс24 Вайбкод» стала доступна в коробочной версии

«Битрикс24» объявил о доступности платформы «Вайбкод» в коробочной версии продукта. Платформа позволяет создавать приложения, чат-боты и ИИ-инструмен
22.07.2026 Малые и средние банки смогут отправлять информацию в БКИ за 30 минут согласно 9-ФЗ с «коробочной» версией «Кредитного конвейера» от «Диасофт»

России», – сказал Андрей Борочкин, руководитель решения «Кредитный конвейер» компании «Диасофт». В «коробочную» версию решения «Кредитный конвейер» входит продукт «Универсальная кредитная заявк
Коробочное решение для ИИ можно развернуть за месяц вместо года

чему в текущих условиях важна совместимость с ускорителями из Китая. 28.04.2026 Как появилась идея «всё в коробке» История создания «Сайбокс.ПАК» началась с наблюдения команды Т1 при общении с

03.02.2026 «Диасофт» разработал коробочное решение для автоматизации дилерских операций

Компания «Диасофт» выпустила «коробочное» решение для автоматизации дилерских операций на финансовых рынках. Внедрение «кор
18.12.2025 Группа Rubytech представила ПАК Скала^р для системы резервного копирования «из коробки»

Группа Rubytech выводит на рынок программно-аппаратный комплекс (ПАК) для резервного копирования и восстановления данных. Это готовое «коробочное» решение, которое позволяет крупным компаниям быстро и надежно реализовать платформу резервного копирования и восстановления критически важных данных и ИТ-систем. Машина резервного к
03.12.2025 «Ассоциация ФинТех» завершила первую очередь работ по созданию «коробочного» решения для информационного обмена с помощью открытых API

я» при разработке мобильных приложений и провести комплексные пусконаладочные испытания. В 2026 г. «коробочное решение» будет пропилотировано финансовыми организациями — участниками АФТ в собст
06.11.2025 «Диасофт» поможет запустить депозитарный учет с нуля всего за квартал

ыми» решениями «Диасофт» (например, с АБС) и сторонними программными продуктами. При необходимости «коробка» расширяется функционалом в зависимости от потребностей каждой организации: например,
14.10.2025 Mind Software и «Базис» представили коробочное HCI-решение для ускорения цифровой трансформации бизнеса

, Hyper Converged Infrastructure), максимально сбалансированную по утилизации аппаратных ресурсов, без избыточных сервисов и точек отказа. Все необходимые для создания инструменты доступны заказчику «из коробки», без сложной настройки и длительного внедрения — для запуска системы достаточно нескольких кликов, и через 15 минут кластер полностью готов к работе. Управление гиперконвергентной и
15.09.2025 «Диасофт» выпустил «коробочное» решение для автоматизации брокерского обслуживания

Компания «Диасофт» выпустила «коробочное» решение для автоматизации брокерского обслуживания, созданное на основе решения «
15.07.2025 «Диасофт» выпустил «коробочную» версию «Кредитного конвейера» для малых и средних банков

Компания «Диасофт» разработала продукты «Универсальная кредитная заявка для физических лиц» и «Универсальная кредитная заявка для юридических лиц», которые входят в «коробочную» версию решения «Кредитный конвейер». Они позволяют малым и средним банкам следовать законодательству, выгружая не только договоры на кредит, но и информационную часть по кредитной з
09.06.2025 «Диасофт» выпустил «коробочную» версию АБС для малых и средних банков

Что есть в решении «Диасофт» Компания «Диасофт» выпустила «коробочное» решение на базе автоматизированной банковской системы (АБС) Digital Q.CoreBanking
03.06.2025 Яков Гродзенский, ГК «Черноголовка»: Коробочный сканер уязвимостей от Security Vision быстро устанавливается и не требует длительной настройки

пакеты экспертизы, заложенные в коробочных версиях различных СЗИ. Например, у Security Vision есть коробочный сканер уязвимостей, который быстро устанавливается, не требует длительной настройк
27.05.2025 Уязвимость Meteobridge — следствие проблем «коробочных» решений

азинформсервис", где исходный код можно было бы регулярно сканировать и искать в нем уязвимости. Но коробочные решения на то и коробочные, чтобы поставить и забыть, а значит проблема эта
21.03.2025 На российском рынке вышло новое коробочное решение «ЮниФлит» в сфере управления автопарками

На платформе программы ID20 разработано новое коробочное решение «ЮниФлит» — простая версия российского ПО для автоматизации управления ком
14.01.2025 Arenadata Streaming: CDC «из коробки», многоуровневое хранение и новый сервис мониторинга

бирают изменения данных в СУБД, записывая их в топики Kafka, а затем различные sink-коннекторы могут передавать эти данные в другие базы и хранилища. Предусмотрена возможность использовать доступные «из коробки» коннекторы Debezium, добавлять собственные и настраивать их из веб-интерфейса ADS Control — системы для управления кластерами потоковой передачи. Новая версия Arenadata Streaming ре
17.12.2024 R-Style Softlab представила коробочную версию системы RS-Bank V.6

олучить максимально преднастроенную систему с низкими затратами на внедрение типовой конфигурации. «Коробка» включает в себя предварительные настройки имеющейся в дистрибутиве функциональности.
13.12.2024 R-Style Softlab представила коробочную версию АБС RS-Bank V.6

ри модификации текущих решений и разработке новых ИТ-продуктов как раз на потребности таких банков. Коробочный продукт призван снизить стоимость и уменьшить сроки внедрения системы для небольши
11.12.2024 НКО «Платежи и расчеты» подключился к СБП с помощью коробочного решения eKassir

а профессионализм и продуктивное сотрудничество, которое позволило успешно внедрить импортозамещенное решение в кратчайшие сроки. Для нас было очень важно запустить в промышленную эксплуатацию именно коробочное решение „Адаптер для СБП“, чтобы на практике показать, что качество продукта позволяет Заказчику самостоятельно выбирать способ внедрения: силами своей команды или под ключ силами ве
30.10.2024 «Базис» и экс-разработчики nginx создадут первое в России коробочное решение на замену VMware NSX

«Базис» готовит отечественное SDN-решение Как стало известно CNews, российские разработчики ПО компания «Базис» и «Веб-Сервер» (Angie) работают над созданием коробочного решения для организации программно-определяемых сетей (Software-defined networking; SDN). В «Базисе» утверждают, что новый продукт станет первым отечественным решением такого рода.

13.09.2024 «Нимбиус 2.1 Alto». Расширение сервисов «из коробки»: кластерный PostgreSQL, управляемый Kubernetes, Nginx и другие

нией «Лаборатория Числитель». В релизе «Нимбиус 2.1 Alto» был расширен каталог готовых сервисов «из коробки», а также добавлена функция Rollback. Об этом CNews сообщили представители компании «
15.08.2024 Система автоматизации совещаний «Ареопад» доступна в новой коробочной версии

заказчика в течение двух недель. Об этом CNews сообщили представители компании «Диджитал Дизайн». С коробочной версией «Ареопада» компаниям доступна наиболее востребованная функциональность для
04.07.2024 КЭДО теперь доступен в коробочной версии «Битрикс24»

КЭДО теперь доступен в коробочной версии «Битрикс24». Коробочная версия «Битрикс24» — это пакет ПО, который позволяе
03.06.2024 «Госключ» в Directum HR Pro доступен «из коробки»

HR Pro выходили актуальные для бизнеса обновления. В версии 2.2 мы улучшили и сделали доступным „из коробки“ подписание документов «Госключом», расширили возможности настройки процессов через n
22.05.2024 «Битрикс24» выпустил новую версию коробочного продукта на базе СУБД PostgreSQL

ийской СУБД Postgre Pro Enterprise. Это особенно актуально при работе с высокими нагрузками и одновременном подключении десятков тысяч пользователей. В ближайшее время для всех клиентов, использующих коробочную версию, станет доступен не только полный функционал платформы на PostgreSQL, но и все HRM-сервисы, включая КЭДО». Для текущих клиентов «Битрикс24» доступна миграция данных с MySQL на
20.05.2024 Представлена коробочная версия решения для защиты конечных точек Bi.Zone EDR

Bi.Zone представила коробочную версию Bi.Zone EDR — решения для выявления на конечных точках сложных атак и реаги
15.05.2024 Представлено коробочное решение «Турбо» для быстрой автоматизации процессов ТОиР

и поддержки регламентов обслуживания до учета затрат на ремонты и оценки состояния оборудования. В коробочную поставку «Турбо ТОРО» входит пакет интеграции с учетной или ERP-системой, мобильно
14.05.2024 билайн бизнес запустил коробочное решение «Мобильный ID. Аутентификация»

орпоративного рынка практики, когда для подключения услуги компания-клиент должна связаться с менеджером оператора, подписать договор, а потом ждать создания учётной записи, интеграции и т.д. С нашим коробочным решением приступить к использованию сервиса «Мобильный ID. Аутентификация» можно уже через несколько часов — после создания аккаунта, простой технической интеграции и внесения средст
17.04.2024 ИТ-разработчик «Авантелеком» запускает коробочное решение для медучреждений

частных медицинских организаций. Решение позволяет настроить эффективную коммуникацию, а также усовершенствовать процесс цифровизации медицины с использованием технологии искусственного интеллекта. В коробочное решение включены восемь голосовых модулей, кол-центр, система мониторинга и оценки качества обслуживания, работающая на базе генеративных нейросетевых моделей. ПО интегрируется с тек
04.04.2024 SimbirSoft и «Синара Лаб» стали партнерами по внедрению коробочного решения «Цифровой рубль»

инара» мы в «Синара Лаб» одни из первых еще в 2022 г. полностью прошли путь внедрения цифрового рубля и протестировали проведение банковских операций с ним. Результатом стало наше программное решение коробочного типа «Цифровой рубль» для интернет-банков и мобильных банков», – отметил генеральный директор «Синара Лаб» Андрей Савиных. Как отмечают в «Синара Лаб», использование программного пр
03.04.2024 VK и Goodt выпустили коробочную версию платформы VK People Hub Talent

также с трекерами задач. «Объединенная многолетняя экспертиза наших команд в HR позволила выпустить коробочную версию, в которой большая часть базовых процессов управления талантами уже настрое
11.03.2024 Внедрение новых HR-технологий: как избавиться от «зоопарка систем» и создать единое рабочее пространство с помощью интранета?

а — это дорого, долго, и не всегда результат будет таким, как вы планировали. Оцените, как выглядит коробка, и запросите примеры завершенных проектов. Если дизайн в них вам нравится, то с высок
19.02.2024 Россия отказывается от пиратского ПО. В стране дикий спрос на лицензии Windows и Office. С полок сметают даже «элитные» коробочные версии

Все по коробочкам Россияне принялись скупать коробочные версии программного обеспечения Microsoft – в особенности Office и Windows. Это са
11.10.2022 Softline увеличит в разы штат российских разработчиков и займется коробочным ПО

стности, Softline рассматривает возможность разработать собственное программное обеспечение в виде «коробочных решений». Об этом сообщил коммерческий директор Softline в России Владимир Лавров.
15.09.2022 «Акадо» представила коробочное решение по защите и ускорению сайтов

Компания «Акадо» представила коробочный продукт по защите веб-приложений и веб-сайтов от киберугроз. В него входит WAF – т
05.09.2022 Владимир Залеский, FIS: «Если бизнес хочет быть конкуретноспособным и эффективным, то коробочные решения исключены»

о она только декларируется, но реально не подтверждается на практике. Market.CNews: Какие решения — коробочные или кастомизированные — превалируют в реализованных проектах FIS? Владимир Залески
28.08.2022 Как создать мобильное банковское приложение под ключ

он очень быстро вырос до тимлида. Под его руководством команда начала создавать прорывной продукт — коробочное решение для создания мобильного приложения дистанционного банковского обслуживания
11.07.2022 Сергей Тихомиров -

Сергей Тихомиров, Custis: Создать коробочный продукт для российских заказчиков всегда было непросто

делениями ИТ и возглавляет ряд проектов стратегического развития компании, отвечает за взаимоотношения с ключевыми бизнес- и технологическими партнерами. подробнее Аналогичных примеров много. Создать коробочный продукт для российских заказчиков всегда было непросто, даже внутри одной ниши требования компаний в РФ могут очень сильно отличаться из-за специфики ведения бизнеса, в связи с требо
14.03.2022 «1С-Битрикс» подняла цены на лицензии в четыре раза

0» — 999 тыс. руб. в год. Представитель компании пояснил CNews, что ранее клиенты один раз покупали коробочный продукт, а на следующий год продлевали лицензию на него за 25% от полной стоимости
04.08.2021 «Альбатрос» оцифрует свои объекты с коробочным решением «RFID инвентаризация»

ос» Сергей Люшин. «Компания «Альбатрос» стала одним из первых покупателей, оценивших удобство наших коробочных решений, которые можно приобрести «в один клик» на сайте интернет-магазина. Решени
04.06.2021 Центр ИИ МТC и Atos создадут коробочные продукты для промышленной аналитики на основе периферийных вычислений

цифровой трансформации. Меморандум предполагает совместную разработку ИИ-сервисов для обработки видео и аудиоинформации на основе периферийных вычислений (edge computing). «МТС ИИ» планирует создание коробочных ИИ-решений, работающих по технологии периферийных вычислений на базе серверов Atos Bullsequana Edge. Оборудование обрабатывает данные, передаваемые IoT-устройствами в непосредственно

Публикаций - 4851, упоминаний - 5980

Standalone и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 568
9594 421
Apple Inc 13154 267
SAP SE 5601 242
Google LLC 12688 240
Oracle Corporation 7074 233
IBM - International Business Machines Corp 9699 201
Intel Corporation 12811 187
Yandex - Яндекс 9216 181
Samsung Electronics 11064 179
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 156
Softline - Софтлайн 3743 143
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 137
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 128
Ростелеком 10948 124
Broadcom - VMware 2610 119
Huawei 4676 114
Nvidia Corp 4002 109
Directum - Директум 1268 98
Cisco Systems 5372 95
HP Inc. 5883 90
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 90
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 89
Dell EMC 5180 87
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 86
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 84
Xiaomi - Сяоми 2231 83
1С-Битрикс - Bitrix 675 82
Amazon Inc - Amazon.com 3277 81
Sony 6739 81
AMD - Advanced Micro Devices 4641 80
Meta Platforms - Facebook 4621 68
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 68
Telegram Group 2940 67
МегаФон 10742 66
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 66
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 66
Acer Group - Acer Inc 2776 65
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 64
Крок - Croc 1964 60
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 201
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 94
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 80
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 78
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 63
РЖД - Российские железные дороги 2096 62
Почта России ПАО 2370 61
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 58
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 55
Альфа-Банк 1979 55
Газпром нефть 725 46
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 45
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 41
ГПБ - Газпромбанк 1273 38
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 38
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 36
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 35
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 35
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 34
Северсталь ПАО - Severstal 629 32
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 31
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 30
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 30
Газпром ПАО 1493 29
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 27
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 26
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 25
МКБ - Московский кредитный банк 657 25
Русагро Группа Компаний 379 25
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 25
Россети Ленэнерго 1699 24
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 24
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 23
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 23
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 23
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Visa International 1993 22
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 22
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 21
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 240
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 236
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 175
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 89
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 87
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МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 40
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 18
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 17
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ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 16
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 14
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 13
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 12
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 12
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 11
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 11
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ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 35
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 33
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 27
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 20
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 18
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 15
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 14
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 13
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 11
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 10
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 8
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 7
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 7
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 7
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 7
OWASP - Open Web Application Security Project 146 7
Apache Software Foundation - ASF 231 6
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 5
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 5
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 4
Linux Foundation - Free Standards Group 206 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
Greenpeace - Гринпис 130 4
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 3
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 3
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 3
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1584
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1411
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1078
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 932
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 931
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 891
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 765
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 763
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 750
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 742
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 722
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 615
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 611
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 555
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 518
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 497
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 482
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 443
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 443
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 433
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 425
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 421
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 417
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 406
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 402
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 388
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 388
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 387
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 384
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 381
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 377
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 376
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 367
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 361
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 358
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 357
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 357
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 356
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 342
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 316
Microsoft Windows 16882 438
Google Android 15243 391
Linux OS 11533 379
Microsoft Office 4170 214
Apple iOS 8583 175
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 151
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 147
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 142
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 138
Microsoft Windows 2000 8678 110
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 106
Apple iPhone 6 4861 105
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 104
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 96
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 95
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 776 94
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 89
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 88
Apple iPad 4011 87
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 85
Oracle Java - язык программирования 3469 83
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 79
Apple macOS 2419 77
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 77
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 77
Microsoft Windows XP 2431 75
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 75
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 69
Google YouTube - Видеохостинг 3002 68
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 68
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 68
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 67
Microsoft Windows 10 1938 65
Microsoft Windows 7 2007 61
Intel x86 - архитектура процессора 2151 61
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 59
Microsoft Azure 1526 59
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 56
Apple - App Store 3109 55
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 55
Шадаев Максут 1210 28
Путин Владимир 3454 22
Кирьянова Александра 169 22
Парфентьев Алексей 183 19
Натрусов Артем 313 16
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 16
Демидов Михаил 134 16
Галкин Николай 140 15
Нуралиев Борис 298 14
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 14
Семенов Александр 166 14
Рыжиков Сергей 112 14
Прянишников Николай 316 14
Воронин Павел 196 14
Урусов Виктор 157 14
Макаров Станислав 118 14
Мякишева Марина 84 14
Сергеев Иван 74 13
Истомин Константин 58 13
Востриков Юрий 86 13
Коптелов Андрей 134 12
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 12
Бобров Антон 55 12
Ульянов Николай 176 12
Курьянов Сергей 162 12
Чуканов Сергей 110 12
Врацкий Андрей 175 12
Трандин Сергей 128 11
Тульчинский Станислав 93 11
Тятюшев Максим 215 11
Глазков Александр 151 11
Нестеров Алексей 175 11
Овчаренко Юрий 41 11
Андрианов Павел 86 11
Чернышенко Дмитрий 581 10
Андреев Владимир 101 10
Иванов Сергей 405 10
Ершова Элеонора 67 10
Кузьменко Павел 40 10
Семенов Михаил 41 10
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3023
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 582
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 538
Европа 24964 338
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 326
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 318
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 223
Германия - Федеративная Республика 13221 173
Казахстан - Республика 6048 116
Япония 13807 110
Беларусь - Белоруссия 6289 109
Украина 7928 106
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 104
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 104
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 103
Индия - Bharat 5870 89
Азия - Азиатский регион 5920 87
Франция - Французская Республика 8177 84
Южная Корея - Республика 7052 74
Земля - планета Солнечной системы 10865 68
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 68
Италия - Итальянская Республика 4508 60
Россия - СФО - Новосибирск 4876 53
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 47
Испания - Королевство 3840 44
Европа Восточная 3138 42
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 42
Канада 5082 40
Бразилия - Федеративная Республика 2520 38
Нидерланды 3746 38
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 37
Ближний Восток 3154 37
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 37
Китай - Тайвань 4245 37
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 37
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 36
Африка - Африканский регион 3641 36
Узбекистан - Республика 2005 36
Финляндия - Финляндская Республика 3697 35
Израиль 2856 33
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1097
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 923
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 820
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 595
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 581
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 557
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 461
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 398
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 331
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 326
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 317
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 278
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 275
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 261
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 251
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 226
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 215
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 207
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 197
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 195
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 190
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 176
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 176
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 175
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 172
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 172
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 168
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 168
Английский язык 7030 160
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 152
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 148
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 147
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 142
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 141
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 141
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 140
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 135
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 132
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Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 126
CNews - ZOOM.CNews 1866 122
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 43
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 27
Ведомости 1466 20
Bloomberg 1627 16
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 16
Wikipedia - Википедия 650 15
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 14
TAdviser - Центр выбора технологий 468 13
Forbes - Форбс 1002 12
Tom’s Hardware 600 11
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 9
The Register - The Register Hardware 1784 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 8
Inquirer 463 8
Nature 832 8
АМ Медиа - Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 7
Известия ИД 770 7
The Verge - Издание 619 6
9to5Google 60 6
9to5Mac 70 6
Times 661 6
VK - Mail.ru Новости 33 6
CMS Magazine 20 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
Reddit 398 5
BleepingComputer - Издание 458 5
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 5
Ars Technica 450 5
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 4
РИА Новости 1033 4
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 4
GizChina - Издание 84 4
PhoneArena 75 4
Liliputing 76 4
Phoronix 59 4
Android Authority 62 4
New Scientist 1448 4
CNews - Soft.CNews 31 4
Silicon 494 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 251
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 166
Gartner - Гартнер 3658 136
IDC - International Data Corporation 4975 112
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 34
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 29
Forrester Research 834 26
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 21
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 17
CNews Инновация года - награда 155 14
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 9
Markets&Markets Research 113 9
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 7
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 7
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 7
Fortune Global 500 295 7
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 6
NPD Group 140 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 5
BCG - Boston Consulting Group 117 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 5
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 4
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 4
Frost & Sullivan 207 4
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 4
CNews SaaS рейтинг 28 4
Mordor Intelligence 35 4
CNews Рынок ИТ-услуг 171 4
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 4
Mobile Research Group 87 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
Aberdeen Group 53 3
CNews Облачные сервисы 23 3
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 3
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 3
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 3
ABI Research 236 3
Discovery Research Group 22 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 35
РАН - Российская академия наук 2122 22
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 20
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 18
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 18
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 17
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 13
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 13
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 12
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 10
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 9
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 8
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 7
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 7
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 7
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 6
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 6
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 5
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 5
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 4
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НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 4
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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