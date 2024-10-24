RFID инвентаризация: «Микрон» ускорил учет офисного имущества в восемь раз

«Микрон», российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», применил собственное коробочное решение «RFID инвентаризация» для контроля основных средств на предприятии. В результате применения скорость инвентаризации выросла в восемь раз. Об этом CNews сообщили представители «Микрона».

«Микрон» использует коробочное решение «RFID инвентаризация» для контроля состояния офисного имущества – предметов мебели и оргтехники. Объекты промаркированы UHF метками собственного производства М2498/39С и Z2498M/1PD, каждая из которых обладает защищенным от копирования и изменения идентификатором, что позволяет идентифицировать инвентарный номер объекта, материально-ответственное лицо и помещение, в котором находится объект. Автоматизация рутинных процедур учета обеспечивает высокую прозрачность и точность, отслеживание истории движения имущества. Данные можно перезаписывать, дополнять, изменять.

«Решение позволяет оперативно и без прямого контакта считать информацию с расстояния до 35 метров, время проведения рутинной процедуры сократилось в несколько раз, а риски ошибок учета минимизированы, - отметил Василий Волосов, директор по продажам RFID и IT АО «Микрон». – Это универсальная система, которая подойдет для предприятий и организаций различных отраслей с большим массивом марки».

RFID-технология универсальна и применяется во всех отраслях экономики, где требуется оперативный контроль большого массива товарных групп. Использование радиочастотной идентификации позволяет сократить издержки предприятия, минимизировать негативное влияние человеческого фактора на рутину, увеличить производительность и оптимизировать кадровый состав без помех бизнес-процессам.

В линейке Микрона более 200 видов меток для маркировки объектов с различными функциональными требованиями, особенностями материалов и условиями эксплуатации. Собственная RFID-лаборатория позволяет разрабатывать решения под индивидуальные запросы клиентов, ежегодно предприятие производит более 30 новых типономиналов изделий этого направления.

Коробочное решение «RFID инвентаризация» - это полностью отечественная разработка, основанная на российских технологиях, включает набор самоклеящихся меток для самостоятельной маркировки предметов, считыватель, обеспечивающий автоматический учет материальных ценностей и программное обеспечение. Комплект может быть масштабирован или дополнен оборудованием, подходит для использования в государственных учреждениях и частных компаниях, позволяет организовать управленческий учет имущества и интеграцию с внешними системами. Не требует специальных знаний и настроек, доступен для онлайн-покупки в интернет-магазине.