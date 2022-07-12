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Управленческая отчётность Внутренняя отчетность Управленческий учёт Management Reporting Management Accounting



12.07.2022 «1С-Рарус» автоматизировала управленческий учет и аналитику продаж в International Foodchain в Узбекистане
26.10.2020 IBS помогла автоматизировать управленческий учет на базе 1С для агрохолдинга «ЭКО-культура»
29.09.2020 «Корус консалтинг» автоматизировала и ускорила управленческий учет в «Инвитро»
25.08.2020 «Петрович» модернизировал управленческий учет на базе «1С»
30.04.2019 «Корус консалтинг» автоматизировал оперативный и управленческий учет ТД «Мегаполис»
12.02.2019 «Первый Бит» автоматизировал управленческий учет в «Русхимсети»
25.05.2018 «Первый БИТ» автоматизировал финансовый учет в Leipurin
05.04.2018 «Первый БИТ» внедрил систему «БИТ.Финанс.Управленческий учет» в сети аптек «Мега фарм»
29.03.2016 R-Style Softlab обновила приложение «RSDH: Управленческая отчетность»
28.01.2016 «Хомнет консалтинг» автоматизировал управленческий учет в CTI
30.11.2015 «1С-Рарус» автоматизировал оперативный и управленческий учет в техцентре «РусАларм»
30.09.2015 Обновлены системы «ФинГрад — Управленческий учет» и «ФинГрад — Казначейство»
28.09.2015 «Финград» автоматизировал управленческий учет для ГК «Ангел»
23.09.2015 «1С-Рарус» автоматизировал управленческий учет в конноспортивном комплексе «Дивный»
03.08.2015 «Финотдел» автоматизировал управленческий учет и подготовку отчетности по МСФО с помощью «Хомнет консалтинга»
16.07.2015 «1С-Рарус» оптимизировал управленческий учет в магазине Naremo
06.02.2015 Navicon автоматизирует управленческий учет в компании Intercomp
21.01.2015 «Первый БИТ» автоматизировал управленческий учет для «Росинжиниринга»
08.08.2013 Horeca Group автоматизировала управленческий учет с помощью «1С-Раруса»
15.03.2013 Mossa автоматизировала управленческий учет с помощью «1С:Первого БИТа»
10.10.2011 «РосбизнесКонсалтинг» автоматизировал управленческий учет на базе «Хомнет:МСФО»
15.02.2011 «БИТ:Управлеческий учет» помогает «Дон-Строй Инвесту» оперативно получать управленческую отчетность
05.07.2010 Outspan International автоматизировала управленческий учет с помощью решения БИТ
26.05.2010 «Инталев» построил систему управления финансами в агропромышленном холдинге «Трио»
04.03.2010 «Ямалдорстрой» автоматизировал управленческий учет и отчетность с помощью «Инталев»
19.11.2009 «Инталев» автоматизировал управленческий учет и отчетность в Coalco Development
26.02.2009 СИБУР будет вести управленческий учет в ERA Financials
23.10.2008 «Транскапиталбанк» автоматизировал управленческий учет
05.03.2008 КБ «Стройкредит» автоматизировал управленческий учет
06.02.2008 «Первый Чешско-Российский банк» автоматизировал управленческий учет и отчетность
10.01.2008 «Камкомбанк» Татарстана автоматизирует управленческий учет
24.10.2007 «СтарБанк» автоматизировал управленческий учет
25.09.2007 «Эрдэнэт» оптимизирует управленческий учет на базе решения «ЭпикРус»
31.01.2007 «Флоусерв» оптимизирует бухгалтерский и управленческий учет
20.12.2006 КБ "Агропромкредит" оптимизирует бюджетирование и управленческий учет
06.12.2006 "ТВ3-Медиа" автоматизировал бухгалтерский и управленческий учет
20.11.2006 "Форатек" оптимизирует управленческий учет
29.03.2004 "Инталев" решил задачи уральских связистов по управленческому учету
25.12.2002 "Инталев" автоматизирует бюджетирование и управленческий учет "Байтек-Силур"

Публикаций - 653, упоминаний - 729
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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