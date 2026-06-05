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Управленческая отчётность Внутренняя отчетность Управленческий учёт Management Reporting Management Accounting
СОБЫТИЯ
|05.06.2026
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«Сбер2В» переведет управленческую отчетность ГК «Трансэнергопром» на генеративный ИИ
ных отраслей: здесь цена ошибки в планировании измеряется не только деньгами, но и надежностью поставок. Соглашение с «Трансэнергопромом» — это возможность показать, как «Навигатор BI» трансформирует управленческую отчетность с помощью ИТ- и ИИ-технологий в реальный инструмент оперативных решений и способствует масштабированию бизнеса и росту его эффективности. «Сбер2B» выступает тут единой
|17.05.2024
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НПО «Искра» перевела управленческий учет на актуальную редакцию «1С:ERP» с помощью «1С-Ижтиси»
НПО «Искра» перевела управленческий учет на актуальную редакцию «1С:ERP» с помощью «1С-Ижтиси». НПО «Искра» имеет статус Федерального научно-производственного центра. НПО «Искра» располагает современной производств
|11.04.2023
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«Диасофт» встроил инструменты управления данными и визуализации показателей в продукт «Управленческая отчетность»
Компания «Диасофт» развивает продукт «Управленческая отчетность», предназначенный для подготовки внутренних отчетов организации о рентабельности и ликвидности бизнеса, перспективности новых проектов. Использование продукта позволяе
|12.07.2022
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«1С-Рарус» автоматизировала управленческий учет и аналитику продаж в International Foodchain в Узбекистане
«1С-Рарус» автоматизировала управленческий учет и аналитику продаж в International Foodchain в Узбекистане с помощью комплекса решений, включающего «1С:ERP World Edition», «Модуль 1С:Общепит», BI-систему «1С:Аналитика». В
|26.10.2020
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IBS помогла автоматизировать управленческий учет на базе 1С для агрохолдинга «ЭКО-культура»
оторую вошли специалисты IBS, компании СЦАО и АПХ «ЭКО-культура», за четыре месяца создала единую информационную систему на базе «1С: ERP. Управление холдингом». Главной задачей было автоматизировать управленческий учет АПХ «ЭКО-культура», включающего в себя десятки юридических лиц. Проект позволил упростить сбор консолидированной отчетности по компании в целом, стандартизировать бизнес-про
|29.09.2020
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«Корус консалтинг» автоматизировала и ускорила управленческий учет в «Инвитро»
казначейства в медицинской компании «Инвитро». Решение на базе «1С» позволило сократить сроки формирования корпоративной отчетности, повысить ее качество и достоверность, а также максимально сблизить управленческий учет и МСФО. С ростом бизнеса в «Инвитро» появилась необходимость оптимизировать процессы формирования корпоративной отчетности и МСФО. Работа с контрагентами, выполнение платежн
|25.08.2020
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«Петрович» модернизировал управленческий учет на базе «1С»
а: мы сократили издержки, связанные с параллельным ведением учетов, получили на базе “1С” мощный инструмент для контроля и анализа. Что самое главное: системы более качественно и оперативно формируют управленческую отчетность. И это работает в компании уже сейчас, когда так важна высокая скорость реакции на рыночную ситуацию. Мы благодарны командам “Корус консалтинг” и EY за экспертный подх
|30.04.2019
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«Корус консалтинг» автоматизировал оперативный и управленческий учет ТД «Мегаполис»
о интегратора с обширной экспертизой в области внедрения решений на базе «1С» и комплексной автоматизации дистрибуторских компаний. Новая платформа позволила объединить в едином контуре оперативный и управленческий учет, автоматизировать функции формирования управленческой отчетности и мониторинга основных показателей деятельности, а также получить руководству ТД «Мегаполис» полноценный инс
|12.02.2019
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«Первый Бит» автоматизировал управленческий учет в «Русхимсети»
«Первый Бит» внедрил в компании «Русхимсеть» систему «БИТ.ФИНАНС/Управленческий учет». Теперь на формирование ежемесячной отчетности у сотрудников предприятия уходит не неделя, а несколько минут. «Русхимсеть» с 2000 года торгует химическим сырьем нетранзитны
|25.05.2018
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«Первый БИТ» автоматизировал финансовый учет в Leipurin
«Первый БИТ», российский интегратор ИТ-решений, внедрил решение «БИТ.ФИНАНС.Управленческий учет» в российский филиал международной компании Leipurin. Внедренная система позволила компании получить инструмент для формирования бюджета и ежемесячных прогнозов, а также тра
|05.04.2018
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«Первый БИТ» внедрил систему «БИТ.Финанс.Управленческий учет» в сети аптек «Мега фарм»
«Первый БИТ», международный интегратор ИТ-решений для бизнеса, объявил о завершении внедрения решения «БИТ.Финанс.Управленческий учет» в сети аптек «Мега фарм». По итогам проекта в сети аптек ускорилось на 50% согласование реестра платежей и повысился контроль по оплатам на 75%. Для осуществления контроля
|29.03.2016
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R-Style Softlab обновила приложение «RSDH: Управленческая отчетность»
ИТ-компания R-Style Softlab обновила бизнес-приложение для анализа и оптимизации деятельности банков «RS-DataHouse: Управленческая отчетность». Об этом CNews сообщили в R-Style Softlab. В решении оптимизирована бизнес-модель, позволяющая финансовым организациям проводить расчет и анализ матрицы фондирования,
|28.01.2016
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«Хомнет консалтинг» автоматизировал управленческий учет в CTI
Компания «Хомнет консалтинг» автоматизировала управленческий учет в компании «СиТиАй» (CTI, Communications. Technology. Innovations.) — системном интеграторе, оказывающем весь спектр услуг, связанных с созданием, управлением, развитием и п
|30.11.2015
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«1С-Рарус» автоматизировал оперативный и управленческий учет в техцентре «РусАларм»
Эксперты компании «1С-Рарус» автоматизировали оперативный и управленческий учет в техцентре «РусАларм». Решение «1С:Предприятие 8. Автосервис» помогло обеспечить управление бизнесом и повысить качество и оперативность обслуживания клиентов, сообщили CNe
|30.09.2015
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Обновлены системы «ФинГрад — Управленческий учет» и «ФинГрад — Казначейство»
Компания «ФинГрад» — разработчик программных продуктов для управления и контроля финансов предприятия — выпустила обновление систем «ФинГрад — Управленческий учет» и «ФинГрад — Казначейство». Об этом CNews сообщили в «ФинГраде». По словам разработчиков, «ФинГрад — Управленческий учет» версии 5.1 позволяет: отправлять отчеты по
|28.09.2015
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«Финград» автоматизировал управленческий учет для ГК «Ангел»
Компания «Финград» — разработчик программных продуктов для управления и контроля финансами предприятия — автоматизировала управленческий учет в группе компаний «Ангел». Об этом CNews сообщили в «Финграде». ГК «Ангел» работает на ранке охранных услуг более 20 лет. Охранные услуги ГК «Ангел» оказывает компаниям сред
|23.09.2015
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«1С-Рарус» автоматизировал управленческий учет в конноспортивном комплексе «Дивный»
платформе «1С:Предприятие 8». Всего было автоматизировано 12 рабочих мест. С помощью решения «1С-Рарус:Управление рестораном, редакция 3» был комплексно автоматизирован складской, производственный и управленческий учет ресторанного комплекса. Функционал программы «РестАрт» помог автоматизировать задачи фронт-офиса ресторана. По отзыву заказчика, поддержка различных форм оплаты, организация
|03.08.2015
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«Финотдел» автоматизировал управленческий учет и подготовку отчетности по МСФО с помощью «Хомнет консалтинга»
еспечения была выбрана разработка «Хомнет консалтинг» — «Хомнет:МСФО». Программный продукт отвечает требованиям, выдвинутым компанией «Финотдел», и позволяет автоматизировать учет по стандартам МСФО, управленческий учет, отчетность по МСФО и учет блоков казначейства и бюджетирования. Внедрение системы выполняли сотрудники «Финотдела» при консультативной поддержке специалистов «Хомнет консал
|16.07.2015
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«1С-Рарус» оптимизировал управленческий учет в магазине Naremo
Компания «1С-Рарус» оптимизировала управленческий учет в магазине Naremo, внедрив продукт «1С:Управление небольшой фирмой 8». Функционал программы позволяет вести оперативный учет, контролировать, анализировать и планировать дея
|06.02.2015
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Navicon автоматизирует управленческий учет в компании Intercomp
Компания Intercomp занимается финансовым и кадровым аутсорсингом и работает в четырех городах России, а также в Казахстане и Украине. Руководство приняло решение вывести внутренний управленческий учет на новый уровень: было необходимо внедрить методику объективного контроля и оценки процессов, чтобы разрешить конфликты менеджмента с операционными подразделениями. Для реал
|21.01.2015
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«Первый БИТ» автоматизировал управленческий учет для «Росинжиниринга»
димир Лебединский, директор департамента информационных технологий компании «Росинжиниринга». — Операции упростились и ведутся в единой базе с едиными справочниками, что позволяет оперативно получать управленческую отчетность. Одним словом, бизнес-процессы стали “прямыми”. Работа сотрудников финансового департамента — более регламентированной и прозрачной, а в итоге — проще. Как любой проек
|08.08.2013
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Horeca Group автоматизировала управленческий учет с помощью «1С-Раруса»
Компания «1С-Рарус» автоматизировала управленческий учет в Horeca Group с помощью программы «1С-Рарус:Управление рестораном, редакция 3». Благодаря большому количеству аналитических и специализированных отчетов система позволяет р
|15.03.2013
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Mossa автоматизировала управленческий учет с помощью «1С:Первого БИТа»
Специалисты «1С:Первого БИТа» завершили проект автоматизации управленческого учета в компании Mossa. В результате внедрения программы «БИТ.Финанс:Управленческий учет» создана эффективная система управленческого учета, которая позволяет руководству оценивать эффективность сделок с покупателями еще до их заключения и точно определять предп
|10.10.2011
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«РосбизнесКонсалтинг» автоматизировал управленческий учет на базе «Хомнет:МСФО»
ом внедрение программного продукта «Хомнет:МСФО» позволило сотрудникам «РосБизнесКонсалтинга» вести управленческий учет по 25 компаниям холдинга, в которых насчитывается около 50 проектов, регу
|15.02.2011
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«БИТ:Управлеческий учет» помогает «Дон-Строй Инвесту» оперативно получать управленческую отчетность
Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) объявила о завершении проекта внедрения решения «БИТ:Управленческий учет» в девелоперской компании «Дон-Строй Инвест», работающей на рынке недвижи
|05.07.2010
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Outspan International автоматизировала управленческий учет с помощью решения БИТ
представительстве международного холдинга Olam International в России. В результате внедрения «БИТ:Управленческий учет 8»в Outspan International: стала более эффективной работа отдела продаж и
|04.03.2010
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«Ямалдорстрой» автоматизировал управленческий учет и отчетность с помощью «Инталев»
офис группы компаний «Инталев» завершил постановку, автоматизацию и запуск функциональной области «Управленческий учет и отчетность» в компании «Ямалдорстрой». Специалисты «Инталев» в этом про
|19.11.2009
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«Инталев» автоматизировал управленческий учет и отчетность в Coalco Development
чета. В рамках проекта специалистами «Инталев» была выполнена автоматизация функциональной области «Управленческий учет и отчетность». Работы стартовали в декабре 2008 г. и были закончены в апр
|26.02.2009
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СИБУР будет вести управленческий учет в ERA Financials
Управляющая компания СИБУР автоматизирует управленческий учет и бюджетирование на базе информационной системы ERA Financials. Партнером по реализации проекта выступает компания «ЭпикРус». Сотрудничество УК СИБУР и «ЭпикРус» началось бо
|23.10.2008
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«Транскапиталбанк» автоматизировал управленческий учет
BPM-системы в АКБ «Транскапиталбанк». На базе ПО «Контур» от Intersoft Lab в банке автоматизирован управленческий учет и выпуск управленческой отчетности. В ходе проекта специалисты Intersoft
|05.03.2008
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КБ «Стройкредит» автоматизировал управленческий учет
КБ «Стройкредит» и компания Intersoft Lab завершили первый этап проекта комплексной автоматизации финансового управления: в банке автоматизирован управленческий учет и выпуск управленческой отчетности. Проект стартовал в декабре 2006 г. В рамках договора КБ «Стройкредит» приобрел хранилище данных (ХД) «Контур Корпорация», BPM-приложения
|06.02.2008
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«Первый Чешско-Российский банк» автоматизировал управленческий учет и отчетность
ранилища данных «Контур Корпорация», комплекта BPM-приложений («Главная книга», «Портфель сделок», «Управленческий учет», «Трансфертные сделки», «Финансовое планирование», «Бюджет хозяйственных
|10.01.2008
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«Камкомбанк» Татарстана автоматизирует управленческий учет
нилища данных «Контур Корпорация» и комплекта BPM-приложений. В ходе проекта будут автоматизированы управленческий учет и бюджетирование хозяйственных расходов банка. «Камкомбанк» придерживаетс
|24.10.2007
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«СтарБанк» автоматизировал управленческий учет
ания «Зирван» завершила работы по внедрению системы управленческого учета в ЗАО «СтарБанк». Решение построено на базе финансового хранилища данных «Контур Корпорация» и приложения «Контур Корпорация. Управленческий учет», разработанные компанией Intersoft Lab. В результате проекта, длительность которого составила 5 месяцев, был автоматизирован весь процесс получения управленческой отчетност
|25.09.2007
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«Эрдэнэт» оптимизирует управленческий учет на базе решения «ЭпикРус»
На совместном монголо-российском предприятии «Эрдэнэт» запущен новый проект, который позволит крупнейшему в Азии горнодобывающему предприятию оптимизировать управленческий учет и выстроить сбалансированную систему показателей эффективности в соответствии с концепцией Balanced Scorecard (BSC) (Сбалансированная система показателей, ССП). Реализация д
|31.01.2007
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«Флоусерв» оптимизирует бухгалтерский и управленческий учет
На базе ИС Microsoft Dynamics NAV (Navision) эксперты консультационной группы АТК автоматизировали бухгалтерский и управленческий учет для российской дочерней компании мирового производителя комплектующих для нефтедобывающего оборудования — «Флоусерв». Flowserve открыла в России дочернюю компанию «Флоусерв»
|20.12.2006
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КБ "Агропромкредит" оптимизирует бюджетирование и управленческий учет
Коммерческий банк «Агропромкредит» (Москва) подписал договор с «Центром Финансовых Технологий» (ЦФТ) на приобретение систем «ЦФТ-Управленческий учет» и «ЦФТ-Бюджетное планирование». Внедрение корпоративных систем ЦФТ позволит банку оптимизировать решение задач в области бюджетирования и управленческого учета. В связи с р
|06.12.2006
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"ТВ3-Медиа" автоматизировал бухгалтерский и управленческий учет
кого законодательства и внутренними регламентами холдинга. В результате работ, проведенных специалистами «1С-Рарус», обеспечены: автоматизация управленческого учета, включившая конвертацию проводок в управленческий учет в онлайновом режиме по таблице соответствий; механизм закрытия периодов управленческого учета; создание «разделителя учета» («фирмы»), по которому отражаются только элиминир
|20.11.2006
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"Форатек" оптимизирует управленческий учет
а были также автоматизированы участки по составлению бюджетов, ведению договорных отношений, расчетов с арендаторами и поставщиками. Для того чтобы исключить двойной ввод информации в бухгалтерский и управленческий учет, система Microsoft Dynamics AX интегрирована с системой бухгалтерского учета предприятия. «Для «Форатек» мы дополнили решение SP-Недвижимость специальным функционалом бюджет
|29.03.2004
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"Инталев" решил задачи уральских связистов по управленческому учету
в управленческие, количество сертифицированных специалистов по данному продукту в регионе, перспективность его с точки зрения дальнейшего расширения возможностей". Компания "Геософт" провела тренинг "Управленческий учет и бюджетирование в программном продукте "Инталев: Корпоративные финансы" для сотрудников "Уралвестком". Затем был осуществлен проект по внедрению ПО. Переход со старой прогр
Управленческая отчётность и организации, системы, технологии, персоны:
|Кветкина Юлия 17 8
|Амириди Юлия 28 6
|Нуралиев Борис 298 4
|Симаков Олег 113 4
|Мартынов Владислав 115 4
|Чаусов Валерий 14 4
|Смирнова Людмила 12 4
|Натрусов Артем 313 3
|Галкин Николай 140 3
|Сергиенко Дмитрий 35 3
|Вольпе Борис 92 3
|Федечкин Эдуард 58 3
|Висящев Андрей 64 3
|Колосов Антон 8 3
|Катюшин Денис 7 3
|Стоянов Алексей 56 3
|Гусельников Андрей 15 3
|Дубинин Вадим 27 3
|Кондаков Владимир 3 2
|Ерошин Алексей 2 2
|Миронова Анна 3 2
|Зданович Лариса 2 2
|Ютландова Елена 3 2
|Авданин Евгений 2 2
|Яшкина Алевтина 2 2
|Демина Ольга 4 2
|Баландин Дмитрий 2 2
|Бахтадзе Мамука 2 2
|Каширина Вероника 2 2
|Гомонов Александр 6 2
|Панина Татьяна 2 2
|Пивоварчук Оксана 2 2
|Романенко Виктор 11 2
|Путин Владимир 3454 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Скворцова Вероника 69 2
|Рензяев Константин 79 2
|Буйлов Юрий 13 2
|Бобровников Борис 104 2
|Эпштейн Герман 32 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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