Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting

«Сбер2В» переведет управленческую отчетность ГК «Трансэнергопром» на генеративный ИИ ных отраслей: здесь цена ошибки в планировании измеряется не только деньгами, но и надежностью поставок. Соглашение с «Трансэнергопромом» — это возможность показать, как «Навигатор BI» трансформирует управленческую отчетность с помощью ИТ- и ИИ-технологий в реальный инструмент оперативных решений и способствует масштабированию бизнеса и росту его эффективности. «Сбер2B» выступает тут единой

НПО «Искра» перевела управленческий учет на актуальную редакцию «1С:ERP» с помощью «1С-Ижтиси» НПО «Искра» перевела управленческий учет на актуальную редакцию «1С:ERP» с помощью «1С-Ижтиси». НПО «Искра» имеет статус Федерального научно-производственного центра. НПО «Искра» располагает современной производств

«Диасофт» встроил инструменты управления данными и визуализации показателей в продукт «Управленческая отчетность» Компания «Диасофт» развивает продукт «Управленческая отчетность», предназначенный для подготовки внутренних отчетов организации о рентабельности и ликвидности бизнеса, перспективности новых проектов. Использование продукта позволяе

«1С-Рарус» автоматизировала управленческий учет и аналитику продаж в International Foodchain в Узбекистане «1С-Рарус» автоматизировала управленческий учет и аналитику продаж в International Foodchain в Узбекистане с помощью комплекса решений, включающего «1С:ERP World Edition», «Модуль 1С:Общепит», BI-систему «1С:Аналитика». В

IBS помогла автоматизировать управленческий учет на базе 1С для агрохолдинга «ЭКО-культура» оторую вошли специалисты IBS, компании СЦАО и АПХ «ЭКО-культура», за четыре месяца создала единую информационную систему на базе «1С: ERP. Управление холдингом». Главной задачей было автоматизировать управленческий учет АПХ «ЭКО-культура», включающего в себя десятки юридических лиц. Проект позволил упростить сбор консолидированной отчетности по компании в целом, стандартизировать бизнес-про

«Корус консалтинг» автоматизировала и ускорила управленческий учет в «Инвитро» казначейства в медицинской компании «Инвитро». Решение на базе «1С» позволило сократить сроки формирования корпоративной отчетности, повысить ее качество и достоверность, а также максимально сблизить управленческий учет и МСФО. С ростом бизнеса в «Инвитро» появилась необходимость оптимизировать процессы формирования корпоративной отчетности и МСФО. Работа с контрагентами, выполнение платежн

«Петрович» модернизировал управленческий учет на базе «1С» а: мы сократили издержки, связанные с параллельным ведением учетов, получили на базе “1С” мощный инструмент для контроля и анализа. Что самое главное: системы более качественно и оперативно формируют управленческую отчетность. И это работает в компании уже сейчас, когда так важна высокая скорость реакции на рыночную ситуацию. Мы благодарны командам “Корус консалтинг” и EY за экспертный подх

«Корус консалтинг» автоматизировал оперативный и управленческий учет ТД «Мегаполис» о интегратора с обширной экспертизой в области внедрения решений на базе «1С» и комплексной автоматизации дистрибуторских компаний. Новая платформа позволила объединить в едином контуре оперативный и управленческий учет, автоматизировать функции формирования управленческой отчетности и мониторинга основных показателей деятельности, а также получить руководству ТД «Мегаполис» полноценный инс

«Первый Бит» автоматизировал управленческий учет в «Русхимсети» «Первый Бит» внедрил в компании «Русхимсеть» систему «БИТ.ФИНАНС/Управленческий учет». Теперь на формирование ежемесячной отчетности у сотрудников предприятия уходит не неделя, а несколько минут. «Русхимсеть» с 2000 года торгует химическим сырьем нетранзитны

«Первый БИТ» автоматизировал финансовый учет в Leipurin «Первый БИТ», российский интегратор ИТ-решений, внедрил решение «БИТ.ФИНАНС.Управленческий учет» в российский филиал международной компании Leipurin. Внедренная система позволила компании получить инструмент для формирования бюджета и ежемесячных прогнозов, а также тра

«Первый БИТ» внедрил систему «БИТ.Финанс.Управленческий учет» в сети аптек «Мега фарм» «Первый БИТ», международный интегратор ИТ-решений для бизнеса, объявил о завершении внедрения решения «БИТ.Финанс.Управленческий учет» в сети аптек «Мега фарм». По итогам проекта в сети аптек ускорилось на 50% согласование реестра платежей и повысился контроль по оплатам на 75%. Для осуществления контроля

R-Style Softlab обновила приложение «RSDH: Управленческая отчетность» ИТ-компания R-Style Softlab обновила бизнес-приложение для анализа и оптимизации деятельности банков «RS-DataHouse: Управленческая отчетность». Об этом CNews сообщили в R-Style Softlab. В решении оптимизирована бизнес-модель, позволяющая финансовым организациям проводить расчет и анализ матрицы фондирования,

«Хомнет консалтинг» автоматизировал управленческий учет в CTI Компания «Хомнет консалтинг» автоматизировала управленческий учет в компании «СиТиАй» (CTI, Communications. Technology. Innovations.) — системном интеграторе, оказывающем весь спектр услуг, связанных с созданием, управлением, развитием и п

«1С-Рарус» автоматизировал оперативный и управленческий учет в техцентре «РусАларм» Эксперты компании «1С-Рарус» автоматизировали оперативный и управленческий учет в техцентре «РусАларм». Решение «1С:Предприятие 8. Автосервис» помогло обеспечить управление бизнесом и повысить качество и оперативность обслуживания клиентов, сообщили CNe

Обновлены системы «ФинГрад — Управленческий учет» и «ФинГрад — Казначейство» Компания «ФинГрад» — разработчик программных продуктов для управления и контроля финансов предприятия — выпустила обновление систем «ФинГрад — Управленческий учет» и «ФинГрад — Казначейство». Об этом CNews сообщили в «ФинГраде». По словам разработчиков, «ФинГрад — Управленческий учет» версии 5.1 позволяет: отправлять отчеты по

«Финград» автоматизировал управленческий учет для ГК «Ангел» Компания «Финград» — разработчик программных продуктов для управления и контроля финансами предприятия — автоматизировала управленческий учет в группе компаний «Ангел». Об этом CNews сообщили в «Финграде». ГК «Ангел» работает на ранке охранных услуг более 20 лет. Охранные услуги ГК «Ангел» оказывает компаниям сред

«1С-Рарус» автоматизировал управленческий учет в конноспортивном комплексе «Дивный» платформе «1С:Предприятие 8». Всего было автоматизировано 12 рабочих мест. С помощью решения «1С-Рарус:Управление рестораном, редакция 3» был комплексно автоматизирован складской, производственный и управленческий учет ресторанного комплекса. Функционал программы «РестАрт» помог автоматизировать задачи фронт-офиса ресторана. По отзыву заказчика, поддержка различных форм оплаты, организация

«Финотдел» автоматизировал управленческий учет и подготовку отчетности по МСФО с помощью «Хомнет консалтинга» еспечения была выбрана разработка «Хомнет консалтинг» — «Хомнет:МСФО». Программный продукт отвечает требованиям, выдвинутым компанией «Финотдел», и позволяет автоматизировать учет по стандартам МСФО, управленческий учет, отчетность по МСФО и учет блоков казначейства и бюджетирования. Внедрение системы выполняли сотрудники «Финотдела» при консультативной поддержке специалистов «Хомнет консал

«1С-Рарус» оптимизировал управленческий учет в магазине Naremo Компания «1С-Рарус» оптимизировала управленческий учет в магазине Naremo, внедрив продукт «1С:Управление небольшой фирмой 8». Функционал программы позволяет вести оперативный учет, контролировать, анализировать и планировать дея

Navicon автоматизирует управленческий учет в компании Intercomp Компания Intercomp занимается финансовым и кадровым аутсорсингом и работает в четырех городах России, а также в Казахстане и Украине. Руководство приняло решение вывести внутренний управленческий учет на новый уровень: было необходимо внедрить методику объективного контроля и оценки процессов, чтобы разрешить конфликты менеджмента с операционными подразделениями. Для реал

«Первый БИТ» автоматизировал управленческий учет для «Росинжиниринга» димир Лебединский, директор департамента информационных технологий компании «Росинжиниринга». — Операции упростились и ведутся в единой базе с едиными справочниками, что позволяет оперативно получать управленческую отчетность. Одним словом, бизнес-процессы стали “прямыми”. Работа сотрудников финансового департамента — более регламентированной и прозрачной, а в итоге — проще. Как любой проек

Horeca Group автоматизировала управленческий учет с помощью «1С-Раруса» Компания «1С-Рарус» автоматизировала управленческий учет в Horeca Group с помощью программы «1С-Рарус:Управление рестораном, редакция 3». Благодаря большому количеству аналитических и специализированных отчетов система позволяет р

Mossa автоматизировала управленческий учет с помощью «1С:Первого БИТа» Специалисты «1С:Первого БИТа» завершили проект автоматизации управленческого учета в компании Mossa. В результате внедрения программы «БИТ.Финанс:Управленческий учет» создана эффективная система управленческого учета, которая позволяет руководству оценивать эффективность сделок с покупателями еще до их заключения и точно определять предп

«РосбизнесКонсалтинг» автоматизировал управленческий учет на базе «Хомнет:МСФО» ом внедрение программного продукта «Хомнет:МСФО» позволило сотрудникам «РосБизнесКонсалтинга» вести управленческий учет по 25 компаниям холдинга, в которых насчитывается около 50 проектов, регу

«БИТ:Управлеческий учет» помогает «Дон-Строй Инвесту» оперативно получать управленческую отчетность Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) объявила о завершении проекта внедрения решения «БИТ:Управленческий учет» в девелоперской компании «Дон-Строй Инвест», работающей на рынке недвижи

Outspan International автоматизировала управленческий учет с помощью решения БИТ представительстве международного холдинга Olam International в России. В результате внедрения «БИТ:Управленческий учет 8»в Outspan International: стала более эффективной работа отдела продаж и

«Ямалдорстрой» автоматизировал управленческий учет и отчетность с помощью «Инталев» офис группы компаний «Инталев» завершил постановку, автоматизацию и запуск функциональной области «Управленческий учет и отчетность» в компании «Ямалдорстрой». Специалисты «Инталев» в этом про

«Инталев» автоматизировал управленческий учет и отчетность в Coalco Development чета. В рамках проекта специалистами «Инталев» была выполнена автоматизация функциональной области «Управленческий учет и отчетность». Работы стартовали в декабре 2008 г. и были закончены в апр

СИБУР будет вести управленческий учет в ERA Financials Управляющая компания СИБУР автоматизирует управленческий учет и бюджетирование на базе информационной системы ERA Financials. Партнером по реализации проекта выступает компания «ЭпикРус». Сотрудничество УК СИБУР и «ЭпикРус» началось бо

«Транскапиталбанк» автоматизировал управленческий учет BPM-системы в АКБ «Транскапиталбанк». На базе ПО «Контур» от Intersoft Lab в банке автоматизирован управленческий учет и выпуск управленческой отчетности. В ходе проекта специалисты Intersoft

КБ «Стройкредит» автоматизировал управленческий учет КБ «Стройкредит» и компания Intersoft Lab завершили первый этап проекта комплексной автоматизации финансового управления: в банке автоматизирован управленческий учет и выпуск управленческой отчетности. Проект стартовал в декабре 2006 г. В рамках договора КБ «Стройкредит» приобрел хранилище данных (ХД) «Контур Корпорация», BPM-приложения

«Первый Чешско-Российский банк» автоматизировал управленческий учет и отчетность ранилища данных «Контур Корпорация», комплекта BPM-приложений («Главная книга», «Портфель сделок», «Управленческий учет», «Трансфертные сделки», «Финансовое планирование», «Бюджет хозяйственных

«Камкомбанк» Татарстана автоматизирует управленческий учет нилища данных «Контур Корпорация» и комплекта BPM-приложений. В ходе проекта будут автоматизированы управленческий учет и бюджетирование хозяйственных расходов банка. «Камкомбанк» придерживаетс

«СтарБанк» автоматизировал управленческий учет ания «Зирван» завершила работы по внедрению системы управленческого учета в ЗАО «СтарБанк». Решение построено на базе финансового хранилища данных «Контур Корпорация» и приложения «Контур Корпорация. Управленческий учет», разработанные компанией Intersoft Lab. В результате проекта, длительность которого составила 5 месяцев, был автоматизирован весь процесс получения управленческой отчетност

«Эрдэнэт» оптимизирует управленческий учет на базе решения «ЭпикРус» На совместном монголо-российском предприятии «Эрдэнэт» запущен новый проект, который позволит крупнейшему в Азии горнодобывающему предприятию оптимизировать управленческий учет и выстроить сбалансированную систему показателей эффективности в соответствии с концепцией Balanced Scorecard (BSC) (Сбалансированная система показателей, ССП). Реализация д

«Флоусерв» оптимизирует бухгалтерский и управленческий учет На базе ИС Microsoft Dynamics NAV (Navision) эксперты консультационной группы АТК автоматизировали бухгалтерский и управленческий учет для российской дочерней компании мирового производителя комплектующих для нефтедобывающего оборудования — «Флоусерв». Flowserve открыла в России дочернюю компанию «Флоусерв»

КБ "Агропромкредит" оптимизирует бюджетирование и управленческий учет Коммерческий банк «Агропромкредит» (Москва) подписал договор с «Центром Финансовых Технологий» (ЦФТ) на приобретение систем «ЦФТ-Управленческий учет» и «ЦФТ-Бюджетное планирование». Внедрение корпоративных систем ЦФТ позволит банку оптимизировать решение задач в области бюджетирования и управленческого учета. В связи с р

"ТВ3-Медиа" автоматизировал бухгалтерский и управленческий учет кого законодательства и внутренними регламентами холдинга. В результате работ, проведенных специалистами «1С-Рарус», обеспечены: автоматизация управленческого учета, включившая конвертацию проводок в управленческий учет в онлайновом режиме по таблице соответствий; механизм закрытия периодов управленческого учета; создание «разделителя учета» («фирмы»), по которому отражаются только элиминир

"Форатек" оптимизирует управленческий учет а были также автоматизированы участки по составлению бюджетов, ведению договорных отношений, расчетов с арендаторами и поставщиками. Для того чтобы исключить двойной ввод информации в бухгалтерский и управленческий учет, система Microsoft Dynamics AX интегрирована с системой бухгалтерского учета предприятия. «Для «Форатек» мы дополнили решение SP-Недвижимость специальным функционалом бюджет