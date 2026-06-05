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Управленческая отчётность Внутренняя отчетность Управленческий учёт Management Reporting Management Accounting

Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting

СОБЫТИЯ


05.06.2026 «Сбер2В» переведет управленческую отчетность ГК «Трансэнергопром» на генеративный ИИ

ных отраслей: здесь цена ошибки в планировании измеряется не только деньгами, но и надежностью поставок. Соглашение с «Трансэнергопромом» — это возможность показать, как «Навигатор BI» трансформирует управленческую отчетность с помощью ИТ- и ИИ-технологий в реальный инструмент оперативных решений и способствует масштабированию бизнеса и росту его эффективности. «Сбер2B» выступает тут единой
17.05.2024 НПО «Искра» перевела управленческий учет на актуальную редакцию «1С:ERP» с помощью «1С-Ижтиси»

НПО «Искра» перевела управленческий учет на актуальную редакцию «1С:ERP» с помощью «1С-Ижтиси». НПО «Искра» имеет статус Федерального научно-производственного центра. НПО «Искра» располагает современной производств
11.04.2023 «Диасофт» встроил инструменты управления данными и визуализации показателей в продукт «Управленческая отчетность»

Компания «Диасофт» развивает продукт «Управленческая отчетность», предназначенный для подготовки внутренних отчетов организации о рентабельности и ликвидности бизнеса, перспективности новых проектов. Использование продукта позволяе
12.07.2022 «1С-Рарус» автоматизировала управленческий учет и аналитику продаж в International Foodchain в Узбекистане

«1С-Рарус» автоматизировала управленческий учет и аналитику продаж в International Foodchain в Узбекистане с помощью комплекса решений, включающего «1С:ERP World Edition», «Модуль 1С:Общепит», BI-систему «1С:Аналитика». В
26.10.2020 IBS помогла автоматизировать управленческий учет на базе 1С для агрохолдинга «ЭКО-культура»

оторую вошли специалисты IBS, компании СЦАО и АПХ «ЭКО-культура», за четыре месяца создала единую информационную систему на базе «1С: ERP. Управление холдингом». Главной задачей было автоматизировать управленческий учет АПХ «ЭКО-культура», включающего в себя десятки юридических лиц. Проект позволил упростить сбор консолидированной отчетности по компании в целом, стандартизировать бизнес-про
29.09.2020 «Корус консалтинг» автоматизировала и ускорила управленческий учет в «Инвитро»

казначейства в медицинской компании «Инвитро». Решение на базе «1С» позволило сократить сроки формирования корпоративной отчетности, повысить ее качество и достоверность, а также максимально сблизить управленческий учет и МСФО. С ростом бизнеса в «Инвитро» появилась необходимость оптимизировать процессы формирования корпоративной отчетности и МСФО. Работа с контрагентами, выполнение платежн
25.08.2020 «Петрович» модернизировал управленческий учет на базе «1С»

а: мы сократили издержки, связанные с параллельным ведением учетов, получили на базе “1С” мощный инструмент для контроля и анализа. Что самое главное: системы более качественно и оперативно формируют управленческую отчетность. И это работает в компании уже сейчас, когда так важна высокая скорость реакции на рыночную ситуацию. Мы благодарны командам “Корус консалтинг” и EY за экспертный подх
30.04.2019 «Корус консалтинг» автоматизировал оперативный и управленческий учет ТД «Мегаполис»

о интегратора с обширной экспертизой в области внедрения решений на базе «1С» и комплексной автоматизации дистрибуторских компаний. Новая платформа позволила объединить в едином контуре оперативный и управленческий учет, автоматизировать функции формирования управленческой отчетности и мониторинга основных показателей деятельности, а также получить руководству ТД «Мегаполис» полноценный инс
12.02.2019 «Первый Бит» автоматизировал управленческий учет в «Русхимсети»

«Первый Бит» внедрил в компании «Русхимсеть» систему «БИТ.ФИНАНС/Управленческий учет». Теперь на формирование ежемесячной отчетности у сотрудников предприятия уходит не неделя, а несколько минут. «Русхимсеть» с 2000 года торгует химическим сырьем нетранзитны
25.05.2018 «Первый БИТ» автоматизировал финансовый учет в Leipurin

«Первый БИТ», российский интегратор ИТ-решений, внедрил решение «БИТ.ФИНАНС.Управленческий учет» в российский филиал международной компании Leipurin. Внедренная система позволила компании получить инструмент для формирования бюджета и ежемесячных прогнозов, а также тра
05.04.2018 «Первый БИТ» внедрил систему «БИТ.Финанс.Управленческий учет» в сети аптек «Мега фарм»

«Первый БИТ», международный интегратор ИТ-решений для бизнеса, объявил о завершении внедрения решения «БИТ.Финанс.Управленческий учет» в сети аптек «Мега фарм». По итогам проекта в сети аптек ускорилось на 50% согласование реестра платежей и повысился контроль по оплатам на 75%. Для осуществления контроля

29.03.2016 R-Style Softlab обновила приложение «RSDH: Управленческая отчетность»

ИТ-компания R-Style Softlab обновила бизнес-приложение для анализа и оптимизации деятельности банков «RS-DataHouse: Управленческая отчетность». Об этом CNews сообщили в R-Style Softlab. В решении оптимизирована бизнес-модель, позволяющая финансовым организациям проводить расчет и анализ матрицы фондирования,
28.01.2016 «Хомнет консалтинг» автоматизировал управленческий учет в CTI

Компания «Хомнет консалтинг» автоматизировала управленческий учет в компании «СиТиАй» (CTI, Communications. Technology. Innovations.) — системном интеграторе, оказывающем весь спектр услуг, связанных с созданием, управлением, развитием и п
30.11.2015 «1С-Рарус» автоматизировал оперативный и управленческий учет в техцентре «РусАларм»

Эксперты компании «1С-Рарус» автоматизировали оперативный и управленческий учет в техцентре «РусАларм». Решение «1С:Предприятие 8. Автосервис» помогло обеспечить управление бизнесом и повысить качество и оперативность обслуживания клиентов, сообщили CNe
30.09.2015 Обновлены системы «ФинГрад — Управленческий учет» и «ФинГрад — Казначейство»

Компания «ФинГрад» — разработчик программных продуктов для управления и контроля финансов предприятия — выпустила обновление систем «ФинГрад — Управленческий учет» и «ФинГрад — Казначейство». Об этом CNews сообщили в «ФинГраде». По словам разработчиков, «ФинГрад — Управленческий учет» версии 5.1 позволяет: отправлять отчеты по

28.09.2015 «Финград» автоматизировал управленческий учет для ГК «Ангел»

Компания «Финград» — разработчик программных продуктов для управления и контроля финансами предприятия — автоматизировала управленческий учет в группе компаний «Ангел». Об этом CNews сообщили в «Финграде». ГК «Ангел» работает на ранке охранных услуг более 20 лет. Охранные услуги ГК «Ангел» оказывает компаниям сред
23.09.2015 «1С-Рарус» автоматизировал управленческий учет в конноспортивном комплексе «Дивный»

платформе «1С:Предприятие 8». Всего было автоматизировано 12 рабочих мест. С помощью решения «1С-Рарус:Управление рестораном, редакция 3» был комплексно автоматизирован складской, производственный и управленческий учет ресторанного комплекса. Функционал программы «РестАрт» помог автоматизировать задачи фронт-офиса ресторана. По отзыву заказчика, поддержка различных форм оплаты, организация
03.08.2015 «Финотдел» автоматизировал управленческий учет и подготовку отчетности по МСФО с помощью «Хомнет консалтинга»

еспечения была выбрана разработка «Хомнет консалтинг» — «Хомнет:МСФО». Программный продукт отвечает требованиям, выдвинутым компанией «Финотдел», и позволяет автоматизировать учет по стандартам МСФО, управленческий учет, отчетность по МСФО и учет блоков казначейства и бюджетирования. Внедрение системы выполняли сотрудники «Финотдела» при консультативной поддержке специалистов «Хомнет консал
16.07.2015 «1С-Рарус» оптимизировал управленческий учет в магазине Naremo

Компания «1С-Рарус» оптимизировала управленческий учет в магазине Naremo, внедрив продукт «1С:Управление небольшой фирмой 8». Функционал программы позволяет вести оперативный учет, контролировать, анализировать и планировать дея
06.02.2015 Navicon автоматизирует управленческий учет в компании Intercomp

Компания Intercomp занимается финансовым и кадровым аутсорсингом и работает в четырех городах России, а также в Казахстане и Украине. Руководство приняло решение вывести внутренний управленческий учет на новый уровень: было необходимо внедрить методику объективного контроля и оценки процессов, чтобы разрешить конфликты менеджмента с операционными подразделениями. Для реал
21.01.2015 «Первый БИТ» автоматизировал управленческий учет для «Росинжиниринга»

димир Лебединский, директор департамента информационных технологий компании «Росинжиниринга». — Операции упростились и ведутся в единой базе с едиными справочниками, что позволяет оперативно получать управленческую отчетность. Одним словом, бизнес-процессы стали “прямыми”. Работа сотрудников финансового департамента — более регламентированной и прозрачной, а в итоге — проще. Как любой проек
08.08.2013 Horeca Group автоматизировала управленческий учет с помощью «1С-Раруса»

Компания «1С-Рарус» автоматизировала управленческий учет в Horeca Group с помощью программы «1С-Рарус:Управление рестораном, редакция 3». Благодаря большому количеству аналитических и специализированных отчетов система позволяет р
15.03.2013 Mossa автоматизировала управленческий учет с помощью «1С:Первого БИТа»

Специалисты «1С:Первого БИТа» завершили проект автоматизации управленческого учета в компании Mossa. В результате внедрения программы «БИТ.Финанс:Управленческий учет» создана эффективная система управленческого учета, которая позволяет руководству оценивать эффективность сделок с покупателями еще до их заключения и точно определять предп
10.10.2011 «РосбизнесКонсалтинг» автоматизировал управленческий учет на базе «Хомнет:МСФО»

ом внедрение программного продукта «Хомнет:МСФО» позволило сотрудникам «РосБизнесКонсалтинга» вести управленческий учет по 25 компаниям холдинга, в которых насчитывается около 50 проектов, регу
15.02.2011 «БИТ:Управлеческий учет» помогает «Дон-Строй Инвесту» оперативно получать управленческую отчетность

Компания «1С:Бухучет и Торговля» (БИТ) объявила о завершении проекта внедрения решения «БИТ:Управленческий учет» в девелоперской компании «Дон-Строй Инвест», работающей на рынке недвижи
05.07.2010 Outspan International автоматизировала управленческий учет с помощью решения БИТ

представительстве международного холдинга Olam International в России. В результате внедрения «БИТ:Управленческий учет 8»в Outspan International: стала более эффективной работа отдела продаж и
04.03.2010 «Ямалдорстрой» автоматизировал управленческий учет и отчетность с помощью «Инталев»

офис группы компаний «Инталев» завершил постановку, автоматизацию и запуск функциональной области «Управленческий учет и отчетность» в компании «Ямалдорстрой». Специалисты «Инталев» в этом про
19.11.2009 «Инталев» автоматизировал управленческий учет и отчетность в Coalco Development

чета. В рамках проекта специалистами «Инталев» была выполнена автоматизация функциональной области «Управленческий учет и отчетность». Работы стартовали в декабре 2008 г. и были закончены в апр
26.02.2009 СИБУР будет вести управленческий учет в ERA Financials

Управляющая компания СИБУР автоматизирует управленческий учет и бюджетирование на базе информационной системы ERA Financials. Партнером по реализации проекта выступает компания «ЭпикРус». Сотрудничество УК СИБУР и «ЭпикРус» началось бо
23.10.2008 «Транскапиталбанк» автоматизировал управленческий учет

BPM-системы в АКБ «Транскапиталбанк». На базе ПО «Контур» от Intersoft Lab в банке автоматизирован управленческий учет и выпуск управленческой отчетности. В ходе проекта специалисты Intersoft

05.03.2008 КБ «Стройкредит» автоматизировал управленческий учет

КБ «Стройкредит» и компания Intersoft Lab завершили первый этап проекта комплексной автоматизации финансового управления: в банке автоматизирован управленческий учет и выпуск управленческой отчетности. Проект стартовал в декабре 2006 г. В рамках договора КБ «Стройкредит» приобрел хранилище данных (ХД) «Контур Корпорация», BPM-приложения

06.02.2008 «Первый Чешско-Российский банк» автоматизировал управленческий учет и отчетность

ранилища данных «Контур Корпорация», комплекта BPM-приложений («Главная книга», «Портфель сделок», «Управленческий учет», «Трансфертные сделки», «Финансовое планирование», «Бюджет хозяйственных
10.01.2008 «Камкомбанк» Татарстана автоматизирует управленческий учет

нилища данных «Контур Корпорация» и комплекта BPM-приложений. В ходе проекта будут автоматизированы управленческий учет и бюджетирование хозяйственных расходов банка. «Камкомбанк» придерживаетс
24.10.2007 «СтарБанк» автоматизировал управленческий учет

ания «Зирван» завершила работы по внедрению системы управленческого учета в ЗАО «СтарБанк». Решение построено на базе финансового хранилища данных «Контур Корпорация» и приложения «Контур Корпорация. Управленческий учет», разработанные компанией Intersoft Lab. В результате проекта, длительность которого составила 5 месяцев, был автоматизирован весь процесс получения управленческой отчетност
25.09.2007 «Эрдэнэт» оптимизирует управленческий учет на базе решения «ЭпикРус»

На совместном монголо-российском предприятии «Эрдэнэт» запущен новый проект, который позволит крупнейшему в Азии горнодобывающему предприятию оптимизировать управленческий учет и выстроить сбалансированную систему показателей эффективности в соответствии с концепцией Balanced Scorecard (BSC) (Сбалансированная система показателей, ССП). Реализация д
31.01.2007 «Флоусерв» оптимизирует бухгалтерский и управленческий учет

На базе ИС Microsoft Dynamics NAV (Navision) эксперты консультационной группы АТК автоматизировали бухгалтерский и управленческий учет для российской дочерней компании мирового производителя комплектующих для нефтедобывающего оборудования — «Флоусерв». Flowserve открыла в России дочернюю компанию «Флоусерв»
20.12.2006 КБ "Агропромкредит" оптимизирует бюджетирование и управленческий учет

Коммерческий банк «Агропромкредит» (Москва) подписал договор с «Центром Финансовых Технологий» (ЦФТ) на приобретение систем «ЦФТ-Управленческий учет» и «ЦФТ-Бюджетное планирование». Внедрение корпоративных систем ЦФТ позволит банку оптимизировать решение задач в области бюджетирования и управленческого учета. В связи с р
06.12.2006 "ТВ3-Медиа" автоматизировал бухгалтерский и управленческий учет

кого законодательства и внутренними регламентами холдинга. В результате работ, проведенных специалистами «1С-Рарус», обеспечены: автоматизация управленческого учета, включившая конвертацию проводок в управленческий учет в онлайновом режиме по таблице соответствий; механизм закрытия периодов управленческого учета; создание «разделителя учета» («фирмы»), по которому отражаются только элиминир
20.11.2006 "Форатек" оптимизирует управленческий учет

а были также автоматизированы участки по составлению бюджетов, ведению договорных отношений, расчетов с арендаторами и поставщиками. Для того чтобы исключить двойной ввод информации в бухгалтерский и управленческий учет, система Microsoft Dynamics AX интегрирована с системой бухгалтерского учета предприятия. «Для «Форатек» мы дополнили решение SP-Недвижимость специальным функционалом бюджет
29.03.2004 "Инталев" решил задачи уральских связистов по управленческому учету

в управленческие, количество сертифицированных специалистов по данному продукту в регионе, перспективность его с точки зрения дальнейшего расширения возможностей". Компания "Геософт" провела тренинг "Управленческий учет и бюджетирование в программном продукте "Инталев: Корпоративные финансы" для сотрудников "Уралвестком". Затем был осуществлен проект по внедрению ПО. Переход со старой прогр

Публикаций - 806, упоминаний - 902

Управленческая отчётность и организации, системы, технологии, персоны:

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1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 88
Oracle Corporation 7074 58
1С-Рарус 982 55
Инталев - Intalev 275 44
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 143 39
IBM - International Business Machines Corp 9699 28
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 28
МТ-Интеграция - GMCS 374 23
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IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 17
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 17
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 15
EpicRus - ЭпикРус - Platinum Software 95 14
МегаФон 10742 13
SAP CIS - САП СНГ 868 13
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 13
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Diasoft - Диасофт 1144 12
Ланит - Норбит - Norbit 431 12
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 12
Хомнет Консалтинг - ХК Групп 184 12
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Navicon - Навикон 339 11
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Ростелеком 10948 9
Softline - Софтлайн 3743 9
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 321 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Галактика - Корпорация 1545 8
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Вест Концепт - West Concept 61 8
Contour Components - Контур Компонентс 29 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
HP Inc. 5883 7
НСПК - Национальная система платежных карт 948 39
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
РЖД - Российские железные дороги 2096 12
Газпром ПАО 1493 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 7
ЦентрКредит Банк - Банк БЦК-Москва 15 7
Почта России ПАО 2370 6
Связной ГК 1401 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 5
Северсталь ПАО - Severstal 629 5
Газпром нефть 725 5
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 5
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 5
Альфа-Банк 1979 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 4
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 4
En+ Group - ЕвроСибЭнерго - Иркутскэнерго - Востсибуголь - Иркутскэнерготрейд ТД - Иркутская электросетевая компания, ИЭСК - Иркутская ГЭС - Красноярская ГЭС - Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС им. 50-летия Великого Октября 83 4
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-9 - Территориальная генерирующая компания №9 - ВоТГК, Волжская ТГК - Волжская территориальная генерирующая компания 33 4
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 4
ICN Pharmaceuticals - Ай-Си-Эн Фармасьютикалс 22 4
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 167 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 3
Шанс Авто 7 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Hyundai Motor Company 436 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 3
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Ассоциация менеджеров 107 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
ФРиО - Федерация Рестораторов и Отельеров России 5 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 1
4CIO 20 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 529
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 340
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 253
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 226
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 187
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 131
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 118
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 101
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 98
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 96
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 95
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 82
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 77
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 76
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 74
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 73
Управление финансами - Financial management 646 62
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 62
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 58
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 57
Управляемость - Manageability 2271 52
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 51
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 51
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2047 50
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 834 49
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 48
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1168 47
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 45
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 44
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 44
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 40
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 39
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 745 38
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 38
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 37
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 34
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 34
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 34
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 33
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 32
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 105
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 69
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 65
Microsoft Office 4170 64
Microsoft Dynamics 1197 59
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 52
1С:ERP Управление предприятием 841 47
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 42
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 252 39
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 35
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 34
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 31
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 27
Intersoft Lab - Контур Корпорация 71 27
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 19
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 19
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 19
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 16
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 72 14
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 13
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 13
Linux OS 11533 11
Microsoft Dynamics CRM 564 11
Инталев Корпоративные финансы 49 11
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 10
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 10
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 10
1С:Консолидация 54 10
1С:Бухгалтерия КОРП 58 9
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 9
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 86 9
SAP BW - SAP Business Warehouse - SAP BW/4HANA - SAP BW on HANA - SAP NetWeaver Business Warehouse 172 9
1С:Розница 110 9
Microsoft Windows 2000 8678 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 8
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 85 8
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 188 8
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 8
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 8
Кветкина Юлия 17 8
Амириди Юлия 28 6
Нуралиев Борис 298 4
Симаков Олег 113 4
Мартынов Владислав 115 4
Чаусов Валерий 14 4
Смирнова Людмила 12 4
Натрусов Артем 313 3
Галкин Николай 140 3
Сергиенко Дмитрий 35 3
Вольпе Борис 92 3
Федечкин Эдуард 58 3
Висящев Андрей 64 3
Колосов Антон 8 3
Катюшин Денис 7 3
Стоянов Алексей 56 3
Гусельников Андрей 15 3
Дубинин Вадим 27 3
Кондаков Владимир 3 2
Ерошин Алексей 2 2
Миронова Анна 3 2
Зданович Лариса 2 2
Ютландова Елена 3 2
Авданин Евгений 2 2
Яшкина Алевтина 2 2
Демина Ольга 4 2
Баландин Дмитрий 2 2
Бахтадзе Мамука 2 2
Каширина Вероника 2 2
Гомонов Александр 6 2
Панина Татьяна 2 2
Пивоварчук Оксана 2 2
Романенко Виктор 11 2
Путин Владимир 3454 2
Никифоров Николай 1138 2
Скворцова Вероника 69 2
Рензяев Константин 79 2
Буйлов Юрий 13 2
Бобровников Борис 104 2
Эпштейн Герман 32 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 427
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 119
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 67
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 62
Европа 24964 40
Казахстан - Республика 6048 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 31
Украина 7928 28
Германия - Федеративная Республика 13221 26
Беларусь - Белоруссия 6289 19
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 18
Россия - СФО - Новосибирск 4876 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 14
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 13
Узбекистан - Республика 2005 13
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 11
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 10
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 9
Азия - Азиатский регион 5920 9
Европа Восточная 3138 9
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 9
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 9
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 7
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 7
Украина - Киев 1151 7
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1259 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 6
Великобритания - Лондон 2432 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 413
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 276
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 139
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 123
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 113
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 113
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 83
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 82
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 79
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 67
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 65
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 60
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 57
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 57
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 53
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 50
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 48
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 47
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 45
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций - БДР - бюджет доходов и расходов - БДДС - бюджет движения денежных средств 332 43
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 43
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 43
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 41
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 41
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 39
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 706 36
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 35
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 35
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 34
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 33
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 31
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 31
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 31
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 30
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 30
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 30
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 29
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 191 28
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 218 26
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 24
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
Ведомости 1466 5
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 26 3
Sanoma Independent - Independent Media Sanoma Magazines - Independent Media - Индепендент Медиа 29 3
Marie Claire 8 2
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 2
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
EWDN - East-West Digital News 8 1
Финансовая газета 24 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
23ABC News 183 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Известия ИД 770 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Independent 111 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ4 - телеканал 11 1
Газпром ГПМ - Матч! Страна - телеканал 8 1
Газпром ГПМ РТВ - Суббота! - телеканал 7 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
За рулем 2 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 20
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 17
Gartner - Гартнер 3658 13
IDC - International Data Corporation 4975 10
Российский рынок ERP 24 4
Forrester Research 834 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 2
CNews Инновация года - награда 155 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
INFOLine-Аналитика 78 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 39 1
IAOP Global Outsourcing 100 18 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Forrester Consulting 26 1
Gartner Magic Quadrant International Retail Core Banking Systems 3 1
IDC FinTech Ranking 8 1
IESE CIMI - Cities in Motion Index 3 1
IESE - Center for Globalization and Strategy - Центр глобализации и стратегии 6 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Интерфакс-100 21 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Gartner - Dataquest 353 1
ЦНСИ - Центр независимых социологических исследований 3 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
БТЭУ ПК - Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации 1 1
БелНИИДАД - НИИ документоведения и архивного дела - Белорусский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 1 1
Правительство Москвы - МосАП - Московская академия предпринимательства при Правительстве Москвы 2 1
ИрГАУ - Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского 1 1
InterSystems University Outreach - InterSystems Campus - InterSystems Student Programming Competition 2 1
ЮГУ - Югорский государственный университет 24 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 1
EU Business School - Европейская Бизнес Школа 1 1
StudyLab Group - СтадиЛабГруп 1 1
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 11 1
УдГАУ - Удмуртский ГАУ ВО ФГБОУ - Удмуртский государственный аграрный университет 1 1
ЗГТИ - Зауральский гуманитарно-технический институт 1 1
Martin Luther University of Halle-Wittenberg - Галле-Виттенбергский университет имени Мартина Лютера - Университет Мартина Лютера 4 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Учебный центр 4 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 80 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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