Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191144
ИКТ 14739
Организации 11415
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3554
Системы 26630
Персоны 83176
География 3031
Статьи 1576
Пресса 1275
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2766
Мероприятия 883

Intersoft Lab Контур Корпорация

Intersoft Lab - Контур Корпорация

(R)CPM-платформа «Контур» – ориентированная на использование в российских банках программная платформа класса Risk-based Corporate Performance Management. Объединяет хранилище данных на основе готовой отраслевой модели и прикладные модули для поддержки стратегических и тактических задач управления: планирования и прогнозирования, подготовки управленческой отчетности, аллокации расходов, трансфертного управления ресурсами, управления активами, пассивами и рисками, подготовки регуляторной отчетности. Платформа включена в единый Реестр российского ПО.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


Заказная разработка 2025 1
27.11.2024 Генбанк внедряет систему на базе RCPM-платформы «Контур» 1
31.01.2024 RCPM-платформа «Контур» на СУБД Postgres Pro включена в реестр российского ПО 1
22.12.2021 Валерий Чаусов -

Сегодня банки заказывают риск-ориентированное планирование на основе прогнозной аналитики

 2
29.03.2021 «РТ-техприемка» автоматизирует оценку ключевых индикаторов риска в области качества «Ростеха» 1
18.06.2019 Intersoft Lab анонсировала выпуск пакета «Управление прибыльностью. Быстрый старт» 2
28.02.2019 Intersoft обновила RCPM-платформу «Контур» до версии 4.0 2
30.05.2017 В группе «СМП Банка» внедрили информационно-аналитическую систему от Intersoft Lab 1
20.12.2016 «Банк Казани» автоматизировал распределение косвенных расходов при помощи Intersoft Lab 1
11.10.2016 Intersoft Lab дополнила приложение «Аллокации» циклическим методом распределения расходов 1
21.09.2016 Intersoft Lab обновила «Отчетность для Банка России» в составе CPM-платформы «Контур» 2
23.08.2016 Intersoft Lab: CPM-системы перестают быть прерогативой финансового директора 1
27.06.2016 Intersoft Lab предложила банкам технологию совместного внедрения системы управления прибыльностью 1
16.06.2016 В «РТ-Проектные технологии» назначен новый генеральный директор 1
28.03.2016 «Банк Казани» строит систему управления прибыльностью вместе с Intersoft Lab 1
04.02.2016 Банк «ЦентрКредит» внедряет международные стандарты управления на базе платформы «Контур» 1
08.12.2015 «Банк ЦентрКредит» модернизировал ВРМ-систему на базе платформы «Контур» 1
06.11.2015 Новикомбанк построил систему управления эффективностью бизнеса 3
01.12.2014 В банке «Санкт-Петербург» развёрнуто хранилище данных на платформе «Контур» 2
05.11.2014 «Новикомбанк» автоматизирует расчет финансового результата на ВРМ-платформе «Контур» 1
14.10.2014 Валерий Чаусов - На пике актуальности находится задача управления прибыльностью 2
21.06.2013 Юлия Амириди -
Intersoft Lab продолжает совершенствовать программные продукты и технологию внедрения

2
26.04.2013 Intersoft Lab анонсировала обновленную BPM-платформу «Контур» 1
07.03.2012 «ТрансКредитБанк» автоматизировал трансфертное управление ресурсами с помощью Intersoft Lab 2
11.06.2010 Intersoft Lab представила новую услугу для банков: оценка достаточности и качества отчетных данных 1
06.04.2009 «Транскапиталбанк» автоматизирует бюджетирование на платформе «Контур» 2
26.01.2009 В «Транскредитбанке» внедрят Oracle BI 1
23.10.2008 «Транскапиталбанк» автоматизировал управленческий учет 2
19.08.2008 «Газэнергопромбанк» строит комплексную BPM-систему 1
26.03.2008 Oracle Business Intelligence SE One внедрили в АКБ «Интерпромбанк» 2
05.03.2008 КБ «Стройкредит» автоматизировал управленческий учет 1
06.02.2008 «Первый Чешско-Российский банк» автоматизировал управленческий учет и отчетность 2
28.01.2008 «Транскапиталбанк» строит систему управления бизнесом вместе с Intersoft Lab 1
10.01.2008 «Камкомбанк» Татарстана автоматизирует управленческий учет 1
25.12.2007 «Зирван» построит систему бюджетирования для «Старбанка» 1
24.10.2007 «СтарБанк» автоматизировал управленческий учет 1
03.07.2007 «Экспобанк» налаживает электронный обмен данными с НБКИ 2
29.06.2007 «Фондсервисбанк» строит систему подготовки отчетности по РПБУ 1
19.06.2007 «Альянс Банк» автоматизировал управление операционными рисками 1
19.06.2007 Intersoft Lab: очередной BPM-проект в «Связь-Банке» 2

Публикаций - 66, упоминаний - 94

Intersoft Lab и организации, системы, технологии, персоны:

Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 137 62
Contour Components - Контур Компонентс 29 15
Ростелеком - БФТ-Холдинг - Zirvan - Зирван 15 7
Diasoft - Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 54 5
Oracle Corporation 6911 4
Квадриум - Quadrium 17 3
9126 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3326 2
Крок - Croc 1822 2
MNS.ru - Матрикс Сетевые Решения - Кредолинк - Матрикс Интернет Клуб - Норд Сервис 7 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 159 1
SAS Institute 1044 1
БАРС Груп 563 1
Diasoft - Диасофт 1064 1
Галактика - Корпорация 1511 1
Quorum - Кворум - 130 1
Salesforce - Informatica 135 1
Ростех - РТ-ПТ - РТ-проектные технологии - РТ-Прометей 39 1
Ростех - РТ-Техприёмка 18 1
ТрастКонто 7 7
ЦентрКредит Банк - Банк БЦК-Москва 14 6
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 4
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 4
РЭА Риск-Менеджмент 3 3
Альянс Банк 20 3
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 3
101Hotels.com 456 2
Стройкредит АКБ 35 2
СтарБанк - StarBank 17 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1822 2
Ак Барс Банк 277 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 243 2
Банк Казани - КБЭР - Коммерческий Банк Экономического Развития 20 2
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 32 2
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 2
ПЧРБ Банк - Первый Чешско-Российский банк 3 2
BCBS - Basel Committee on Banking Supervision - Базельский комитет по банковскому надзору 16 1
ПримСоцБанк СКБ Приморья - Социальный коммерческий банк Приморья 19 1
Камкомбанк - Камский коммерческий банк 5 1
АБ Россия - Газэнергопромбанк 6 1
Интерпромбанк АКБ 14 1
Левобережный Банк 8 1
РМБ - Русский Международный Банк 4 1
Газпром ПАО 1429 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 192 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 88 1
Русский стандарт Банк 481 1
Kapital Bank - Капиталбанк АКБ 38 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 26 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Роскосмосбанк АО - Фондсервисбанк 12 1
Газпром трансгаз 155 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 105 1
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 26 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 72 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5355 8
Федеральное казначейство России 1880 4
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 261 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5287 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13088 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 104 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10181 56
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34194 45
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11547 36
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1132 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74204 19
CPM - Corporate Performance Management - EPM - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 634 19
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 549 18
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1959 17
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5324 16
Торговля - Funds transfer pricing - FTP - Трансфертное ценообразование - Трансфертное управление ресурсами 31 13
SOID - Subject-Oriented Information Databases - ХД - Хранилище данных - Предметно-ориентированная информационная база данных 55 13
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 885 12
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5926 12
Финансовое планирование 106 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12457 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13429 6
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 342 6
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 495 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26236 5
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 422 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57877 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3583 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8247 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23424 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12392 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13149 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2476 3
Web Interface - Веб-интерфейс 1913 3
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 433 3
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 654 3
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 327 3
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 232 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11638 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6053 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1048 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21867 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1763 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4166 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8193 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1790 2
Contour Components - Contour BI - Contour Business Intelligence 19 6
Microsoft Office 4013 5
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1277 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1342 4
СКБ Контур - Контур OLAP Browser 4 4
Diasoft 5NT 24 3
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 308 3
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 185 3
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 303 3
Pentaho Data Integration 16 3
Diasoft - Новая Афина - ИСУБД - Информационная система управления банковской деятельностью 18 2
Salesforce - Informatica PowerCenter 21 2
СКБ Контур - Контур.Стандарт 3 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - Zirvan - eXmile ETL-система 2 2
Diasoft FA# Bank - Diasoft FA# Finance 13 1
CSBI - БАНКИР/ПРО АБС 14 1
Colvir Software Solutions - Colvir Banking System 4 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 889 1
Microsoft Windows 16467 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1734 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2388 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 269 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2463 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Retail 52 1
Oracle Hyperion 255 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 130 1
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle HFM - Oracle Hyperion Strategic Finance - Oracle HSF - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management - Oracle FDMEE - Oracle Hyperion Financial Reports 55 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Loans 66 1
Oracle Data Integration - ODI - Oracle Data Integration Platform Cloud - ODIPC - Sunopsis 42 1
Чаусов Валерий 13 7
Амириди Юлия 23 5
Прохоров Виктор 2 2
Зданович Лариса 2 2
Мехедькин Анатолий 3 2
Никулин Василий 5 1
Дерко Семен 1 1
Зарипова Эльвира 2 1
Гайнутдинова Галия 1 1
Прончева Елена 1 1
Ярош Сергей 11 1
Румянцев Александр 17 1
Леонтович Алексей 33 1
Бычкова Ольга 2 1
Блинова Елена 6 1
Ефимов Роман 6 1
Волков Роман 22 1
Филимоненок Павел 19 1
Бачурин Олег 11 1
Шеин Валерий 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 159045 35
Казахстан - Республика 5858 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1355 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3324 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3275 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18868 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46234 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14563 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13598 2
Южная Корея - Республика 6891 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2955 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Ухтинский район - Ухта 83 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Когалым 43 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4349 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3438 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1228 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 968 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1005 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1463 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 260 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 400 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 770 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51530 58
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 782 26
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6358 19
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7324 13
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2991 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26145 8
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1432 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8260 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11828 7
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1717 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3419 7
BCBS - Basel - Базель - соглашения по достаточности основного банковского капитала 113 5
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1733 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55270 5
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2399 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2720 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2506 3
Аудит - аудиторский услуги 3142 3
Доходность - ставка доходности - Rate of return 706 3
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 208 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32109 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6392 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1129 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2978 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6715 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1569 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6282 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2528 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1968 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11474 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15323 2
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 211 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17501 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2082 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1014 1
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 402 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 350 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 598 1
Информатика - computer science - informatique 1145 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6530 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11456 2
23ABC News 176 1
Gartner - Гартнер 3624 4
IDC - International Data Corporation 4950 2
Forrester Research 830 1
Интерфакс-100 21 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
СГЭУ - Самарский государственный экономический университет 10 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 47 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 85 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7643 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2600 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422582, в очереди разбора - 726559.
Создано именных указателей - 191144.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще