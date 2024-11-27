Получите все материалы CNews по ключевому слову
Intersoft Lab Контур Корпорация
(R)CPM-платформа «Контур» – ориентированная на использование в российских банках программная платформа класса Risk-based Corporate Performance Management. Объединяет хранилище данных на основе готовой отраслевой модели и прикладные модули для поддержки стратегических и тактических задач управления: планирования и прогнозирования, подготовки управленческой отчетности, аллокации расходов, трансфертного управления ресурсами, управления активами, пассивами и рисками, подготовки регуляторной отчетности. Платформа включена в единый Реестр российского ПО.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Intersoft Lab и организации, системы, технологии, персоны:
|Чаусов Валерий 13 7
|Амириди Юлия 23 5
|Прохоров Виктор 2 2
|Зданович Лариса 2 2
|Мехедькин Анатолий 3 2
|Никулин Василий 5 1
|Дерко Семен 1 1
|Зарипова Эльвира 2 1
|Гайнутдинова Галия 1 1
|Прончева Елена 1 1
|Ярош Сергей 11 1
|Румянцев Александр 17 1
|Леонтович Алексей 33 1
|Бычкова Ольга 2 1
|Блинова Елена 6 1
|Ефимов Роман 6 1
|Волков Роман 22 1
|Филимоненок Павел 19 1
|Бачурин Олег 11 1
|Шеин Валерий 18 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11456 2
|23ABC News 176 1
|Gartner - Гартнер 3624 4
|IDC - International Data Corporation 4950 2
|Forrester Research 830 1
|Интерфакс-100 21 1
|CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1422582, в очереди разбора - 726559.
Создано именных указателей - 191144.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.