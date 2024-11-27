Intersoft Lab - Контур Корпорация

(R)CPM-платформа «Контур» – ориентированная на использование в российских банках программная платформа класса Risk-based Corporate Performance Management. Объединяет хранилище данных на основе готовой отраслевой модели и прикладные модули для поддержки стратегических и тактических задач управления: планирования и прогнозирования, подготовки управленческой отчетности, аллокации расходов, трансфертного управления ресурсами, управления активами, пассивами и рисками, подготовки регуляторной отчетности. Платформа включена в единый Реестр российского ПО.