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Бачурин Олег
Бачурин Олег и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 693 4
|CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
|Комов Владимир 17 4
|Шимановский Константин 5 2
|Кудрявцева Юлия 18 2
|Баталов Александр 25 2
|Годунов Николай 12 1
|Халяпин Сергей 82 1
|Масарская Наталия 36 1
|Пашнин Роман 10 1
|Коган Алексей 11 1
|Макаров Станислав 117 1
|Врацкий Андрей 143 1
|Красикова Полина 2 1
|Терещенко Максим 20 1
|Коник Леонид 5 1
|Лашин Ренат 73 1
|Костин Сергей 36 1
|Гонтарев Павел 97 1
|Воробьев Андрей 171 1
|Чебулаев Олег 6 1
|Липанов Павел 2 1
|Головкин Илья 1 1
|Гимранов Ринат 122 1
|Веретенцев Дмитрий 2 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Горяйнов Андрей 51 1
|Савельев Кирилл 3 1
|Гайнутдинова Галия 1 1
|Бурканова Айжаркын 2 1
|Титов Василий 3 1
|Пирожков Владимир 6 1
|Лавренко Юлия 1 1
|Долгаль Олеся 1 1
|Мишкин Денис 1 1
|Малюга Роман 2 1
|Дружинина Наталья 2 1
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