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Бачурин Олег



07.05.2025 Разработчик ПО для аналитики поделился кейсами в «Росатоме», «Еврохиме» и НЛМК 1
17.05.2024 Какие инновации в BI и корпоративной мобильности нужны рынку? 1
15.01.2024 Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с «Форсайт. Мобильная платформа» 1
11.01.2024 «Форсайт. Мобильная платформа» совместима с российской Kubernetes-платформой Deckhouse 1
Мобильность в бизнесе 2021 1
10.05.2023 Foresight Day’2023: импортозамещение продолжается 2
28.04.2022 «Форсайт» представил новые продукты для миграции с зарубежных BI-решений 2
31.03.2022 Олег Бачурин -

Наша задача — упростить и автоматизировать работу мобильного разработчика

 1
15.11.2021 Решение «Форсайт. Мобильная платформа» адаптировано для разработки приложений под ОС «Аврора» 1
30.11.2016 Можно ли запустить бизнес без мобильных инструментов? 1
28.03.2016 «Банк Казани» строит систему управления прибыльностью вместе с Intersoft Lab 1

Публикаций - 11, упоминаний - 13

Бачурин Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 175 8
8436 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2033 3
SAP SE 5326 2
Saprun - Сапран групп 53 2
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 61 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 225 2
Flant - Флант 112 2
Oracle Corporation 6754 1
Citrix Systems 821 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 137 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 439 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 1
Diasoft - Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 54 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 278 1
Telegram Group 2179 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 100 1
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 44 1
Delta Solutions - Дельта солюшнс 20 1
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 13 1
Mad Brains - Мэд Брейнс 6 1
Полюс ПАО - Полюс Диджитал - Polyus Digital 6 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 300 1
Газпром информ - Информгаз 41 1
Информ 304 1
К2Тех 157 1
TerraLink - ТерраЛинк 283 1
Мобайл Информ - Mobile Inform Group - MIG - Адванст Мобилити Солюшинз 67 1
KrIT - КРИТ 29 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 272 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Росатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 53 1
Банк Казани - КБЭР - Коммерческий Банк Экономического Развития 19 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 121 1
Газпром нефть 634 1
Сургутнефтегаз - СНГ 271 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7553 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 209 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 213 1
Газпром ПАО 1362 1
Восток-Сервис ГК 53 1
Lime Credit Group - LCGroup - Лайм-Займ МФК 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4352 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3204 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1981 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 693 4
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11478 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 9
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4854 4
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Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 560 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12794 2
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14599 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12838 2
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Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 922 8
Microsoft Office 3807 3
Форсайт Аналитическая платформа 12 3
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Apple iOS 7944 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 856 2
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Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1034 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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