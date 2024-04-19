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Delta Solutions Дельта солюшнс

Delta Solutions (ГК «Дельта солюшнс») — это российская группа компаний, специализирующаяся на разработке, производстве и поставке серверного оборудования, систем хранения данных, телекоммуникационных решений и программного обеспечения. Организация занимает устойчивую позицию в сегменте импортозамещения ИТ-инфраструктуры для государственного сектора и крупного бизнеса. Ключевой особенностью компании является вертикальная интеграция: от проектирования аппаратных компонентов до создания собственного встроенного ПО (Delta BMC) и формирования программно-аппаратных комплексов (ПАК) в партнерстве с разработчиками ОС, такими как Astra Linux.

Описание деятельности и роль в группе

ООО «Дельта солюшнс» зарегистрировано 5 июня 2006 года. Основателем и генеральным директором выступает Андрей Чернышев. Компания является частью одноименной группы, в состав которой входит дочернее предприятие Delta Computers, ответственное за производство ИТ-оборудования.

Основная деятельность сфокусирована на создании серверов, коммутаторов и телекоммуникационных стоек. Важным этапом развития стало решение о переносе производственных мощностей из Китая в Россию. Производство локализуют в особой экономической зоне «Технополис "Москва"» на базе дочерней компании «ДС электроникс». Инвестиции составили 370 млн рублей. Запланированный выход на проектную мощность предполагает выпуск более 30 тыс. материнских плат и ПК, 50 телекоммуникационных стоек в месяц, а также 2 тыс. серверов и 1 тыс. коммутаторов в квартал.

Продукты и технологии

Ассортимент компании включает несколько ключевых направлений:

  • Серверы Delta Tioga Pass: линейка серверного оборудования, получившая заключение Минпромторга о российском происхождении. Продукция включена в реестр российской промышленной продукции.
  • Высокопроизводительные серверы Butterfly: оборудование в форм-факторе 1OU OCP на базе процессоров Intel Xeon Scalable (Ice Lake). Поддерживают до двух CPU с TDP до 300 Вт, объем памяти до 8 ТБ. Совместимы со стативами Open Rack.
  • Delta BMC: собственное микроконтроллерное ПО для удаленного администрирования серверов. Включено в единый реестр российских программ (класс «BIOS и иное встроенное ПО»). Поддерживает интерфейсы Redfish, IPMI, GUI, SNMP.
  • ПАК для VDI: совместное решение с ГК Astra Linux для виртуальных рабочих мест. Включает ОС Astra Linux, средства виртуализации «Брест», диспетчер Termidesk и серверы Delta Computers. Разработано по заданию Концерна «Росэнергоатом».

Технологическая база опирается на использование процессоров Intel Xeon Scalable различных поколений, стандартов Open Compute Project (OCP) и отечественных операционных систем. Компания разрабатывает собственные контроллеры и программные интерфейсы для управления «железом».

Клиенты и госконтракты

Компания активно работает в государственном секторе. По данным «Контур.Фокус», заключено более 60 госконтрактов на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей. Среди крупных заказов:

  • Мировые суды Москвы: создание информационной системы обеспечения деятельности на сумму 265,1 млн руб.
  • Федеральная таможенная служба: поставка серверного оборудования для подсистемы виртуализации за 202,4 млн руб.
  • Концерн «Росэнергоатом»: заказчик разработки первого отечественного ПАК для VDI-инфраструктуры.

Также компания участвовала в тендерах «Ростелекома» на модернизацию сетей, хотя в одном из крупных контрактов уступила победу компании «Эрикссон корпорация АО». Основные потребители продукции — ведомства, государственные и коммерческие структуры РФ.

Партнерства и деловые связи

Важным партнером является ГК Astra Linux, с которой реализуются проекты по созданию полностью отечественных инфраструктур. Также зафиксировано сотрудничество с Software AG в сфере технологий «Умного города» (совместные вебинары и презентации решений). Компания позиционирует себя как интегратор, способный объединять аппаратное обеспечение с программными платформами других российских вендоров.

Конкуренция

На российском рынке компания конкурирует с производителями серверного оборудования и системной интеграции:

  • Норбит: вендор в сфере ИТ-безопасности и инфраструктуры.
  • Астра Линукс (ГК): хотя является партнером по ПО, конкурирует в сегменте комплексных ПАК с другими производителями «железа».

Зарубежные аналоги, на которых исторически ориентировался рынок (и которые Delta Solutions замещает):

  • Dell Technologies (США/Нидерланды) — серверные линейки PowerEdge.
  • HPE (Hewlett Packard Enterprise) (США) — серверы ProLiant.
  • Cisco Systems (США) — коммутаторы и сетевое оборудование UCS.
  • Lenovo (Китай) — серверы ThinkSystem.

Рейтинги и аккредитации

Продукция Delta Computers имеет статус российского производителя. Решение Delta BMC включено в Единый реестр российских программ. Серверная линейка Tioga Pass подтверждена заключением Минпромторга как произведенная на территории РФ. Компания регулярно выступает на отраслевых мероприятиях, таких как конференции CNews.

Цитата

«Сегодня отечественные разработки не уступают зарубежным аналогам и составляют им высокую конкуренцию как в производительности, так и в цене. Темпы импортозамещения ускорились в текущем году, и соблюдение законодательства требует от российских компаний, в первую очередь государственных и муниципальных, установки решений от российских производителей»Андрей Чернышев, генеральный директор ГК Delta Solutions (источник: CNews).

Информация актуальна на 16.07.2026.

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в качестве ответчика (1) на сумму 7 293 687 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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19.04.2024 Разработчики Astra Linux займутся созданием ПК 1
01.07.2022 Как перейти на гиперконвергентную инфраструктуру от российского производителя 1
11.05.2022 Российский сервер Delta Tioga Pass и ПК «Бобер» получили сертификат совместимости с отечественной ОС «Альт» 1
28.04.2022 «Форсайт» представил новые продукты для миграции с зарубежных BI-решений 1
29.03.2022 Генеральный партнер конференции CNews «Импортозамещение 2022» Delta Computers расскажет про построение VDI на базе своего оборудования 1
24.09.2021 Почему в России набирают популярность отечественные серверы с открытой архитектурой 1
29.07.2021 Отечественная ИТ-компания переносит производство электроники из Китая в Россию 2
29.07.2021 Delta Solutions переносит производство электроники из Китая в Россию 1
13.07.2021 Delta Computers подтвердила статус российского производителя 2
15.06.2021 В России появился отечественный программно-аппаратный комплекс для создания инфраструктуры VDI 2
31.05.2021 Микроконтроллерное ПО Delta BMC включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных 1
24.05.2021 Новый высокопроизводительный сервер Butterfly от Delta Solutions на базе платформы Intel Whitley 1
18.05.2021 Delta Computers представила новый высокопроизводительный сервер Butterfly 1
09.06.2020 Вебинар Software AG и Delta Solutions «Технологии Умного города: от теории к практике» состоится 16 июня 1
26.05.2020 На аукционе по поставке серверов для РЖД победитель сбросил цену в 3 с лишним раза 2
12.03.2020 Закупочная площадка заблокировала продавцов российских ПК, чтобы продавец иностранных получил миллиард 1
13.08.2018 Tele2 проведет хакатон по анализу и обработке естественного языка 1
15.06.2018 «Ростелеком» в четыре раза сбил цену в пятимиллиардной закупке СХД 1
24.07.2017 «Ростелеком» отверг российские серверы в пользу китайских 1
09.10.2015 «Ростелеком» в 2,5 раза сбил цену своего полумиллиардного контракта 1

Публикаций - 22, упоминаний - 30

Delta Solutions и организации, системы, технологии, персоны:

Delta Computers - Дельта Компьютерс 125 8
Intel Corporation 12795 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3021 5
Ростелеком 10902 4
Broadcom - VMware 2600 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 726 4
Microsoft Corporation 25729 3
Huawei 4642 3
Dell Technologies - Dell Computer 2212 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1620 2
МегаФон - NetByNet - Utech - Универсальные технологии 18 2
123 солюшнс 24 2
Active CIS - Active Telecom - Эктив Телеком 11 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3329 2
Dell EMC 5172 2
Cisco Systems 5362 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3447 2
Lenovo Group 2437 2
Apple Inc 13104 2
Meta Platforms - Facebook 4613 2
IBM - International Business Machines Corp 9688 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 933 2
Schneider Electric 612 2
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1076 2
Software AG 203 2
Google LLC 12638 2
Ericsson Russia - Эрикссон Россия 114 2
ELKO Group 15 1
Rackspace Technology - Rackspace Hosting 74 1
Unicon - Юникон БС - ЮБС - Юникон Бизнес Солюшнс - Unicon Outsourcing - Юникон Бизнес Сервис 74 1
Flant - Флант 203 1
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 46 1
Открытые технологии 730 1
Ростелеком - Булат НИЦ 52 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 530 1
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 40 1
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 1
Ростелеком - Макомнет - Macomnet 37 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 592 1
Инфосэл - Infocell 6 1
РЖД - Российские железные дороги 2089 4
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 453 3
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
Почта России ПАО 2359 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2404 1
Global Payments - UCS - United Card Services - КОКК - Компания объединенных кредитных карточек - процессинговая компания 111 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 1
РТС-тендер - федеральная электронная торговая площадка 69 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3857 4
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2740 1
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1710 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1236 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1886 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1085 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1546 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 673 1
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 417 1
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3742 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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