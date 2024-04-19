Delta Solutions (ГК «Дельта солюшнс») — это российская группа компаний, специализирующаяся на разработке, производстве и поставке серверного оборудования, систем хранения данных, телекоммуникационных решений и программного обеспечения. Организация занимает устойчивую позицию в сегменте импортозамещения ИТ-инфраструктуры для государственного сектора и крупного бизнеса. Ключевой особенностью компании является вертикальная интеграция: от проектирования аппаратных компонентов до создания собственного встроенного ПО (Delta BMC) и формирования программно-аппаратных комплексов (ПАК) в партнерстве с разработчиками ОС, такими как Astra Linux.

Описание деятельности и роль в группе

ООО «Дельта солюшнс» зарегистрировано 5 июня 2006 года. Основателем и генеральным директором выступает Андрей Чернышев. Компания является частью одноименной группы, в состав которой входит дочернее предприятие Delta Computers, ответственное за производство ИТ-оборудования.

Основная деятельность сфокусирована на создании серверов, коммутаторов и телекоммуникационных стоек. Важным этапом развития стало решение о переносе производственных мощностей из Китая в Россию. Производство локализуют в особой экономической зоне «Технополис "Москва"» на базе дочерней компании «ДС электроникс». Инвестиции составили 370 млн рублей. Запланированный выход на проектную мощность предполагает выпуск более 30 тыс. материнских плат и ПК, 50 телекоммуникационных стоек в месяц, а также 2 тыс. серверов и 1 тыс. коммутаторов в квартал.

Продукты и технологии

Ассортимент компании включает несколько ключевых направлений:

Серверы Delta Tioga Pass: линейка серверного оборудования, получившая заключение Минпромторга о российском происхождении. Продукция включена в реестр российской промышленной продукции.

линейка серверного оборудования, получившая заключение Минпромторга о российском происхождении. Продукция включена в реестр российской промышленной продукции. Высокопроизводительные серверы Butterfly: оборудование в форм-факторе 1OU OCP на базе процессоров Intel Xeon Scalable (Ice Lake). Поддерживают до двух CPU с TDP до 300 Вт, объем памяти до 8 ТБ. Совместимы со стативами Open Rack.

оборудование в форм-факторе 1OU OCP на базе процессоров Intel Xeon Scalable (Ice Lake). Поддерживают до двух CPU с TDP до 300 Вт, объем памяти до 8 ТБ. Совместимы со стативами Open Rack. Delta BMC: собственное микроконтроллерное ПО для удаленного администрирования серверов. Включено в единый реестр российских программ (класс «BIOS и иное встроенное ПО»). Поддерживает интерфейсы Redfish, IPMI, GUI, SNMP.

собственное микроконтроллерное ПО для удаленного администрирования серверов. Включено в единый реестр российских программ (класс «BIOS и иное встроенное ПО»). Поддерживает интерфейсы Redfish, IPMI, GUI, SNMP. ПАК для VDI: совместное решение с ГК Astra Linux для виртуальных рабочих мест. Включает ОС Astra Linux, средства виртуализации «Брест», диспетчер Termidesk и серверы Delta Computers. Разработано по заданию Концерна «Росэнергоатом».

Технологическая база опирается на использование процессоров Intel Xeon Scalable различных поколений, стандартов Open Compute Project (OCP) и отечественных операционных систем. Компания разрабатывает собственные контроллеры и программные интерфейсы для управления «железом».

Клиенты и госконтракты

Компания активно работает в государственном секторе. По данным «Контур.Фокус», заключено более 60 госконтрактов на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей. Среди крупных заказов:

Мировые суды Москвы: создание информационной системы обеспечения деятельности на сумму 265,1 млн руб.

создание информационной системы обеспечения деятельности на сумму 265,1 млн руб. Федеральная таможенная служба: поставка серверного оборудования для подсистемы виртуализации за 202,4 млн руб.

поставка серверного оборудования для подсистемы виртуализации за 202,4 млн руб. Концерн «Росэнергоатом»: заказчик разработки первого отечественного ПАК для VDI-инфраструктуры.

Также компания участвовала в тендерах «Ростелекома» на модернизацию сетей, хотя в одном из крупных контрактов уступила победу компании «Эрикссон корпорация АО». Основные потребители продукции — ведомства, государственные и коммерческие структуры РФ.

Партнерства и деловые связи

Важным партнером является ГК Astra Linux, с которой реализуются проекты по созданию полностью отечественных инфраструктур. Также зафиксировано сотрудничество с Software AG в сфере технологий «Умного города» (совместные вебинары и презентации решений). Компания позиционирует себя как интегратор, способный объединять аппаратное обеспечение с программными платформами других российских вендоров.

Конкуренция

На российском рынке компания конкурирует с производителями серверного оборудования и системной интеграции:

Норбит: вендор в сфере ИТ-безопасности и инфраструктуры.

вендор в сфере ИТ-безопасности и инфраструктуры. Астра Линукс (ГК): хотя является партнером по ПО, конкурирует в сегменте комплексных ПАК с другими производителями «железа».

Зарубежные аналоги, на которых исторически ориентировался рынок (и которые Delta Solutions замещает):

Dell Technologies (США/Нидерланды) — серверные линейки PowerEdge.

(США/Нидерланды) — серверные линейки PowerEdge. HPE (Hewlett Packard Enterprise) (США) — серверы ProLiant.

(США) — серверы ProLiant. Cisco Systems (США) — коммутаторы и сетевое оборудование UCS.

(США) — коммутаторы и сетевое оборудование UCS. Lenovo (Китай) — серверы ThinkSystem.

Рейтинги и аккредитации

Продукция Delta Computers имеет статус российского производителя. Решение Delta BMC включено в Единый реестр российских программ. Серверная линейка Tioga Pass подтверждена заключением Минпромторга как произведенная на территории РФ. Компания регулярно выступает на отраслевых мероприятиях, таких как конференции CNews.

Цитата

«Сегодня отечественные разработки не уступают зарубежным аналогам и составляют им высокую конкуренцию как в производительности, так и в цене. Темпы импортозамещения ускорились в текущем году, и соблюдение законодательства требует от российских компаний, в первую очередь государственных и муниципальных, установки решений от российских производителей» — Андрей Чернышев, генеральный директор ГК Delta Solutions (источник: CNews).

Информация актуальна на 16.07.2026.