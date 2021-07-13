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Delta Computers подтвердила статус российского производителя

Delta Computers, разработчик и производитель ИТ-оборудования, входящий в группу компаний Delta Solutions, подтвердила статус производства серверного оборудования на территории России, получив соответствующее заключение Министерства промышленности и торговли России.

В соответствии с постановлением Правительства России от 17 июля 2015 г. №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации» компания Delta Solutions провела все необходимые процедуры для получения заключений о российском происхождении серверной линейки собственного производства Delta Tioga Pass. Согласно выданному заключению, продукция Delta Solutions полностью соответствует всем критериям, изложенным в приложении к постановлению Правительства, и считается изделиями, произведенными на территории России.

«Сегодня отечественные разработки не уступают зарубежным аналогам и составляют им высокую конкуренцию как в производительности, так и в цене, – отметил Андрей Чернышев, генеральный директор ГК Delta Solutions. – Темпы импортозамещения ускорились в текущем году, и соблюдение законодательства требует от российских компаний, в первую очередь государственных и муниципальных, установки решений от российских производителей. Наша серверная линейка благодаря своей гибкости предназначена для широкого круга корпоративных заказчиков, а ее включение в реестр российской промышленной продукции позволит использовать ее и государственным предприятиям».

Высокопроизводительные серверы линейки Delta Tioga Pass созданы в соответствии с открытыми стандартами и архитектурой Open Compute Project (OCP) на базе процессоров Intel Xeon Scalable Processors 1 и 2 поколений.

Серверы Delta Tioga Pass предназначены для создания вычислительного кластера, систем хранения данных, программно-определяемых и облачных инфраструктур, а также комплексных гиперконвергентных решений. Линейка оборудования, представленная в реестре Министерства промышленности и торговли России, содержит 12 различных SKU, что является самой большой продуктовой линейкой среди OCP-решений. Широкий выбор продуктов позволяет подобрать оптимальное архитектурное решение под индивидуальные запросы заказчика.

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