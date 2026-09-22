В микроэлектронике грядет массовое сокращение. Уволят девять из десяти инженеров, оставшихся заставят создавать процессоры в восемь раз быстрее

Распространение нейросетей может больно ударить по кадрам в области микроэлектроники. ИИ позволит сократить команду разработчиков чипов – в среднем со 150 до 10 человек. При этом скорость разработки микросхем, даже сложнейших процессоров, вырастет в восемь раз – тоже благодаря нейросетям.

Увольнения во благо

В обозримой перспективе мировая индустрия микроэлектроники может столкнуться с массовым сокращением персонала, считает бывший топ-менеджер Google Джефф Дин (Jeff Dean). По его мнению, уволят в среднем девять из десяти человек, напрямую занятых в процессе разработки чипов, в том числе центральных процессоров.

Дин привел в качестве примера абстрактную команду из 150 инженеров. Согласно его прогнозам, после сокращений в ней останется лишь 10 человек, пишет портал WCCFTech.

Причина столь массовых сокращений – вездесущий искусственный интеллект. Он сможет взять на себя решение множества задач, связанных с разработкой микросхем, благодаря чему необходимость в большом штате инженеров отпадет.

Экспертиза у Дина в этом вопросе имеется – ранее он занимал пост главы отдела искусственного интеллекта в Google. Напомним, эта корпорация создает не только браузер Chrome, OC Android и смартфоны Pixel – в ее арсенале также есть собственные центральные процессоры, в том числе мобильные CPU семейства Tensor, над которой работает штат ее инженеров.

Фото: Fidel Fernando / Unsplash Разрабатывать новые чипы скоро станет почти некому. Но это не обернется проблемой

Сейчас Дин – глава крупной компании в сфере искусственного интеллекта Discovery Loop.

Меньше и быстрее

Джефф Дин нисколько не сомневается, что предсказанное им столь радикальное сокращение числа людей, корпящих над новыми микросхемами, совершенно не приведет к краху всей индустрии. Более того, то, что станет причиной массовых увольнений, может существенно улучшить положение дел в ней.

По словам Дина, сейчас на разработку той или иной микросхемы уходит порядка двух лет работы той самой абстрактной команды из 150 человек. Благодаря ИИ в ней останутся всего 10 человек, которые смогут выполнять тот же объем работы и получать на выходе готовые к производству чипы всего за три месяца.

Иными словами, Дин спрогнозировал сокращение сроков разработки микросхем ровно в восемь раз – с 24 месяцев до трех. По его мнению, такие темпы, наконец, решат проблему различных специализированных чипов, которые из-за чрезмерно длительных периодов разработки к моменту релиза нередко успевают морально устареть.

Также Дин привел пример, когда чип еще находится в разработке, но уже никому не нужен. За месяцы, что ведется работа над ним, цели у заказчика могут поменяться.

Будущее микросхем – за нейросетями

Дин твердо уверен, что использование ИИ в проектировании микросхем – это путь в будущее. Он не сомневается, что внедрение ИИ в процесс разработки микросхем хоть и ударит по работникам отрасли, но в итоге приведет к появлению гораздо большего числа специализированных чипов и процессоров. Это, по его мнению, повлечет за собой рост разнообразия устройств.

В нынешнем «аналоговом» процессе разработки микросхем Дин видит несовершенство. Дин отметил, что в традиционном процессе проектирования чипов сначала первая группа специалистов изучает высокоуровневые спецификации и на их основе создает низкоуровневые на уровне регистровых передач (RTL). Поскольку это преобразование выполняется вручную, другая группа разработчиков затем проверяет работу первой группы, и все это занимает довольно много времени.

Решение этой проблемы заключается в запуске «автоматизированных циклов, которые можно исследовать с помощью обучения с подкреплением или других эволюционных методов» (automated loops that are searchable by reinforcement learning or other evolutionary techniques perhaps), считает Дин.

Никаких сроков

Бывший топ-менеджер Google не назвал даже примерные сроки, когда искусственный интеллект внедрится в индустрию микроэлектроники настолько, что в ней начнутся массовые сокращения. Но в этом в ИТ-отрасли стали обыденностью не только увольнения имеющихся сотрудников, но и отсутствие работы для новоиспеченных специалистов, и именно по причине распространения нейросетей.

В конце сентября 2026 г. CNews писал, что из-за ИИ выпускники ИТ-вузов, потратившие на диплом четыре, пять и более лет жизни, вынуждены работать продавцами и официантами. Для такой работы высшее образование не требуется.