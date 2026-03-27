Россия получит новый полноценный кластер аналоговой микроэлектроники Суверенная аналоговая микроэлектроника В Екатеринбурге может образоваться кластер аналоговой микроэлектр

Программируемые логические контроллеры SystemePLC S172 «Систэм Электрик» доступны клиентам «АРМО-Системы» авлены восемь модификаций модулей расширения, включая смешанные (DI/DO/AI/AO), дискретные (DI/DO) и аналоговые (AI/AO), различающиеся типом и количеством входов/выходов. Компактные габариты и н

Россияне придумали, как спасти отечественную микроэлектронику с помощью забытого советского проекта ей Попов оценил подготовку технологии для производства в сумму от 20 до 50 млн руб. Фото: Kandinsky Аналоговые микросхемы могут импортозаместить в России «При традиционном подходе нам предлагал

ГКРЧ собирается продлить ТВ-вещателям разрешение на частоты, о которых мечтает телеком для развертывания 5G диочастотам (ГКРЧ) намерена продлить отечественным телевизионным вещателям возможность трансляции в аналоговом формате до 2025 г. Об этом пишет Comnews со ссылкой на проект решения комиссии. Чт

В предсерийное производство запущен настольный VoIP-шлюз Eltex TAU-8N.IP ирует традиционная телефонная сеть и необходимо модернизировать ее до VoIP без замены существующего аналогового оборудования – телефонных аппаратов и мини-АТС? В этом случае перейти на IP-телеф

Hikvision выпустила серию высокочувствительных аналоговых камер с вариофокальным объективом Hikvision выпустила серию высокочувствительных аналоговых камер с вариофокальным объективом. Новая серия DF8T-Z камер с фирменной технологией ColorVu имеет моторизированный объектив с большим значением апертуры F1,0, что обеспечивает цветно

Власти на год продлили агонию аналогового ТВ в России Затянувшееся прощание с аналоговым ТВ Возможность использования радиочастот для аналогового телевещания в России продлена на еще один год – до 19 августа 2021 г. Такое решен

Конец аналоговому ТВ в России: к чему готовиться? Когда отключат аналоговое ТВ Решение о прекращении аналогового вещания было принято в связи с тем, что государство прекращает финансировать СМИ

Абонентам кабельного ТВ в Москве стали доступны цифровые телеканалы еканалов первого и второго мультиплексов. При этом регулятору поручено принять меры для продолжения аналогового вещания телеканалов, не вошедших в состав первого и второго мультиплексов. Больши

Власти отложили «убийство» аналогового ТВ в России ГКРЧ продлила срок разрешения на использования частот для аналогового ТВ Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) внесла изменение в свое решен

Власти обвинили «М.Видео», «Юлмарт», «Эльдорадо» и DNS в наживе на отключении аналогового ТВ ставки для приема цифрового ТВ. Повышение цен было замечено после объявления о поэтапном отключении аналогового ТВ. Для чего нужна ТВ-приставка Напомним, правительство приняло решение о поэтапн

Каким российским регионам и в какие даты власти отключат аналоговое ТВ. График дящих в первый и второй мультиплексы цифрового эфирного ТВ. Региональные каналы продолжат вещание в аналоговом формате. Государство потратит 30 млрд руб. на последние месяцы аналогового вещания

«Алмател» представил услугу подключения аналогового видеонаблюдения к «облаку» ия, которая позволяет объединить в одном интерфейсе любые типы камер и вести запись как локально на видеорегистратор, так и в облачное хранилище оператора. Услуга может быть реализована в рамках IP и аналоговых систем, уже развернутых у клиента. При этом даже аналоговые камеры при подключении к «облаку» приобретают функционал интеллектуального видеонаблюдения и аналитики. Такие модули, как

Верховный Суд РФ отклонил иск о признании недействующим приказа о замене аналоговых тахографов на цифровые Верховный Суд Российской Федерации признал, замена аналоговых тахографов на цифровые – это не рекомендация, а обязательное требование. Оно базируется на федеральных законах, не противоречит международным нормам и не ущемляет права предпринимате

«Акадо Телеком» меняет расстановку каналов кабельного аналогового телевидения говая марка «Акадо Телеком») информирует об изменениях в расстановке телеканалов в сетях кабельного аналогового телевидения (услуга «Антенна Акадо») с 19 октября 2015 г. (более 1 млн московских

«Ростелеком» в Ростовской области заменил 38 аналоговых телефонных станций на цифровое оборудование «Ростелеком» в Ростовской области завершил очередной этап замены аналогового телекоммуникационного оборудования на цифровое. В 2014 г. 38 аналоговых станций в

МТС теряет доходы из-за отказа от аналогового ТВ тавила i15,2 млрд. Это на 9% меньше, чем кварталом ранее, и на 2% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. По словам президента МТС Андрея Дубовского, причина кроется в оттоке абонентов аналогового кабельного телевидения. Также на снижение квартальной выручки повлиял тот факт, что ряд государственных клиентов осуществили расчеты с МТС в конце прошлого года. МТС владеет сетями

«Акадо Телеком» начинает трансляцию телеканала «Подмосковье» в аналоговом формате льных событиях столичного региона теперь будет доступна большему числу телезрителей: с 1 апреля 2014 г. «Акадо-Столица» (торговая марка «Акадо Телеком») начинает трансляцию телеканала «Подмосковье» в аналоговом формате в составе услуги «Антенна Акадо» (527,25 МГц). Напомним, что с 30 декабря 2013 г. «Подмосковье» вещает в сети провайдера в цифровом формате в пакете «МИКС» (кнопка 26). В свя

Продажи цифровых камер уже превысили спрос на аналоговые модели айт видеоинформации от камер наблюдения, и через 3 года это число будет больше как минимум вдвое. Продажи цифровых мегапиксельных камер продолжают расти и наконец в текущем году они превысили продажи аналоговых моделей. Впрочем, последние исчезнут не сразу, а возможно, не исчезнут никогда: во-первых, огромный парк таких систем уже создан, а во-вторых, далеко не во всех проектах видеонаблюде

Создан калькулятор на живых клетках гены используются, как элементы вычислительной машины. Эти гены выполняют математические расчеты в аналоговом режиме, то есть соединяются и разделяются в процессе счета, используя природные би

Vertex Standard представила новую линейку решений двусторонней цифровой радиосвязи eVerge ый переход от аналоговой к цифровой системе радиосвязи. Радиостанции работают как в цифровом, так и аналоговом режиме, что предоставляет заказчикам возможность гибкого перехода к цифре в соотве

Фотоматрица Sony сжимает аналоговое изображение честве способа достижения цели разработчиками взят принцип компрессии изображения. Для «компрессии» аналогового изображения в Sony и Стэнфорде решили воспользоваться теоремой Котельникова (она

Ученые сымитировали мозг на аналоговых компонентах появилось новое "нейроморфное" устройство, и оно постарается не просто изображать работу мозга, но до некоторой степени "быть мозгом". И пытается оно воссоздать работу мозга, используя не цифровые, а аналоговые компоненты - те самые, которые существовали на заре компьютерной эры, в первые дни вычислительных машин. "В нашей системе вы можете даже физически указать на отдельный нейрон", - гов

Италия отключает аналоговое и переходит на цифровое ТВ в областях Абруццо и Молизе, с 24 мая по 8 июня на Сицилии и в Калабрии, а в период с 11 по 30 июня аналоговые трансляции прекратятся в областях Базиликата и Апулия. Окончательное прекращение а

Германия отказывается от аналоговых спутниковых передач оды немецкое телевидение оставалось практически единственным, продолжающим спутниковые трансляции в аналоговом формате. Интересно, что многие страны, включая Россию, практически не заметили пер

Правительство Кении запрещает аналоговые телевизоры цифровой телевизионной платформе больше разнообразного контента, потому что люди, смотрящие сейчас аналоговые каналы, не видят разницы в предложении, а это затрудняет переход на цифровое телев

В Москве закрылась последняя аналоговая АТС общают в Департаменте информационных технологий города Москвы. В присутствии мэра Сергея Собянина и главы Департамента информационных технологий Артёма Ермолаева оператор остановил работу устаревшего аналогового оборудования на последней декадно-шаговой АТС в Москве, введенной в строй в 1972 г. Переход на использование современных цифровых АТС существенно расширит ассортимент услуг, которые

МТС не хочет отдавать аналоговые ТВ-частоты для 4G весной слияния с «Комстар — Объединенные ТелеСистемы» МТС, помимо WiMAX-частот в столице, получил полосы частот в этом же диапазоне в ряде российских регионов. Сейчас они используется для технологии аналогового телевещания MMDS. По словам собеседника CNews, МТС хочет сохранить их за собой и перевести в LTE. В Москве MMDS-частотами также владеет компания «Космос-ТВ», которая на паритетных н

«Акадо» повысил качество трансляции аналоговых и цифровых каналов екта стало повышение качества трансляции 31 наиболее рейтинговых телевизионных каналов в цифровом и аналоговом формате в сети «Акадо», а также выработка единого стандарта поставки сигнала и, ка

Волоконно-оптическая сеть заменит проводку в самолетах атчик, готовый к установке, будет иметь габариты 1,5×2,7×0,8 см (аналоговый передатчик и цифровые и аналоговые приемники имеют аналогичные размеры). Размер и потребляемая мощность разработаны т

«Акадо» улучшает качество «картинки» эфирных телеканалов вать SDI-сигналы каналов для организации транспортных потоков и обеспечивать вешание этих каналов в аналоговом виде в сети «Акадо». Принятые от «Синтерра-Медиа» SDI-сигналы подаются на цифровые

Аналоговые телевизоры в России запретят уже в 2011 г. вать покупку цифровых приставок федеральный бюджет не намерен. “Мы выбрали мягкий способ отключения аналогового вещания, некий переходный период, и поэтому поголовного субсидирования приставок

Шри-Ланка отключит аналоговое телевидение в 2018 г. поколения (DVB-T2) начнется в Западной провинции в 2017 г. Большинство европейских стран перешли с аналоговых передач на DVB - T1. Мы пропустим эту первую версию, сразу перейдя на технологию в

«Овен» предлагает новый контроллер ПЛК160 рассчитаны для подключения датчиков n-p-n и p-n-p-типа, дискретные выходы - электромагнитного реле. Аналоговые входы контроллера служат для подключения датчиков тока или напряжения. Аналогов

Аналоговые разъемы исчезнут из видеоплееров к 2013 году Появилась информация, что аналоговые разъемы исчезнут из видеоплееров к 2013 году. Соответствующая инициативная группа, занимающаяся стандартами в области видео (AACSLA) предложила убрать все компонентные способы подклю

Phoenix Contact презентовала новые четырехканальные модули Inline аналогового ввода Phoenix Contact представила новые четырехканальные модули аналогового ввода толщиной всего 12 мм. Это компактное и недорогое решение для подключения сигналов тока и напряжения к модульным контроллерам. Все четыре входа опрашиваются синхронно по локаль

Представлены новые аналоговые видеокамеры Next security для экономичных систем круглосуточного видеоконтроля Компания «Гран При» представляет новые аналоговые видеокамеры марки Next security. Это модели NR-340D-0409 и NR-540D-0409. Каждая модель создана на базе ПЗС-матрицы 1/3” Sonу Super HAD II и оснащена вариообъективом с диапазоном фоку

Новый мобильник Fly обладает встроенным модулем аналогового ТВ и антенной Q110 TV - мобильный телефон с QWERTY-клавиатурой и поддержкой двух SIM-карт в режиме ожидания. Особенностью новой модели является возможность просмотра любых телеканалов благодаря встроенному модулю аналогового телевидения и выдвижной телескопической антенне. Fly Q110 TV выполнен в форм-факторе моноблока, в черном цвете. При габаритах 110,5 x 59 x 13,9 мм он весит 110 г. Телефон оснащен ау

В Британии раньше времени перестали продавать аналоговые телевизоры С полок британских магазинов окончательно исчезли аналоговые телевизоры, сообщает guardian.co.uk со ссылкой на данные, предоставленные Digital