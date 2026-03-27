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Аналоговые технологии Аналоговый сигнал

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


27.03.2026 Россия получит новый полноценный кластер аналоговой микроэлектроники

Суверенная аналоговая микроэлектроника В Екатеринбурге может образоваться кластер аналоговой микроэлектр
13.10.2025 Программируемые логические контроллеры SystemePLC S172 «Систэм Электрик» доступны клиентам «АРМО-Системы»

авлены восемь модификаций модулей расширения, включая смешанные (DI/DO/AI/AO), дискретные (DI/DO) и аналоговые (AI/AO), различающиеся типом и количеством входов/выходов. Компактные габариты и н
28.12.2023 Россияне придумали, как спасти отечественную микроэлектронику с помощью забытого советского проекта

ей Попов оценил подготовку технологии для производства в сумму от 20 до 50 млн руб. Фото: Kandinsky Аналоговые микросхемы могут импортозаместить в России «При традиционном подходе нам предлагал
10.07.2023 ГКРЧ собирается продлить ТВ-вещателям разрешение на частоты, о которых мечтает телеком для развертывания 5G

диочастотам (ГКРЧ) намерена продлить отечественным телевизионным вещателям возможность трансляции в аналоговом формате до 2025 г. Об этом пишет Comnews со ссылкой на проект решения комиссии. Чт
30.03.2022 В предсерийное производство запущен настольный VoIP-шлюз Eltex TAU-8N.IP

ирует традиционная телефонная сеть и необходимо модернизировать ее до VoIP без замены существующего аналогового оборудования – телефонных аппаратов и мини-АТС? В этом случае перейти на IP-телеф
02.02.2021 Hikvision выпустила серию высокочувствительных аналоговых камер с вариофокальным объективом

Hikvision выпустила серию высокочувствительных аналоговых камер с вариофокальным объективом. Новая серия DF8T-Z камер с фирменной технологией ColorVu имеет моторизированный объектив с большим значением апертуры F1,0, что обеспечивает цветно
14.07.2020 Власти на год продлили агонию аналогового ТВ в России

Затянувшееся прощание с аналоговым ТВ Возможность использования радиочастот для аналогового телевещания в России продлена на еще один год – до 19 августа 2021 г. Такое решен
30.01.2019 Конец аналоговому ТВ в России: к чему готовиться?

Когда отключат аналоговое ТВ Решение о прекращении аналогового вещания было принято в связи с тем, что государство прекращает финансировать СМИ

29.12.2018 Абонентам кабельного ТВ в Москве стали доступны цифровые телеканалы

еканалов первого и второго мультиплексов. При этом регулятору поручено принять меры для продолжения аналогового вещания телеканалов, не вошедших в состав первого и второго мультиплексов. Больши
25.12.2018 Власти отложили «убийство» аналогового ТВ в России

ГКРЧ продлила срок разрешения на использования частот для аналогового ТВ Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) внесла изменение в свое решен
14.12.2018 Власти обвинили «М.Видео», «Юлмарт», «Эльдорадо» и DNS в наживе на отключении аналогового ТВ

ставки для приема цифрового ТВ. Повышение цен было замечено после объявления о поэтапном отключении аналогового ТВ. Для чего нужна ТВ-приставка Напомним, правительство приняло решение о поэтапн
10.12.2018 Каким российским регионам и в какие даты власти отключат аналоговое ТВ. График

дящих в первый и второй мультиплексы цифрового эфирного ТВ. Региональные каналы продолжат вещание в аналоговом формате. Государство потратит 30 млрд руб. на последние месяцы аналогового вещания
25.10.2018 «Алмател» представил услугу подключения аналогового видеонаблюдения к «облаку»

ия, которая позволяет объединить в одном интерфейсе любые типы камер и вести запись как локально на видеорегистратор, так и в облачное хранилище оператора. Услуга может быть реализована в рамках IP и аналоговых систем, уже развернутых у клиента. При этом даже аналоговые камеры при подключении к «облаку» приобретают функционал интеллектуального видеонаблюдения и аналитики. Такие модули, как

17.08.2016 Верховный Суд РФ отклонил иск о признании недействующим приказа о замене аналоговых тахографов на цифровые

Верховный Суд Российской Федерации признал, замена аналоговых тахографов на цифровые – это не рекомендация, а обязательное требование. Оно базируется на федеральных законах, не противоречит международным нормам и не ущемляет права предпринимате
15.10.2015 «Акадо Телеком» меняет расстановку каналов кабельного аналогового телевидения

говая марка «Акадо Телеком») информирует об изменениях в расстановке телеканалов в сетях кабельного аналогового телевидения (услуга «Антенна Акадо») с 19 октября 2015 г. (более 1 млн московских
06.02.2015 «Ростелеком» в Ростовской области заменил 38 аналоговых телефонных станций на цифровое оборудование

«Ростелеком» в Ростовской области завершил очередной этап замены аналогового телекоммуникационного оборудования на цифровое. В 2014 г. 38 аналоговых станций в
28.05.2014 МТС теряет доходы из-за отказа от аналогового ТВ

тавила i15,2 млрд. Это на 9% меньше, чем кварталом ранее, и на 2% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. По словам президента МТС Андрея Дубовского, причина кроется в оттоке абонентов аналогового кабельного телевидения. Также на снижение квартальной выручки повлиял тот факт, что ряд государственных клиентов осуществили расчеты с МТС в конце прошлого года. МТС владеет сетями

28.03.2014 «Акадо Телеком» начинает трансляцию телеканала «Подмосковье» в аналоговом формате

льных событиях столичного региона теперь будет доступна большему числу телезрителей: с 1 апреля 2014 г. «Акадо-Столица» (торговая марка «Акадо Телеком») начинает трансляцию телеканала «Подмосковье» в аналоговом формате в составе услуги «Антенна Акадо» (527,25 МГц). Напомним, что с 30 декабря 2013 г. «Подмосковье» вещает в сети провайдера в цифровом формате в пакете «МИКС» (кнопка 26). В свя
13.03.2014 Продажи цифровых камер уже превысили спрос на аналоговые модели

айт видеоинформации от камер наблюдения, и через 3 года это число будет больше как минимум вдвое. Продажи цифровых мегапиксельных камер продолжают расти и наконец в текущем году они превысили продажи аналоговых моделей. Впрочем, последние исчезнут не сразу, а возможно, не исчезнут никогда: во-первых, огромный парк таких систем уже создан, а во-вторых, далеко не во всех проектах видеонаблюде
16.05.2013 Создан калькулятор на живых клетках

гены используются, как элементы вычислительной машины. Эти гены выполняют математические расчеты в аналоговом режиме, то есть соединяются и разделяются в процессе счета, используя природные би
15.05.2013 Vertex Standard представила новую линейку решений двусторонней цифровой радиосвязи eVerge

ый переход от аналоговой к цифровой системе радиосвязи. Радиостанции работают как в цифровом, так и аналоговом режиме, что предоставляет заказчикам возможность гибкого перехода к цифре в соотве
26.02.2013 Фотоматрица Sony сжимает аналоговое изображение

честве способа достижения цели разработчиками взят принцип компрессии изображения. Для «компрессии» аналогового изображения в Sony и Стэнфорде решили воспользоваться теоремой Котельникова (она

29.11.2012 Ученые сымитировали мозг на аналоговых компонентах

появилось новое "нейроморфное" устройство, и оно постарается не просто изображать работу мозга, но до некоторой степени "быть мозгом". И пытается оно воссоздать работу мозга, используя не цифровые, а аналоговые компоненты - те самые, которые существовали на заре компьютерной эры, в первые дни вычислительных машин. "В нашей системе вы можете даже физически указать на отдельный нейрон", - гов
26.04.2012 Италия отключает аналоговое и переходит на цифровое ТВ

в областях Абруццо и Молизе, с 24 мая по 8 июня на Сицилии и в Калабрии, а в период с 11 по 30 июня аналоговые трансляции прекратятся в областях Базиликата и Апулия. Окончательное прекращение а
18.04.2012 Германия отказывается от аналоговых спутниковых передач

оды немецкое телевидение оставалось практически единственным, продолжающим спутниковые трансляции в аналоговом формате. Интересно, что многие страны, включая Россию, практически не заметили пер
29.03.2012 Правительство Кении запрещает аналоговые телевизоры

цифровой телевизионной платформе больше разнообразного контента, потому что люди, смотрящие сейчас аналоговые каналы, не видят разницы в предложении, а это затрудняет переход на цифровое телев
21.12.2011 В Москве закрылась последняя аналоговая АТС

общают в Департаменте информационных технологий города Москвы. В присутствии мэра Сергея Собянина и главы Департамента информационных технологий Артёма Ермолаева оператор остановил работу устаревшего аналогового оборудования на последней декадно-шаговой АТС в Москве, введенной в строй в 1972 г. Переход на использование современных цифровых АТС существенно расширит ассортимент услуг, которые
07.09.2011 МТС не хочет отдавать аналоговые ТВ-частоты для 4G

весной слияния с «Комстар — Объединенные ТелеСистемы» МТС, помимо WiMAX-частот в столице, получил полосы частот в этом же диапазоне в ряде российских регионов. Сейчас они используется для технологии аналогового телевещания MMDS. По словам собеседника CNews, МТС хочет сохранить их за собой и перевести в LTE. В Москве MMDS-частотами также владеет компания «Космос-ТВ», которая на паритетных н
03.06.2011 «Акадо» повысил качество трансляции аналоговых и цифровых каналов

екта стало повышение качества трансляции 31 наиболее рейтинговых телевизионных каналов в цифровом и аналоговом формате в сети «Акадо», а также выработка единого стандарта поставки сигнала и, ка
07.04.2011 Волоконно-оптическая сеть заменит проводку в самолетах

атчик, готовый к установке, будет иметь габариты 1,5×2,7×0,8 см (аналоговый передатчик и цифровые и аналоговые приемники имеют аналогичные размеры). Размер и потребляемая мощность разработаны т
03.02.2011 «Акадо» улучшает качество «картинки» эфирных телеканалов

вать SDI-сигналы каналов для организации транспортных потоков и обеспечивать вешание этих каналов в аналоговом виде в сети «Акадо». Принятые от «Синтерра-Медиа» SDI-сигналы подаются на цифровые
26.01.2011 Аналоговые телевизоры в России запретят уже в 2011 г.

вать покупку цифровых приставок федеральный бюджет не намерен. “Мы выбрали мягкий способ отключения аналогового вещания, некий переходный период, и поэтому поголовного субсидирования приставок

24.01.2011 Шри-Ланка отключит аналоговое телевидение в 2018 г.

поколения (DVB-T2) начнется в Западной провинции в 2017 г. Большинство европейских стран перешли с аналоговых передач на DVB - T1. Мы пропустим эту первую версию, сразу перейдя на технологию в
11.01.2011 «Овен» предлагает новый контроллер ПЛК160

рассчитаны для подключения датчиков n-p-n и p-n-p-типа, дискретные выходы - электромагнитного реле. Аналоговые входы контроллера служат для подключения датчиков тока или напряжения. Аналогов
11.01.2011 Аналоговые разъемы исчезнут из видеоплееров к 2013 году

Появилась информация, что аналоговые разъемы исчезнут из видеоплееров к 2013 году. Соответствующая инициативная группа, занимающаяся стандартами в области видео (AACSLA) предложила убрать все компонентные способы подклю
28.12.2010 Phoenix Contact презентовала новые четырехканальные модули Inline аналогового ввода

Phoenix Contact представила новые четырехканальные модули аналогового ввода толщиной всего 12 мм. Это компактное и недорогое решение для подключения сигналов тока и напряжения к модульным контроллерам. Все четыре входа опрашиваются синхронно по локаль
23.12.2010 Представлены новые аналоговые видеокамеры Next security для экономичных систем круглосуточного видеоконтроля

Компания «Гран При» представляет новые аналоговые видеокамеры марки Next security. Это модели NR-340D-0409 и NR-540D-0409. Каждая модель создана на базе ПЗС-матрицы 1/3” Sonу Super HAD II и оснащена вариообъективом с диапазоном фоку
08.10.2010 Новый мобильник Fly обладает встроенным модулем аналогового ТВ и антенной

Q110 TV - мобильный телефон с QWERTY-клавиатурой и поддержкой двух SIM-карт в режиме ожидания. Особенностью новой модели является возможность просмотра любых телеканалов благодаря встроенному модулю аналогового телевидения и выдвижной телескопической антенне. Fly Q110 TV выполнен в форм-факторе моноблока, в черном цвете. При габаритах 110,5 x 59 x 13,9 мм он весит 110 г. Телефон оснащен ау
07.07.2010 В Британии раньше времени перестали продавать аналоговые телевизоры

С полок британских магазинов окончательно исчезли аналоговые телевизоры, сообщает guardian.co.uk со ссылкой на данные, предоставленные Digital

21.05.2010 Президент РФ приказал заменить аналоговое на цифровое в военных средствах связи

оенного округа совещании президент РФ Дмитрий Медведев приказал заменить к 2012 году все устаревшие аналоговые средства связи цифровыми. Каковы критерии отнесения аналоговых средств связи к уст

Публикаций - 2888, упоминаний - 3670

Аналоговые технологии и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6712 192
Samsung Electronics 10954 171
Ростелеком 10766 151
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15382 133
Intel Corporation 12742 127
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2688 127
Microsoft Corporation 25637 109
Philips 2094 96
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1612 91
LG Electronics 3718 89
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9409 88
Apple Inc 13015 87
Cisco Systems 5323 86
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 384 79
TI - Texas Instruments Incorporated 843 78
Lenovo Motorola 3555 77
МегаФон 10505 65
Toshiba Corporation 2976 65
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 64
Siemens AG - Siemens Group 2656 64
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 60
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5794 57
Google LLC 12559 57
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1099 54
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2665 52
HP Inc. 5859 51
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3079 50
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 437 50
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3408 48
Ростех - Автоматика Концерн 1806 47
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 47
Huawei 4467 46
IBM - International Business Machines Corp 9659 46
Canon 1435 46
АРМО ГК - АРМО-Системы 360 46
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 45
Ростелеком - Связьинвест 1719 45
Acer Group - Acer Inc 2744 44
Nvidia Corp 3910 39
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3277 38
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 48
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8637 35
Россети Ленэнерго 1698 33
РЖД - Российские железные дороги 2053 26
Композит 99 25
Эра HD - Эра ХД 54 24
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 131 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2876 19
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1671 17
Лента - Сеть розничной торговли 2369 15
Yamaha - Ямаха 110 15
Почта России ПАО 2321 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3110 14
Hyundai Motor Company 430 14
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 12
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 200 11
Газпром ПАО 1457 11
Совкомбанк Совесть 278 10
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 10
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 9
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 433 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1041 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1187 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1829 8
Carl Zeiss AG 307 8
Возрождение - Коммерческий банк 352 8
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 8
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 283 7
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 692 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 7
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 559 7
Северсталь ПАО - Severstal 612 7
Boeing 1030 7
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 7
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 7
ГПБ - Газпромбанк 1250 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 605 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 528 6
Альфа-Банк 1951 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13493 185
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6471 64
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4908 63
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5896 59
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 715 51
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3552 47
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3755 42
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5373 42
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3037 40
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3162 36
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2816 33
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1433 28
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3538 26
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 680 26
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2851 22
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2309 22
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 18
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1693 17
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 612 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3634 16
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2116 16
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5419 15
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1578 15
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1519 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3378 13
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 274 13
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1083 13
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 749 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2290 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5548 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1485 11
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 311 11
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 10
Судебная власть - Judicial power 2465 9
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1521 9
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1051 9
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 301 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3251 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1888 8
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 599 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6496 168
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 409 29
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 24
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1503 15
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 538 14
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 11
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 9
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 78 7
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 6
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 261 6
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 6
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 267 5
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 5
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 3
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 3
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 23 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 774 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 399 3
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 56 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 226 3
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 3
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 3
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 3
Электрокабель 13 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
IABM - International Trade Association for Broadcast & Media Technology - Международная ассоциация производителей вещательного оборудования 14 2
СОТЕЛ - Ассоциация операторов федеральной сотовой сети NMT-450 4 2
ERA - Entertainment Retailers Association - Ассоциация розничных продавцов развлечений 3 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 326 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1065 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 807 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 262 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 175 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 118 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 77 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60345 1966
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9618 618
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26957 606
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26007 591
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7476 486
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77300 438
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4160 404
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10517 402
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29454 374
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5621 366
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11404 361
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22270 360
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8628 352
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13125 352
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22594 326
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6425 316
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4169 312
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6599 303
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13338 287
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10674 286
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14630 276
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4751 269
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16861 260
Контрастность 3010 253
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18146 230
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35390 226
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3392 226
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2019 222
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2030 220
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17716 219
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3865 203
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7346 203
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26391 200
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1565 198
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32895 197
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3994 196
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9734 196
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7819 194
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27849 194
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6786 194
Microsoft Windows 2000 8678 133
Microsoft Windows 16721 110
Google Android 15090 108
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 427 88
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5212 70
Linux OS 11329 64
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4143 56
Google YouTube - Видеохостинг 2972 50
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2122 47
Apple iOS 8501 45
Apple iPhone - серия смартфонов 7539 44
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 204 38
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 37
Apple Mac - Apple Macintosh 3089 36
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1206 34
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2958 34
Apple iPhone 6 4861 31
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 30
Google Play - Google Store - Google Android Market 3515 28
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2309 28
Microsoft Windows XP 2429 26
Apple iPod 1551 26
Xoro HSD - DVD-проигрыватель 55 26
Apple iPad 3978 25
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 24
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 24
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6131 23
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 23
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3512 23
VK - Mail.ru Одноклассники 1942 22
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 21
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2459 20
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 20
Sony Bravia 251 20
DViCO TViX - серия медиаплееров 41 20
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 19
Panasonic KX IP-АТС UC-платформа - Panasonic SIP-телефоны 108 18
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 18
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 350 18
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1921 17
Наумов Максим 100 60
Путин Владимир 3438 32
Рейман Леонид 1064 26
Медведев Дмитрий 1664 25
Ширшов Павел 76 23
Щеголев Игорь 699 20
Сергеев Иван 74 19
Бровкин Дмитрий 55 17
Никифоров Николай 1137 14
Беляева Татьяна 27 14
Волин Алексей 122 13
Малинин Александр 40 11
Мишустин Михаил 773 9
Мякишева Марина 84 9
Шадаев Максут 1197 8
Кусков Денис 221 8
Припачкин Юрий 67 8
Истомин Максим 26 8
Овсянников Денис 23 8
Иванов Сергей 403 7
Брюквин Юрий 300 7
Скляр Геннадий 32 7
Приданцев Сергей 148 7
Ксенин Алекс 311 7
Кабанов Владимир 178 6
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 6
Собянин Сергей 522 6
Смирнов Михаил 71 6
Симонов Игорь 103 6
Яшин Валерий 80 6
Levinson Mark - Левинсон Марк 11 5
Хасьянова Гульнара 155 5
Греф Герман 480 5
Иванов Олег 149 5
Дворкович Аркадий 215 5
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 437 5
Соколов Александр 49 5
Косарев Александр 6 5
Попов Алексей 338 5
Силин Михаил 27 5
Россия - РФ - Российская федерация 163383 1305
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47046 478
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54209 393
Европа 24867 325
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19270 200
Япония 13723 194
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18840 161
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14725 139
Германия - Федеративная Республика 13094 123
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13713 111
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8433 81
Южная Корея - Республика 6991 77
Азия - Азиатский регион 5867 65
Земля - планета Солнечной системы 10812 64
Швеция - Королевство 3758 56
Солнце - звезда Солнечной системы 5437 56
Франция - Французская Республика 8097 52
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3112 50
Индия - Bharat 5811 46
Россия - СФО - Новосибирск 4815 44
Европа Восточная 3135 43
Казахстан - Республика 5969 42
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4428 41
Италия - Итальянская Республика 4481 40
Украина 7894 40
Беларусь - Белоруссия 6217 36
Китай - Тайвань 4219 35
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3111 35
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2793 35
Финляндия - Финляндская Республика 3679 34
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3295 34
Испания - Королевство 3812 34
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3528 32
Америка - Американский регион 2201 31
Канада 5040 31
Нидерланды 3703 31
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4174 29
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3636 29
Африка - Африканский регион 3622 28
Америка Северная - Североамериканский регион 3405 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56689 449
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33092 223
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21200 217
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52685 212
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10744 181
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26838 172
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11612 146
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3288 125
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5438 113
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17895 112
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12102 103
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6077 103
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6037 103
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6615 94
Ergonomics - Эргономика 1733 87
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11106 79
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1307 74
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8718 69
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6523 68
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6607 66
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10087 66
Английский язык 6977 66
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7629 65
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3741 63
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9047 62
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5931 60
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5479 59
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2308 57
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4544 54
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15734 54
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7974 53
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6926 52
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5497 52
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1894 47
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3770 47
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5568 46
Энергетика - Energy - Energetically 5732 45
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5398 44
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3002 44
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8663 42
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11519 80
CNews - ZOOM.CNews 1864 45
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 510 44
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 442 42
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2730 24
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6069 24
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 92 16
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 15
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 680 14
Стрим-ТВ - телекомпания 166 14
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 163 13
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 72 13
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 12
Радио России - радиостанция 49 12
CNews RND - R&D.CNews 2274 12
Рен ТВ - телеканал 82 11
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 10
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 309 10
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 10
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 10
NE Asia Online 313 10
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 9
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 311 9
Ведомости 1409 8
EE Times 160 8
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 8
Bloomberg 1598 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 673 7
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 547 7
РИА Новости 1025 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1123 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2313 6
DigiTimes - Издание 1330 6
9to5Google 59 6
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 139 6
Юность - радиостанция 51 6
9to5Mac 70 6
DW - Deutsche Welle - Немецкая волна 70 5
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 5
ТелеМедиум 10 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8489 111
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1080 32
IDC - International Data Corporation 4963 29
Gartner - Гартнер 3646 19
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 11
In-Stat 115 10
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3877 8
Рустелеком ТК 305 7
Synergy Research Group 47 7
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 365 7
NPD DisplaySearch 285 6
Gartner - Dataquest 353 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 833 5
Markets&Markets Research 113 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 249 4
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 4
Thomson Financial - Thomson First Call 384 4
Cahners-Instat Group 34 3
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 3
Fortune Global 500 293 3
ABI Research 236 3
Forrester Research 832 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 360 3
IC Insights 24 3
Mordor Intelligence 34 3
In-Stat/MDR 74 3
IMS Research 31 3
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 90 2
Forward Concepts 10 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 376 2
НМГ - Медиалогия 36 2
Dell'Oro Group 66 2
TeleGeography Research 40 2
Datamonitor 83 2
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
Euroconsult - Евроконсалт 7 1
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 21 1
Shosteck Group 5 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 36 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 303 18
РАН - Российская академия наук 2085 17
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 235 17
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1707 11
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 296 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1176 11
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 11
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 711 10
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 299 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 998 7
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 452 5
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 178 5
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 5
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 71 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1406 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 289 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 436 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 634 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 476 4
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 275 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 267 4
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 4
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 147 4
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 4
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 3
Karolinska Institute - Каролинский институт 29 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 571 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 469 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 700 3
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 111 3
Сколково - МШУ - Московская школа управления 75 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 30 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 179 3
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 17 3
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 82 3
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 78 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
Роскосмос - РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 20 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 69
CeBIT 614 17
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 731 16
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1277 14
Связь-Экспокомм 260 14
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 12
День молодёжи - 27 июня 1058 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2174 9
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 387 7
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 6
Рождество Христово - Рождественские каникулы 661 5
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1261 4
CSTB Telecom & Media 58 4
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 4
ИнфоКом 122 4
Wimbledon Championships - Уимблдонский турнир 17 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 941 3
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 3
Intel Developer Forum - IDF 277 3
Битва роботов 13 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 622 2
CNews FORUM Кейсы 298 2
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БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 2
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ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 2
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NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
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Земля из космоса 51 1
Printech 5 1
SEMICON 13 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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