Получите все материалы CNews по ключевому слову
Аналоговые технологии Аналоговый сигнал
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|27.03.2026
|
Россия получит новый полноценный кластер аналоговой микроэлектроники
Суверенная аналоговая микроэлектроника В Екатеринбурге может образоваться кластер аналоговой микроэлектр
|13.10.2025
|
Программируемые логические контроллеры SystemePLC S172 «Систэм Электрик» доступны клиентам «АРМО-Системы»
авлены восемь модификаций модулей расширения, включая смешанные (DI/DO/AI/AO), дискретные (DI/DO) и аналоговые (AI/AO), различающиеся типом и количеством входов/выходов. Компактные габариты и н
|28.12.2023
|
Россияне придумали, как спасти отечественную микроэлектронику с помощью забытого советского проекта
ей Попов оценил подготовку технологии для производства в сумму от 20 до 50 млн руб. Фото: Kandinsky Аналоговые микросхемы могут импортозаместить в России «При традиционном подходе нам предлагал
|10.07.2023
|
ГКРЧ собирается продлить ТВ-вещателям разрешение на частоты, о которых мечтает телеком для развертывания 5G
диочастотам (ГКРЧ) намерена продлить отечественным телевизионным вещателям возможность трансляции в аналоговом формате до 2025 г. Об этом пишет Comnews со ссылкой на проект решения комиссии. Чт
|30.03.2022
|
В предсерийное производство запущен настольный VoIP-шлюз Eltex TAU-8N.IP
ирует традиционная телефонная сеть и необходимо модернизировать ее до VoIP без замены существующего аналогового оборудования – телефонных аппаратов и мини-АТС? В этом случае перейти на IP-телеф
|02.02.2021
|
Hikvision выпустила серию высокочувствительных аналоговых камер с вариофокальным объективом
Hikvision выпустила серию высокочувствительных аналоговых камер с вариофокальным объективом. Новая серия DF8T-Z камер с фирменной технологией ColorVu имеет моторизированный объектив с большим значением апертуры F1,0, что обеспечивает цветно
|14.07.2020
|
Власти на год продлили агонию аналогового ТВ в России
Затянувшееся прощание с аналоговым ТВ Возможность использования радиочастот для аналогового телевещания в России продлена на еще один год – до 19 августа 2021 г. Такое решен
|30.01.2019
|
Конец аналоговому ТВ в России: к чему готовиться?
Когда отключат аналоговое ТВ Решение о прекращении аналогового вещания было принято в связи с тем, что государство прекращает финансировать СМИ
|29.12.2018
|
Абонентам кабельного ТВ в Москве стали доступны цифровые телеканалы
еканалов первого и второго мультиплексов. При этом регулятору поручено принять меры для продолжения аналогового вещания телеканалов, не вошедших в состав первого и второго мультиплексов. Больши
|25.12.2018
|
Власти отложили «убийство» аналогового ТВ в России
ГКРЧ продлила срок разрешения на использования частот для аналогового ТВ Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) внесла изменение в свое решен
|14.12.2018
|
Власти обвинили «М.Видео», «Юлмарт», «Эльдорадо» и DNS в наживе на отключении аналогового ТВ
ставки для приема цифрового ТВ. Повышение цен было замечено после объявления о поэтапном отключении аналогового ТВ. Для чего нужна ТВ-приставка Напомним, правительство приняло решение о поэтапн
|10.12.2018
|
Каким российским регионам и в какие даты власти отключат аналоговое ТВ. График
дящих в первый и второй мультиплексы цифрового эфирного ТВ. Региональные каналы продолжат вещание в аналоговом формате. Государство потратит 30 млрд руб. на последние месяцы аналогового вещания
|25.10.2018
|
«Алмател» представил услугу подключения аналогового видеонаблюдения к «облаку»
ия, которая позволяет объединить в одном интерфейсе любые типы камер и вести запись как локально на видеорегистратор, так и в облачное хранилище оператора. Услуга может быть реализована в рамках IP и аналоговых систем, уже развернутых у клиента. При этом даже аналоговые камеры при подключении к «облаку» приобретают функционал интеллектуального видеонаблюдения и аналитики. Такие модули, как
|17.08.2016
|
Верховный Суд РФ отклонил иск о признании недействующим приказа о замене аналоговых тахографов на цифровые
Верховный Суд Российской Федерации признал, замена аналоговых тахографов на цифровые – это не рекомендация, а обязательное требование. Оно базируется на федеральных законах, не противоречит международным нормам и не ущемляет права предпринимате
|15.10.2015
|
«Акадо Телеком» меняет расстановку каналов кабельного аналогового телевидения
говая марка «Акадо Телеком») информирует об изменениях в расстановке телеканалов в сетях кабельного аналогового телевидения (услуга «Антенна Акадо») с 19 октября 2015 г. (более 1 млн московских
|06.02.2015
|
«Ростелеком» в Ростовской области заменил 38 аналоговых телефонных станций на цифровое оборудование
«Ростелеком» в Ростовской области завершил очередной этап замены аналогового телекоммуникационного оборудования на цифровое. В 2014 г. 38 аналоговых станций в
|28.05.2014
|
МТС теряет доходы из-за отказа от аналогового ТВ
тавила i15,2 млрд. Это на 9% меньше, чем кварталом ранее, и на 2% меньше показателя за аналогичный период прошлого года. По словам президента МТС Андрея Дубовского, причина кроется в оттоке абонентов аналогового кабельного телевидения. Также на снижение квартальной выручки повлиял тот факт, что ряд государственных клиентов осуществили расчеты с МТС в конце прошлого года. МТС владеет сетями
|28.03.2014
|
«Акадо Телеком» начинает трансляцию телеканала «Подмосковье» в аналоговом формате
льных событиях столичного региона теперь будет доступна большему числу телезрителей: с 1 апреля 2014 г. «Акадо-Столица» (торговая марка «Акадо Телеком») начинает трансляцию телеканала «Подмосковье» в аналоговом формате в составе услуги «Антенна Акадо» (527,25 МГц). Напомним, что с 30 декабря 2013 г. «Подмосковье» вещает в сети провайдера в цифровом формате в пакете «МИКС» (кнопка 26). В свя
|13.03.2014
|
Продажи цифровых камер уже превысили спрос на аналоговые модели
айт видеоинформации от камер наблюдения, и через 3 года это число будет больше как минимум вдвое. Продажи цифровых мегапиксельных камер продолжают расти и наконец в текущем году они превысили продажи аналоговых моделей. Впрочем, последние исчезнут не сразу, а возможно, не исчезнут никогда: во-первых, огромный парк таких систем уже создан, а во-вторых, далеко не во всех проектах видеонаблюде
|16.05.2013
|
Создан калькулятор на живых клетках
гены используются, как элементы вычислительной машины. Эти гены выполняют математические расчеты в аналоговом режиме, то есть соединяются и разделяются в процессе счета, используя природные би
|15.05.2013
|
Vertex Standard представила новую линейку решений двусторонней цифровой радиосвязи eVerge
ый переход от аналоговой к цифровой системе радиосвязи. Радиостанции работают как в цифровом, так и аналоговом режиме, что предоставляет заказчикам возможность гибкого перехода к цифре в соотве
|26.02.2013
|
Фотоматрица Sony сжимает аналоговое изображение
честве способа достижения цели разработчиками взят принцип компрессии изображения. Для «компрессии» аналогового изображения в Sony и Стэнфорде решили воспользоваться теоремой Котельникова (она
|29.11.2012
|
Ученые сымитировали мозг на аналоговых компонентах
появилось новое "нейроморфное" устройство, и оно постарается не просто изображать работу мозга, но до некоторой степени "быть мозгом". И пытается оно воссоздать работу мозга, используя не цифровые, а аналоговые компоненты - те самые, которые существовали на заре компьютерной эры, в первые дни вычислительных машин. "В нашей системе вы можете даже физически указать на отдельный нейрон", - гов
|26.04.2012
|
Италия отключает аналоговое и переходит на цифровое ТВ
в областях Абруццо и Молизе, с 24 мая по 8 июня на Сицилии и в Калабрии, а в период с 11 по 30 июня аналоговые трансляции прекратятся в областях Базиликата и Апулия. Окончательное прекращение а
|18.04.2012
|
Германия отказывается от аналоговых спутниковых передач
оды немецкое телевидение оставалось практически единственным, продолжающим спутниковые трансляции в аналоговом формате. Интересно, что многие страны, включая Россию, практически не заметили пер
|29.03.2012
|
Правительство Кении запрещает аналоговые телевизоры
цифровой телевизионной платформе больше разнообразного контента, потому что люди, смотрящие сейчас аналоговые каналы, не видят разницы в предложении, а это затрудняет переход на цифровое телев
|21.12.2011
|
В Москве закрылась последняя аналоговая АТС
общают в Департаменте информационных технологий города Москвы. В присутствии мэра Сергея Собянина и главы Департамента информационных технологий Артёма Ермолаева оператор остановил работу устаревшего аналогового оборудования на последней декадно-шаговой АТС в Москве, введенной в строй в 1972 г. Переход на использование современных цифровых АТС существенно расширит ассортимент услуг, которые
|07.09.2011
|
МТС не хочет отдавать аналоговые ТВ-частоты для 4G
весной слияния с «Комстар — Объединенные ТелеСистемы» МТС, помимо WiMAX-частот в столице, получил полосы частот в этом же диапазоне в ряде российских регионов. Сейчас они используется для технологии аналогового телевещания MMDS. По словам собеседника CNews, МТС хочет сохранить их за собой и перевести в LTE. В Москве MMDS-частотами также владеет компания «Космос-ТВ», которая на паритетных н
|03.06.2011
|
«Акадо» повысил качество трансляции аналоговых и цифровых каналов
екта стало повышение качества трансляции 31 наиболее рейтинговых телевизионных каналов в цифровом и аналоговом формате в сети «Акадо», а также выработка единого стандарта поставки сигнала и, ка
|07.04.2011
|
Волоконно-оптическая сеть заменит проводку в самолетах
атчик, готовый к установке, будет иметь габариты 1,5×2,7×0,8 см (аналоговый передатчик и цифровые и аналоговые приемники имеют аналогичные размеры). Размер и потребляемая мощность разработаны т
|03.02.2011
|
«Акадо» улучшает качество «картинки» эфирных телеканалов
вать SDI-сигналы каналов для организации транспортных потоков и обеспечивать вешание этих каналов в аналоговом виде в сети «Акадо». Принятые от «Синтерра-Медиа» SDI-сигналы подаются на цифровые
|26.01.2011
|
Аналоговые телевизоры в России запретят уже в 2011 г.
вать покупку цифровых приставок федеральный бюджет не намерен. “Мы выбрали мягкий способ отключения аналогового вещания, некий переходный период, и поэтому поголовного субсидирования приставок
|24.01.2011
|
Шри-Ланка отключит аналоговое телевидение в 2018 г.
поколения (DVB-T2) начнется в Западной провинции в 2017 г. Большинство европейских стран перешли с аналоговых передач на DVB - T1. Мы пропустим эту первую версию, сразу перейдя на технологию в
|11.01.2011
|
«Овен» предлагает новый контроллер ПЛК160
рассчитаны для подключения датчиков n-p-n и p-n-p-типа, дискретные выходы - электромагнитного реле. Аналоговые входы контроллера служат для подключения датчиков тока или напряжения. Аналогов
|11.01.2011
|
Аналоговые разъемы исчезнут из видеоплееров к 2013 году
Появилась информация, что аналоговые разъемы исчезнут из видеоплееров к 2013 году. Соответствующая инициативная группа, занимающаяся стандартами в области видео (AACSLA) предложила убрать все компонентные способы подклю
|28.12.2010
|
Phoenix Contact презентовала новые четырехканальные модули Inline аналогового ввода
Phoenix Contact представила новые четырехканальные модули аналогового ввода толщиной всего 12 мм. Это компактное и недорогое решение для подключения сигналов тока и напряжения к модульным контроллерам. Все четыре входа опрашиваются синхронно по локаль
|23.12.2010
|
Представлены новые аналоговые видеокамеры Next security для экономичных систем круглосуточного видеоконтроля
Компания «Гран При» представляет новые аналоговые видеокамеры марки Next security. Это модели NR-340D-0409 и NR-540D-0409. Каждая модель создана на базе ПЗС-матрицы 1/3” Sonу Super HAD II и оснащена вариообъективом с диапазоном фоку
|08.10.2010
|
Новый мобильник Fly обладает встроенным модулем аналогового ТВ и антенной
Q110 TV - мобильный телефон с QWERTY-клавиатурой и поддержкой двух SIM-карт в режиме ожидания. Особенностью новой модели является возможность просмотра любых телеканалов благодаря встроенному модулю аналогового телевидения и выдвижной телескопической антенне. Fly Q110 TV выполнен в форм-факторе моноблока, в черном цвете. При габаритах 110,5 x 59 x 13,9 мм он весит 110 г. Телефон оснащен ау
|07.07.2010
|
В Британии раньше времени перестали продавать аналоговые телевизоры
С полок британских магазинов окончательно исчезли аналоговые телевизоры, сообщает guardian.co.uk со ссылкой на данные, предоставленные Digital
|21.05.2010
|
Президент РФ приказал заменить аналоговое на цифровое в военных средствах связи
оенного округа совещании президент РФ Дмитрий Медведев приказал заменить к 2012 году все устаревшие аналоговые средства связи цифровыми. Каковы критерии отнесения аналоговых средств связи к уст
Аналоговые технологии и организации, системы, технологии, персоны:
|Наумов Максим 100 60
|Путин Владимир 3438 32
|Рейман Леонид 1064 26
|Медведев Дмитрий 1664 25
|Ширшов Павел 76 23
|Щеголев Игорь 699 20
|Сергеев Иван 74 19
|Бровкин Дмитрий 55 17
|Никифоров Николай 1137 14
|Беляева Татьяна 27 14
|Волин Алексей 122 13
|Малинин Александр 40 11
|Мишустин Михаил 773 9
|Мякишева Марина 84 9
|Шадаев Максут 1197 8
|Кусков Денис 221 8
|Припачкин Юрий 67 8
|Истомин Максим 26 8
|Овсянников Денис 23 8
|Иванов Сергей 403 7
|Брюквин Юрий 300 7
|Скляр Геннадий 32 7
|Приданцев Сергей 148 7
|Ксенин Алекс 311 7
|Кабанов Владимир 178 6
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 6
|Собянин Сергей 522 6
|Смирнов Михаил 71 6
|Симонов Игорь 103 6
|Яшин Валерий 80 6
|Levinson Mark - Левинсон Марк 11 5
|Хасьянова Гульнара 155 5
|Греф Герман 480 5
|Иванов Олег 149 5
|Дворкович Аркадий 215 5
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 437 5
|Соколов Александр 49 5
|Косарев Александр 6 5
|Попов Алексей 338 5
|Силин Михаил 27 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446829, в очереди разбора - 728762.
Создано именных указателей - 195408.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.