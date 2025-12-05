Получите все материалы CNews по ключевому слову
MLOps RL Reinforcement Learning машинное обучение с подкреплением
- В рамках RL-подхода система обучается, взаимодействуя с некоторой средой.
- MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение
- класс методов AI, в которых способность решать задачи возникает за счет анализа многочисленных примеров решения схожих задач
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
MLOps и организации, системы, технологии, персоны:
|Греф Герман 465 3
|Оселедец Иван 40 3
|Гасников Александр 4 2
|Морозов Никита 2 2
|Белевцев Андрей 89 2
|Наумов Алексей 7 2
|Князев Николай 5 2
|Бурнаев Евгений 24 2
|Кантор Виктор 21 2
|Ефимов Александр 18 2
|Степанов Евгений 35 2
|Рыбинцев Андрей 34 2
|Тризонова Полина 1 1
|Гусаков Алексей 12 1
|Sutskever Ilya - Суцкевер Илья 11 1
|Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 58 1
|Шпильман Алексей 7 1
|Рыженко Антон 1 1
|Гойко Вячеслав 20 1
|Пшеничных Кирилл 33 1
|Hassabis Demis - Хассабис Дэмис 5 1
|Меркушов Дмитрий 7 1
|Кабанов Марат 64 1
|Зайцева Маргарита 15 1
|Конушин Антон 10 1
|Гаврилов Даниил 2 1
|Hinton Geoffrey - Хинтон Джеффри 6 1
|Терехов Игорь 1 1
|Бухтуева Ирина 1 1
|Синий Вячеслав 2 1
|Куренков Владислав 2 1
|Pichai Sundar - Пичаи Сандар 72 1
|Мартынова Александра 1 1
|Моисеев Станислав 1 1
|Гузов Ян 3 1
|Андрейчук Антон 1 1
|Осипов Николай 5 1
|Савушкин Николай 2 1
|Точилин Павел 1 1
|Духнич Мария 1 1
|Microsoft Research 140 3
|Gartner - Гартнер 3608 2
|Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 56 1
|Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 1
|LightCounting Market Research 2 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.