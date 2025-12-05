Разделы

MLOps RL Reinforcement Learning машинное обучение с подкреплением


  • В рамках RL-подхода система обучается, взаимодействуя с некоторой средой.
  • MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение
  • класс методов AI, в которых способность решать задачи возникает за счет анализа многочисленных примеров решения схожих задач 

05.12.2025 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ открыли прием заявок на премию Data Fusion Awards 1
24.11.2025 Чем больше контролируешь, тем больше он врет. ИИ может самостоятельно обучиться врать и срывать задания 1
10.11.2025 Исследователи из T-Bank AI Research и Центрального университета нашли способ дешевле и быстрее обучать большие языковые модели рассуждению 2
29.10.2025 Как работают беспилотники с искусственным интеллектом «под капотом» 3
28.10.2025 «Яндекс» представил «Алису AI» 1
24.10.2025 Ученые МФТИ научили роботов не сбиваться с пути 1
13.10.2025 Inventive Retail Group совместно с GlowByte разработал и внедрил систему динамического ценообразования на основе RL-модели 3
19.09.2025 Выходцы из ведущих ИT-компаний России запустили первый ИИ-сервис для полного автоматизированного управления рекламой на Wildberries 3
19.09.2025 «Авито Работа»: спрос на специалистов с навыками работы с ИИ вырос на 115% 1
19.09.2025 DeepSeek потратила на обучение модели R1 только $294 тыс. Учить ChatGPT пришлось за $100 миллионов 1
11.09.2025 Глава Airbnb: те, кто лишится работы из-за ИИ, могут пойти в повара, массажисты и сантехники 1
21.08.2025 Ученые ВШЭ оптимизировали обучение генеративных потоковых нейросетей 1
15.08.2025 Россияне научили нейросеть предсказывать биржевые кризисы с точностью 80% 1
07.07.2025 Ученые МГУ разработали математическую модель для предотвращения давки в общественных местах 1
30.06.2025 «Авито» стал партнером летней школы AIRI по искусственному интеллекту 1
30.06.2025 Молодые ученые из более чем 10 регионов страны пройдут интенсивы по ИИ 1
20.05.2025 Искусственный интеллект меняет лицо спортивных трансляций  1
23.04.2025 Ученые МГУ предложили метод балансировки сетевого трафика с использованием многоагентного машинного обучения 2
09.04.2025 Николай Савушкин, «Яндекс»: Рекомендательные системы моделируют поведение людей 2
14.03.2025 «Т-Технологии» открывают собственный R&D-центр для научных исследований и разработки новых технологий и продуктов 1
25.02.2025 «Яндекс» выложил в открытый доступ модель семейства нейросетей YandexGPT 1
25.02.2025 Машинное обучение упростит координацию роботов в сложных средах 1
18.02.2025 Аудитория нейросетей в сервисах Mail превысила 5 млн пользователей 1
13.02.2025 Банк «Санкт-Петербург» совместно с GlowByte персонализирует коммуникации с клиентами в мобильном приложении с помощью RL-модели 3
18.12.2024 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявляют конкурс научных статей с призовым фондом 3 000 000 рублей 1
13.12.2024 МФТИ и «Сбер» представили алгоритм управления для робособаки 1
11.12.2024 Ученые МГУ нашли способ повысить скорость и стабильность работы сетей 1
29.11.2024 Ученые из T-Bank AI Research и AIRI создали первую открытую среду для контекстного обучения с подкреплением 3
25.10.2024 Как страховые компании используют ИИ-технологии 1
25.10.2024 Как внедрить ИИ — Книга Терехова и Бухтуевой поможет бизнесу стать успешнее 1
24.10.2024 Какие космические технологии, сервисы и ПО будут созданы в России за 481 млрд руб. 1
04.10.2024 Генштаб ВСУ загрузил десятки секретных документов в ChatGPT, чтобы узнать, как победить Россию 1
03.10.2024 Новый институт МФТИ займется решением стратегических для России научных и прикладных задач 1
29.07.2024 Ученые из T-Bank AI Research и AIRI создали датасет для обучения искусственного интеллекта на 100 млрд демонстрационных действий 2
29.07.2024 Ученые из T-Bank AI Research и AIRI создали датасет для обучения искусственного интеллекта на 100 млрд демонстрационных действий 2
23.07.2024 T-Bank AI Research и Центральный университет создают лабораторию для развития суверенного и безопасного искусственного интеллекта 1
15.07.2024 В России учат ИИ проектировать цифровые микросхемы 2
13.06.2024 Обучение с подкреплением позволило лучше работать генеративным потоковым нейросетям 3
07.06.2024 «Яндекс» представил новую версию машинного перевода, обученную с помощью YandexGPT 1

Yandex - Яндекс 8434 14
Microsoft Corporation 25236 9
Google LLC 12255 9
OpenAI 373 8
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 384 5
Google DeepMind 63 5
Т-Банк - T-Bank AI Research - лаборатория исследований искусственного интеллекта 23 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 4
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 81 4
GlowByte - ГлоуБайт Аналитические Решения - ГлоуБайт Лаборатория данных - ГлоуБайт Маркетинговые решения - ГлоуБайт Софт 161 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 3
Сбер - Sberbank Robotics Laboratory - Лаборатория робототехники 26 3
Nvidia Corp 3731 3
Т-Банк - Тинькофф - Tinkoff Research 2 2
Hugging Face 41 2
ESG - Enterprise Strategy Group 253 2
ИИ-Технологии 223 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 194 2
Alibaba Group 450 2
Meta Platforms - Facebook 4531 2
Intel Corporation 12541 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1216 2
Открытые технологии 715 2
CyberOK - СайберОК 5 1
Insilico Medicine 4 1
Anthropic 62 1
Яндекс Казахстан - Yandex Qazaqstan 8 1
DeepSeek - ДипСик 114 1
К2Тех - К2 НейроТех 40 1
Accenture plc 693 1
Check Point Software Technologies 800 1
GitHub 963 1
SAS Institute Russia - САС институт Россия 161 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 964 1
Utrace - Ютрэйс 51 1
Atari 155 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 93 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 204 1
Age of AI 2 1
Age of AI - FreedomGPT 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 10
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 2
LEGO 255 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 2
Русагро Группа Компаний 339 2
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 135 2
КСЛ - Координационный совет по логистике 9 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 524 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 191 1
Лента - Сеть розничной торговли 2267 1
РВК - Российская венчурная компания 556 1
Газпром ПАО 1416 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 670 1
ГПБ - Газпромбанк 1174 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 1
Северсталь ПАО - Severstal 560 1
Газпром нефть 670 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 438 1
Лента - Утконос 178 1
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 11 1
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 80 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 1
Аэроклуб 21 1
Starbucks 91 1
Снежная Королева - СК Трейд 58 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 127 1
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 58 1
Lockheed Martin 767 1
Композит 97 1
Логика молока - ЛМ - Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Данон Россия - Данон Индустрия - Юнимилк 161 1
Get experts - Гет Экспертс 21 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 186 1
Почта России ПАО 2245 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 285 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 232 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 33 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 159 1
Правительство РФ - Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 21 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 215 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований - Фонд перспективных исследований для финансирования перспективных технологий военного и двойного назначения 76 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 226 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 68 1
Кабинет министров Украины - Министерство обороны Украины - Минобороны Украины 14 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 161 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 129 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 70 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 62
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 38
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4090 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 21
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 17
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 14
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 504 12
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1840 12
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 12
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 753 11
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 714 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 10
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 9
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3550 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 9
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 414 8
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2440 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 6
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 741 6
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 5
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2430 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 5
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 579 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13001 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4679 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 4
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 129 4
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 192 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 4
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 310 10
OpenAI - ChatGPT 521 9
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 144 6
СалютДевайсы - NeONKA - NEural Omnimodal Network with Knowledge-Awareness 7 5
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 201 5
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 404 5
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 831 5
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 85 5
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 4
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 468 4
Т-Банк - T-Bank AI Research - XLand датасет 3 3
Baidu 290 3
Google DeepMind - AlphaCode - AlphaFold - AlphaTensor - AlphaGo 9 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 3
Google AlphaGo 10 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 3
Т-Банк - Tinkoff SAC-RND - алгоритм увеличения скорости обучения искусственного интеллекта 5 2
Linux OS 10896 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 2
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 502 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 2
Google Android 14679 2
Apple iOS 8242 2
Яндекс - Шедеврум - нейросеть 60 2
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 147 2
Microsoft Azure 1460 2
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 14 2
FreePik 1435 2
СалютДевайсы - GigaChat - ruGPT - Russian Generative Pretrained Transformer - нейросетевая модель генерации текста для русского языка 25 2
GlowByte ModelOps - GlowByte MLOps - GlowByte Reinforcement Learning 3 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - МТС ADS - МТС DSP - МТС Demand Side Platform - Trading Desk 33 1
Google DeepMind - Gemini - Gemini Cloud Assist - Gemini Code Assist - Gemini Nano - Gemini Pro aka Bard - Google Bard 53 1
Tinkoff - ReBRAC - Revisited Behavior Regularized Actor Critic - пересмотренный актор-критик с контролируемым поведением 1 1
Yandex - YaFSDP - библиотека для ускорения обучения больших языковых моделей 6 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 56 1
Яндекс.Нейростат 4 1
Avito - Авито авто - A-Vibe 12 1
Маджонг - Мацзян 6 1
К2Тех - К2 НейроТех ПАК-ML - К2 НейроТех ПАК-AI 11 1
Новые Горизонты - Зинаида Продает 1 1
Греф Герман 465 3
Оселедец Иван 40 3
Гасников Александр 4 2
Морозов Никита 2 2
Белевцев Андрей 89 2
Наумов Алексей 7 2
Князев Николай 5 2
Бурнаев Евгений 24 2
Кантор Виктор 21 2
Ефимов Александр 18 2
Степанов Евгений 35 2
Рыбинцев Андрей 34 2
Тризонова Полина 1 1
Гусаков Алексей 12 1
Sutskever Ilya - Суцкевер Илья 11 1
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 58 1
Шпильман Алексей 7 1
Рыженко Антон 1 1
Гойко Вячеслав 20 1
Пшеничных Кирилл 33 1
Hassabis Demis - Хассабис Дэмис 5 1
Меркушов Дмитрий 7 1
Кабанов Марат 64 1
Зайцева Маргарита 15 1
Конушин Антон 10 1
Гаврилов Даниил 2 1
Hinton Geoffrey - Хинтон Джеффри 6 1
Терехов Игорь 1 1
Бухтуева Ирина 1 1
Синий Вячеслав 2 1
Куренков Владислав 2 1
Pichai Sundar - Пичаи Сандар 72 1
Мартынова Александра 1 1
Моисеев Станислав 1 1
Гузов Ян 3 1
Андрейчук Антон 1 1
Осипов Николай 5 1
Савушкин Николай 2 1
Точилин Павел 1 1
Духнич Мария 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 5
США - Вашингтон - Редмонд 237 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 616 3
Европа 24634 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 2
США - Калифорния - Беркли 284 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 997 2
Франция - Бордо 29 1
Азия - Азиатский регион 5748 1
Индия - Bharat 5697 1
Великобритания - Лондон 2407 1
США - Луизиана - Новый Орлеан - Нью-Орлеан 109 1
Казахстан - Республика 5792 1
Земля - планета Солнечной системы 10658 1
Южная Корея - Республика 6858 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 1
Америка Южная 868 1
Германия - Федеративная Республика 12936 1
Африка - Африканский регион 3570 1
Ближний Восток 3030 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1815 1
Россия - СФО - Новосибирск 4650 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 1
Россия - ЦФО - Курская область 697 1
Украина 7793 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1538 1
Кипр - Республика 579 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 39
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 6
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1003 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 5
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4762 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5966 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 4
Энергетика - Energy - Energetically 5524 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2175 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2917 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1544 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1513 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 3
Мастер-класс - workshop - воркшоп 107 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 477 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 3
Кодекс этики использования данных 45 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 2
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1291 2
Английский язык 6876 2
Спорт - Шахматы - Chess 254 2
Образование в России 2559 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 904 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 2
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 288 2
Nature 821 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 2
NYT - The New York Times 1086 1
Ars Technica 435 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 55 1
Wired - Издание 270 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
The Verge - Издание 591 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
Российская газета 275 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 122 1
Tom’s Hardware 516 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 253 1
Microsoft Research 140 3
Gartner - Гартнер 3608 2
Check Point Research - Check Point Malware and Vulnerability Research Group 56 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 140 1
LightCounting Market Research 2 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 14
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 98 11
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 8
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 7
РАН - Российская академия наук 2014 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 6
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 148 5
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 43 4
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 89 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Институт искусственного интеллекта и цифровых наук - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта - Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта 21 2
ТГУ - Томский государственный университет 209 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 320 2
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 22 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 30 1
ТГУ - Институт анализа больших данных и искусственного интеллекта (ИИ и Big Data) 7 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 107 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 157 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 1
ПетрГУ - Петрозаводский государственный университет Анатолия Воронина 41 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 229 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 600 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 81 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 53 1
University of Oxford - Оксфордский университет 206 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 30 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 98 1
NeurIPS 11 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 3
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 15 3
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 14 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 2
Winline - Медиалига - Медийная футбольная лига 7 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
CNews Большие данные 4 1
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
