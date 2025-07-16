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Индексная книга (каталог) CNews*
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CyberOK СайберОК

CyberOK - СайберОК

УПОМИНАНИЯ


16.07.2025 Positive Technologies представила июльский дайджест трендовых уязвимостей 1
13.05.2024 ЕГЭ переводят на отечественные ОС Linux 1
23.04.2024 «Сайбер ОК» представляет СКИПА — инновационное решение в области управления поверхностью атак и непрерывного тестирования на проникновение 2
23.03.2023 Первый в России межвузовский центр противодействия киберугрозам готов к запуску 1
21.09.2022 В России создается первый межвузовский студенческий центр кибербезопасности 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

CyberOK и организации, системы, технологии, персоны:

InnoSTage - Инностейдж 166 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1341 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2170 1
8578 1
Базальт СПО - BaseALT 724 1
Microsoft Corporation 24944 1
Softline - Софтлайн 3039 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4241 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 84 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5103 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 252 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12233 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 174 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 329 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69344 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29654 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21322 2
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  694 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2461 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7004 1
АСУ ТП - Информационная безопасность 69 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15670 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26289 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11649 1
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 66 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 370 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 704 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3517 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 326 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6531 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5467 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2285 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 751 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 247 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8211 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 180 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2106 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32403 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25142 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13155 1
Кибербезопасность - Киберустойчивость - Cyber resilience 86 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54016 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1337 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16565 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7828 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 395 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1855 1
Linux OS 10358 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4810 1
InnoSTage SOAR - InnoSTage IRP - платформа реагирования на киберинциденты - система предотвращения и противодействия кибератакам 6 1
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 73 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 266 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1859 1
Microsoft Windows 16019 1
FreePik 1193 1
Гузаиров Айдар 61 2
Гордейчик Сергей 25 2
Смирнов Алексей 246 1
Комлев Николай 105 1
Россия - РФ - Российская федерация 150904 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3131 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 779 1
Россия - ЮФО - Севастополь 553 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 622 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2083 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 589 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3055 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44558 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 845 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 703 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2550 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30625 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53211 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9382 2
Образование в России 2415 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2958 1
Аудит - аудиторский услуги 2866 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7665 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 586 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2015 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 57 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3345 1
КГЭУ - Казанский государственный энергетический университет 21 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 82 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 153 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 93 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 202 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1371976, в очереди разбора - 749859.
Создано именных указателей - 178414.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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