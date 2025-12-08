Разделы

Кибербезопасность Брутфорс Полный перебор метод «грубой силы brute force метод решения математических задач


СОБЫТИЯ

08.12.2025 Причина 39% киберинцидентов в 2025 г. — небезопасное управление привилегированным доступом 1
05.12.2025 R-Vision опубликовал обзор наиболее критичных уязвимостей за ноябрь 1
05.12.2025 В Центре ИИ НИУ ВШЭ упростили эксперименты в физике элементарных частиц 1
02.12.2025 Indeed PAM и Security Capsule SIEM: новый стандарт контроля привилегированного доступа 1
21.11.2025 Positive Technologies помогла укрепить защиту системы управления ИТ-инфраструктурой iTop 1
10.11.2025 В портфель Iprotect включены продукты Ctrlhack для симуляции кибератак и автоматизированного пентеста 1
23.10.2025 MFA снижает эффективность брутфорс-атак до 1% 2
21.10.2025 «Индид» обеспечила безопасный доступ к корпоративным паролям для Страхового брокера Сбербанка 1
10.09.2025 Хакеры целятся в логику: число поведенческих веб-атак на сектор здравоохранения в августе 2025 г. выросло на треть 1
28.08.2025 «Киберпротект» обновил «Кибер Бэкап Облачный» — российский облачный сервис резервного копирования 1
20.08.2025 Angara Security и «Вебмониторэкс» предложат компаниям защиту веб-приложений под ключ 1
12.08.2025 Новый релиз Multidirectory: журналирование событий в Syslog и доработка парольных политик 1
31.07.2025 Платформа «Вебмониторэкс» - российский WAF, доступный для развертывания в Deckhouse Kubernetes Platform 2
16.07.2025 Половина веб-атак на госсектор – это попытки подбора пароля к учетным записям пользователей 3
16.07.2025 Positive Technologies представила июльский дайджест трендовых уязвимостей 1
26.06.2025 Большинство российских компаний используют недостаточную защиту для удаленных подключений в сезон летних отпусков 1
26.06.2025 Продукты компании «Вебмониторэкс» дополнили портфель системного интегратора ГК «Навигатор» 1
25.06.2025 Новый источник данных в MaxPatrol SIEM теперь можно подключить в два раза быстрее 1
19.06.2025 ГК «Солар»: число атак c подбором паролей в начале 2025 года выросло почти в 3 раза 2
11.06.2025 Платформы IVA One и IVA MCU совместимы с решениями для защиты веб-приложений «Вебмониторэкс» 1
21.05.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж игры DOOM: The Dark Ages 1
15.05.2025 StormWall и «Вебмониторэкс» усилят защиту клиентов от кибератак 1
16.04.2025 Где хранить все самое ценное в 2025 году? Обзор популярных облачных сервисов 1
04.04.2025 Создан самораспространяющийся майнинговый ботнет, захватывающий слабозащищенные SSH-серверы 2
01.04.2025 Выпущена новая версия «Р7-Офис. Корпоративный сервер 2024» 1
17.03.2025 VPN-серверы Fortinet не регистрируют успешные брутфорс-атаки 1
13.03.2025 «Солар»: в 2024 г. хакеры в три раза чаще использовали скомпрометированные учетные записи 1
10.03.2025 Аналитика RED Security SOC: в 2024 г. количество атак через подрядчиков выросло в три раза 1
28.02.2025 МТС ID помог спортсменам отказаться от паролей 2
28.02.2025 Мошенники научились обчищать криптокошельки под предлогом собеседований о работе 1
17.02.2025 Группировка TeamTNT активизировалась и атакует VPS-серверы под CentOS 1
05.02.2025 «Солар» разработал комплексный продукт для защиты онлайн-ресурсов крупного бизнеса 1
05.02.2025 Новый бэкдор кормит киберпреступников их же пилюлями: Glutton атакует киберкриминальный мир 1
16.01.2025 50 млн пользователей VK ID отказались от входа по паролю 1
10.01.2025 Перехват всего лишь просроченных 40 доменов позволил нейтрализовать 4000 бэкдоров 1
26.12.2024 BI.Zone: две трети хостов уязвимы для кибератак из-за неправильных настроек 1
10.12.2024 «Информзащита»: более 85% атак вымогателями происходят в выходные и праздники 1
09.12.2024 «Солар»: более четверти всех кибератак в мире нацелены на российскую инфраструктуру 2
22.11.2024 Компания «Т1 Облако» представила решения для защиты веб-приложений и корпоративных данных 1
31.10.2024 Единый пропуск для ИT-систем: 2fa-решение от «Первого Бита» включили в реестр российского ПО 1

Публикаций - 225, упоминаний - 266

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1586 39
Microsoft Corporation 25236 24
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 14
Google LLC 12255 14
Apple Inc 12628 13
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1144 11
GitHub 963 9
Meta Platforms - Facebook 4531 8
WMX - WebmonitorX - Вебмониторэкс 33 7
Yandex - Яндекс 8434 7
Cisco Systems 5222 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 7
Telegram Group 2571 7
X Corp - Twitter 2907 7
Intel Corporation 12541 6
Dr.Web - Доктор Веб 1276 6
Samsung Electronics 10625 5
Amazon Inc - Amazon.com 3132 5
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 800 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 4
Fortinet 405 4
Sony 6634 4
Palo Alto Networks 167 4
Cyanide Studio 36 4
Check Point Software Technologies 800 4
Zuxxez Entertainment - TopWare Interactive 40 3
Huawei 4221 3
Ростелеком 10306 3
Broadcom - VMware 2490 3
ESET - ESET Software 1147 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1249 3
Sophos - SophosLabs 424 3
TeamViewer 131 3
1С-СофтКлаб - SoftClub 1139 3
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 381 3
Focus Entertainment - Focus Home Interactive 102 3
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 367 3
SonicWall 57 3
Microsoft - LinkedIn 684 4
eBay Inc 1631 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 4
Airbnb 98 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 2
Лента - Сеть розничной торговли 2267 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 2
NanduQ - Qiwi 1004 2
Walmart - Wal-Mart Stores 389 2
Santander Grupo - Santander Banco - Santander Consumer Bank - Сантандер Консьюмер банк 28 2
RBS - Royal Bank of Scotland - Королевский банк Шотландии - NatWest - Ulster Bank 68 1
RBC Royal Bank of Canada - Королевский банк Канады 9 1
Казань Экспо МВЦ - Kazan Expo - Международный выставочный центр 15 1
The Home Depot Inc 65 1
Level.Travel - Левел Тревел 2 1
BHP Group - BHP Billiton - Broken Hill Proprietary 10 1
Travelata.ru - Травелата - интернет-магазин туров 4 1
Шереметьево Хэндлинг 48 1
Globalia - Air Europa Líneas Aéreas - Air Europa Express 4 1
Stellantis - Maserati 14 1
NBC Universal Media - USA Network - Ticketmaster - Ticketmaster Entertainment - Ticketmaster Online-CitySearch - TicketWeb 49 1
Onlinetours - Онлайнтурс 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2001 1
LEGO 255 1
ВкусВилл - Избёнка 185 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 1
Lockheed Martin 767 1
Visa International 1972 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 1
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 128 1
ЦИАН - CIAN 163 1
American Express - Amex 335 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 18 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
РВК - Российская венчурная компания 556 1
Лидер-инновации - венчурный фонд 33 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 11
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 377 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 486 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 390 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 2
Правительство Шотландии - Шотландское правительство - органы государственной власти 13 1
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 15 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 1
CNSA - China National Space Administration - Китайское национальное космическое управление - Государственного управления авиационной и космической промышленности КНР 20 1
Совет Министров Республики Беларусь - МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 11 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 186 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3428 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 1
МИК - Московский инновационный кластер 166 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 290 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 4
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 86 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 37 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 48 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 11 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 191
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 97
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 97
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 73
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 69
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 66
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 44
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3505 42
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 38
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 35
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1349 33
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4776 32
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3156 31
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3275 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 27
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 26
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4349 25
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2625 25
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 510 24
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 24
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7743 23
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9718 23
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 22
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 22
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2338 21
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 21
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 20
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 20
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 19
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4271 19
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3954 18
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 18
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2299 18
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 951 18
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 17
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 17
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2440 16
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 474 16
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 73
Microsoft Windows 16327 43
Linux OS 10896 32
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 432 13
Google Android 14679 11
Apple iOS 8242 10
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1110 9
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 9
Oracle Java - язык программирования 3328 8
Apple macOS 2248 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1526 7
Microsoft Office 3952 6
Google Chrome - браузер 1648 6
Microsoft Windows 10 1874 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 297 6
FreePik 1435 5
Mozilla Firefox - браузер 1918 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1655 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2105 5
Apple iPad 3936 5
Positive Technologies - PT ESC - PT Expert Security Center - PT CSIRT - PT Computer Security Incident Response Team 172 5
JavaScript - JS - язык программирования 1329 5
WordPress Foundation - WordPress 243 5
Microsoft Office 365 981 5
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 117 5
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  364 5
Microsoft Windows XP 2419 4
Microsoft Windows 7 1993 4
Apple Safari - браузер 875 4
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 4
Microsoft Windows 2000 8662 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4091 4
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 121 4
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 867 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2354 4
Microsoft Azure 1460 4
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 279 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 174 4
Зайцев Михаил 308 10
Мельникова Анастасия 431 8
Водясов Алексей 222 5
Галушкин Олег 182 4
Пучков Дмитрий 68 4
Афонина Анастасия 6 3
Кирюхин Дмитрий 86 3
Немченкова Маргарита 10 2
Ермилова Любовь 6 2
Кошкина Дарья 12 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 394 2
Vanhoef Mathy - Ванхофом Мэти 7 2
Залманов Дмитрий 22 2
Гвоздев Дмитрий 137 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1023 2
Сухих Ян 7 2
Beer Ian - Бир Иен 4 2
Райю Кости 11 2
Ульянов Владимир 162 2
Павлов Никита 114 2
Газизов Рустэм 7 2
Кубарев Алексей 56 2
Баулин Валерий 52 2
Смирнов Иван 26 2
Дрюков Владимир 49 2
Назаров Владимир 17 2
Афонин Олег 1 1
Розенбаум Дмитрий 1 1
Овчинников Роман 13 1
Карпов Роман 75 1
Zielenski Scott - Зеленски Скотт 1 1
Wang Xiaoyun - Ванг Сяоюн 3 1
Маркова Светлана 43 1
Ульянычев Матвей 47 1
Земцов Анатолий 3 1
Тятюшев Максим 160 1
Губанов Юрий 6 1
Shulman Amichai - Шульман Амихай 3 1
Епихин Михаил 13 1
Пугач Павел 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 97
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 36
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 21
Германия - Федеративная Республика 12936 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 10
Индия - Bharat 5697 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 9
Италия - Итальянская Республика 4429 7
Европа 24634 7
Япония 13547 6
Франция - Французская Республика 7975 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 5
Земля - планета Солнечной системы 10658 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 5
Нидерланды 3631 4
Бразилия - Федеративная Республика 2450 4
Азия - Азиатский регион 5748 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1779 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 4
Испания - Королевство 3760 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 4
Канада 4985 4
Южная Корея - Республика 6858 4
Сингапур - Республика 1906 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 997 4
Швеция - Королевство 3715 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 3
Иран - Исламская Республика Иран 1115 3
Китай - Тайвань 4136 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1240 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 740 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 2
Беларусь - Белоруссия 6023 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 584 2
Китай - Шанхай 807 2
США - Калифорния 4775 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1064 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 31
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 30
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1142 23
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 23
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 14
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 13
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1071 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 9
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 565 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 8
Английский язык 6876 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10742 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 7
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1760 6
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 6
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 5
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1327 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 5
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3774 5
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1291 4
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4246 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5283 4
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1847 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 4
BleepingComputer - Издание 410 6
ITToolbox.com 8 2
CyberNews 11 2
Worldometer 1 1
Коммерческий курьер 1 1
Public Library of Science - PLOS 69 1
Inquirer 463 1
Forbes - Форбс 910 1
The Register - The Register Hardware 1696 1
MSNBC - телеканал 89 1
Boy Genius Report - BGR 50 1
9to5Mac 70 1
Daily Mail 56 1
IEEE Spectrum 16 1
Nature 821 1
NBC News 184 1
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
AP - Associated Press 2006 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Reddit 356 1
Ведомости 1233 1
KrebsOnSecurity 17 1
Mashable 371 1
Tom’s Hardware 516 1
ITHome 40 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
The Verge - Издание 591 1
Hacker News 76 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 5
Gartner - Гартнер 3608 4
IDC - International Data Corporation 4943 3
CNews Мишень 172 3
B2B International 50 2
Gartner Magic Quadrant Identity Governance and Administration - Gartner Identity & Access Management 3 1
Fortune Global 500 287 1
Malware Must Die 1 1
Comparitech 5 1
Cybersecurity Ventures 10 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
CNews Инновация года - награда 133 1
S&P 500 562 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
Altman Vilandrie & Company 2 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Microsoft Research 140 1
Counterpoint Research 97 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 2
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 89 1
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 38 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 157 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Старт Хаб 21 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 42 1
Defcon 45 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 380 1
CeBIT 612 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
Black Hat - Конференция 117 1
McAfee FOCUS 2 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 1
