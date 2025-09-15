Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сухих Ян
УПОМИНАНИЯ
Сухих Ян и организации, системы, технологии, персоны:
|Карпов Илья 32 4
|Дружинин Евгений 22 4
|Курнаков Иван 2 1
|Дорфман Антон 5 1
|Максимов Никита 1 1
|Стенников Алексей 4 1
|Мелких Александр 2 1
|Даренский Дмитрий 20 1
|Назаров Владимир 17 1
|Чернышов Кирилл 1 1
|Кондратьев Константин 8 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 383 1
