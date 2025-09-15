Разделы

Сухих Ян


УПОМИНАНИЯ


15.09.2025 Versta.io запустила мгновенный онлайн-расчет стоимости доставки сборных грузов из Китая 1
22.07.2021 Лаборатория кибербезопасности АСУ ТП «Ростелеком-Солар» за 2 года передала ФСТЭК информацию о 120 уязвимостях 1
11.03.2021 Trueconf и «Ростелеком-Солар» выявили и устранили уязвимости в ПО для видеоконференций 1
06.10.2020 Эксперты лаборатории кибербезопасности АСУ ТП «Ростелеком-Солар» помогли устранить уязвимости в промышленном оборудовании Moxa 1
07.07.2020 Эксперты «Ростелекома» обнаружили критические уязвимости в оборудовании Schneider Electric 1
13.03.2019 Schneider Electric и Positive Technologies обеспечат защиту «умных месторождений» 1
22.08.2018 Positive Technologies обнаружила уязвимости в системах управления производственными процессами 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Сухих Ян и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric 584 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1068 4
Лаборатория кибербезопасности АСУ ТП 9 3
Ростелеком 10111 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1406 2
Moxa - Моха 34 2
Ростех - Автоматика Концерн 1712 1
TrueConf - ТруКонф 417 1
BP - British Petroleum 182 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4666 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1379 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11924 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30432 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6765 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70687 4
АСУ ТП - Информационная безопасность 69 4
Кибербезопасность - Брутфорс - Полный перебор - метод «грубой силы - brute force - метод решения математических задач 217 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55227 2
Кибербезопасность - CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы - Vulnerability Assessment - Оценка уязвимости 314 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33008 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6795 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4341 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1112 2
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13333 2
Кибербезопасность - Менеджер паролей - Парольный менеджер - Password Manager - Парольная политика 484 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9694 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4569 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5644 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14208 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26626 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 436 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2226 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4443 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 449 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 285 1
Оповещение и уведомление - Notification 5183 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 852 1
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 122 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2304 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 880 1
Industrial Ethernet для применения в промышленности 13 1
Цифровое месторождение - Объединение технологий бурения, разведки, цифрового управления процессами и производствами добычи нефти и газа в сочетании с коммуникационными технологиями 30 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14375 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21991 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31303 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2602 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8651 1
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 101 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4289 1
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 862 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4967 6
Schneider Electric Modicon PLC - серия программируемых контроллеров 12 2
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 87 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 406 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 110 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 195 1
Schneider Electric Easergy - контроллер автоматизации трансформаторных подстанций 1 1
Карпов Илья 32 4
Дружинин Евгений 22 4
Курнаков Иван 2 1
Дорфман Антон 5 1
Максимов Никита 1 1
Стенников Алексей 4 1
Мелких Александр 2 1
Даренский Дмитрий 20 1
Назаров Владимир 17 1
Чернышов Кирилл 1 1
Кондратьев Константин 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 153075 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14367 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 595 1
Ближний Восток 3010 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3103 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44995 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50287 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31088 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 748 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19844 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10444 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7795 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1309 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1684 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2548 1
Энергетика - Energy - Energetically 5395 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7196 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1984 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53917 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 723 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1527 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10363 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 383 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
