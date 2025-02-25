Industrial Ethernet для применения в промышленности
Industrial Ethernet для применения в промышленности и организации, системы, технологии, персоны:
|USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
|Bombardier Transportation - Бомбардье Транспортейшн 6 1
|Дружинин Евгений 22 3
|Карпов Илья 31 3
|Карантаев Владимир 3 1
|Сухих Ян 6 1
|Касперский Евгений 323 1
|Кузнецов Андрей 69 1
|Юсупов Ренат 118 1
|Кондратьев Константин 8 1
|Лопухов Иван 1 1
|Пуцко Любовь 1 1
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