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Industrial Ethernet для применения в промышленности



25.02.2025 EKF расширила ассортимент продукции для построения сетей Industrial Ethernet 1
26.08.2021 Эксперты Национального киберполигона помогли сделать промышленное оборудование MOXA более защищенным 1
06.10.2020 Эксперты лаборатории кибербезопасности АСУ ТП «Ростелеком-Солар» помогли устранить уязвимости в промышленном оборудовании Moxa 1
06.01.2020 Власти рассмотрят идеи «Мегафона» по сбору данных с опасных промобъектов России за его счет 1
26.09.2019 «Ростелеком-Солар» помог закрыть уязвимости в промоборудовании МОХА 1
20.06.2018 2test осуществила поставки промышленных коммутаторов для Bombardier 1
05.02.2018 2TEST представила линейку управляемых коммутаторов Westermo Industrial Ethernet 1
19.07.2012 «Лаборатория Касперского» разрабатывает собственную ОС 1
21.06.2010 Phoenix Contact показала коммутаторы Hi-End класса 1
25.11.2008 Check Point обновила ПО защитных устройств UTM-1 Edge 1
04.04.2008 Создано ПО, предсказывающее джиттер 1
26.11.2007 Cisco выпустила новые промышленные Ethernet-коммутаторы 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Industrial Ethernet для применения в промышленности и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1648 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 936 3
Moxa - Моха 34 3
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 2
Лаборатория кибербезопасности АСУ ТП 9 2
МегаФон 8956 1
Westermo 4 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 343 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4918 1
Check Point Software Technologies 761 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 597 1
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Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1743 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1247 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2428 1
Зоология - наука о животных 2644 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8770 1
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