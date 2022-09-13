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Глобализация процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации



13.09.2022 Куда мы пришли: ретроспектива облачного бизнеса за 14 лет 1
29.06.2022 6 основных проблем технологии блокчейн 1
18.01.2022 Андрей Шевченко, Hostkey: Как изменила рынок хостинга авральная цифровизация 1
29.12.2021 Портальные решения, «облако» для контента, пикосекундный лазер: какие инновации создают в Москве 1
24.12.2021 Государство продолжает наращивать ИТ-расходы 1
24.12.2021 Производители микросхем сломя голову бегут в Индию 1
Максим Корниенко, T1 TalentForce: Пока роботы не могут распознать тревоги человека и предсказать его уход из компании 1
20.12.2021 Могут ли злоумышленники «сломать» Интернет во всем мире? 1
10.11.2021 Международный уровень: Агентство инноваций Москвы выведет российские и иностранные стартапы на новые рынки 1
Сверхавтоматизация, кадровый голод и утечки информации: что ждет ИТ-отрасль в 2022 году 1
11.10.2021 Безжалостное импортозамещение. Samsung навязывает российское ПО англичанам 1
03.08.2021 Образовательный стартап Novakid привлек $35 млн от инвесторов Coursera, TikTok и Spotify 1
25.05.2021 Мировой рынок ИТ в 2020 г. сократился всего на 2,2% 2
12.11.2020 Наталья Смирнова, «Открытие»: Как создать единый контакт-центр в крупном банке 2
26.10.2020 Mail.ru Group представила отчетность по МСФО за третий квартал 2020 года 1
14.10.2020 Власти России интересуются, почему у цифровых гигантов прибыль выше, чем у других. «Все ли здесь правильно?» 1
30.09.2020 VMware представила решения Future-Ready Workforce для территориально распределенных сотрудников 1
06.08.2020 Москва впервые вошла в топ-20 в глобальном рейтинге цифровой трансформации 1
24.07.2020 Выручка крупнейших поставщиков ИТ в транспортную отрасль выросла на 17% 1
30.06.2020 Рынок дата-центров меняется под новые задачи 1
18.05.2020 «Крок» объявила итоги первого квартала 2020 и 2019 года 1
20.04.2020 Прогноз GS Group: падение на рынке смартфонов в III квартале составит не менее 40% 1
20.01.2020 Права использования 1
18.11.2019 Алексей Мальнев, «Инфосистемы Джет»: Безопасность должна приносить бизнесу новую функциональность, а не ограничения 1
15.10.2019 Европа придумала, как заставить Google, Apple, Facebook и Amazon платить налоги по месту получения доходов 1
20.06.2019 Сергей Еремеев -

На рынок разработки влияют санкции и импортозамещение

 2
02.04.2019 Цифровая трансформация 2019 1
29.03.2019 Додо Пицца: Облака выводят вчерашние стартапы на мировые рынки 1
26.03.2019 КРОК и Meta System помогут снизить аварийность на дорогах 1
29.11.2018 Андрей Янкин -

Хакеры все чаще используют атаки на устройства интернета вещей

 1
17.10.2018 Юрий Грибанов -

Для цифровой экономики нужны новые кадры

 1
17.09.2018 Исследование ВЭФ и партнеров: технологии станут причиной исчезновения 75 миллионов рабочих мест 1
17.09.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
05.09.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
30.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
23.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
16.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
08.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1
01.08.2018 Москва стала полноправным участником международных рейтингов «умных» городов 1
01.08.2018 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2018» 1

Публикаций - 357, упоминаний - 399
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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