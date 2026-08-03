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Индексная книга (каталог) CNews*
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Глобализация процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации

СОБЫТИЯ


03.08.2026 Глава Siemens: «Цифровой железный занавес» уже опускается на мир 1
15.07.2026 В РТУ МИРЭА разработали методику обучения техническому английскому с помощью ИИ 1
08.04.2026 «Ленфильм» и «ON Медиа» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
Market.CNews. ВКС-платформы 2024 1
Market.CNews. HCM-системы 2024 1
Рынок видеоконференцсвязи 2024 1
Максим Корниенко, T1 TalentForce: Пока роботы не могут распознать тревоги человека и предсказать его уход из компании 1
Сверхавтоматизация, кадровый голод и утечки информации: что ждет ИТ-отрасль в 2022 году 1
04.08.2025 Zoom обязан заплатить в России штрафов более, чем на 300 миллионов. Работают приставы 1
20.06.2025 Paygine: ML уже меняет правила antifraud — рынок требует проактивных сценариев защиты 1
20.06.2025 Method: рост финтеха на 16% — результат запроса на гибкие решения в платежах и эквайринге 1
26.05.2025 Власти запретят мигрантам в России иметь больше одной SIM-карты. Законопроект уже разработан 1
22.05.2025 Студенты НГУ и НГТУ создают универсальный переводчик для бизнеса и туристов 1
19.05.2025 ОТЭКО завершил цифровизацию корпоративного общения и совместной работы на базе TrueConf Enterprise 1
17.04.2025 ITglobal.com выделил тренды развития облачных технологий в 2025 году 1
07.03.2025 «Авито Работа»: востребованность сотрудников со знанием китайского возросла больше чем в два раза за год 1
29.01.2025 SpyNote, Mamont, NFCGate: три программы, которые определяют российский ландшафт финансовых угроз для владельцев Android-устройств в 2025 году 1
29.11.2024 Видеоконференцсвязь как один из трендов коммуникации в бизнесе 1
29.11.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг ВКС 2024 1
18.11.2024 Эдуард Долгалев, Selecty: Сегодня в России идет замена практически всего ИТ-ландшафта 1
14.10.2024 Евгений Липкин, «Остек-СМТ»: Нужно наращивать не только объемы, но и эффективность производства радиоэлектронной аппаратуры 1
01.08.2024 Как инновационные исследования и новые подходы в кибербезопасности защищают миллионы пользователей 1
24.07.2024 В план проверок Счетной палаты вошли пути продаж российского ПО 1
05.07.2024 Как проверить, безопасна ли ваша ИТ-инфраструктура 1
02.07.2024 Как генеративный ИИ стал ключевым фактором конкуренции 1
14.06.2024 Эксперты прогнозируют изменение структуры российского рынка ВКС — укрупнение игроков и схлопывание стартапов 1
14.06.2024 Российские ВКС вызвали интерес у иностранных компаний 1
14.06.2024 Топ-10 трендов рынка видеоконференцсвязи 1
11.06.2024 Дроны для поездов, планшеты для пилотов — как развивается импортозамещение на транспорте? 2
30.05.2024 Российских программистов без предупреждения вышвырнули из Docker Hub. Скачать свои проекты нельзя 1
07.05.2024 Власти хотят актуализировать в России стандарты электроники, принятые в СССР 1
28.12.2023 Интервью с главой компании Fans Of Scents: как ИИ помогает выбрать «правильный» аромат 1
25.09.2023 Олег Качанов, замглавы Минцифры в интервью CNews — о концепции трех нулей в госуслугах 1
15.08.2023 Андрей Аксенов -

Андрей Аксенов, IXcellerate: Рынок ЦОД претерпел существенные изменения и адаптировался к новым реалиям

 1
10.08.2023 Российский робот обучает норвежских детей математике и программированию 1
04.05.2023 Своих не хватает. ИТ-компании упрашивают власть упростить найм иностранцев и покупать уехавшим россиянам билеты домой 1
21.12.2022 Подтверждена совместимость платформы MasterSCADA 4D с ОС Astra Linux 1
20.12.2022 Наталья Касперская в интервью CNews: Подходить к цифровизации так же легкомысленно, как подходили ранее, категорически нельзя 1
19.12.2022 Тайвань взял «Байкалы» и «Эльбрусы» в заложники и не хочет отпускать 1
07.12.2022 Основатель крупнейшего в мире производителя чипов объявил конец эпохи глобализации и свободной торговли 2

Публикаций - 395, упоминаний - 436

Глобализация и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25774 50
IBM - International Business Machines Corp 9699 35
Oracle Corporation 7074 28
SAP SE 5601 26
Dell EMC 5180 18
Intel Corporation 12811 18
Cisco Systems 5372 17
9594 17
HP Inc. 5883 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 15
Крок - Croc 1964 15
Google LLC 12687 15
Huawei 4675 13
Apple Inc 13154 13
Samsung Electronics 11064 12
Ростелеком 10948 11
Yandex - Яндекс 9215 11
Meta Platforms - Facebook 4621 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 10
Информзащита 941 10
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 10
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 10
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 9
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 9
Robokassa - Робокасса 54 9
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 9
Siemens AG - Siemens Group 2673 9
InfoWatch - Инфовотч 1185 8
Sony 6739 8
HP - Hewlett-Packard 3662 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 7
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 7
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Softline - Софтлайн 3743 6
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 6
Acer Group - Acer Inc 2776 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 15
РВК - Российская венчурная компания 571 14
Ингосстрах СПАО 478 9
Русагро Группа Компаний 379 9
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 48 9
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 133 9
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 9
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 9
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма - Genzyme - Genzyme Transgenics Corp - GTC Biotherapeutics 79 9
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 72 9
СиЛайн - SeaLine - Страховой брокер 11 9
Комус 110 9
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 9
Инвар - Invar 11 9
Водоканал МУП 12 9
IDS Borjomi - ИДС Боржоми - Боржоми - Святой Источник - Эдельвейс 59 9
ITM Group 12 9
Газпром - Газпромтранс - транспортная компания 25 9
Самрук-Казына - Инвестиционный холдинг - Фонд национального благосостояния 43 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
eBay Inc 1640 4
Газпром ПАО 1493 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 4
BMW Group 482 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 4
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 4
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 4
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 4
Walmart - Wal-Mart Stores 405 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 36
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 23
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 22
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 21
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 13
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 9
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 9
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 7
Федеральное казначейство России 1949 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 5
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 5
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Федеральное собрание Российской Федерации 318 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 3
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 423 3
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 15
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 5
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
EBAN - European Trade Association for Business Angels - Европейская ассоциация торговли для бизнес-ангелов 2 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
МБС - Московский банковский союз 1 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
Демократическая политическая партия США 122 1
OIN - Open Invention Network 24 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 139
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 85
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 77
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 66
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 63
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 59
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 57
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 56
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 52
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 51
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 47
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5865 47
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 43
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 42
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 41
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 40
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 39
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 38
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 37
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 37
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 37
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 36
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 36
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 36
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 35
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 35
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 33
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 31
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 29
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 29
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 29
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 29
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 29
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 28
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 27
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 27
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 26
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 25
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 25
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 25
Microsoft Windows 16882 22
Microsoft Windows 2000 8678 20
Google Android 15243 17
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 13
Apple iOS 8583 10
Linux OS 11533 10
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 9
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 8
Apple iPad 4011 7
Microsoft Office 4170 7
Oracle Java - язык программирования 3469 7
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 7
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 6
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Microsoft Azure 1526 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 5
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 5
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Docflow 148 2
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FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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