Индексная книга (каталог) CNews*
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Глобализация процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации
СОБЫТИЯ
Публикаций - 395, упоминаний - 436
Глобализация и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 12
|Петров Михаил 139 9
|Беляев Владислав 104 9
|Шевченко Владимир 153 9
|Тетерина Элла 13 9
|Лоевский Илья 13 9
|Гурко Денис 11 9
|Гребельный Антон 21 9
|Болотюк Дмитрий 16 9
|Делягин Михаил 11 8
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 6
|Медведев Дмитрий 1665 6
|Ершова Элеонора 67 6
|Осоченко Евгений 7 5
|Казак Максим 162 5
|Рейман Леонид 1065 4
|Макаров Валентин 251 4
|Попова Мария 141 4
|Юсупов Ренат 125 4
|Славин Борис 37 4
|Weinstein Ira - Вайнштейн Айра 9 3
|Corbett Michael - Корбетт Майкл 8 3
|Dietz Ulrich - Дитц Ульрих 3 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Касперский Евгений 337 3
|Богачев Игорь 183 3
|Бобровников Борис 104 3
|Ананьин Алексей 90 3
|Баласанян Владимир 45 3
|Агамирзян Игорь 74 3
|Barrett Craig - Барретт Крейг 143 3
|Андреев Максим 41 3
|Врацкий Андрей 175 3
|Макаров Станислав 118 3
|Демидов Михаил 134 3
|Зенкин Денис 263 3
|Носик Антон 106 3
|Лановенко Валерий 46 3
|Осокина Полина 25 3
|Пантелеев Илья 25 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.