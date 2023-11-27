НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения

НКК представила прототип платформы программного комплекса поддержки эксплуатации и ППО для машиностроительных изделий Специалисты компании TopS Business Integrator (входит в группу компаний «Национальная компьютерная корпорация») ве

Dassault Systèmes и TOPS Consulting будут развивать российский рынок инновационных решений для промышленности Dassault Systèmes и TOPS Consulting («Консист Бизнес Групп») объявили о подписании соглашения о партнерстве. Согл

Tops Consulting выпустила новую версию решения по управлению персоналом на базе Microsoft Dynamics AX Компания Tops Consulting, входящая в «Консист Бизнес Групп», объявила о выпуске новой версии специализ

Tops Consulting создала для Nordgold интранет-портал на базе Microsoft SharePoint Компания Tops Consulting, входящая в «Консист Бизнес Групп», создала для международной золотодобывающе

Tops Consulting оптимизировала поддержку ERP-системы Microsoft Dynamics AX «Уренхольт» (является частью холдинга Uhrenholt A/S) благодаря сотрудничеству со службой технической поддержки Tops Consulting смогла оптимизировать обслуживание ERP-системы на базе Microsoft Dynamics AX,

Tops Consulting автоматизировала подготовку МСФО для «Триколор ТВ» на базе Microsoft Dynamics AX Компания Tops Consulting завершила проект по автоматизации подготовки регулярной финансовой отчетности

«Русский Стандарт Страхование» внедрил Microsoft Dynamics CRM 2013 Компании Tops Consulting и «Русский Стандарт Страхование» объявили о завершении совместного проекта по

«Квартстрой» управляет инвестиционно-строительными проектами с помощью Microsoft Dynamics AX Компания Tops Consulting завершила проект внедрения Microsoft Dynamics AX в компании «Квартстрой». Про

Tops Consulting создала корпоративный портал для банка «Ренессанс Кредит» Компания Tops Consulting завершила проект по внедрению корпоративного портала в банке «Ренессанс Креди

В «Бюрократе» внедрена система Ortems для оптимизации производства внедрения системы производственного планирования Ortems. Партнером по внедрению выступила компания Tops Consulting. По результатам проекта в три раза было сокращено время, необходимое на соста

«Тверская Фабрика Печати» планирует производство с помощью Ortems недрение системы производственного планирования Ortems. Проект, реализованный совместно с компанией Tops Consulting, позволил предприятию повысить точность планирования, сократить количество пе

Microsoft Dynamics AX Forum 2014: новая ERP-стратегия инансы и страхование (11%), транспорт и логистика (9%), строительство и девелопмент (8%). По данным TOPS Consulting, доля топ-менеджеров и руководителей департаментов составила 68% от общего чи

Tops Consulting расскажет о возможностях современных ECM-систем на конференции «СЭД 2014: мировые тренды в России» ь, «облака») и какие специфические требования к системам предъявляют российские заказчики. Компания Tops Consulting выступает в роли партнера конференции. В ходе конференции эксперты компании п

«Теплант» оптимизировал производство с внедрением Ortems Компания Tops Consulting завершила проект оптимизации процессов планирования и управления производство

«Востокгазпром» оптимизировал бизнес-процессы с внедрением новой версии Microsoft Dynamics AX В компании «Востокгазпром» завершено внедрение новой версии Microsoft Dynamics AX компанией Tops Consulting. Новая система на базе Microsoft Dynamics AX охватила ключевые направления фи

«Белтел» внедрил ERP-систему Microsoft Dynamics AX с помощью Tops Consulting теграторе, завершено внедрение ERP-системы Microsoft Dynamics AX. Об этом CNews сообщили в компании Tops Consulting, выступившей партнером по внедрению. В результате реализации проекта в компан

Tops Consulting представила новое решение для раскрытия потенциала персонала Компания Tops Consulting представила HR-сообществу свое новое решение для раскрытия потенциала бизнесо

«Евроцемент груп» сократил объемы бумажного документооборота с помощью Tops Consulting Компания Tops Consulting сообщила о завершении проекта по внедрению в холдинге «Евроцемент груп» центр

«Петрозаводскмаш» планирует производство с помощью решения Tops Consulting на базе Ortems Компания Tops Consulting завершила проект по внедрению системы оперативного планирования производства

Tops Consulting создала для «Связного Банка» корпоративную соцсеть на базе Microsoft SharePoint 2013 Компания Tops Consulting создала для «Связного Банка» корпоративный интранет-портал на платформе Micro

Эксперты Tops Consulting рассказали страховщикам об эффективном управлении финансами на круглом столе CNews 18 июня 2013 г. эксперты Tops Consulting поделились опытом оптимизации работы российских страховых компаний на круглом

Финансовая группа БКС внедрила Microsoft Dynamics CRM Компания Tops Consulting завершила создание CRM-решения для финансовой группы БКС. На текущий момент в

Tops Consulting перевела самое крупное подразделение «Дельрус» на работу в Microsoft Dynamics CRM Компания Tops Consulting создала комплексную фронт-офисную систему поддержки всех процессов продаж для

«Группа компаний Систематика» консолидировала консалтинговые компетенции под брендом Tops Consulting «Группа компаний Систематика» объявила о консолидации консалтинговых компетенций под брендом Tops Consulting. Как рассказали CNews представители группы компаний, бренд Tops Consul

«АНД Проджект» представил CRM-решение для управления продажами банковских продуктов Компания «АНД Проджект» зарегистрировала в корпорации Microsoft новое специализированное CRM-решение «Управление активными продажами банковских продуктов. Мультиканальный банк». Как рассказали CNews в ко

«Ферреро Руссия» совершенствует корпоративный интранет-портал с помощью TopS BI -портал на базе Microsoft SharePoint Server 2007, для создания которого также привлекалась компания TopS BI. Данное решение предоставляет сотрудникам новостной контент и целый ряд дополнительны

TopS BI построила контакт-центр для «Сибэко» Компания TopS BI завершила проект по созданию многофункционального контакт-центра в «Сибирской энергет

TopS BI перевела корпоративный портал «Северстали» на платформу SharePoint Компания TopS BI завершила проект по переводу корпоративного интранет-портала компании «Северсталь» на

«Эльдорадо» управляет закупками с помощью SAP SRM Компания TopS BI завершила проект по автоматизации закупочной деятельности в сети «Эльдорадо». Созданн

«Страховой Дом ВСК» автоматизировал работу 80 филиалов с помощью Microsoft Dynamics AX Компания «АНД Проджект» и корпорация Microsoft завершили проект по внедрению ERP-системы Microsoft Dynamics AX 2009 в «Страховом Доме ВСК». Решение на базе Microsoft Dynamics AX 2009 автоматизирует работ

«Аргус» автоматизировала работу с ключевыми клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM Компания «АНД Проджект» завершила по внедрению системы управления взаимоотношениями с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM в Группе компаний «Аргус». Внедренное решение позволило «Аргусу» увеличить о

TopS BI внедрила систему консолидации на базе Oracle Hyperion Planning для «Группы Систематика» Компания TopS BI завершила проект по автоматизации процессов консолидации плановых и фактических данны

«АНД Проджект» создала CRM-систему для учебного центра «Пробизнесбанка» Компания «АНД Проджект» завершила проект по созданию системы управления деятельностью учебного центра для АКБ «Пробизнесбанк» (входит в финансовую группу «Лайф») на платформе Microsoft Dynamics CRM. В 20

«Нордеа Банк» создал отказоустойчивую платформу для АБС с помощью TopS BI Компания TopS BI завершила проект по созданию инфраструктурной платформы для автоматизированной банков

«АНД Проджект» продолжает развивать практику Microsoft Dynamics AX: новые назначения Компания «АНД Проджект», входящая в группу компаний «Систематика», объявила о том, что с января 2012 г. директором практики внедрения ERP-системы Microsoft Dynamics AX (Axapta) назначен Алексей Курочкин,

TopS BI создала инфраструктуру для поддержки ИТ-сервисов сети магазинов «Утконос» Компания TopS BI сообщила о завершении проекта по созданию единой масштабируемой аппаратно-программной

TopS BI разработала новый корпоративный портал для «Штокман Девелопмент АГ» Компания TopS BI объявила о том, что завершила проект миграции корпоративного портала компании «Штокма

Банк «Возрождение» перевел архив клиентских дел на Microsoft SharePoint 2010 с помощью TopS BI Компания TopS BI сообщила о завершении проекта по миграции архива клиентских дел банка «Возрождение» н

TopS BI внедрила систему резервного копирования и восстановления данных в компании «Мостранснефтепродукт» Компания TopS BI завершила проект внедрения системы резервного копирования и восстановления данных в к