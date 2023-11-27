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НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения

Компания TopS Business Integrator (TopS BI)  работает на российском рынке ИТ-сервисов и консалтинга. Компетенции компании TopS BI включают решения в следующих областях: ИТ- и инженерный консалтинг, интеллектуальный цифровой инжиниринг, внедрение PLM-решений, внедрение систем управления предприятием. Компания входит в состав холдинга «Национальная компьютерная корпорация» (НКК).

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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27.11.2023 НКК представила прототип платформы программного комплекса поддержки эксплуатации и ППО для машиностроительных изделий

Специалисты компании TopS Business Integrator (входит в группу компаний «Национальная компьютерная корпорация») ве
05.07.2017 Dassault Systèmes и TOPS Consulting будут развивать российский рынок инновационных решений для промышленности

Dassault Systèmes и TOPS Consulting («Консист Бизнес Групп») объявили о подписании соглашения о партнерстве. Согл
01.07.2016 Tops Consulting выпустила новую версию решения по управлению персоналом на базе Microsoft Dynamics AX

Компания Tops Consulting, входящая в «Консист Бизнес Групп», объявила о выпуске новой версии специализ
02.02.2016 Tops Consulting создала для Nordgold интранет-портал на базе Microsoft SharePoint

Компания Tops Consulting, входящая в «Консист Бизнес Групп», создала для международной золотодобывающе
09.06.2015 Tops Consulting оптимизировала поддержку ERP-системы Microsoft Dynamics AX «Уренхольт»

(является частью холдинга Uhrenholt A/S) благодаря сотрудничеству со службой технической поддержки Tops Consulting смогла оптимизировать обслуживание ERP-системы на базе Microsoft Dynamics AX,
12.05.2015 Tops Consulting автоматизировала подготовку МСФО для «Триколор ТВ» на базе Microsoft Dynamics AX

Компания Tops Consulting завершила проект по автоматизации подготовки регулярной финансовой отчетности
27.01.2015 «Русский Стандарт Страхование» внедрил Microsoft Dynamics CRM 2013

Компании Tops Consulting и «Русский Стандарт Страхование» объявили о завершении совместного проекта по
17.12.2014 «Квартстрой» управляет инвестиционно-строительными проектами с помощью Microsoft Dynamics AX

Компания Tops Consulting завершила проект внедрения Microsoft Dynamics AX в компании «Квартстрой». Про
22.07.2014 Tops Consulting создала корпоративный портал для банка «Ренессанс Кредит»

Компания Tops Consulting завершила проект по внедрению корпоративного портала в банке «Ренессанс Креди
26.05.2014 В «Бюрократе» внедрена система Ortems для оптимизации производства

внедрения системы производственного планирования Ortems. Партнером по внедрению выступила компания Tops Consulting. По результатам проекта в три раза было сокращено время, необходимое на соста
29.04.2014 «Тверская Фабрика Печати» планирует производство с помощью Ortems

недрение системы производственного планирования Ortems. Проект, реализованный совместно с компанией Tops Consulting, позволил предприятию повысить точность планирования, сократить количество пе
07.04.2014 Microsoft Dynamics AX Forum 2014: новая ERP-стратегия

инансы и страхование (11%), транспорт и логистика (9%), строительство и девелопмент (8%). По данным TOPS Consulting, доля топ-менеджеров и руководителей департаментов составила 68% от общего чи
03.04.2014 Tops Consulting расскажет о возможностях современных ECM-систем на конференции «СЭД 2014: мировые тренды в России»

ь, «облака») и какие специфические требования к системам предъявляют российские заказчики. Компания Tops Consulting выступает в роли партнера конференции. В ходе конференции эксперты компании п
26.02.2014 «Теплант» оптимизировал производство с внедрением Ortems

Компания Tops Consulting завершила проект оптимизации процессов планирования и управления производство
12.02.2014 «Востокгазпром» оптимизировал бизнес-процессы с внедрением новой версии Microsoft Dynamics AX

В компании «Востокгазпром» завершено внедрение новой версии Microsoft Dynamics AX компанией Tops Consulting. Новая система на базе Microsoft Dynamics AX охватила ключевые направления фи
29.01.2014 «Белтел» внедрил ERP-систему Microsoft Dynamics AX с помощью Tops Consulting

теграторе, завершено внедрение ERP-системы Microsoft Dynamics AX. Об этом CNews сообщили в компании Tops Consulting, выступившей партнером по внедрению. В результате реализации проекта в компан
07.11.2013 Tops Consulting представила новое решение для раскрытия потенциала персонала

Компания Tops Consulting представила HR-сообществу свое новое решение для раскрытия потенциала бизнесо
09.10.2013 «Евроцемент груп» сократил объемы бумажного документооборота с помощью Tops Consulting

Компания Tops Consulting сообщила о завершении проекта по внедрению в холдинге «Евроцемент груп» центр
03.10.2013 «Петрозаводскмаш» планирует производство с помощью решения Tops Consulting на базе Ortems

Компания Tops Consulting завершила проект по внедрению системы оперативного планирования производства

10.09.2013 Tops Consulting создала для «Связного Банка» корпоративную соцсеть на базе Microsoft SharePoint 2013

Компания Tops Consulting создала для «Связного Банка» корпоративный интранет-портал на платформе Micro
21.06.2013 Эксперты Tops Consulting рассказали страховщикам об эффективном управлении финансами на круглом столе CNews

18 июня 2013 г. эксперты Tops Consulting поделились опытом оптимизации работы российских страховых компаний на круглом
17.06.2013 Финансовая группа БКС внедрила Microsoft Dynamics CRM

Компания Tops Consulting завершила создание CRM-решения для финансовой группы БКС. На текущий момент в
01.04.2013 Tops Consulting перевела самое крупное подразделение «Дельрус» на работу в Microsoft Dynamics CRM

Компания Tops Consulting создала комплексную фронт-офисную систему поддержки всех процессов продаж для
21.03.2013 «Группа компаний Систематика» консолидировала консалтинговые компетенции под брендом Tops Consulting

«Группа компаний Систематика» объявила о консолидации консалтинговых компетенций под брендом Tops Consulting. Как рассказали CNews представители группы компаний, бренд Tops Consul
06.03.2013 «АНД Проджект» представил CRM-решение для управления продажами банковских продуктов

Компания «АНД Проджект» зарегистрировала в корпорации Microsoft новое специализированное CRM-решение «Управление активными продажами банковских продуктов. Мультиканальный банк». Как рассказали CNews в ко
25.09.2012 «Ферреро Руссия» совершенствует корпоративный интранет-портал с помощью TopS BI

-портал на базе Microsoft SharePoint Server 2007, для создания которого также привлекалась компания TopS BI. Данное решение предоставляет сотрудникам новостной контент и целый ряд дополнительны
03.09.2012 TopS BI построила контакт-центр для «Сибэко»

Компания TopS BI завершила проект по созданию многофункционального контакт-центра в «Сибирской энергет
29.08.2012 TopS BI перевела корпоративный портал «Северстали» на платформу SharePoint

Компания TopS BI завершила проект по переводу корпоративного интранет-портала компании «Северсталь» на
10.07.2012 «Эльдорадо» управляет закупками с помощью SAP SRM

Компания TopS BI завершила проект по автоматизации закупочной деятельности в сети «Эльдорадо». Созданн
18.06.2012 «Страховой Дом ВСК» автоматизировал работу 80 филиалов с помощью Microsoft Dynamics AX

Компания «АНД Проджект» и корпорация Microsoft завершили проект по внедрению ERP-системы Microsoft Dynamics AX 2009 в «Страховом Доме ВСК». Решение на базе Microsoft Dynamics AX 2009 автоматизирует работ
31.05.2012 «Аргус» автоматизировала работу с ключевыми клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM

Компания «АНД Проджект» завершила по внедрению системы управления взаимоотношениями с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM в Группе компаний «Аргус». Внедренное решение позволило «Аргусу» увеличить о
24.04.2012 TopS BI внедрила систему консолидации на базе Oracle Hyperion Planning для «Группы Систематика»

Компания TopS BI завершила проект по автоматизации процессов консолидации плановых и фактических данны
27.03.2012 «АНД Проджект» создала CRM-систему для учебного центра «Пробизнесбанка»

Компания «АНД Проджект» завершила проект по созданию системы управления деятельностью учебного центра для АКБ «Пробизнесбанк» (входит в финансовую группу «Лайф») на платформе Microsoft Dynamics CRM. В 20
28.02.2012 «Нордеа Банк» создал отказоустойчивую платформу для АБС с помощью TopS BI

Компания TopS BI завершила проект по созданию инфраструктурной платформы для автоматизированной банков
27.02.2012 «АНД Проджект» продолжает развивать практику Microsoft Dynamics AX: новые назначения

Компания «АНД Проджект», входящая в группу компаний «Систематика», объявила о том, что с января 2012 г. директором практики внедрения ERP-системы Microsoft Dynamics AX (Axapta) назначен Алексей Курочкин,
07.02.2012 TopS BI создала инфраструктуру для поддержки ИТ-сервисов сети магазинов «Утконос»

Компания TopS BI сообщила о завершении проекта по созданию единой масштабируемой аппаратно-программной
01.02.2012 TopS BI разработала новый корпоративный портал для «Штокман Девелопмент АГ»

Компания TopS BI объявила о том, что завершила проект миграции корпоративного портала компании «Штокма
20.01.2012 Банк «Возрождение» перевел архив клиентских дел на Microsoft SharePoint 2010 с помощью TopS BI

Компания TopS BI сообщила о завершении проекта по миграции архива клиентских дел банка «Возрождение» н
22.11.2011 TopS BI внедрила систему резервного копирования и восстановления данных в компании «Мостранснефтепродукт»

Компания TopS BI завершила проект внедрения системы резервного копирования и восстановления данных в к
07.11.2011 TopS BI создала корпоративную базу знаний для «САБМиллер Рус»

Компания TopS BI, входящая в группу компаний «Систематика», завершила проект по реализации системы эле

Публикаций - 628, упоминаний - 1001

НКК и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 187
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 141
Oracle Corporation 7074 84
SAP SE 5601 58
IBM - International Business Machines Corp 9699 56
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 53
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 51
Intel Corporation 12811 47
HP Inc. 5883 47
9594 46
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 42
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 41
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 107 39
Cisco Systems 5372 32
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 31
Dell EMC 5180 29
Крок - Croc 1964 25
Открытые технологии 732 24
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 23
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 20
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 20
AMD - Advanced Micro Devices 4641 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 19
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 19
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 18
НКК - ГКС - Энсис Технологии - Ensys Technologies 25 18
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 18
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 17
АйТи 1519 17
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 17
Ortems 17 16
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 16
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 16
Qualcomm Technologies 1974 15
Apple Inc 13154 15
Citrix Systems 868 15
Xerox - The Haloid Company 1168 15
ФОРС - Центр разработки 703 15
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 15
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 19
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 19
КАДВИ - Калужский двигатель 20 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 16
Солнечные продукты Холдинг - Московский жировой комбинат, МЖК 16 15
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 14
Балтик Петролеум 12 12
Разгуляй 40 11
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 11
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 11
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 10
Альфа-Банк 1979 10
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 10
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 10
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 9
Вагонмаш - Вагонмашдеталь - ПСК 11 9
Северсталь ПАО - Severstal 629 9
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 8
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 8
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 8
Пробизнесбанк АКБ 135 8
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 8
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 8
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 8
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 8
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 8
Ингосстрах СПАО 478 8
АльфаСтрахование СГ 394 8
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 8
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод - Уралтрубосталь 28 7
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 21 7
Kempinski - Кемпински 34 7
АвтоВАЗ - Лада Запад Тольятти - GM-АВТОВАЗ - Джи ЭМ-АВТОВАЗ 18 7
НСПК - Национальная система платежных карт 948 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 6
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 24
Федеральное казначейство России 1949 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 13
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 12
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Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 5
ФСБ РФ - СЭБ - Служба экономической безопасности - Управление «К», Управление «П», Управление «Т», Управление «М», Управление «Н» 12 4
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 4
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Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 3
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 3
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 2
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Минэнерго РФ - Росэнерго - Федеральное агентство по энергетике России 8 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 12
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
РСПМ - Российский союз поставщиков металлопродукции - Российская Ассоциация металлоторговцев 13 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
4CIO 20 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 1
IPC - Association Connecting Electronics Industries - Ассоциация по разработке электронных коммуникаций 3 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 207
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 195
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 162
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 147
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 91
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CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 66
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 64
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 59
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 59
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 42
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 41
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 39
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 39
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 36
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 34
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 33
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 32
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 31
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 31
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 31
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 31
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 30
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 29
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 28
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8775 28
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 27
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 27
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 27
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1277 27
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1129 27
Управляемость - Manageability 2271 26
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 26
Intranet - Интранет - Интрасеть 798 25
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 24
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 112
Microsoft Dynamics 1197 96
Microsoft Dynamics CRM 564 50
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 40
Microsoft Windows 16882 26
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 26
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 24
Microsoft Windows 2000 8678 22
Linux OS 11533 21
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 18
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 224 17
DPSI - iMaint EAM-система 18 17
Microsoft Office 4170 17
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 17
НКК - ГКС - SiTex 30 16
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 16
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 13
Intel x86 - архитектура процессора 2151 13
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 13
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 12
Microsoft Windows 11 827 11
Intel Core Ultra Series - Intel Arrow Lake - Intel Panther Lake - Intel Lunar Lake 116 10
Google Android 15243 10
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 10
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 10
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 10
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 9
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 8
ХайТэк - LinQ HPD - ускоритель нейронных сетей - LinQ HPS ускоритель для высокоплотных вычислений - LinQ HPQ 34 8
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 8
Rockchip RK - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 95 8
Oracle Hyperion 259 8
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 7
Microsoft 365 Copilot 248 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 7
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 7
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 7
Raspberry Pi 4, 5, 3 Model 63 7
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
Пантелеев Илья 25 21
Тарасенко Владимир 36 18
Гольденберг Леонид 63 15
Калинин Александр 189 15
Прянишников Николай 316 9
Курочкин Алексей 17 9
Гликман Феликс 16 9
Богуславский Леонид 38 9
Лачков Евгений 40 7
Горянский Павел 31 6
Водянов Владимир 36 6
Лысенко Эдуард 317 6
Ершова Элеонора 67 5
Котов Иван 12 5
Трифонов Андрей 10 5
Кислицкий Максим 7 5
Таранов Иван 8 5
Пантелеева Ольга 5 5
Paulk Mark - Полк Марк 7 5
Кордичев Алексей 8 4
Шлыков Алексей 45 4
Голов Андрей 53 4
Панков Андрей 22 4
Владимиров Максим 5 4
Эренбург Михаил 39 4
Зюзин Иван 4 4
Попова Мария 141 4
Логинова Елена 6 4
Фролов Денис 73 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Абгарян Ваган 4 4
Юсупов Шерзод 4 4
Слуцкий Александр 14 4
Гостев Александр 84 4
Макаров Станислав 118 4
Мамыкин Владимир 44 4
Филимонов Сергей 46 4
Кондрашин Михаил 22 4
Левинский Денис 8 4
Антимонов Сергей 11 4
Россия - РФ - Российская федерация 166164 390
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 165
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 85
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 66
Европа 24963 54
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 48
Украина 7928 27
Казахстан - Республика 6047 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 21
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 18
Германия - Федеративная Республика 13221 18
Европа Восточная 3138 17
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 17
Россия - СФО - Новосибирск 4875 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 12
Азия - Азиатский регион 5920 12
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 11
Чехия - Чешская Республика 1349 11
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 11
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 10
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Канада 5081 8
Ближний Восток 3154 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 8
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 7
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 6
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 6
Нидерланды 3745 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 5
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волжский 134 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 183
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 104
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 91
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 65
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 56
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 52
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 50
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 48
Энергетика - Energy - Energetically 5855 46
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 45
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 40
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 40
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 38
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3303 37
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 37
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 30
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 30
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 26
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 26
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 26
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 23
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 23
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 21
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 20
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 20
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 20
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 19
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 727 19
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 18
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 16
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 16
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 16
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 16
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 16
Финансовые показатели - Financial indicators 2892 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 14
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 14
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 20
Liliputing 76 8
Атлас страхования 14 7
Открытые системы ИД 176 6
ИнформКурьерСвязь 14 6
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 6
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
Tom’s Hardware 600 5
Ведомости 1466 5
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 5
CNews TV 747 4
Intelligent Enterprise 27 4
Компьютерра - Компьюлента 9 4
Металлоснабжение и сбыт 18 4
TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
ComNews - Медиа-бизнес 142 3
ComputerWorld 144 3
CNX Software 18 3
Мобильные системы 118 3
Национальная металлургия - журнал 4 3
РИА Новости 1033 3
Sputnik 59 2
NotebookCheck 18 2
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 2
PCWorld - PC World 47 2
ЭнергоРынок 11 2
FT - Financial Times 1295 2
The Register - The Register Hardware 1784 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
SemiAccurate 13 1
Rambler Group - Секрет фирмы 39 1
СК Пресс 17 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
GizmoChina 171 1
The Times 75 1
CNews Северо-Запад 24 1
Финансовые известия 33 1
PCweek 30 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 51
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 37
IDC - International Data Corporation 4975 20
Gartner - Гартнер 3658 11
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 6
Samsung Research 20 4
Fortune Global 500 295 3
ITResearch 123 2
Radicati Group 26 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
ARC Advisory Group 20 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Jon Peddie Research 46 1
Ventana Research 7 1
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Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 1
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Gartner - AMR Research 48 1
Gartner ECM 4 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 1
Российский рынок ERP 24 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
TrendForce 187 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Frost & Sullivan 207 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 5
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 4
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
РАН - Российская академия наук 2122 3
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
ТГУ - Томский государственный университет 233 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 22 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 4 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 22 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Военная академия Республики Беларусь - ВАРБ 4 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 16 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 1
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 46 1
КазНУ им. аль-Фараби - Казахский национальный университет имени аль-Фараби - Казахский национальный университет 10 1
МАБиУ - Международная академия бизнеса и управления - МУБИУ - Международный университета бизнеса и управления 2 1
ЛГУ им. А.С. Пушкина - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 13 1
Southern Methodist University - Южный методистский университет 8 1
РАН ДВО - Дальневосточное отделение Российской академии наук 31 1
ТГУ - Институт анализа больших данных и искусственного интеллекта (ИИ и Big Data) 12 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 26 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 40 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 10
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 7
Oracle AppsForum 24 5
DAX Forum 5 4
HP - Программные миры HP 12 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 4
Docflow 148 2
Infosecurity - выставка 63 2
Белые ночи САПР 21 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
CeBIT 614 2
Cisco Expo 23 1
Autonomy Day 1 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Nvidia GPU Technology Conference 8 1
Связь-Экспокомм 276 1
LinuxWorld 52 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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