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НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения

Компания TopS Business Integrator (TopS BI)  работает на российском рынке ИТ-сервисов и консалтинга. Компетенции компании TopS BI включают решения в следующих областях: ИТ- и инженерный консалтинг, интеллектуальный цифровой инжиниринг, внедрение PLM-решений, внедрение систем управления предприятием. Компания входит в состав холдинга «Национальная компьютерная корпорация» (НКК).


05.07.2017 Dassault Systèmes и TOPS Consulting будут развивать российский рынок инновационных решений для промышленности

Dassault Systèmes и TOPS Consulting («Консист Бизнес Групп») объявили о подписании соглашения о партнерстве. Согл
01.07.2016 Tops Consulting выпустила новую версию решения по управлению персоналом на базе Microsoft Dynamics AX

Компания Tops Consulting, входящая в «Консист Бизнес Групп», объявила о выпуске новой версии специализ
02.02.2016 Tops Consulting создала для Nordgold интранет-портал на базе Microsoft SharePoint

Компания Tops Consulting, входящая в «Консист Бизнес Групп», создала для международной золотодобывающе
09.06.2015 Tops Consulting оптимизировала поддержку ERP-системы Microsoft Dynamics AX «Уренхольт»

(является частью холдинга Uhrenholt A/S) благодаря сотрудничеству со службой технической поддержки Tops Consulting смогла оптимизировать обслуживание ERP-системы на базе Microsoft Dynamics AX,
12.05.2015 Tops Consulting автоматизировала подготовку МСФО для «Триколор ТВ» на базе Microsoft Dynamics AX

Компания Tops Consulting завершила проект по автоматизации подготовки регулярной финансовой отчетности
27.01.2015 «Русский Стандарт Страхование» внедрил Microsoft Dynamics CRM 2013

Компании Tops Consulting и «Русский Стандарт Страхование» объявили о завершении совместного проекта по
17.12.2014 «Квартстрой» управляет инвестиционно-строительными проектами с помощью Microsoft Dynamics AX

Компания Tops Consulting завершила проект внедрения Microsoft Dynamics AX в компании «Квартстрой». Про
22.07.2014 Tops Consulting создала корпоративный портал для банка «Ренессанс Кредит»

Компания Tops Consulting завершила проект по внедрению корпоративного портала в банке «Ренессанс Креди
26.05.2014 В «Бюрократе» внедрена система Ortems для оптимизации производства

внедрения системы производственного планирования Ortems. Партнером по внедрению выступила компания Tops Consulting. По результатам проекта в три раза было сокращено время, необходимое на соста
29.04.2014 «Тверская Фабрика Печати» планирует производство с помощью Ortems

недрение системы производственного планирования Ortems. Проект, реализованный совместно с компанией Tops Consulting, позволил предприятию повысить точность планирования, сократить количество пе
07.04.2014 Microsoft Dynamics AX Forum 2014: новая ERP-стратегия

инансы и страхование (11%), транспорт и логистика (9%), строительство и девелопмент (8%). По данным TOPS Consulting, доля топ-менеджеров и руководителей департаментов составила 68% от общего чи
03.04.2014 Tops Consulting расскажет о возможностях современных ECM-систем на конференции «СЭД 2014: мировые тренды в России»

ь, «облака») и какие специфические требования к системам предъявляют российские заказчики. Компания Tops Consulting выступает в роли партнера конференции. В ходе конференции эксперты компании п
26.02.2014 «Теплант» оптимизировал производство с внедрением Ortems

Компания Tops Consulting завершила проект оптимизации процессов планирования и управления производство
18.02.2014 «Югра-Лизинг» управляет факторингом с помощью Microsoft Dynamics AX

Компания Tops Consulting автоматизировала факторинговую деятельность компании «Югра-Лизинг» на базе си
12.02.2014 «Востокгазпром» оптимизировал бизнес-процессы с внедрением новой версии Microsoft Dynamics AX

В компании «Востокгазпром» завершено внедрение новой версии Microsoft Dynamics AX компанией Tops Consulting. Новая система на базе Microsoft Dynamics AX охватила ключевые направления фи
29.01.2014 «Белтел» внедрил ERP-систему Microsoft Dynamics AX с помощью Tops Consulting

теграторе, завершено внедрение ERP-системы Microsoft Dynamics AX. Об этом CNews сообщили в компании Tops Consulting, выступившей партнером по внедрению. В результате реализации проекта в компан
07.11.2013 Tops Consulting представила новое решение для раскрытия потенциала персонала

Компания Tops Consulting представила HR-сообществу свое новое решение для раскрытия потенциала бизнесо
09.10.2013 «Евроцемент груп» сократил объемы бумажного документооборота с помощью Tops Consulting

Компания Tops Consulting сообщила о завершении проекта по внедрению в холдинге «Евроцемент груп» центр
03.10.2013 «Петрозаводскмаш» планирует производство с помощью решения Tops Consulting на базе Ortems

Компания Tops Consulting завершила проект по внедрению системы оперативного планирования производства

10.09.2013 Tops Consulting создала для «Связного Банка» корпоративную соцсеть на базе Microsoft SharePoint 2013

Компания Tops Consulting создала для «Связного Банка» корпоративный интранет-портал на платформе Micro
21.06.2013 Эксперты Tops Consulting рассказали страховщикам об эффективном управлении финансами на круглом столе CNews

18 июня 2013 г. эксперты Tops Consulting поделились опытом оптимизации работы российских страховых компаний на круглом
17.06.2013 Финансовая группа БКС внедрила Microsoft Dynamics CRM

Компания Tops Consulting завершила создание CRM-решения для финансовой группы БКС. На текущий момент в
01.04.2013 Tops Consulting перевела самое крупное подразделение «Дельрус» на работу в Microsoft Dynamics CRM

Компания Tops Consulting создала комплексную фронт-офисную систему поддержки всех процессов продаж для
21.03.2013 «Группа компаний Систематика» консолидировала консалтинговые компетенции под брендом Tops Consulting

«Группа компаний Систематика» объявила о консолидации консалтинговых компетенций под брендом Tops Consulting. Как рассказали CNews представители группы компаний, бренд Tops Consul
06.03.2013 «АНД Проджект» представил CRM-решение для управления продажами банковских продуктов

Компания «АНД Проджект» зарегистрировала в корпорации Microsoft новое специализированное CRM-решение «Управление активными продажами банковских продуктов. Мультиканальный банк». Как рассказали CNews в ко
25.09.2012 «Ферреро Руссия» совершенствует корпоративный интранет-портал с помощью TopS BI

-портал на базе Microsoft SharePoint Server 2007, для создания которого также привлекалась компания TopS BI. Данное решение предоставляет сотрудникам новостной контент и целый ряд дополнительны
03.09.2012 TopS BI построила контакт-центр для «Сибэко»

Компания TopS BI завершила проект по созданию многофункционального контакт-центра в «Сибирской энергет
29.08.2012 TopS BI перевела корпоративный портал «Северстали» на платформу SharePoint

Компания TopS BI завершила проект по переводу корпоративного интранет-портала компании «Северсталь» на
10.07.2012 «Эльдорадо» управляет закупками с помощью SAP SRM

Компания TopS BI завершила проект по автоматизации закупочной деятельности в сети «Эльдорадо». Созданн
18.06.2012 «Страховой Дом ВСК» автоматизировал работу 80 филиалов с помощью Microsoft Dynamics AX

Компания «АНД Проджект» и корпорация Microsoft завершили проект по внедрению ERP-системы Microsoft Dynamics AX 2009 в «Страховом Доме ВСК». Решение на базе Microsoft Dynamics AX 2009 автоматизирует работ
31.05.2012 «Аргус» автоматизировала работу с ключевыми клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM

Компания «АНД Проджект» завершила по внедрению системы управления взаимоотношениями с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM в Группе компаний «Аргус». Внедренное решение позволило «Аргусу» увеличить о
24.04.2012 TopS BI внедрила систему консолидации на базе Oracle Hyperion Planning для «Группы Систематика»

Компания TopS BI завершила проект по автоматизации процессов консолидации плановых и фактических данны
27.03.2012 «АНД Проджект» создала CRM-систему для учебного центра «Пробизнесбанка»

Компания «АНД Проджект» завершила проект по созданию системы управления деятельностью учебного центра для АКБ «Пробизнесбанк» (входит в финансовую группу «Лайф») на платформе Microsoft Dynamics CRM. В 20
28.02.2012 «Нордеа Банк» создал отказоустойчивую платформу для АБС с помощью TopS BI

Компания TopS BI завершила проект по созданию инфраструктурной платформы для автоматизированной банков
27.02.2012 «АНД Проджект» продолжает развивать практику Microsoft Dynamics AX: новые назначения

Компания «АНД Проджект», входящая в группу компаний «Систематика», объявила о том, что с января 2012 г. директором практики внедрения ERP-системы Microsoft Dynamics AX (Axapta) назначен Алексей Курочкин,
07.02.2012 TopS BI создала инфраструктуру для поддержки ИТ-сервисов сети магазинов «Утконос»

Компания TopS BI сообщила о завершении проекта по созданию единой масштабируемой аппаратно-программной
01.02.2012 TopS BI разработала новый корпоративный портал для «Штокман Девелопмент АГ»

Компания TopS BI объявила о том, что завершила проект миграции корпоративного портала компании «Штокма
20.01.2012 Банк «Возрождение» перевел архив клиентских дел на Microsoft SharePoint 2010 с помощью TopS BI

Компания TopS BI сообщила о завершении проекта по миграции архива клиентских дел банка «Возрождение» н
22.11.2011 TopS BI внедрила систему резервного копирования и восстановления данных в компании «Мостранснефтепродукт»

Компания TopS BI завершила проект внедрения системы резервного копирования и восстановления данных в к
07.11.2011 TopS BI создала корпоративную базу знаний для «САБМиллер Рус»

Компания TopS BI, входящая в группу компаний «Систематика», завершила проект по реализации системы эле

Публикаций - 545, упоминаний - 904

НКК замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23922 177
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 361 129
Oracle Corporation 6449 80
SAP SE 5051 50
IBM - International Business Machines Corp 9298 49
HP Inc. 5604 46
7470 43
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1562 40
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 278 39
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 402 34
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 670 31
Intel Corporation 11819 31
Cisco Systems 4972 30
Dell EMC 4960 28
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 91 26
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1971 24
Открытые технологии 689 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4431 21
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 774 20
Крок - Croc 1754 19
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 456 18
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 290 18
Oracle - Sun Microsystems 2209 17
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 636 17
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 893 16
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 974 15
Ortems 16 15
Xerox 1130 15
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 804 15
Citrix Systems 793 15
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1003 14
ФОРС - Центр разработки 593 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8319 13
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 323 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10351 13
Ланит - Консист Бизнес Групп 115 13
СИНХ - Таттелеком 179 12
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус Консалтинг 37 12
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 311 12
Yandex - Яндекс 6265 12
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 470 19
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 18
КАДВИ - Калужский двигатель 20 17
Солнечные продукты Холдинг 15 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2566 15
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 44 14
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 246 11
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1042 11
Разгуляй 39 11
РусГидро ПАО - ГидроОГК 269 10
Альфа-Банк 1641 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6321 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1049 10
Росинтер Ресторантс - Rosinter 37 9
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 242 9
Интер РАО ЕЭС ПАО 315 8
Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 73 8
Открытие ФК - Росгосстрах 313 8
Лайф ФГ - Финансовая группа 156 8
BBDO Group - BBDO Instinсt 34 8
Пробизнесбанк АКБ 134 8
АльфаСтрахование СГ 286 8
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 24 8
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 8
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 276 7
НСПК - Национальная система платежных карт 690 7
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 20 7
АвтоВАЗ - Лада Запад Тольятти - GM-АВТОВАЗ - Джи ЭМ-АВТОВАЗ 17 7
Kempinski - Кемпински 34 7
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 6
Ингосстрах СПАО 378 6
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 245 6
Северсталь ПАО - Severstal 401 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 4433 6
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 6
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 309 5
Альфа-Групп 677 5
Альфа-Капитал УК 77 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 450 5
Федеральное казначейство России 1626 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4054 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10077 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5371 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 855 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1715 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2169 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4629 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2862 5
Минфин РФ - Росстрахнадзор - ФССН - Федеральная служба страхового надзора 20 5
Правительство Москвы 2123 5
Президент Российской Федерации 3948 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1688 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3241 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3124 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 617 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3082 4
ФСБ РФ - Управление «К» 5 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2087 4
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 246 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 375 4
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 722 4
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 38 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 420 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 285 3
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 295 3
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 256 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 187 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2559 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2604 3
Росархив - Федеральное архивное агентство 116 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 174 2
Правительство Республики Башкортостан - Администрации Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 92 2
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 87 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 49 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2649 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1711 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 298 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 287 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1267 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 117 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2634 7
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 265 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 206 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 238 2
4CIO 756 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 201 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1383 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 42 1
Единая Россия - Политическая партия 279 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6171 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 263 1
EPCglobal - Electronic Product Code - Международная организация по стандартизации 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57125 205
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27464 181
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4014 157
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5884 138
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8716 85
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5956 64
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11516 60
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27150 58
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22364 45
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9931 43
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8846 40
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10604 39
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ 1577 37
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14531 35
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 6329 35
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15317 31
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10736 31
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19392 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 22866 29
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10061 27
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление 2143 26
Управляемость - Manageability 1637 26
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Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12058 25
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3631 23
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 641 22
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1748 22
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13437 22
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 966 21
Управление финансами - Financial management 577 21
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1856 21
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 654 20
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1362 20
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет 2074 20
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 914 111
Microsoft Dynamics 1167 96
Microsoft Dynamics CRM 533 50
Microsoft SharePoint Server 694 30
Oracle E-Business Suite - OEBS 577 26
Microsoft Windows 2000 8961 23
Microsoft SharePoint Products and Technologies 783 21
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 829 17
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 16
Microsoft Office 3555 16
Microsoft Windows 14835 14
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 374 13
НКК - ГКС - SiTex 27 13
Microsoft SQL Server 1515 13
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 554 10
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 539 10
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 411 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 3034 8
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 207 8
Microsoft SharePoint 2010 122 8
Microsoft Exchange 1356 7
Oracle Hyperion 229 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1150 7
Oracle СУБД 602 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1427 7
Intel x86 - архитектура процессора 1708 7
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 582 7
Linux OS 8854 7
Google Android 13201 6
Apple iPad 3778 6
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 245 6
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 996 6
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 6
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 232 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2145 6
Veritas Symantec Altiris 59 5
Apple iOS 7214 5
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 765 5
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 470 5
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 158 5
Пантелеев Илья 25 21
Тарасенко Владимир 29 18
Гольденберг Леонид 59 13
Калинин Александр 145 10
Курочкин Алексей 14 9
Богуславский Леонид 34 9
Прянишников Николай 288 9
Гликман Феликс 16 7
Водянов Владимир 35 6
Лысенко Эдуард 285 5
Таранов Иван 8 5
Горянский Павел 21 5
Ершова Элеонора 67 5
Кислицкий Максим 5 5
Котов Иван 11 5
Лачков Евгений 36 5
Попова Мария 140 4
Слуцкий Александр 14 4
Кондрашин Михаил 22 4
Чачава Александр 82 4
Касперский Евгений 311 4
Касперская Наталья 279 4
Зюзин Иван 4 4
Владимиров Максим 4 4
Голов Андрей 46 4
Логинова Елена 6 4
Левашев Дмитрий 4 4
Макаров Станислав 117 4
Эренбург Михаил 39 4
Цыценко Антон 5 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Абгарян Ваган 4 4
Юсупов Шерзод 4 4
Левинский Денис 8 4
Филимонов Сергей 46 4
Мамыкин Владимир 44 4
Антимонов Сергей 11 4
Кордичев Алексей 8 4
Calvey Michael - Калви Майкл 9 4
Гостев Александр 82 4
Россия - РФ - Российская федерация 129828 337
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40004 144
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13553 79
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50679 49
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15812 47
Европа 21274 46
Украина 7406 26
Казахстан - Республика 5174 21
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13792 17
Россия - УФО - Екатеринбург 3514 17
Европа Восточная 3015 16
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1340 16
Германия - Федеративная Республика 12329 15
Россия - СФО - Новосибирск 3872 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6668 12
Россия - Сибирь 2184 11
Чехия - Чешская Республика 1287 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15772 10
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1385 10
Азия - Азиатский регион 5214 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2718 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2679 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2673 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13075 8
Ближний Восток 2809 7
Канада 4761 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2432 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2531 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2428 7
Беларусь - Белоруссия 4865 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2909 7
Америка Северная 3126 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1299 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1944 6
Нидерланды 3376 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1356 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1484 5
Франция - Французская Республика 7655 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1424 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44132 163
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7309 96
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46293 70
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21798 53
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5080 49
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5471 44
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4912 44
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11801 44
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14885 44
Энергетика - Energy - Energetically 4570 42
Страхование - Страховое дело - Insurance 5314 40
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11689 37
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16225 36
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4340 33
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2798 33
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25652 30
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2867 28
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5906 27
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1541 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9883 25
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4609 23
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6355 22
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 697 22
Логистика сбытовая - Сбыт 2278 21
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2348 20
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4650 19
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1210 19
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 824 18
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5626 16
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6880 16
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Финансовые показатели - Financial indicators 2225 14
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1103 14
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 183 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10235 14
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3384 14
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4354 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11062 17
Атлас страхования 14 7
Открытые системы ИД 172 6
Прайм - Агентство экономической информации 867 5
ИнформКурьерСвязь 14 5
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 104 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 751 4
CNews TV 747 4
Компьютерра - Компьюлента 9 4
Ведомости 703 4
ComputerWorld 144 3
ComNews - Медиа-бизнес 101 3
Национальная металлургия - журнал 4 3
Мобильные системы 112 3
РИА Новости 838 3
Tom’s Hardware 239 3
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Sputnik 57 2
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Коммерсантъ - Издательский дом 1484 2
Liliputing 44 2
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CNX Software 14 1
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CNews Северо-Запад 24 1
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Rambler - Секрет фирмы 34 1
VentureBeat 90 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 7656 46
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ITResearch 115 2
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Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 322 1
Forrester Research 814 1
BCG - Boston Consulting Group 102 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 81 5
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 292 5
РАН - Российская академия наук 1738 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 735 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1372 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 306 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 85 2
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 38 1
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 43 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 108 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 107 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 34 1
Военная академия Республики Беларусь - ВАРБ 1 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 26 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 46 1
Ростатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 18 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 15 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 31 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 24 1
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 4 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 29 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 23 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 48 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 62 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 92 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 519 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 665 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 266 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 62 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 50 1
МГЛУ имени Мориса Тореза - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 27 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 145 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 473 1
Microsoft Dynamics AX Forum 27 24
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 8304 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1867 7
Oracle AppsForum 23 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1137 4
HP - Программные миры HP 9 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 17 2
CeBIT 611 2
Docflow 146 2
Белые ночи САПР 21 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 1
CNews FORUM Кейсы 163 1
Связь-Экспокомм 93 1
Autonomy Day 1 1
Nvidia GPU Technology Conference 5 1
День молодёжи - 27 июня 711 1
Cisco Expo 22 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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