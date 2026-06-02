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Индексная книга (каталог) CNews*
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Машиностроение Машиностроительные предприятия Mechanical engineering Machine-building enterprises

Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises

 

 

 

 

 

Авангардная роль машиностроения! (Неизвестный художник) 1985 год Переоборудование, автоматизация и роботизация процессов производства в новое пятилетие должны были стать основополагающими факторами в увеличении показателей в народном хозяйстве. Авангардная роль машиностроения! (Неизвестный художник) 1985 год Переоборудование, автоматизация и роботизация процессов производства в новое пятилетие должны были стать основополагающими факторами в увеличении показателей в народном хозяйстве.
Сделано в СССР - Развивай отечественное машиностроение! (Сурьянинов В.) 1960-е годы Сделано в СССР - Развивай отечественное машиностроение! (Сурьянинов В.) 1960-е годы
Авангардная роль машиностроения! (Неизвестный художник) 1985 год Переоборудование, автоматизация и роботизация процессов производства в новое пятилетие должны были стать основополагающими факторами в увеличении показателей в народном хозяйстве.

СОБЫТИЯ


02.06.2026 Научный фундамент — для промышленных решений: «Интерпроком» и Дивизион «Машиностроение» МГТУ им. Баумана начинают сотрудничество

Компания «Интерпроком» и Дивизион «Машиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились объединить усилия в области цифровизации промышленности, соединив фундаментальные научные иссле
20.05.2026 «НКК Машиностроение» объявляет о выходе релиза «САРУС+ Композиты» версия 2.0

Команда «НКК Машиностроение», разработчик PLM-платформы САРУС+, объявляет о выходе версии «САРУС+ Композиты» 2.0. Релиз получил три ключевых функциональных новшества, которые расширяют возможности проектиро
13.04.2026 Исследование НКК «Машиностроение»: российский рынок САПР для композитов к 2035 г. вырастет в пять раз

НКК «Машиностроение», разработчик PLM-системы САРУС+, опубликовал исследование «Цифровая основа индустрии композитов: рынок специализированного ПО в России и мире», в котором проведено сравнение гло
25.11.2025 Власти: электронное машиностроение недофинансировано на 30 миллиардов. С 2024 года отрасль недополучает десятки миллиардов

объем финансирования мероприятий комплексной программы с учетом недофинансирования прошлых лет составляет 123,9 млрд руб., а объем бюджетных ассигнований на финансирование НИОКР, включая электронное машиностроение на 2026-2028 гг. составляет 90,8 млрд руб., следует из презентации Минпромторга. Так, запланированный объем финансирования в 2024 г. 43,3 млрд руб. А фактический составил 23,7 мл
18.02.2025 Копейский машиностроительный завод внедрил облачную систему медицинского учета для передачи данных в ЕГИСЗ

пешно внедрил облачную медицинскую информационную систему «БИТ.Медицина 365» в работу АО «Копейский машиностроительный завод», крупнейшего предприятия России по производству горно-шахтного обор
28.04.2023 «Цимлянский машиностроительный завод» на 25% повысил производительность труда с помощью «1С:ERP»

ственно‑хозяйственными процессами. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». ООО «Цимлянский машиностроительный завод» производит шаровые краны для трубопроводов. Запорная арматура завод
01.07.2022 Дубненский машиностроительный завод перейдет на работу в три смены

Дубненский машиностроительный завод, выпускающий разведывательно-ударные БПЛА «Орион» перейдет на работу в три смены для ускорения выполнения текущих оборонных заказов. Необходимость наращивания поставок

08.04.2021 На «Электроприборе» создано региональное отделение Союза машиностроителей России

На площадке АО «ПО «Электроприбор», входящего в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех, создан второй филиал Пензенского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Представители АО «ПО «Электроприбор» вошли в состав координационного совета регионального филиала. Союз машиностроителей России представляет интересы более 4 ми
19.08.2020 «АйТиПроект» внедряет RFID технологию на Демиховском машиностроительном заводе (ДМЗ)

нтегратор систем на основе технологии радиочастотной идентификации (RFID), объявляет о завершении проекта по внедрению RFID-системы мониторинга и отслеживания производства колесных пар на Демиховском машиностроительном заводе (ДМЗ). Демиховский машиностроетильный завод (ДМЗ), старейшее производственное предприятие России, с 1992 г. производит отечественные электропоезда пригородного сообщен
24.05.2018 ФСК ЕЭС и Союз машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве

ФСК ЕЭС и Союз машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве по развитию высокотехнологичных производств. Соглашение направлено на развитие отечественных предприятий энергетического машиностро
15.03.2017 «Вымпелком» создал коммуникационную экосистему для предприятий «Центра импортозамещения» Союза машиностроителей России

Компания «Вымпелком» (бренд «Билайн Бизнес») объявила о совместном запуске с «Центром импортозамещения» (ЦИЗ) Союза машиностроителей России интегрированного решения «Коммуникационная экосистема промышленных предприятий России». Экосистема представляет собой профессиональную коммуникационную площадку на основ
05.09.2013 «Тихорецкий машиностроительный завод им. Воровского» внедрил систему «Е1 Евфрат»

Компания Cognitive Technologies завершила внедрение «под ключ» системы Е1 на «Тихорецком машиностроительном заводе им. В.В. Воровского», российском предприятии по выпуску путевой техники. Как рассказали CNews в Cognitive Technologies, «ТМЗ им В.В. Воровского» начал воплощать в жизн
24.05.2011 «Билайн Бизнес» обеспечил услугами связи «Брянский машиностроительный завод»

«Билайн Бизнес» обеспечил «Брянский машиностроительный завод» комплексом услуг по предоставлению местной и внутризоновой телефонной связи, а также доступом к сети интернет. По условиям договора связь обеспечена для 774 телефонных
14.07.2009 Отраслевое решение «ICL-машиностроение» зарегистрировано Microsoft

Компания ICL-КПО ВС объявила о том, что корпорация Microsoft зарегистрировала отраслевое решение «ICL-машиностроение». Специальное отраслевое решение «ICL-машиностроение», созданное ICL-КПО ВС на базе системы управления предприятием Microsoft Dynamics AX, предназначено для повышения эффе
25.05.2009 Геннадий Гацко: Именно сейчас машиностроение остро нуждается в ИТ

CNews: Почему в качестве приоритетных направлений вы выбрали именно машиностроение? Геннадий Гацко: Причин несколько. Мы компетентны в решении задач управления н
01.08.2008 «1С» выпустила программно-методический комплекс «1С:Машиностроение 8»

Машиностроительное ИТ-сообщество объявило о том, что фирма «1С» выпустила программно-методический комплекс «1С:Машиностроение 8» (ПМК) - комплект программных решений на платформе «1С:Предприятие 8» уровня ERP II, методические материалы и рекомендованный сервис для комплексной автоматизации управления ма
10.07.2008 «АстроСофт: Учет договоров» включен в «1С: Машиностроение 8»

Продукт «АстроСофт: Учет договоров» петербургского разработчика «АстроСофт» включен в Программно-методический комплекс «1С: Машиностроение 8». ПМК «1С: Машиностроение 8» разработан на базе конфигурации «1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием». Полная версия включает в себя 30 программных к
30.01.2008 ERP: машиностроение подсело на "1С"

еобходимо. Для вендоров это хорошо: с такими заказчиками удобнее и приятнее работать. В то же время машиностроение является одним из наиболее инновационных секторов экономики, особо чувствитель
16.03.2007 Миасский машиностроительный завод внедряет OPTiMA-WorkFlow

Миасский машиностроительный завод (ММЗ), — один из промышленных гигантов Сибири, выбрал программную платформу OPTiMA-WorkFlow в качестве системы организации электронного документооборота. OPTiMA-Wo
15.11.2006 "Савеловский машиностроительный завод" создает комплексную защиту ИС

еспечивающего комплексную защиту периметра ИС заказчика. Таким образом, Leta IT-company осуществила первое корпоративное внедрение программных продуктов BitDefender на территории России. «Савеловский машиностроительный завод» — одно из станкостроительных предприятий России, которое производит высокоточное оборудование нового поколения. Продукция завода востребована аэрокосмическим комплексо
06.10.2006 В Казахстане открыты новая электростанция и машиностроительный технопарк

В Казахстане состоялось открытие очередного технопарка, сообщает Kazakhstan today. Вслед за биологическим в Астане, металлургическим в Караганде и парком ИТ-технологий в Алматы, собственный машиностроительный технопарк «Алгоритм» появился в Уральске. Пока уральский технопарк будет единственной в стране площадкой для развития машиностроительной индустрии в республике. Планируется,

06.10.2006 В Казахстане открыты новая электростанция и машиностроительный технопарк

В Казахстане состоялось открытие очередного технопарка, сообщает Kazakhstan today. Вслед за биологическим в Астане, металлургическим в Караганде и парком ИТ-технологий в Алматы, собственный машиностроительный технопарк «Алгоритм» появился в Уральске. Пока уральский технопарк будет единственной в стране площадкой для развития машиностроительной индустрии в республике. Планируется,

26.04.2006 ИКТ начала внедрять КИС на "Машиностроительном заводе" ТВЭЛ

В апреле 2006 года компания ИКТ приступила к внедрению корпоративной информационной системы (КИС) на ОАО «Машиностроительный завод» (ОАО «МСЗ») — одном из ведущих производственных предприятий корпорации ТВЭЛ — российского производителя и поставщика ядерного топлива на АЭС России и мира. Д

Публикаций - 727, упоминаний - 805

Машиностроение и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 97
SAP SE 5601 61
9594 49
Oracle Corporation 7074 49
Microsoft Corporation 25775 44
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 38
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 35
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 35
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 35
IBM - International Business Machines Corp 9699 28
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 28
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 26
Ростелеком 10948 24
МегаФон 10742 24
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 20
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 20
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 19
Autodesk 639 17
Softline - Софтлайн 3743 16
Галактика - Корпорация 1545 16
Siemens AG - Siemens Group 2673 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 14
Cisco Systems 5372 14
Крок - Croc 1964 14
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 13
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 13
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 13
Broadcom - VMware 2610 12
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 12
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 12
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 12
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 11
Dassault Systemes 235 11
Dell EMC 5180 10
Intel Corporation 12811 10
К2Тех - K2Tech 354 9
Yandex - Яндекс 9215 9
SAP CIS - САП СНГ 868 9
K2 - К2РУ - SourceCode 148 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 26
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 22
РЖД - Российские железные дороги 2096 20
Газпром ПАО 1493 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 18
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 17
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 16
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 15
Газпром нефть 725 14
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 13
ФосАгро 176 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 12
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 274 12
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 12
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 11
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 11
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 62 11
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 10
ГПБ - Газпромбанк 1273 10
МКБ - Московский кредитный банк 657 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 10
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 10
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 10
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 10
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 9
Почта России ПАО 2370 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 9
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 9
Северсталь ПАО - Severstal 629 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 9
ТМК - Трубная металлургическая компания 125 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 8
Росатом - ТВЭЛ - Элемаш - МСЗ - Машиностроительный завод (Электросталь) 14 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 8
Ингосстрах СПАО 478 8
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 8
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 71
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 71
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 55
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 48
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 31
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 27
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 26
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 17
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 15
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 13
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 11
Федеральное казначейство России 1949 11
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 8
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 8
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 7
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 6
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 6
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 6
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 5
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 5
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 5
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 4
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 29
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 6
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 79 4
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 4
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 4
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
ОАР НП - Объединение Автопроизводителей России ГП 3 3
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 2
IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 2
AACE - Association for Advancement of Cost Engineering - Ассоциация развития стоимостного инжиниринга 5 1
Ассоциация менеджеров 107 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
НАН - Национальная ассоциация наноиндустрии - Наноиндустрия Концерн 24 1
IFIA - International Federation of Inventors' Associations - Международная федерация ассоциаций изобретателей 6 1
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
ГосИнформСистемы 160 1
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 9 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
ACSI - Artifact-Centric Service Interoperation - Консорциум артефакт-ориентированного взаимодействия сервисов 1 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Демократическая политическая партия США 122 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 249
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 222
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 202
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 166
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 136
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 132
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 108
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 106
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 94
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 91
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 90
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 77
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 69
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 62
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 60
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 60
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 59
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 56
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 54
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 53
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 156 52
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Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 43
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CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 41
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 39
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 39
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 38
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 37
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 37
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 36
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1032 34
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 34
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 33
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 27
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 24
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 21
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 19
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 19
Linux OS 11533 16
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 13
Microsoft Dynamics 1197 13
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 12
Microsoft Windows 16882 11
Microsoft Office 4170 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 10
1С:ERP Управление предприятием 841 10
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 10
Microsoft Windows 2000 8678 10
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 10
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 9
FreePik 1841 8
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 147 8
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 7
Autodesk AutoCAD 376 7
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 7
Аскон - Лоцман:PLM 100 7
Autodesk Inventor 76 7
Apple iOS 8583 6
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 23 6
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 210 6
Oracle Utilities 38 6
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 615 5
Ростех - ОАК - Мясищева ОКБ ЭМЗ ФГУП - М-55 Геофизика - советский высотный дозвуковой разведчик 5 5
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 5
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 5
Dassault Systemes - SolidWorks 133 5
PTC Inc - Creo - Parametric - Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 79 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 5
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 64 5
Путин Владимир 3454 15
Мишустин Михаил 787 11
Чемезов Сергей 147 10
Гулевич Руслан 32 9
Сологуб Денис 75 9
Тульчинский Станислав 93 8
Каримов Руслан 66 8
Петров Артем 26 7
Замаруев Владимир 42 7
Натрусов Артем 313 7
Сергеев Сергей 179 7
Леонов Алексей 96 7
Гузовский Денис 79 7
Бурилов Андрей 117 7
Гатин Виталий 14 6
Лисин Павел 7 6
Варзега Максим 6 6
Трояновский Владимир 63 6
Чернышенко Дмитрий 580 6
Холкин Дмитрий 21 6
Абакумов Евгений 227 6
Назаров Александр 76 6
Солнцева Екатерина 62 6
Шпак Василий 279 6
Меденцев Константин 106 6
Медведев Дмитрий 1665 6
Тараторин Александр 58 6
Карпунин Алексей 51 6
Якоб Дмитрий 18 6
Фомичев Дмитрий 27 6
Позднякова Ксения 25 5
Никифоров Николай 1138 5
Зельдец Игорь 32 5
Ананьин Алексей 90 5
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 5
Пантелеев Илья 25 5
Толстунова Ольга 13 5
Tito Dennis - Тито Дэннис 36 4
Fiala Miroslav - Фиала Мирослав 4 4
Валин Максим 17 4
Россия - РФ - Российская федерация 166164 568
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 132
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 94
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 78
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 76
Европа 24963 51
Германия - Федеративная Республика 13221 50
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 46
Украина 7928 34
Япония 13807 29
Беларусь - Белоруссия 6289 29
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 28
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 27
Казахстан - Республика 6047 26
Земля - планета Солнечной системы 10865 25
Индия - Bharat 5869 23
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 21
Россия - СФО - Новосибирск 4875 21
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 18
Франция - Французская Республика 8177 18
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 18
Южная Корея - Республика 7051 17
Азия - Азиатский регион 5920 17
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 16
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 116 16
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 15
Швеция - Королевство 3781 15
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 15
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 15
Европа Восточная 3138 14
Россия - УФО - Свердловская область 1951 12
Китай - Тайвань 4245 12
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 12
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 12
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 11
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 11
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 11
Болгария - Республика 799 11
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 10
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 188
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 12
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РАН - Российская академия наук 2122 11
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 10
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 6
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 5
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 18 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 4
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 4
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 4
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 4
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 4
ЮФУ ИТА - Инженерно-технологическая академия - Таганрогский технологический институт - Таганрогский радиотехнический институт имени В.Д. Калмыкова 20 3
НИЦ Курчатовский институт - Прометей ЦНИИ КМ имени И.В. Горынина - Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов 13 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 3
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 3
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 3
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 28 2
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 2
Росатом - Наука и инновации АО - ВНИИХТ - Всероссийский научно-исследовательский институт химических технологий 5 2
Минобороны РФ - ВАГШ ВС РФ ФГКВОУВО - Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации 7 2
Минтранс РФ - Росжелдор - ИрГУПС - Иркутский государственный университет путей сообщения 9 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 2
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Росатом Инновационный форум 7 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 4
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
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Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
Лидеры цифрового развития - Межрегиональное совещание 3 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Евразийский аэрокосмический конгресс 1 1
Технопром - форум технологического развития 9 1
Связь-Экспокомм 276 1
ERP-Диалоги 3 1
Венчурная ярмарка 25 1
Indiasoft ИТ-конференция 1 1
itSMF - IT Service Management Forum 40 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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