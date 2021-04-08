Индексная книга CNews*
Машиностроение Машиностроительные предприятия Mechanical engineering Machine-building enterprises
Публикаций - 194, упоминаний - 199
Машиностроение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 9365 32
|Чемезов Сергей 134 9
|Путин Владимир 2542 9
|Мишустин Михаил 376 6
|Медведев Дмитрий 1604 5
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 343 5
|Никифоров Николай 1161 5
|Богачев Игорь 174 4
|Черных Дмитрий 16 4
|Гутенёв Владимир 11 3
|Куликов Сергей 25 3
|Колесников Евгений 15 3
|Кокурин Владимир 7 3
|Брыкин Арсений 42 3
|Гацко Геннадий 15 3
|Халяпин Сергей 81 3
|Морозова Анастасия 34 3
|Патрикеев Алексей 8 3
|Милых Валерий 7 3
|Кириенко Владимир 91 3
|Чернышенко Дмитрий 320 3
|Сварник Павел 12 3
|Зельдец Игорь 7 3
|Кириенко Сергей 139 3
|Шуткина Юлия 12 2
|Яшин Андрей 8 2
|Абакумов Евгений 110 2
|Капишников Дмитрий 8 2
|Паршин Максим 200 2
|Сахненко Сергей 76 2
|Маковский Максим 9 2
|Красилов Николай 18 2
|Абрамов Сергей 69 2
|Захаров Владимир 16 2
|Сударкин Евгений 15 2
|Ананьин Алексей 74 2
|Опанасенко Всеволод 120 2
|Касперская Наталья 248 2
|Рейман Леонид 1009 2
|Гаранин Евгений 23 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190480, в очереди разбора - 947694.
Создано именных указателей - 86417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190480, в очереди разбора - 947694.
Создано именных указателей - 86417.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.