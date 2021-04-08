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Машиностроение Машиностроительные предприятия Mechanical engineering Machine-building enterprises

Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises


08.04.2021 На «Электроприборе» создано региональное отделение Союза машиностроителей России
19.08.2020 «АйТиПроект» внедряет RFID технологию на Демиховском машиностроительном заводе (ДМЗ)
24.05.2018 ФСК ЕЭС и Союз машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве
15.03.2017 «Вымпелком» создал коммуникационную экосистему для предприятий «Центра импортозамещения» Союза машиностроителей России
05.09.2013 «Тихорецкий машиностроительный завод им. Воровского» внедрил систему «Е1 Евфрат»
24.05.2011 «Билайн Бизнес» обеспечил услугами связи «Брянский машиностроительный завод»
25.05.2009 Геннадий Гацко: Именно сейчас машиностроение остро нуждается в ИТ
06.10.2006 В Казахстане открыты новая электростанция и машиностроительный технопарк

Публикаций - 194, упоминаний - 199

Машиностроение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 35
SAP SE 4595 29
6072 25
Oracle Corporation 6035 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 17
IBM - International Business Machines Corp 8941 17
Microsoft Corporation 22497 17
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 564 14
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 12
Крок - Croc 1616 12
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 789 12
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Siemens AG - Siemens Group 2311 8
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ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 7
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Cisco Systems 4720 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 7
Элемент ГК - Elementec 1523 7
Meta Platforms - Facebook 4267 6
Yandex - Яндекс 5015 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 745 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 6
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 235 6
Аскон - Ascon 298 6
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 77 6
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 5
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 380 5
Twitter 2493 5
Барс груп 499 5
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 177 5
Dassault Systemes 201 5
Google LLC 10352 5
Сбер - Dialog - Диалог 864 5
VMware 2025 5
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 94 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 12
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 12
Газпром ПАО 1008 10
РЖД - Российские железные дороги 1458 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 9
Самолёт ГК 216 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 9
Газпром нефть 439 8
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 70 8
ГПБ - Газпромбанк 842 7
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 7
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 7
Почта России ПАО 1853 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 6
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 47 6
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 5
ФосАгро 81 5
Россети Ленэнерго 786 5
Ростех - Вертолеты России 149 5
ТМХ - Трансмашхолдинг 77 5
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 78 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 291 4
Транснефть 232 4
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 4 4
Тракторные заводы Концерн 29 4
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 101 4
Мосводоканал МГУП 53 4
МКБ - Московский кредитный банк 333 4
Точка 1820 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 4
НЭВЗ - Новочеркасский электровозостроительный завод 5 4
АвтоВАЗ - Волжский автомобильный завод 188 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 3
ВТБ - ВТБ24 658 3
Ростатом КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 84 3
Май - Российская торговая компания 416 3
РСХБ - Россельхозбанк 228 3
РВК - Российская венчурная компания 530 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 43
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 31
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 23
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 15
Президент Российской Федерации 3770 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 10
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 10
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 7
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 6
Правительство Москвы 1640 6
Федеральное казначейство России 1345 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 6
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 4
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 3
Администрация Президента РФ 904 3
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 61 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 3
World Bank Group - Всемирный банк 278 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 177 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 410 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 267 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 132 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 34 20
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 4
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 12 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 2
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 40 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
Федерация авиареставраторов России (ФАР) - Общероссийский союз общественных объединений 1 1
Цифровой промышленник - консорциум 2 1
AACE - Association for Advancement of Cost Engineering - Ассоциация развития стоимостного инжиниринга 4 1
Академии военных наук - Межрегиональная общественная организация 9 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 4 1
OpenChain 1 1
Лига содействия оборонным предприятиям 5 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 13 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 56 1
Демократический выбор России - политическая партия 2 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
Демократическая политическая партия США 91 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 110
Автоматизация процессов - Системы и средства автоматизации 5223 74
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 70
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 60
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 39
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 37
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 36
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 35
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 3955 34
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 25
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 24
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 3363 23
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LG 75SM99 2832 16
Microsoft Windows 2000 2856 15
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SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 8
Галактика ERP 101 8
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1707 6
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 5
Autodesk Inventor 68 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 5
Apple iPhone 6 2649 5
Age of Kings 498 5
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 5
Нефтехимия 0 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 468 4
Microsoft Dynamics 893 4
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Apple iOS 6422 4
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1630 4
Oracle Demantra Demand Management - Oracle Demantra Demand Planning - Oracle Demantra Real Time Sales and Operations Planning 8 4
Microsoft Windows 10 11713 4
ВГТРК Смотрим 272 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 516 3
Autodesk Revit 84 3
Epicor ERP 32 3
Autodesk Vault 13 3
Linux OS 7669 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 3
БАРС.Alpha BI 35 3
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Google Android 11959 3
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции 28 3
Яндекс.Расписания 255 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 614 3
Исанин Антон 9365 32
Чемезов Сергей 134 9
Путин Владимир 2542 9
Мишустин Михаил 376 6
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Колесников Евгений 15 3
Кокурин Владимир 7 3
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Халяпин Сергей 81 3
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Кириенко Владимир 91 3
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Зельдец Игорь 7 3
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Яшин Андрей 8 2
Абакумов Евгений 110 2
Капишников Дмитрий 8 2
Паршин Максим 200 2
Сахненко Сергей 76 2
Маковский Максим 9 2
Красилов Николай 18 2
Абрамов Сергей 69 2
Захаров Владимир 16 2
Сударкин Евгений 15 2
Ананьин Алексей 74 2
Опанасенко Всеволод 120 2
Касперская Наталья 248 2
Рейман Леонид 1009 2
Гаранин Евгений 23 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 226
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 59
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 51
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 39
Германия - Федеративная Республика 8903 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 31
Европа 12319 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 20
Япония 10069 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 16
Индия - Республика 4263 15
Франция - Французская Республика 5665 14
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 75 13
Земля - планета Солнечной системы 7427 12
Беларусь - Белоруссия 3525 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 10
Украина 6212 10
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 10
Азия - Азиатский регион 3803 10
Казахстан - Республика 4467 10
Южная Корея - Республика 4394 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 9
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Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 8
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 7
Болгария - Республика 657 7
Финляндия - Финляндская Республика 1816 6
Чехия - Чешская Республика 1053 6
Норвегия - Королевство 1155 6
Сингапур - Республика 1574 5
Польша - Республика 1559 5
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 5
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 99
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Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 25
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Энергетика 756 21
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