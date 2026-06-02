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Машиностроение Машиностроительные предприятия Mechanical engineering Machine-building enterprises
СОБЫТИЯ
|02.06.2026
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Научный фундамент — для промышленных решений: «Интерпроком» и Дивизион «Машиностроение» МГТУ им. Баумана начинают сотрудничество
Компания «Интерпроком» и Дивизион «Машиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились объединить усилия в области цифровизации промышленности, соединив фундаментальные научные иссле
|20.05.2026
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«НКК Машиностроение» объявляет о выходе релиза «САРУС+ Композиты» версия 2.0
Команда «НКК Машиностроение», разработчик PLM-платформы САРУС+, объявляет о выходе версии «САРУС+ Композиты» 2.0. Релиз получил три ключевых функциональных новшества, которые расширяют возможности проектиро
|13.04.2026
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Исследование НКК «Машиностроение»: российский рынок САПР для композитов к 2035 г. вырастет в пять раз
НКК «Машиностроение», разработчик PLM-системы САРУС+, опубликовал исследование «Цифровая основа индустрии композитов: рынок специализированного ПО в России и мире», в котором проведено сравнение гло
|25.11.2025
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Власти: электронное машиностроение недофинансировано на 30 миллиардов. С 2024 года отрасль недополучает десятки миллиардов
объем финансирования мероприятий комплексной программы с учетом недофинансирования прошлых лет составляет 123,9 млрд руб., а объем бюджетных ассигнований на финансирование НИОКР, включая электронное машиностроение на 2026-2028 гг. составляет 90,8 млрд руб., следует из презентации Минпромторга. Так, запланированный объем финансирования в 2024 г. 43,3 млрд руб. А фактический составил 23,7 мл
|18.02.2025
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Копейский машиностроительный завод внедрил облачную систему медицинского учета для передачи данных в ЕГИСЗ
пешно внедрил облачную медицинскую информационную систему «БИТ.Медицина 365» в работу АО «Копейский машиностроительный завод», крупнейшего предприятия России по производству горно-шахтного обор
|28.04.2023
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«Цимлянский машиностроительный завод» на 25% повысил производительность труда с помощью «1С:ERP»
ственно‑хозяйственными процессами. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». ООО «Цимлянский машиностроительный завод» производит шаровые краны для трубопроводов. Запорная арматура завод
|01.07.2022
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Дубненский машиностроительный завод перейдет на работу в три смены
Дубненский машиностроительный завод, выпускающий разведывательно-ударные БПЛА «Орион» перейдет на работу в три смены для ускорения выполнения текущих оборонных заказов. Необходимость наращивания поставок
|08.04.2021
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На «Электроприборе» создано региональное отделение Союза машиностроителей России
На площадке АО «ПО «Электроприбор», входящего в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех, создан второй филиал Пензенского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Представители АО «ПО «Электроприбор» вошли в состав координационного совета регионального филиала. Союз машиностроителей России представляет интересы более 4 ми
|19.08.2020
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«АйТиПроект» внедряет RFID технологию на Демиховском машиностроительном заводе (ДМЗ)
нтегратор систем на основе технологии радиочастотной идентификации (RFID), объявляет о завершении проекта по внедрению RFID-системы мониторинга и отслеживания производства колесных пар на Демиховском машиностроительном заводе (ДМЗ). Демиховский машиностроетильный завод (ДМЗ), старейшее производственное предприятие России, с 1992 г. производит отечественные электропоезда пригородного сообщен
|24.05.2018
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ФСК ЕЭС и Союз машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве
ФСК ЕЭС и Союз машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве по развитию высокотехнологичных производств. Соглашение направлено на развитие отечественных предприятий энергетического машиностро
|15.03.2017
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«Вымпелком» создал коммуникационную экосистему для предприятий «Центра импортозамещения» Союза машиностроителей России
Компания «Вымпелком» (бренд «Билайн Бизнес») объявила о совместном запуске с «Центром импортозамещения» (ЦИЗ) Союза машиностроителей России интегрированного решения «Коммуникационная экосистема промышленных предприятий России». Экосистема представляет собой профессиональную коммуникационную площадку на основ
|05.09.2013
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«Тихорецкий машиностроительный завод им. Воровского» внедрил систему «Е1 Евфрат»
Компания Cognitive Technologies завершила внедрение «под ключ» системы Е1 на «Тихорецком машиностроительном заводе им. В.В. Воровского», российском предприятии по выпуску путевой техники. Как рассказали CNews в Cognitive Technologies, «ТМЗ им В.В. Воровского» начал воплощать в жизн
|24.05.2011
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«Билайн Бизнес» обеспечил услугами связи «Брянский машиностроительный завод»
«Билайн Бизнес» обеспечил «Брянский машиностроительный завод» комплексом услуг по предоставлению местной и внутризоновой телефонной связи, а также доступом к сети интернет. По условиям договора связь обеспечена для 774 телефонных
|14.07.2009
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Отраслевое решение «ICL-машиностроение» зарегистрировано Microsoft
Компания ICL-КПО ВС объявила о том, что корпорация Microsoft зарегистрировала отраслевое решение «ICL-машиностроение». Специальное отраслевое решение «ICL-машиностроение», созданное ICL-КПО ВС на базе системы управления предприятием Microsoft Dynamics AX, предназначено для повышения эффе
|25.05.2009
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Геннадий Гацко: Именно сейчас машиностроение остро нуждается в ИТ
CNews: Почему в качестве приоритетных направлений вы выбрали именно машиностроение? Геннадий Гацко: Причин несколько. Мы компетентны в решении задач управления н
|01.08.2008
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«1С» выпустила программно-методический комплекс «1С:Машиностроение 8»
Машиностроительное ИТ-сообщество объявило о том, что фирма «1С» выпустила программно-методический комплекс «1С:Машиностроение 8» (ПМК) - комплект программных решений на платформе «1С:Предприятие 8» уровня ERP II, методические материалы и рекомендованный сервис для комплексной автоматизации управления ма
|10.07.2008
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«АстроСофт: Учет договоров» включен в «1С: Машиностроение 8»
Продукт «АстроСофт: Учет договоров» петербургского разработчика «АстроСофт» включен в Программно-методический комплекс «1С: Машиностроение 8». ПМК «1С: Машиностроение 8» разработан на базе конфигурации «1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием». Полная версия включает в себя 30 программных к
|30.01.2008
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ERP: машиностроение подсело на "1С"
еобходимо. Для вендоров это хорошо: с такими заказчиками удобнее и приятнее работать. В то же время машиностроение является одним из наиболее инновационных секторов экономики, особо чувствитель
|16.03.2007
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Миасский машиностроительный завод внедряет OPTiMA-WorkFlow
Миасский машиностроительный завод (ММЗ), — один из промышленных гигантов Сибири, выбрал программную платформу OPTiMA-WorkFlow в качестве системы организации электронного документооборота. OPTiMA-Wo
|15.11.2006
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"Савеловский машиностроительный завод" создает комплексную защиту ИС
еспечивающего комплексную защиту периметра ИС заказчика. Таким образом, Leta IT-company осуществила первое корпоративное внедрение программных продуктов BitDefender на территории России. «Савеловский машиностроительный завод» — одно из станкостроительных предприятий России, которое производит высокоточное оборудование нового поколения. Продукция завода востребована аэрокосмическим комплексо
|06.10.2006
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В Казахстане открыты новая электростанция и машиностроительный технопарк
В Казахстане состоялось открытие очередного технопарка, сообщает Kazakhstan today. Вслед за биологическим в Астане, металлургическим в Караганде и парком ИТ-технологий в Алматы, собственный машиностроительный технопарк «Алгоритм» появился в Уральске. Пока уральский технопарк будет единственной в стране площадкой для развития машиностроительной индустрии в республике. Планируется,
|06.10.2006
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В Казахстане открыты новая электростанция и машиностроительный технопарк
В Казахстане состоялось открытие очередного технопарка, сообщает Kazakhstan today. Вслед за биологическим в Астане, металлургическим в Караганде и парком ИТ-технологий в Алматы, собственный машиностроительный технопарк «Алгоритм» появился в Уральске. Пока уральский технопарк будет единственной в стране площадкой для развития машиностроительной индустрии в республике. Планируется,
|26.04.2006
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ИКТ начала внедрять КИС на "Машиностроительном заводе" ТВЭЛ
В апреле 2006 года компания ИКТ приступила к внедрению корпоративной информационной системы (КИС) на ОАО «Машиностроительный завод» (ОАО «МСЗ») — одном из ведущих производственных предприятий корпорации ТВЭЛ — российского производителя и поставщика ядерного топлива на АЭС России и мира. Д
Машиностроение и организации, системы, технологии, персоны:
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