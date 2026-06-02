Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises

Научный фундамент — для промышленных решений: «Интерпроком» и Дивизион «Машиностроение» МГТУ им. Баумана начинают сотрудничество Компания «Интерпроком» и Дивизион «Машиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились объединить усилия в области цифровизации промышленности, соединив фундаментальные научные иссле

«НКК Машиностроение» объявляет о выходе релиза «САРУС+ Композиты» версия 2.0 Команда «НКК Машиностроение», разработчик PLM-платформы САРУС+, объявляет о выходе версии «САРУС+ Композиты» 2.0. Релиз получил три ключевых функциональных новшества, которые расширяют возможности проектиро

Исследование НКК «Машиностроение»: российский рынок САПР для композитов к 2035 г. вырастет в пять раз НКК «Машиностроение», разработчик PLM-системы САРУС+, опубликовал исследование «Цифровая основа индустрии композитов: рынок специализированного ПО в России и мире», в котором проведено сравнение гло

Власти: электронное машиностроение недофинансировано на 30 миллиардов. С 2024 года отрасль недополучает десятки миллиардов объем финансирования мероприятий комплексной программы с учетом недофинансирования прошлых лет составляет 123,9 млрд руб., а объем бюджетных ассигнований на финансирование НИОКР, включая электронное машиностроение на 2026-2028 гг. составляет 90,8 млрд руб., следует из презентации Минпромторга. Так, запланированный объем финансирования в 2024 г. 43,3 млрд руб. А фактический составил 23,7 мл

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«Цимлянский машиностроительный завод» на 25% повысил производительность труда с помощью «1С:ERP» ственно‑хозяйственными процессами. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус». ООО «Цимлянский машиностроительный завод» производит шаровые краны для трубопроводов. Запорная арматура завод

Дубненский машиностроительный завод перейдет на работу в три смены Дубненский машиностроительный завод, выпускающий разведывательно-ударные БПЛА «Орион» перейдет на работу в три смены для ускорения выполнения текущих оборонных заказов. Необходимость наращивания поставок

На «Электроприборе» создано региональное отделение Союза машиностроителей России На площадке АО «ПО «Электроприбор», входящего в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех, создан второй филиал Пензенского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России». Представители АО «ПО «Электроприбор» вошли в состав координационного совета регионального филиала. Союз машиностроителей России представляет интересы более 4 ми

«АйТиПроект» внедряет RFID технологию на Демиховском машиностроительном заводе (ДМЗ) нтегратор систем на основе технологии радиочастотной идентификации (RFID), объявляет о завершении проекта по внедрению RFID-системы мониторинга и отслеживания производства колесных пар на Демиховском машиностроительном заводе (ДМЗ). Демиховский машиностроетильный завод (ДМЗ), старейшее производственное предприятие России, с 1992 г. производит отечественные электропоезда пригородного сообщен

ФСК ЕЭС и Союз машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве ФСК ЕЭС и Союз машиностроителей России подписали соглашение о сотрудничестве по развитию высокотехнологичных производств. Соглашение направлено на развитие отечественных предприятий энергетического машиностро

«Вымпелком» создал коммуникационную экосистему для предприятий «Центра импортозамещения» Союза машиностроителей России Компания «Вымпелком» (бренд «Билайн Бизнес») объявила о совместном запуске с «Центром импортозамещения» (ЦИЗ) Союза машиностроителей России интегрированного решения «Коммуникационная экосистема промышленных предприятий России». Экосистема представляет собой профессиональную коммуникационную площадку на основ

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Геннадий Гацко: Именно сейчас машиностроение остро нуждается в ИТ CNews: Почему в качестве приоритетных направлений вы выбрали именно машиностроение? Геннадий Гацко: Причин несколько. Мы компетентны в решении задач управления н

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«АстроСофт: Учет договоров» включен в «1С: Машиностроение 8» Продукт «АстроСофт: Учет договоров» петербургского разработчика «АстроСофт» включен в Программно-методический комплекс «1С: Машиностроение 8». ПМК «1С: Машиностроение 8» разработан на базе конфигурации «1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием». Полная версия включает в себя 30 программных к

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"Савеловский машиностроительный завод" создает комплексную защиту ИС еспечивающего комплексную защиту периметра ИС заказчика. Таким образом, Leta IT-company осуществила первое корпоративное внедрение программных продуктов BitDefender на территории России. «Савеловский машиностроительный завод» — одно из станкостроительных предприятий России, которое производит высокоточное оборудование нового поколения. Продукция завода востребована аэрокосмическим комплексо

В Казахстане открыты новая электростанция и машиностроительный технопарк В Казахстане состоялось открытие очередного технопарка, сообщает Kazakhstan today. Вслед за биологическим в Астане, металлургическим в Караганде и парком ИТ-технологий в Алматы, собственный машиностроительный технопарк «Алгоритм» появился в Уральске. Пока уральский технопарк будет единственной в стране площадкой для развития машиностроительной индустрии в республике. Планируется,

В Казахстане открыты новая электростанция и машиностроительный технопарк В Казахстане состоялось открытие очередного технопарка, сообщает Kazakhstan today. Вслед за биологическим в Астане, металлургическим в Караганде и парком ИТ-технологий в Алматы, собственный машиностроительный технопарк «Алгоритм» появился в Уральске. Пока уральский технопарк будет единственной в стране площадкой для развития машиностроительной индустрии в республике. Планируется,