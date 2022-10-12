Аскон Лоцман:PLM
Система управления инженерными данными и жизненным циклом изделия ЛОЦМАН:PLM выполняет управляющую и координирующую роль в составе PLM – решения АСКОН. Ее задача состоит в объединении бизнес-процессов предприятия, работы инженерных департаментов и использования программных решений в единый процесс разработки изделий любого уровня сложности. ЛОЦМАН:PLM представляет собой платформу, которая включает в себя базовые инструменты и прикладные модули для решения широкого спектра задач инженерной подготовки производства от замысла до изготовления и эксплуатации готового изделия.
|12.10.2022
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Пермский завод «Машиностроитель» становится площадкой для апробации PLM-комплекса АСКОН на отечественных ОС и СУБД
атизирована на базе PLM-комплекса, в состав которого входят система управления инженерными данными «Лоцман:PLM», система проектирования технологических процессов «Вертикаль», система управления
|12.10.2022
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Пермский завод «Машиностроитель» становится площадкой для апробации PLM-комплекса АСКОН на отечественных ОС и СУБД
атизирована на базе PLM-комплекса, в состав которого входят система управления инженерными данными «Лоцман:PLM», система проектирования технологических процессов «Вертикаль», система управления
|25.10.2018
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«Аскон» представила новые приложения для системы «Лоцман:PLM»
«Аскон» выпустила новые приложения для системы управления жизненным циклом изделия «Лоцман:PLM» – веб-клиент и интеграционная шина предприятия. Приложения призваны сделать работ
|01.10.2014
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«АйтиКонсалт» разработала модуль интеграции «Лоцман:PLM» и Preactor APS
Специалистами «АйтиКонсалт» была разработан программный модуль интеграции системы управления инженерными данными «Лоцман:PLM» (разработка компании «Аскон») и системы управления производством Preactor APS, предназначенной для планирования и учета в производстве. Об этом CNews сообщили в компании «АйтиКонсал
|20.03.2014
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«Аскон» обновил решения «Лоцман:PLM» и «Вертикаль», справочники и приложения для ТПП
Компания «Аскон» выпустила новые версии компонентов комплексного решения — «Лоцман:PLM 2014», «Вертикаль 2014», «Материалы и Сортаменты 2014», «Стандартные Изделия 2014»
|07.06.2011
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«Бюро аналитических комплексов и систем» перевело архив инженерной документации под управление «Лоцман:PLM»
Самарская научно-техническая фирма «Бюро аналитических комплексов и систем» (БАКС) перешла на систему управления инженерными данными «Лоцман:PLM», завершив поэтапный процесс организации централизованного хранения инженерной документации. Внедрение программного обеспечения осуществлялось специалистами компании «Аскон-Самара».
|23.04.2010
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«ПермНИПИнефть» автоматизирует архив с помощью «Лоцмана:PLM»
ектное обследование и реализовали внедрение 50 рабочих мест системы управления инженерными данными «Лоцман:PLM». Решение о переводе архива чертежей в электронный формат было принято руководство
|18.02.2010
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«Домнаремонт» управляет проектной документацией с помощью «Лоцмана:PLM»
», входящего в дивизион «Северсталь Российская Сталь» горно-металлургической компании «Северсталь». Вся разрабатываемая проектно-конструкторская документация хранится и управляется с помощью системы «Лоцман:PLM». Платформой для создания автоматизированной системы управления проектной документацией в «Домнаремонте» стала система управления инженерными данными «Лоцман:PLM», разработанн
|15.08.2008
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«Аскон» внедрил «Лоцман:PLM» в «Средневолжской газовой компании»
Завершился очередной этап совместных работ компании «Аскон» и «Средневолжской газовой компании» (СВГК) — по внедрению системы управления инженерными данными и жизненным циклом изделия «Лоцман:PLM». Система введена в эксплуатацию в Управлении проектными работами компании и обеспечивает комплексное управление проектными данными. До внедрения системы «Лоцман:PLM» не было
|13.05.2008
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«Аскон» выпустил «Лоцман:PLM 9.0»
выпустила платформенный продукт для автоматизации промышленных предприятий и проектных организаций «Лоцман:PLM 9.0». В новой версии добавлена поддержка СУБД Oracle 10g, в которой реализованы ре
|30.04.2008
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«Аскон» выпустил «Лоцман:PLM 9.0»
Группа компаний «Аскон» объявляет о выходе «Лоцман:PLM 9.0». Новая версия системы позволяет решать задачи разработки проектно-конструктор
|24.04.2008
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«Аскон» внедрил «Лоцман:PLM» в ГК «Маяк»
Самарское подразделение компании «Аскон», «Аскон-Самара», завершило проект внедрения корпоративной системы управления инженерными данными «Лоцман:PLM» в группе компаний «Маяк». Работы по проекту длились пять месяцев. В результате создана единая база инженерных данных, обеспечена связь между всеми инженерными подразделениями компан
|13.11.2007
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«Лоцман:PLM» внедрили в «Самарской оптической кабельной компании»
Компания «Аскон-Самара» завершила внедрение системы управления инженерными данными «Лоцман:PLM» в ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания» (СОКК), первом в России совместно
|09.11.2007
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«Желдорпроект Поволжья» управляет проектными данными вместе с «Лоцманом:PLM»
Компания «Аскон-Самара» завершила внедрение системы инженерного документооборота «Лоцман:PLM» в Самарском проектно-изыскательском институте «Желдорпроект Поволжья» (СПИИ ЖДПП)
|24.10.2007
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«Аскон-Самара» провел форум САПР/PLM
го все стадии работы предприятия. На сегодня конструкторский отдел, выполняя трёхмерное моделирование изделий в системе КОМПАС-3D, передаёт необходимые данные в систему управления инженерными данными ЛОЦМАН:PLM. При этом технологические процессы изготовление изделия, разработанные в системе АВТОПРОЕКТ, также попадают в ЛОЦМАН:PLM. Важно отметить, что все инженерные службы предприятия
|19.10.2007
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17 октября прошел «Осенний Форум САПР/PLM» в Самаре
го все стадии работы предприятия. На сегодня конструкторский отдел, выполняя трёхмерное моделирование изделий в системе КОМПАС-3D, передаёт необходимые данные в систему управления инженерными данными ЛОЦМАН:PLM. При этом технологические процессы изготовление изделия, разработанные в системе «Автопроект», также попадают в ЛОЦМАН:PLM. Важно отметить, что все инженерные службы предприят
|24.08.2007
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Куйбышевский НПЗ внедрил систему «Лоцман:PLM»
В мае 2007 г. «Аскон-Самара» завершила внедрение системы архивирования и хранения проектной документации в проектно-конструкторском отделе (ПКО) «Куйбышевского НПЗ» (НК «Роснефть») на базе системы «Лоцман:PLM». До внедрения «Лоцман:PLM» вся разрабатываемая в электронном виде проектная документация хранилась на компьютерах проектировщиков. При этом окончательный вариант электронных
|06.08.2007
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«Куйбышевский НПЗ» выбрал «Лоцмана:PLM»: управление инженерными данными
нтации в проектно-конструкторском отделе (ПКО) «Куйбышевского НПЗ» (НК «Роснефть») на базе системы «Лоцман:PLM». До внедрения «Лоцмана:PLM» вся разрабатываемая в электронном виде проектная доку
|24.01.2007
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«Аскон» выпустил «Лоцман:PLM 8.5»
«Аскон» выпустил новую версию системы управления инженерными данными «Лоцман:PLM 8.5». В новой версии переработан механизм интеграции системы с базовыми составляющ
|10.03.2005
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CeBIT: новая версия "Лоцман:PLM" от "Аскон"
Группа компаний«Аскон» представляет новую версию своего решения «Лоцман:PLM» на всемирной выставке по информационным технологиям и телекоммуникациям CeBIT 200
|18.10.2004
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"Вымпел" внедрит АСУ на базе "Лоцман: PLM"
ю CALS-технологий (автоматизированная поддержка принятия решений по приобретению и материально-техническому обеспечению). Основой для формирования ЕИП послужит система управления инженерными данными «Лоцман: PLM» от «Аскон». Решение будет интегрировано с системой трехмерного твердотельного проектирования «Компас-3D» и САПР технологических процессов «Компас-Автопроект», уже используемыми на
|04.08.2004
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“Аскон” сертифицировал систему “Лоцман”
САПР и управления инженерными данными, сертифицировала свою систему управления инженерными данными “Лоцман:PLM” в системе ГОСТ Р. Сертификат соответствия № РОСС RU.ME20.H00972 выдан ОС "Сертинф
Аскон и организации, системы, технологии, персоны:
|Богданов Максим 33 13
|Голиков Александр 16 3
|Оснач Дмитрий 14 3
|Чаадаев Константин 2 2
|Фофанов Олег 2 2
|Пименов Кирилл 2 2
|Шевелев Дмитрий 2 1
|Гинда Дмитрий 7 1
|Зыков Олег 15 1
|Трохалин Иван 1 1
|Янкина Татьяна 2 1
|Греф Герман 419 1
|Петров Дмитрий 60 1
|Фарукшин Тимур 26 1
|Пантелеев Илья 25 1
|Беспалов Виктор 8 1
|Марьин Сергей 4 1
|Петров Николай 4 1
|Антимонов Дмитрий 19 1
|Мартиросян Самвел 16 1
|Блинов Сергей 7 1
|Гарринчев Сергей 5 1
|Таранов Иван 8 1
|Егорцев Евгений 2 1
|Филатов Александр 10 1
|Смирнов Олег 15 1
|Глазырин Евгений 1 1
|Суслов Игорь 3 1
|Губарев Алексей 5 1
|Киселев Дмитрий 12 1
|Елистратов Дмитрий 3 1
|Боронников Сергей 1 1
|Булушев Павел 1 1
|Ладыгин Александр 1 1
|Назарова Елена 2 1
|Мукалин Кирилл 1 1
|Геок Юрий 1 1
|Зеленин Александр 1 1
|Сергеев Геннадий 1 1
|Исмагилов Ринат 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
|IDC - International Data Corporation 4910 3
|Gartner - Гартнер 3556 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 2
|DaraTech 5 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 319 1
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