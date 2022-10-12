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Аскон Лоцман:PLM

Аскон - Лоцман:PLM

Система управления инженерными данными и жизненным циклом изделия ЛОЦМАН:PLM выполняет управляющую и координирующую роль в составе PLM – решения АСКОН. Ее задача состоит в объединении бизнес-процессов предприятия, работы инженерных департаментов и использования программных решений в единый процесс разработки изделий любого уровня сложности. ЛОЦМАН:PLM представляет собой платформу, которая включает в себя базовые инструменты и прикладные модули для решения широкого спектра задач инженерной подготовки производства от замысла до изготовления и эксплуатации готового изделия.

 

 

12.10.2022 Пермский завод «Машиностроитель» становится площадкой для апробации PLM-комплекса АСКОН на отечественных ОС и СУБД

атизирована на базе PLM-комплекса, в состав которого входят система управления инженерными данными «Лоцман:PLM», система проектирования технологических процессов «Вертикаль», система управления
12.10.2022 Пермский завод «Машиностроитель» становится площадкой для апробации PLM-комплекса АСКОН на отечественных ОС и СУБД

атизирована на базе PLM-комплекса, в состав которого входят система управления инженерными данными «Лоцман:PLM», система проектирования технологических процессов «Вертикаль», система управления
25.10.2018 «Аскон» представила новые приложения для системы «Лоцман:PLM»

«Аскон» выпустила новые приложения для системы управления жизненным циклом изделия «Лоцман:PLM» – веб-клиент и интеграционная шина предприятия. Приложения призваны сделать работ
01.10.2014 «АйтиКонсалт» разработала модуль интеграции «Лоцман:PLM» и Preactor APS

Специалистами «АйтиКонсалт» была разработан программный модуль интеграции системы управления инженерными данными «Лоцман:PLM» (разработка компании «Аскон») и системы управления производством Preactor APS, предназначенной для планирования и учета в производстве. Об этом CNews сообщили в компании «АйтиКонсал
20.03.2014 «Аскон» обновил решения «Лоцман:PLM» и «Вертикаль», справочники и приложения для ТПП

Компания «Аскон» выпустила новые версии компонентов комплексного решения — «Лоцман:PLM 2014», «Вертикаль 2014», «Материалы и Сортаменты 2014», «Стандартные Изделия 2014»
07.06.2011 «Бюро аналитических комплексов и систем» перевело архив инженерной документации под управление «Лоцман:PLM»

Самарская научно-техническая фирма «Бюро аналитических комплексов и систем» (БАКС) перешла на систему управления инженерными данными «Лоцман:PLM», завершив поэтапный процесс организации централизованного хранения инженерной документации. Внедрение программного обеспечения осуществлялось специалистами компании «Аскон-Самара».

23.04.2010 «ПермНИПИнефть» автоматизирует архив с помощью «Лоцмана:PLM»

ектное обследование и реализовали внедрение 50 рабочих мест системы управления инженерными данными «Лоцман:PLM». Решение о переводе архива чертежей в электронный формат было принято руководство
18.02.2010 «Домнаремонт» управляет проектной документацией с помощью «Лоцмана:PLM»

», входящего в дивизион «Северсталь Российская Сталь» горно-металлургической компании «Северсталь». Вся разрабатываемая проектно-конструкторская документация хранится и управляется с помощью системы «Лоцман:PLM». Платформой для создания автоматизированной системы управления проектной документацией в «Домнаремонте» стала система управления инженерными данными «Лоцман:PLM», разработанн
15.08.2008 «Аскон» внедрил «Лоцман:PLM» в «Средневолжской газовой компании»

Завершился очередной этап совместных работ компании «Аскон» и «Средневолжской газовой компании» (СВГК) — по внедрению системы управления инженерными данными и жизненным циклом изделия «Лоцман:PLM». Система введена в эксплуатацию в Управлении проектными работами компании и обеспечивает комплексное управление проектными данными. До внедрения системы «Лоцман:PLM» не было

13.05.2008 «Аскон» выпустил «Лоцман:PLM 9.0»

выпустила платформенный продукт для автоматизации промышленных предприятий и проектных организаций «Лоцман:PLM 9.0». В новой версии добавлена поддержка СУБД Oracle 10g, в которой реализованы ре
30.04.2008 «Аскон» выпустил «Лоцман:PLM 9.0»

Группа компаний «Аскон» объявляет о выходе «Лоцман:PLM 9.0». Новая версия системы позволяет решать задачи разработки проектно-конструктор
24.04.2008 «Аскон» внедрил «Лоцман:PLM» в ГК «Маяк»

Самарское подразделение компании «Аскон», «Аскон-Самара», завершило проект внедрения корпоративной системы управления инженерными данными «Лоцман:PLM» в группе компаний «Маяк». Работы по проекту длились пять месяцев. В результате создана единая база инженерных данных, обеспечена связь между всеми инженерными подразделениями компан
13.11.2007 «Лоцман:PLM» внедрили в «Самарской оптической кабельной компании»

Компания «Аскон-Самара» завершила внедрение системы управления инженерными данными «Лоцман:PLM» в ЗАО «Самарская оптическая кабельная компания» (СОКК), первом в России совместно
09.11.2007 «Желдорпроект Поволжья» управляет проектными данными вместе с «Лоцманом:PLM»

Компания «Аскон-Самара» завершила внедрение системы инженерного документооборота «Лоцман:PLM» в Самарском проектно-изыскательском институте «Желдорпроект Поволжья» (СПИИ ЖДПП)
24.10.2007 «Аскон-Самара» провел форум САПР/PLM

го все стадии работы предприятия. На сегодня конструкторский отдел, выполняя трёхмерное моделирование изделий в системе КОМПАС-3D, передаёт необходимые данные в систему управления инженерными данными ЛОЦМАН:PLM. При этом технологические процессы изготовление изделия, разработанные в системе АВТОПРОЕКТ, также попадают в ЛОЦМАН:PLM. Важно отметить, что все инженерные службы предприятия
19.10.2007 17 октября прошел «Осенний Форум САПР/PLM» в Самаре

го все стадии работы предприятия. На сегодня конструкторский отдел, выполняя трёхмерное моделирование изделий в системе КОМПАС-3D, передаёт необходимые данные в систему управления инженерными данными ЛОЦМАН:PLM. При этом технологические процессы изготовление изделия, разработанные в системе «Автопроект», также попадают в ЛОЦМАН:PLM. Важно отметить, что все инженерные службы предприят
24.08.2007 Куйбышевский НПЗ внедрил систему «Лоцман:PLM»

В мае 2007 г. «Аскон-Самара» завершила внедрение системы архивирования и хранения проектной документации в проектно-конструкторском отделе (ПКО) «Куйбышевского НПЗ» (НК «Роснефть») на базе системы «Лоцман:PLM». До внедрения «Лоцман:PLM» вся разрабатываемая в электронном виде проектная документация хранилась на компьютерах проектировщиков. При этом окончательный вариант электронных

06.08.2007 «Куйбышевский НПЗ» выбрал «Лоцмана:PLM»: управление инженерными данными

нтации в проектно-конструкторском отделе (ПКО) «Куйбышевского НПЗ» (НК «Роснефть») на базе системы «Лоцман:PLM». До внедрения «Лоцмана:PLM» вся разрабатываемая в электронном виде проектная доку
24.01.2007 «Аскон» выпустил «Лоцман:PLM 8.5»

«Аскон» выпустил новую версию системы управления инженерными данными «Лоцман:PLM 8.5». В новой версии переработан механизм интеграции системы с базовыми составляющ
10.03.2005 CeBIT: новая версия "Лоцман:PLM" от "Аскон"

Группа компаний«Аскон» представляет новую версию своего решения «Лоцман:PLM» на всемирной выставке по информационным технологиям и телекоммуникациям CeBIT 200
18.10.2004 "Вымпел" внедрит АСУ на базе "Лоцман: PLM"

ю CALS-технологий (автоматизированная поддержка принятия решений по приобретению и материально-техническому обеспечению). Основой для формирования ЕИП послужит система управления инженерными данными «Лоцман: PLM» от «Аскон». Решение будет интегрировано с системой трехмерного твердотельного проектирования «Компас-3D» и САПР технологических процессов «Компас-Автопроект», уже используемыми на

04.08.2004 “Аскон” сертифицировал систему “Лоцман”

САПР и управления инженерными данными, сертифицировала свою систему управления инженерными данными “Лоцман:PLM” в системе ГОСТ Р. Сертификат соответствия № РОСС RU.ME20.H00972 выдан ОС "Сертинф

Публикаций - 83, упоминаний - 107

Аскон и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 76
Компас 20 19
АйтиКонсалт - Аскон-Самара 20 12
8213 9
Renga Software - Ренга Софтвэа 32 8
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 45 7
Autodesk 608 7
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 7
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 5
Dassault Systemes 220 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 4
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 154 4
СОКК - Самарская оптическая кабельная компания 11 4
SAP SE 5276 3
Oracle Corporation 6687 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Top Systems - Топ Системы 64 3
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 119 3
CIMdata 8 3
Siemens AG - Siemens Group 2589 3
Аскон Волга РЦ - региональный центр 4 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 2
Microsoft Corporation 24623 2
ANSYS 75 2
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 34 2
Асоника - Научно-исследовательский институт 8 2
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 12 2
НИИК - Научно-исследовательский и проектный институт карбамида - Инжиниринговая компания 6 2
Arbyte - Арбайт Компьютерз 106 2
Эремекс - Eremex 12 2
ADEM - АДЕМ 10 2
Datadvance - Датадванс 20 2
КМП - Корпорация морского приборостроения - Океанприбор ПК - Океанприбор приборостроительный концерн - Морфизприбор ЦНИИ - Водтрансприбор - Прибой Таганрогский завод 12 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 2
Renesas Electronics - Altium 38 1
Крок - Croc 1777 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Philips 2053 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс 2218 1
HP EDS - Electronic Data Systems 237 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 12
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 5
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 4
Росимущество - КТРВ - КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация 15 4
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 4
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 4
Завод бурового оборудования 4 4
Газпром ПАО 1342 3
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 3
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 38 3
Росимущество - КТРВ - Морское подводное оружие — Гидроприбор Концерн, МПО - Верхнеуфалейский завод Уралэлемент 11 3
Ак Барс ХК - Судостроительная Корпорация - ЗПКБ - Зеленодольское ПКБ - проектно-конструкторское бюро 6 3
Роснефть НК - нефтяная компания 514 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 2
СОЭЗ - Самарский опытно-экспериментальный завод 2 2
Роснефть - РН-Новокуйбышевский НПЗ 11 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 2
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 43 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - УМЗ - Ульяновский механический завод 3 2
Роскосмос - Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 52 2
Ростех - ОДК Салют НПЦ газотурбостроения - Салют ММПП ФГУП - Салют Московское машиностроительное производственное предприятие - Авиационная моторостроительная компания 19 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - МЗ РИП - Муромский завод радиоизмерительных - Муромский радиозавод 5 2
Норникель - Институт Гипроникель 8 2
ТМХ Коломенский завод - Коломенский тепловозостроительный завод имени В.В. Куйбышева 5 2
Росимущество - КТРВ - Вымпел ОКБ ГосМКБ - Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Вымпел» имени И.И. Торопова 11 2
ОСК - НИПТБ Онега 6 2
Ак Барс Банк 272 2
Ростех - ОДК Авиадвигатель 74 2
Газпром центрремонт 6 2
Искра НПО 6 2
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 36 2
Промтех ГК - Промышленные технологии 69 1
Промтех ГК - Аэрокосмические системы ОКБ 7 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Татнефть 226 1
Boeing 1009 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 2
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 72 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 244 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 52 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
Росстандарт - Российский Институт Стандартизации ФГБУ - Стандартинформ ФГУП - Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия 17 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 26 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 129 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 343 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1699 59
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 47
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 42
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 39
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 29
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 24
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BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 362 5
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Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 181 5
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Web-client - Веб-клиент 212 5
Enterprise directory - Корпоративные справочники 14 5
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 664 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10759 4
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1091 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4664 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 3
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 375 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 3
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Утилизационный сбор - утильсбор 1077 3
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 206 50
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 20 14
Аскон Компас-График 37 13
Linux OS 9936 8
Аскон - Вертикаль САПР ТП - система автоматизированного проектирования технологических процессов 17 8
Dassault Systemes - SolidWorks 119 6
Аскон Pilot-ICE - Industrial Civil Engineering 17 6
Siemens Teamcenter 66 6
Аскон Компас-автопроект 16 6
Аскон - Лоцман:ПГС 10 6
Autodesk AutoCAD 337 5
Аскон Pilot-ECM - Enterprise content management 13 4
Аскон Pilot-BIM - Building Information Model или Modeling 13 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 4
Autodesk Inventor 75 4
PTC Windchill - PTC FlexPLM 48 4
Dassault Systemes - ENOVIA 31 4
PTC Creo Parametric - PTC Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 42 4
Аскон - Лоцман:КБ 6 4
Аскон - C3D Labs - C3D Toolkit 14 3
АПМ НТЦ - APM FEM - система прочностного анализа для КОМПАС-3D 7 3
Siemens Digital Industries Software - Solid Edge 23 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Dassault Systemes - Catia 79 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 3
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 3
Аскон KompasFlow 5 2
Microsoft Office Excel 1197 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 242 2
Red Hat RPM - Package Manager 159 2
Аскон - C3D Labs - C3D Modeler 10 2
Renga Architecture 7 2
Аскон - C3D Labs - C3D Vision - C3D Web Vision 9 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 2
Renga Structure 4 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 2
Аскон - Лоцман:ОРД 5 2
Аскон Компас-Менеджер - Аскон Компас-ShaftPlus 4 2
Аскон Компас-Эксперт 4 2
Богданов Максим 33 13
Голиков Александр 16 3
Оснач Дмитрий 14 3
Чаадаев Константин 2 2
Фофанов Олег 2 2
Пименов Кирилл 2 2
Шевелев Дмитрий 2 1
Гинда Дмитрий 7 1
Зыков Олег 15 1
Трохалин Иван 1 1
Янкина Татьяна 2 1
Греф Герман 419 1
Петров Дмитрий 60 1
Фарукшин Тимур 26 1
Пантелеев Илья 25 1
Беспалов Виктор 8 1
Марьин Сергей 4 1
Петров Николай 4 1
Антимонов Дмитрий 19 1
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