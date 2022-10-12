Аскон - Лоцман:PLM

атизирована на базе PLM-комплекса, в состав которого входят система управления инженерными данными « Лоцман:PLM », система проектирования технологических процессов «Вертикаль», система управления

атизирована на базе PLM-комплекса, в состав которого входят система управления инженерными данными « Лоцман:PLM », система проектирования технологических процессов «Вертикаль», система управления

Специалистами «АйтиКонсалт» была разработан программный модуль интеграции системы управления инженерными данными « Лоцман:PLM » (разработка компании «Аскон») и системы управления производством Preactor APS, предназначенной для планирования и учета в производстве. Об этом CNews сообщили в компании «АйтиКонсал

ектное обследование и реализовали внедрение 50 рабочих мест системы управления инженерными данными « Лоцман:PLM ». Решение о переводе архива чертежей в электронный формат было принято руководство

», входящего в дивизион «Северсталь Российская Сталь» горно-металлургической компании «Северсталь». Вся разрабатываемая проектно-конструкторская документация хранится и управляется с помощью системы « Лоцман:PLM ». Платформой для создания автоматизированной системы управления проектной документацией в «Домнаремонте» стала система управления инженерными данными « Лоцман:PLM », разработанн

Завершился очередной этап совместных работ компании «Аскон» и «Средневолжской газовой компании» (СВГК) — по внедрению системы управления инженерными данными и жизненным циклом изделия « Лоцман:PLM ». Система введена в эксплуатацию в Управлении проектными работами компании и обеспечивает комплексное управление проектными данными. До внедрения системы « Лоцман:PLM » не было

выпустила платформенный продукт для автоматизации промышленных предприятий и проектных организаций « Лоцман:PLM 9.0». В новой версии добавлена поддержка СУБД Oracle 10g, в которой реализованы ре

Самарское подразделение компании «Аскон», «Аскон-Самара», завершило проект внедрения корпоративной системы управления инженерными данными « Лоцман:PLM » в группе компаний «Маяк». Работы по проекту длились пять месяцев. В результате создана единая база инженерных данных, обеспечена связь между всеми инженерными подразделениями компан

го все стадии работы предприятия. На сегодня конструкторский отдел, выполняя трёхмерное моделирование изделий в системе КОМПАС-3D, передаёт необходимые данные в систему управления инженерными данными ЛОЦМАН:PLM . При этом технологические процессы изготовление изделия, разработанные в системе АВТОПРОЕКТ, также попадают в ЛОЦМАН:PLM . Важно отметить, что все инженерные службы предприятия

го все стадии работы предприятия. На сегодня конструкторский отдел, выполняя трёхмерное моделирование изделий в системе КОМПАС-3D, передаёт необходимые данные в систему управления инженерными данными ЛОЦМАН:PLM . При этом технологические процессы изготовление изделия, разработанные в системе «Автопроект», также попадают в ЛОЦМАН:PLM . Важно отметить, что все инженерные службы предприят

В мае 2007 г. «Аскон-Самара» завершила внедрение системы архивирования и хранения проектной документации в проектно-конструкторском отделе (ПКО) «Куйбышевского НПЗ» (НК «Роснефть») на базе системы « Лоцман:PLM ». До внедрения « Лоцман:PLM » вся разрабатываемая в электронном виде проектная документация хранилась на компьютерах проектировщиков. При этом окончательный вариант электронных

нтации в проектно-конструкторском отделе (ПКО) «Куйбышевского НПЗ» (НК «Роснефть») на базе системы « Лоцман:PLM ». До внедрения «Лоцмана:PLM» вся разрабатываемая в электронном виде проектная доку

Группа компаний«Аскон» представляет новую версию своего решения « Лоцман:PLM » на всемирной выставке по информационным технологиям и телекоммуникациям CeBIT 200