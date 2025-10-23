Получите все материалы CNews по ключевому слову
Петров Николай
СОБЫТИЯ
Петров Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1598 1
|BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 38 1
|Wang Xiang - Ванг Сян 11 1
|Селихова Наталья 4 1
|Филатов Александр 10 1
|Кравченко Дмитрий 42 1
|Тарасов Андрей 24 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394886, в очереди разбора - 731928.
Создано именных указателей - 184864.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.