Петров Николай


СОБЫТИЯ


23.10.2025 «Аквариус» расширяет модельный ряд специализированных компьютеров 1
10.06.2024 «Аквариус» выпустила реестровые настольные компьютеры и моноблоки с поддержкой 14 поколения процессоров Intel 1
01.04.2021 В России ошеломляюще подорожали все компьютеры. Цены растут гигантскими темпами и не планируют останавливаться 2
28.09.2016 Забронировать поездку на BlaBlaCar теперь можно с помощью «Яндекс.Кассы» 1
18.10.2010 «ЦСКБ-Прогресс» автоматизирует работу технологов с помощью решений «Аскон» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Петров Николай и организации, системы, технологии, персоны:

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1065 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 970 1
HP Inc. 5751 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2091 1
Xiaomi 1933 1
Lenovo Group 2347 1
Yandex - Яндекс 8264 1
АйтиКонсалт - Аскон-Самара 20 1
Ланит - diHouse - Дихаус 232 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 430 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 694 1
Acer Group - Acer Inc 2636 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1598 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 38 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3339 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 31 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2687 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16612 2
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21661 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4028 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 591 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71894 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12219 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12093 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 659 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14906 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9900 1
Моноблок - Monoblock PC 1034 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22580 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 702 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56226 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1392 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33504 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4420 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5303 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25410 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1736 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4087 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1366 1
Cryptocurrency Mining - Cryptojacking - Криптоджекинг - Криптомайнер - Cryptomining - Скрытый майнинг - Нелегальный майнинг 337 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1625 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9999 1
Бронирование - Booking 774 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12823 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14611 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 685 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 874 1
S8 Capital - Aquarius Mnb - серия моноблоков 6 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 732 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1403 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1985 1
Аскон - Вертикаль САПР ТП - система автоматизированного проектирования технологических процессов 20 1
S8 Capital - Aquarius AQ - серия коммутаторов 9 1
S8 Capital - Aquarius Pro - серия рабочих станций 6 1
PTC Windchill - PTC FlexPLM 49 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 236 1
Аскон - Лоцман:PLM 91 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 210 1
Wang Xiang - Ванг Сян 11 1
Селихова Наталья 4 1
Филатов Александр 10 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Тарасов Андрей 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 154884 2
Европа 24570 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2886 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17997 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4228 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1169 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1676 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6160 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20094 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1795 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3670 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54435 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 422 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2566 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2832 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31448 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50755 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3748 1
Ведомости 1185 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3713 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1394886, в очереди разбора - 731928.
Создано именных указателей - 184864.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

