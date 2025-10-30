Разделы

«Аквариус» представила моноблок для корпоративных пользователей

Компания «Аквариус», отечественный разработчик и производитель ИТ-решений, представила новый моноблок Aquarius AQone F24 с диагональю 23,8 дюйма (1920x1080 FHD). Устройство разработано специально для повседневных задач сотрудников средних и крупных организаций с развитой ИТ-инфраструктурой.

Моноблок создан на базе платы Aquarius AQB760M, которая поддерживает работу новейших производительных десктопных процессоров Intel 12, 13 и 14 поколений с TDP до 125 Вт, а также оперативную память DDR5 до 96 ГБ, 5600 МГц. Кроме того, на плате есть поддержка PCIe четвертого поколения.

Экран с разрешением FHD IPS обеспечивает четкое изображение и широкие углы обзора. При необходимости моноблок может быть использован как внешний монитор. Встроенная веб-камера и микрофон, а также современная аудиосистема делают моноблок идеальным решением для проведения видеоконференций. Универсальность подключения достигается благодаря богатому набору интерфейсов, включающему: порты USB и HDMI, DisplayPort, видеовыход VGA, сетевой интерфейс RJ-45 и COM-порт.

Гибкая настройка рабочего пространства обеспечивается регулируемой опорой, позволяющей менять высоту, наклон и угол поворота экрана. Устройство также поддерживает дополнительные опции, такие как картридер, считыватель смарт-карт и мобильное шасси для быстрого извлечения накопителя.

Безопасность данных является приоритетом для «Аквариуса» при разработке новых устройств, поэтому моноблок сертифицирован для работы с конфиденциальной информацией и поддерживает установку аппаратно-программных модулей доверенной загрузки (АПМДЗ).

«Мы рады представить моноблок Aquarius AQone F24. Это не просто очередной моноблок, а продуманное до мелочей устройство, которое отвечает всем современным требованиям пользователей. Моноблок обеспечивает комфортную работу благодаря качественному дисплею, эргономичной опоре, встроенным камере и микрофонам для организации видеоконференцсвязи. Надежные компоненты гарантируют бесперебойное функционирование в течение всего срока службы. Уверены, что Aquarius AQone F24 станет эффективным инструментом для развития бизнеса», – сказал директор департамента по развитию клиентских устройств компании «Аквариус» Николай Петров.

