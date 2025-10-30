Новый баг в Windows 11 пожирает производительность ПК, прячась за крайне полезной программой

Обновление KB5067036 для Windows 11 угрожает уничтожить все свободные системные ресурсы ПК. Если открыть «Диспетчер задач» и попытаться закрыть его, то вместо закрытия он создаст еще одну свою копию, которая будет висеть в ОЗУ. И так до бесконечности – пока не кончится оперативная память. После перезагрузки ОЗУ очищается, но сам баг не пропадает.

Вся ваша ОЗУ принадлежит нам

Компания Microsoft выпустила обновление KB5067036 для Windows 11, которое дает возможность заполнить всю оперативную память, не открывая ни одной сторонней программы. Как пишет профильный портал Windows Latest, делает она это при помощи крайне нужной системной утилиты – «Диспетчера задач».

Если запустить «Диспетчера задач», и закрыть его, то на деле сам процесс taskmanager.exe останется в оперативной памяти и не выгрузится. Так можно повторять снова и снова – программа будет висеть в ОЗУ и создавать все новые копии себя при каждом повторном запуске. Рано или поздно это приведет к тому, что свободная оперативная память на компьютере полностью закончится.

Касается каждого

К моменту выхода материала Microsoft не комментировала ситуацию с апдейтом KB5067036. Но, судя по всему, проблема с постоянно множащимся копиями «Диспетчера задач» имеет все шансы проявить себя на любом компьютере с Windows 11, который получил это обновление.

© drserg / фотобанк «Фотодженика» Microsoft в очередной раз сломала Windows 11

Windows Latest пишет, что специалисты портала протестировали баг на 100 виртуальных машинах, и на 30 из них сбой с дубликатами «Диспетчера задач» в оперативной памяти имел место быть. По их словам, если после установки KB5067036 часто открывать Task Manager, это может снизить производительность ПК.

Волк в овечьей шкуре

Разумеется, Microsoft продвигает апдейт KB5067036 как полезный, привносящий в систему только нужные каждому пользователю нововведения. Он вышел 28 октября 2025 г. и содержит в себе, в частности, усовершенствованное меню «Пуск», которое имеет ощутимо больше возможностей по сравнению с предыдущей своей версией.

Также этот патч добавляет в систему новые цветные значки аккумулятора на панели задач, новую ленту рекомендуемых приложений в проводнике и многое другое. Однако обновление выходит за рамки некоторых улучшений дизайна.

windowslatest Так проявляется сбой

Но как такое невинное, на первый взгляд, обновление, могло сломать «Диспетчер задач»? На деле логика в этом есть – в числе прочего патч KB5067036 меняет логику его работы.

Microsoft заверила, то этот апдейт решает проблему неправильной группировки приложений по процессам и предоставления некорректной информации о потреблении запущенными программами системных ресурсов. Здесь важно подчеркнуть, что этот глюк тоже относительно новый.

Из этого можно сделать вывод, что, исправив одну проблему с «Диспетчером задач». Microsoft внесла в систему новую, не менее серьезную. Теперь ей нужно срочно выпустить патч к патчу, но, как и всегда в ее случае, нет никакой гарантии, что он не сломает что-либо еще в системе.

Как решить проблему

Чтобы проверить, получила ли Windows 11 проблему с «Диспетчером задач» после установки обновления KB5067036, нужно вызвать его путем нажатия Ctrl+Shift+Esc или через контекстное меню панели задач. После этого его нужно закрыть крестиком в верхнем правом углу окна, а затем открыть повторно. Если в перечне запущенных программ будет два taskmanager.exe, значит, патч KB5067036 сделал свое дело.

Каждая копия «Диспетчера задач» занимает в оперативной памяти примерно 25 МБ. Если запустить 100 его копий, то они отнимут у других программ 2 ГБ RAM, что может быть проблемой на компьютерах начального уровня (по меркам 2025 г.).

Решить проблему можно при помощи удаления апдейта KB5067036. Также можно закрывать «Диспетчер задач» не стандартным крестиком, а непосредственно в нем самом – выделить нужный процесс в списке, нажать на клавиатуре Delete или кликнуть по нему правой кнопкой мыши и нажать «Снять задачу».

Также очень хорошо помогает обычная перезагрузка компьютера. Но она не удаляет саму проблему, а лишь очищает оперативную память от ненужных копий «Диспетчера задач».