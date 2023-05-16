Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard

A4Tech выпустила новую механическую клавиатуру S98 A4Tech выпустила новую механическую клавиатуру Bloody S98. Новинка дополняет представленные ранее модели Bloody S98 Naraka и Bloody S98 Aviator, предлагая игрокам оригинальный дизайн с яркими акцентами и укороченным корпусом при

Новые механические свитчи и Pudding-кейкапы: Bloody выпускает игровую клавиатуру S510NP ействованы так называемые Pudding кейкапы: колпачок разделен на две части, где верхняя – непрозрачная, а нижняя – матово-белая. Нижняя часть кейкапа просвечивается насквозь RGB подсветкой, что делает клавиатуру более яркой, прибавляет ей привлекательности. Это понравится игрокам, которые хотят видеть красивую иллюминацию в каждом из компонентов ПК. Bloody S510NP Новинка оснащена 4 МБ внутре

Android наводнили «дырявые» приложения, ворующие пароли и переписку. Под ударом миллионы пользователей рает на виртуальной клавиатуре. Речь о трех приложениях, превращающих умный мобильник в виртуальную клавиатуру или не менее виртуальную мышь для управления компьютером. По данным компании Synop

Dark Project представляет ультра-компактную механическую клавиатуру для геймеров KD68b Производитель игровой периферии Dark Project представляет компактную механическую клавиатуру Dark Project KD68b. Конструкторские решения позволили упаковать клавиатуру

Параллельный импорт: Россию наводнили ноутбуки, которыми невозможно нормально пользоваться раскладку можно несколькими способами. Самый простой и наименее затратный – это обычные наклейки на клавиатуру, продающиеся во многих крупных сетях по продаже электроники. Не всем понравится но

Genius представила новую клавиатуру и проводные комплекты на российском рынке Genius представила сразу три новинки в России: классическую клавиатуру КВ-177, комплект Slimstar C126 и проводной набор КМ-170. Устройства были разработаны для пользователей, которые ищут выгодные предложения на рынке при покупке периферийных аксессуаро

Logitech G представила две новые версии механической игровой клавиатуры: G413 SE и G413 TKL SE периферии профессионального уровня, представила две новые механические игровые клавиатуры – Logitech G413 SE и G413 TKL SE. Новинки предназначены для пользователей, которые ищут надежную механическую клавиатуру по доступной цене. Среди основных преимуществ Logitech G413 SE и её компактной TKL-версии — качественные тактильные переключатели, кейкапы из PBT-пластика, поддержка до 6 одновременн

Как выбрать клавиатуру для ПК: советы ZOOM о создавать диаграммы, настраивать яркость или менять кисти в Adobe Photoshop. Так что если работа связана с графикой или вы просто хотите комфортно пользоваться домашним ПК, выбирайте мультимедийную клавиатуру. Мультимедийная клавиатура с сенсорным диском управления LOGITECH CRAFT Гибкие клавиатуры редко встречаются в продаже, но все же существуют. Их можно свернуть в рулон и взять с собой

Prestigio и Clevetura представляют первый в мире ноутбук с тачпадом, встроенным в клавиатуру . Ноутбук Prestigio с тачпадом в клавиатуре В основе ноутбука — технология TouchOnKeys, дополняющая клавиатуру функциями тачпада. Таким образом, тачпад больше не занимает отдельного места и ста

Как эффективно почистить клавиатуру ноутбука е еще более крупную проблему в виде забитых ворсом клавиш. Более эффективным способом станет продувка сжатым воздухом (купить баллончик сейчас не составит труда). Некоторые также советуют продувать клавиатуру феном — это нужно делать очень осторожно и только холодным воздухом, чтобы не повредить клавиши. Еще один способ удалить загрязнения между клавишами — слайм-лизун для очистки клавиа

Microsoft представила новые периферийные аксессуары для ПК. Фото прессивного ввода, открывающая быстрый доступ к эмодзи и специальным символам и возможность связать клавиатуру с тремя устройствами, легко переключаясь между ними. Microsoft Designer Compact Ke

Canyon анонсировала беспроводную клавиатуру для устройств Apple Бренд Canyon, известный на рынке аксессуаров для мобильных устройств и ПК, представил новую ультратонкую беспроводную клавиатуру CND-HBTK10-US для устройств Apple. Продукт представлен в цвете «космический серый». Беспроводная клавиатура станет достойным дополнением для устройств компании Apple. Раскладка клави

Microsoft представила новую Bluetooth-клавиатуру. Цена. Фото к (две батарейки типоразмера ААА входят в комплект поставки). Процесс подключения клавиатуры к компьютеру стал еще проще благодаря использованию функции Swift Pair. Полноразмерная Microsoft Bluetooth Keyboard создана для удобной и продуктивной работы в течение всего дня. Она оснащена дополнительными клавишами, помогающими экономить время пользователя: клавиша быстрого доступа к продуктам Of

Лучшие клавиатуры для работы: выбор ZOOM Как выбрать хорошую клавиатуру Любая периферия подбирается индивидуально. Для кого-то важен тип клавиш, кто-то пр

Россияне впервые в мире создали клавиатуру, узнающую пользователя по «почерку» зможно. В паттернах могут иметь место незначительные изменения, если пользователь пересел за другую клавиатуру, но структура паттернов в целом остается неизменной.Варианты примененияИдентификац

Навсегда убита культовая клавиатура, вошедшая в «Книгу Гиннеса» Прощание со Swype KeyboardКомпания Nuance Communications прекращает развитие популярной клавиатуры Swype Keyboard с функцией распознавания речи Dragon Dictation для Android. Информация об этом появилась в публикации на ресурсе Reddit. В письме от Nuance, которое цитировал автор поста, сообщалось,

Сверхпопулярная клавиатура для Android шпионит за пользователями Клавиатура-шпионКомпания Adguard, разработчик одноименного блокировщика рекламы, предупреждает, что популярное приложение-клавиатура GO Keyboard для Android шпионит за своими пользователями. GO Keyboard была создана китайским разработчиком GOMO Dev Team. Как выяснили сотрудники Adguard, приложение передает персональную и

Asus представила многофункциональный ноутбук Asus Transformer 3 Pro а также в качестве настольного ПК с док-станцией, позволяющей подключать монитор или полноразмерную клавиатуру. Тонкий, но мощный Корпус гибридного мобильного ПК «2-в-1» Asus Transformer 3 Pro

Apple Smart Keyboard научилась писать по-русски яжение клавиш, что позволяет отказаться от традиционных механизмов, а специальное покрытие защищает клавиатуру от загрязнений.

«Яндекс» выпустил виртуальную клавиатуру для Android Компания «Яндекс» представила «Яндекс.Клавиатуру» для Android. Как и приложение для iPhone, «Клавиатура» для Android исправляет ошибки и угадывает окончания фраз — чем дольше пользователь её применяет, тем точнее становятся догадки

Google выпустил клавиатуру для iPhone.Видео GboardКомпания Google выпустила свою собственную клавиатуру для iPhone. Она называется Gboard. Создавая Gboard, разработчик преследовал цель и

Google создает клавиатуру для iPhone и iPad Клавиатура для iOS Google планирует выпустить экранную клавиатуру для iOS и уже работает над ней несколько месяцев, сообщило издание The Verge. Клавиатура Google сделает поисковую технологию этой компании часто используемым элементом графического и

Подарки к Новому году от Logitech Сегодня мы подобрали несколько таких подарков от компании Logitech: клавиатуру K380 Multi-Device, компьютерные мыши M535 и M238 Play Collection, а также игровую гарнитуру G633 Artemis Spectrum.Компьютерная мышь Logitech M238 Play Collection (Francesca Fox) Комп

«Яндекс» выпустил клавиатуру для iPhone Клавиатура для iPhone от «Яндекса» Поисковик «Яндекс» выпустил виртуальную клавиатуру для iPhone. В ней есть возможности предикативного ввода, проверки орфографии, поиска картинок, гифок и эмодзи, поиска мест и адресов. Кроме того, в клавиатуру встроен перевод

WEY Technology представит в России клавиатуру с сенсорным экраном WEY Smart Touch Компания WЕY Technology, в рамках выставки Integrated Systems Russia 2015, впервые в России представит широкой аудитории cвою новую клавиатуру с сенсорным экраном - WEY Smart Touch. Клавиатура WEY Smart Touch – это продолжение линейки мультифункциональных клавиатур, предназначенных для одновременного управления множеством р

Jaasta keyboard заменяет любую клавиатуру Сделать каждую клавишу клавиатуры маленьким экраном уже не кажется революционной задумкой, однако, только в модели Jaasta keyboard эта идея, похоже, может стать популярной и коммерчески успешной. Верхняя грань клавиш Jaasta keyboard включает дисплей на электронных чернилах E-Ink, с помощью которого на кнопк

Острова на клавиатуре Для людей, оценивающих здоровье своих запястий в сумму выше 300 долларов, компания Kinesis приготовила новогодний подарок – эргономическую перепрограммируемую клавиатуру KB500 Advantage USB Contoured Keyboard. Клавиши на клавиатуре Kinesis разбиты на четыре независимых островка и расположены для максимального удобства десятипальцевой слепой печати. У

Apple патентует улучшенную клавиатуру Артемия Лебедева ту — оснащена индивидуальным встроенным дисплеем и сенсором касания, сообщает AppleInsider. Похожую клавиатуру в 2005 г. представила российская Студия Артемия Лебедева. А в 2007 г. компания при

Harmony Smart Keyboard - клавиатура для всего Компания Logitech в рамках новой линейки Harmony представила беспроводную компактную клавиатуру Harmony Smart Keyboard. Harmony Smart Keyboard подключается к любым современным ус

Общий доступ к клавиатуре через Buffalo BSHSBT04BK ffalo представила USB-трансмиттер для включения общего доступа к клавиатуре со стороны сторонних устройств. Модель BSHSBT04BK подключается в свободный порт USB ноутбука или компьютера, после чего его клавиатуру можно использовать совместно с другим компьютером, ноутбуком, смартфоном или планшетным компьютером. Передача сигналов от клавиатуры с общим доступом к подключённому стороннему устро

Logitech предлагает клавиатуру, способную выдержать полное погружение в воду yboard K310 не просто выдерживает «заливку», ее можно мыть как посуду — под струей воды и с чистящим средством. Это может оказаться полезным в тех случаях, когда простой очистки от пыли недостаточно. Клавиатуру можно мыть раз за разом и даже опускать под воду на глубину до 28 сантиметров (за исключением USB-кабеля). Удобные отверстия для слива воды сзади корпуса позволяют быстро высушить ус

Logitech Ultrathin Keyboard для iPad признан лучшим мобильным аксессуаром года ровой производитель компьютерной периферии, объявила о том, что чехол-клавиатура Logitech Ultrathin Keyboard Cover for iPad получил награду на Национальной премии «Продукт года — 2013» в номина

Разработана гибкая сенсорная клавиатура с имитацией механических клавиш Американская компания Strategic Polymers Sciences разработала тонкую сенсорную клавиатуру, способную точно имитировать ощущения, которые пользователи испытывают при нажатии на механические клавиши, сообщает Technology Review. Клавиатуру можно сгибать, поскольку ее

Док-станция Clique объединила беспроводную клавиатуру и Magic Trackpad от Apple в одно устройство Компания Henge Docks выпустила док-станцию Clique, которая объединяет беспроводную клавиатуру и Magic Trackpad от Apple в одно устройство. Дизайн док-станции выполнен в классическом стиле Apple – глянцевая белая поверхность Clique с легкими вкраплениями серого цвета гармоничн

Logitech Ultrathin Keyboard mini: чехол-клавиатура для iPad mini Компания Logitech представила защитный чехол-клавиатуру Logitech Ultrathin Keyboard mini для планшета Apple iPad mini. Чехол-клавиатура кр

Компьютер в клавиатуре Diabolitek Американская компания Diablotek вспомнила времена, когда клавиатура и компьютер представляли единое целое, выпустив компьютер-клавиатуру U310 Keyboard PC. Diablotek U310 Keyboard PC предсавляет собой массивную клавиатуру со стандартной раскладкой, в корпусе которой находятся: двухъядерный процессор Intel Atom D

Гироскоп в клавиатуре заменил мышку Японская компания Thanko представила на японском рынке миниатюрную беспроводную клавиатуру с имитацией функций мыши Air Mouse. Устройство названо универсальным – оно совместимо с устройствами на операционных системах Windows, MacOS X и Android. Подключение – через порт USB

Logitech Ultrathin Keyboard Cover - надёжность и удобство Компания Logitech представила на российском рынке чехол-клавиатуру для новых поколений iPad - Ultrathin Keyboard Cover. Чехол Logitech Ultrathin Keyboard Cover защищает экран с помощью тонкой, гладкой алюминиевой крышки и оборудован встроенной клави

Новая Bluetooth-клавиатура от Logitech легко соединяется с Windows, iOS и Android Швейцарская компания Logitech объявила о расширении своей линейки клавиатур и представила новую модель Logitech Bluetooth Illuminated Keyboard K810. Она совместима с Windows, iOS и Android, а раскладка кнопок специально спроектирована с учетом особенностей Windows 8. Клавиатура со встроенным аккумулятором использует Bluetooth