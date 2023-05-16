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Компьютеризация Клавиатура Keyboard

Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard


16.05.2023 A4Tech выпустила новую механическую клавиатуру S98

A4Tech выпустила новую механическую клавиатуру Bloody S98. Новинка дополняет представленные ранее модели Bloody S98 Naraka и Bloody S98 Aviator, предлагая игрокам оригинальный дизайн с яркими акцентами и укороченным корпусом при

07.12.2022 Новые механические свитчи и Pudding-кейкапы: Bloody выпускает игровую клавиатуру S510NP

ействованы так называемые Pudding кейкапы: колпачок разделен на две части, где верхняя – непрозрачная, а нижняя – матово-белая. Нижняя часть кейкапа просвечивается насквозь RGB подсветкой, что делает клавиатуру более яркой, прибавляет ей привлекательности. Это понравится игрокам, которые хотят видеть красивую иллюминацию в каждом из компонентов ПК. Bloody S510NP Новинка оснащена 4 МБ внутре
06.12.2022 Android наводнили «дырявые» приложения, ворующие пароли и переписку. Под ударом миллионы пользователей

рает на виртуальной клавиатуре. Речь о трех приложениях, превращающих умный мобильник в виртуальную клавиатуру или не менее виртуальную мышь для управления компьютером. По данным компании Synop
25.10.2022 Dark Project представляет ультра-компактную механическую клавиатуру для геймеров KD68b

Производитель игровой периферии Dark Project представляет компактную механическую клавиатуру Dark Project KD68b. Конструкторские решения позволили упаковать клавиатуру

25.07.2022 Параллельный импорт: Россию наводнили ноутбуки, которыми невозможно нормально пользоваться

раскладку можно несколькими способами. Самый простой и наименее затратный – это обычные наклейки на клавиатуру, продающиеся во многих крупных сетях по продаже электроники. Не всем понравится но
25.02.2022 Genius представила новую клавиатуру и проводные комплекты на российском рынке

Genius представила сразу три новинки в России: классическую клавиатуру КВ-177, комплект Slimstar C126 и проводной набор КМ-170. Устройства были разработаны для пользователей, которые ищут выгодные предложения на рынке при покупке периферийных аксессуаро
27.01.2022 Logitech G представила две новые версии механической игровой клавиатуры: G413 SE и G413 TKL SE

периферии профессионального уровня, представила две новые механические игровые клавиатуры – Logitech G413 SE и G413 TKL SE. Новинки предназначены для пользователей, которые ищут надежную механическую клавиатуру по доступной цене. Среди основных преимуществ Logitech G413 SE и её компактной TKL-версии — качественные тактильные переключатели, кейкапы из PBT-пластика, поддержка до 6 одновременн
11.06.2021 Как выбрать клавиатуру для ПК: советы ZOOM

о создавать диаграммы, настраивать яркость или менять кисти в Adobe Photoshop. Так что если работа связана с графикой или вы просто хотите комфортно пользоваться домашним ПК, выбирайте мультимедийную клавиатуру. Мультимедийная клавиатура с сенсорным диском управления LOGITECH CRAFT Гибкие клавиатуры редко встречаются в продаже, но все же существуют. Их можно свернуть в рулон и взять с собой
01.06.2021 Prestigio и Clevetura представляют первый в мире ноутбук с тачпадом, встроенным в клавиатуру

. Ноутбук Prestigio с тачпадом в клавиатуре В основе ноутбука — технология TouchOnKeys, дополняющая клавиатуру функциями тачпада. Таким образом, тачпад больше не занимает отдельного места и ста
28.02.2021 Как эффективно почистить клавиатуру ноутбука

е еще более крупную проблему в виде забитых ворсом клавиш.   Более эффективным способом станет продувка сжатым воздухом (купить баллончик сейчас не составит труда). Некоторые также советуют продувать клавиатуру феном — это нужно делать очень осторожно и только холодным воздухом, чтобы не повредить клавиши.  Еще один способ удалить загрязнения между клавишами — слайм-лизун для очистки клавиа
11.02.2021 Microsoft представила новые периферийные аксессуары для ПК. Фото

прессивного ввода, открывающая быстрый доступ к эмодзи и специальным символам и возможность связать клавиатуру с тремя устройствами, легко переключаясь между ними. Microsoft Designer Compact Ke
15.12.2020 Canyon анонсировала беспроводную клавиатуру для устройств Apple

Бренд Canyon, известный на рынке аксессуаров для мобильных устройств и ПК, представил новую ультратонкую беспроводную клавиатуру CND-HBTK10-US для устройств Apple. Продукт представлен в цвете «космический серый». Беспроводная клавиатура станет достойным дополнением для устройств компании Apple. Раскладка клави
13.02.2020 Microsoft представила новую Bluetooth-клавиатуру. Цена. Фото

к (две батарейки типоразмера ААА входят в комплект поставки). Процесс подключения клавиатуры к компьютеру стал еще проще благодаря использованию функции Swift Pair. Полноразмерная Microsoft Bluetooth Keyboard создана для удобной и продуктивной работы в течение всего дня. Она оснащена дополнительными клавишами, помогающими экономить время пользователя: клавиша быстрого доступа к продуктам Of
12.11.2019 Лучшие клавиатуры для работы: выбор ZOOM

Как выбрать хорошую клавиатуру Любая периферия подбирается индивидуально. Для кого-то важен тип клавиш, кто-то пр
06.03.2018 Россияне впервые в мире создали клавиатуру, узнающую пользователя по «почерку»

зможно. В паттернах могут иметь место незначительные изменения, если пользователь пересел за другую клавиатуру, но структура паттернов в целом остается неизменной.Варианты примененияИдентификац
20.02.2018 Навсегда убита культовая клавиатура, вошедшая в «Книгу Гиннеса»

Прощание со Swype KeyboardКомпания Nuance Communications прекращает развитие популярной клавиатуры Swype Keyboard с функцией распознавания речи Dragon Dictation для Android. Информация об этом появилась в публикации на ресурсе Reddit. В письме от Nuance, которое цитировал автор поста, сообщалось,

22.09.2017 Сверхпопулярная клавиатура для Android шпионит за пользователями

Клавиатура-шпионКомпания Adguard, разработчик одноименного блокировщика рекламы, предупреждает, что популярное приложение-клавиатура GO Keyboard для Android шпионит за своими пользователями. GO Keyboard была создана китайским разработчиком GOMO Dev Team. Как выяснили сотрудники Adguard, приложение передает персональную и
23.12.2016 Asus представила многофункциональный ноутбук Asus Transformer 3 Pro

а также в качестве настольного ПК с док-станцией, позволяющей подключать монитор или полноразмерную клавиатуру. Тонкий, но мощный Корпус гибридного мобильного ПК «2-в-1» Asus Transformer 3 Pro

03.08.2016 Apple Smart Keyboard научилась писать по-русски

яжение клавиш, что позволяет отказаться от традиционных механизмов, а специальное покрытие защищает клавиатуру от загрязнений.
31.05.2016 «Яндекс» выпустил виртуальную клавиатуру для Android

Компания «Яндекс» представила «Яндекс.Клавиатуру» для Android. Как и приложение для iPhone, «Клавиатура» для Android исправляет ошибки и угадывает окончания фраз — чем дольше пользователь её применяет, тем точнее становятся догадки
12.05.2016 Google выпустил клавиатуру для iPhone.Видео

GboardКомпания Google выпустила свою собственную клавиатуру для iPhone. Она называется Gboard. Создавая Gboard, разработчик преследовал цель и
23.03.2016 Google создает клавиатуру для iPhone и iPad

Клавиатура для iOS Google планирует выпустить экранную клавиатуру для iOS и уже работает над ней несколько месяцев, сообщило издание The Verge. Клавиатура Google сделает поисковую технологию этой компании часто используемым элементом графического и
24.12.2015 Подарки к Новому году от Logitech

Сегодня мы подобрали несколько таких подарков от компании Logitech: клавиатуру K380 Multi-Device, компьютерные мыши M535 и M238 Play Collection, а также игровую гарнитуру G633 Artemis Spectrum.Компьютерная мышь Logitech M238 Play Collection (Francesca Fox) Комп
03.12.2015 «Яндекс» выпустил клавиатуру для iPhone

Клавиатура для iPhone от «Яндекса» Поисковик «Яндекс» выпустил виртуальную клавиатуру для iPhone. В ней есть возможности предикативного ввода, проверки орфографии, поиска картинок, гифок и эмодзи, поиска мест и адресов.  Кроме того, в клавиатуру встроен перевод
27.10.2015 WEY Technology представит в России клавиатуру с сенсорным экраном WEY Smart Touch

Компания WЕY Technology, в рамках выставки Integrated Systems Russia 2015, впервые в России представит широкой аудитории cвою новую клавиатуру с сенсорным экраном - WEY Smart Touch. Клавиатура WEY Smart Touch – это продолжение линейки мультифункциональных клавиатур, предназначенных для одновременного управления множеством р
29.12.2014 Jaasta keyboard заменяет любую клавиатуру

Сделать каждую клавишу клавиатуры маленьким экраном уже не кажется революционной задумкой, однако, только в модели Jaasta keyboard эта идея, похоже, может стать популярной и коммерчески успешной. Верхняя грань клавиш Jaasta keyboard включает дисплей на электронных чернилах E-Ink, с помощью которого на кнопк
26.12.2014 Острова на клавиатуре

Для людей, оценивающих здоровье своих запястий в сумму выше 300 долларов, компания Kinesis приготовила новогодний подарок – эргономическую перепрограммируемую клавиатуру KB500 Advantage USB Contoured Keyboard. Клавиши на клавиатуре Kinesis разбиты на четыре независимых островка и расположены для максимального удобства десятипальцевой слепой печати. У
02.05.2014 Apple патентует улучшенную клавиатуру Артемия Лебедева

ту — оснащена индивидуальным встроенным дисплеем и сенсором касания, сообщает AppleInsider. Похожую клавиатуру в 2005 г. представила российская Студия Артемия Лебедева. А в 2007 г. компания при
05.03.2014 Harmony Smart Keyboard - клавиатура для всего

Компания Logitech в рамках новой линейки Harmony представила беспроводную компактную клавиатуру Harmony Smart Keyboard. Harmony Smart Keyboard подключается к любым современным ус
10.10.2013 Общий доступ к клавиатуре через Buffalo BSHSBT04BK

ffalo представила USB-трансмиттер для включения общего доступа к клавиатуре со стороны сторонних устройств. Модель BSHSBT04BK подключается в свободный порт USB ноутбука или компьютера, после чего его клавиатуру можно использовать совместно с другим компьютером, ноутбуком, смартфоном или планшетным компьютером. Передача сигналов от клавиатуры с общим доступом к подключённому стороннему устро
12.07.2013 Logitech предлагает клавиатуру, способную выдержать полное погружение в воду

yboard K310 не просто выдерживает «заливку», ее можно мыть как посуду — под струей воды и с чистящим средством. Это может оказаться полезным в тех случаях, когда простой очистки от пыли недостаточно. Клавиатуру можно мыть раз за разом и даже опускать под воду на глубину до 28 сантиметров (за исключением USB-кабеля). Удобные отверстия для слива воды сзади корпуса позволяют быстро высушить ус
26.04.2013 Logitech Ultrathin Keyboard для iPad признан лучшим мобильным аксессуаром года

ровой производитель компьютерной периферии, объявила о том, что чехол-клавиатура Logitech Ultrathin Keyboard Cover for iPad получил награду на Национальной премии «Продукт года — 2013» в номина
10.04.2013 Разработана гибкая сенсорная клавиатура с имитацией механических клавиш

Американская компания Strategic Polymers Sciences разработала тонкую сенсорную клавиатуру, способную точно имитировать ощущения, которые пользователи испытывают при нажатии на механические клавиши, сообщает Technology Review. Клавиатуру можно сгибать, поскольку ее

20.03.2013 Док-станция Clique объединила беспроводную клавиатуру и Magic Trackpad от Apple в одно устройство

Компания Henge Docks выпустила док-станцию Clique, которая объединяет беспроводную клавиатуру и Magic Trackpad от Apple в одно устройство. Дизайн док-станции выполнен в классическом стиле Apple – глянцевая белая поверхность Clique с легкими вкраплениями серого цвета гармоничн
05.02.2013 Logitech Ultrathin Keyboard mini: чехол-клавиатура для iPad mini

Компания Logitech представила защитный чехол-клавиатуру Logitech Ultrathin Keyboard mini для планшета Apple iPad mini. Чехол-клавиатура кр
31.01.2013 Компьютер в клавиатуре Diabolitek

Американская компания Diablotek вспомнила времена, когда клавиатура и компьютер представляли единое целое, выпустив компьютер-клавиатуру U310 Keyboard PC. Diablotek U310 Keyboard PC предсавляет собой массивную клавиатуру со стандартной раскладкой, в корпусе которой находятся: двухъядерный процессор Intel Atom D
25.01.2013 Гироскоп в клавиатуре заменил мышку

Японская компания Thanko представила на японском рынке миниатюрную беспроводную клавиатуру с имитацией функций мыши Air Mouse. Устройство названо универсальным – оно совместимо с устройствами на операционных системах Windows, MacOS X и Android. Подключение – через порт USB
04.12.2012 Logitech Ultrathin Keyboard Cover - надёжность и удобство

Компания Logitech представила на российском рынке чехол-клавиатуру для новых поколений iPad - Ultrathin Keyboard Cover. Чехол Logitech Ultrathin Keyboard Cover защищает экран с помощью тонкой, гладкой алюминиевой крышки и оборудован встроенной клави
15.10.2012 Новая Bluetooth-клавиатура от Logitech легко соединяется с Windows, iOS и Android

Швейцарская компания Logitech объявила о расширении своей линейки клавиатур и представила новую модель Logitech Bluetooth Illuminated Keyboard K810. Она совместима с Windows, iOS и Android, а раскладка кнопок специально спроектирована с учетом особенностей Windows 8. Клавиатура со встроенным аккумулятором использует Bluetooth
20.09.2012 Microsoft представила клавиатуру для Windows 8 c клавишей Backspace на пробеле

ных устройств для Windows 8 корпорация Microsoft представила Sculpt Comfort Keyboard – эргономичную клавиатуру с увеличенной и разделенной клавишей пробела, левая часть которой может выполнять


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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 49399 509
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3774 448
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16064 444
Наушники - Headphones 3955 423
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7474 378
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5954 373
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24268 366
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3178 350
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3658 345
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4231 336
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1777 335
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5646 317
DDR - Double data rate 2706 307
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13853 299
Микрофон - Microphone 2463 297
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27687 291
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1813 288
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2728 288
USB Type-C - USB-C - USB 3 1853 287
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2333 281
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9113 278
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5571 259
Microsoft Windows 15569 496
Google Android 13905 320
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1337 249
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1292 249
Intel Core - Семейство процессоров 1198 178
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Apple iPhone - серия смартфонов 7048 163
Microsoft Windows 10 1737 160
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 292 155
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Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2389 140
Apple iOS 7675 130
Linux OS 9832 130
UL Solutions - Futuremark - PCMark 196 129
Intel Core i - Cерия процессоров 513 123
Apple MacBook - серия ноутбуков 925 121
Microsoft Office 3706 113
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 106
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Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 91
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Acer Aspire - серия ноутбуков 321 88
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Samsung Display - Corning Gorilla Glass 685 83
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Microsoft Surface - Планшет 428 67
Ксенин Алекс 311 135
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 908 25
Jobs Steve - Джобс Стив 1007 24
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Лебедев Артемий 98 12
Набоков Сергей 27 11
Клинаичев Андрей 33 10
Константинов Константин 31 10
Малафеев Андрей 51 9
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Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 565 9
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Наумов Станислав 27 8
Виноградов Дмитрий 74 7
Никитин Николай 23 7
Лаптева Марина 114 6
Симонов Игорь 102 6
Сергеев Иван 74 6
Satya Nadella - Сатья Наделла 198 6
Лахова Олеся 35 6
Горюнов Михаил 16 5
Медведев Дмитрий 1653 4
Ревенчук Григорий 6 4
Борушевский Денис 37 4
Новодворский Алексей 109 4
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Катаев Александр 40 4
Allen Paul - Аллен Пол 120 4
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Walker Chris - Уокер Крис 7 3
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Trump Donald J. - Трамп Дональд 413 3
Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 317 3
Ive Jonathan - Айв Джонатан 67 3
Lin James - Лин Джеймс 15 3
Муллогулова Асия 6 3
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 280 3
Россия - РФ - Российская федерация 142331 783
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51891 314
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16851 155
Солнце - звезда Солнечной системы 5145 139
Япония 13247 136
Европа 21702 126
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42799 102
Южная Корея - Республика 6614 94
Китай - Тайвань 3960 80
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14145 72
Германия - Федеративная Республика 12636 58
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14067 58
Финляндия - Финляндская Республика 3590 56
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13287 55
Азия - Азиатский регион 5497 44
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Китай - Тайвань - Тайбэй 276 18
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Германия - Берлин 712 16
США - Калифорния - Купертино 271 15
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Америка Северная - Североамериканский регион 3326 14
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 787 14
Израиль 2717 13
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4891 374
Ergonomics - Эргономика 1585 248
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Алюминий - Aluminium - химический элемент 1365 154
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Английский язык 6594 107
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5448 64
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13224 54
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5671 49
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6843 47
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Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 30 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 100 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СЮИ - Самарский Юридический институт Федеральной Службы Исполнения Наказаний 3 1
Школа информационных технологий и инженерии 1 1
РГБ - Российская государственная библиотека 95 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 590 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 190 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 49 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 283 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 79 1
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МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 120 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 561 30
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 23
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 21
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2388 19
CeBIT 612 18
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 17
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 15
День молодёжи - 27 июня 871 14
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 169 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1210 6
Международный женский день - 8 марта 324 6
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 6
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 6
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 6
Рождество Христово - Рождественские каникулы 631 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1099 4
Red Dot Design Award 55 4
Intel Developer Forum - IDF 276 3
Industrie Forum Design Award 2 2
ISR - Integrated Systems Russia 24 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 309 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 114 2
CNews AWARDS - награда 502 2
Experian Anti-Fraud Day 1 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 561 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 175 1
MacWorld Expo 35 1
CNews FORUM Кейсы 222 1
День смеха - 1 апреля 5 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
Samsung World Tour - DigitAll Inspiration 1 1
Black Hat - Конференция 78 1
ISE - Integrated Systems Europe 46 1
GITEX Technology - международная выставка 38 1
Microsoft Build - конференция 37 1
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 22 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
iF Design Awards 25 1
Samsung Unpacked 32 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 59 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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