U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США

Служба точного времени NIST сбоила и раздавала в интернет ошибочные данные Стихия помешала работе сервиса точного времени NIST Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) предупредил о том, что н

Запоминать пароли станет в разы проще – будут отменены самые нелепые и бессмысленные правила их создания. Опрос Национальный институт стандартов и технологий США (National Institute of Standards and Technology, NIST) предложил полностью запретить некоторые из самых бессмысленных (nonsensical) правила со

Российские технологии голосовой биометрии продемонстрировали выдающиеся результаты в международном конкурсе NIST щиеся результаты в тестировании голосовой биометрии — алгоритмов распознавания человека по голосу — Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST). Дмитрий Дырмовский, генеральный д

Алгоритм распознавания лиц NtechLab признан лучшим в мире ition Vendor Test (FRVT) Национального института стандартов и технологий Министерства торговли США (NIST). Алгоритм NtechLab признан американским институтом лучшим в мире по результатам проведе

Технология VisionLabs сохранила первое место в международном исследовании NIST то в тестировании алгоритмов распознавания лиц Национального института стандартов и технологий США (NIST). Технология VisionLabs заняла первое место в категории Mugshot и вошла в топ-3 категори

Алгоритм распознавания лиц Ntechlab в лидерах конкурса Национального института стандартов и технологий США ритмов распознавания лиц Национальным институтом стандартов и технологий Министерства торговли США (NIST). Результаты конкурса Face Recognition Vendor Test (FRVT) показали лидирующие результаты

Создан самый большой квантовый компьютер в истории Мэрилендского университета в Колледж-Парке (UMD) и Национального института стандартов и технологий (NIST) США создали модель квантовой системы, состоящей из 53 кубитов. Построенные до этого ква

В России создана система для распознавания лиц без подключения к интернету навания. Как сообщает компания, этот алгоритм был объявлен «лучшим в мире» после прохождения тестов NIST и MegaFace.Назначение SDKVocord Android SDK предназначен как для мобильных устройств, та

Алгоритм идентификации лиц «Вокорд» признан лучшим в мире в рейтинге NIST нновации»; резидент фонда «Сколково») занял лидирующие позиции во всех основных номинациях рейтинга NIST.Тестирование алгоритмов распознавания лиц, которое проводит Национальный институт станда

Российские ИТ-компании возглавили рейтинг властей США и смогут бороться в американских гостендерах в рейтинге властей СШАСогласно результатам тестирования технологий распознавания лиц, проведенного Национальным институтом стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technolo

Предложен русский перевод базовых документов по облачным вычислениям о Национального института стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology — NIST), посвященных облачным вычислениям. В настоящее время на сайте Сергея Орлика представлен

NIST представил новые рекомендации по кибербезопасности Нью-Йоркский институт стандартов и технологий NIST выпустил новый, пересмотренный перечень рекомендаций федеральному правительству США по обеспечению цифровой безопасности (так называемой "кибербезопасности"), сообщает пресс-служба институ

Созданы высокостабильные одноатомные часы ком национальном институте стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology, NIST) созданы высокостабильные – малочувствительные к температурному дрейфу и воздействию эле

NIST одобрила алгоритм шифрования с «черным ходом» иально рекомендованный в качестве стандартного Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST), может содержать «черный ход», намеренно оставленный разработчиками стандарта для амери

NIST объявил конкурс: новый алгоритм хэширования Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) объявил конкурс на разработку более надежного алгоритма хэширования в дополнение к пяти

Ученые научились управлять "атомными вихрями" ционального института стандартов и технологии США (National Institute of Standards and Technology - NIST) впервые удалось сообщить атомам натрия вихревое вращательное движение и управлять им с

Ученые научились управлять "атомными вихрями" ционального института стандартов и технологии США (National Institute of Standards and Technology - NIST) впервые удалось сообщить атомам натрия вихревое вращательное движение и управлять им с

NIST: экономичная система охлаждения Ученые из национального института стандартов и технологий (NIST) создали новую систему для охлаждения больших зданий. Если ее эффективность подтвердится в ходе экспериментов, то она позволит экономить около 1% от ежегодно потребляемых на эти цели 350 м

NIST: экономичная система охлаждения Ученые из национального института стандартов и технологий (NIST) создали новую систему для охлаждения больших зданий. Если ее эффективность подтвердится в ходе экспериментов, то она позволит экономить около 1% от ежегодно потребляемых на эти цели 350 м

NIST: защищать VOIP-системы дорого По сообщению National Institute of Standards and Technology (NIST), руководителям организаций, намеревающимся перевести свои телефонные системы на VOIP (V

Разработана модель виртуальной шины для квантовых компьютеров о Национального Института стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology - NIST). Но как замечают ученые, он должен еще быть разработан, что не входит сейчас в планы бо

Разработана модель виртуальной шины для квантовых компьютеров о Национального Института стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology - NIST). Но как замечают ученые, он должен еще быть разработан, что не входит сейчас в планы бо

Сенат США регламентирует развитие технологий сетевой безопасности вопреки протестам разработчиков ) и Национальный институт стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology - NIST) получат $970 млн., которые будут направлены на модернизацию и совершенствование правите

NIST запатентовал датчик-акселерометр на основе технологий микроэлектромеханических систем Американский национальный институт стандартов и технологии (NIST) сообщил о получении патента на изобретение датчика ускорений миниатюрного размера на основе технологий микроэлектромеханических систем (MEMS). Датчик-акселерометр позволяет определять изм

Национальный институт стандартов США объявил победителя в конкурсе на новый стандарт шифрования Национальный институт стандартов США (The National Institute of Standards and Technology (NIST) объявил в понедельник о завершении трехлетнего конкурса на разработку нового стандарта