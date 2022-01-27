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U.S. Department of Commerce NIST National Institute of Standards and Technology Национальный институт стандартизации и технологий США

U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США


27.01.2022 Российские технологии голосовой биометрии продемонстрировали выдающиеся результаты в международном конкурсе NIST

алгоритмов распознавания человека по голосу — Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST). Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ, сказал: «Качественное ра
24.05.2021 Алгоритм распознавания лиц NtechLab признан лучшим в мире

ition Vendor Test (FRVT) Национального института стандартов и технологий Министерства торговли США (NIST). Алгоритм NtechLab признан американским институтом лучшим в мире по результатам проведе
04.07.2019 Технология VisionLabs сохранила первое место в международном исследовании NIST

то в тестировании алгоритмов распознавания лиц Национального института стандартов и технологий США (NIST). Технология VisionLabs заняла первое место в категории Mugshot и вошла в топ-3 категори
28.05.2019 Пришло время стандартизировать ИИ. Что скажут бюрократы?

На сайте Национального института стандартов и технологий США (NIST) завершается сбор предложений по разработке технических стандартов в области искусственн
08.04.2019 Алгоритм распознавания лиц Ntechlab в лидерах конкурса Национального института стандартов и технологий США

ритмов распознавания лиц Национальным институтом стандартов и технологий Министерства торговли США (NIST). Результаты конкурса Face Recognition Vendor Test (FRVT) показали лидирующие результаты
04.12.2017 Создан самый большой квантовый компьютер в истории

Мэрилендского университета в Колледж-Парке (UMD) и Национального института стандартов и технологий (NIST) США создали модель квантовой системы, состоящей из 53 кубитов. Построенные до этого ква
02.11.2017 В России создана система для распознавания лиц без подключения к интернету

навания. Как сообщает компания, этот алгоритм был объявлен «лучшим в мире» после прохождения тестов NIST и MegaFace.Назначение SDKVocord Android SDK предназначен как для мобильных устройств, та
27.06.2017 Алгоритм идентификации лиц «Вокорд» признан лучшим в мире в рейтинге NIST

нновации»; резидент фонда «Сколково») занял лидирующие позиции во всех основных номинациях рейтинга NIST.Тестирование алгоритмов распознавания лиц, которое проводит Национальный институт станда
30.05.2017 Российские ИТ-компании возглавили рейтинг властей США и смогут бороться в американских гостендерах

в рейтинге властей СШАСогласно результатам тестирования технологий распознавания лиц, проведенного Национальным институтом стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technolo
30.05.2011 Предложен русский перевод базовых документов по облачным вычислениям

о Национального института стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology — NIST), посвященных облачным вычислениям. В настоящее время на сайте Сергея Орлика представлен
06.08.2009 NIST представил новые рекомендации по кибербезопасности

Нью-Йоркский институт стандартов и технологий NIST выпустил новый, пересмотренный перечень рекомендаций федеральному правительству США по обеспечению цифровой безопасности (так называемой "кибербезопасности"), сообщает пресс-служба институ
07.07.2008 Выработаны стандарты светодиодных светильников

Национальном институте стандартов и технологий США (National Institute of Standards and Technology, NIST) в сотрудничестве с другими американскими организациями, вырабатывающими стандарты, созд
24.03.2008 Созданы высокостабильные одноатомные часы

ком национальном институте стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology, NIST) созданы высокостабильные – малочувствительные к температурному дрейфу и воздействию эле
19.11.2007 NIST одобрила алгоритм шифрования с «черным ходом»

иально рекомендованный в качестве стандартного Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST), может содержать «черный ход», намеренно оставленный разработчиками стандарта для амери
12.11.2007 NIST объявил конкурс: новый алгоритм хэширования

Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) объявил конкурс на разработку более надежного алгоритма хэширования в дополнение к пяти
13.11.2006 Ученые научились управлять "атомными вихрями"

ционального института стандартов и технологии США (National Institute of Standards and Technology - NIST) впервые удалось сообщить атомам натрия вихревое вращательное движение и управлять им с

13.11.2006 Ученые научились управлять "атомными вихрями"

ционального института стандартов и технологии США (National Institute of Standards and Technology - NIST) впервые удалось сообщить атомам натрия вихревое вращательное движение и управлять им с

18.11.2005 NIST: экономичная система охлаждения

Ученые из национального института стандартов и технологий (NIST) создали новую систему для охлаждения больших зданий. Если ее эффективность подтвердится в ходе экспериментов, то она позволит экономить около 1% от ежегодно потребляемых на эти цели 350 м
18.11.2005 NIST: экономичная система охлаждения

Ученые из национального института стандартов и технологий (NIST) создали новую систему для охлаждения больших зданий. Если ее эффективность подтвердится в ходе экспериментов, то она позволит экономить около 1% от ежегодно потребляемых на эти цели 350 м
27.01.2005 NIST: защищать VOIP-системы дорого

По сообщению National Institute of Standards and Technology (NIST), руководителям организаций, намеревающимся перевести свои телефонные системы на VOIP (V
17.01.2003 Разработана модель виртуальной шины для квантовых компьютеров

о Национального Института стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology - NIST). Но как замечают ученые, он должен еще быть разработан, что не входит сейчас в планы бо
17.01.2003 Разработана модель виртуальной шины для квантовых компьютеров

о Национального Института стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology - NIST). Но как замечают ученые, он должен еще быть разработан, что не входит сейчас в планы бо
28.10.2002 Незрячие смогут "пощупать" интернет

ционального института стандартов и технологий США (National Institute of Standards and Technology - NIST) представили прототип нового устройства, которое поможет слепым или слабовидящим людям р
28.10.2002 Незрячие смогут "пощупать" интернет

ционального института стандартов и технологий США (National Institute of Standards and Technology - NIST) представили прототип нового устройства, которое поможет слепым или слабовидящим людям р
20.05.2002 Сенат США регламентирует развитие технологий сетевой безопасности вопреки протестам разработчиков

) и Национальный институт стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology - NIST) получат $970 млн., которые будут направлены на модернизацию и совершенствование правите
17.04.2001 NIST запатентовал датчик-акселерометр на основе технологий микроэлектромеханических систем

Американский национальный институт стандартов и технологии (NIST) сообщил о получении патента на изобретение датчика ускорений миниатюрного размера на основе технологий микроэлектромеханических систем (MEMS). Датчик-акселерометр позволяет определять изм
03.10.2000 Национальный институт стандартов США объявил победителя в конкурсе на новый стандарт шифрования

Национальный институт стандартов США (The National Institute of Standards and Technology (NIST) объявил в понедельник о завершении трехлетнего конкурса на разработку нового стандарта

03.10.2000 Национальный институт стандартов США объявил победителя в конкурсе на новый стандарт шифрования

Национальный институт стандартов США (The National Institute of Standards and Technology (NIST) объявил в понедельник о завершении трехлетнего конкурса на разработку нового стандарта


Публикаций - 345, упоминаний - 573

U.S. Department of Commerce замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23939 45
IBM - International Business Machines Corp 9295 30
Google LLC 11258 28
NtechLab - НтехЛаб 97 17
Intel Corporation 11815 14
Oracle Corporation 6449 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2971 13
VisionLabs - ВижнЛабс 195 12
Apple Inc 11506 12
Vocord - Вокорд 183 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10494 10
Amazon Inc - Amazon.com 2860 10
Samsung Electronics 9893 10
HP Inc. 5601 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4408 9
РТИ Микрон - Micron 1321 9
7432 7
3DiVi - Тридиви 11 7
Red Hat 1261 7
Rank One Computing 6 6
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 423 6
Fujitsu 2041 6
Neurotechnology 6 6
Dermalog 6 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3093 6
Samtech InfoNet 6 6
TongYi Transportation Technology 6 6
VCognition 6 6
X Corp - Twitter 2773 6
SAP SE 5038 6
Dell EMC 4969 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8283 5
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 114 5
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1195 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 5
Lenovo Motorola 3499 5
Цифра ГК 2226 5
Meta Platforms - Facebook 4359 4
Telegram Group 1323 4
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 67 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6765 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6283 15
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2574 8
РВК - Российская венчурная компания 539 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 711 5
РЖД - Российские железные дороги 1720 4
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 4
Россети Ленэнерго 2242 4
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 26 4
NDF - инвестиционный фонд 7 3
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 33 3
Лидер-инновации - венчурный фонд 33 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 5741 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 364 3
Лента - Сеть розничной торговли 1832 3
Visa International 1899 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1345 3
Почта России ПАО 1965 3
Сконтел 7 2
НСПК - Национальная система платежных карт 669 2
Dow Chemical Company (TDCC) 33 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 744 2
ГПБ - Газпромбанк 993 2
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 16 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2553 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 376 2
Газпром нефть 534 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 89 2
Boeing 991 2
Интеррос - Росбанк АКБ 567 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 381 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 104 2
eBay Inc 1604 1
Открытие ФК - Банк Открытие 520 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1927 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 334 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 311 1
Ак Барс Банк 255 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG 180 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 188 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 257 24
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 442 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2631 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2891 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3203 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4009 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4732 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4783 10
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1372 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2856 9
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 8 8
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 590 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1091 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2007 7
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 153 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2120 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1094 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5437 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3129 5
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 289 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 511 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1649 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9977 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 418 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 270 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 284 3
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 109 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1635 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3126 3
Президент Российской Федерации 3959 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1692 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 725 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2481 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 714 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2586 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 869 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 512 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 391 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 919 2
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TCG - Trusted Computing Group 31 3
OWASP - Open Web Application Security Project 74 3
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 39 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 37 2
CSA - Cloud Security Alliance 12 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 37 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6168 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 615 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 30 2
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 27 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 237 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 72 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 8 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 10 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 201 1
Linux Foundation 176 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21981 75
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56915 67
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18441 54
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42419 51
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Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5339 34
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Нейросеть - Neural Network - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 1849 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9974 21
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13751 20
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14198 19
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6236 19
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Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 199 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 9609 18
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MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение 3790 18
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9438 17
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3640 26
Microsoft Windows 14860 21
Microsoft Windows 2000 12396 17
Linux OS 8794 16
Google Android 13134 15
NtechLab FindFace 41 13
Apple iPhone 6 5990 13
Apple iOS 7170 10
Microsoft Azure 1352 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4817 6
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4627 6
Microsoft SQL Server 1515 6
VisionLabs Luna Platform - СКУД 88 6
Apple iPad 3775 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1143 5
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1841 5
Microsoft Windows Vista Longhorn 1604 5
Google Play - Google Store - Android Market 3095 5
Age of Kings 3314 5
Microsoft Office 3558 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1468 4
Google FaceNet 6 4
Vocord FaceControl 38 4
NVision Барьер 574 4
Apple iPhone - серия смартфонов 6784 4
Microsoft Windows 10 1596 4
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 237 4
Microsoft Outlook 1325 4
Microsoft Office Excel 1115 4
Microsoft Office Word 694 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 854 3
Google Android APP - Advanced Protection Program 603 3
Apple - App Store 2718 3
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 194 3
Microsoft Secured-core PC 5 3
Apple macOS 1834 3
Oz Liveness 36 3
Google Chrome - браузер 1454 3
Oracle Java - язык программирования 2835 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 785 3
Кухаренко Артём 15 5
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 383 5
Schneier Bruce - Шнайер Брюс 26 4
Shumow Dan - Шумов Дэн 4 3
Урусов Виктор 76 3
Чаркин Евгений 259 3
Сотин Денис 189 3
Свинцов Андрей 41 3
Романов Илья 28 3
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 167 3
Уткин Никита 30 2
Теленков Андрей 27 2
Трушкин Константин 55 2
Морозова Тамара 18 2
Дырмовский Дмитрий 112 2
Щетинин Владимир 15 2
Babbage Charles - Бэббидж Чарльз 11 2
Евраев Михаил 250 2
Ермолаев Артем 369 2
Орлик Сергей 76 2
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 34 2
Ковалевский Сергей 19 2
Дергилёв Никита 44 2
Меньшов Кирилл 100 2
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Богачев Игорь 178 2
Нестеров Алексей 101 2
Ekert Artur Konrad - Экерт Артур 3 2
Юсупов Ренат 114 2
Бойко Елена 152 2
Wyden Ron - Уайден Рон 16 2
Ходаков Сергей 42 2
Николаев Алексей 15 2
Бетсис Павел 99 2
Smith Brad - Смит Брэд 88 2
Floyd George - Флойд Джордж 8 2
Марков Дмитрий 40 2
Кирюхин Дмитрий 86 2
Минин Александр 6 2
Марич Игорь 18 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50904 212
Россия - РФ - Российская федерация 129458 105
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15723 27
Европа 21539 20
Германия - Федеративная Республика 12323 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13882 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40406 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13132 17
Индия - Bharat 5201 14
США - Нью-Йорк 3103 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13535 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15858 10
Канада 4758 10
Франция - Французская Республика 7651 10
США - Колорадо 385 10
Земля - планета Солнечной системы 10051 8
Япония 13066 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3461 7
США - Колорадо - Боулдер 89 7
Литва - Литовская Республика 631 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2727 6
США - Мэриленд 282 6
Испания - Королевство 3635 6
Нидерланды 3365 6
Турция - Турецкая республика 2166 5
Египет - Арабская Республика 882 5
Израиль 2654 5
США - Калифорния 4674 5
Африка - Африканский регион 3347 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1035 4
Италия - Итальянская Республика 4261 4
США - Нью-Йорк - Йорктаун Хайтс 11 4
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 84 4
Европа Восточная 3033 4
Азия - Азиатский регион 5225 4
Южная Корея - Республика 6391 3
США - Калифорния - Сан-Франциско 1395 3
Сингапур - Республика 1804 3
Новая Зеландия 695 3
Германия - Бавария - Мюнхен 468 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46576 70
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25560 51
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43926 49
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8760 31
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11555 26
Физика - Physics - область естествознания 2474 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21735 24
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4889 24
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11661 23
Кремний - Silicium - химический элемент 1468 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16073 20
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4452 17
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8190 17
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 274 14
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2901 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14691 14
Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3236 14
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 707 14
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 835 13
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6833 13
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9785 12
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4939 12
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 803 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4227 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10273 11
Водород - Hydrogenium - химический элемент 961 10
Энергетика - Energy - Energetically 4607 10
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3575 10
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 75 10
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1194 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5357 9
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3590 9
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 396 9
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4869 9
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Optics Express 10 1
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IBM Research 107 2
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Strategy Analytics 283 1
Tractica 7 1
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IHS Markit 22 1
Forrester Research 815 1
ABI Research 233 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 943 1
Juniper Research 511 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 73 8
РАН - Российская академия наук 1813 7
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 290 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 928 5
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 109 5
Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 182 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 264 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1351 5
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 249 4
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 257 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 452 4
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 286 3
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 27 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 216 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 301 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 327 3
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 3
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 217 2
UQAM - Université du Québec à Montréal - Университет Квебека 2 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 210 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 271 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 113 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 331 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 476 2
University of Oxford - Оксфордский университет 195 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 515 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 90 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 257 2
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 9 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 714 2
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 1
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 1
University of Delaware - Делавэрский университет - Университет Делавэра - Mount Cuba Astronomical Observatory, MCAG - Астрономическая обсерватория Маунт-Куба 18 1
University of Manchester - Манчестерский университет 76 1
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 12 1
РАН ИПТМ - Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук 8 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации 10 1
University of Auckland - Te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau - Оклендский университет 17 1
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