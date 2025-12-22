Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

U.S. Department of Commerce NIST National Institute of Standards and Technology Национальный институт стандартизации и технологий США

U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США

СОБЫТИЯ


22.12.2025 Служба точного времени NIST сбоила и раздавала в интернет ошибочные данные

Стихия помешала работе сервиса точного времени NIST Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) предупредил о том, что н
27.09.2024 Запоминать пароли станет в разы проще – будут отменены самые нелепые и бессмысленные правила их создания. Опрос

Национальный институт стандартов и технологий США (National Institute of Standards and Technology, NIST) предложил полностью запретить некоторые из самых бессмысленных (nonsensical) правила со
27.01.2022 Российские технологии голосовой биометрии продемонстрировали выдающиеся результаты в международном конкурсе NIST

щиеся результаты в тестировании голосовой биометрии — алгоритмов распознавания человека по голосу — Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST). Дмитрий Дырмовский, генеральный д
24.05.2021 Алгоритм распознавания лиц NtechLab признан лучшим в мире

ition Vendor Test (FRVT) Национального института стандартов и технологий Министерства торговли США (NIST). Алгоритм NtechLab признан американским институтом лучшим в мире по результатам проведе
04.07.2019 Технология VisionLabs сохранила первое место в международном исследовании NIST

то в тестировании алгоритмов распознавания лиц Национального института стандартов и технологий США (NIST). Технология VisionLabs заняла первое место в категории Mugshot и вошла в топ-3 категори
08.04.2019 Алгоритм распознавания лиц Ntechlab в лидерах конкурса Национального института стандартов и технологий США

ритмов распознавания лиц Национальным институтом стандартов и технологий Министерства торговли США (NIST). Результаты конкурса Face Recognition Vendor Test (FRVT) показали лидирующие результаты
04.12.2017 Создан самый большой квантовый компьютер в истории

Мэрилендского университета в Колледж-Парке (UMD) и Национального института стандартов и технологий (NIST) США создали модель квантовой системы, состоящей из 53 кубитов. Построенные до этого ква
02.11.2017 В России создана система для распознавания лиц без подключения к интернету

навания. Как сообщает компания, этот алгоритм был объявлен «лучшим в мире» после прохождения тестов NIST и MegaFace.Назначение SDKVocord Android SDK предназначен как для мобильных устройств, та
27.06.2017 Алгоритм идентификации лиц «Вокорд» признан лучшим в мире в рейтинге NIST

нновации»; резидент фонда «Сколково») занял лидирующие позиции во всех основных номинациях рейтинга NIST.Тестирование алгоритмов распознавания лиц, которое проводит Национальный институт станда
30.05.2017 Российские ИТ-компании возглавили рейтинг властей США и смогут бороться в американских гостендерах

в рейтинге властей СШАСогласно результатам тестирования технологий распознавания лиц, проведенного Национальным институтом стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technolo
30.05.2011 Предложен русский перевод базовых документов по облачным вычислениям

о Национального института стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology — NIST), посвященных облачным вычислениям. В настоящее время на сайте Сергея Орлика представлен
06.08.2009 NIST представил новые рекомендации по кибербезопасности

Нью-Йоркский институт стандартов и технологий NIST выпустил новый, пересмотренный перечень рекомендаций федеральному правительству США по обеспечению цифровой безопасности (так называемой "кибербезопасности"), сообщает пресс-служба институ
24.03.2008 Созданы высокостабильные одноатомные часы

ком национальном институте стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology, NIST) созданы высокостабильные – малочувствительные к температурному дрейфу и воздействию эле
19.11.2007 NIST одобрила алгоритм шифрования с «черным ходом»

иально рекомендованный в качестве стандартного Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST), может содержать «черный ход», намеренно оставленный разработчиками стандарта для амери
12.11.2007 NIST объявил конкурс: новый алгоритм хэширования

Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) объявил конкурс на разработку более надежного алгоритма хэширования в дополнение к пяти
13.11.2006 Ученые научились управлять "атомными вихрями"

ционального института стандартов и технологии США (National Institute of Standards and Technology - NIST) впервые удалось сообщить атомам натрия вихревое вращательное движение и управлять им с

13.11.2006 Ученые научились управлять "атомными вихрями"

ционального института стандартов и технологии США (National Institute of Standards and Technology - NIST) впервые удалось сообщить атомам натрия вихревое вращательное движение и управлять им с

18.11.2005 NIST: экономичная система охлаждения

Ученые из национального института стандартов и технологий (NIST) создали новую систему для охлаждения больших зданий. Если ее эффективность подтвердится в ходе экспериментов, то она позволит экономить около 1% от ежегодно потребляемых на эти цели 350 м
18.11.2005 NIST: экономичная система охлаждения

Ученые из национального института стандартов и технологий (NIST) создали новую систему для охлаждения больших зданий. Если ее эффективность подтвердится в ходе экспериментов, то она позволит экономить около 1% от ежегодно потребляемых на эти цели 350 м
27.01.2005 NIST: защищать VOIP-системы дорого

По сообщению National Institute of Standards and Technology (NIST), руководителям организаций, намеревающимся перевести свои телефонные системы на VOIP (V
17.01.2003 Разработана модель виртуальной шины для квантовых компьютеров

о Национального Института стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology - NIST). Но как замечают ученые, он должен еще быть разработан, что не входит сейчас в планы бо
17.01.2003 Разработана модель виртуальной шины для квантовых компьютеров

о Национального Института стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology - NIST). Но как замечают ученые, он должен еще быть разработан, что не входит сейчас в планы бо
20.05.2002 Сенат США регламентирует развитие технологий сетевой безопасности вопреки протестам разработчиков

) и Национальный институт стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology - NIST) получат $970 млн., которые будут направлены на модернизацию и совершенствование правите
17.04.2001 NIST запатентовал датчик-акселерометр на основе технологий микроэлектромеханических систем

Американский национальный институт стандартов и технологии (NIST) сообщил о получении патента на изобретение датчика ускорений миниатюрного размера на основе технологий микроэлектромеханических систем (MEMS). Датчик-акселерометр позволяет определять изм
03.10.2000 Национальный институт стандартов США объявил победителя в конкурсе на новый стандарт шифрования

Национальный институт стандартов США (The National Institute of Standards and Technology (NIST) объявил в понедельник о завершении трехлетнего конкурса на разработку нового стандарта

03.10.2000 Национальный институт стандартов США объявил победителя в конкурсе на новый стандарт шифрования

Национальный институт стандартов США (The National Institute of Standards and Technology (NIST) объявил в понедельник о завершении трехлетнего конкурса на разработку нового стандарта


Публикаций - 410, упоминаний - 695

U.S. Department of Commerce и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 49
Google LLC 12688 33
IBM - International Business Machines Corp 9699 31
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 20
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 17
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 17
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 16
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 15
Apple Inc 13154 15
Intel Corporation 12811 15
Oracle Corporation 7074 15
Ростелеком 10948 14
Vocord - Вокорд 185 13
Amazon Inc - Amazon.com 3277 12
Samsung Electronics 11064 11
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 11
HP Inc. 5883 10
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 9
9594 8
Red Hat 1378 8
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 8
3DiVi - Тридиви 15 7
SAP SE 5601 6
Dell EMC 5180 6
X Corp - Twitter 2938 6
Fujitsu 2105 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 6
Samtech InfoNet 6 6
TongYi Transportation Technology 6 6
Rank One Computing 6 6
Dermalog 6 6
VCognition 6 6
Neurotechnology 6 6
Broadcom - VMware 2610 5
Cisco Systems 5372 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 5
Telegram Group 2940 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
РВК - Российская венчурная компания 571 8
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
BIPM - Bureau International des Poids et Mesures - International Bureau of Weights and Measures - МБМВ - Международное бюро мер и весов 8 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Почта России ПАО 2370 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 4
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 4
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 30 4
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 34 4
Лидер-инновации - венчурный фонд 34 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
МКБ - Московский кредитный банк 657 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Visa International 1993 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 3
NDF - инвестиционный фонд 7 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
ВБП - Варданян, Бройтман и Партнеры 4 2
Engelhard 2 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 96 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 2
Альфа-Банк 1979 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Boeing 1031 2
Газпром нефть 725 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
Сконтел 10 2
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 2
Dow Chemical Company (TDCC) 34 2
FinExtra Group - Финекстра 9 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 28
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 25
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 23
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 12
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 9
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 9
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 9
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 8
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 8
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 8
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 16 8
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 4
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 3
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity - Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности 20 2
Five Eyes - FVEY - AUSCANNZUKUS 16 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 19
OWASP - Open Web Application Security Project 146 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
TCG - Trusted Computing Group 31 3
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 3
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 2
CSA - Cloud Security Alliance 14 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 1
IPv6 Forum 6 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 26 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
TTA - Telecommunications Technology Association - Ассоциация телекоммуникационных технологий Южной Кореи 1 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ITAA - Information Technology Association of America - ADAPSO - Association of Data Processing Service Organizations - Ассоциация информационных технологий Америки 16 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
AICPA - American Institute of Certified Public Accountants - Американский институт дипломированных общественных бухгалтеров 11 1
Национальная квантовая лаборатория 9 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
CompTIA - Computing Technology Industry Association 32 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 123
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 77
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 64
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 60
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 59
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 55
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 50
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2881 47
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 46
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 46
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 44
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 42
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 42
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 38
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 36
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 36
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 35
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 33
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 32
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 30
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 29
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 29
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 28
Стандартизация - Standardization 2339 28
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 27
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4003 27
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 25
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 24
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 23
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 23
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 23
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 23
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3157 22
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 22
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 22
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 21
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 20
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 286 20
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 45
Microsoft Windows 16882 26
Linux OS 11533 22
Google Android 15243 17
NtechLab FindFace 56 15
Apple iOS 8583 12
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 11
Microsoft Windows 2000 8678 10
Microsoft Azure 1526 8
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 146 8
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 83 8
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 21 7
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 7
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 84 7
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 7
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 114 7
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 6
Microsoft Office 4170 6
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 6
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 6
FreePik 1841 5
Apple iPad 4011 5
Microsoft Windows 10 1938 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Apple macOS 2419 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 5
Oracle Java - язык программирования 3469 5
Apple iPhone 6 4861 5
Vocord FaceControl 39 5
RooX UIDM 59 4
Vocord FaceMatica 5 4
U.S. NVD - National Vulnerability Database - Национальная база данных уязвимостей 14 4
Google Chrome - браузер 1701 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 4
Red Hat OpenShift 169 4
Oz Liveness 46 4
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 4
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 6
Кухаренко Артём 18 6
Williams Carl - Уильямс Карл 4 4
Марков Дмитрий 81 4
Schneier Bruce - Шнайер Брюс 26 4
Shumow Dan - Шумов Дэн 5 3
Williams Edwin - Вильямс Эдвин 3 3
Ferguson Nils - Фергюсон Нильс 4 3
Чаркин Евгений 317 3
Сотин Денис 216 3
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 3
Свинцов Андрей 55 3
Урусов Виктор 157 3
Романов Илья 39 3
Лапин Дмитрий 6 2
Гугля Антон 13 2
Grover Lov - Гровер Лов 6 2
Хмельницкий Алексей 22 2
Иванов Филипп 4 2
Жаворонков Роман 2 2
Хеммер Филипп 6 2
Bloch Immanuel - Блох Иммануил 8 2
Stanford Vincent - Стэнфорд Винсент 2 2
Castryck Wouter - Кастрик Воутер 2 2
Паламарчук Алексей 64 2
Kundra Vivek - Кундра Вивек 25 2
Nesbitt David - Несбитт Дэвид 3 2
Nguyen Clark - Нгуен Кларк 2 2
Amer Nabil - Эймер Набил 2 2
Edwards John - Эдвардс Джон 8 2
Yildirim Taner - Йилдирим Танер 2 2
Chuang Isaac - Ченг Айзек 6 2
Shore Peter - Шор Питер 9 2
Bennett Charles - Беннетт Чарльз 5 2
Clark Charles - Кларк Чарльз 2 2
Rijmen Vincent - Раймен Винсент 2 2
Decru Thomas - Декру Томас 2 2
Deutsch David - Дойч Дэвид 3 2
Benioff Paul - Бениофф Пол 4 2
Кирюхин Дмитрий 86 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 241
Россия - РФ - Российская федерация 166168 135
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 33
Европа 24964 25
Германия - Федеративная Республика 13221 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 20
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 18
США - Нью-Йорк 3180 16
Индия - Bharat 5869 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 15
США - Колорадо 385 13
Япония 13807 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 11
Франция - Французская Республика 8177 11
Канада 5081 10
США - Колорадо - Боулдер 84 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 9
Земля - планета Солнечной системы 10865 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 7
Африка - Африканский регион 3641 7
США - Калифорния 4829 7
США - Мэриленд 299 7
Азия - Азиатский регион 5920 6
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 6
Испания - Королевство 3840 6
Нидерланды 3746 6
Литва - Литовская Республика 673 6
Израиль 2856 5
Турция - Турецкая республика 2620 5
Египет - Арабская Республика 1100 5
Южная Корея - Республика 7052 4
Европа Восточная 3138 4
Ближний Восток 3154 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 4
США - Колумбия - Вашингтон 1487 4
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевский район - Альметьевск 128 4
США - Нью-Йорк - Йорктаун Хайтс 12 4
США - Нью-Йорк штат 253 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 90
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 69
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 64
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 34
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 33
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 31
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 27
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 27
Физика - Physics - область естествознания 2940 26
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 21
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 21
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 20
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 20
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 18
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 18
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 18
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 315 16
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 15
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 15
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 15
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 14
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 13
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 13
Энергетика - Energy - Energetically 5855 13
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 11
U.S. FIPS - Federal Information Processing Standards - Федеральные стандарты обработки информации США 88 11
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 11
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 10
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 10
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 10
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 10
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 9
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 419 9
Молекула - Molecula 1102 9
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 9
EurekAlert 291 34
CNews RND - R&D.CNews 2274 11
Phys.org 972 10
ScienceDaily 399 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
BleepingComputer - Издание 458 5
Ars Technica 450 4
e4 Engineering 107 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
Nature 832 3
NewScientistTech 16 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
The Verge - Издание 619 2
Forbes - Форбс 1002 2
WikiLeaks 120 2
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
NYT - The New York Times 1100 2
Wired - Издание 276 2
9to5Google 60 2
EE Times 160 2
TechSpot 188 2
New Scientist 1448 2
CVE Details 4 2
9to5Mac 70 2
NewsFactor 127 2
PhysicsWeb 184 2
Nanotechweb 92 2
Optics Express 12 1
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
E-Commerce Times 69 1
Nature Materials 20 1
RUБЕЖ - Р-Медиа 8 1
Wikipedia - Википедия 650 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Reddit 398 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 16 16
Gartner - Гартнер 3658 14
IDC - International Data Corporation 4975 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
Fortune Global 500 295 3
Markets&Markets Research 113 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
IBM Research 111 2
IBM Institute for Business Value 25 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Coleman Parkes 11 1
Gartner Magic Quadrant Data Management Solutions 8 1
Мировой рынок облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 7 1
Juniper Research 131 1
ABI Research 236 1
Forrester Research 834 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Tractica 7 1
Strategy Analytics 285 1
W3Techs 14 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
Cybersecurity Ventures 11 1
CNews Мишень 186 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 9
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 8
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 7
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 7
РАН - Российская академия наук 2122 6
CU Boulder - University of Colorado Boulder - Университет Колорадо Боулдер - Колорадский университет в Боулдере 14 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 5
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
JQI - Joint Quantum Institute - Объединенный квантовый институт 3 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 3
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 29 3
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 3
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 3
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 17 2
University of Innsbruck - Инсбрукский университет имени Леопольда и Франца 13 2
Chongqing University of Posts and Telecommunications - Чунцинский университет почты и телекоммуникаций - Университет почтовой и телекоммуникационной связи Чунцин 5 2
Physikalisch-Technische Bundesanstalt - Федеральное физико-техническое ведомство - Национальный институт метрологии Федеративной Республики Германия 5 2
Niels Bohr Institutet - Институт Нильса Бора 23 2
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 27 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 2
ИФП СО РАН - Институт физики полупроводников имени А.В. Ржанова 17 2
UQAM - Université du Québec à Montréal - Университет Квебека 3 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 2
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 14
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 6
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 4
WIDER Pedestrian Challenge 4 4
CNews AWARDS - награда 571 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 15 2
Регулирование цифровых технологий - конференция 2 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 10 1
ChaLearn Face Anti-spoofing Attack Detection Challenge 3 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
MCIS - Moscow Conference on International Security - Московская конференция по международной безопасности 1 1
Гайдаровский форум 9 1
Nvidia GPU Technology Conference 8 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще