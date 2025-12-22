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U.S. Department of Commerce NIST National Institute of Standards and Technology Национальный институт стандартизации и технологий США
СОБЫТИЯ
|22.12.2025
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Служба точного времени NIST сбоила и раздавала в интернет ошибочные данные
Стихия помешала работе сервиса точного времени NIST Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) предупредил о том, что н
|27.09.2024
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Запоминать пароли станет в разы проще – будут отменены самые нелепые и бессмысленные правила их создания. Опрос
Национальный институт стандартов и технологий США (National Institute of Standards and Technology, NIST) предложил полностью запретить некоторые из самых бессмысленных (nonsensical) правила со
|27.01.2022
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Российские технологии голосовой биометрии продемонстрировали выдающиеся результаты в международном конкурсе NIST
щиеся результаты в тестировании голосовой биометрии — алгоритмов распознавания человека по голосу — Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST). Дмитрий Дырмовский, генеральный д
|24.05.2021
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Алгоритм распознавания лиц NtechLab признан лучшим в мире
ition Vendor Test (FRVT) Национального института стандартов и технологий Министерства торговли США (NIST). Алгоритм NtechLab признан американским институтом лучшим в мире по результатам проведе
|04.07.2019
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Технология VisionLabs сохранила первое место в международном исследовании NIST
то в тестировании алгоритмов распознавания лиц Национального института стандартов и технологий США (NIST). Технология VisionLabs заняла первое место в категории Mugshot и вошла в топ-3 категори
|08.04.2019
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Алгоритм распознавания лиц Ntechlab в лидерах конкурса Национального института стандартов и технологий США
ритмов распознавания лиц Национальным институтом стандартов и технологий Министерства торговли США (NIST). Результаты конкурса Face Recognition Vendor Test (FRVT) показали лидирующие результаты
|04.12.2017
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Создан самый большой квантовый компьютер в истории
Мэрилендского университета в Колледж-Парке (UMD) и Национального института стандартов и технологий (NIST) США создали модель квантовой системы, состоящей из 53 кубитов. Построенные до этого ква
|02.11.2017
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В России создана система для распознавания лиц без подключения к интернету
навания. Как сообщает компания, этот алгоритм был объявлен «лучшим в мире» после прохождения тестов NIST и MegaFace.Назначение SDKVocord Android SDK предназначен как для мобильных устройств, та
|27.06.2017
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Алгоритм идентификации лиц «Вокорд» признан лучшим в мире в рейтинге NIST
нновации»; резидент фонда «Сколково») занял лидирующие позиции во всех основных номинациях рейтинга NIST.Тестирование алгоритмов распознавания лиц, которое проводит Национальный институт станда
|30.05.2017
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Российские ИТ-компании возглавили рейтинг властей США и смогут бороться в американских гостендерах
в рейтинге властей СШАСогласно результатам тестирования технологий распознавания лиц, проведенного Национальным институтом стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technolo
|30.05.2011
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Предложен русский перевод базовых документов по облачным вычислениям
о Национального института стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology — NIST), посвященных облачным вычислениям. В настоящее время на сайте Сергея Орлика представлен
|06.08.2009
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NIST представил новые рекомендации по кибербезопасности
Нью-Йоркский институт стандартов и технологий NIST выпустил новый, пересмотренный перечень рекомендаций федеральному правительству США по обеспечению цифровой безопасности (так называемой "кибербезопасности"), сообщает пресс-служба институ
|24.03.2008
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Созданы высокостабильные одноатомные часы
ком национальном институте стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology, NIST) созданы высокостабильные – малочувствительные к температурному дрейфу и воздействию эле
|19.11.2007
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NIST одобрила алгоритм шифрования с «черным ходом»
иально рекомендованный в качестве стандартного Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST), может содержать «черный ход», намеренно оставленный разработчиками стандарта для амери
|12.11.2007
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NIST объявил конкурс: новый алгоритм хэширования
Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) объявил конкурс на разработку более надежного алгоритма хэширования в дополнение к пяти
|13.11.2006
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Ученые научились управлять "атомными вихрями"
ционального института стандартов и технологии США (National Institute of Standards and Technology - NIST) впервые удалось сообщить атомам натрия вихревое вращательное движение и управлять им с
|13.11.2006
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Ученые научились управлять "атомными вихрями"
ционального института стандартов и технологии США (National Institute of Standards and Technology - NIST) впервые удалось сообщить атомам натрия вихревое вращательное движение и управлять им с
|18.11.2005
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NIST: экономичная система охлаждения
Ученые из национального института стандартов и технологий (NIST) создали новую систему для охлаждения больших зданий. Если ее эффективность подтвердится в ходе экспериментов, то она позволит экономить около 1% от ежегодно потребляемых на эти цели 350 м
|18.11.2005
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NIST: экономичная система охлаждения
Ученые из национального института стандартов и технологий (NIST) создали новую систему для охлаждения больших зданий. Если ее эффективность подтвердится в ходе экспериментов, то она позволит экономить около 1% от ежегодно потребляемых на эти цели 350 м
|27.01.2005
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NIST: защищать VOIP-системы дорого
По сообщению National Institute of Standards and Technology (NIST), руководителям организаций, намеревающимся перевести свои телефонные системы на VOIP (V
|17.01.2003
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Разработана модель виртуальной шины для квантовых компьютеров
о Национального Института стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology - NIST). Но как замечают ученые, он должен еще быть разработан, что не входит сейчас в планы бо
|17.01.2003
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Разработана модель виртуальной шины для квантовых компьютеров
о Национального Института стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology - NIST). Но как замечают ученые, он должен еще быть разработан, что не входит сейчас в планы бо
|20.05.2002
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Сенат США регламентирует развитие технологий сетевой безопасности вопреки протестам разработчиков
) и Национальный институт стандартов и технологий (National Institute of Standards and Technology - NIST) получат $970 млн., которые будут направлены на модернизацию и совершенствование правите
|17.04.2001
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NIST запатентовал датчик-акселерометр на основе технологий микроэлектромеханических систем
Американский национальный институт стандартов и технологии (NIST) сообщил о получении патента на изобретение датчика ускорений миниатюрного размера на основе технологий микроэлектромеханических систем (MEMS). Датчик-акселерометр позволяет определять изм
|03.10.2000
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Национальный институт стандартов США объявил победителя в конкурсе на новый стандарт шифрования
Национальный институт стандартов США (The National Institute of Standards and Technology (NIST) объявил в понедельник о завершении трехлетнего конкурса на разработку нового стандарта
|03.10.2000
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Национальный институт стандартов США объявил победителя в конкурсе на новый стандарт шифрования
Национальный институт стандартов США (The National Institute of Standards and Technology (NIST) объявил в понедельник о завершении трехлетнего конкурса на разработку нового стандарта
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