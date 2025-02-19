Physikalisch-Technische Bundesanstalt Федеральное физико-техническое ведомство Национальный институт метрологии Федеративной Республики Германия
Physikalisch-Technische Bundesanstalt и организации, системы, технологии, персоны:
|U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 376 1
|Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 1
|Германия - Федеративная Республика 12706 3
|Россия - РФ - Российская федерация 145281 1
|Россия - ПФО - Татарстан Республика - Высокогорский район - Высокая Гора 28 1
|Германия - Гамбург 182 1
|Земля - планета Солнечной системы 10401 1
|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
|ScienceDaily 400 1
|Phys.org 972 1
|Physical Review Letters 113 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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