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Physikalisch-Technische Bundesanstalt Федеральное физико-техническое ведомство Национальный институт метрологии Федеративной Республики Германия



19.02.2025 Российские ученые создают самые точные в мире ядерные часы 1
19.10.2010 Чтобы спасти килограмм, его привяжут к числу Авогадро 1
27.04.2009 Теория Эйнштейна не смогла пройти экспериментальную проверку 1
25.12.2007 Разработан более точный метод исследования топографии поверхностей 1
21.12.2007 Разработан новый метод измерения плотности воды 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Physikalisch-Technische Bundesanstalt и организации, системы, технологии, персоны:

Градиент 90 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 857 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 376 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 493 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 928 1
Контрастность 2836 1
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 1160 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1329 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 1
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Williams Edwin - Вильямс Эдвин 3 1
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Германия - Федеративная Республика 12706 3
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Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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