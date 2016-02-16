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ScienceDaily



16.02.2016 Найден способ хранить цифровые данные миллиарды лет 1
24.09.2013 Создан «резиновый» дисплей. ВИДЕО 1
27.05.2010 Человека впервые заразили компьютерным вирусом 1
30.08.2007 Tribler: интернет-трафик придет на замену деньгам? 1
21.12.2006 Создается виртуальный атлас мозга 1
21.12.2006 Самая тяжелая звезда в Галактике может оказаться тройной 1
21.12.2006 Воздух метро разрушает ДНК 1
01.12.2006 Роботам-хирургам доверят оперировать людей? 1
22.11.2006 Теория эволюции и новые методы лечения рака: исследование 1
16.11.2006 Проведен уникальный эксперимент в области нейробиологии 1
10.11.2006 Впервые выявлен прямой контакт между нейронами разных половин мозга 1
09.11.2006 Летающее крыло: авиалайнеры нового типа 1
08.11.2006 Светящийся сенсор исследует роль окиси азота в живых организмах 1
08.11.2006 Разработан новый метод исследования эволюции в реальном времени 1
08.11.2006 Вред от алкоголя имеет расовые особенности: новые данные 1
24.10.2006 Создан прообраз искусственной клетки 1
24.10.2006 Чувствительность к боли передается по наследству 1
20.10.2006 Выявлен принцип работы "навигационной системы" муравьев 1
17.10.2006 Получены первые свидетельства деления клеток у ископаемых эмбрионов 1
17.10.2006 Выявлен механизм, определяющий детальность воспоминаний 1
12.10.2006 Антропологи пересмотрели происхождение "Хоббита" 1
05.09.2006 Выявлен механизм, регулирующий развитие тканей организма 1
04.09.2006 У алкоголизма ищут расовый подтекст 1
18.08.2006 Процесс обучения ускоряют аудиовизуальные стимулы 1
17.08.2006 Раскрыта тайна эмбриональных стволовых клеток 1
15.08.2006 Разработан новый тренажер для хирургов 1
14.08.2006 Интенсивность снегопадов над Антарктикой за полвека не изменилась 1
07.08.2006 Новая программа 3D-визуализации создает "карту" анатомии пациента 1
04.08.2006 Сканирование мозга предсказывает интеллектуальное развитие 1
02.08.2006 Поздний ужин приводит к генетическому сбою биочасов 1
01.08.2006 Разработан экономичный экспресс-идентификатор бактерий 1
25.07.2006 Открыт возможный механизм эволюции речи у людей 1
25.07.2006 Новое открытие поможет найти лекарство от старости 1
20.07.2006 "Свободная ячейка" диагностирует возрастные проблемы с памятью 1
18.07.2006 Виртуальный мир раскроет тайну телепатии 1
18.07.2006 Теорема Байеса научит роботов принимать решения 1
17.07.2006 Обнаружено древнейшее свидетельство "гонки вооружений" в природе 1
14.07.2006 Открыт клеточный сигнал, "запускающий" развитие тканей 1
14.07.2006 Новая технология визуализации помогает бороться с раком 1
14.07.2006 Тайны воды: переосмыслен механизм коррозии 1

Публикаций - 80, упоминаний - 80

ScienceDaily упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Галактика - Корпорация 479 2
Samsung Electronics 8405 1
Марс ФГУП НПО 357 1
LG Electronics 2885 1
Infineon Technologies 344 1
Sony 5126 1
Cray 102 1
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 101 1
Boeing 447 1
Illumina 8 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1132 5
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 128 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1897 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3696 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура 86 1
BitTorrent - Протокол для обмена файлами 178 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 583 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 285 1
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 8 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 22 1
СВД ЗОСРВ Нейтрино 22 1
OnyX 38 1
Adobe Illustrator 95 1
Wilson Mark - Уилсон Марк 2 1
Ершов Алексей 2 1
Земля - планета Солнечной системы 2549 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 8
Германия - Федеративная Республика 6766 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8092 5
Солнечная система 536 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 891 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 2
Япония 6703 2
Франция - Французская Республика 4069 2
Тихий океан 119 2
США - Нью-Йорк 2309 2
Португалия - Португальская Республика 575 1
США - Огайо 156 1
Чили - Республика 250 1
Австрия - Австрийская Республика 889 1
Швейцария - Цюрих 172 1
Нидерланды 1708 1
США - Лос-Анджелес 556 1
Антарктида 70 1
Турция - Турецкая республика 1305 1
США - Калифорния - Сан-Диего 204 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 328 1
США - Висконсин 48 1
Габон - Габонская Республика 8 1
Плутон - планета Солнечной системы 63 1
Арктика 171 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА 775 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1208 1
Северная Америка 2350 1
Индонезия - Республика 595 1
Великобритания - Лондон 1598 1
Италия - Итальянская Республика 2438 1
Африка - Африканский регион 2321 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1212 1
Южная Америка 561 1
Австралия - Австралийский Союз 2036 1
Америка 906 1
Швеция - Королевство 1526 1
Азия - Азиатский регион 2863 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 1
Болезнь Альцгеймера 73 3
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 63 1
Библия короля Якова - Перевод Библии на английский язык 1 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1221 1
Nature 259 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 168 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 413 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 111 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 106 2
University of Pennsylvania - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет 23 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 6 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 24 1
Princeton University - Принстонский университет 48 1
University of Bristol - Бристольский университет 8 1
Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 6 1
Illinois State University - Иллинойсский университет 21 1
Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 23 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 49 1
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 5 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 70 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 179 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 191 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982515.
Создано именных указателей - 48307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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