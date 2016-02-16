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ScienceDaily
ScienceDaily упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Галактика - Корпорация 479 2
|Samsung Electronics 8405 1
|Марс ФГУП НПО 357 1
|LG Electronics 2885 1
|Infineon Technologies 344 1
|Sony 5126 1
|Cray 102 1
|Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 22 1
|СВД ЗОСРВ Нейтрино 22 1
|OnyX 38 1
|Adobe Illustrator 95 1
|Болезнь Альцгеймера 73 3
|Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 63 1
|Библия короля Якова - Перевод Библии на английский язык 1 1
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982515.
Создано именных указателей - 48307.
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