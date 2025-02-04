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Illumina



04.02.2025 В ответ на американские санкции Китай начал расследование против Google 1
26.07.2021 В «Рексофт» назначен заместитель директора 1
05.07.2019 Стартап выходца из России удешевит расшифровку ДНК в 10 раз 1
09.11.2017 Начались поставки первых в мире 48-ядерных ARM-процессоров для облаков 1
22.04.2016 Выручка Citrix Systems в первом квартале 2016 финансового года выросла на 9% 1
12.08.2014 EMC поможет российским ученым разработать новые способы диагностики рака 1
17.09.2012 Россияне вложили почти $5 млн в ПО для взлома генетического кода 1
01.04.2008 Разрабатывается ПО для анализа данных секвенирования ДНК 1
17.08.2006 Раскрыта тайна эмбриональных стволовых клеток 1
17.08.2006 Раскрыта тайна эмбриональных стволовых клеток 1
18.02.2004 Hitachi выпустил проектор для домашних кинотеатров серии Illumina 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Illumina и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10272 2
Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника 20 1
Рексофт - Reksoft 419 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2042 1
Canonical 202 1
Microsoft Corporation 24643 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 1
Intel Corporation 12203 1
Dell EMC 5032 1
Qualcomm Technologies 1824 1
Alibaba Group 422 1
Synopsys - Синопсис 36 1
Citrix Systems 813 1
Hitachi - Хитачи 1465 1
Red Hat 1306 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 1
Nvidia - Mellanox Technologies 89 1
Cisco Systems - Splunk 67 1
Cloudflare 107 1
AMD Xilinx 95 1
Qualcomm Datacenter Technologies 1 1
Performance Lab - Перфоманс Лаб 32 1
Cavium 7 1
Cadence Design Systems - cādence 60 1
DNAnexus 3 1
Roche Holding - Холдинг Рош 23 2
Дженерис биотех 1 1
Axbio Inc 1 1
Uber 331 1
Microsoft - LinkedIn 649 1
Runa Capital 158 1
Google Ventures - GV 37 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3055 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66297 3
Clone - Клонирование 493 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21189 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11393 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24185 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7890 2
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1388 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 899 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9997 1
OpenStack 489 1
СУБД - NoSQL - not only SQL 142 1
DDR - Double data rate 2735 1
ARM64 - Архитектура процессора 536 1
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 567 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1257 1
ARMv8 - Архитектура процессора 98 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 232 1
ARM - Advanced RISC Machine 437 1
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SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1389 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20830 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5324 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2778 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9402 1
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5026 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17096 1
Электроника - FinFET - A fin field-effect transistor - 3D transistors - направление в проектировании микросхем - 3D транзисторы 83 1
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Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4174 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29145 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3131 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7502 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1957 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51180 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5984 1
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Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 381 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1982 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2267 1
Reference - Референс 185 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5781 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6934 1
ScienceDaily 400 2
Bloomberg 1292 1
Allprojectors.ru 54 1
Moody's Investors Service 135 1
РАН - Российская академия наук 1876 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 541 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 283 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 284 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - ИБМХ - Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича 2 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 44 1
РАН МГНЦ ФГБНУ - Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова Российской академии наук 1 1
ГАУГН - Государственный академический университет гуманитарных наук 3 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 41 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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