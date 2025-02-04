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В ответ на американские санкции Китай начал расследование против Google

Пекин начал антимонопольное расследование в отношении корпорации Google, хоть ИТ-сервисы компании заблокированы в стране уже на протяжении многих лет. Также власти Китая ввели асимметричные пошлины на импорт американских товаров в ответ на аналогичные действия нового президента Соединенных Штатов. Теперь ввоз нефти, сельхозтехники, авто больших объемов и пикапов в Китай из США будет облагаться по ставке 10%, угля и сжиженного природного газа – по ставке 15%.

Расследование в отношении Google

Китай проводит антимонопольное расследование в отношении американской корпорации Google, об этом сообщает китайское государственное управление по регулированию рынка (SAMR). В сообщении госоргана говорится, что корпорация Google подозревается в нарушении китайского антимонопольного закона. Власти Китая также ввели асимметричные пошлины на импорт американских товаров в ответ на аналогичные действия нового президента США Дональда Трампа (Donald Trump).

По данным SAMR, само решение инициировать расследование было принято, поскольку корпорация Google подозревается в нарушении антимонопольного законодательства Китайской Народной Республики (КНР).

По информации Bloomberg, антимонопольные претензии Китая к Google могут быть связаны с операционной системой (ОС) Android, браузером Chrome или сегментом онлайн-рекламы. Однако журналисты считают расследование скорее символическим шагом, поскольку ИТ-компания ушла с китайского рынка в 2010 г. после конфликта с властями, а ее деятельность в стране в основном ограничивается размещением рекламы местных компаний. Официальной причиной конфликта с китайскими властями стал скандал, вспыхнувший 12 января, и последовавшие за этим события. Тогда интернет-компания рассказала о том, что на ее почтовый сервис была проведена масштабная хакерская атака из Китая. В частности, нападению подверглись почтовые боксы известных китайских правозащитников.

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Unsplash - Nick Fewings
Китайские власти ответили на американские пошлины и начали расследование против Google

Пекин не впервые планирует провести антимонопольное расследование в отношении Google. В 2020 г. корпорации Google намеревались предъявить обвинения в злоупотреблении доминирующим положением на рынке ОС Android. Власти передали дело на рассмотрение, однако официального объявления о начале расследования не последовало.

Симметричный ответ

4 февраля 2025 г. в США вступил в силу указ главы государства, который был издан на выходных. Согласно ему, вводится 10% пошлина на китайскую продукцию. По информации The New York Times, решение приняли, чтобы оказать давление на Пекин с целью пресечь поставки фентанила в Соединенные Штаты. Научное сообщество страны обеспокоено растущим числом смертей от передозировки синтетическим наркотиком.

В ответ на американские ограничения Китай оперативно ввел пошлины в отношении импорта из США. Теперь ввоз нефти, сельхозтехники, авто больших объемов и пикапов в Китай из США будет облагаться по ставке 10%, угля и сжиженного природного газа (СПГ) – по ставке 15%. По мнению журналистов Bloomberg, это ситуация означает начала очередной торговой войны между крупнейшими экономиками мира.

«Одностороннее введение тарифов США серьезно нарушает правила Всемирной торговой организации (ВТО). Это не только не способствует решению собственных проблем, но и нарушает нормальное экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и США», – говорится в сообщении китайского МИД Китая. Сотрудники внешнеполитического ведомства добавили, что в отношении введенных пошлин не предусмотрены льготы.

Новая торговая политика США

По мнению профессора финансов Российской экономической школы (РЭШ) Олега Шибанова, повышение импортных пошлин со стороны США вызовет ответную реакцию. По некоторым данным, в команде Трампа продолжается дискуссия вокруг торговой политики и конкретные решения могут приниматься поэтапно - в зависимости от готовности партнеров пойти навстречу требованиям Вашингтона.

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Цифровизация

По мнению Шибанова, Дональд Трамп в первую очередь недоволен дефицитом в торговле с основными партнерами - США больше покупают, чем продают. По мнению нового хозяина Белого дома, все дело в протекционистской политике, к которой прибегают не только в Китае, но и в странах Европейского союза и в Мексике. Угрозы повышения тарифов фактически используются для принуждения к переговорам, на которых будет обсуждаться переход к более сбалансированной торговле, когда экспортные и импортные потоки примерно равны, сделал вывод профессор.

По информации Forbes, помимо введения пошлин и возобновления расследования в отношении Google, Пекин также внес в черный список Phillips-Van Heusen Corporation (PVH) (владелец американского дома моды Calvin Klein) и Illumina (фирма, которая занимается секвенированием генома т.е. набор методов, которые позволяют расшифровать и записать в буквенном выражении последовательность азотистых оснований дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК)). Также китайскими властями был введен экспортный контроль в отношении материалов на основе вольфрама. Вольфрам в современной технике играет исключительно важную роль. Он применяется в сталелитейной промышленности, при производстве твердых сплавов , при производстве кислотоупорных и других специальных сплавов, в электротехнике, при производстве красителей, в качестве химических реактивов и прочее.

Антон Денисенко

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