Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты

Новая версия Grandoreiro атакует мексиканские банки ловреда пришлось около 5% от всех атак банковских троянцев, причем большая их часть зафиксирована в Мексике (51 тыс. инцидентов, в том числе с использованием новой версии). Всего в 2024 г. разн

Hybrid вышла на рынок Мексики риканские вендоры, разрабатывающие DSP-системы. При этом конкуренция ниже, чем в США. Кроме того, в Мексике достаточно хорошо развита финансовая система. С мексиканскими компаниями и банками ра

Google уволила команду разработчиков Python в США, чтобы нанять индусов и мексиканцев воей организации, в результате которых было уволено не менее 200 сотрудников из «ключевых» команд (core team). Как сообщает издание CNBC, эти изменения связаны с переводом некоторых функций в Индию и Мексику. В подразделении продуктовой команды, отвечающим за создание технической основы флагманских продуктов корпорации Google и обеспечением безопасности пользователей в интернете, произошла

«Сёрчинформ» расширяет присутствие в Мексике ься широкими возможностями ПО, а также прошли аудит нашего клиента», – отметил Рикардо Санчес Рехон, старший партнер фирмы. «Мы работаем в Латинской Америке с 2017 г. и рады расширению деятельности в Мексике. Регион особенно интересен нам в нынешних условиях – мы много работаем с партнерами в этом направлении, разобрались в местных законах и особенностях менталитета, чтобы лучше понимать по

GAP внедрила платформу SITA Airportconnect Open в аэропорту Mexicali International Aeroportuario Del Pacífico (GAP), в управлении которой находятся аэропорты в тихоокеанском регионе Мексики, перевела свой 11 аэропорт на открытую платформу SITA Airportconnect Open. С помощью

Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин Navitel объявила о выпуске обновленных карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин релиза Q2 2017. Карты нового релиза содержат 2 296 054 км дорожного графа, 2 510 114 POI, 316 773 города и населенных пункта, из которых 8 052 — с адресным пои

Международный прецедент: Борьба с пиратством признана нарушением гражданских прав ским правам (еще до момента исторической победы сайт прекратил существование).Борьбу с пиратством в Мексике признали нарушением гражданских прав Провайдер обжаловал распоряжение в суде. Юристы

Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин Navitel представила обновления карт карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин релиза Q1 2017 для пользователей «Навител Навигатор». Карты

Navitel выпустил обновление карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Мальдив и Филиппин Пользователям «Навител Навигатор» стало доступно обновление карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Мальдив и Филиппин релиза Q1 2016. Карты нового релиза содержат 2 081 836 км дорожного графа, 2 453 819 POI, 282 744 городов и населенных пунктов, из которых 7 333 — с адресным поиском

Tele2 открывает роуминг в Боливии и Мексике могут пользоваться услугой автоматического голосового роуминга и мобильным интернетом. В Боливии и Мексике пользователям Tele2 доступен автоматический голосовой роуминг – стоимость минуты вход

Omnicomm открыла представительство в Мексике ающихся регионов в сегменте транспортной телематики. В настоящее время представительство Omnicomm в Мексике сотрудничает более чем с 40 компаниями-партнерами по всей стране и осуществляет их те

Пользователям «Навител Навигатор» стали доступны обновленные карты Бразилии, Мексики, Мальдив и Филиппин Пользователям «Навител Навигатор» стало доступно обновление карт Бразилии, Мексики, Мальдив и Филиппин релиза Q2 2015. Карты нового релиза содержат 1 892 294 км дорожного графа, 2 381 246 POI, 264 899 городов и населенных пунктов, из которых 7 370 — с адресным поиском

BlaBlaCar выходит на рынок Америки: поглощение мексиканского сервиса Rides за счет разделения транспортных расходов между водителем и пассажирами — объявил о выходе на рынок Мексики за счет поглощения локального райдшерингового сервиса Rides. Эта сделка позволит BlaB

Мексика рассказала о главных проблемах e-invoicing файлов. EDICOM является одним из сертифицированных государственных поставщиков услуг e-invoicing в Мексике. Другой крупный провайдер - Invoiceware International, дистрибьютор продуктов SAP.

E-invoicing принес правительству Мексики первые плоды млрд. налоговых отчетов в электронном формате. Для сравнения, за весь 2011 г., когда e-invoicing в Мексике еще был добровольным, налоговая получила всего 119 млн. электронных документов. Как в

Navitel выпустил обновления карт Бразилии, Мексики и Мальдив Navitel выпустил обновления карт Бразилии, Мексики и Мальдив релиза Q2 2014. Карты нового релиза содержат 1 823 426 км дорожного графа, 2 356 897 POI, 263 443 города и населенных пункта, из которых 5 589 — с адресным поиском, улично-дор

Руководитель Россвязи и Посол Мексики провели рабочую встречу рассмотреть возможность организации мероприятий по случаю выхода знаков почтовой оплаты в России и Мексике. По завершении рабочей встречи генеральный директор ФГУП Издатцентр «Марка» А.В. Адиб

Omnicomm стала официальным консультантом Мексиканской Национальной ассоциации мониторинга и контроля транспорта Компания Omnicomm стала официальным консультантом Мексиканской Национальной ассоциации мониторинга и контроля транспорта. Решение об этом было принято на заседании Мексиканской Национальной Ассоциации Мониторинга и Контроля Транспорта (

Мексиканский смартфон обеспечит вызов ближайшего полицейского ичного оборудования (смартфонов и планшетов) для обеспечения личной безопасности граждан. Правда, в Мексике эффективность Mi Policia остается под вопросом. Там смартфоны есть в основном у обесп

Oracle переводит производство из Мексики в США Oracle планирует перенести 130 рабочих мест из Мексики в Хиллсборо, Орегон, где у компании уже имеется завод, на котором трудятся около 300 человек. Эти рабочие места также будут сохранены, сообщил губернатор штата Джон Китцхабер (John Kitz

Остановится ли Гольфстрим? Страхи проверяются временем по июнь 2010 года, Жанлуиджи Зангари обнаружил, что контурное течение (дающее начало Гольфстриму) в Мексиканском заливе разделилось на два гигантских водоворота. По мнению итальянца, этот разры

Американские беспилотники ловят мексиканских мафиози . Впервые возможности современных военных технологий обрушат на головы наркобаронов. Наркокартели в Мексике создали мощные хорошо организованные структуры, которые успешно противостоят полиции.

Мексиканское правительство вновь открывает международное вещание своей страны мы тогда закрыли проект». В 2009 г. IMER запустил специальный радиоканал к 200-летию независимости Мексики, который получил большой успех в мире. Ныне техническая база этого канала стала основ

В Мексике разбился военный вертолет В Мексике разбился военный вертолет Bell-206, три человека погибли. Происшествие случилось в шт

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5 ня к вечеру. В связи с ураганом на побережье американского штата Техас и в муниципалитете Ла-Крус в Мексике объявлено штормовое предупреждение.

Официально объявлено о завершении эпидемии гриппа А1/H1N1 в Мексике гриппом были больны именно его новой версией А1/H1N1. К маю 2010 года таковых было уже 10%. В самой Мексике новой болезнью заразились 72 тыс. 546 человек, из них 1 тыс. 289 умерли. 27 млн мекси

На США и Мексику надвигается ураган "Алекс" 20 км в час. В связи с ураганом на побережье американского штата Техас и в муниципалитете Ла-Крус в Мексике объявлено штормовое предупреждение. Пока ураган довольно далеко от места проведения р

К Мексике приближается тропический шторм "Алекс" К Мексике приближается тропический шторм "Алекс". Ожидается, что Мексиканского залива "Алекс" д

Полиция Мексики ловит бандитов по голосу на российском ПО нтификации, разработанная российской компанией «Центр речевых технологий» (ЦРТ), внедрена в полиции Мексики. На ее базе была создана национальная биометрическая голосовая база, в которую занося

На дно Мексиканского залива опущен второй купол для предотвращения утечки нефти лом, что должно предотвратить образование льда. Напомним, ранее инженерам ВР пришлось убрать подводный купол весом около 100 т из-за скопления внутри конструкции льдоподобных кристаллов. BP владела в Мексиканском заливе на правах аренды буровой платформой Deepwater Horizon, которая взорвалась 20 апреля 2010г. В результате пожара на платформе 11 рабочих пропали без вести. 22 апреля буровая у

Подводным куполом не удалось остановить утечку нефти в Мексиканском заливе ой компании British Petroleum приступили к строительству нового купола для сбора нефти, утекающей в Мексиканский залив, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. По словам представителей ком

В Мексике произошло мощное землетрясение В Мексике 5 апреля 2010 года произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км в 26 км от г.Гуадалупе Ви

"Мексиканский феномен": новости российской космонавтики упомянутый "Космос 2421" аппаратом гражданского назначения, не сказано. Не сказано, упал или нет в Мексике российский аппарат вообще. И если упал, то какой именно (по целевому назначению) аппа

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Мексике 30 декабря 2009 года в Мексике на границе с американским штатом Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,9. П

В Мексике потерпел крушение военный вертолет Bell-212 В Мексике в результате крушения военного вертолета погиб по меньшей мере один человек, восемь ранены. Как сообщили представители военного командования, военный вертолет Bell-212 рухнул в районе В

В Новой Зеландии, Мексике и Танзании произошли землетрясения в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 46 км на расстоянии 80 км к северу от столицы государства г.Веллингтон. 8 декабря 2009 года в Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 138 км на расстоянии 35 км к юго-западу от г.Аутлан-де-Наварро. Как сообщает Геофизическая служба

Infosys открывает второй офис в Мексике Infosys Technologies (INFY.BO), крупнейший ИТ-аутсорсер Индии, открывает второй офис в Мексике. Специализироваться новое отделение в Латинской Америке будет на консалтинге, аутсорсинге бизнес-процессов и поддержке ИТ-инфраструктуры. Оно будет работать напрямую с заказчиками из Ла

У берегов Мексики произошло землетрясение силой 6,4 балла по шкале Рихтера У берегов Мексики произошло землетрясение силой 6,4 балла по шкале Рихтера. По данным Национальной геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 275 км к юго-западу от г.Пуэрто-Валларта на

Ураган "Химена" обрушился на Мексику Ураган "Химена" четвертой категории опасности (по пятибалльной шкале) обрушился на территорию Мексики, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. В настоящее время ураган бушует на известном международном курорте Лос-Кабос, находящемся на территории штата Нижняя Калифорния. Очевидцы сообщают о