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Мексика Мексиканские Соединённые Штаты
СОБЫТИЯ
|23.10.2024
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Новая версия Grandoreiro атакует мексиканские банки
ловреда пришлось около 5% от всех атак банковских троянцев, причем большая их часть зафиксирована в Мексике (51 тыс. инцидентов, в том числе с использованием новой версии). Всего в 2024 г. разн
|27.05.2024
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Hybrid вышла на рынок Мексики
риканские вендоры, разрабатывающие DSP-системы. При этом конкуренция ниже, чем в США. Кроме того, в Мексике достаточно хорошо развита финансовая система. С мексиканскими компаниями и банками ра
|02.05.2024
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Google уволила команду разработчиков Python в США, чтобы нанять индусов и мексиканцев
воей организации, в результате которых было уволено не менее 200 сотрудников из «ключевых» команд (core team). Как сообщает издание CNBC, эти изменения связаны с переводом некоторых функций в Индию и Мексику. В подразделении продуктовой команды, отвечающим за создание технической основы флагманских продуктов корпорации Google и обеспечением безопасности пользователей в интернете, произошла
|02.11.2022
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«Сёрчинформ» расширяет присутствие в Мексике
ься широкими возможностями ПО, а также прошли аудит нашего клиента», – отметил Рикардо Санчес Рехон, старший партнер фирмы. «Мы работаем в Латинской Америке с 2017 г. и рады расширению деятельности в Мексике. Регион особенно интересен нам в нынешних условиях – мы много работаем с партнерами в этом направлении, разобрались в местных законах и особенностях менталитета, чтобы лучше понимать по
|06.08.2019
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GAP внедрила платформу SITA Airportconnect Open в аэропорту Mexicali International
Aeroportuario Del Pacífico (GAP), в управлении которой находятся аэропорты в тихоокеанском регионе Мексики, перевела свой 11 аэропорт на открытую платформу SITA Airportconnect Open. С помощью
|15.09.2017
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Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин
Navitel объявила о выпуске обновленных карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин релиза Q2 2017. Карты нового релиза содержат 2 296 054 км дорожного графа, 2 510 114 POI, 316 773 города и населенных пункта, из которых 8 052 — с адресным пои
|27.04.2017
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Международный прецедент: Борьба с пиратством признана нарушением гражданских прав
ским правам (еще до момента исторической победы сайт прекратил существование).Борьбу с пиратством в Мексике признали нарушением гражданских прав Провайдер обжаловал распоряжение в суде. Юристы
|14.04.2017
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Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин
Navitel представила обновления карт карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин релиза Q1 2017 для пользователей «Навител Навигатор». Карты
|07.06.2016
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Navitel выпустил обновление карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Мальдив и Филиппин
Пользователям «Навител Навигатор» стало доступно обновление карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Мальдив и Филиппин релиза Q1 2016. Карты нового релиза содержат 2 081 836 км дорожного графа, 2 453 819 POI, 282 744 городов и населенных пунктов, из которых 7 333 — с адресным поиском
|18.11.2015
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Tele2 открывает роуминг в Боливии и Мексике
могут пользоваться услугой автоматического голосового роуминга и мобильным интернетом. В Боливии и Мексике пользователям Tele2 доступен автоматический голосовой роуминг – стоимость минуты вход
|24.09.2015
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Omnicomm открыла представительство в Мексике
ающихся регионов в сегменте транспортной телематики. В настоящее время представительство Omnicomm в Мексике сотрудничает более чем с 40 компаниями-партнерами по всей стране и осуществляет их те
|09.07.2015
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Пользователям «Навител Навигатор» стали доступны обновленные карты Бразилии, Мексики, Мальдив и Филиппин
Пользователям «Навител Навигатор» стало доступно обновление карт Бразилии, Мексики, Мальдив и Филиппин релиза Q2 2015. Карты нового релиза содержат 1 892 294 км дорожного графа, 2 381 246 POI, 264 899 городов и населенных пунктов, из которых 7 370 — с адресным поиском
|22.04.2015
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BlaBlaCar выходит на рынок Америки: поглощение мексиканского сервиса Rides
за счет разделения транспортных расходов между водителем и пассажирами — объявил о выходе на рынок Мексики за счет поглощения локального райдшерингового сервиса Rides. Эта сделка позволит BlaB
|16.10.2014
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Мексика рассказала о главных проблемах e-invoicing
файлов. EDICOM является одним из сертифицированных государственных поставщиков услуг e-invoicing в Мексике. Другой крупный провайдер - Invoiceware International, дистрибьютор продуктов SAP.
|27.08.2014
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E-invoicing принес правительству Мексики первые плоды
млрд. налоговых отчетов в электронном формате. Для сравнения, за весь 2011 г., когда e-invoicing в Мексике еще был добровольным, налоговая получила всего 119 млн. электронных документов. Как в
|22.08.2014
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Navitel выпустил обновления карт Бразилии, Мексики и Мальдив
Navitel выпустил обновления карт Бразилии, Мексики и Мальдив релиза Q2 2014. Карты нового релиза содержат 1 823 426 км дорожного графа, 2 356 897 POI, 263 443 города и населенных пункта, из которых 5 589 — с адресным поиском, улично-дор
|30.07.2014
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Руководитель Россвязи и Посол Мексики провели рабочую встречу
рассмотреть возможность организации мероприятий по случаю выхода знаков почтовой оплаты в России и Мексике. По завершении рабочей встречи генеральный директор ФГУП Издатцентр «Марка» А.В. Адиб
|26.06.2014
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Omnicomm стала официальным консультантом Мексиканской Национальной ассоциации мониторинга и контроля транспорта
Компания Omnicomm стала официальным консультантом Мексиканской Национальной ассоциации мониторинга и контроля транспорта. Решение об этом было принято на заседании Мексиканской Национальной Ассоциации Мониторинга и Контроля Транспорта (
|21.03.2013
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Мексиканский смартфон обеспечит вызов ближайшего полицейского
ичного оборудования (смартфонов и планшетов) для обеспечения личной безопасности граждан. Правда, в Мексике эффективность Mi Policia остается под вопросом. Там смартфоны есть в основном у обесп
|01.03.2013
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Oracle переводит производство из Мексики в США
Oracle планирует перенести 130 рабочих мест из Мексики в Хиллсборо, Орегон, где у компании уже имеется завод, на котором трудятся около 300 человек. Эти рабочие места также будут сохранены, сообщил губернатор штата Джон Китцхабер (John Kitz
|08.07.2011
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Остановится ли Гольфстрим? Страхи проверяются временем
по июнь 2010 года, Жанлуиджи Зангари обнаружил, что контурное течение (дающее начало Гольфстриму) в Мексиканском заливе разделилось на два гигантских водоворота. По мнению итальянца, этот разры
|21.03.2011
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Американские беспилотники ловят мексиканских мафиози
. Впервые возможности современных военных технологий обрушат на головы наркобаронов. Наркокартели в Мексике создали мощные хорошо организованные структуры, которые успешно противостоят полиции.
|11.01.2011
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Мексиканское правительство вновь открывает международное вещание своей страны
мы тогда закрыли проект». В 2009 г. IMER запустил специальный радиоканал к 200-летию независимости Мексики, который получил большой успех в мире. Ныне техническая база этого канала стала основ
|12.07.2010
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В Мексике разбился военный вертолет
В Мексике разбился военный вертолет Bell-206, три человека погибли. Происшествие случилось в шт
|30.06.2010
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В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5
ня к вечеру. В связи с ураганом на побережье американского штата Техас и в муниципалитете Ла-Крус в Мексике объявлено штормовое предупреждение.
|30.06.2010
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Официально объявлено о завершении эпидемии гриппа А1/H1N1 в Мексике
гриппом были больны именно его новой версией А1/H1N1. К маю 2010 года таковых было уже 10%. В самой Мексике новой болезнью заразились 72 тыс. 546 человек, из них 1 тыс. 289 умерли. 27 млн мекси
|30.06.2010
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На США и Мексику надвигается ураган "Алекс"
20 км в час. В связи с ураганом на побережье американского штата Техас и в муниципалитете Ла-Крус в Мексике объявлено штормовое предупреждение. Пока ураган довольно далеко от места проведения р
|28.06.2010
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К Мексике приближается тропический шторм "Алекс"
К Мексике приближается тропический шторм "Алекс". Ожидается, что Мексиканского залива "Алекс" д
|03.06.2010
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Полиция Мексики ловит бандитов по голосу на российском ПО
нтификации, разработанная российской компанией «Центр речевых технологий» (ЦРТ), внедрена в полиции Мексики. На ее базе была создана национальная биометрическая голосовая база, в которую занося
|12.05.2010
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На дно Мексиканского залива опущен второй купол для предотвращения утечки нефти
лом, что должно предотвратить образование льда. Напомним, ранее инженерам ВР пришлось убрать подводный купол весом около 100 т из-за скопления внутри конструкции льдоподобных кристаллов. BP владела в Мексиканском заливе на правах аренды буровой платформой Deepwater Horizon, которая взорвалась 20 апреля 2010г. В результате пожара на платформе 11 рабочих пропали без вести. 22 апреля буровая у
|11.05.2010
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Подводным куполом не удалось остановить утечку нефти в Мексиканском заливе
ой компании British Petroleum приступили к строительству нового купола для сбора нефти, утекающей в Мексиканский залив, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. По словам представителей ком
|05.04.2010
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В Мексике произошло мощное землетрясение
В Мексике 5 апреля 2010 года произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км в 26 км от г.Гуадалупе Ви
|15.02.2010
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"Мексиканский феномен": новости российской космонавтики
упомянутый "Космос 2421" аппаратом гражданского назначения, не сказано. Не сказано, упал или нет в Мексике российский аппарат вообще. И если упал, то какой именно (по целевому назначению) аппа
|31.12.2009
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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Мексике
30 декабря 2009 года в Мексике на границе с американским штатом Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,9. П
|24.12.2009
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В Мексике потерпел крушение военный вертолет Bell-212
В Мексике в результате крушения военного вертолета погиб по меньшей мере один человек, восемь ранены. Как сообщили представители военного командования, военный вертолет Bell-212 рухнул в районе В
|09.12.2009
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В Новой Зеландии, Мексике и Танзании произошли землетрясения
в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 46 км на расстоянии 80 км к северу от столицы государства г.Веллингтон. 8 декабря 2009 года в Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 138 км на расстоянии 35 км к юго-западу от г.Аутлан-де-Наварро. Как сообщает Геофизическая служба
|10.11.2009
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Infosys открывает второй офис в Мексике
Infosys Technologies (INFY.BO), крупнейший ИТ-аутсорсер Индии, открывает второй офис в Мексике. Специализироваться новое отделение в Латинской Америке будет на консалтинге, аутсорсинге бизнес-процессов и поддержке ИТ-инфраструктуры. Оно будет работать напрямую с заказчиками из Ла
|24.09.2009
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У берегов Мексики произошло землетрясение силой 6,4 балла по шкале Рихтера
У берегов Мексики произошло землетрясение силой 6,4 балла по шкале Рихтера. По данным Национальной геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 275 км к юго-западу от г.Пуэрто-Валларта на
|02.09.2009
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Ураган "Химена" обрушился на Мексику
Ураган "Химена" четвертой категории опасности (по пятибалльной шкале) обрушился на территорию Мексики, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. В настоящее время ураган бушует на известном международном курорте Лос-Кабос, находящемся на территории штата Нижняя Калифорния. Очевидцы сообщают о
|30.06.2009
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TCS открывает новый центр аутсорсинга в Мексике
ervices уже работает в 42 странах мира. В регионе Латинской Америке у него открыто семь центров – в Мексике, Бразилии, Аргентине, Уругвае и Чили. К новому расширению границ присутствия его подт
Мексика и организации, системы, технологии, персоны:
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