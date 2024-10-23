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Мексика Мексиканские Соединённые Штаты

Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты

СОБЫТИЯ


23.10.2024 Новая версия Grandoreiro атакует мексиканские банки

ловреда пришлось около 5% от всех атак банковских троянцев, причем большая их часть зафиксирована в Мексике (51 тыс. инцидентов, в том числе с использованием новой версии). Всего в 2024 г. разн
27.05.2024 Hybrid вышла на рынок Мексики

риканские вендоры, разрабатывающие DSP-системы. При этом конкуренция ниже, чем в США. Кроме того, в Мексике достаточно хорошо развита финансовая система. С мексиканскими компаниями и банками ра
02.05.2024 Google уволила команду разработчиков Python в США, чтобы нанять индусов и мексиканцев

воей организации, в результате которых было уволено не менее 200 сотрудников из «ключевых» команд (core team). Как сообщает издание CNBC, эти изменения связаны с переводом некоторых функций в Индию и Мексику. В подразделении продуктовой команды, отвечающим за создание технической основы флагманских продуктов корпорации Google и обеспечением безопасности пользователей в интернете, произошла

02.11.2022 «Сёрчинформ» расширяет присутствие в Мексике

ься широкими возможностями ПО, а также прошли аудит нашего клиента», – отметил Рикардо Санчес Рехон, старший партнер фирмы. «Мы работаем в Латинской Америке с 2017 г. и рады расширению деятельности в Мексике. Регион особенно интересен нам в нынешних условиях – мы много работаем с партнерами в этом направлении, разобрались в местных законах и особенностях менталитета, чтобы лучше понимать по
06.08.2019 GAP внедрила платформу SITA Airportconnect Open в аэропорту Mexicali International

Aeroportuario Del Pacífico (GAP), в управлении которой находятся аэропорты в тихоокеанском регионе Мексики, перевела свой 11 аэропорт на открытую платформу SITA Airportconnect Open. С помощью

15.09.2017 Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин

Navitel объявила о выпуске обновленных карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин релиза Q2 2017. Карты нового релиза содержат 2 296 054 км дорожного графа, 2 510 114 POI, 316 773 города и населенных пункта, из которых 8 052 — с адресным пои
27.04.2017 Международный прецедент: Борьба с пиратством признана нарушением гражданских прав

ским правам (еще до момента исторической победы сайт прекратил существование).Борьбу с пиратством в Мексике признали нарушением гражданских прав Провайдер обжаловал распоряжение в суде. Юристы

14.04.2017 Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин

Navitel представила обновления карт карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин релиза Q1 2017 для пользователей «Навител Навигатор». Карты
07.06.2016 Navitel выпустил обновление карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Мальдив и Филиппин

Пользователям «Навител Навигатор» стало доступно обновление карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Мальдив и Филиппин релиза Q1 2016. Карты нового релиза содержат 2 081 836 км дорожного графа, 2 453 819 POI, 282 744 городов и населенных пунктов, из которых 7 333 — с адресным поиском
18.11.2015 Tele2 открывает роуминг в Боливии и Мексике

могут пользоваться услугой автоматического голосового роуминга и мобильным интернетом. В Боливии и Мексике пользователям Tele2 доступен автоматический голосовой роуминг – стоимость минуты вход
24.09.2015 Omnicomm открыла представительство в Мексике

ающихся регионов в сегменте транспортной телематики. В настоящее время представительство Omnicomm в Мексике сотрудничает более чем с 40 компаниями-партнерами по всей стране и осуществляет их те
09.07.2015 Пользователям «Навител Навигатор» стали доступны обновленные карты Бразилии, Мексики, Мальдив и Филиппин

Пользователям «Навител Навигатор» стало доступно обновление карт Бразилии, Мексики, Мальдив и Филиппин релиза Q2 2015. Карты нового релиза содержат 1 892 294 км дорожного графа, 2 381 246 POI, 264 899 городов и населенных пунктов, из которых 7 370 — с адресным поиском
22.04.2015 BlaBlaCar выходит на рынок Америки: поглощение мексиканского сервиса Rides

за счет разделения транспортных расходов между водителем и пассажирами — объявил о выходе на рынок Мексики за счет поглощения локального райдшерингового сервиса Rides. Эта сделка позволит BlaB
16.10.2014 Мексика рассказала о главных проблемах e-invoicing

файлов. EDICOM является одним из сертифицированных государственных поставщиков услуг e-invoicing в Мексике. Другой крупный провайдер - Invoiceware International, дистрибьютор продуктов SAP.
27.08.2014 E-invoicing принес правительству Мексики первые плоды

млрд. налоговых отчетов в электронном формате. Для сравнения, за весь 2011 г., когда e-invoicing в Мексике еще был добровольным, налоговая получила всего 119 млн. электронных документов. Как в
22.08.2014 Navitel выпустил обновления карт Бразилии, Мексики и Мальдив

Navitel выпустил обновления карт Бразилии, Мексики и Мальдив релиза Q2 2014. Карты нового релиза содержат 1 823 426 км дорожного графа, 2 356 897 POI, 263 443 города и населенных пункта, из которых 5 589 — с адресным поиском, улично-дор
30.07.2014 Руководитель Россвязи и Посол Мексики провели рабочую встречу

рассмотреть возможность организации мероприятий по случаю выхода знаков почтовой оплаты в России и Мексике. По завершении рабочей встречи генеральный директор ФГУП Издатцентр «Марка» А.В. Адиб
26.06.2014 Omnicomm стала официальным консультантом Мексиканской Национальной ассоциации мониторинга и контроля транспорта

Компания Omnicomm стала официальным консультантом Мексиканской Национальной ассоциации мониторинга и контроля транспорта. Решение об этом было принято на заседании Мексиканской Национальной Ассоциации Мониторинга и Контроля Транспорта (
21.03.2013 Мексиканский смартфон обеспечит вызов ближайшего полицейского

ичного оборудования (смартфонов и планшетов) для обеспечения личной безопасности граждан. Правда, в Мексике эффективность Mi Policia остается под вопросом. Там смартфоны есть в основном у обесп
01.03.2013 Oracle переводит производство из Мексики в США

Oracle планирует перенести 130 рабочих мест из Мексики в Хиллсборо, Орегон, где у компании уже имеется завод, на котором трудятся около 300 человек. Эти рабочие места также будут сохранены, сообщил губернатор штата Джон Китцхабер (John Kitz
08.07.2011 Остановится ли Гольфстрим? Страхи проверяются временем

по июнь 2010 года, Жанлуиджи Зангари обнаружил, что контурное течение (дающее начало Гольфстриму) в Мексиканском заливе разделилось на два гигантских водоворота. По мнению итальянца, этот разры
21.03.2011 Американские беспилотники ловят мексиканских мафиози

. Впервые возможности современных военных технологий обрушат на головы наркобаронов. Наркокартели в Мексике создали мощные хорошо организованные структуры, которые успешно противостоят полиции.
11.01.2011 Мексиканское правительство вновь открывает международное вещание своей страны

мы тогда закрыли проект». В 2009 г. IMER запустил специальный радиоканал к 200-летию независимости Мексики, который получил большой успех в мире. Ныне техническая база этого канала стала основ
12.07.2010 В Мексике разбился военный вертолет

В Мексике разбился военный вертолет Bell-206, три человека погибли. Происшествие случилось в шт
30.06.2010 В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5

ня к вечеру. В связи с ураганом на побережье американского штата Техас и в муниципалитете Ла-Крус в Мексике объявлено штормовое предупреждение.
30.06.2010 Официально объявлено о завершении эпидемии гриппа А1/H1N1 в Мексике

гриппом были больны именно его новой версией А1/H1N1. К маю 2010 года таковых было уже 10%. В самой Мексике новой болезнью заразились 72 тыс. 546 человек, из них 1 тыс. 289 умерли. 27 млн мекси
30.06.2010 На США и Мексику надвигается ураган "Алекс"

20 км в час. В связи с ураганом на побережье американского штата Техас и в муниципалитете Ла-Крус в Мексике объявлено штормовое предупреждение. Пока ураган довольно далеко от места проведения р
28.06.2010 К Мексике приближается тропический шторм "Алекс"

К Мексике приближается тропический шторм "Алекс". Ожидается, что Мексиканского залива "Алекс" д
03.06.2010 Полиция Мексики ловит бандитов по голосу на российском ПО

нтификации, разработанная российской компанией «Центр речевых технологий» (ЦРТ), внедрена в полиции Мексики. На ее базе была создана национальная биометрическая голосовая база, в которую занося
12.05.2010 На дно Мексиканского залива опущен второй купол для предотвращения утечки нефти

лом, что должно предотвратить образование льда. Напомним, ранее инженерам ВР пришлось убрать подводный купол весом около 100 т из-за скопления внутри конструкции льдоподобных кристаллов. BP владела в Мексиканском заливе на правах аренды буровой платформой Deepwater Horizon, которая взорвалась 20 апреля 2010г. В результате пожара на платформе 11 рабочих пропали без вести. 22 апреля буровая у
11.05.2010 Подводным куполом не удалось остановить утечку нефти в Мексиканском заливе

ой компании British Petroleum приступили к строительству нового купола для сбора нефти, утекающей в Мексиканский залив, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. По словам представителей ком
05.04.2010 В Мексике произошло мощное землетрясение

В Мексике 5 апреля 2010 года произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. Очаг землетрясения располагался на глубине 10 км в 26 км от г.Гуадалупе Ви
15.02.2010 "Мексиканский феномен": новости российской космонавтики

упомянутый "Космос 2421" аппаратом гражданского назначения, не сказано. Не сказано, упал или нет в Мексике российский аппарат вообще. И если упал, то какой именно (по целевому назначению) аппа
31.12.2009 Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Мексике

30 декабря 2009 года в Мексике на границе с американским штатом Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,9. П
24.12.2009 В Мексике потерпел крушение военный вертолет Bell-212

В Мексике в результате крушения военного вертолета погиб по меньшей мере один человек, восемь ранены. Как сообщили представители военного командования, военный вертолет Bell-212 рухнул в районе В
09.12.2009 В Новой Зеландии, Мексике и Танзании произошли землетрясения

в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 46 км на расстоянии 80 км к северу от столицы государства г.Веллингтон. 8 декабря 2009 года в Мексике произошло землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 138 км на расстоянии 35 км к юго-западу от г.Аутлан-де-Наварро. Как сообщает Геофизическая служба
10.11.2009 Infosys открывает второй офис в Мексике

Infosys Technologies (INFY.BO), крупнейший ИТ-аутсорсер Индии, открывает второй офис в Мексике. Специализироваться новое отделение в Латинской Америке будет на консалтинге, аутсорсинге бизнес-процессов и поддержке ИТ-инфраструктуры. Оно будет работать напрямую с заказчиками из Ла
24.09.2009 У берегов Мексики произошло землетрясение силой 6,4 балла по шкале Рихтера

У берегов Мексики произошло землетрясение силой 6,4 балла по шкале Рихтера. По данным Национальной геологической службы США, эпицентр землетрясения находился в 275 км к юго-западу от г.Пуэрто-Валларта на
02.09.2009 Ураган "Химена" обрушился на Мексику

Ураган "Химена" четвертой категории опасности (по пятибалльной шкале) обрушился на территорию Мексики, сообщает РБК со ссылкой на Reuters. В настоящее время ураган бушует на известном международном курорте Лос-Кабос, находящемся на территории штата Нижняя Калифорния. Очевидцы сообщают о
30.06.2009 TCS открывает новый центр аутсорсинга в Мексике

ervices уже работает в 42 странах мира. В регионе Латинской Америке у него открыто семь центров – в Мексике, Бразилии, Аргентине, Уругвае и Чили. К новому расширению границ присутствия его подт

Публикаций - 1438, упоминаний - 1716

Мексика и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 113
Apple Inc 13154 84
Google LLC 12688 65
Meta Platforms - Facebook 4621 42
America Movil - Telmex - Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 43 33
IBM - International Business Machines Corp 9699 33
Samsung Electronics 11064 32
Intel Corporation 12811 32
Cisco Systems 5372 31
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 31
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 30
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 29
Lenovo Motorola 3566 29
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 27
Amazon Inc - Amazon.com 3277 26
LG Electronics 3735 25
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 25
Huawei 4675 24
SAP SE 5601 23
Sony 6739 23
Yahoo! 3726 23
Yandex - Яндекс 9215 22
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 21
Dell EMC 5180 21
Oracle Corporation 7074 21
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 21
America Movil 55 20
Ubisoft - Red Storm Entertainment 23 20
МегаФон 10742 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 20
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 19
AOL Inc - America Online 1883 18
GFI Software 209 18
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 18
HP Inc. 5883 18
9594 18
AT&T Inc 1725 18
X Corp - Twitter 2938 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 17
Telefonica - Telefónica - MoviStar, Móviles, Unifón, Movicom BellSouth - Spain, Argentina, Chile, Peru, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Venezuela, El Salvador - Cocelco, CeluMovil Colombia - CelularPower - Cedetel, Bajacel, Movitel, Norcel, Pegaso 169 16
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 21
Россети Ленэнерго 1699 14
Boeing 1031 14
eBay Inc 1640 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 10
Lockheed Martin 777 10
Walmart - Wal-Mart Stores 405 10
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 9
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 9
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 7
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 7
Visa International 1993 7
Michelin - Мишлен 36 6
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 6
Tesco 84 6
Prada 58 6
United Colors of Benetton 39 6
Delta Air Lines - авиакомпания 90 6
Cisneros Group 12 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 6
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 6
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 6
Резонанс НПП 407 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Газпром ПАО 1493 5
ВТБ - Почта Банк 514 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Альфа-Банк 1979 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 5
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 4
ID Finance - MoneyMan - МФК МаниМен 30 4
ID Finance - IDF Eurasia 11 4
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 4
VFS Global 9 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 64
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 32
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 29
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 28
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 24
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 22
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 18
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 18
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 17
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 17
Судебная власть - Judicial power 2500 16
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 14
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 14
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 10
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 10
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 9
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 9
Правительство Мексики - органы государственной власти 14 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 8
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 7
U.S. NOAA - National Weather Service- Национальная метеорологическая служба США - National Hurricane Center - Национальный центр США по слежению за ураганами 23 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 6
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 6
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 6
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 20
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 15
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 7
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 5
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 4
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 4
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 3
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 3
Демократическая политическая партия США 122 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 3
WiMAX Forum 69 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 2
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 2
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 2
ISAAA - International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications - Международная служба оценки применения агробиотехнологий 4 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
IYRA - International Youth Robot Competition - Международная ассоциация детской робототехники 2 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 153
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 135
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 126
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 114
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 111
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 102
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 99
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 85
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 72
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 60
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 57
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 55
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 52
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 52
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 52
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 46
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 46
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 43
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 43
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 42
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 41
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 41
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 41
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 40
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 40
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 40
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 39
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7598 39
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 39
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 39
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 39
Google Android 15243 65
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 48
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 48
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 45
Apple iOS 8583 40
Microsoft Windows 16882 36
Microsoft Windows 2000 8678 29
Linux OS 11533 26
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 26
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 24
Apple iPhone 6 4861 24
Apple iPad 4011 23
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 22
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 20
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 386 19
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 18
Red Dead Redemption - компьютерная игра 67 17
Apple - App Store 3109 16
NSO Group - Pegasus 98 15
Microsoft Office 4170 15
Tencent - Techland - Call of Juarez: Bound in Blood - Call of Juarez: Узы крови - Call of Juarez: Сокровища Ацтеков - Call of Juarez: The Cartel - Call of Juarez: Картель - Call of Juarez: Gunslinger 48 14
Google Chrome - браузер 1701 14
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 13
Google YouTube - Видеохостинг 3002 12
Microsoft Windows XP 2431 11
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 11
Apple iPod 1553 10
FreePik 1841 10
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 10
Mozilla Firefox - браузер 1951 9
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 9
Kaspersky GReAT 89 8
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 7
Реестр добросовестных экспортеров 213 7
Microsoft Windows 7 2007 7
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 7
Apple iPod Touch 747 6
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 24
Slim Carlos - Слим Карлос 35 24
Дырмовский Дмитрий 149 20
Marston John - Марстон Джон 30 18
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 18
Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 2 15
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 11
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 8
Мансур Ахмед 8 8
Mansoor Ahmed - Мансур Ахмед 8 8
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 7
Мельникова Анастасия 440 7
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 6
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 6
Путин Владимир 3454 6
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 5
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 5
Шалманов Сергей 202 5
Chambers John - Чемберс Джон 123 5
Mitchell Scott - Митчелл Скотт 5 5
Дуров Павел 329 5
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
Батин Борис 16 4
Miller Matthew - Миллер Мэтью 9 4
Хитров Михаил 26 4
Brin Sergey - Сергей Брин 193 4
Зайцев Михаил 345 4
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 3
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 48 3
Brusson Nicolas - Брюссон Николас 10 3
Казак Максим 162 3
Dell Michael - Делл Майкл 193 3
Данилов Александр 21 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Ambani Mukesh - Амбани Мукеш 9 3
Романков Андрей 18 3
Orwell George - Оруэлл Джордж 26 3
Shalev Hulio - Шалев Хулио 4 3
Ramos Vincent - Рамос Винсент 6 3
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 795
Россия - РФ - Российская федерация 166164 636
Бразилия - Федеративная Республика 2520 431
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 343
Канада 5081 279
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 277
Индия - Bharat 5869 267
Европа 24963 264
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Испания - Королевство 3839 223
Япония 13807 219
Франция - Французская Республика 8177 200
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 191
Аргентина - Аргентинская Республика 614 173
Италия - Итальянская Республика 4508 166
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 164
Южная Корея - Республика 7051 149
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 123
Нидерланды 3745 123
Польша - Республика 2030 118
Турция - Турецкая республика 2620 114
Земля - планета Солнечной системы 10865 112
Колумбия - Республика 551 104
Чили - Республика 494 94
Азия - Азиатский регион 5920 91
Сингапур - Республика 1953 91
Индонезия - Республика 1058 91
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 91
Ближний Восток 3154 90
Швеция - Королевство 3781 88
Таиланд - Королевство 926 87
Израиль 2856 87
Украина 7928 86
Китай - Тайвань 4245 84
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 83
Африка - Африканский регион 3640 81
Перу - Республика 293 79
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 79
Казахстан - Республика 6047 78
Малайзия 922 75
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 215
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 214
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 121
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 119
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 96
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 85
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 84
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 68
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 62
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 59
Английский язык 7030 54
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 53
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 48
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 48
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 48
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 45
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 44
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 41
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 39
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 37
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 37
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 35
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 33
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 32
Гражданская война 170 32
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 31
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 31
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 30
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 30
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 29
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 29
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6170 28
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 27
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 27
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 27
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 26
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 26
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 26
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 26
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 75
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 56
AP - Associated Press 2007 48
Bloomberg 1627 18
CNews RND - R&D.CNews 2274 16
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 14
Total Telecom 613 13
Forbes - Форбс 1002 13
FT - Financial Times 1295 13
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 13
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 11
Phys.org 972 10
New Scientist 1448 9
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 9
NYT - The New York Times 1100 9
DigiTimes - Издание 1331 7
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 7
The Register - The Register Hardware 1784 7
РИА Новости 1033 7
Times 661 6
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Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 5
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CNET Networks - CNET News 1643 5
Tom’s Hardware 600 5
Ведомости 1466 5
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 4
The Washington Post 350 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 4
Ars Technica 450 4
Nature 832 4
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 4
InformationWeek 241 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 4
Defensetech 47 4
The Verge - Издание 619 4
ZDnet 663 4
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 41
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Gartner - Гартнер 3658 21
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 9
Forrester Research 834 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 5
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 5
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 5
eMarketer 206 5
Gartner - Dataquest 353 5
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 5
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
Microsoft DCI - Microsoft Digital Civility Index - Рейтинг стран по индексу цифровой культуры 10 3
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 18 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 3
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 3
TrendForce 187 2
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 2
Vanson Bourne 49 2
comScore 379 2
WEF Global Competitiveness Report 4 2
World Robotics Survey 3 2
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 2
Gartner - AMR Research 48 2
Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
SimilarWeb 62 1
IAOP Global Outsourcing 100 18 1
Microsoft Research 144 1
Forrester Wave 45 1
Рустелеком ТК 305 1
Counterpoint Research 110 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
Global Market Insights 16 1
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
The Economist Intelligence Unit 41 1
UNAM - National Autonomous University of Mexico - Национальный автономный университет Мексики 18 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 7
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 6
РАН - Российская академия наук 2122 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 6
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 5
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 4
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 4
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 4
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 3
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 3
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 2
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 2
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 2
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 51 2
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 36 2
Columbia University - Колумбийский университет 157 2
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 2
Пловдивска мъжка гимназия - Пловдивская математическая гимназия 2 2
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 41 2
Ohio State University - Университет штата Огайо 100 2
University of Chicago - Чикагский университет 102 2
МВД РФ АУ - Академия управления МВД России 11 2
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 49 2
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 2
MSU, MO State - Missouri Western State University - Миссурийский университет - Университет Миссури-Колумбия 46 2
Universiteit Utrecht - Rijksuniversiteit Utrecht - Utrecht University - Утрехтский университет 23 2
SwRI - Southwest Research Institute - Юго -Западный исследовательский институт 31 2
СГА - Современная гуманитарная академия 23 2
РАН - ЕГС ФИЦ - Единая геофизическая служба Российской академии наук - Федеральный исследовательский центр 48 2
UMass Lowell, UML - University of Massachusetts Lowell - Массачусетский университет Лоуэлла 10 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 50
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 23
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 13
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 6
День молодёжи - 27 июня 1087 5
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 3
GITEX Technology - международная выставка 48 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 2
Всемирный день безопасного Интернета - Safer Internet Day - второй день второй недели второго месяца года 18 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
Intertraffic - выставка транспортной инфраструктуры 2 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
Siemens Westinghouse 6 2
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 2
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Capture the Flag - CTF 56 1
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 10 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
CeBIT 614 1
Microsoft Build - конференция 39 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 43 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Data Science Challenge 2 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
JD.com 618 Shopping Festival 1 1
Deepfake Detection Challenge - международные соревнования по распознаванию дипфейков на видео 5 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
IoT World Summit Russia - Всемирный цифровой саммит по технологиям интернета вещей 5 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 9 1
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