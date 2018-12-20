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U.S. Department of Defense United States Army Армия США Сухопутные войска США

U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США


20.12.2018 Армия США при боевых действиях годами использует «дырявые» приложения для Android. Видео

«Дырявые» приложения Два Android-приложения, которые используются в армии США для отработки сценариев военных операций, содержат серьезные уязвимости. Об этом сообщается в докладе генерального инспектора Военно-морского флота США, пишет ресурс ZDNet. Речь идет

28.06.2017 ФБР допросило сотрудников «Касперского». Ее продукты могут запретить в армии США

поставленные сотрудники лаборатории являются отставными офицерами российских спецслужб. В частности основатель компании Евгений Касперский — выпускник Высшей школы КГБ.«Касперского» могут запретить в армии США Позже стало известно, что использование продуктов «Лаборатории Касперского» может оказаться под запретом в армейских структурах США. По данным зарубежных СМИ, сенатор-демократ Джин Ша
01.11.2016 ИТ-стартап победил армию США

курса стартап был восстановлен в соревновании решением Федерального претензионного суда. Иск против армии США был подан компанией в июне 2016 г.Питер Тиль, основатель основатель Palantir и PayP
23.06.2015 Армия США заплатила миллионы долларов, чтобы не переходить на Windows 10

osoft годовой контракт на сумму $9,1 млн в июне 2015 г. для того, чтобы продолжить получать обновления безопасности для Windows XP, Office 2003, Exchange 2003 и Windows Server 2003. В общей сложности армия США может заплатить $30,8 млн, чтобы получать обновления этих продуктов до 2017 г., сообщает IDG News Service. Контракт был заключен между Microsoft и Центром управления системами воздушн
12.11.2012 Стратегия развития армии США: ставка на беспилотники

Несостоявшийся президент Митт Ромни и переизбранный Барак Обама имеют разные взгляды на перспективу развития армии США. Так, Ромни заявлял о необходимости дальнейшего производства истребителей 5-го поколения F-22, постройки новых кораблей и увеличения численности личного состава на 100 тыс. То есть ре
20.07.2012 Сеть-трансформер армии США сведет хакеров с ума

Компания Raytheon получила от исследовательского центра армии США CERDEC 3,1 млн долл. на разработку технологии компьютерной сети, непрерывно меняющей свою конфигурацию. В настоящее время даже самые совершенные сети имеют бреши в системах безопаснос
29.05.2012 Армия США хочет работать с планшетами в перчатках

артфон или планшетник при этом должен находиться в защитном чехле. Если подобный сенсорный экран удастся создать, он наверняка сможет завоевать популярность и на коммерческом рынке. В настоящее время армия США активно работает над вопросом оснащения войск простыми и дешевыми устройствами на базе операционной системы Android. Периодически делаются разовые закупки смартфонов, разрабатываются

21.02.2012 Армия США получит безопасную и оперативно обновляемую версию Android

тестирование разнообразных мобильных новинок ведется уже около двух лет. Как сообщил Майкл Маккарти (Michael McCarthy), руководитель подразделения модернизации вооружённых сил США, в марте 2012 года американские войска, ведущие боевые операции за границей, получат в своё распоряжение 50 смартфонов и 75 плантшетов. Следом за военнослужащими защищённые смартфоны начнут использовать федеральн
10.02.2012 Робот-рука: новая единица "отряда поддержки" армии США

мным беспилотным средством американской армии. Прежде всего, он будет использоваться для поиска и обезвреживания мин и самодельных фугасов, а также для ведения тактической разведки. В настоящее время армия США использует множество разнообразных наземных роботов, однако ни один из них не обладает универсальностью iRobot 710 Warrior. Читайте на CNews Транспорт будущего оторвется от земли Земл
17.01.2011 Армия США в Афганистане переходит на солнечную энергетику

т базе патруля Sparks меньше использовать дизельные и бензиновые генераторы по ночам, что дополнительно маскирует позиции морской пехоты. От успеха испытаний Greens во многом зависит массовый переход армии США на альтернативные источники энергии, которые перестанут быть экзотикой на поле боя и станут надежным источником энергии, снижающим зависимость подразделения от линий снабжения.
12.01.2011 Армия США испытала технологию превращения мусора в топливо

14.12.2010 На боевые машины армии США установят автоматику "Боинга"

Компания "Боинг" объявила о начале поставки первых комплектов оборудования бригадной тактической группы BCTM для армии США. Первые комплекты будут устанавливаться на машины MRAP и существенно расширят возможности и ситуационную осведомленность подразделений благодаря автоматическим наземным датчикам и бес
09.09.2010 Армию США снабдят летающими рюкзаками

"Персональный летательный аппарат может поступить на вооружение армии США", – сообщает новозеландская компания Martin Aircraft Company. В пилотируемом варианте Jetpack развивает скорость до 100 км/ч и имеет продолжительность полета около 30 минут Она разраб
20.08.2010 Армия США переходит на 12-тонные электрогрузовики

х войск США планирует заказать доработку полностью электрического 12-тонного грузовика Smith Newton Армия США хочет оценить преимущества использования электрического грузовика, его производител
12.05.2010 Налёт БПЛА Армии США превысил 1 млн. часов

а морской пехоты превысил 1 млн. часов, 88: из них - боевые вылеты. В настоящее время на вооружении Армии США имеются 87 аппаратов Shadow, 6 БПЛА Hunter, 9 БПЛА ERMP, 1300 БПЛА Raven и 16 микро
18.11.2009 Пропал жесткий диск с данными 60 тыс. служащих армии США

и «Практика Безопасности», в инженерных войсках США произошла крупная утечка данных. Потерян внешний жесткий диск с персональными данными более 60 тыс. солдат и офицеров, а также гражданских служащих армии США. Представитель армии, майор Марк Янг (Mark Young), сообщил, что в настоящее время усилия сосредоточены на уведомлении каждого из 60 тыс. человек, чьи данные (в том числе и номера соци
27.05.2009 Raytheon приступает к сетецентричной интеграции сухопутных войск США

and System) общей стоимостью $777,4 млн. заказчик - Командование средств связи и электронных систем армии США (U.S. Army Communications and Electronics Command) - перевёл часть средств. Размер

09.07.2008 "Виртуальный штаб" армии США: новая информация

Компания Lockheed Martin получила дополнительный контракт боевого управления Армии США в размере $36 млн. на продолжение разработки системы боевого управления, предоставляющей командованию на всех уровнях, начиная с тактического звена, единой виртуальной картины поля бо
25.06.2008 Ноутбуки армии США запитают топливными ячейками

ности 250 куб. см метанола (вес сопоставим с банкой сока). Суммарный вес топливной ячейки и емкости на 65% меньше по сравнению с весом аккумуляторных батарей, которые вынуждены носить с собой солдаты армии США. Разработка финансировалась Агентством передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA) и Центром по исследованиям и разработкам в области электроники и коммуникаций, принад
05.03.2008 Армия США намерена освоить ядерное оружие нового поколения

алов, предусматривающий сокращение двумя странами своих стратегических ядерных боеголовок, находящихся на вооружении, до 1,7-2,2 тыс. к 31 декабря 2012 года. Тем не менее администрация Джорджа Буша и армия США постоянно выдвигают проекты освоения ядерного оружия нового типа.
01.02.2008 Эксперты: армия США не готова противостоять неожиданной атаке

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, армия США не готова к неожиданной атаке на страну, а у сил национальной гвардии недостаточно снаряжения и подготовки, чтобы выполнять свои обязанности. Такие данные были представлены сегодня в

27.12.2007 Армия США повысит безопасность сетей при помощи Mac

NIX-ядра в OS X, в сочетании с тем фактом, что хакеры менее заинтересованы в Mac, была также представлена в качестве основания для внедрения оборудования Apple. Некоторые вендоры ИБ критикуют решение армии США о внедрении продукции Apple, пишется на arstechnica.com. Они отметили, что Apple выпускает патчи значительно чаще, чем Microsoft. В армии ответили, что большое число патчей свидетельс
04.09.2007 Армия США получит новые приборы ночного видения

ть взаимодействия на уровне взвода. В новом приборе ночного видения предполагается использовать неохлаждаемый микроболометрический растровый сенсор MicroIR, уже применяемый в прицелах ночного видения армии США.
16.04.2007 Армия США спонсирует киберспортсменов

Армия США проспонсирует киберспортивную лигу Global Gaming League в размере $2 млн., сообщает USA Today.Таким образом, армия США достигнет своей целевой аудитории возможных контрактников – парней в возрасте от 17 до 24 лет, что через традиционные рекламные каналы сделать становится все сложнее.С июня на сайте g
06.04.2007 iPod защитил солдата армии США от пули

Во время патрулирования улиц Багдада в одного из солдат армии США, Кевина Гаррада (Kevin Garrad), была выпущена пуля, которая угодила прямиком в плеер iPod, находившийся в это время в кармане солдата. Устройство смогло остановить пулю и спасти жизнь
31.07.2006 Стоимость модернизации коммуникационной сети армии США оценивается в $4 млрд.

Стоимость проекта модернизации коммуникационной сети армии США (IMOD) оценивается в $4 млрд., сообщает пресс-служба одного из участников программы — американской компании Avaya. Для реализации проекта выбраны 10 компаний: AT&T (США) — о
28.11.2005 SANS: детали взлома сети армии США

SANS Institute обнародовал информацию о взломе компьютеров армии США и краже секретной информации 1 ноября прошлого года. По заявлению директора организации Алана Паллера (Alan Paller), вторжение осуществила группа китайских хакеров под названием "Тита
20.12.2004 Армия США переходит на электронный документооборот

Компании IBM, PureEdge и Silanis поставят армии США электронную систему документооборота, что избавит Пентагон от тонн бумаги и позволит сэкономить более миллиарда долларов в год. IBM, поставщик электронных форм PureEdge и разработчик

15.10.2004 Армия США получает радикально новый GPS-приемник

ти, оборудование огневых позиций и орудийная наводка. Несмотря на значительные и во многом радикальные усовершенствования, DAGR не только легче и компактнее PLGR, но и дешевле. Уже в следующем месяце армия США начинает оснащать новым приемником подразделения специального назначения. В первые шесть месяцев в войска поступят в общей сложности 8725 GPS-приемников DAGR. Ими будут укомплектованы
15.10.2004 Армия США получает радикально новый GPS-приемник

ти, оборудование огневых позиций и орудийная наводка. Несмотря на значительные и во многом радикальные усовершенствования, DAGR не только легче и компактнее PLGR, но и дешевле. Уже в следующем месяце армия США начинает оснащать новым приемником подразделения специального назначения. В первые шесть месяцев в войска поступят в общей сложности 8725 GPS-приемников DAGR. Ими будут укомплектованы
11.08.2004 Армия США будет использовать ПО Citrix

Компания Citrix Systems объявила о подписании контракта на поставку ПО для армии США. Корпоративное программное обеспечение Citrix обеспечит безопасный доступ к информационным активам Департамента обороны США. Контракт подписан на срок 4 года. По его условиям Citrix п
01.07.2004 Армию США обучат арабскому в виртуальном мире

декабре того же года систему испытал личный состав базы Форт-Брэгг. Результаты оказались впечатляющими и помогли сделать материал более легким для восприятия. Подготовка обучающего игрового курса для армии США в настоящее время близка к завершению. Видеоверсию курса можно посмотреть здесь>>.
17.06.2004 Армия США наденет "цифровой" камуфляж

На новую униформу нанесен специально разработанный «цифровой» камуфляжный трехцветный рисунок. Он заменит собой два разных типа камуфляжа, используемых в армии США в настоящее время — «песчаный» и «лесной». При этом, однако, новый камуфляжный рисунок будет столь же малозаметным и на урбанизированных территориях, то есть там, где войска США

17.06.2004 Армия США наденет "цифровой" камуфляж

На новую униформу нанесен специально разработанный «цифровой» камуфляжный трехцветный рисунок. Он заменит собой два разных типа камуфляжа, используемых в армии США в настоящее время — «песчаный» и «лесной». При этом, однако, новый камуфляжный рисунок будет столь же малозаметным и на урбанизированных территориях, то есть там, где войска США

08.04.2004 Армия США тратит рекордные суммы на ИТ

Terrill), впервые за все долгое время расходы военных на ИТ превысили расходы гражданских ведомств. Армия США заключила ИТ-контракты на сумму $38,9 млрд., что на 216% превышает расходы другого

14.04.2003 «Бесконтактную войну» придумал частный бизнес

3 г., вероятно, внесет заметный вклад в совершенствование системы военно-технического переоснащения армии США. Уже через неделю наступления англо-американских войск, наблюдатели отмечали ряд об
14.04.2003 «Бесконтактную войну» придумал частный бизнес

3 г., вероятно, внесет заметный вклад в совершенствование системы военно-технического переоснащения армии США. Уже через неделю наступления англо-американских войск, наблюдатели отмечали ряд об
18.03.2003 Уязвимость в Windows 2000 позволила взломать сервер армии США

Очередная дыра в системе безопасности Windows 2000 позволила хакерам провести атаку на ряд критически важных компьютеров, в том числе сервер армии США, сообщили эксперты по безопасности. Но, как заявили в Microsoft, патч и информационные материалы, ликвидирующие эту ошибку, дававшую возможность атакующим полностью захватить контроль
15.07.2002 Армии США срочно нужна защита от "катюш"

Как сообщил 11 июля руководитель проекта Джозеф Шварц (Joseph Shwartz) на Форуме по направленным источникам энергии, прошедшем в лексингтонском институте Capitol Hill, $3,5 млн., запрошенные армией США на разработку противоракетных систем поля боя, совершенно недостаточны для поддержания текущего импульса, достигнутого разработчиками. Лично он надеется на то, что Конгресс США выдел
15.07.2002 Армии США срочно нужна защита от "катюш"

Как сообщил 11 июля руководитель проекта Джозеф Шварц (Joseph Shwartz) на Форуме по направленным источникам энергии, прошедшем в лексингтонском институте Capitol Hill, $3,5 млн., запрошенные армией США на разработку противоракетных систем поля боя, совершенно недостаточны для поддержания текущего импульса, достигнутого разработчиками. Лично он надеется на то, что Конгресс США выдел

Публикаций - 601, упоминаний - 659
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