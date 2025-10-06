U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США

Любой пользователь может получить доступ к данным армии США. В системе боевой связи от Palantir и Anduril найдены «дыры» эксперты по кибербезопасности обнаружили критические уязвимости в системе военной связи от разработчиков Anduril и Palantir, пишет Breaking Defense. Любой пользователь может получить доступ к данным армии США. Со слов главного технического офицера по кибербезопасности армии США Габриэля Чиулли (Gabriele Chiulli), модернизация боевой коммуникационной сети американской армии, которую

В армию США поступили нано-БПЛА длиной 17 см и весом 33 грамма. Они летают без GPS и видят в кромешной тьме ойдут успешно, то в скором времени планируется оснастить нанодронами каждое из 7 тыс. подразделений армии США. Teledyne FLIR Военное руководство США внедряет нанодроны нового поколения В рамках

Армия США разрывает многомиллиардные контракты со знаменитыми ИТ-консалтерами Accenture и Deloitte ультантам, Пентагон вложит в кибербезопасность. Также часть средств пойдет на развитие искусственного интеллекта. Издание не приводит абсолютных цифр, то есть пока нет данных о размерах сумм, которые армия США намерена потратить на тот или иной проект. Впрочем, Пентагон не станет поддерживать все разработки в сфере цифровизации. В марте 2025 г. CNews писал, что он резко свернул проект цифро

Армия США применила искусственный интеллект для выявления плохих новобранцев ь эти данные и сделать с ними многое, будь то обобщение десятилетий информации в краткий отчет или просто найти ключевые фрагменты информации и тенденции в этих данных. США сократят численность армии Армия США из-за трудностей с набором персонала ждет сокращение на 24 тыс. человек в рамках реструктуризации, об этом в начале этого года передавал телеканал Fox News. Это количество составляет

Армия США при боевых действиях годами использует «дырявые» приложения для Android. Видео «Дырявые» приложения Два Android-приложения, которые используются в армии США для отработки сценариев военных операций, содержат серьезные уязвимости. Об этом сообщается в докладе генерального инспектора Военно-морского флота США, пишет ресурс ZDNet. Речь идет

ФБР допросило сотрудников «Касперского». Ее продукты могут запретить в армии США поставленные сотрудники лаборатории являются отставными офицерами российских спецслужб. В частности основатель компании Евгений Касперский — выпускник Высшей школы КГБ.«Касперского» могут запретить в армии США Позже стало известно, что использование продуктов «Лаборатории Касперского» может оказаться под запретом в армейских структурах США. По данным зарубежных СМИ, сенатор-демократ Джин Ша

ИТ-стартап победил армию США курса стартап был восстановлен в соревновании решением Федерального претензионного суда. Иск против армии США был подан компанией в июне 2016 г.Питер Тиль, основатель основатель Palantir и PayP

Армия США заплатила миллионы долларов, чтобы не переходить на Windows 10 osoft годовой контракт на сумму $9,1 млн в июне 2015 г. для того, чтобы продолжить получать обновления безопасности для Windows XP, Office 2003, Exchange 2003 и Windows Server 2003. В общей сложности армия США может заплатить $30,8 млн, чтобы получать обновления этих продуктов до 2017 г., сообщает IDG News Service. Контракт был заключен между Microsoft и Центром управления системами воздушн

Стратегия развития армии США: ставка на беспилотники Несостоявшийся президент Митт Ромни и переизбранный Барак Обама имеют разные взгляды на перспективу развития армии США. Так, Ромни заявлял о необходимости дальнейшего производства истребителей 5-го поколения F-22, постройки новых кораблей и увеличения численности личного состава на 100 тыс. То есть ре

Сеть-трансформер армии США сведет хакеров с ума Компания Raytheon получила от исследовательского центра армии США CERDEC 3,1 млн долл. на разработку технологии компьютерной сети, непрерывно меняющей свою конфигурацию. В настоящее время даже самые совершенные сети имеют бреши в системах безопаснос

Армия США хочет работать с планшетами в перчатках артфон или планшетник при этом должен находиться в защитном чехле. Если подобный сенсорный экран удастся создать, он наверняка сможет завоевать популярность и на коммерческом рынке. В настоящее время армия США активно работает над вопросом оснащения войск простыми и дешевыми устройствами на базе операционной системы Android. Периодически делаются разовые закупки смартфонов, разрабатываются

Армия США получит безопасную и оперативно обновляемую версию Android тестирование разнообразных мобильных новинок ведется уже около двух лет. Как сообщил Майкл Маккарти (Michael McCarthy), руководитель подразделения модернизации вооружённых сил США, в марте 2012 года американские войска, ведущие боевые операции за границей, получат в своё распоряжение 50 смартфонов и 75 плантшетов. Следом за военнослужащими защищённые смартфоны начнут использовать федеральн

Робот-рука: новая единица "отряда поддержки" армии США мным беспилотным средством американской армии. Прежде всего, он будет использоваться для поиска и обезвреживания мин и самодельных фугасов, а также для ведения тактической разведки. В настоящее время армия США использует множество разнообразных наземных роботов, однако ни один из них не обладает универсальностью iRobot 710 Warrior. Читайте на CNews Транспорт будущего оторвется от земли Земл

Армия США в Афганистане переходит на солнечную энергетику т базе патруля Sparks меньше использовать дизельные и бензиновые генераторы по ночам, что дополнительно маскирует позиции морской пехоты. От успеха испытаний Greens во многом зависит массовый переход армии США на альтернативные источники энергии, которые перестанут быть экзотикой на поле боя и станут надежным источником энергии, снижающим зависимость подразделения от линий снабжения.

На боевые машины армии США установят автоматику "Боинга" Компания "Боинг" объявила о начале поставки первых комплектов оборудования бригадной тактической группы BCTM для армии США. Первые комплекты будут устанавливаться на машины MRAP и существенно расширят возможности и ситуационную осведомленность подразделений благодаря автоматическим наземным датчикам и бес

Армию США снабдят летающими рюкзаками "Персональный летательный аппарат может поступить на вооружение армии США", – сообщает новозеландская компания Martin Aircraft Company. В пилотируемом варианте Jetpack развивает скорость до 100 км/ч и имеет продолжительность полета около 30 минут Она разраб

Армия США переходит на 12-тонные электрогрузовики х войск США планирует заказать доработку полностью электрического 12-тонного грузовика Smith Newton Армия США хочет оценить преимущества использования электрического грузовика, его производител

Налёт БПЛА Армии США превысил 1 млн. часов а морской пехоты превысил 1 млн. часов, 88: из них - боевые вылеты. В настоящее время на вооружении Армии США имеются 87 аппаратов Shadow, 6 БПЛА Hunter, 9 БПЛА ERMP, 1300 БПЛА Raven и 16 микро

Пропал жесткий диск с данными 60 тыс. служащих армии США и «Практика Безопасности», в инженерных войсках США произошла крупная утечка данных. Потерян внешний жесткий диск с персональными данными более 60 тыс. солдат и офицеров, а также гражданских служащих армии США. Представитель армии, майор Марк Янг (Mark Young), сообщил, что в настоящее время усилия сосредоточены на уведомлении каждого из 60 тыс. человек, чьи данные (в том числе и номера соци

Raytheon приступает к сетецентричной интеграции сухопутных войск США and System) общей стоимостью $777,4 млн. заказчик - Командование средств связи и электронных систем армии США (U.S. Army Communications and Electronics Command) - перевёл часть средств. Размер

"Виртуальный штаб" армии США: новая информация Компания Lockheed Martin получила дополнительный контракт боевого управления Армии США в размере $36 млн. на продолжение разработки системы боевого управления, предоставляющей командованию на всех уровнях, начиная с тактического звена, единой виртуальной картины поля бо

Ноутбуки армии США запитают топливными ячейками ности 250 куб. см метанола (вес сопоставим с банкой сока). Суммарный вес топливной ячейки и емкости на 65% меньше по сравнению с весом аккумуляторных батарей, которые вынуждены носить с собой солдаты армии США. Разработка финансировалась Агентством передовых оборонных исследовательских проектов США (DARPA) и Центром по исследованиям и разработкам в области электроники и коммуникаций, принад

Армия США намерена освоить ядерное оружие нового поколения алов, предусматривающий сокращение двумя странами своих стратегических ядерных боеголовок, находящихся на вооружении, до 1,7-2,2 тыс. к 31 декабря 2012 года. Тем не менее администрация Джорджа Буша и армия США постоянно выдвигают проекты освоения ядерного оружия нового типа.

Эксперты: армия США не готова противостоять неожиданной атаке Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, армия США не готова к неожиданной атаке на страну, а у сил национальной гвардии недостаточно снаряжения и подготовки, чтобы выполнять свои обязанности. Такие данные были представлены сегодня в

Армия США повысит безопасность сетей при помощи Mac NIX-ядра в OS X, в сочетании с тем фактом, что хакеры менее заинтересованы в Mac, была также представлена в качестве основания для внедрения оборудования Apple. Некоторые вендоры ИБ критикуют решение армии США о внедрении продукции Apple, пишется на arstechnica.com. Они отметили, что Apple выпускает патчи значительно чаще, чем Microsoft. В армии ответили, что большое число патчей свидетельс

Армия США получит новые приборы ночного видения ть взаимодействия на уровне взвода. В новом приборе ночного видения предполагается использовать неохлаждаемый микроболометрический растровый сенсор MicroIR, уже применяемый в прицелах ночного видения армии США.

Армия США спонсирует киберспортсменов Армия США проспонсирует киберспортивную лигу Global Gaming League в размере $2 млн., сообщает USA Today.Таким образом, армия США достигнет своей целевой аудитории возможных контрактников – парней в возрасте от 17 до 24 лет, что через традиционные рекламные каналы сделать становится все сложнее.С июня на сайте g

iPod защитил солдата армии США от пули Во время патрулирования улиц Багдада в одного из солдат армии США, Кевина Гаррада (Kevin Garrad), была выпущена пуля, которая угодила прямиком в плеер iPod, находившийся в это время в кармане солдата. Устройство смогло остановить пулю и спасти жизнь

Стоимость модернизации коммуникационной сети армии США оценивается в $4 млрд. Стоимость проекта модернизации коммуникационной сети армии США (IMOD) оценивается в $4 млрд., сообщает пресс-служба одного из участников программы — американской компании Avaya. Для реализации проекта выбраны 10 компаний: AT&T (США) — о

SANS: детали взлома сети армии США SANS Institute обнародовал информацию о взломе компьютеров армии США и краже секретной информации 1 ноября прошлого года. По заявлению директора организации Алана Паллера (Alan Paller), вторжение осуществила группа китайских хакеров под названием "Тита

Армия США переходит на электронный документооборот Компании IBM, PureEdge и Silanis поставят армии США электронную систему документооборота, что избавит Пентагон от тонн бумаги и позволит сэкономить более миллиарда долларов в год. IBM, поставщик электронных форм PureEdge и разработчик

Армия США получает радикально новый GPS-приемник ти, оборудование огневых позиций и орудийная наводка. Несмотря на значительные и во многом радикальные усовершенствования, DAGR не только легче и компактнее PLGR, но и дешевле. Уже в следующем месяце армия США начинает оснащать новым приемником подразделения специального назначения. В первые шесть месяцев в войска поступят в общей сложности 8725 GPS-приемников DAGR. Ими будут укомплектованы

Армия США получает радикально новый GPS-приемник ти, оборудование огневых позиций и орудийная наводка. Несмотря на значительные и во многом радикальные усовершенствования, DAGR не только легче и компактнее PLGR, но и дешевле. Уже в следующем месяце армия США начинает оснащать новым приемником подразделения специального назначения. В первые шесть месяцев в войска поступят в общей сложности 8725 GPS-приемников DAGR. Ими будут укомплектованы

Армия США будет использовать ПО Citrix Компания Citrix Systems объявила о подписании контракта на поставку ПО для армии США. Корпоративное программное обеспечение Citrix обеспечит безопасный доступ к информационным активам Департамента обороны США. Контракт подписан на срок 4 года. По его условиям Citrix п

Армию США обучат арабскому в виртуальном мире декабре того же года систему испытал личный состав базы Форт-Брэгг. Результаты оказались впечатляющими и помогли сделать материал более легким для восприятия. Подготовка обучающего игрового курса для армии США в настоящее время близка к завершению. Видеоверсию курса можно посмотреть здесь>>.

Армия США наденет "цифровой" камуфляж На новую униформу нанесен специально разработанный «цифровой» камуфляжный трехцветный рисунок. Он заменит собой два разных типа камуфляжа, используемых в армии США в настоящее время — «песчаный» и «лесной». При этом, однако, новый камуфляжный рисунок будет столь же малозаметным и на урбанизированных территориях, то есть там, где войска США

Армия США наденет "цифровой" камуфляж На новую униформу нанесен специально разработанный «цифровой» камуфляжный трехцветный рисунок. Он заменит собой два разных типа камуфляжа, используемых в армии США в настоящее время — «песчаный» и «лесной». При этом, однако, новый камуфляжный рисунок будет столь же малозаметным и на урбанизированных территориях, то есть там, где войска США

Армия США тратит рекордные суммы на ИТ Terrill), впервые за все долгое время расходы военных на ИТ превысили расходы гражданских ведомств. Армия США заключила ИТ-контракты на сумму $38,9 млрд., что на 216% превышает расходы другого