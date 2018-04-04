GFI Software представила новый пополняемый портфель ПО для малого и среднего бизнеса длагающих технологические решения для ведения бизнеса, – сказал Скотт Брайтон, генеральный директор GFI Software. – Наш ответ на этот вызов – GFI Unlimited. Мы инвестируем миллионы в формирован

Самыми уязвимыми ОС названы OS X, iOS и Linux Самыми «дырявыми» операционными системами названы Apple Mac OS X и iOS. Это следует из отчета, подготовленного компанией GFI. Она специализируется на защите корпоративных сетей от информационных угроз. Согласно GFI, первое место по количеству уязвимостей заняло семейство операционных систем Apple OS X для

«Антивирус Касперского» для GFI MailSecurity защищает ВГТРК от вирусов ирус Касперского». Поставку решения выполнила компания «Контрольная Линия», генеральный дистрибутор GFI Software в России и СНГ. ВГТРК — крупная медиакорпорация России. Кроме основных каналов «

«Руссобит-М»/GFI объединила свои онлайн-игры под брендом Belver Сегодня, 22 марта, компания «Руссобит-М»/GFI объявила об объединении своих многопользовательских онлайн-проектов под брендом Belver. По словам представителей компании, создание бренда Belver является стратегическим шагом «Руссобит-М»/

«Руссобит-М»/GFI обновила свой игровой онлайн-магазин Компания «Руссобит-М»/GFI объявила о перезапуске интернет-магазина GamePitStop.RU. В рамках обновления улучшен интерфейс портала, а также расширены возможности навигации. В числе основных нововведений, GamePitStop.R

GFI о локализации EndWar Компания GFI с сообщает об успехах в локализации стратегии Tom Clancy’s EndWar. Игра будет иметь голосовое управление на русском языке.В данный момент локализаторы из GFI совместно со специалиста

GFI выпустит Armageddon Riders Издатель GFI заключил контракт с разработчиком Targem Games. Суть договора – издание нового игрового проекта для персональных компьютеров на территории РФ и стран СНГ. Игра с рабочим названием Armageddo

Интервью с разработчиками Warfare. Ближний Восток от GFI Russia Студия GFI Russia, некогда известная под именем MiST Land South, всегда отличалась своей любовью к играм с уклоном в тактику. Вот и новое ее творение Warfare, выход которого не за горами, будет не про

Отчет о поездке в Deep Shadows и GFI. Игры по-украински Утром пятнадцатого мая на киевский вокзал с фирменного бронепоезда высадился десант журналистов ведущих российских игровых изданий. Прибыли они в столицу Украины по приглашению издательств GFI и «Руссобит-М», чтобы посмотреть несколько интересных проектов: «Предтечи» и «Xenus 2: Белое Золото» от Deep Shadows, а также «Gluk'Oza: Зубастая Ферма» от GFI UA. Отчет нашего а

"Офицеры" идут на Запад Известный западный издатель Playlogic в третьем квартале этого года выпустит стратегию в реальном времени Officers ("Офицеры") от компании GFI. "Я восторгался "Офицерами" еще в 2004 году, когда мне первые была представлена концепция игры, - говорит вице-президент Playlogic International Штефан Лайер (Stefan Layer). "Мы с интересом

GFI на КРИ 2007 Компания GFI представила линейку игр, которые можно будет увидеть на КРИ 2007. Итак, на стенде GFI будет:Cверхдинамичный проект "Глюк’Oza: Action"Мир, безжалостно стиснутый в когтях злодейской кл

GFI устроит ШОУ Компания GFI во втором квартале этого года выпустит футуристическую стратегию "The Show: Остаться в живых" от немецкой студии Sixteen Tons Entertainment. Эксклюзивным дистрибьютором игры выступит "Руссо

Анонсирован GFI FAXmaker ReportPack для создания отчетов Компания GFI Software, производитель средств для обеспечения безопасности в сети, защиты данных и обме

Представлен новый GFI LANguard N.S.S. 8 для выявления уязвимостей тчик средств для безопасности в сети, управления сообщениями и защиты данных, объявил о бета-релизе GFI LANguard Network Security Scanner (N.S.S.) 8, последней версии решения «Три в одном» для

GFI ищет сокровища Компания GFI во втором квартале этого года выпустит классический квест «Возвращение на Остров Сокровищ» от kheops-studio (оригинальное название игры — Destination Treasure Island).Завершив головокружите

Анонсирован модуль создания отчетов GFI MailSecurity ReportPack и многому другому. Отметим, что GFI MailSecurity доступен для приобретения у официального партнера GFI Software — компании «АВ Софт». Подробнее о продукте GFI MailSecurity можно узнать здесь.

Подробности о Warfare: пресс-тур GFI В прошлую пятницу, стараниями компании GFI в небольшом уютном загородном домике собрались представители крупнейших печатных и онлайновых игровых изданий страны, в числе которых был и наш автор Алексей Дмитриев. Целью встречи было ра

Антивирус GFI уничтожил тысячи писем Специалисты фирмы GFI, специализирующейся в области защиты электронной почты, совершили ошибку, приведшую к удалению тысяч писем клиентов. Со слов представителя GFI, это произошло из-за модернизации модул

"Антивирус Касперского" встал на защиту пользователей GFI MailSecurity "Лаборатория Касперского" и компания GFI, разработчик систем корпоративной сетевой безопасности, объявили о внедрении антивирусных технологий "Лаборатории Касперского" в систему комплексной защиты электронной почты GFI Mail