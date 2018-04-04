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GFI Software

GFI Software

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.04.2018 GFI Software представила новый пополняемый портфель ПО для малого и среднего бизнеса

длагающих технологические решения для ведения бизнеса, – сказал Скотт Брайтон, генеральный директор GFI Software. – Наш ответ на этот вызов – GFI Unlimited. Мы инвестируем миллионы в формирован
24.02.2015 Самыми уязвимыми ОС названы OS X, iOS и Linux

Самыми «дырявыми» операционными системами названы Apple Mac OS X и iOS. Это следует из отчета, подготовленного компанией GFI. Она специализируется на защите корпоративных сетей от информационных угроз. Согласно GFI, первое место по количеству уязвимостей заняло семейство операционных систем Apple OS X для

19.10.2011 «Антивирус Касперского» для GFI MailSecurity защищает ВГТРК от вирусов

ирус Касперского». Поставку решения выполнила компания «Контрольная Линия», генеральный дистрибутор GFI Software в России и СНГ. ВГТРК — крупная медиакорпорация России. Кроме основных каналов «
22.03.2011 «Руссобит-М»/GFI объединила свои онлайн-игры под брендом Belver

Сегодня, 22 марта, компания «Руссобит-М»/GFI объявила об объединении своих многопользовательских онлайн-проектов под брендом Belver. По словам представителей компании, создание бренда Belver является стратегическим шагом «Руссобит-М»/
05.08.2010 «Руссобит-М»/GFI обновила свой игровой онлайн-магазин

Компания «Руссобит-М»/GFI объявила о перезапуске интернет-магазина GamePitStop.RU. В рамках обновления улучшен интерфейс портала, а также расширены возможности навигации. В числе основных нововведений, GamePitStop.R
11.07.2008 GFI о локализации EndWar

Компания GFI с сообщает об успехах в локализации стратегии Tom Clancy’s EndWar. Игра будет иметь голосовое управление на русском языке.В данный момент локализаторы из GFI совместно со специалиста
20.06.2008 GFI выпустит Armageddon Riders

Издатель GFI заключил контракт с разработчиком Targem Games. Суть договора – издание нового игрового проекта для персональных компьютеров на территории РФ и стран СНГ. Игра с рабочим названием Armageddo
19.06.2007 Интервью с разработчиками Warfare. Ближний Восток от GFI Russia

Студия GFI Russia, некогда известная под именем MiST Land South, всегда отличалась своей любовью к играм с уклоном в тактику. Вот и новое ее творение Warfare, выход которого не за горами, будет не про
07.06.2007 Отчет о поездке в Deep Shadows и GFI. Игры по-украински

Утром пятнадцатого мая на киевский вокзал с фирменного бронепоезда высадился десант журналистов ведущих российских игровых изданий. Прибыли они в столицу Украины по приглашению издательств GFI и «Руссобит-М», чтобы посмотреть несколько интересных проектов: «Предтечи» и «Xenus 2: Белое Золото» от Deep Shadows, а также «Gluk'Oza: Зубастая Ферма» от GFI UA. Отчет нашего а
30.04.2007 "Офицеры" идут на Запад

Известный западный издатель Playlogic в третьем квартале этого года выпустит стратегию в реальном времени Officers ("Офицеры") от компании GFI. "Я восторгался "Офицерами" еще в 2004 году, когда мне первые была представлена концепция игры, - говорит вице-президент Playlogic International Штефан Лайер (Stefan Layer). "Мы с интересом
05.04.2007 GFI на КРИ 2007

Компания GFI представила линейку игр, которые можно будет увидеть на КРИ 2007. Итак, на стенде GFI будет:Cверхдинамичный проект "Глюк’Oza: Action"Мир, безжалостно стиснутый в когтях злодейской кл
01.03.2007 GFI устроит ШОУ

Компания GFI во втором квартале этого года выпустит футуристическую стратегию "The Show: Остаться в живых" от немецкой студии Sixteen Tons Entertainment. Эксклюзивным дистрибьютором игры выступит "Руссо
26.02.2007 Анонсирован GFI FAXmaker ReportPack для создания отчетов

Компания GFI Software, производитель средств для обеспечения безопасности в сети, защиты данных и обме
21.02.2007 Представлен новый GFI LANguard N.S.S. 8 для выявления уязвимостей

тчик средств для безопасности в сети, управления сообщениями и защиты данных, объявил о бета-релизе GFI LANguard Network Security Scanner (N.S.S.) 8, последней версии решения «Три в одном» для

16.02.2007 GFI ищет сокровища

Компания GFI во втором квартале этого года выпустит классический квест «Возвращение на Остров Сокровищ» от kheops-studio (оригинальное название игры — Destination Treasure Island).Завершив головокружите
08.02.2007 Анонсирован модуль создания отчетов GFI MailSecurity ReportPack

и многому другому. Отметим, что GFI MailSecurity доступен для приобретения у официального партнера GFI Software — компании «АВ Софт». Подробнее о продукте GFI MailSecurity можно узнать здесь.
01.02.2007 Подробности о Warfare: пресс-тур GFI

В прошлую пятницу, стараниями компании GFI в небольшом уютном загородном домике собрались представители крупнейших печатных и онлайновых игровых изданий страны, в числе которых был и наш автор Алексей Дмитриев. Целью встречи было ра
04.03.2005 Антивирус GFI уничтожил тысячи писем

Специалисты фирмы GFI, специализирующейся в области защиты электронной почты, совершили ошибку, приведшую к удалению тысяч писем клиентов. Со слов представителя GFI, это произошло из-за модернизации модул
28.08.2003 "Антивирус Касперского" встал на защиту пользователей GFI MailSecurity

"Лаборатория Касперского" и компания GFI, разработчик систем корпоративной сетевой безопасности, объявили о внедрении антивирусных технологий "Лаборатории Касперского" в систему комплексной защиты электронной почты GFI Mail
26.07.2001 GFI пополнила линейку программных продуктов

Компания GFI выпустила два новых программных продукта - Mail essentials for Exchange/SMTP 5 и LANguard Security Event Log Monitor, сообщила СофтЛайн.Mail essentials for Exchange/SMTP 5 представляет собо

Публикаций - 209, упоминаний - 216

GFI Software и организации, системы, технологии, персоны:

Руссобит-М 266 118
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 53
Ubisoft - Red Storm Entertainment 23 15
GFI Russia - Game Factory Interactive - MiST Land South 18 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Microsoft Corporation 25775 5
Piranha Bytes 52 4
Mindware 9 4
LCG Entertainment - Telltale Games 22 4
Codemasters 244 3
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 3
Ubisoft Montreal 46 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
4HEAD Studios 8 2
Nobilis Group 12 2
Gameforge AG - Frogster Interactive Pictures AG 13 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 2
Bitdefender 171 2
Монолит-Инфо 138 2
Nvidia Corp 4002 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 1
Питерская группа связистов 441 1
Kalypso Media - Ascaron Entertainment - Realmforge Studios - Gaming Minds Studios - Claymore Game Studios - Nine Worlds Studios 85 1
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 1
Sledgehammer Games 54 1
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 1
Ubisoft Romania 19 1
AVSoft Technologies - АВ Софт 14 1
Deep Shadows 46 1
ACD Systems 7 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Fortland - Колангон-Оптим - Астон - Диал-Имплекс - Интервест - Медиа-инвест - Прайм-Тайм - Элкомлайн 9 1
Рунити - Рег.ру - Reddock 2 1
Learning Company - SoftKey International - SoftKey Software Products 6 1
NTP Software 2 1
Haemimont Games 17 1
Softway Systems 6 1
Coldwood Interactive 1 1
Strategy First 12 1
Targem Games - Таргем Геймз 26 1
Arab Liberation Army - Арабская освободительная армия - армия Каукджи 9 8
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 5
Верный - торговая сеть 326 3
Citi - Citibank 158 2
Stellantis PSA - Opel 34 2
Chevrolet 42 2
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 2
Volkswagen Group - VW 308 2
Renault Groupe 166 2
EPIC Telecom Invest 212 2
Volkswagen Audi Group 232 2
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 126 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
101Hotels.com 456 1
ЧЗПС - Череповецкий завод порошков и сплавов 1 1
РЖД МЖД - Киевский вокзал 22 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Сургутнефтегаз - СНГ 288 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 9
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 121
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 27
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 20
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 14
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 12
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 9
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 9
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 9
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 8
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1101 8
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 7
PC game - Fighting - Файтинг - жанр компьютерных игр 119 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 7
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 7
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1197 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 397 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 4
PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 247 4
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 4
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 267 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 3
PvP - Player versus Player 234 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 3
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 3
Stealth - Стелс-технология 205 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 3
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 483 3
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1728 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1899 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Cloud Games - MMORPG - Massively multiplayer online role-playing game - Массовая многопользовательская ролевая онлайн-игра - ММОРПГ 804 2
Ubisoft - Tom Clancy's - Rainbow Six - Splinter Cell 120 20
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 18
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 10
GFI Russia - Warfare 10 9
Microsoft Windows 2000 8678 5
GFI LanGuard 5 4
Microsoft Windows 16882 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
GFI FaxMaker 4 3
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 3
GFI MailEssentials 4 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 2
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 2
Milestone - Evolution GT - Компьютерная игра (гоночная игра) 2 2
GFI Альфа: Антитеррор 3 2
Saab AB - Gripen International - Saab JAS 39 Gripen - многоцелевой истребитель 36 2
Epic Games - Unreal Engine 337 2
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 79 2
GFI OneGuard 1 1
GFI OneConnect 1 1
GFI WebMonitor 1 1
GFI Archiver 1 1
GFI EndPointSecurity 1 1
GFI EventsManager 1 1
Microsoft Windows Embedded 208 1
Kerio Control 9 1
Kerio Connect 13 1
Kerio Operator 7 1
NetDevil - Jumpgate Evolution 8 1
Microsoft Office 2003 158 1
Nvidia PhysX 62 1
BitDefender Engine 2 1
Softline Direct - Софтлайн Директ 47 1
Microsoft Xbox Live Marketplace 34 1
Zynga Farmville 14 1
GSC Game World - S.T.A.L.K.E.R 141 1
U.S. NVD - National Vulnerability Database - Национальная база данных уязвимостей 14 1
Microsoft Windows XP Professional 235 1
Плотников Вячеслав 3 2
Кочетков Владислав 248 1
Ладыгин Кирилл 7 1
Матюхин Константин 5 1
Мизрахи Ирина 1 1
Голубенцев Сергей 2 1
Layer Stefan - Лайер Штефан 1 1
Vandromme Jean-Pierre - Вандромм Жан-Пьер 41 1
Christie Agatha - Кристи Агата 11 1
Wimmer Wolfgang - Виммер Вольфганг 3 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 1
Арсентьев Андрей 79 1
Дмитриев Алексей 85 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 69
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 66
Земля - планета Солнечной системы 10865 32
Европа 24964 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 19
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 18
Ирак - Республика 709 16
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 15
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Ближний Восток 3154 11
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 10
Африка - Африканский регион 3641 10
Саудовская Аравия - Королевство 666 10
США - Колумбия - Вашингтон 1487 10
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 417 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
США - Нью-Йорк 3180 6
Таджикистан - Республика 953 6
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 6
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 5
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 5
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 326 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 4
Земля - Южное полушарие 160 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Япония 13807 3
Великобритания - Лондон 2432 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 3
Франция - Корсика 8 2
Америка - Американский регион 2206 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Украина 7928 2
США - Калифорния 4829 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
Великобритания - Шотландия 341 2
Бразилия - Рио-де-Жанейро 93 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 44
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 42
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 17
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 17
Физика - Physics - область естествознания 2940 16
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 11
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 660 11
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 9
Талибан 46 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 8
Зоология - наука о животных 2887 8
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 8
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 7
Металлы - Золото - Gold 1251 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 7
Ирак - Война в Персидском заливе 224 6
Югославия - гражданская война 8 6
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 6
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 5
Английский язык 7030 5
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 5
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 647 4
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 4
NPC - non-player character - неигровой персонаж 128 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 3
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 531 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 344 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 2
LIBOR - London Interbank Offered Rate - Лондонская межбанковская ставка предложения 47 2
Средневековье - Крестовые походы - The Crusades 89 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 2
Гражданская война 170 2
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 16
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 1
РС Рro 91 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
ИгроМир 125 2
Infosecurity - выставка 63 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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