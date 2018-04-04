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GFI Software
СОБЫТИЯ
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|04.04.2018
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GFI Software представила новый пополняемый портфель ПО для малого и среднего бизнеса
длагающих технологические решения для ведения бизнеса, – сказал Скотт Брайтон, генеральный директор GFI Software. – Наш ответ на этот вызов – GFI Unlimited. Мы инвестируем миллионы в формирован
|24.02.2015
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Самыми уязвимыми ОС названы OS X, iOS и Linux
Самыми «дырявыми» операционными системами названы Apple Mac OS X и iOS. Это следует из отчета, подготовленного компанией GFI. Она специализируется на защите корпоративных сетей от информационных угроз. Согласно GFI, первое место по количеству уязвимостей заняло семейство операционных систем Apple OS X для
|19.10.2011
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«Антивирус Касперского» для GFI MailSecurity защищает ВГТРК от вирусов
ирус Касперского». Поставку решения выполнила компания «Контрольная Линия», генеральный дистрибутор GFI Software в России и СНГ. ВГТРК — крупная медиакорпорация России. Кроме основных каналов «
|22.03.2011
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«Руссобит-М»/GFI объединила свои онлайн-игры под брендом Belver
Сегодня, 22 марта, компания «Руссобит-М»/GFI объявила об объединении своих многопользовательских онлайн-проектов под брендом Belver. По словам представителей компании, создание бренда Belver является стратегическим шагом «Руссобит-М»/
|05.08.2010
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«Руссобит-М»/GFI обновила свой игровой онлайн-магазин
Компания «Руссобит-М»/GFI объявила о перезапуске интернет-магазина GamePitStop.RU. В рамках обновления улучшен интерфейс портала, а также расширены возможности навигации. В числе основных нововведений, GamePitStop.R
|11.07.2008
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GFI о локализации EndWar
Компания GFI с сообщает об успехах в локализации стратегии Tom Clancy’s EndWar. Игра будет иметь голосовое управление на русском языке.В данный момент локализаторы из GFI совместно со специалиста
|20.06.2008
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GFI выпустит Armageddon Riders
Издатель GFI заключил контракт с разработчиком Targem Games. Суть договора – издание нового игрового проекта для персональных компьютеров на территории РФ и стран СНГ. Игра с рабочим названием Armageddo
|19.06.2007
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Интервью с разработчиками Warfare. Ближний Восток от GFI Russia
Студия GFI Russia, некогда известная под именем MiST Land South, всегда отличалась своей любовью к играм с уклоном в тактику. Вот и новое ее творение Warfare, выход которого не за горами, будет не про
|07.06.2007
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Отчет о поездке в Deep Shadows и GFI. Игры по-украински
Утром пятнадцатого мая на киевский вокзал с фирменного бронепоезда высадился десант журналистов ведущих российских игровых изданий. Прибыли они в столицу Украины по приглашению издательств GFI и «Руссобит-М», чтобы посмотреть несколько интересных проектов: «Предтечи» и «Xenus 2: Белое Золото» от Deep Shadows, а также «Gluk'Oza: Зубастая Ферма» от GFI UA. Отчет нашего а
|30.04.2007
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"Офицеры" идут на Запад
Известный западный издатель Playlogic в третьем квартале этого года выпустит стратегию в реальном времени Officers ("Офицеры") от компании GFI. "Я восторгался "Офицерами" еще в 2004 году, когда мне первые была представлена концепция игры, - говорит вице-президент Playlogic International Штефан Лайер (Stefan Layer). "Мы с интересом
|05.04.2007
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GFI на КРИ 2007
Компания GFI представила линейку игр, которые можно будет увидеть на КРИ 2007. Итак, на стенде GFI будет:Cверхдинамичный проект "Глюк’Oza: Action"Мир, безжалостно стиснутый в когтях злодейской кл
|01.03.2007
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GFI устроит ШОУ
Компания GFI во втором квартале этого года выпустит футуристическую стратегию "The Show: Остаться в живых" от немецкой студии Sixteen Tons Entertainment. Эксклюзивным дистрибьютором игры выступит "Руссо
|26.02.2007
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Анонсирован GFI FAXmaker ReportPack для создания отчетов
Компания GFI Software, производитель средств для обеспечения безопасности в сети, защиты данных и обме
|21.02.2007
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Представлен новый GFI LANguard N.S.S. 8 для выявления уязвимостей
тчик средств для безопасности в сети, управления сообщениями и защиты данных, объявил о бета-релизе GFI LANguard Network Security Scanner (N.S.S.) 8, последней версии решения «Три в одном» для
|16.02.2007
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GFI ищет сокровища
Компания GFI во втором квартале этого года выпустит классический квест «Возвращение на Остров Сокровищ» от kheops-studio (оригинальное название игры — Destination Treasure Island).Завершив головокружите
|08.02.2007
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Анонсирован модуль создания отчетов GFI MailSecurity ReportPack
и многому другому. Отметим, что GFI MailSecurity доступен для приобретения у официального партнера GFI Software — компании «АВ Софт». Подробнее о продукте GFI MailSecurity можно узнать здесь.
|01.02.2007
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Подробности о Warfare: пресс-тур GFI
В прошлую пятницу, стараниями компании GFI в небольшом уютном загородном домике собрались представители крупнейших печатных и онлайновых игровых изданий страны, в числе которых был и наш автор Алексей Дмитриев. Целью встречи было ра
|04.03.2005
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Антивирус GFI уничтожил тысячи писем
Специалисты фирмы GFI, специализирующейся в области защиты электронной почты, совершили ошибку, приведшую к удалению тысяч писем клиентов. Со слов представителя GFI, это произошло из-за модернизации модул
|28.08.2003
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"Антивирус Касперского" встал на защиту пользователей GFI MailSecurity
"Лаборатория Касперского" и компания GFI, разработчик систем корпоративной сетевой безопасности, объявили о внедрении антивирусных технологий "Лаборатории Касперского" в систему комплексной защиты электронной почты GFI Mail
|26.07.2001
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GFI пополнила линейку программных продуктов
Компания GFI выпустила два новых программных продукта - Mail essentials for Exchange/SMTP 5 и LANguard Security Event Log Monitor, сообщила СофтЛайн.Mail essentials for Exchange/SMTP 5 представляет собо
GFI Software и организации, системы, технологии, персоны:
|ИгроМир 125 2
|Infosecurity - выставка 63 1
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