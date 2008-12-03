Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова

В Карибском море завершились военно-морские учения "ВЕНРУС-2008" оссии и Венесуэлы. В настоящее время отряд российских боевых кораблей продолжает выполнять задачи в Карибском море по плану океанского похода. В рамках этих мероприятий "Адмирал Чабаненко" сове

Над Карибским морем сформировался тропический шторм "Долли" Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, над Карибским морем сформировался четвертый в этом сезоне тропический шторм, получивший имя "Долли". По данным Национального центра США по ураганам, на 19 часов 45 минут по московскому времени 20 и

Коралловые рифы Карибского моря находятся под угрозой исчезновения овым рифам в результате повышения температуры морской воды и участившихся после 2005 года штормов в Карибском бассейне. На этот регион приходится 10,3% всех коралловых рифов планеты. В 2005 год

Сильное землетрясение произошло в Карибском море легкие ранения, сообщила местная полиция. Спустя некоторое время после информации о землетрясении в Карибском море на сайте Геологической службы США появились сообщения о том, что подземные тол

Троян «рекламирует» «Пиратов Карибского моря» PandaLabs обнаружила волну спама, содержащего трояна под названием Pirabbean.A. Эта нежелательная почта старается привлечь внимание пользователей ссылками на финальный эпизод саги «Пираты Карибского моря». Электронное сообщение содержит изображение, которое выглядит как рекламный материал к фильму и якобы является ссылкой на трейлер. Тема сообщения проста: «Пираты Карибского

"Пираты Карибского моря. На краю света" в продаже "Новый Диск" отправляет в розничную сеть игру "Пираты Карибского моря. На краю света". Кроме РС-версии, в продажу поступает адаптированная на русский язык версия для Nintendo DS, Sony PSP, а также оригинальная английская – для Wii, Xbox360, PS2 и

Alcatel построит подводную ВОЛС в Карибском бассейне ного доступа и другие современные телекоммуникационные возможности жителям Гваделупы и другим стран Карибского бассейна. Гибкое интегрированное решение Alcatel для подводных и наземных сетей по