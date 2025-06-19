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Атлантический океан Карибское море Карибский бассейн Карибские острова Карибский архипелаг Карибы Антильские острова

Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова

СОБЫТИЯ


19.06.2025 Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

по крайней мере, так считали палеонтологи — пока они не начали находить странные окаменелые зубы в Карибском море.  Три десятилетия назад исследователи обнаружили два необычных зуба на Кубе. И
02.03.2021 «Росатом» для своего квантового компьютера купил на 4,5 миллиарда «железо» с Антильских островов

мию в составе Королевства Нидерландов — две группы островов в архипелаге Малые Антильские острова в Карибском море. Главными отраслями экономики этого образования считаются туризм, офшорные фин
30.11.2012 1C-СофтКлаб выпустит "Огнем и мечом 2: На Карибы!"

ека, когда западные державы устремились в Новый Свет, и разворачиваются, как следует из названия, в Карибском бассейне. Игроку предстоит сыграть роль авантюриста, прибывшего из Европы в Америку
02.07.2012 "Огнём и мечом 2. На Карибы!" в разработке

новую ролевую игру под рабочим названием "Огнём и мечом 2. На Карибы!". Действие игры происходит в Карибском бассейне XVII века, баснословные богатства которого манили как отдельных искателей

10.06.2011 Древние болота защищают Карибы от землетрясений

Древние мангровые болота в некоторых частях Карибского бассейна поглощают энергию землетрясений и препятствуют разжижению почв, считают ученые. Разжижение почв – одна из основных опасностей, связанных с землетрясениями. В результате вибр
03.12.2008 В Карибском море завершились военно-морские учения "ВЕНРУС-2008"

оссии и Венесуэлы. В настоящее время отряд российских боевых кораблей продолжает выполнять задачи в Карибском море по плану океанского похода. В рамках этих мероприятий "Адмирал Чабаненко" сове
21.07.2008 Над Карибским морем сформировался тропический шторм "Долли"

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, над Карибским морем сформировался четвертый в этом сезоне тропический шторм, получивший имя "Долли". По данным Национального центра США по ураганам, на 19 часов 45 минут по московскому времени 20 и
29.01.2008 Коралловые рифы Карибского моря находятся под угрозой исчезновения

овым рифам в результате повышения температуры морской воды и участившихся после 2005 года штормов в Карибском бассейне. На этот регион приходится 10,3% всех коралловых рифов планеты. В 2005 год
25.12.2007 В Антигуа легализовано пиратство американского ПО

Всемирная торговая организация (World Trade Organization, WTO) выпустила необычное постановление - карибское государство Антигуа получило право на нарушение копирайта на фильмы, музыку и ПО, созданные в США. Есть ограничение – общая стоимость произведенной пиратской продукции не должна превышать $21 млн. в год. Р
30.11.2007 Сильное землетрясение произошло в Карибском море

легкие ранения, сообщила местная полиция. Спустя некоторое время после информации о землетрясении в Карибском море на сайте Геологической службы США появились сообщения о том, что подземные тол
30.05.2007 Троян «рекламирует» «Пиратов Карибского моря»

PandaLabs обнаружила волну спама, содержащего трояна под названием Pirabbean.A. Эта нежелательная почта старается привлечь внимание пользователей ссылками на финальный эпизод саги «Пираты Карибского моря». Электронное сообщение содержит изображение, которое выглядит как рекламный материал к фильму и якобы является ссылкой на трейлер. Тема сообщения проста: «Пираты Карибского

24.05.2007 "Пираты Карибского моря. На краю света" в продаже

"Новый Диск" отправляет в розничную сеть игру "Пираты Карибского моря. На краю света". Кроме РС-версии, в продажу поступает адаптированная на русск
26.11.2004 Alcatel построит подводную ВОЛС в Карибском бассейне

ного доступа и другие современные телекоммуникационные возможности жителям Гваделупы и другим стран Карибского бассейна. Гибкое интегрированное решение Alcatel для подводных и наземных сетей по
06.11.2002 Nortel поставит оборудование на сумму $100 млн. для сети Cable & Wireless в странах Карибского региона

подразделением британской телекоммуникационной компании Cable & Wireless Plc. Предметом сделки стала поставка оборудования с поддержкой протоколов GSM, GPRS, EDGE для сетей мобильной связи в 12 стран Карибского региона, включая Ямайку, Каймановы острова и Барбадос. Cable & Wireless модернизирует существующую сеть стандарта TDMA, начальная фаза ввода нового оборудования в строй - 2-й квартал

Публикаций - 326, упоминаний - 374

Атлантический океан и организации, системы, технологии, персоны:

Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 22
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 13
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 11
Kalypso Media - Ascaron Entertainment - Realmforge Studios - Gaming Minds Studios - Claymore Game Studios - Nine Worlds Studios 85 10
Flying Lab Software 15 9
МегаФон 10742 9
Microsoft Corporation 25775 9
Intel Corporation 12811 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 7
9594 7
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 7
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 257 6
Sony 6739 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 6
Digicel Antilles Francaises Guyane 14 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
Seaward Online 9 5
Samsung Electronics 11065 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Vodafone Group 1412 5
AT&T Inc 1726 5
Lenovo Motorola 3566 5
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 5
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 5
Google LLC 12690 5
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 4
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 4
Руссобит-М 266 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 4
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 4
GFI Software 209 4
SES Networks - SES S.A. - SES Global - SES Astra - Société Européenne des Satellites 124 3
LACNIC - Latin America and Caribbean Network Information Centre 4 3
Lumen Technologies - CenturyLink - Level 3 Communications - Global Crossing - Global Crossing North America - Global Crossing Europe - South American Crossing - Atlantic Crossing - Pacific Crossing - Asia Global Crossing - East Asia Crossing 194 3
Motorola Inc 1156 3
SlySoft 13 3
APNIC - Asia Pacific Network Information Centre 7 3
Walt Disney Company 647 11
Альфа-Групп 745 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Империя-Фарма 91 5
Cukurova 97 4
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Blackstone Group 47 3
Верный - торговая сеть 326 3
Россети Ленэнерго 1699 2
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 2
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 2
Warner 540 2
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Boeing 1031 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 2
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 1
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 1
Salford Capital Partners - Salford Georgia 6 1
Caucuscom Ventures 3 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Lockheed Martin 777 1
Diesel 15 1
Sun Capital 1 1
Smartavia - Смартавиа - авиакомпания - Аэрофлот-Норд - Нордавиа - Архангельские воздушные линии, АВЛ 19 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 56 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 1
SunTrust Banks 7 1
Новый регистратор 13 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
U.S. NOAA - National Weather Service- Национальная метеорологическая служба США - National Hurricane Center - Национальный центр США по слежению за ураганами 23 10
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 8
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
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Судебная власть - Judicial power 2500 4
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Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Росатом - АтомКомплект 8 2
МИК - Московский инновационный кластер 185 2
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
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DIC - Dubai Internet City 8 1
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Гафарова Елена 26 1
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РАН - Российская академия наук 2122 2
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ТГУ - Томский государственный университет 233 2
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РАН ФТИАН имени К.А. Валиева - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 7 1
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UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 42 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 1
Университет при Школе Розенстеля 1 1
UNIGE - University of Geneva - Université de Genève - Женевский университет - Университет Женевы 13 1
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МФТИ - ЛИКС - Лаборатория искусственных квантовых систем 7 1
РАН - ЕГС ФИЦ - Единая геофизическая служба Российской академии наук - Федеральный исследовательский центр 48 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 56 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
День молодёжи - 27 июня 1087 21
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 6
ИгроМир 125 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 9 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 10 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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