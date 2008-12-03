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Атлантический океан Карибское море Карибский бассейн Карибские острова Карибский архипелаг Карибы Антильские острова

Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова


03.12.2008 В Карибском море завершились военно-морские учения "ВЕНРУС-2008"

оссии и Венесуэлы. В настоящее время отряд российских боевых кораблей продолжает выполнять задачи в Карибском море по плану океанского похода. В рамках этих мероприятий "Адмирал Чабаненко" сове
21.07.2008 Над Карибским морем сформировался тропический шторм "Долли"

Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, над Карибским морем сформировался четвертый в этом сезоне тропический шторм, получивший имя "Долли". По данным Национального центра США по ураганам, на 19 часов 45 минут по московскому времени 20 и
29.01.2008 Коралловые рифы Карибского моря находятся под угрозой исчезновения

овым рифам в результате повышения температуры морской воды и участившихся после 2005 года штормов в Карибском бассейне. На этот регион приходится 10,3% всех коралловых рифов планеты. В 2005 год
30.11.2007 Сильное землетрясение произошло в Карибском море

легкие ранения, сообщила местная полиция. Спустя некоторое время после информации о землетрясении в Карибском море на сайте Геологической службы США появились сообщения о том, что подземные тол
30.05.2007 Троян «рекламирует» «Пиратов Карибского моря»

PandaLabs обнаружила волну спама, содержащего трояна под названием Pirabbean.A. Эта нежелательная почта старается привлечь внимание пользователей ссылками на финальный эпизод саги «Пираты Карибского моря». Электронное сообщение содержит изображение, которое выглядит как рекламный материал к фильму и якобы является ссылкой на трейлер. Тема сообщения проста: «Пираты Карибского

24.05.2007 "Пираты Карибского моря. На краю света" в продаже

"Новый Диск" отправляет в розничную сеть игру "Пираты Карибского моря. На краю света". Кроме РС-версии, в продажу поступает адаптированная на русский язык версия для Nintendo DS, Sony PSP, а также оригинальная английская – для Wii, Xbox360, PS2 и

26.11.2004 Alcatel построит подводную ВОЛС в Карибском бассейне

ного доступа и другие современные телекоммуникационные возможности жителям Гваделупы и другим стран Карибского бассейна. Гибкое интегрированное решение Alcatel для подводных и наземных сетей по
06.11.2002 Nortel поставит оборудование на сумму $100 млн. для сети Cable & Wireless в странах Карибского региона

подразделением британской телекоммуникационной компании Cable & Wireless Plc. Предметом сделки стала поставка оборудования с поддержкой протоколов GSM, GPRS, EDGE для сетей мобильной связи в 12 стран Карибского региона, включая Ямайку, Каймановы острова и Барбадос. Cable & Wireless модернизирует существующую сеть стандарта TDMA, начальная фаза ввода нового оборудования в строй - 2-й квартал

Публикаций - 268, упоминаний - 294

Атлантический океан упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 739 22
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7253 10
Акелла 847 10
Microsoft Corporation 23784 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8194 8
Telia Company - TeliaSonera 1023 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 7
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1305 6
Cable & Wireless - C&W 231 6
Lenovo Motorola 3506 5
Siemens AG - Siemens Group 2556 5
Intel Corporation 11759 5
Google LLC 11143 5
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 382 5
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 330 5
7278 5
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1344 4
AT&T Inc 1663 4
Digicel Antilles Francaises Guyane 14 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2636 4
Samsung Electronics 9840 4
Telefonica - Telefónica España 548 4
Vodafone Group 1366 4
Sony 6495 3
Цифра ГК 2193 3
Motorola Inc 1137 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2980 3
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 119 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 3
Toshiba Corporation 2903 3
Прогноз 1684 3
Twitter 2759 3
Amazon Inc - Amazon.com 2841 3
Telenor - Теленор 736 3
Kalypso Media - Ascaron Entertainment 85 3
Yandex - Яндекс 6001 3
1С-СофтКлаб - SoftClub 1136 3
GFI Software 208 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 2
LG Electronics 3556 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6334 10
Альфа-Групп 668 9
Walt Disney Company 575 9
Империя-Фарма 90 5
Cukurova 95 5
IPOC 123 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6721 4
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 225 3
Верный - торговая сеть 265 3
Альфа-Эко 52 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 690 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 445 2
Россети Ленэнерго 2402 2
Boeing 990 2
Лента - Сеть розничной торговли 1786 2
Fellowes 32 2
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 59 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1787 2
Smartavia - Смартавиа - авиакомпания - Аэрофлот-Норд - Архангельские воздушные линии, АВЛ 9 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 248 1
LV Finance Group - ЛВ Финанс 63 1
Lockheed Martin 752 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 569 1
Магнат 75 1
LV Investment Partners 1 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 50 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 166 1
Diesel 11 1
Русагро Группа Компаний 212 1
Катрен 18 1
Citi - Citigroup 294 1
Ally Financial - Ally Bank 1 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 126 1
Новый регистратор 13 1
NASA KSC - John Fitzgerald Kennedy Space Center - Космический центр Кеннеди 39 1
William Hill 5 1
Warner 554 1
Резонанс НПП 348 1
Меркури - Mercury 232 1
Convergence Capital Managment - Convergence Capital - Gamma Capital 11 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18512 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10660 12
Верховный суд Российской Федерации 793 10
U.S. NOAA - National Weather Service- Национальная метеорологическая служба США - National Hurricane Center - Национальный центр США по слежению за ураганами 21 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1123 8
Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court - Восточно-Карибский Апелляционный Суд 17 8
Судебная власть - Judicial power 2146 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4691 7
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 279 4
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 889 4
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 184 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3401 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2908 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9635 3
ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 89 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1085 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1355 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2802 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1933 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США 552 2
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 63 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 486 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1001 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2476 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1711 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 319 2
Международный арбитражный суд города Женевы 5 1
ООН ЮНЭЙДС - Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ-СПИДу - UNAIDS - Joint United Nations Programme on HIV-AIDS 6 1
RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 19 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1093 1
Правительство Израиля - Моссад - Ведомство разведки и специальных задач 13 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3080 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1765 1
Президент Российской Федерации 3831 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
МЧС РФ - Главные управления 107 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 255 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 1
Правительство Аргентины - органы государственной власти 8 1
МВД РФ Управление К 118 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6158 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1812 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 985 2
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 1
Демократическая политическая партия США 118 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 1
Friends of the Earth - Друзья Земли - Международная сеть экологических организаций 3 1
4CIO 737 1
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Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3019 10
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3962 7
Microsoft Windows 2000 12851 6
Nokia Alcatel-Lucent SA 1302 5
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1802 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4401 4
Age of Kings 3460 4
Google Android 12915 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4836 3
Apple iPhone 6 6296 3
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 85 3
SRS Labs - TruSurround XT Surround Sound System - TruSurround HD Surround Sound System - WOW 3D - WOW Mobile 166 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 868 2
Apple Arcade - Игровой онлайн-сервис 64 2
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 122 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 350 2
Autodesk AutoCAD 288 2
Disney Pirates of the Caribbean 5 2
Microsoft Windows BitLocker 1295 2
Космодром Байконур 1055 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 315 2
Nintendo Wii - игровая консоль 759 2
MasterCard MasterPass 29 1
Dell Alienware 135 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 415 1
Dell Precision - Серия рабочих станций 145 1
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2347 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 165 1
Linux GNU - Gentoo 28 1
Toshiba Satellite 132 1
Dassault Systemes - SolidWorks 111 1
Microsoft Skype 1998 1
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МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 814 1
Nokia Symbian OS 1400 1
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Apple iOS 7035 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 112 4
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Федоров Михаил 21 1
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Туманов Олег 12 1
Дмитриев Сергей 29 1
Melies Maries-Georges-Jean - Мельеса Жорж 3 1
Исаак Мостов 9 1
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Решетин Олег 42 1
Абрамович Роман 41 1
Саакашвили Михаил 18 1
Ожегов Сергей 29 1
Арсеньев Олег 1 1
Nolan Tony - Нолан Тони 1 1
Щеголев Игорь 692 1
Греф Герман 375 1
Мамут Александр 129 1
Гордиенко Татьяна 8 1
Абрамков Александр 38 1
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Водясов Алексей 190 1
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