Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров по крайней мере, так считали палеонтологи — пока они не начали находить странные окаменелые зубы в Карибском море. Три десятилетия назад исследователи обнаружили два необычных зуба на Кубе. И

«Росатом» для своего квантового компьютера купил на 4,5 миллиарда «железо» с Антильских островов мию в составе Королевства Нидерландов — две группы островов в архипелаге Малые Антильские острова в Карибском море. Главными отраслями экономики этого образования считаются туризм, офшорные фин

1C-СофтКлаб выпустит "Огнем и мечом 2: На Карибы!" ека, когда западные державы устремились в Новый Свет, и разворачиваются, как следует из названия, в Карибском бассейне. Игроку предстоит сыграть роль авантюриста, прибывшего из Европы в Америку

"Огнём и мечом 2. На Карибы!" в разработке новую ролевую игру под рабочим названием "Огнём и мечом 2. На Карибы!". Действие игры происходит в Карибском бассейне XVII века, баснословные богатства которого манили как отдельных искателей

Древние болота защищают Карибы от землетрясений Древние мангровые болота в некоторых частях Карибского бассейна поглощают энергию землетрясений и препятствуют разжижению почв, считают ученые. Разжижение почв – одна из основных опасностей, связанных с землетрясениями. В результате вибр

В Карибском море завершились военно-морские учения "ВЕНРУС-2008" оссии и Венесуэлы. В настоящее время отряд российских боевых кораблей продолжает выполнять задачи в Карибском море по плану океанского похода. В рамках этих мероприятий "Адмирал Чабаненко" сове

Над Карибским морем сформировался тропический шторм "Долли" Как сообщает РБК со ссылкой на Associated Press, над Карибским морем сформировался четвертый в этом сезоне тропический шторм, получивший имя "Долли". По данным Национального центра США по ураганам, на 19 часов 45 минут по московскому времени 20 и

Коралловые рифы Карибского моря находятся под угрозой исчезновения овым рифам в результате повышения температуры морской воды и участившихся после 2005 года штормов в Карибском бассейне. На этот регион приходится 10,3% всех коралловых рифов планеты. В 2005 год

В Антигуа легализовано пиратство американского ПО Всемирная торговая организация (World Trade Organization, WTO) выпустила необычное постановление - карибское государство Антигуа получило право на нарушение копирайта на фильмы, музыку и ПО, созданные в США. Есть ограничение – общая стоимость произведенной пиратской продукции не должна превышать $21 млн. в год. Р

Сильное землетрясение произошло в Карибском море легкие ранения, сообщила местная полиция. Спустя некоторое время после информации о землетрясении в Карибском море на сайте Геологической службы США появились сообщения о том, что подземные тол

Троян «рекламирует» «Пиратов Карибского моря» PandaLabs обнаружила волну спама, содержащего трояна под названием Pirabbean.A. Эта нежелательная почта старается привлечь внимание пользователей ссылками на финальный эпизод саги «Пираты Карибского моря». Электронное сообщение содержит изображение, которое выглядит как рекламный материал к фильму и якобы является ссылкой на трейлер. Тема сообщения проста: «Пираты Карибского

"Пираты Карибского моря. На краю света" в продаже "Новый Диск" отправляет в розничную сеть игру "Пираты Карибского моря. На краю света". Кроме РС-версии, в продажу поступает адаптированная на русск

Alcatel построит подводную ВОЛС в Карибском бассейне ного доступа и другие современные телекоммуникационные возможности жителям Гваделупы и другим стран Карибского бассейна. Гибкое интегрированное решение Alcatel для подводных и наземных сетей по