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Ожегов Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 32, упоминаний - 32
Ожегов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Матвеев Лев 64 3
|Синица Алексей 3 2
|Синицын Денис 2 2
|Егоров Влад 2 2
|Смирнов Алексей 264 2
|Арсеньев Олег 4 1
|Wang Qian - Ванг Цянь 5 1
|Новиков Виктор 2 1
|Сюртукова Екатерина 10 1
|Дрозд Алексей 25 1
|Чигирёв Алексей 3 1
|Махлин Дмитрий 119 1
|Титов Роман 3 1
|Сафин Айдар 3 1
|Чигин Денис 4 1
|Велич Владимир 1 1
|Касперская Наталья 313 1
|Шадаев Максут 1196 1
|Дуров Павел 323 1
|Макаров Валентин 250 1
|Беленький Александр 36 1
|Ковалев Александр 165 1
|Хайрук Сергей 27 1
|Лукацкий Алексей 137 1
|Микаберидзе Георгий 7 1
|Григорьев Александр 23 1
|Фишман Антон 5 1
|ЮФУ - Южный федеральный университет 80 1
|НУК имени адмирала Макарова - Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова - Николаевский кораблестроительный институт им. С.О. Макарова 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446523, в очереди разбора - 729794.
Создано именных указателей - 195246.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1446523, в очереди разбора - 729794.
Создано именных указателей - 195246.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.