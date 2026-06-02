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Ожегов Сергей

СОБЫТИЯ


02.06.2026 «СерчИнформ» и Южный федеральный университет заключили соглашение о партнерстве 1
29.08.2023 Английский больше не нужен. В России резко снизился спрос на программистов, знающих иностранные языки 1
29.08.2023 Изменения в потребности знания иностранных языков в российской индустрии разработки ПО 1
02.11.2022 «Сёрчинформ» расширяет присутствие в Мексике 1
10.10.2022 «Серчинформ» расширила услугу ИБ-аутсорсинга 1
23.08.2022 Что будет с экспортом российского ПО? 1
05.08.2022 Из-за европейских санкций российские программисты готовят свое ПО к экспорту в Африку, Азию и на Ближний Восток 1
03.06.2022 Продукты «Сёрчинформ» вошли в национальный электронный каталог Индонезии 1
31.05.2022 Цены на российские решения для информбезопасности без предупреждения взлетели до небес 1
14.09.2021 DLP-платформа «Сёрчинформ» стала доступна в облаке Microsoft Azure 1
14.09.2021 DLP-платформа «СерчИнформ» стала доступна в облаке Microsoft Azure 1
16.04.2021 Huawei и «Сёрчинформ» представили интегрированное решение для защиты данных в СХД 1
26.08.2020 «Серчинформ» реализовал первый проект в ЮАР в партнерстве с «Росинфокоминвестом» 1
21.08.2020 В России могут появиться технологический мейкерспейс и центр экспорта отечественной ИТ-продукции 1
15.04.2020 «Серчинформ» и RITE реализовали первый совместный проект в Латинской Америке 1
14.10.2019 «Дикси» внедряет DLP-систему «Серчинформ КИБ» 1
27.03.2018 «СёрчИнформ» расширяет свое присутствие на рынке ЮАР 1
19.12.2017 «СёрчИнформ» расширила партнерскую сеть на Ближнем Востоке 1
11.07.2017 «Сёрчинформ» представила решение для контроля Telegram 1
13.06.2017 «Сёрчинформ» выходит на рынок Латинской Америки 1
05.08.2014 SearchInform представила обновленный Worktime Monitor 1
14.03.2014 Взломанный ИБ-поставщик «Газпрома», «Русала» и «Сколково» нашел в атаке на себя «украинский след» 1
18.02.2014 SearchInform выпустила новый продукт для учета рабочего времени 1
25.01.2012 SearchInform открыл офис в Казани 1
26.12.2011 Оборот SearchInform в 2011 г. вырос на 59% 1
20.07.2011 SearchInform защитил банк «Славия» от утечек информации 1
22.12.2010 SearchInform выпустила средство для защиты от утечек данных по FTP 1
25.11.2010 SearchInform выпустил новую версию NetworkSniffer для защиты данных от утечек 1
22.07.2010 Новая версия SearchInform PrintSniffer защитит от утечек данных через печать 1
26.05.2010 SearchInform пришёл в Украину: открыт первый офис «Новых поисковых технологий» в Киеве 1
19.03.2010 «Контур информационной безопасности SearchInform»: новые возможности по защите от утечек 1
20.07.2007 «Инфософт» будет продвигать поисковые решения «СофтИнформ» 1

Публикаций - 32, упоминаний - 32

Ожегов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 505 31
Новые поисковые технологии - НПТ 9 3
Microsoft Corporation 25634 3
IW Group - И Вэ Групп 11 2
CodeInside - Кодинсайд 19 2
Huawei 4467 2
Meta Platforms - Facebook 4599 2
InfoWatch - Инфовотч 1150 2
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 870 2
Аурига - Auriga 77 2
Google LLC 12556 1
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 96 1
Condyn 1 1
Ntiyiso Consulting 1 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 185 1
Инфософт ВЦ 25 1
Русское киберкомандование - Russian Cyber Command - Хакерская группировка 3 1
Совинтех - Современные информационные технологии 39 1
Cisco Systems 5323 1
Lenovo Group 2410 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1722 1
Intel Corporation 12741 1
IBM - International Business Machines Corp 9659 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1270 1
Softline - Софтлайн 3594 1
AMD - Advanced Micro Devices 4601 1
Oracle Corporation 7033 1
ESET - ESET Software 1159 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 192 1
Telegram Group 2836 1
Gen Digital - Avast Software 183 1
Рексофт - Reksoft 467 1
Adobe Systems 1591 1
Zecurion - Зекурион - SecurIT - Секьюрит 382 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1066 1
Правительство ЮАР - Government of South Africa- органы государственной власти 10 1
Велес Капитал 21 1
Sanchez Rejon y Asociados 1 1
Славия АКБ 2 1
Газпром ПАО 1457 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 161 1
Microsoft - LinkedIn 692 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 190 1
Русагро Группа Компаний 359 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 90 1
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 57 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 386 2
Фонд Росконгресс 24 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13487 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3534 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5545 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3750 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 243 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1521 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4908 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2308 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2116 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3378 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 492 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 99 1
Ростех - RITE - Russian Information Technology Export - РусАйтиЭкспорт 21 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 807 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 399 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8010 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77248 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 33875 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32885 6
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6250 5
Кибербезопасность - DCAP - Data-Centric Audit and Protection - Системы аудита и защита файловой системы и неструктурированных данных 157 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13574 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17784 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60287 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24746 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3155 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10469 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3006 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13589 2
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски - Цифровые риски - Страхование киберрисков - Киберстрахование 573 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7716 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3746 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15294 2
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10056 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4995 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4907 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9885 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9021 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9176 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1157 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23894 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26945 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3103 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3545 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7482 1
Голосовые сообщения - Voice messages - Голосовое SMS - Voice SMS 339 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6167 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2445 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4502 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 530 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4697 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг - Корпоративные почтовые решения 432 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 348 21
Microsoft Windows 16718 3
Microsoft AppSource 11 2
Microsoft Azure 1505 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2122 2
Microsoft Windows Azure Marketplace 52 2
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 1
Deloitte Risk Monitor - Deloitte Risk Sensing 2 1
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 199 1
Pixabay 242 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Интеграция 20 1
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Google Chrome - браузер 1687 1
Rakuten Viber 663 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1761 1
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2031 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 890 1
Mozilla Firefox - браузер 1933 1
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2636 2
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 12 1
SearchInform Road Show 13 1
День молодёжи - 27 июня 1058 1
GITEX Technology - международная выставка 48 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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