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Индексная книга (каталог) CNews*
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Григорьев Александр


УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 билайн начал разработку программ для обучения работе с отечественным телеком-оборудованием 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
13.02.2023 «Спутникс» и КузГТУ с помощью спутника соберут данные для проектирования новых космических аппаратов 1
18.12.2019 Huawei подвела итоги учебной программы 5G Level Up Russia 1
18.11.2014 Роскомнадзор проведет рейд по проверке электронных дневников и журналов 2
17.11.2014 Письмо Минобрнауки об электронных дневниках напугало школы 1
14.02.2013 За 10 лет «МегаФон» инвестировал в развитие сети в Татарстане 6 млрд руб. 1
10.01.2013 Северо-Западный институт управления РАНХиГС продлил лицензии на Dr.Web 1
21.11.2012 «МегаФон» запустил 4G в Оренбурге 1
30.08.2012 В Казани запущена сеть LTE 1
26.07.2012 В первом полугодии 2012 г. 80% базовых станций «МегаФон» построил по заявкам от клиентов 1
27.06.2012 «МегаФон» и Nokia Siemens Networks тестируют решение на основе альтернативных источников энергии для оптимизации энергопотребления 1
25.05.2012 Акционеры «МегаФона» избрали совет директоров 1
23.05.2012 «МегаФон» запустил сеть LTE в Самаре 1
18.11.2011 «МегаФон» приобрел интернет-провайдера «ЧебNet» 1
07.10.2011 В России построен первый VIP ЦОД. ФОТО 1
20.07.2011 SearchInform защитил банк «Славия» от утечек информации 1
03.06.2011 Акционеры «МегаФона» переизбрали совет директоров 1
14.04.2011 Самарский ЦОД «МегаФона» прошел сертификацию по уровню надежности TIER III 1
04.03.2011 «МегаФон» и Минэкономразвития Республики Марий Эл подписали соглашение о сотрудничестве 1
31.01.2011 В «Мегафоне» крупные кадровые перестановки 1
21.03.2006 Российское метро вводит мониторинг взрывчатки 1
21.03.2006 Российское метро вводит мониторинг взрывчатки 1

Публикаций - 23, упоминаний - 24

Григорьев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9292 13
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье 117 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13249 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8901 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 2
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 344 2
ИРТех - IRTech 14 2
МВД РФ СТиС НПО ФКУ - Специальная техника и связь МВД России 58 2
Huawei 4026 1
Huawei OpenLab - Huawei IoT Open Labs - инновационная лаборатория 17 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 1
Dr.Web - Доктор Веб 1261 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 431 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 1
Stack Group - Стек Групп 166 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 71 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 1
Связьинформ 88 1
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 382 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5702 1
Siemens AG - Siemens Group 2603 1
Nokia Networks - Nokia Mobile Networks - Nokia Mobile Entry Solutions - Nokia Fixed Networks - Nokia Solutions and Networks Oy, NSN - Nokia Siemens Networks 319 1
Nokia Siemens 125 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 106 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1337 1
8490 1
Ростелеком 9942 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2069 1
R-Vision - Р-Вижн 174 1
Ростелеком - TData - ТДата 33 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 218 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 209 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 343 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 246 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 215 1
CoWork - Коворкинг Платформ 18 1
Diasoft - Диасофт 933 1
Базальт СПО - BaseALT 699 1
РЖД - Российские железные дороги 1942 1
Russia Partners - Раша Партнерс 33 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
МШЗМ - Московский шинный завод - Таганский шинный завод - шины Таганка 5 1
Славия АКБ 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2884 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7606 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 147 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 214 1
Кофемания 59 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 318 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 469 1
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 67 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 480 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 254 1
ФосАгро 128 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2822 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3364 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1420 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 171 1
Правительство Республики Марий Эл - Государственное Собрание Республики Марий Эл - органы государственной власти 17 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5066 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4629 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 348 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1934 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 68 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68178 7
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6543 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16395 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8134 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8640 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28282 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24931 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11407 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9467 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8075 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3668 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13797 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30585 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8647 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1109 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1027 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52915 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8296 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12900 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4732 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29079 2
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4068 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12315 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31901 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2248 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4186 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12601 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1794 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 417 1
3,5G - HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 678 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6484 1
ping - скорость отклика сети 143 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14101 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2620 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4062 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5585 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7538 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4906 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9429 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7014 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2112 2
МегаФон 4G+/LTE-сеть 50 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 116 2
ИРТех - NetSchool - Сетевая Школа АИС 7 2
Dr.Web Enterprise Security Suite 147 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2799 1
Dr.Web Desktop Security Suite 34 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 241 1
Dr.Web Mail Security Suite 33 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 158 1
HPE CFS - HPE Critical Facilities Services 9 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - ОрбиКрафт - OrbiCraft 20 1
DataSpace ЦОД - DataSpace Cloud 40 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 1
Space-π – Space PI - программа Дежурный по планете 18 1
Веб-мост - ЭлЖур - цифровая образовательная платформа 3 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 311 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 77 1
Microsoft Teams - MS Teams 576 1
Т1 Интеграция - Силарон ПАК АСУ ТП 6 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 753 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 1
НКТ - Р7-Команда 17 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 59 1
СалютДевайсы - GigaChat 246 1
НКТ - Р7-Офис 410 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1334 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor XData 28 1
Новые облачные технологии - МойОфис 808 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 197 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 292 1
МТС Exolve 80 1
НКТ - Р7-Задачи 1 1
НКТ - Р7-Админ 1 1
НКТ - Р7-Почта 2 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4709 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 294 1
NGR Softlab - Alertix SIEM-система 31 1
МСК Групп - Даком М - Space VDI 32 1
Ермаков Валерий 128 3
Курданов Андрей 16 3
Солдатенков Сергей 161 3
Дубин Михаил 48 2
Солодухин Константин 119 2
Исайкин Олег 10 2
Еремкин Андрей 15 2
Журавель Юрий 9 2
Малышев Денис 10 2
Лихова Ирина 6 2
Ткачук Лариса 53 2
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 2
Климов Александр 15 2
Королёв Николай 9 2
Стрешинский Владимир 8 2
Величко Валерий 16 2
Тютин Алексей 14 2
Островский Эдуард 9 2
Степанов Сергей 25 1
Арефьев Владимир 3 1
Ерохин Сергей 25 1
Миронов Юрий 24 1
Крейнделин Виталий 1 1
Libo Lu - Либо Лу 2 1
Кузьменко Валерия 62 1
Свердлов Денис 200 1
Вермишян Геворк 63 1
Серебряникова Анна 75 1
Парфенов Игорь 51 1
Таврин Иван 118 1
Торгов Игорь 42 1
Возианов Дмитрий 16 1
Горяинова Анна 8 1
Николаенко Олег 13 1
Поповский Александр 90 1
Крайник Андрей 6 1
Корчагин Павел 16 1
Шайхутдинов Роман 113 1
Нечеухин Максим 3 1
Орлов Дмитрий 24 1
Россия - РФ - Российская федерация 149162 15
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 736 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44243 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2820 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3095 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3023 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1610 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1405 2
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 368 2
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 223 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7739 1
Россия - СФО - Новосибирск 4437 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14256 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1619 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2047 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1172 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 718 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 637 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 457 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 419 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 341 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 365 1
Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 115 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52604 1
Россия - ПФО - Самарская область 1379 1
Земля - планета Солнечной системы 10470 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 779 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17864 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 689 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52639 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30190 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49264 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2392 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1946 3
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 431 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10192 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8753 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2549 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19249 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5723 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5898 2
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 408 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14138 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7643 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 913 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4047 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 465 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3606 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5010 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1237 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6434 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5336 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9078 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 818 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6173 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8232 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2689 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16731 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1145 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 897 1
Энергетика - Energy - Energetically 5231 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1487 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1171 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 699 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2185 1
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 477 1
Образование в России 2363 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 56 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9107 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 2
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 340 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 300 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 551 1
КузГТУ - Кузбасский государственный технический университет 6 1
РАНХиГС - СЗИУ - Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 15 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1142 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363068, в очереди разбора - 753918.
Создано именных указателей - 175849.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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