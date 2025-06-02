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Григорьев Александр
УПОМИНАНИЯ
Григорьев Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Ермаков Валерий 128 3
|Курданов Андрей 16 3
|Солдатенков Сергей 161 3
|Дубин Михаил 48 2
|Солодухин Константин 119 2
|Исайкин Олег 10 2
|Еремкин Андрей 15 2
|Журавель Юрий 9 2
|Малышев Денис 10 2
|Лихова Ирина 6 2
|Ткачук Лариса 53 2
|Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 25 2
|Климов Александр 15 2
|Королёв Николай 9 2
|Стрешинский Владимир 8 2
|Величко Валерий 16 2
|Тютин Алексей 14 2
|Островский Эдуард 9 2
|Степанов Сергей 25 1
|Арефьев Владимир 3 1
|Ерохин Сергей 25 1
|Миронов Юрий 24 1
|Крейнделин Виталий 1 1
|Libo Lu - Либо Лу 2 1
|Кузьменко Валерия 62 1
|Свердлов Денис 200 1
|Вермишян Геворк 63 1
|Серебряникова Анна 75 1
|Парфенов Игорь 51 1
|Таврин Иван 118 1
|Торгов Игорь 42 1
|Возианов Дмитрий 16 1
|Горяинова Анна 8 1
|Николаенко Олег 13 1
|Поповский Александр 90 1
|Крайник Андрей 6 1
|Корчагин Павел 16 1
|Шайхутдинов Роман 113 1
|Нечеухин Максим 3 1
|Орлов Дмитрий 24 1
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