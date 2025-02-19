Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС

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Создано с использованием Freepik и Midjourney

АО «Айсорс» – вертикально интегрированная компания, предлагающая комплекс решений для промышленности.

Компания оказывает широкий спектр услуг – от диагностики цифровой зрелости организаций до комплексной реализации инвестиционных проектов, которые позволяют клиентам ускорить бизнес-процессы, сократить затраты, повысить эффективность и выйти на новый уровень прибыльности.

Компания реализует проекты по бизнес-направлениям: поставки промышленных товаров, промышленная автоматизация, цифровые решения, промышленное и гражданское строительство.