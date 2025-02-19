Получите все материалы CNews по ключевому слову
Айсорс ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС
Создано с использованием Freepik и Midjourney
АО «Айсорс» – вертикально интегрированная компания, предлагающая комплекс решений для промышленности.
Компания оказывает широкий спектр услуг – от диагностики цифровой зрелости организаций до комплексной реализации инвестиционных проектов, которые позволяют клиентам ускорить бизнес-процессы, сократить затраты, повысить эффективность и выйти на новый уровень прибыльности.
Компания реализует проекты по бизнес-направлениям: поставки промышленных товаров, промышленная автоматизация, цифровые решения, промышленное и гражданское строительство.
Айсорс и организации, системы, технологии, персоны:
|Юдина Ольга 8 8
|Редько Сергей 4 4
|Шадаев Максут 1018 3
|Семенов Алексей 82 3
|Колесов Александр 58 2
|Александров Александр 70 2
|Трофимов Дмитрий 41 2
|Чурсин Дмитрий 61 2
|Натрусов Артем 284 2
|Верисов Михаил 22 2
|Тятюшев Максим 100 2
|Сотин Денис 205 2
|Кубарев Алексей 54 2
|Юнусов Игорь 2 2
|Семенов Александр 148 2
|Карпуничева Елена 9 2
|Емельченков Сергей 140 2
|Щербинин Павел 4 2
|Чуранов Василий 9 2
|Бар-Бирюкова Мария 97 2
|Аронсон Михаил 17 2
|Гузаиров Айдар 56 2
|Пестунов Александр 6 2
|Салин Антон 7 2
|Туркин Владислав 4 2
|Израйлев Иван 11 1
|Корнеева Анжелика 10 1
|Кравченко Александр 16 1
|Федотов Сергей 8 1
|Веселов Андрей 21 1
|Туманян Давид 3 1
|Бабкин Константин 6 1
|Дроздова Татьяна 2 1
|Махалин Тимур 16 1
|Мураховский Эдуард 38 1
|Онокой Андрей 1 1
|Подколзин Павел 4 1
|Меденцев Константин 98 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Пустарнаков Роман 45 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344674, в очереди разбора - 765570.
Создано именных указателей - 170108.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.