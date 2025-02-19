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Айсорс ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС

Айсорс - ранее Цифровые Закупочные Сервисы, ЦЗС

Создано с использованием Freepik и Midjourney

АО «Айсорс» – вертикально интегрированная компания, предлагающая комплекс решений для промышленности.

Компания оказывает широкий спектр услуг – от диагностики цифровой зрелости организаций до комплексной реализации инвестиционных проектов, которые позволяют клиентам ускорить бизнес-процессы, сократить затраты, повысить эффективность и выйти на новый уровень прибыльности.

Компания реализует проекты по бизнес-направлениям: поставки промышленных товаров, промышленная автоматизация, цифровые решения, промышленное и гражданское строительство.

 

 


19.02.2025 В Inspector Isource появился новый модуль «Экспедайтинг» 2
07.02.2025 Цифровой сервис грузовых перевозок Express Isource выполнил более 50 тыс. заказов за 2024 год 1
28.12.2024 Импортозамещение: CNews Analytics опубликовал 4 карты отечественных решений 1
23.12.2024 Спрос на собственные e-commerce продукты «Корус Консалтинг» на базе платформы «Бустрейд» вырос в два раза 1
09.12.2024 Промышленная автоматизация: как перейти на открытую АСУ ТП 1
25.11.2024 Объявлены лауреаты CNews Awards 2024 1
13.11.2024 Element Isource получил премию CNews Awards за нормализацию справочников 1
08.11.2024 Isource возглавил рейтинг крупнейших поставщиков рынка цифровизации промышленности по версии CNews 1
06.11.2024 Isource запускает новое решение для управления транспортом и спецтехникой Vector 1
05.11.2024 Выручка топ-50 поставщиков ИТ в промышленность в 2023 г. выросла на 75% 1
05.11.2024 Для создания полноценного промышленного ПО потребуется до 7 лет 1
01.10.2024 Isource и «Лаборатория Касперского» будут сотрудничать в области информационной безопасности АСУ ТП 1
13.09.2024 Цифровые решения Isource пополнят продуктовую линейку «КОРУС Консалтинг» 1
10.09.2024 Isource и ЛИИС совместно будут развивать цифровые решения для строительства 1
20.08.2024 Isource запускает новое решение для управления складом Graphiс 1
24.07.2024 Isource вошел в топ-10 крупнейших ИТ-компаний России по версии CNews 1
19.07.2024 CNews300: Крупнейшие ИТ-компании России 1
17.04.2024 Как рынок SRM-систем реагирует на внешние вызовы 1
21.12.2023 Выручка поставщиков ИТ в промышленность растет рекордными темпами 1
21.12.2023 От разработчиков ИТ-решений для промышленности ждут прыжка на новый качественный уровень 1
09.11.2023 Isource подписал соглашение с Sitronics Group 1
08.11.2023 Isource подписала соглашение с Sitronics Group 1
07.07.2023 Какие цифровые решения приносят самый большой экономический эффект 2
05.07.2023 CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 1
16.03.2023 Выбрать подходящее решение в реестре отечественного ПО оказалось непросто 1
10.11.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews Awards 2022 1
02.11.2022 Участники CNews FORUM 2022 признали Inspector Isource лучшим цифровым решением для контроля качества в промышленности 1
28.10.2022 Импортозамещение в сфере промышленности: как получить оборудование и сырье с новых рынков 1
25.04.2022 Цифровизация может увеличить выручку промышленного предприятия на 15% 1

Публикаций - 29, упоминаний - 31

Айсорс и организации, системы, технологии, персоны:

8288 9
Softline - Софтлайн 2861 6
Корус Консалтинг ГК 1227 5
Ростелеком 9777 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4929 4
Т1 Холдинг - Т1 Группа 273 4
ИКС 321 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1137 4
Цифра ГК 2443 4
SAP SE 5293 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 223 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1315 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12836 3
Oracle Corporation 6719 2
Telegram Group 2042 2
Biocad - Биокад 82 2
Ingenix Group 6 2
Т1 Иннотех 178 2
Ramax - Рамакс 116 2
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 500 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1941 2
Базальт СПО - BaseALT 664 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 455 2
Бифорком Тек - Бифорком Текнолоджис - B4Com Tech 14 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1070 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 273 2
Сател 129 2
SimbirSoft - СимбирСофт 76 2
ИКС - Цитадель ГК 95 2
Унитех 15 2
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 107 2
ВС Лаб - Лаборатория ВС - ВС лаб-разработка 9 2
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 403 2
InnoSTage - Инностейдж 149 2
CoWork - Коворкинг Платформ 18 2
Directum - Директум 1103 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 639 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 468 4
Газпром нефть 625 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 248 3
Айсорс - Isource Reserve - Центр импорта промышленных товаров 3 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 202 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 483 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 173 2
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 48 2
РЖД - Российские железные дороги 1916 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 2
Газпромнефть Снабжение 14 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 206 2
ФосАгро 126 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1000 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 254 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 58 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 55 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
Лента - Сеть розничной торговли 2096 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2405 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1369 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 236 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 496 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
ВкусВилл - Избёнка 160 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 458 1
LEGO 245 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 1
Газпром ПАО 1346 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 1
Шереметьево Хэндлинг 37 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2900 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11772 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4805 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2911 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3296 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1385 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 111 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 672 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1039 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 314 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4191 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4553 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 20 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 447 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 837 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1914 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 351 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 130 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 67 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 24
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19748 24
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31056 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21357 11
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27953 9
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Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3579 4
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 746 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6668 3
Оцифровка - Digitization 4592 3
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 147 3
Айсорс - Isource Inspector 22 5
Mango Cloud Systems - Mango Office 227 3
Linux OS 10047 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2054 2
НКТ - Р7-Офис 385 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 393 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 932 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 711 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 191 2
Softline Digital Platform - Софтлайн платформа 101 2
FreePik 1040 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1131 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 210 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 923 1
Directum Ario 43 1
ГИИС ДМДК - Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней 14 1
Biocad Botanique 2 1
Mozilla Firefox - браузер 1892 1
ВТБ Бизнес 48 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 231 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2290 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
Новые облачные технологии - МойОфис 792 1
Microsoft Office 3760 1
Microsoft Windows 15751 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4535 1
Microsoft Teams - MS Teams 552 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 482 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 132 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1281 1
Red Hat OpenShift 133 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 96 1
Apple iOS 7858 1
Apple - App Store 2904 1
Росатом - Гринатом - Атом.Порт 17 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 88 1
Ingenix Cost Manager - Ingenix Cost Evaluator 2 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1613 1
БИС - ITQuick - Jumse 39 1
Юдина Ольга 8 8
Редько Сергей 4 4
Шадаев Максут 1018 3
Семенов Алексей 82 3
Колесов Александр 58 2
Александров Александр 70 2
Трофимов Дмитрий 41 2
Чурсин Дмитрий 61 2
Натрусов Артем 284 2
Верисов Михаил 22 2
Тятюшев Максим 100 2
Сотин Денис 205 2
Кубарев Алексей 54 2
Юнусов Игорь 2 2
Семенов Александр 148 2
Карпуничева Елена 9 2
Емельченков Сергей 140 2
Щербинин Павел 4 2
Чуранов Василий 9 2
Бар-Бирюкова Мария 97 2
Аронсон Михаил 17 2
Гузаиров Айдар 56 2
Пестунов Александр 6 2
Салин Антон 7 2
Туркин Владислав 4 2
Израйлев Иван 11 1
Корнеева Анжелика 10 1
Кравченко Александр 16 1
Федотов Сергей 8 1
Веселов Андрей 21 1
Туманян Давид 3 1
Бабкин Константин 6 1
Дроздова Татьяна 2 1
Махалин Тимур 16 1
Мураховский Эдуард 38 1
Онокой Андрей 1 1
Подколзин Павел 4 1
Меденцев Константин 98 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Пустарнаков Роман 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17520 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52280 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17169 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14231 2
Индия - Bharat 5480 2
Ближний Восток 2954 2
Европа 21818 2
Азия - Азиатский регион 5564 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1579 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1043 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1121 1
Африка - Африканский регион 3491 1
Турция - Турецкая республика 2380 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 564 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 859 1
Земля - планета Солнечной системы 10411 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 68 1
Евразия - Евразийский континент 611 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3982 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 716 1
Бразилия - Федеративная Республика 2376 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 681 1
Москва - СВАО - Медведково - Южное Медведково - Северное Медведково 31 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8621 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14550 14
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7062 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18728 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24311 9
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1224 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2410 8
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1259 8
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4699 8
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2140 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29398 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2454 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5804 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5127 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13704 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5477 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6011 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2945 3
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 927 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2210 3
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3175 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5448 3
Энергетика - Energy - Energetically 5137 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7549 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1381 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4922 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11033 2
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 807 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7889 2
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Химическая промышленность - Chemical industry 273 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5829 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16438 2
Импортозамещение - параллельный импорт 493 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6197 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 642 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3055 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4877 2
TAdviser - Центр выбора технологий 395 1
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НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1069 2
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РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 171 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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