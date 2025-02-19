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В Inspector Isource появился новый модуль «Экспедайтинг»

Компания «Айсорс» сообщила о запуске нового модуля цифрового продукта Inspector Isource для промышленных компаний. Модуль «Экспедайтинг» позволяет пользователям контролировать сроки всего проекта с учётом поставок и производства продукции на разных площадках. Функционал уже доступен в SaaS- и On-Premise-версиях продукта пользователям с ролью «Администратор», «Модератор» и «Инспектор». В ближайшем будущем модуль реализуют в кабинете клиента.

Новый раздел дополнил функционал технического аудита и инспекционного контроля, и теперь Inspector Isource помогает контролировать не только качество продукции, но и сроки масштабных проектов.

Экспедайтеры могут формировать подробные графики производства и загружать схемы изделий, отмечать факты производства и прикреплять подтверждающие фотографии и документы в удобных форматах – Word, PDF и Excel.

Новый модуль позволяет отмечать на графике зоны обеспокоенности (проблемные зоны), связанные с производством, поставками и прочими аспектами проекта, а цветовая индикация плановых и фактических дат – даёт возможность быстро оценивать статусы и избегать реализации рисков по срокам.

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Безопасность

Также новый модуль предусматривает возможность выгрузки отчётов по фактам производства и зонам обеспокоенности за определённый период.

«Вопрос контроля качества и сроков особенно актуален для промышленных компаний при реализации масштабных проектов, поэтому мы запустили новый модуль. Теперь продукт позволяет комплексно контролировать проекты – от этапа технической оценки поставщиков и инспекций на производстве до сроков поставки продукции на площадку и объекты, – сказал Дмитрий Абдукаликов, руководитель продукта Inspector Isource. – Для удобства клиентов в прошлом году мы также оптимизировали модуль «Аудит», который в 2 клика позволяет проверить поставщика, обновили кабинет администратора, сделали профиль и рейтинг инспекторов. За год количество пользователей, которые уже оценили новые возможности системы, увеличилось на 32%. Сегодня более 6,3 тыс. пользователей применяют Inspector Isource для решения задач промышленности».

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