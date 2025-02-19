Абдукаликов Дмитрий
|19.02.2025
|В Inspector Isource появился новый модуль «Экспедайтинг» 1
|31.10.2024
|Inspector Isource включен в реестр российского ПО 1
Абдукаликов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 46 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11724 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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