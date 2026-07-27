Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство

Microsoft убивает самый простой способ пиратской активации Windows. Его массово используют в России не в первый раз покушается на любимую пиратами KMS-активацию. Не менее серьезный удар по ценителям пиратских Windows был нанесен в ноябре 2025 г. Как сообщал CNews, в тот период Microsoft выре

В Европе пользователю заморозили на счетах 197 тыс. евро за твит, как попасть на пиратский сайт е полицейской операции, в ходе которой были изъяты его серверы. Ранее сервисы были заблокированы за пиратство по решению французского суда. Технически блокировка осуществлялась на уровне DNS фр

Французские силовики добили самый посещаемый торрент-сайт в стране. Его администраторы арестованы за пиратство и отмывание денег й, поданных Обществом музыкальных авторов, композиторов и издателей (SACEM), Ассоциации по борьбе с пиратством в сфере кино и телевидения (ALPA) и Синдиката цифрового видеоиздания (SEVN). Проти

На рынок выходит первая в своем роде платформа для самостоятельной защиты бренда и интеллектуальной собственности — LexUP На российском рынке представлен сервис LexUP — SaaS-платформа для самостоятельной защиты бренда и интеллектуальной собственности через единый личный кабинет. В отличие от сервисных моделей ры

Крупнейший в мире непотопляемый торрент-трекер без объяснения причин отключили на двое суток YTS «упал» Популярный пиратский торрент-сайт YTS, специализирующийся на новинках киноиндустрии, почти на двое суток

Знаменитый поисковик по пиратским библиотекам проиграл суд издательствам и теперь должен им $20 млн. Но деньги они вряд ли увидят hive в пособничестве интернет-пиратству. Истцов, помимо того, что на площадке можно найти ссылки на пиратские копии книг, не устраивало использование этих материалов ИИ-компаниями для обучения

Пиратская ставка: мошенники проводят в Telegram-каналах поддельные аукционы с денежными призами а. На одном канале такие аукционы могут проводить регулярно, порой по несколько раз в день. «Онлайн-пиратство несет угрозы не только правообладателям, но и обычным пользователям. В стремлении п

У знаменитого поисковика по пиратским библиотекам хотят отобрать последние домены и оштрафовать на миллионы долларов a’s Archive. В исковом заявлении истцы утверждают, что веб-сервис способствует процветанию интернет пиратства, принявшего «ошеломляющие» масштабы. В частности, библиотека/поисковик якобы исполь

В Европе начинает тормозить интернет из-за войны с пиратскими трансляциями футбола борьбы с организаторами нелегальных трансляций футбольных матчей в интернете и блокировки сайтов с пиратским контентом по IP-адресам под ограничения в апреле 2026 г. попадают также законопослу

США готовят закон о блокировке зарубежных «пиратских» сайтов тавителей Конгресса США Зоуи Лофгрен (Zoe Lofgren) совместно разрабатывают проект закона о борьбе с пиратством в Сети. В соответствии с ним интернет-провайдеры и сервисы DNS будут обязаны обесп

Американские ИТ-гиганты с треском проиграли в суде. Им придется закрывать доступ к пиратским сайтам в Европе на собственных серверах, которые предотвращают разрешение понятных человеку адресов (доменных имен) пиратских сервисов в IP-адреса, необходимые для маршрутизации данных в Сети. Такое решение ка

В Европе начали по скандальному закону штрафовать потребителей пиратского интернет-ТВ а сумму от 300 до 400 евро за наличие подписки на подобные сервисы. Установить личность нарушителей закона об авторском праве правоохранительным органам удалось результате операции, которая при

F6 оценила количество слитых в интернет кинопремьер в 2025 году вило 70% от всего количества слитых прокатных релизов, говорится в новом исследовании F6 про онлайн-пиратство в Рунете в 2025 г. Начиная с 2023 г. команда департамента защиты от цифровых рисков

Доходы российских видеопиратов падают из-за ухода аудитории локировали рекордное число пиратских страниц — 304,5 тыс. против около 110 тыс. в 2024 г. Под видео-пиратством имеет введу незаконное копирование и распространение защищенного авторским правом

Черная метка: рынок онлайн-пиратства в Рунете сжался до $34,4 млн у стали блокировки площадок для нелегального показа. В 2025 г. были заблокированы рекордные 304 500 пиратских страниц. Это больше, чем количество заблокированных пиратских страниц с 2022

«НЭК.ТЕХ» вошел в Техкомитет Росстандарта «Интеллектуальная собственность» Научно-технический центр «НЭК.ТЕХ» вошел в состав Технического комитета Росстандарта №481 – «Интеллектуальная собственность». Соответствующее решение закреплено в Приказе Федерального аг

Крупнейший в Европе провайдер Usenet выжил после 16 лет юридических битв с антипиратами кже внедрить механизм фильтрации контента, загружаемого пользователями, который позволил бы пресечь пиратство в дальнейшем. В NSE разрабатывать и внедрять подобную систему отказались, мотивиров

IEK Group укрепила портфель интеллектуальной собственности х продуктов, позволяя противодействовать недобросовестным практикам». На сегодняшний день портфолио интеллектуальной собственности IEK Group насчитывает свыше 100 патентов, включая зарубежные,

F6 сравнила рынки онлайн-пиратства в России и Белоруссии отяжении нескольких лет на фоне усиления борьбы с пиратскими ресурсами в России и совершенствования антипиратского законодательства, введения специальных механизмов блокировок сайтов и их «зерк

Разработчики: Угроза тюрьмы заставит россиян разлюбить пиратский заграничный софт и полюбить российское ПО я если не все, то большинство россиян Отметим также, что в Белоруссии сейчас полностью легализовано пиратство не только ПО, но и контента из недружественных стран. Закон, разрешающий его, Прези

ГК «Солар» запустила услугу по защите бренда с юридическим сопровождением нием. Благодаря ей компании смогут защищать права на товарные знаки, тексты, ПО и другие результаты интеллектуальной собственности компании; противодействовать онлайн-ресурсам, которые незаконн

Россияне разлюбили пиратское онлайн-видео. Рынок нелегальных сервисов рухнул оказали падение на 14%, а объем рынка составил $16,6 млн За первые шесть месяцев 2025 г. количество пиратских доменов увеличилось на 27,4% по сравнению с 2024 г., достигнув 79 тыс. При этом осн

Власти хотят снять часть защиты интеллектуальной собственности в ИТ ради роста конкуренции онопольного иммунитета» правообладателей Иммунитет для интеллектуальной собственности означает, что правообладатели не подпадают под запрет на злоупотребление доминирующим рыночным положением и

Сотрудников Huawei посадили за кражу технологических тайн, которые они продавали экс-работнику того же Huawei Наказание за кражу интеллектуальной собственности В общей сложности 14 бывших сотрудников Huawei окажутся за решеткой — их признали виновными и приговорили к тюремному заключению за кражу секретов Huawei, пишет T

Создателя одного из крупнейших пиратских сайтов посадили на семь лет оценкам властей, ущерб от его деятельности составил $37,5 млн. Jetflicks представлял собой платную пиратскую платформу, на пике предлагавшую своим многочисленным подписчикам десятки тысяч кино

Аналитика сервиса «Строки»: спрос на книги об авторском праве вырос на фоне дискуссий об ИИ особие, где подробно изложены понятия авторского и смежного права, субъекты защиты и их полномочия «Авторское право и смежные права», К.Б. Леонтьева и И.А. Близнец, на втором месте оказалось пр

Половина кинопрокатных премьер утекает в интернет онарушителей были направлены в правоохранительные органы и регуляторам для усиления борьбы с онлайн-пиратством. «Интернет-пиратство сейчас – это не отдельные пользователи, распространившие конт

Производителей ПК поймали на наглом и массовом пиратстве. Они повально воровали чужое ПО путем манипуляций с BIOS ицировать хотя бы ПК, и одним из распространенных тогда методов был поиск строк авторских прав и дат прошивки непосредственно в BIOS. Чен пишет, что инженеры Microsoft выявили в одном из BIOS строчку Copyright Contoso Not Copyright Fabrikam Computer. При этом сам BIOS был установлен на ПК марки Contoso (оба названия Чен выдумал, чтобы не указывать в публикации истинные наименования з

Пять лет дали админу торрент-трекера, прекратившего работу 10 лет назад В тюрьму за интернет-пиратство Греческий суд признал администратора BitTorrent-файлообменной площадки P2Planet вин

Google начала закрывать доступ к пиратским сайтам через свои публичные DNS 14 июля 2023 г., вступил в силу 8 августа 2023 г.). Piracy Shield как инструмент борьбы с интернет-пиратством получила высокую оценку регулятора национальной телекоммуникационной отрасли Итали

Мир перевернулся: интернет-пиратство пошло на спад. В лидерах по трафику Россия и США низился – более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные компании MUSO, занимающейся исследованием пиратских экосистем с 2017 г. Согласно отчету MUSO, в 2024 г. в глобальных масштабах сайты, р

Голливуд потребовал права самостоятельно в реальном времени блокировать сайты, которые он считает пиратскими сообщило издание TorrentFreak со ссылкой на письменный отзыв организации о мерах по борьбе с онлайн-пиратством в Европе, рекомендованных Еврокомиссией. В плане технических средств, обеспечивавш

Webrat крадет личные данные любителей популярных видеоигр и пиратского ПО ванных в России приложений, например, Discord. Распространяется ВПО через платформу Github, сайты с пиратским софтом или через видеохостинг Youtube: там злоумышленники выкладывают видеоинструкц

Главу американского Управления по авторским правам уволили через два дня после заявления, что ИИ недопустимо обучать на данных, защищенных копирайтом акт нарушения авторских прав, он отправляет уведомление на адрес хозяина сервера с просьбой закрыть пиратский сайт. Хозяин сервера не может отказаться, иначе по закону Штатов он становится соуч

Spotify уничтожил инструмент для бесплатного скачивания музыки. Если бы не пиратство, не появился бы сам сервис представительство и лишил россиян возможности использовать премиум-аккаунты. Spotify сам занимался пиратством? С самого запуска Spotify позиционировал себя в качестве конкурента пиратских серв

Доменная зона .ru стала любимой для российских пиратов из-за простоты регистрации и низких цен астет — на 37,5%, до 110 тыс. Доля пиратских сайтов в сегменте видеоконтента достигла 94%. В рамках антипиратского меморандума правообладатели внесли в реестр 180 млн ссылок с контентом. Средни

F6 составила рейтинг популярных поставщиков нелегального контента н-кинотеатры. Они — лишь посредники между зрителем и медиаконтентом, а хранители и распространители пиратки — это видеобалансеры, — сказал Станислав Гончаров, руководитель департамента защиты о

Знаменитый хостинг ПО SourceForge под видом пиратского MS Office раздает трояны и криптомайнеры. Под ударом российские пользователи ти остается под вопросом). Сейчас пользователи, перешедшие по вышеупомянутой ссылке, переадресовываются на URL sourceforge.net/directory/postscript/windows/ «Киберзлоумышленники считают пользователей пиратских ресурсов своей законной добычей: попытки подсунуть тем вредоносное ПО вместо контрафактных дистрибутивов наблюдается регулярно», - отмечает Никита Павлов, эксперт по информационной бе

Российский бизнес мечтает перейти на пиратское ПО. Единственное препятствие – закон Скачать с торрентов Почти треть российских компаний не видят ничего зазорного в использовании пиратского иностранного ПО при условии отсутствия полноценных отечественных аналогов, пишут «