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Copyright Копирайт Авторские и смежные права Правообладатель Интеллектуальная собственность Intellectual Property пиратство

Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство

СОБЫТИЯ


27.07.2026 Microsoft убивает самый простой способ пиратской активации Windows. Его массово используют в России

не в первый раз покушается на любимую пиратами KMS-активацию. Не менее серьезный удар по ценителям пиратских Windows был нанесен в ноябре 2025 г. Как сообщал CNews, в тот период Microsoft выре
22.07.2026 В Европе пользователю заморозили на счетах 197 тыс. евро за твит, как попасть на пиратский сайт

е полицейской операции, в ходе которой были изъяты его серверы. Ранее сервисы были заблокированы за пиратство по решению французского суда. Технически блокировка осуществлялась на уровне DNS фр
03.07.2026 Французские силовики добили самый посещаемый торрент-сайт в стране. Его администраторы арестованы за пиратство и отмывание денег

й, поданных Обществом музыкальных авторов, композиторов и издателей (SACEM), Ассоциации по борьбе с пиратством в сфере кино и телевидения (ALPA) и Синдиката цифрового видеоиздания (SEVN). Проти
19.06.2026 На рынок выходит первая в своем роде платформа для самостоятельной защиты бренда и интеллектуальной собственности — LexUP

На российском рынке представлен сервис LexUP — SaaS-платформа для самостоятельной защиты бренда и интеллектуальной собственности через единый личный кабинет. В отличие от сервисных моделей ры
01.06.2026 Крупнейший в мире непотопляемый торрент-трекер без объяснения причин отключили на двое суток

YTS «упал» Популярный пиратский торрент-сайт YTS, специализирующийся на новинках киноиндустрии, почти на двое суток
21.05.2026 Знаменитый поисковик по пиратским библиотекам проиграл суд издательствам и теперь должен им $20 млн. Но деньги они вряд ли увидят

hive в пособничестве интернет-пиратству. Истцов, помимо того, что на площадке можно найти ссылки на пиратские копии книг, не устраивало использование этих материалов ИИ-компаниями для обучения

21.05.2026 Пиратская ставка: мошенники проводят в Telegram-каналах поддельные аукционы с денежными призами

а. На одном канале такие аукционы могут проводить регулярно, порой по несколько раз в день. «Онлайн-пиратство несет угрозы не только правообладателям, но и обычным пользователям. В стремлении п
12.05.2026 У знаменитого поисковика по пиратским библиотекам хотят отобрать последние домены и оштрафовать на миллионы долларов

a’s Archive. В исковом заявлении истцы утверждают, что веб-сервис способствует процветанию интернет пиратства, принявшего «ошеломляющие» масштабы. В частности, библиотека/поисковик якобы исполь
17.04.2026 В Европе начинает тормозить интернет из-за войны с пиратскими трансляциями футбола

борьбы с организаторами нелегальных трансляций футбольных матчей в интернете и блокировки сайтов с пиратским контентом по IP-адресам под ограничения в апреле 2026 г. попадают также законопослу
06.04.2026 США готовят закон о блокировке зарубежных «пиратских» сайтов

тавителей Конгресса США Зоуи Лофгрен (Zoe Lofgren) совместно разрабатывают проект закона о борьбе с пиратством в Сети. В соответствии с ним интернет-провайдеры и сервисы DNS будут обязаны обесп
02.04.2026 Американские ИТ-гиганты с треском проиграли в суде. Им придется закрывать доступ к пиратским сайтам в Европе

на собственных серверах, которые предотвращают разрешение понятных человеку адресов (доменных имен) пиратских сервисов в IP-адреса, необходимые для маршрутизации данных в Сети. Такое решение ка
26.03.2026 В Европе начали по скандальному закону штрафовать потребителей пиратского интернет-ТВ

а сумму от 300 до 400 евро за наличие подписки на подобные сервисы. Установить личность нарушителей закона об авторском праве правоохранительным органам удалось результате операции, которая при
02.03.2026 F6 оценила количество слитых в интернет кинопремьер в 2025 году

вило 70% от всего количества слитых прокатных релизов, говорится в новом исследовании F6 про онлайн-пиратство в Рунете в 2025 г. Начиная с 2023 г. команда департамента защиты от цифровых рисков
02.03.2026 Доходы российских видеопиратов падают из-за ухода аудитории

локировали рекордное число пиратских страниц — 304,5 тыс. против около 110 тыс. в 2024 г. Под видео-пиратством имеет введу незаконное копирование и распространение защищенного авторским правом

02.03.2026 Черная метка: рынок онлайн-пиратства в Рунете сжался до $34,4 млн

у стали блокировки площадок для нелегального показа. В 2025 г. были заблокированы рекордные 304 500 пиратских страниц. Это больше, чем количество заблокированных пиратских страниц с 2022
12.12.2025 «НЭК.ТЕХ» вошел в Техкомитет Росстандарта «Интеллектуальная собственность»

Научно-технический центр «НЭК.ТЕХ» вошел в состав Технического комитета Росстандарта №481 – «Интеллектуальная собственность». Соответствующее решение закреплено в Приказе Федерального аг
01.12.2025 Крупнейший в Европе провайдер Usenet выжил после 16 лет юридических битв с антипиратами

кже внедрить механизм фильтрации контента, загружаемого пользователями, который позволил бы пресечь пиратство в дальнейшем. В NSE разрабатывать и внедрять подобную систему отказались, мотивиров
27.11.2025 IEK Group укрепила портфель интеллектуальной собственности

х продуктов, позволяя противодействовать недобросовестным практикам». На сегодняшний день портфолио интеллектуальной собственности IEK Group насчитывает свыше 100 патентов, включая зарубежные,

07.11.2025 F6 сравнила рынки онлайн-пиратства в России и Белоруссии

отяжении нескольких лет на фоне усиления борьбы с пиратскими ресурсами в России и совершенствования антипиратского законодательства, введения специальных механизмов блокировок сайтов и их «зерк
28.10.2025 Разработчики: Угроза тюрьмы заставит россиян разлюбить пиратский заграничный софт и полюбить российское ПО

я если не все, то большинство россиян Отметим также, что в Белоруссии сейчас полностью легализовано пиратство не только ПО, но и контента из недружественных стран. Закон, разрешающий его, Прези
16.10.2025 ГК «Солар» запустила услугу по защите бренда с юридическим сопровождением

нием. Благодаря ей компании смогут защищать права на товарные знаки, тексты, ПО и другие результаты интеллектуальной собственности компании; противодействовать онлайн-ресурсам, которые незаконн
10.09.2025 Россияне разлюбили пиратское онлайн-видео. Рынок нелегальных сервисов рухнул

оказали падение на 14%, а объем рынка составил $16,6 млн За первые шесть месяцев 2025 г. количество пиратских доменов увеличилось на 27,4% по сравнению с 2024 г., достигнув 79 тыс. При этом осн
11.08.2025 Власти хотят снять часть защиты интеллектуальной собственности в ИТ ради роста конкуренции

онопольного иммунитета» правообладателей Иммунитет для интеллектуальной собственности означает, что правообладатели не подпадают под запрет на злоупотребление доминирующим рыночным положением и
06.08.2025 Сотрудников Huawei посадили за кражу технологических тайн, которые они продавали экс-работнику того же Huawei

Наказание за кражу интеллектуальной собственности В общей сложности 14 бывших сотрудников Huawei окажутся за решеткой — их признали виновными и приговорили к тюремному заключению за кражу секретов Huawei, пишет T
25.07.2025 Создателя одного из крупнейших пиратских сайтов посадили на семь лет

оценкам властей, ущерб от его деятельности составил $37,5 млн. Jetflicks представлял собой платную пиратскую платформу, на пике предлагавшую своим многочисленным подписчикам десятки тысяч кино
24.07.2025 Аналитика сервиса «Строки»: спрос на книги об авторском праве вырос на фоне дискуссий об ИИ

особие, где подробно изложены понятия авторского и смежного права, субъекты защиты и их полномочия «Авторское право и смежные права», К.Б. Леонтьева и И.А. Близнец, на втором месте оказалось пр
10.07.2025 Половина кинопрокатных премьер утекает в интернет

онарушителей были направлены в правоохранительные органы и регуляторам для усиления борьбы с онлайн-пиратством. «Интернет-пиратство сейчас – это не отдельные пользователи, распространившие конт
25.06.2025 Производителей ПК поймали на наглом и массовом пиратстве. Они повально воровали чужое ПО путем манипуляций с BIOS

ицировать хотя бы ПК, и одним из распространенных тогда методов был поиск строк авторских прав и дат прошивки непосредственно в BIOS. Чен пишет, что инженеры Microsoft выявили в одном из BIOS строчку Copyright Contoso Not Copyright Fabrikam Computer. При этом сам BIOS был установлен на ПК марки Contoso (оба названия Чен выдумал, чтобы не указывать в публикации истинные наименования з
23.06.2025 Пять лет дали админу торрент-трекера, прекратившего работу 10 лет назад

В тюрьму за интернет-пиратство Греческий суд признал администратора BitTorrent-файлообменной площадки P2Planet вин
19.06.2025 Google начала закрывать доступ к пиратским сайтам через свои публичные DNS

14 июля 2023 г., вступил в силу 8 августа 2023 г.). Piracy Shield как инструмент борьбы с интернет-пиратством получила высокую оценку регулятора национальной телекоммуникационной отрасли Итали
11.06.2025 Мир перевернулся: интернет-пиратство пошло на спад. В лидерах по трафику Россия и США

низился – более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные компании MUSO, занимающейся исследованием пиратских экосистем с 2017 г. Согласно отчету MUSO, в 2024 г. в глобальных масштабах сайты, р
04.06.2025 Голливуд потребовал права самостоятельно в реальном времени блокировать сайты, которые он считает пиратскими

сообщило издание TorrentFreak со ссылкой на письменный отзыв организации о мерах по борьбе с онлайн-пиратством в Европе, рекомендованных Еврокомиссией. В плане технических средств, обеспечивавш
27.05.2025 Webrat крадет личные данные любителей популярных видеоигр и пиратского ПО

ванных в России приложений, например, Discord. Распространяется ВПО через платформу Github, сайты с пиратским софтом или через видеохостинг Youtube: там злоумышленники выкладывают видеоинструкц
12.05.2025 Главу американского Управления по авторским правам уволили через два дня после заявления, что ИИ недопустимо обучать на данных, защищенных копирайтом

акт нарушения авторских прав, он отправляет уведомление на адрес хозяина сервера с просьбой закрыть пиратский сайт. Хозяин сервера не может отказаться, иначе по закону Штатов он становится соуч
30.04.2025 Spotify уничтожил инструмент для бесплатного скачивания музыки. Если бы не пиратство, не появился бы сам сервис

представительство и лишил россиян возможности использовать премиум-аккаунты. Spotify сам занимался пиратством? С самого запуска Spotify позиционировал себя в качестве конкурента пиратских серв
21.04.2025 Доменная зона .ru стала любимой для российских пиратов из-за простоты регистрации и низких цен

астет — на 37,5%, до 110 тыс. Доля пиратских сайтов в сегменте видеоконтента достигла 94%. В рамках антипиратского меморандума правообладатели внесли в реестр 180 млн ссылок с контентом. Средни
21.04.2025 F6 составила рейтинг популярных поставщиков нелегального контента

н-кинотеатры. Они — лишь посредники между зрителем и медиаконтентом, а хранители и распространители пиратки — это видеобалансеры, — сказал Станислав Гончаров, руководитель департамента защиты о
10.04.2025 Знаменитый хостинг ПО SourceForge под видом пиратского MS Office раздает трояны и криптомайнеры. Под ударом российские пользователи

ти остается под вопросом). Сейчас пользователи, перешедшие по вышеупомянутой ссылке, переадресовываются на URL sourceforge.net/directory/postscript/windows/ «Киберзлоумышленники считают пользователей пиратских ресурсов своей законной добычей: попытки подсунуть тем вредоносное ПО вместо контрафактных дистрибутивов наблюдается регулярно», - отмечает Никита Павлов, эксперт по информационной бе
02.04.2025 Российский бизнес мечтает перейти на пиратское ПО. Единственное препятствие – закон

Скачать с торрентов Почти треть российских компаний не видят ничего зазорного в использовании пиратского иностранного ПО при условии отсутствия полноценных отечественных аналогов, пишут «
24.03.2025 Исследование ЭБР: число судебных дел по авторским и смежным правам в России выросло на 35% в 2024 году

% больше, чем годом ранее (21 396 дел). В то же время общее число судебных разбирательств в области интеллектуальной собственности увеличилось незначительно — на 5%, достигнув отметки 55 136 де

Публикаций - 5109, упоминаний - 10670

Copyright и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 1028
Google LLC 12688 312
Apple Inc 13154 269
Yandex - Яндекс 9216 203
Adobe Systems 1597 199
9594 197
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 180
Sony 6739 174
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 167
IBM - International Business Machines Corp 9699 151
Intel Corporation 12811 150
Oracle Corporation 7074 111
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 109
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 102
Samsung Electronics 11064 95
Ростелеком 10948 90
Meta Platforms - Facebook 4621 90
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 89
Autodesk 639 89
HP Inc. 5883 86
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 84
Yahoo! 3726 80
X Corp - Twitter 2938 79
Amazon Inc - Amazon.com 3277 75
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 74
VK - Mail.ru Group 3602 71
Cisco Systems 5372 66
SAP SE 5601 62
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 62
Microsoft Corporation - GitHub 1075 61
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 59
Telegram Group 2940 59
МегаФон 10742 56
AMD - Advanced Micro Devices 4641 56
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 51
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 50
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 50
ESET - ESET Software 1161 49
Dr.Web - Доктор Веб 1294 48
Dell EMC 5180 48
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 92
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 82
WMG - Warner Music Group 210 64
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 77 62
Walt Disney Company 647 61
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 60
eBay Inc 1640 56
Sony BMG 187 56
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 48
Почта России ПАО 2370 47
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 44
Эксмо-АСТ - издательство 80 43
Sony Music Entertainment 161 43
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 41
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 41
Warner 540 40
Warner Bros. International Television Distribution 289 39
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 63 36
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 35
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 35
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 35
РЖД - Российские железные дороги 2096 34
Газпром ПАО 1493 34
Русагро Группа Компаний 379 34
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 33
Флибуста 34 33
Visa International 1993 32
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 31
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 31
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 30
МКБ - Московский кредитный банк 657 29
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 29
Резонанс НПП 407 29
Силовые машины 166 28
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 28
Северсталь ПАО - Severstal 629 28
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 28
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 28
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 27
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 27
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 422
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 359
Судебная власть - Judicial power 2500 330
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 241
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 230
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 219
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 208
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 169
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 150
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 145
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 140
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 96
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 93
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 91
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 86
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 73
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 73
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 72
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 65
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 65
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 64
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 63
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 62
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 58
Федеральное казначейство России 1949 56
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 51
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 50
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 50
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 50
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 45
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 44
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 42
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 41
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 41
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 40
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 39
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 39
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 38
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 38
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 38
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 158
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 108
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 93
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 74
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 71
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 68
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 44
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 38
Русский Щит - ассоциация 39 34
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 33
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 29
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 28
РосКомСвобода - Общественная организация 86 25
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 23
Единая Россия - Политическая партия 321 23
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 22
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 22
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 21
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 19
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 18
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 18
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 17
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 14
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 14
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 15 14
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 21 14
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 15 14
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 13
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 13
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 13
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 12
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 12
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 11
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 10
ППР - Пиратская партия России 12 10
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 10
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 9
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 9
Интернет-видео - ассоциация 21 9
Apache Software Foundation - ASF 231 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 944
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CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 4
Columbia University - Колумбийский университет 157 4
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 4
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День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 130
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 70
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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