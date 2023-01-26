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Copyright Копирайт Авторские и смежные права Правообладатель Интеллектуальная собственность Intellectual Property пиратство

Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство


26.01.2023 Адвокат, посаженный на 14 лет за охоту на интернет-пиратов, продолжил свою борьбу из-за решетки
19.01.2023 Смотреть онлайн бесплатно. Ссылки на пиратский контент множатся в геометрической прогрессии
17.01.2023 Sony научила умные ТВ и приставки автоматически блокировать пиратские музыку и фильмы
10.01.2023 Власти законодательно разрешили пиратские ПО, кино и музыку. Пока только в Белоруссии
16.12.2022 Бизнес умоляет власти разрешить использовать пиратский иностранный софт. Сейчас за него сажают на семь лет
30.11.2022 Популярный во всем мире файлообменник внезапно закрывается. Все пользовательские файлы будут утрачены
25.11.2022 Военно-морские силы США ограбили разработчика ПО на $600 миллионов
18.11.2022 В Ставропольском крае вынесли приговор за ТВ-пиратство
18.11.2022 Арестованы россияне, стоящие за крупнейшей пиратской интернет-библиотекой мира
09.11.2022 Россияне отказываются переходить на Linux. Они качают пиратские Windows и Office терабайтами
03.11.2022 В России могут создать «пиратский» реестр для недружественных разработчиков ПО и правообладателей
14.10.2022 Власти хотят создать государственное ведомство для торговли пиратскими фильмами, музыкой и книгами
16.09.2022 Возвращение золотых времен Рунета. Пиратский контент в России теснит легальный
26.08.2022 Разработчик пиратского ПО сдал своего коллегу за то, что тот украл его код
25.08.2022 В России дефицит лицензий на Photoshop. Достойных альтернатив нет, Единственный выход пиратство
01.08.2022 Россияне не хотят платить за контент, популярность пиратских сервисов бьет рекорды
14.07.2022 Microsoft возвращает в Windows древнюю функцию, провоцирующую пользователей на пиратство
11.07.2022 Хитрый предприниматель годами продавал контрабандное «железо» Cisco с пиратским ПО и заработал миллиард долларов
29.06.2022 Силовики разгромили 272 сайта с нелегальной музыкой и арестовали шестерых нарушителей
27.06.2022 Россияне вводят ответные санкции против Microsoft и массово переходят на пиратскую Windows
16.06.2022 В России бурный рост культуры населения: Спрос на пиратские книги вырос на треть
01.06.2022 Эксперты и члены ассоциации выступили против предложения АКИТ легализовать пиратство
23.05.2022 В России разрешат крутить недружественные музыку и фильмы, а копирайт оплатят рублями
12.04.2022 Популярнейший торрент-трекер, многократно попадавший под блокировку, объявил, что принадлежит видному борцу с пиратством
30.03.2022 Российский разработчик разрешил безнаказанно качать его игры с RuTracker. Все равно США не дают ему их продавать
22.03.2022 Банки докатились до «Авито» и торрентов. Из-за санкций они закупают подержанное «железо» и качают пиратский софт
14.03.2022 Крупные VPN-сервисы начали блокировать торренты, чтобы лишить пользователей пиратских фильмов
11.03.2022 Недолго музыка играла: Власти передумали разрешать в России пиратское ПО
05.03.2022 Россиянам разрешат легально пользоваться пиратским ПО
17.01.2022 Правообладатели не в силах доказать незаконность ПО для скачивания с YouTube. Они решили уничтожить его сайт
06.01.2022 Закрылся легендарный пиратский онлайн-кинотеатр. Его перестали смотреть
27.12.2021 Многодетной матери дали срок за пиратское ПО. У правообладателя не было к ней претензий
24.11.2021 Россиянина посадили в тюрьму за пиратское ПО. У разработчика к нему не было претензий
24.09.2021 Многодетной матери светит шесть лет тюрьмы за «пиратское» ПО. У «1С» к ней претензий нет
07.09.2021 Sber AI и CopyMonkey.ai создали AI-копирайтер, который пишет уникальные описания товаров за секунды
07.09.2021 В Европе начали выписывать людоедские штрафы подписчикам пиратских интернет-кинотеатров. Отдельных посадят в тюрьму
27.08.2021 Создатель сверхпопулярного в России пиратского онлайн-кинотеатра арестован на Украине
23.08.2021 Внезапно закрылся суперпопулярный в России пиратский онлайн-кинотеатр
29.07.2021 На GitHub создана служба юридической защиты программистов от борцов за копирайт
05.07.2021 Загадочная хакерская программа атакует Windows и блокирует доступ к пиратским сайтам

Публикаций - 3413, упоминаний - 6820

Copyright упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23509 750
Google LLC 10949 220
Adobe Systems 1507 170
Apple Inc 11202 170
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 220 168
Sony 6483 138
7009 121
Yandex - Яндекс 5683 121
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4160 105
1С-ИжТиСи 6325 101
IBM - International Business Machines Corp 9195 82
Meta Platforms - Facebook 4339 66
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 799 66
Autodesk 579 65
Yahoo! 3687 64
Intel Corporation 11671 63
Акелла 847 61
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2659 61
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1674 60
Oracle Corporation 6309 58
VK - Mail.ru Group 3201 55
Amazon Inc - Amazon.com 2803 52
Twitter 2701 50
HP Inc. 5520 49
Цифра ГК 2150 46
Бука - Buka Entertaiment 481 41
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 739 41
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1111 40
Samsung Electronics 9737 36
Dr.Web - Доктор Веб 1211 34
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1144 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9452 32
Rambler Group - Рамблер ГК 854 32
Cisco Systems 4876 31
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6948 30
SAP SE 4881 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8052 29
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 797 29
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10083 28
GitHub 560 28
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6197 90
UMG - Universal Music Group 261 69
WMG - Warner Music Group 208 58
eBay Inc 1598 49
Sony BMG 185 46
Walt Disney Company 573 46
Эксмо-АСТ - издательство 63 41
Sony Music Entertainment 156 37
Warner 554 32
Warner Bros. International Television Distribution 272 30
Россети Ленэнерго 2349 29
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 187 29
Флибуста 30 28
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5824 28
Paramount Pictures Corporation 124 25
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1015 23
Резонанс НПП 343 23
Visa International 1872 22
Лента - Сеть розничной торговли 1703 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1830 21
Горбушкин Двор ТЦ - гипермолл 74 18
Beiten Burkhardt 62 18
Netflix - онлайн-кинотеатр 443 18
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 18
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 140 17
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 17
Bertelsmann 193 16
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6635 16
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 879 15
Universal Pictures 57 15
Газпром ПАО 1153 14
LinkedIn 582 13
Metallica - американская метал-группа 34 13
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 13
Sony Pictures Entertainment 139 12
EMI Group 60 12
Открытие ФК - Банк Открытие 2835 12
Sony BMG Music Entertainment 34 12
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 69 11
Совкомбанк Совесть 266 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17972 326
Судебная власть - Judicial power 2096 244
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4388 234
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3063 198
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10387 191
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2341 188
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 624 188
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9124 147
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2997 134
Президент Российской Федерации 3718 77
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 175 68
Верховный суд Российской Федерации 779 56
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1075 48
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1313 47
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1018 36
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3697 33
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 567 32
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2701 32
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 346 31
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2433 30
Правительство Москвы 1993 29
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 28
Администрация Президента РФ 977 28
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 183 27
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 185 27
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2401 26
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 24
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 168 24
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 846 23
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1922 21
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 658 21
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2025 20
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 299 20
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2512 19
Минкультуры РФ - Министерство культуры 191 19
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 499 19
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 286 18
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1248 17
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 526 17
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 979 17
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 137
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 95
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 80
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 78 67
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 65
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 980 37
Русский Щит - ассоциация 37 32
РосКомСвобода - Общественная организация 85 23
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 22
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 21
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 553 21
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 22 19
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 107 18
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 433 18
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2571 16
Единая Россия - Политическая партия 263 16
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 14
Справедливая Россия - Российская политическая партия 95 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6052 12
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 50 12
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 11
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1363 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1795 10
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 9
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 16 9
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 8
Интернет-видео - ассоциация 18 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 8
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 12 7
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 7
Информация для всех ОД - Общественное движение 76 6
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 6
Creative Commons - некоммерческая организация 37 6
ППР - Пиратская партия России 7 5
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 91 5
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 4
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 4
РСП - Российский союз правообладателей 10 4
ЛДПР 100 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79251 1318
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39017 496
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19861 457
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7784 444
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53336 371
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21969 358
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25682 325
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15088 322
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5550 298
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16066 285
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11212 255
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12519 234
BitTorrent - протокол для обмена файлами 577 232
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14849 225
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11850 196
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9146 189
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6929 161
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5879 147
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3875 145
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9928 136
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22263 133
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25037 132
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17525 132
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8889 131
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4069 131
Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 1661 130
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6478 119
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2614 118
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9121 118
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11651 117
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3490 109
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1836 108
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот 2426 106
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13233 106
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17335 103
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4260 93
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4397 93
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8249 92
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25992 92
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21382 92
Microsoft Windows 14451 362
Linux OS 8256 160
Microsoft Windows 2000 12681 152
Google YouTube - Видеохостинг 2430 121
Microsoft Windows XP 2363 110
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6530 103
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 447 101
Microsoft Office 3440 91
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 388 89
Age of Kings 3446 85
Google Android 12568 81
Apple iTunes Store 1063 74
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 99 74
Apple iPhone 6 6176 72
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 69
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3940 64
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 107 54
Microsoft Windows 7 1884 48
Apple iOS 6812 48
Apple iPod 1531 48
Microsoft Windows Vista Longhorn 1581 47
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1795 46
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2890 45
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1757 44
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3267 43
Apple iPhone - серия смартфонов 6628 42
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 130 39
Adobe Photoshop 693 39
Apple macOS 1715 37
AllOfMP3.com 49 37
Microsoft Edge - браузер 1934 35
Oracle Java - язык программирования 2768 35
Apple - App Store 2605 34
Microsoft Windows 10 1517 32
Apple Mac - Apple Macintosh 2870 32
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 257 31
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 586 31
Autodesk AutoCAD 286 26
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1972 26
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4112 26
Путин Владимир 2732 60
Gates William Henry - Гейтс Билл 898 48
Поносов Александр 70 41
Наумов Виктор 125 35
Соколов Дмитрий 58 33
Страх Александр 44 33
Медведев Дмитрий 1631 24
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 21
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 112 20
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 19
Громова Екатерина 21 18
Черный Алексей 23 17
Нуралиев Борис 269 17
Козлюк Артем 39 16
Жаров Александр 174 16
Шадаев Максут 630 15
Квасов Денис 18 15
Щеголев Игорь 689 15
Волин Алексей 116 15
Береснев Дмитрий 19 15
Паршин Максим 274 15
Дарбинян Саркис 35 14
Слабых Игорь 17 14
Бырдин Алексей 26 13
Казарян Карен 64 12
Мишустин Михаил 482 12
Серго Антон 41 12
Kennedy John - Кеннеди Джон 35 12
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 279 12
Фарукшин Тимур 26 12
Смирнов Алексей 192 11
Никифоров Николай 1172 11
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 295 11
Петрова Анна 13 10
Макаров Валентин 193 10
Рейман Леонид 1031 10
Лавринова Анна 13 10
Дуров Павел 250 10
Бусаргин Андрей 26 10
Рябыко Максим 11 10
Россия - РФ - Российская федерация 123002 1564
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50192 954
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39378 450
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15092 287
Европа 21316 285
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12817 281
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13162 165
Франция - Французская Республика 7085 157
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Япония 12882 129
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Индия - Республика 5072 90
Европа Восточная 2997 84
Швеция - Королевство 3461 81
Канада 4710 80
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3429 78
Нидерланды 3306 75
США - Калифорния 4667 75
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США - Лос-Анджелес - Голливуд 490 57
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Бразилия - Федеративная Республика 2239 55
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Россия - УФО - Екатеринбург 3321 43
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 42
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Viacom - Video & Audio Communications 117 24
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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