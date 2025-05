Spotify уничтожил инструмент для бесплатного скачивания музыки. Если бы не пиратство, не появился бы сам сервис

«Жертва» Spotify

Стриминговый сервис Spotify заставил разработчика браузерного дополнения SpotifyDL для скачивания музыки из его коллекции прервратить свой проект в кучу бесполезного кода, пишет TorrentFreak.

Дополнение SpotifyDL предназначенное для использования совместно с обозревателем Google Chrome, оказалось способным обходить DRM-систему (систему защиты цифровых прав) Spotify, которая называется “PlayPlay”, и таким образом получать контент в расшифрованном виде. Плагин позволял без особого труда и совершенно бесплатно выкачивать звуковые файлы в исходном формате, высоком качестве и со всеми метаданными – как по отдельности, так и целыми альбомами или плейлистами.

Требование об удалении на основании Закона США об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA), направленное сервисом в адрес GitHub, утверждается, что все содержимое репозитория SpotifyDL нарушает интеллектуальные права Spotify, и подлежит удалению. Внятного обоснования этого требования в сообщении не содержится.

Несмотря на требования сервиса, GitHub не стал полностью уничтожать репозиторий проекта, а позволил его владельцу под псевдонимом cycyrild исправить код таким образом, чтобы он больше не вызывал претензий со стороны Spotify. Разработчик воспользовался возможностью и удалил из репозитория код, позволявший обманывать систему “PlayPlay”. В результате расширение фактически утратило основную функциональность и стало практически бесполезным.

До того, как приняться за SpotifyDL, юристы Spotify добились удаления с GitHub кода алгоритма обхода DRM, опубликованного в репозитории проекта “un-playplay”. Однако после это SpotifyDL работать не перестало.

Spotify – самый популярный музыкальный стриминговый сервис в мире с ежемесячной аудиторией, насчитывающей около 600 млн активных пользователей. По собственной оценке, занимает 30% глобального рынка сервисов для прослушивания музыки онлайн.

Сервис доступен бесплатно с некоторыми существенными ограничениями, но также предлагает и несколько вариантов премиумной подписки. Пользователи Spotify, которые предпочитают не платить за контент, вынуждены периодически прослушивать рекламные объявления в перерывах между треками и не имеют возможности скачивать композиции на компьютер или смартфон. Мобильная версия имеет еще более суровые ограничения, касающиеся возможностей выбора прослушиваемого контента.

В марте 2022 г. Spotify закрыл российское представительство и лишил россиян возможности использовать премиум-аккаунты.

Spotify сам занимался пиратством?

С самого запуска Spotify позиционировал себя в качестве конкурента пиратских сервисов. Многие из выбравших сервис в прошлом сами предпочитали бесплатное скачивание музыки из интернета приобретению лицензионного контента.

Сегодня Spotify – компания с рыночной капитализацией $120 млрд, вероятно, одна из крупнейших в Швеции, уже не заигрывает с пиратами, а наоборот – преследует их в правовом поле. Целями компании становятся сторонние продавцы премиум-кодов для Spotify, а также разработчики инструментов вроде SpotifyDL.

Существует мнение, что сервис своим успехом обязан индустрии интернет-пиратства в целом и The Pirate Bay – самому известному пиратскому торрент-трекеру в мире, в частности, и даже якобы сам не брезговал использованием нелицензионного контента на заре своего существования.

Как заявил в разговоре с TorrentFreak бывший генеральный директор музыкального гиганта Sony BMG Пер Сундин (Per Sundin), Spotify бы вообще не появился, если бы не грандиозный успех The Pirate Bay. В отсутствие гигантского файлообменного сервиса, ставшего реальной угрозой финансовому благополучию больших игроков музыкальной индустрии, Spotify и ему подобным просто никто не стал бы продавать лицензии на распространение контента.

Издание отмечает, что гендиректор Spotify Даниэль Эк (Daniel Ek) работал вместе с создателем сверхпопулярного торрент-клиента Людвигом Стригеусом (Ludvig Strigeus) до его продажи компании BitTorrent Inc. в 2006 г. После этого шведы вместе занялись разработкой Spotify, который на первых порах функционировал на основе p2p-протокола – то есть использовал подход, лежащий в основе технологии обмена The Pirate Bay. Архитектура сервиса к 2011 г. претерпела существенные изменения и стала более централизованной.

В 2019 г. вышла книга “Spotify Teardown– Inside the Black Box of Streaming Music”, одним из соавторов которой выступил шведский ученый Расмус Фляйшер (Rasmus Fleischer), соучредитель «Пиратского комитета», организации, боровшейся за отмену копирайта еще до появления знаменитой Пиратской партии в Швеции, а также одна из ключевых фигур в истории The Pirate Bay, тоже имеющего шведские корни.

Книга, как следует из ее названия, посвящена Spotify, истории его развития, а также проливает свет на некоторые ранее неизвестные подробности. В ней утверждается, что в период ранней беты Spotify использовал нелицензионную музыку для наполнения своей коллекции. Фляйшер в интервью DI.se открыто назвал Spotify «первоначально пиратским сервисом». С его слов, сервис добавлял в собственную фонотеку композиции, которые приносили на жестких дисках сотрудники Spotify.

Пытаясь доказать факт пиратства Spotify на этапе становления, Фляйшер рассказывает курьезную историю. По его словам, одна музыкальная группа, название которой не уточняется, в какой-то момент решила опубликовать свой очередной альбом в цифровом виде, эксклюзивно на The Pirate Bay.

К удивлению группы и ученого через некоторое время композиции стали доступны в бета-версии Spotify. Фляйшер утверждает, что после этого связался со Spotify и поинтересовался, откуда этот альбом взялся на площадке. На это представитель сервиса якобы ему заявил, что Spotify в период тестирования использует любую музыку, до которой может дотянуться, то есть фактически признал скачивание этого альбома из интернета, возможно, непосредственно с The Pirate Bay.