Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173828
ИКТ 13526
Организации 10591
Ведомства 1454
Ассоциации 994
Технологии 3434
Системы 25443
Персоны 74600
География 2819
Статьи 1512
Пресса 1212
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2620
Мероприятия 848

TRON Foundation Rainberry BitTorrent Inc

TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent Inc

 

 


30.04.2025 Spotify уничтожил инструмент для бесплатного скачивания музыки. Если бы не пиратство, не появился бы сам сервис 1
25.07.2018 Легендарного изобретателя торрентов продали, чтобы «интернет стал свободным и прозрачным» 1
17.10.2016 Avast обнаружил ссылку на фото Владимира Путина в коде uTorrent 1
24.11.2011 Google внес в «черный список» Pirate Bay и другие торренты 1
27.05.2010 BitTorrent движется в сторону Open Source 1
01.11.2007 The Pirate Bay создает протокол на замену BitTorrent 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

TRON Foundation и организации, системы, технологии, персоны:

Gen Digital - Avast Software 176 1
Google LLC 11920 1
GitHub 864 1
X Corp - Twitter 2877 1
PornHub 26 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4606 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 627 5
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 706 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2952 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4164 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1598 1
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1657 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 928 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2977 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4052 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1522 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1555 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7625 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12944 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2946 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11377 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52315 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent μTorrent - BitTorrent uTorrent 32 2
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 115 2
Google Play Music 61 1
Tron (TRX) - криптовалюта 6 1
RapidShare 20 1
isoHunt - торрент-трекер 10 1
Тетрис 72 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 661 1
Google Play - Google Store - Android Market 3338 1
Apple - App Store 2925 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 389 1
Cohen Bram - Коэн Брэм 18 1
Sun Justin - Сан Джастин 3 1
Путин Владимир 3230 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1419 1
Россия - РФ - Российская федерация 148005 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4749 2
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 179 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2744 1
Цензура - Свобода слово 498 1
Blacklist - Чёрный список 636 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2474 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5206 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48971 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52282 1
TorrentFreak (TF) 141 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1223 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356957, в очереди разбора - 758566.
Создано именных указателей - 173828.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука DIGMA EVE i5980: каждому по карману

Обзор игрового монитора DIGMA 29.5" Overdrive 30A510F: ультраширокоформатный изогнутый экран в среднем классе

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Показать еще

Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153