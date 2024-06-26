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TRON Foundation Rainberry BitTorrent протокол для обмена файлами

TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами


26.06.2024 Крупный интернет-провайдер втихую подсаживал вирусы на ПК абонентов, чтобы они не качали торренты. Пострадали сотни тысяч человек

«Месть» за торренты Интернет-провайдер Korea Telecom, с недавних пор известный просто как КТ, попался на
18.03.2024 Переворот в интернете. На торренты больше не приходится львиная доля трафика Сети

ях телеком-операторов в США приходился на видеосервисы и социальные сети. Некогда крайне популярный BitTorrent не попал даже в десятку наиболее популярных приложений, сервисов и протоколов. Исх
04.09.2023 Самую криминальную криптовалюту мира начали добывать при помощи фанатов торрентов

олько фактов о qBitTorrent qBitTorrent – это свободный кроссплатформенный клиент файлообменной сети BitTorrent, автором и основным разработчиком которого с 2006 г. является Кристоф Дюме (Christ
17.04.2023 У популярного российского торрент-трекера без объяснения причин отобрали доменное имя

Был домен – и нет домена Пользующийся спросом во всем мире торрент-трекер TorrentGalaxy лишился своего доменного имени в зоне .su, которую с октября 202
10.08.2022 Качать порно с торрентов больше не уголовное преступление. Верховный суд разрешил

о городского суда Республики Крым. Он был осужден по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 2421 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»). Скачивание фильмов «для взрослых» с торрентов - больше не повод сажать россиян за решетку Суд нижестоящей инстанции не увидел в действиях Мухина состава преступления. Генпрокуратура оспорить его решение. Ее аргументом было приз
12.07.2022 Культовый торрент-трекер внезапно ожил. У него новый хозяин и миллионы пользователей со старта

ой открытый трекер, обрабатывающий запросы клиентов по децентрализованному протоколу обмена файлами BitTorrent. В отличие от других популярных ресурсов такого рода – вроде заблокированного в Ро
12.04.2022 Популярнейший торрент-трекер, многократно попадавший под блокировку, объявил, что принадлежит видному борцу с пиратством

ратства, в том числе с интернет-сервисами для обмена видео по p2p-протоколам, к которым относится и BitTorrent. Популярный испанский торрент-трекер DonTorrent троллит одного из главных борцов с
14.03.2022 Крупные VPN-сервисы начали блокировать торренты, чтобы лишить пользователей пиратских фильмов

равообладатели уничтожают торрент-трекеры Известный VPN-провайдер TorGuard начал блокировку трафика BitTorrent на своих американских серверах, пишет Bleeping Computer. Для этого он задействовал
16.06.2021 Microsoft возненавидела самый популярный торрент-клиент и стала удалять его из Windows 10 без согласия пользователей

Freak за март 2020 г., ему отдают предпочтение 68,6% пользователей, а ближайший его конкурент – это BitTorrent с 6,6-процентной долей. С такой проблемой могут столкнуться многие пользователи В

13.10.2020 Выпущен первый торрент-клиент нового поколения с ускоренной закачкой и экономией трафика

бмена файлами через интернет BiglyBT добавлена полная поддержка второй версии популярного протокола Bittorrent, а также так называемых гибридных торрентов. По сообщению портала Torrentfreak, эт
03.09.2020 Пользователей торрентов принудительно заставляют платить за контент криптовалютой

т одновременно. KryptoCibule широко использует сеть Tor (ПО для реализации луковой маршрутизации) и BitTorrent (сетевой протокол для кооперативного обмена файлами через интернет) в своей коммун
29.06.2020 Создана торрент-сеть, которую невозможно взломать или заблокировать

27.05.2020 GitHub разблокировал репозитории знаменитого пиратского онлайн-кинотеатра

icrosoft, разблокировал репозитории popcorn-desktop и popcorn-api популярного пиратского стримингового сервиса Popcorn Time. Он позволяет бесплатно смотреть фильмы и сериалы в интернете, находя их на торрент-трекерах всего мира. Блокировке репозитории подверглись в первой половине мая 2020 г. из-за жалобы о нарушении авторских прав со стороны Американской ассоциации кинокомпаний (Motion Pic
18.12.2019 Россиян лишили самого известного торрент-трекера с сериалами. Возможно, навечно

Россию оставили без LostFilm Роскомнадзор заблокировал популярный в России торрент-трекер LostFilm по решению Мосгосуда. Причиной блокировки стала жалоба американской к
09.12.2019 «Самый популярный в мире» торрент-клиент распознается как вирус

Угроза в Bittorrent и uTorrent Популярный Bittorrent-клиент uTorrent распознается как угроза ря
09.07.2019 Eset обнаружила бэкдор, атакующий пользователей торрентов

а Хромцова. Список команд, которые способен выполнять бэкдор, многообразен: раздача торрентов через BitTorrent и uTorrent, организация DDoS-атак, изменение фона рабочего стола, копирование бэкд
07.03.2019 «Лаборатория Касперского» обнаружила «зловредную матрешку» на популярном торрент-трекере

«Лаборатория Касперского» выявила схему распространения рекламного и вредоносного ПО через популярный торрент-трекер The Pirate Bay. Схема получила название PirateMatryoshka, поскольку включает в себя ряд компонентов, каждый из которых запускает действие последующего. PirateMatryoshka распростр
25.07.2018 Легендарного изобретателя торрентов продали, чтобы «интернет стал свободным и прозрачным»

Закрытие сделки Tron, криптовалютный стартап, официально приобрел Bittorrent, разработчика интернет-протокола p2p для осуществления однорангового файлообмена.

18.06.2018 Конец легенды: Продана компания - изобретатель торрентов

Джастин Сан купил BitTorrent Известный менеджер криптовалют Джастин Сан (Justin Sun) закончил сделку по покупке
13.04.2018 Знаменитый торрент-клиент стал массово распознаваться антивирусами как угроза

Опасный uTorrent Ряд антивирусных продуктов начал распознавать как угрозу популярный BitTorrent-клиент uTorrent. В частности, Windows Defender стал считать его «потенциально неже
16.03.2018 Российский торрент-клиент молниеносно заразил трояном полмиллиона ПК

компьютеров российских и турецких пользователей оказались заражены троянцем Dofoil из-за бэкдора в BitTorrent-клиенте российского производства MediaGet. Все заражения произошли в пределах 12 ч
18.01.2018 Через торрент-клиент Transmission можно захватить ПК под Windows, Linux и MacOS

ть атаку на Transmission. Этот эксплойт использует функцию, которая позволяет управлять приложением BitTorrent через веб-браузер. По словам Орманди, большинство пользователей предпочитают не ис
18.08.2017 Eset зафиксировала 15 млн кибератак на пользователей торрентов

никам. Базовые рекомендации: используйте только лицензионное ПО, игнорируйте подозрительные сайты и торренты, защитите компьютер комплексным антивирусным продуктом».
16.05.2017 RuTracker выпустил приложение для обхода блокировки Роскомнадзора

Борьба с анонсерами Администрация торрент-трекера Rutracker, давно находящегося под санкциями контролирующих органов, разработала и выложила на Github приложение Rutracker Proxy, позволяющее обходить новые ограничения Роскомнад
27.09.2016 «Консультант-Плюс» начал войну на уничтожение с торрент-трекерами

«Консультант-Плюс» против торрент-трекеров Роскомнадзор заблокировал два торрент-трекера, размещающие копии базы данных правовых документом «Консультант-Плюс». Информация об этом следует из картотеки Antizapret.i
31.08.2016 Популярный торрент-клиент для Mac распространяет опасный троян

Повторный взлом Хакеры вновь взломали сайт Transmission и внедрили в предназначенный для загрузки официальный установочный файл вредоносный код. Transmission — это торрент-клиент с открытым исходным кодом, предназначенный для платформы Apple OS X. Наличие вредоносного кода в дистрибутиве обнаружили специалисты Eset. Они уведомили об этом разработчиков при
05.08.2016 Apple, Microsoft и Google могут перекрыть торренты на уровне ОС

вои операционные системы — базовое программное обеспечение персональных компьютеров, смартфонов, планшетов, игровых приставок и других цифровых устройств. Наличие таких механизмов сделает бесполезной торренты, так как пользователю на уровне операционной системы будет запрещено загружать нелицензионный контент, говорится в докладе. Авторы доклада полагают, что блокирование пиратского контент
10.05.2016 Разработчики российского Linux потребовали убрать его с торрентов

«Защищенному» Linux не место на торрент-трекерах Мосгорсуд удовлетворил заявление компании НПО «РусБИТех» о введении предварительных обеспечительных мер в отношении торрент-трекера torplanet.ru. Трекер обвинили в незак
08.04.2016 Знаменитый торрент-трекер пожизненно заблокировали за бесплатные советские фильмы

Пожизненная блокировка Noname Club Роскомнадзор включил торрент-трекер Noname Club (nnm-club.me) в Реестр запрещенных сайтов. Согласно данным ресурса
07.04.2016 Sony пошла войной на российские торрент-трекеры

ормера Little Big Planet 3. По подсчетам CNews, SCE уличил в незаконном распространении этих игр 31 торрент-трекер. 10 из этих трекеров распространяют электронные игры. Из них семь распространя
19.01.2016 Новая технология превратила браузер в торрент-клиент

помнить, что к созданным на базе WebTorrent пиринговым сетям нельзя подключиться с помощью обычного BitTorrent-клиента, установленного на ПК. Взаимодействие возможно только между клиентами, исп
30.12.2015 Под Новый год отключено доменное имя одного из главных торрент-трекеров России

Шведский доменный регистратор Prq.se приостановил работу домена rutor.org, которым пользовался торрент-трекер Rutor, один из самых известных наряду с Torrents.ru трекеров широкого профиля. О факте приостановки обслуживания домена шведским регистратором сообщила «Российская газета». В мом
09.11.2015 Россиян навеки лишили доступа к главному торрент-трекеру страны

Пожизненная блокировка Rutracker Мосгорсуд вынес решение о пожизненной блокировке торрент-трекера Rutracker.org. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе суда. Иск о пожизненной блокировке был подан издательством «Эксмо». У Rutracker есть месяц на подачу апелляц
27.10.2015 Главный торрент-трекер России не смог удалить 5 млн музыкальных треков, и может быть заблокирован навечно

Иски о пожизненной блокировке Издательство «Эксмо» и звукозаписывающая компания «СБА Продакшн» (российская «дочка Warner Music) подали в Мосгорсуд иски с требованием пожизненной блокировки торрент-трекера Rutracker.org. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. В случае с «Экскмо» причиной иска стало незаконное размещение на Rutracker книги писателя Ви
23.10.2015 Путина попросят перекрыть в России торренты на уровне протокола

базе которого работает интернет. Протокол UDP обеспечивает отправку пакетов данных без подтверждения доставки. Предложение о запрете данного протокола связано с тем, что в последние годы большинство торрент-клиентов перешли на использование UDP вместо другого протокола транспортного уровня - TCP, который отправляет пакеты данных с подтверждением доставки. Кроме того, протокол UDP применяет
14.10.2015 Торрент-трекеры в России впервые заблокированы пожизненно

сяц. В общем рейтинге сайтов LiveInternet согласно посещаемости rutracker.org занимает 37-е место.  Ответные действия Владельцы торрент-трекеров для того чтобы обойти блокировку создают зеркала
28.08.2015 Закрытие «дыры» в торрент-приложениях спасло миллионы ПК от превращения в «зомби»

Устранение ошибки Американская компания BitTorrent устранила ошибку в своем программном обеспечении, позволяющую использовать компьют
23.07.2015 Самый популярный торрент-клиент оказался вирусом

ться от его установки не предлагает. Возможные причины uTorrent — основной источник дохода компании BitTorrent, разработчика одноименного протокола для обмена торрентами. Компания зарабатывает

22.07.2015 1С начала зачистку торрент-трекеров

1С против торрента Мосгорсуд удовлетворил заявление компании 1С о принятии предварительных обеспечительных мер в отношении торрент-трекера dark-os.com. Владельцы трекера должны прекратить распространение нелегальных копий программ «1С: Предприятие 8. Управление производственным предприятием» и «1С: Управление торго
13.05.2015 Изобретатели протокола BitTorrent выпустили защищенный мессенджер для iPhone и iPad

Калифорнийская компания BitTorrent, занимающаяся разработкой одноименного протокола, объявила о доступности мессендже

Публикаций - 613, упоминаний - 775

TRON Foundation и организации, системы, технологии, персоны:

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Google LLC 11710 58
Apple Inc 12004 29
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3788 27
X Corp - Twitter 2843 26
Yandex - Яндекс 7190 24
Meta Platforms - Facebook 4429 23
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12279 23
GitHub 796 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8687 17
Dr.Web - Доктор Веб 1253 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4818 15
8115 15
Ростелеком 9597 13
VK - Mail.ru Group 3445 13
ESET - ESET Software 1132 13
МегаФон 8644 12
ZyXEL Communications 290 12
Sony 6535 11
Adobe Systems 1547 10
Telegram Group 1863 10
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1372 10
Cloudflare 100 9
Intel Corporation 12143 8
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 8
BBK Electronics Corp 309 8
Synology Inc - SLMP PTE 138 8
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1472 7
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 244 7
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 101 7
Melco Holdings - Buffalo Technology 80 7
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 67 7
Samsung Electronics 10208 7
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 432 7
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 7
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co 890 7
Otello Corporation - Opera Software 332 7
Comcast 221 7
Yahoo! 3694 6
Netgear 236 6
Эксмо-АСТ - издательство 67 18
Флибуста 33 15
Netflix - онлайн-кинотеатр 476 13
Warner Bros. International Television Distribution 277 13
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 70 10
Unsplash 669 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 9
Walt Disney Company - 20th Century Fox 81 9
Warner 533 8
Sony BMG 183 7
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 7
Walt Disney Company 622 6
Sony Music Entertainment 158 6
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 129 5
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 5
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 162 5
WMG - Warner Music Group 209 4
Visa International 1944 4
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 4
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 381 4
EPIC Telecom Invest 201 4
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 33 4
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Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1290 3
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Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 613 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 728 3
Коловрат 5 3
Люксор дистрибьюшен 9 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 896 3
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FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 108 3
ППР - Пиратская партия России 12 3
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WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
ЛДПР 105 2
Единая Россия - Политическая партия 292 2
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3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 524 2
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 15 2
Русский Щит - ассоциация 39 2
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G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
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ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 5 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 99 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 32 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 203 1
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АЮР - Ассоциация юристов России 39 1
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АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 304 1
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9113 77
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DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4811 60
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16064 57
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