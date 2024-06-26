TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами

Крупный интернет-провайдер втихую подсаживал вирусы на ПК абонентов, чтобы они не качали торренты. Пострадали сотни тысяч человек «Месть» за торренты Интернет-провайдер Korea Telecom, с недавних пор известный просто как КТ, попался на

Переворот в интернете. На торренты больше не приходится львиная доля трафика Сети ях телеком-операторов в США приходился на видеосервисы и социальные сети. Некогда крайне популярный BitTorrent не попал даже в десятку наиболее популярных приложений, сервисов и протоколов. Исх

Самую криминальную криптовалюту мира начали добывать при помощи фанатов торрентов олько фактов о qBitTorrent qBitTorrent – это свободный кроссплатформенный клиент файлообменной сети BitTorrent, автором и основным разработчиком которого с 2006 г. является Кристоф Дюме (Christ

У популярного российского торрент-трекера без объяснения причин отобрали доменное имя Был домен – и нет домена Пользующийся спросом во всем мире торрент-трекер TorrentGalaxy лишился своего доменного имени в зоне .su, которую с октября 202

Качать порно с торрентов больше не уголовное преступление. Верховный суд разрешил о городского суда Республики Крым. Он был осужден по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 2421 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов»). Скачивание фильмов «для взрослых» с торрентов - больше не повод сажать россиян за решетку Суд нижестоящей инстанции не увидел в действиях Мухина состава преступления. Генпрокуратура оспорить его решение. Ее аргументом было приз

Культовый торрент-трекер внезапно ожил. У него новый хозяин и миллионы пользователей со старта ой открытый трекер, обрабатывающий запросы клиентов по децентрализованному протоколу обмена файлами BitTorrent. В отличие от других популярных ресурсов такого рода – вроде заблокированного в Ро

Популярнейший торрент-трекер, многократно попадавший под блокировку, объявил, что принадлежит видному борцу с пиратством ратства, в том числе с интернет-сервисами для обмена видео по p2p-протоколам, к которым относится и BitTorrent. Популярный испанский торрент-трекер DonTorrent троллит одного из главных борцов с

Крупные VPN-сервисы начали блокировать торренты, чтобы лишить пользователей пиратских фильмов равообладатели уничтожают торрент-трекеры Известный VPN-провайдер TorGuard начал блокировку трафика BitTorrent на своих американских серверах, пишет Bleeping Computer. Для этого он задействовал

Microsoft возненавидела самый популярный торрент-клиент и стала удалять его из Windows 10 без согласия пользователей Freak за март 2020 г., ему отдают предпочтение 68,6% пользователей, а ближайший его конкурент – это BitTorrent с 6,6-процентной долей. С такой проблемой могут столкнуться многие пользователи В

Выпущен первый торрент-клиент нового поколения с ускоренной закачкой и экономией трафика бмена файлами через интернет BiglyBT добавлена полная поддержка второй версии популярного протокола Bittorrent, а также так называемых гибридных торрентов. По сообщению портала Torrentfreak, эт

Пользователей торрентов принудительно заставляют платить за контент криптовалютой т одновременно. KryptoCibule широко использует сеть Tor (ПО для реализации луковой маршрутизации) и BitTorrent (сетевой протокол для кооперативного обмена файлами через интернет) в своей коммун

GitHub разблокировал репозитории знаменитого пиратского онлайн-кинотеатра icrosoft, разблокировал репозитории popcorn-desktop и popcorn-api популярного пиратского стримингового сервиса Popcorn Time. Он позволяет бесплатно смотреть фильмы и сериалы в интернете, находя их на торрент-трекерах всего мира. Блокировке репозитории подверглись в первой половине мая 2020 г. из-за жалобы о нарушении авторских прав со стороны Американской ассоциации кинокомпаний (Motion Pic

Россиян лишили самого известного торрент-трекера с сериалами. Возможно, навечно Россию оставили без LostFilm Роскомнадзор заблокировал популярный в России торрент-трекер LostFilm по решению Мосгосуда. Причиной блокировки стала жалоба американской к

«Самый популярный в мире» торрент-клиент распознается как вирус Угроза в Bittorrent и uTorrent Популярный Bittorrent-клиент uTorrent распознается как угроза ря

Eset обнаружила бэкдор, атакующий пользователей торрентов а Хромцова. Список команд, которые способен выполнять бэкдор, многообразен: раздача торрентов через BitTorrent и uTorrent, организация DDoS-атак, изменение фона рабочего стола, копирование бэкд

«Лаборатория Касперского» обнаружила «зловредную матрешку» на популярном торрент-трекере «Лаборатория Касперского» выявила схему распространения рекламного и вредоносного ПО через популярный торрент-трекер The Pirate Bay. Схема получила название PirateMatryoshka, поскольку включает в себя ряд компонентов, каждый из которых запускает действие последующего. PirateMatryoshka распростр

Легендарного изобретателя торрентов продали, чтобы «интернет стал свободным и прозрачным» Закрытие сделки Tron, криптовалютный стартап, официально приобрел Bittorrent, разработчика интернет-протокола p2p для осуществления однорангового файлообмена.

Конец легенды: Продана компания - изобретатель торрентов Джастин Сан купил BitTorrent Известный менеджер криптовалют Джастин Сан (Justin Sun) закончил сделку по покупке

Знаменитый торрент-клиент стал массово распознаваться антивирусами как угроза Опасный uTorrent Ряд антивирусных продуктов начал распознавать как угрозу популярный BitTorrent-клиент uTorrent. В частности, Windows Defender стал считать его «потенциально неже

Российский торрент-клиент молниеносно заразил трояном полмиллиона ПК компьютеров российских и турецких пользователей оказались заражены троянцем Dofoil из-за бэкдора в BitTorrent-клиенте российского производства MediaGet. Все заражения произошли в пределах 12 ч

Через торрент-клиент Transmission можно захватить ПК под Windows, Linux и MacOS ть атаку на Transmission. Этот эксплойт использует функцию, которая позволяет управлять приложением BitTorrent через веб-браузер. По словам Орманди, большинство пользователей предпочитают не ис

Eset зафиксировала 15 млн кибератак на пользователей торрентов никам. Базовые рекомендации: используйте только лицензионное ПО, игнорируйте подозрительные сайты и торренты, защитите компьютер комплексным антивирусным продуктом».

RuTracker выпустил приложение для обхода блокировки Роскомнадзора Борьба с анонсерами Администрация торрент-трекера Rutracker, давно находящегося под санкциями контролирующих органов, разработала и выложила на Github приложение Rutracker Proxy, позволяющее обходить новые ограничения Роскомнад

«Консультант-Плюс» начал войну на уничтожение с торрент-трекерами «Консультант-Плюс» против торрент-трекеров Роскомнадзор заблокировал два торрент-трекера, размещающие копии базы данных правовых документом «Консультант-Плюс». Информация об этом следует из картотеки Antizapret.i

Популярный торрент-клиент для Mac распространяет опасный троян Повторный взлом Хакеры вновь взломали сайт Transmission и внедрили в предназначенный для загрузки официальный установочный файл вредоносный код. Transmission — это торрент-клиент с открытым исходным кодом, предназначенный для платформы Apple OS X. Наличие вредоносного кода в дистрибутиве обнаружили специалисты Eset. Они уведомили об этом разработчиков при

Apple, Microsoft и Google могут перекрыть торренты на уровне ОС вои операционные системы — базовое программное обеспечение персональных компьютеров, смартфонов, планшетов, игровых приставок и других цифровых устройств. Наличие таких механизмов сделает бесполезной торренты, так как пользователю на уровне операционной системы будет запрещено загружать нелицензионный контент, говорится в докладе. Авторы доклада полагают, что блокирование пиратского контент

Разработчики российского Linux потребовали убрать его с торрентов «Защищенному» Linux не место на торрент-трекерах Мосгорсуд удовлетворил заявление компании НПО «РусБИТех» о введении предварительных обеспечительных мер в отношении торрент-трекера torplanet.ru. Трекер обвинили в незак

Знаменитый торрент-трекер пожизненно заблокировали за бесплатные советские фильмы Пожизненная блокировка Noname Club Роскомнадзор включил торрент-трекер Noname Club (nnm-club.me) в Реестр запрещенных сайтов. Согласно данным ресурса

Sony пошла войной на российские торрент-трекеры ормера Little Big Planet 3. По подсчетам CNews, SCE уличил в незаконном распространении этих игр 31 торрент-трекер. 10 из этих трекеров распространяют электронные игры. Из них семь распространя

Новая технология превратила браузер в торрент-клиент помнить, что к созданным на базе WebTorrent пиринговым сетям нельзя подключиться с помощью обычного BitTorrent-клиента, установленного на ПК. Взаимодействие возможно только между клиентами, исп

Под Новый год отключено доменное имя одного из главных торрент-трекеров России Шведский доменный регистратор Prq.se приостановил работу домена rutor.org, которым пользовался торрент-трекер Rutor, один из самых известных наряду с Torrents.ru трекеров широкого профиля. О факте приостановки обслуживания домена шведским регистратором сообщила «Российская газета». В мом

Россиян навеки лишили доступа к главному торрент-трекеру страны Пожизненная блокировка Rutracker Мосгорсуд вынес решение о пожизненной блокировке торрент-трекера Rutracker.org. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в пресс-службе суда. Иск о пожизненной блокировке был подан издательством «Эксмо». У Rutracker есть месяц на подачу апелляц

Главный торрент-трекер России не смог удалить 5 млн музыкальных треков, и может быть заблокирован навечно Иски о пожизненной блокировке Издательство «Эксмо» и звукозаписывающая компания «СБА Продакшн» (российская «дочка Warner Music) подали в Мосгорсуд иски с требованием пожизненной блокировки торрент-трекера Rutracker.org. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. В случае с «Экскмо» причиной иска стало незаконное размещение на Rutracker книги писателя Ви

Путина попросят перекрыть в России торренты на уровне протокола базе которого работает интернет. Протокол UDP обеспечивает отправку пакетов данных без подтверждения доставки. Предложение о запрете данного протокола связано с тем, что в последние годы большинство торрент-клиентов перешли на использование UDP вместо другого протокола транспортного уровня - TCP, который отправляет пакеты данных с подтверждением доставки. Кроме того, протокол UDP применяет

Торрент-трекеры в России впервые заблокированы пожизненно сяц. В общем рейтинге сайтов LiveInternet согласно посещаемости rutracker.org занимает 37-е место. Ответные действия Владельцы торрент-трекеров для того чтобы обойти блокировку создают зеркала

Закрытие «дыры» в торрент-приложениях спасло миллионы ПК от превращения в «зомби» Устранение ошибки Американская компания BitTorrent устранила ошибку в своем программном обеспечении, позволяющую использовать компьют

Самый популярный торрент-клиент оказался вирусом ться от его установки не предлагает. Возможные причины uTorrent — основной источник дохода компании BitTorrent, разработчика одноименного протокола для обмена торрентами. Компания зарабатывает

1С начала зачистку торрент-трекеров 1С против торрента Мосгорсуд удовлетворил заявление компании 1С о принятии предварительных обеспечительных мер в отношении торрент-трекера dark-os.com. Владельцы трекера должны прекратить распространение нелегальных копий программ «1С: Предприятие 8. Управление производственным предприятием» и «1С: Управление торго