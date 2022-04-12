Популярнейший торрент-трекер, многократно попадавший под блокировку, объявил, что принадлежит видному борцу с пиратством

Защита троллингом

Популярный испанский торрент-трекер DonTorrent, специализирующийся на раздачах пиратских фильмов и сериалов, выбрал необычную и тактику защиты от юридического преследования со стороны правообладателей. По сообщению TorrentFreak, администраторы портала на отдельной странице в качестве его владельца указали Яна Ван Ворна (Jan Van Voorn), исполнительного вице-президента американской ассоциации MPA.

Ассоциация кинокомпаний (Motion Picture Association, MPA) – организация, представляющая интересы крупнейших киностудий США. В число участников структуры входят Paramount Pictures, Sony Pictures Entertainment, Universal Pictures, Walt Disney Studios, Warner Bros. Entertainment. В 2019 г. к ассоциации присоединилась компания Netflix, владеющая одноименным онлайн-кинотеатром и занимающаяся производством собственных кино и сериалов.

Организация является автором системы прокатных рейтингов фильмов, используемой в США с 1968 г. В настоящее время ассоциация преимущественно ведет лоббистскую деятельность, выступая за усиление борьбы против видеопиратства, в том числе с интернет-сервисами для обмена видео по p2p-протоколам, к которым относится и BitTorrent.

Популярный испанский торрент-трекер DonTorrent троллит одного из главных борцов с видеопиратством в интернете

Юрист Ян Ван Ворн возглавляет международное направление MPA, которое помогает производителям контента защищать свои права. Поэтому, как отмечает TorrentFreak, ничем иным как откровенной насмешкой над Ван Ворном и представляемой им ассоциацией подобные действия администраторов трекера назвать нельзя, ведь обе стороны в данном случае находятся по разные стороны баррикад.

Можно с высокой степенью уверенности утверждать, что упомянутый на DonTorrent Ян Ван Воорн и представитель MPA – одно лицо. Об этом свидетельствуют сопровождающие имя персоны, якобы владеющей сайтом, дополнительные сведения о ней: адрес рабочей электронной почты на домене mpaa.org (jan_vanvoorn@mpaa.org. mppa.org перенаправляет на motionpictures.org – оба домена принадлежат ассоциации); контактные данные (почтовый адрес и телефон), совпадающие с принадлежащими калифорнийскому офису организации (указаны на montionpictures.org); фотография, напоминающая снимок, представленный на сайте ассоциации.

Фрагмент страницы с информацией о якобы владельце DonTorrent

Стоит отметить, что имя вице-президента MPA упоминается в контексте правовой оговорки, в которой администрация сайта отказывается от ответственности за его содержимое, подчеркивая, что не занимается хранением или распространением видеоконтента, защищенного авторским правом.

Убегая от блокировок

Действительно, как правило, торрент-трекеры хранят на своих серверах не сами файлы с пиратским контентом, а метаданные о них. Тем не менее, подобные правовые оговорки срабатывают далеко не всегда и не везде. В России, к примеру, ни дисклеймеры, ни факт сотрудничества администрации с правообладателями не спасли главный файлообменник страны Rutracker (ранее – Torrents.ru) от блокировки в 2016 г.

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По данным TorrentFreak, портал DonTorrent крайне востребован в Испании и может похвастаться посещаемостью в несколько миллионов пользователей ежемесячно. Сайт регулярно подвергается блокировкам со стороны испанских интернет-провайдеров. Согласно перечню ранее использовавшихся ресурсом доменных имен и, по мнению администраторов проекта «подвергшихся цензуре», трекер успел сменить по меньшей мере 27 адресов. Примечательно, что все они доступны пользователям из России и перенаправляют на актуальную версию сайта, привязанную к домену в польской национальной зоне (.pl).

DonTorrent находится под пристальным внимаем борцов за соблюдение авторского права в течение последних нескольких лет. В частности, глобальная антипиратская коалиция, включающая крупнейших представителей развлекательной индустрии ACE (Alliance for Creativity and Entertainment), еще в 2020 г. пыталась выяснить через ИБ-компанию Cloudflare, которая защищает сайт DonTorrent от атак, кто же управляет файлообменником. Достоверно неизвестно, увенчались ли эти попытки успехом, однако факт остается фактом – сайт в том или ином виде продолжает существовать.

Власти помогут

Обычно пиратские сайты предпочитают оставаться в тени и не привлекать лишнего внимания правообладателей и антипиратских организаций. По мнению журналистов TorrentFreak, наглость администраторов, записавших вице-президента MPA во владельцы торрент-трекера, может спровоцировать ассоциацию более основательно взяться за «шутников», помочь выйти на которых имеют возможность испанские власти.

18 марта 2022 г. бывший посол США во Франции и нынешний руководитель MPA Чарльз Ривкин (Charles Rivkin) написал в Twitter о своей недавней беседе с Франсиско Пардо (Francisco Pardo), возглавляющим испанскую полицию. Пардо заявил, что «телевизионная, стриминговая и киноиндустрии нуждаются в защите от пиратства, особенно в эти трудные времена, потому что [они] формируют мечты, надежды и дарят счастье...». К сообщению Ривкин прикрепил совместное с Пардо фото.

По состоянию на 12 апреля 2022 г. сайт DonTorrent остается доступен, в том числе и при посещении с испанских IP-адресов. TorrentFreak обратился к администраторам ресурса с вопросом о целях указания Ван Ворна в качестве его владельца, но на момент публикации данного материала не получил ответ.