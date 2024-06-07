Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Walt Disney Company

Walt Disney Company

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


07.06.2024 Фанаты закрытой Disney видеоигры взломали сервер компании и украли 2,5 ГБ внутренних корпоративных данных

возможно, лучше заплатить. В 2019 г. после временного сбоя в ИТ-системе регистрации в день запуска Disney+ столкнулся с еще одной проблемой - жалобами некоторых пользователей на то, что их акк
04.08.2022 Малоизвестная ИТ-компания внезапно стала дороже Coca-Cola, Disney и Bank of America. Никто не знает, почему

атем в течение того же дня акции AMTD просели на 30%, но все равно на момент закрытия торгов их цена составляла впечатляющие $1,1 тыс. за одну бумагу, что поставило компанию в один ряд с американской Disney по стоимости. Без видимой причины Ценные бумаги AMTD росли и ранее, но более умеренными темпами. Переломный момент наступил в понедельник, 1 августа 2022 г., когда котировки почти удвоил
30.12.2021 Accenture помогла «оживить» интерактивные постеры Disney

Accenture помогла StudioLAB (подразделение студии Disney) в разработке интерактивных постеров к фильмам. Решение работает на базе облачных сервисов, подключенных к OLED-дисплею. В рамках партнерства Accenture и StudioLAB уже выпускали подобные
11.03.2021 Объединенный департамент продаж и маркетинга «Авито» возглавит бывший топ-менеджер Ivi и Disney

о» назначен Игорь Макаров, ранее возглавлявший направление пользовательского опыта и маркетинга в онлайн-кинотеатре Ivi, а также на протяжении 13 лет занимавший пост вице-президента российского офиса Disney. В сферу ответственности Макарова входило управление маркетингом всех бизнес-подразделений: эфирного канала Disney, фильмов, лицензирование, медиа дистрибуция, интерактивные проек
15.12.2020 На Aliexpress появились лицензионные товары Disney российских производителей

На локальном маркетплейсе Aliexpress открылся магазин лицензионных товаров под брендами компании DisneyDisney, Marvel, Pixar, «Звездные войны». В магазине можно будет купить игрушки, посуду, текстиль, товары для малышей и школьников и другую продукцию с героями фильмов «Человек-П
17.09.2020 Eset: пользователи страдают от киберугроз из-за пиратского контента Disney

т в области информационной безопасности, обнаружила всплеск вредоносной активности, нацеленной на пользователей пиратского контента. Преступники распространяют вредоносы через торрент-файлы с фильмом Disney «Мулан», который стал самым скачиваемым по данным TorrentFreak. Только среди результатов обычного поискового запроса “Mulan.2020” встречаются около 18 тыс. файлов фильма с признаками вре
19.09.2019 Радио Disney появится в голосовом помощнике Маруся

Mail.ru Group и компания Disney в России и СНГ заключили соглашение, согласно которому в голосовой ассистент Маруся будет добавлена функция быстрого доступа к радио Disney. Слушать цифровое радио Disney у
23.07.2018 Microsoft и Disney создали «умное» гнездо для ласточек

Microsoft и Disney установили «умные» гнезда для пурпурных лесных ласточек на территории центра развлечен
13.12.2016 Disney выставила на улицу сотни белых ИТ-шников, чтобы нанять азиатов

Disney притесняет «европоамериканцев» Бывшие ИТ-специалисты американской компании Disney, работавшие на мультимедийного гиганта в США, подают иск против своего бывшего работодателя, обвиняя его в дискриминации по национальным и расовым признакам. Примечательно, что большинст
20.07.2015 Huawei, Shanghai Disney и China Unicom Shanghai подписали первое в мире соглашение о стратегическом сотрудничестве в области 4.5G

Huawei, Shanghai Shendi Group, генеральный агент Disney China, и China Unicom Shanghai подписали первое соглашение о глобальном стратегическом сотрудничестве в области 4.5G в области строительства новейших сетей 4.5G в тематическом парке Shan
19.11.2014 Инновационные разработки Disney Research: от роботов до видеомонтажа

у дело с максимальной, академической серьёзностью — организовав сеть научно-технических лабораторий Disney Research. Начало этой сети было положено в 2008 году сотрудничеством The Walt Disne
12.08.2014 Disney раскрутит всё, что хочешь

Репутация корпорации «Дисней» позволяет ей заниматься с несерьёзным видом весьма серьёзными проблемами и научными разработками. К примеру, сотрудники швейцарского подразделения Disney Research разработали и воплотили в жизнь алгоритм превращения в волчок буквально любого предмета. Суть работы швейцарцев в следующем. Более или менее любой предмет можно превратить в вол
25.07.2013 Disney превращает 2D в 3D

Компания Disney Research представила на выставке SIGGRAPH 2013 алгоритм автоматического создания трёхмерных панорам на основе видеоряда или серии снимков. Алгоритм хорош тем, что позволяет строить трёхм
23.07.2013 Disney оптимизирует аниматронику

Компания Disney Research разработала программный пакет по проектированию механизмов для аниматроники. Базируясь на анализе кривых движения, программа проектирует состав, размер и сцепление шестерёнок и

05.04.2013 Disney завершил историю LucasArts

Купившая медиа-империю Джорджа Лукаса, компания Disney решила закрыть студию разработки и публикации видеоигр LucasArts. Студия LucasArts открыта Джорждем Лукасом в мае 1982 года и широко известна поклонникам видеоигр по публикации проектов

30.01.2013 Disney закрывает Junction Point Studios

Компания Disney Interactive официально подтвердила факт закрытия студии Junction Point Studios, основателем и главой которой является небезызвестный Уоррен Спектор (Warren Spector). Представитель Dis
30.11.2012 Робот Disney Research - хороший партнёр для игры в мяч

Питтсбургская лаборатория Disney Research создала человекоподобного робота, умеющего кидать и ловить мячики небольшого размера. В основе робота лежит камера Microsoft Kinect, с помощью которой он отслеживает не только т
22.10.2012 Disney знает - кто нажал

Компания Disney Research создала сенсорный дисплей, определяющий кто конкретно касается пальцем поверхности. Дисплей построен на ёмкостной технологии Capacitive Fingerprinting, которая, анализируя особе
29.02.2012 В «Одноклассниках» появилась первая социальная игра от Disney

В России выходит первая в мире социальная игра под брендом Disney - «Киностудия». Игровая новинка разработана российскими специалистами и представлена в сети «Одноклассники». Игра Disney «Киностудия» предлагает уникальный шанс стать владельцем н
09.02.2012 На видеосервисе Now.ru состоялась мировая премьера сериала «Река» от ABC

- Вместе с нашими партнерами по цифровой дистрибуции мы постоянно разрабатываем и внедряем инновационные модели распространения контента, чтобы российские зрители получали доступ к новейшим продуктам The Walt Disney Company в простой и удобной форме одновременно со всем миром». Специально перед премьерой «Реки» Now.ru ввел новую транзакционную модель для просмотра сериалов. Теперь можно смо
12.01.2012 «Ростелеком» заключил соглашение о правах на показ продукции Disney в своей системе интерактивного ТВ

«Ростелеком» подписал лицензионное соглашение с компанией Disney о предоставлении прав на показ продукции студии в рамках услуги «видео по запросу» абонентам интерактивного ТВ «Ростелекома» как в стандартном, так и в HD-качестве. Теперь пользователи и
15.12.2011 Онлайн-кинотеатр ivi.ru купил права на фильмы и сериалы от Walt Disney Pictures

Интернет-кинотеатр ivi.ru объявил о том, что после заключения договора с Walt Disney Pictures расширил объем своего каталога на 500 часов рейтинговых сериалов. Помимо этого к коллекции фильмов ivi.ru добавилось 60 признанных хитов киностудии. Первой новинкой легендарной

23.11.2011 Disney запустила секретный раздел своего сайта для пользователей Internet Explorer 9

Российский офис компании Disney специально для браузера Internet Explorer 9 разработал секретный раздел на сайте www.<
15.11.2011 Disney купила блог-платформу для родителей Babble Media

Компания Disney объявила о приобретении нью-йоркского стартапа Babble Media, платформы для общения родителей, на которой размещаются несколько сотен популяных блогов матерей. Финансовые условия сделки н
12.08.2011 Autodesk и Walt Disney Pictures подписали соглашение о лицензировании технологии XGen

Компания Autodesk и студия Walt Disney Pictures объявили о своем совместном намерении предоставить инновационные технологии анимации и визуальных эффектов сообществу специалистов по созданию виртуальной реальности. Компа
11.08.2011 Disney Россия выходит на рынок игр для соцсетей

Российский офис Disney объявил о том, что выходит на рынок игр для социальных сетей. Первым релизом, запущенным российским офисом Disney, стала игра «Тайные Сады Времени» от компании Playdom. Игра уже д
22.07.2011 Apple борется с Google и Yahoo за видеотеку Disney

omberg со ссылкой на два осведомленных источника. По словам собеседников издания сейчас Apple ведет переговоры на ранней стадии, после которых может последовать предложение. Нынешние владельцы Hulu - Disney, News Corp. и NBC Universal, предлагают потенциальным покупателям вдобавок к самому сервису пятилетние права на профессиональный видеоконтент на нем, из которых два года они будут эксклю
26.05.2011 Panasonic показала фотокамеру с героями Диснея

Появилась специальная версия фотокамеры с героями мультфильмов Диснея. Ее сделала Panasonic. LUMIX DMC-FP7D стоит 366 долларов
24.03.2011 Стив Джобс переизбран в совет директоров Disney

Apple, был переизбран в совет директоров одной из крупнейших в индустрии развлечений компании Walt Disney. Голосование прошло в Солт-Лейк-Сити, при этом текущий состав правления из 12 членов,

24.02.2011 Disney купила детскую соцсеть Togetherville

Компания Disney приобрела Togetherville, социальную сеть, предназначенную для детей младше 10 лет. Финансовые условия сделки не разглашаются, сообщает TechCrunch. Togetherville была официально запущена

19.01.2011 Абонентам «Домолинк ТВ» стали доступны фильмы Disney

Абонентам «Домолинк ТВ» стали доступны фильмы производства The Walt Disney Company. Всего в сети «Домолинк ТВ» размещено более 40 художественных и мультипликацио
19.01.2011 Disney выпустил фирменный Android-смартфон

Компания Sharp представила на японском рынке новый брендированный смартфон для детей и поклонников мультфильмов студии Disney. Устройство Galapagos 003SH оснащено специальным дисплеем, поддерживающим показ стереоизображения без очков на 3.8-дюймовом экране. В смартфоне будет установлено специальное программное

16.12.2010 Телеканал «Disney Россия» запускает версию для кабельных операторов Урала

Как сообщает представительство телеканала Disney в России, с 20 декабря 2010 г. на российском спутнике Express MD1 80.0°E будет доступна адаптированная версия телеканала для Уральского региона, а именно Свердловской и Челябинской облас
03.12.2010 Disney начинает выпуск контента в формате Disney Digital 3D для домашнего просмотра на Blu-ray

Студия Disney начинает выпуск контента в формате Disney Digital 3D для домашнего просмотра на Blu-ray. Первые три релиза в формате Disney Digital 3D появятся в продаже во всех фирменных

02.12.2010 Фильмы Disney можно будет увидеть в 3D на «НТВ-Плюс»

Российский офис компании Disney объявил о заключении первого контракта по лицензированию 3D контента для телевизионных каналов в России. Партнером Disney стала компания «НТВ-Плюс», запустившая первый отечественн
10.11.2010 Tvigle Media получила права на мультфильмы Disney и сериалы ABC

альным развлекательным видео Tvigle.ru В рамках сотрудничества на сайте Tvigle.ru будут открыты специальные каналы, посвященные продуктам. «Выход на интернет-рынок такой компании мирового класса, как Disney, с сериалами, которые уже завоевали популярность у российских зрителей, - знаковое явление для всего рынка, и новая замечательная возможность для российских зрителей посмотреть любимые с
21.09.2010 Телеканал Disney начинает вещание в сети «Акадо»

Компания «Акадо-Столица» объявила о запуске в своей сети телеканала Disney. Телеканал Disney начинает вещание в сети «Акадо» в тематическом пакете «Детям». С целью знакомства широкой аудитории с новым телеканалом, Disney будет доступен на кнопке 2
17.08.2010 «Дальсвязь» начала вещание канала Disney на Дальнем Востоке

Компания «Дальсвязь» начала вещание канала Disney на Дальнем Востоке в рамках услуги интерактивного телевидения TVi. Открытие российского канала Disney состоялось 10 августа 2010 г. Телеканал будет транслироваться круглосуточно н
09.08.2010 Пользователи «Билайн ТВ» смогут смотреть все новинки Disney

и «Уолт Дисней Компани СНГ» объявили о подписании лицензионного соглашения, благодаря которому пользователи домашнего цифрового телевидения «Билайн» смогут смотреть все кино- и анимационные премьеры Disney, в том числе в HD-качестве, не выходя из дома. Фильмы будут появляться в каталоге «Видео по запросу» услуги «Билайн ТВ» одновременно с их поступлением в продажу на DVD. Зрителям «Билайн

28.07.2010 Disney покупает разработчика социальных игр Playdom за $563,2 млн

Компания Walt Disney объявила о том, что достигла соглашения о покупке Playdom, разработчика популярных игр

Публикаций - 647, упоминаний - 850

Walt Disney Company и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 94
Apple Inc 13156 64
Sony 6739 54
Google LLC 12690 48
Intel Corporation 12811 45
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 41
Yahoo! 3726 38
Walt Disney Company - Disney Interactive - Walt Disney Internet Group - Disney Interactive Studios - Disney Online 59 36
Cisco Systems 5372 33
Amazon Inc - Amazon.com 3277 32
AOL Inc - America Online 1883 31
Samsung Electronics 11065 23
Новый диск 963 21
Meta Platforms - Facebook 4621 21
AT&T Inc 1726 19
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 17
X Corp - Twitter 2938 16
Oracle Corporation 7074 16
Toshiba Corporation 2980 16
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 16
Nvidia Corp 4002 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 15
LG Electronics 3735 15
Walt Disney Company - Go.com - Go Network 25 14
Walt Disney Company - Infoseek 26 14
Dell Technologies - Dell Computer 2219 13
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 13
HP - Hewlett-Packard 3662 13
JDSU - JDS Uniphase 219 12
Ростелеком 10948 12
Dell EMC 5180 12
Lenovo Motorola 3566 12
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 11
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 11
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 11
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 114 11
Walt Disney Research 11 11
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 11
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 10
Warner Bros. International Television Distribution 289 49
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 49
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 44
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 33
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 30
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 27
Warner 540 25
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 25
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 18
Walt Disney Company - Buena Vista International - Buena Vista Home Entertainment - Buena Vista Internet Group - Buena Vista Games 28 17
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 17
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 16
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 15
eBay Inc 1640 15
McDonald’s - Макдоналдс 220 13
Merrill Lynch 454 12
Walmart - Wal-Mart Stores 405 12
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 10
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 9
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 9
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 9
Coca-Cola Company 261 8
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 8
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 7
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 7
Miramax - Miramax Films - Miramax Home Entertainment - Miramax Talk Media 16 7
Walt Disney Company - Walt Disney Company Russia & CIS - Уолт Дисней компани СНГ 23 7
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 7
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 7
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 7
Starbucks 91 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
DuPont - Дюпон 101 6
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 6
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 6
American Express - Amex 338 6
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 14
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 12
Судебная власть - Judicial power 2500 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 7
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 7
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 6
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 4
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 2
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 6 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
Роскачество - Российская система качества 49 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 6
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 5
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 3
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 3
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 2
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 2
АВК - Ассоциация владельцев кинотеатров 2 2
WGA - Writers Guild of America - Гильдия американских писателей - Гильдия писателей Америки 4 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 5 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 4 1
Интернет-видео - ассоциация 21 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 15 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
Beijing Film Academy - Пекинская киноакадемия 1 1
CISAC - International Confederation of Societies of Authors and Composers - Международная конфедерация обществ авторов и композиторов 2 1
ААИР - Ассоциация Агентств Интернет-Рекламы 3 1
AMPTP - Alliance of Motion Picture and Television Producers - Альянс продюсеров кинематографа и телевидения 1 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 106
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 73
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 63
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 49
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 42
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 39
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 546 34
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 33
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 854 31
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 31
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 31
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 31
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 31
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 30
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 28
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 28
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 27
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 27
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 27
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 25
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 25
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 25
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1528 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 24
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 23
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 22
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 22
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 22
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 21
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 21
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 20
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 20
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1181 19
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 19
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 19
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 18
Apple iPhone 6 4861 34
Google YouTube - Видеохостинг 3002 27
Apple iTunes Store 1118 25
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 23
Google Android 15244 22
Apple iPod 1553 20
Apple iOS 8583 19
Microsoft Windows 16882 19
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 18
Microsoft Windows 2000 8678 18
Hulu - онлайн-кинотеатр 99 15
Apple iPad 4012 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 12
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 12
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 11
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 144 11
Linux OS 11533 10
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 10
Apple - App Store 3109 9
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 70 8
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 8
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 8
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 8
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 8
Google Android TV 381 7
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 6
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 5
Oracle PeopleSoft 426 5
Sony Playstation Network - PSN 204 5
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 5
Microsoft Azure 1526 5
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 5
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 5
SAP Ariba 309 5
Dolby Vision 282 4
Apple iPod Touch 747 4
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 283 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 22
Eisner Michael - Айснер Майкл 8 7
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 7
Жигалова-Озкан Марина 7 6
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 6
Казарян Карен 84 5
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 5
Iger Robert - Айджер Роберт 6 5
Eisner Michael - Эйснер Майкл 5 5
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 5
Кузнецов Дмитрий 75 4
Bush George - Буш Джордж 336 4
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 4
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 4
Iger Bob - Игер Боб 4 4
Murphy Mike - Мерфи Майк 23 4
Blaustein Alan - Блаустейн Алан 5 4
Heekin Tim - Хикин Тим 21 4
Hyman Barry - Хайман Барри 40 4
Свердлов Денис 201 4
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 4
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Allen Paul - Аллен Пол 125 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Журавлев Павел 3 3
Scott Tony - Скотт Тони 8 3
Dorsey Jack - Дорси Джек 38 3
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 3
Беляева Оксана 22 3
Chambers John - Чемберс Джон 123 3
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 3
Дедков Евгений 3 3
Moore Dena - Мур Дена 3 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Сергеев Дмитрий 61 2
Ющенко Александр 29 2
Скляров Дмитрий 64 2
Туманов Олег 12 2
Семенов Анатолий 35 2
Lucas George - Лукас Джордж 37 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 216
Россия - РФ - Российская федерация 166168 165
Европа 24964 42
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 35
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 31
Япония 13807 27
США - Нью-Йорк 3180 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 19
США - Калифорния 4829 18
Германия - Федеративная Республика 13221 17
Южная Корея - Республика 7052 16
Азия - Азиатский регион 5920 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 14
Франция - Французская Республика 8177 14
Индия - Bharat 5870 13
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 13
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 12
Ирак - Республика 709 12
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 12
Земля - планета Солнечной системы 10865 12
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибский архипелаг - Карибы - Антильские острова 326 11
Америка - Американский регион 2206 10
Канада 5082 10
Италия - Итальянская Республика 4508 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 8
Испания - Королевство 3840 8
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 7
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 7
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 7
Бразилия - Федеративная Республика 2520 7
Нидерланды 3746 7
Казахстан - Республика 6048 6
Финляндия - Финляндская Республика 3697 6
Африка - Африканский регион 3641 6
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 78
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 71
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 71
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 61
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 44
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 42
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 40
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 40
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 39
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 36
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1312 34
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 34
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 33
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 28
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 28
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 27
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 22
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 21
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 20
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 18
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 14
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 13
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 13
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 11
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 11
Английский язык 7030 11
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 10
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 971 10
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 10
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 10
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 9
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 9
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 9
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1702 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 39
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 35
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 28
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 26
23ABC News 183 24
Dow Jones - MarketWatch 334 20
Walt Disney Company - ESPN 56 20
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 16
AP - Associated Press 2007 15
News Corp - News Corporation 221 15
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 15
Viacom - Video & Audio Communications 117 14
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 13
CNET Networks - CNET News 1643 12
NBC News 188 11
Forbes - Форбс 1002 11
Walt Disney Channel 19 9
Bloomberg 1627 9
TorrentFreak (TF) 159 8
NBC Universal Media - NBC Universal Television Group 76 8
FT - Financial Times 1296 8
NYT - The New York Times 1100 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 7
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 49 6
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 6
Спорт 1 HD - телеканал 44 6
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 6
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 5
USA Today 153 5
Mercury Center 309 5
Times 661 5
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
The Register - The Register Hardware 1784 5
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 5
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 4
Стрим-ТВ - телекомпания 166 4
Reddit 398 4
ZDnet 663 4
Internet Stock Report 994 35
S&P 500 565 23
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 15
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
IDC - International Data Corporation 4975 5
Gartner - Гартнер 3658 5
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 4
comScore 379 3
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 3
MRC Data - Nielsen SoundScan - Nielsen Music Products 15 3
Forrester Research 834 3
Strategy Analytics 285 2
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 2
eMarketer 206 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Moody's Investors Service 136 2
Bear Stearns 79 2
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 2
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 2
Индекс потребительского доверия 20 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
Synergy Research Group 48 1
Informa - Ovum - Omdia 156 1
Fortune Global 100 142 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
Bain Group - Kantar Group - TNS Kantar - Taylor Nelson Sofres 35 1
data.ai - App Annie State of Mobile 6 1
In-Stat/MDR 74 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
Berg Insight 19 1
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 1
data.ai - App Annie - Distimo 23 1
Forbes 400 3 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Flurry Analytics 6 1
Juniper Research 131 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 9
ИИИ - Институт исследований интернета 66 5
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 3
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 92 1
University of Chicago - Чикагский университет 102 1
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 17 1
Bournemouth University - Борнмутский университет 6 1
University of Sheffield - Шеффилдский университет 26 1
Emerson College - Эмерсон колледж 1 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 1
Dartmouth College - Дартмутский колледж - Tuck School of Business - Dartmouth Business School 29 1
Santa Clara University - Университет Санта-Клары 6 1
Pepperdine University - Университет Пеппердайна 1 1
UCF - University of Central Florida - Университет Центральной Флориды 30 1
NTU - Nottingham Trent University - Университет Ноттингем Трент 7 1
USF - University of San Francisco - Университет Сан-Франциско 4 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 15
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 7
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 7
ИгроМир 125 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Чемпионат Италии по футболу 14 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Ночь в музее 5 1
Час кода - международное движение 11 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
News & Documentary Emmy Awards 4 1
Docflow 148 1
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Связь-Экспокомм 276 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
MIPTV 5 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще