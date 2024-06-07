Walt Disney Company

Фанаты закрытой Disney видеоигры взломали сервер компании и украли 2,5 ГБ внутренних корпоративных данных возможно, лучше заплатить. В 2019 г. после временного сбоя в ИТ-системе регистрации в день запуска Disney+ столкнулся с еще одной проблемой - жалобами некоторых пользователей на то, что их акк

Малоизвестная ИТ-компания внезапно стала дороже Coca-Cola, Disney и Bank of America. Никто не знает, почему атем в течение того же дня акции AMTD просели на 30%, но все равно на момент закрытия торгов их цена составляла впечатляющие $1,1 тыс. за одну бумагу, что поставило компанию в один ряд с американской Disney по стоимости. Без видимой причины Ценные бумаги AMTD росли и ранее, но более умеренными темпами. Переломный момент наступил в понедельник, 1 августа 2022 г., когда котировки почти удвоил

Accenture помогла «оживить» интерактивные постеры Disney Accenture помогла StudioLAB (подразделение студии Disney) в разработке интерактивных постеров к фильмам. Решение работает на базе облачных сервисов, подключенных к OLED-дисплею. В рамках партнерства Accenture и StudioLAB уже выпускали подобные

Объединенный департамент продаж и маркетинга «Авито» возглавит бывший топ-менеджер Ivi и Disney о» назначен Игорь Макаров, ранее возглавлявший направление пользовательского опыта и маркетинга в онлайн-кинотеатре Ivi, а также на протяжении 13 лет занимавший пост вице-президента российского офиса Disney. В сферу ответственности Макарова входило управление маркетингом всех бизнес-подразделений: эфирного канала Disney, фильмов, лицензирование, медиа дистрибуция, интерактивные проек

На Aliexpress появились лицензионные товары Disney российских производителей На локальном маркетплейсе Aliexpress открылся магазин лицензионных товаров под брендами компании Disney — Disney, Marvel, Pixar, «Звездные войны». В магазине можно будет купить игрушки, посуду, текстиль, товары для малышей и школьников и другую продукцию с героями фильмов «Человек-П

Eset: пользователи страдают от киберугроз из-за пиратского контента Disney т в области информационной безопасности, обнаружила всплеск вредоносной активности, нацеленной на пользователей пиратского контента. Преступники распространяют вредоносы через торрент-файлы с фильмом Disney «Мулан», который стал самым скачиваемым по данным TorrentFreak. Только среди результатов обычного поискового запроса “Mulan.2020” встречаются около 18 тыс. файлов фильма с признаками вре

Радио Disney появится в голосовом помощнике Маруся Mail.ru Group и компания Disney в России и СНГ заключили соглашение, согласно которому в голосовой ассистент Маруся будет добавлена функция быстрого доступа к радио Disney. Слушать цифровое радио Disney у

Microsoft и Disney создали «умное» гнездо для ласточек Microsoft и Disney установили «умные» гнезда для пурпурных лесных ласточек на территории центра развлечен

Disney выставила на улицу сотни белых ИТ-шников, чтобы нанять азиатов Disney притесняет «европоамериканцев» Бывшие ИТ-специалисты американской компании Disney, работавшие на мультимедийного гиганта в США, подают иск против своего бывшего работодателя, обвиняя его в дискриминации по национальным и расовым признакам. Примечательно, что большинст

Huawei, Shanghai Disney и China Unicom Shanghai подписали первое в мире соглашение о стратегическом сотрудничестве в области 4.5G Huawei, Shanghai Shendi Group, генеральный агент Disney China, и China Unicom Shanghai подписали первое соглашение о глобальном стратегическом сотрудничестве в области 4.5G в области строительства новейших сетей 4.5G в тематическом парке Shan

Инновационные разработки Disney Research: от роботов до видеомонтажа у дело с максимальной, академической серьёзностью — организовав сеть научно-технических лабораторий Disney Research. Начало этой сети было положено в 2008 году сотрудничеством The Walt Disne

Disney раскрутит всё, что хочешь Репутация корпорации «Дисней» позволяет ей заниматься с несерьёзным видом весьма серьёзными проблемами и научными разработками. К примеру, сотрудники швейцарского подразделения Disney Research разработали и воплотили в жизнь алгоритм превращения в волчок буквально любого предмета. Суть работы швейцарцев в следующем. Более или менее любой предмет можно превратить в вол

Disney превращает 2D в 3D Компания Disney Research представила на выставке SIGGRAPH 2013 алгоритм автоматического создания трёхмерных панорам на основе видеоряда или серии снимков. Алгоритм хорош тем, что позволяет строить трёхм

Disney оптимизирует аниматронику Компания Disney Research разработала программный пакет по проектированию механизмов для аниматроники. Базируясь на анализе кривых движения, программа проектирует состав, размер и сцепление шестерёнок и

Disney завершил историю LucasArts Купившая медиа-империю Джорджа Лукаса, компания Disney решила закрыть студию разработки и публикации видеоигр LucasArts. Студия LucasArts открыта Джорждем Лукасом в мае 1982 года и широко известна поклонникам видеоигр по публикации проектов

Disney закрывает Junction Point Studios Компания Disney Interactive официально подтвердила факт закрытия студии Junction Point Studios, основателем и главой которой является небезызвестный Уоррен Спектор (Warren Spector). Представитель Dis

Робот Disney Research - хороший партнёр для игры в мяч Питтсбургская лаборатория Disney Research создала человекоподобного робота, умеющего кидать и ловить мячики небольшого размера. В основе робота лежит камера Microsoft Kinect, с помощью которой он отслеживает не только т

Disney знает - кто нажал Компания Disney Research создала сенсорный дисплей, определяющий кто конкретно касается пальцем поверхности. Дисплей построен на ёмкостной технологии Capacitive Fingerprinting, которая, анализируя особе

В «Одноклассниках» появилась первая социальная игра от Disney В России выходит первая в мире социальная игра под брендом Disney - «Киностудия». Игровая новинка разработана российскими специалистами и представлена в сети «Одноклассники». Игра Disney «Киностудия» предлагает уникальный шанс стать владельцем н

На видеосервисе Now.ru состоялась мировая премьера сериала «Река» от ABC - Вместе с нашими партнерами по цифровой дистрибуции мы постоянно разрабатываем и внедряем инновационные модели распространения контента, чтобы российские зрители получали доступ к новейшим продуктам The Walt Disney Company в простой и удобной форме одновременно со всем миром». Специально перед премьерой «Реки» Now.ru ввел новую транзакционную модель для просмотра сериалов. Теперь можно смо

«Ростелеком» заключил соглашение о правах на показ продукции Disney в своей системе интерактивного ТВ «Ростелеком» подписал лицензионное соглашение с компанией Disney о предоставлении прав на показ продукции студии в рамках услуги «видео по запросу» абонентам интерактивного ТВ «Ростелекома» как в стандартном, так и в HD-качестве. Теперь пользователи и

Онлайн-кинотеатр ivi.ru купил права на фильмы и сериалы от Walt Disney Pictures Интернет-кинотеатр ivi.ru объявил о том, что после заключения договора с Walt Disney Pictures расширил объем своего каталога на 500 часов рейтинговых сериалов. Помимо этого к коллекции фильмов ivi.ru добавилось 60 признанных хитов киностудии. Первой новинкой легендарной

Disney запустила секретный раздел своего сайта для пользователей Internet Explorer 9 Российский офис компании Disney специально для браузера Internet Explorer 9 разработал секретный раздел на сайте www.<

Disney купила блог-платформу для родителей Babble Media Компания Disney объявила о приобретении нью-йоркского стартапа Babble Media, платформы для общения родителей, на которой размещаются несколько сотен популяных блогов матерей. Финансовые условия сделки н

Autodesk и Walt Disney Pictures подписали соглашение о лицензировании технологии XGen Компания Autodesk и студия Walt Disney Pictures объявили о своем совместном намерении предоставить инновационные технологии анимации и визуальных эффектов сообществу специалистов по созданию виртуальной реальности. Компа

Disney Россия выходит на рынок игр для соцсетей Российский офис Disney объявил о том, что выходит на рынок игр для социальных сетей. Первым релизом, запущенным российским офисом Disney, стала игра «Тайные Сады Времени» от компании Playdom. Игра уже д

Apple борется с Google и Yahoo за видеотеку Disney omberg со ссылкой на два осведомленных источника. По словам собеседников издания сейчас Apple ведет переговоры на ранней стадии, после которых может последовать предложение. Нынешние владельцы Hulu - Disney, News Corp. и NBC Universal, предлагают потенциальным покупателям вдобавок к самому сервису пятилетние права на профессиональный видеоконтент на нем, из которых два года они будут эксклю

Panasonic показала фотокамеру с героями Диснея Появилась специальная версия фотокамеры с героями мультфильмов Диснея. Ее сделала Panasonic. LUMIX DMC-FP7D стоит 366 долларов

Стив Джобс переизбран в совет директоров Disney Apple, был переизбран в совет директоров одной из крупнейших в индустрии развлечений компании Walt Disney. Голосование прошло в Солт-Лейк-Сити, при этом текущий состав правления из 12 членов,

Disney купила детскую соцсеть Togetherville Компания Disney приобрела Togetherville, социальную сеть, предназначенную для детей младше 10 лет. Финансовые условия сделки не разглашаются, сообщает TechCrunch. Togetherville была официально запущена

Абонентам «Домолинк ТВ» стали доступны фильмы Disney Абонентам «Домолинк ТВ» стали доступны фильмы производства The Walt Disney Company. Всего в сети «Домолинк ТВ» размещено более 40 художественных и мультипликацио

Disney выпустил фирменный Android-смартфон Компания Sharp представила на японском рынке новый брендированный смартфон для детей и поклонников мультфильмов студии Disney. Устройство Galapagos 003SH оснащено специальным дисплеем, поддерживающим показ стереоизображения без очков на 3.8-дюймовом экране. В смартфоне будет установлено специальное программное

Телеканал «Disney Россия» запускает версию для кабельных операторов Урала Как сообщает представительство телеканала Disney в России, с 20 декабря 2010 г. на российском спутнике Express MD1 80.0°E будет доступна адаптированная версия телеканала для Уральского региона, а именно Свердловской и Челябинской облас

Disney начинает выпуск контента в формате Disney Digital 3D для домашнего просмотра на Blu-ray Студия Disney начинает выпуск контента в формате Disney Digital 3D для домашнего просмотра на Blu-ray. Первые три релиза в формате Disney Digital 3D появятся в продаже во всех фирменных

Фильмы Disney можно будет увидеть в 3D на «НТВ-Плюс» Российский офис компании Disney объявил о заключении первого контракта по лицензированию 3D контента для телевизионных каналов в России. Партнером Disney стала компания «НТВ-Плюс», запустившая первый отечественн

Tvigle Media получила права на мультфильмы Disney и сериалы ABC альным развлекательным видео Tvigle.ru В рамках сотрудничества на сайте Tvigle.ru будут открыты специальные каналы, посвященные продуктам. «Выход на интернет-рынок такой компании мирового класса, как Disney, с сериалами, которые уже завоевали популярность у российских зрителей, - знаковое явление для всего рынка, и новая замечательная возможность для российских зрителей посмотреть любимые с

Телеканал Disney начинает вещание в сети «Акадо» Компания «Акадо-Столица» объявила о запуске в своей сети телеканала Disney. Телеканал Disney начинает вещание в сети «Акадо» в тематическом пакете «Детям». С целью знакомства широкой аудитории с новым телеканалом, Disney будет доступен на кнопке 2

«Дальсвязь» начала вещание канала Disney на Дальнем Востоке Компания «Дальсвязь» начала вещание канала Disney на Дальнем Востоке в рамках услуги интерактивного телевидения TVi. Открытие российского канала Disney состоялось 10 августа 2010 г. Телеканал будет транслироваться круглосуточно н

Пользователи «Билайн ТВ» смогут смотреть все новинки Disney и «Уолт Дисней Компани СНГ» объявили о подписании лицензионного соглашения, благодаря которому пользователи домашнего цифрового телевидения «Билайн» смогут смотреть все кино- и анимационные премьеры Disney, в том числе в HD-качестве, не выходя из дома. Фильмы будут появляться в каталоге «Видео по запросу» услуги «Билайн ТВ» одновременно с их поступлением в продажу на DVD. Зрителям «Билайн