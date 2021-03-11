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Walt Disney Company



11.03.2021 Объединенный департамент продаж и маркетинга «Авито» возглавит бывший топ-менеджер Ivi и Disney
15.12.2020 На Aliexpress появились лицензионные товары Disney российских производителей
19.09.2019 Радио Disney появится в голосовом помощнике Маруся
13.12.2016 Disney выставила на улицу сотни белых ИТ-шников, чтобы нанять азиатов
19.11.2014 Инновационные разработки Disney Research: от роботов до видеомонтажа
30.01.2013 Disney закрывает Junction Point Studios
29.02.2012 В «Одноклассниках» появилась первая социальная игра от Disney
23.11.2011 Disney запустила секретный раздел своего сайта для пользователей Internet Explorer 9
19.01.2011 Disney выпустил фирменный Android-смартфон
03.12.2010 Disney начинает выпуск контента в формате Disney Digital 3D для домашнего просмотра на Blu-ray
02.12.2010 Фильмы Disney можно будет увидеть в 3D на «НТВ-Плюс»
21.09.2010 Телеканал Disney начинает вещание в сети «Акадо»
09.08.2010 Пользователи «Билайн ТВ» смогут смотреть все новинки Disney
01.04.2010 Телеканал Disney Channel получил лицензию на кабельное вещание в России
09.10.2009 Disney подключился к русскому WiMAX
01.09.2009 Компания Disney приобрела Marvel
02.06.2009 Walt Disney купила сайты Kaboose за $18 млн.
20.02.2009 Walt Disney купил детский сайт Kerpoof.com
30.04.2008 Disney отобрал домен у русского киберсквоттера
13.03.2008 Walt Disney не планирует покупать AOL
11.03.2008 Walt Disney заработает $1 млрд. на онлайн-контенте
07.12.2007 Disney запускает портал для детей в Британии
19.09.2007 Главный маркетолог Walt Disney перешел в HP
02.08.2007 Walt Disney купила детскую социальную сеть: Club Penguin
14.03.2007 Disney открывает сетевое сообщество для мам
01.12.2006 Пиратство на YouTube раздражает топов Disney
24.10.2006 Абоненты в Азии наиболее склонны к мобильным развлечениям
20.09.2006 Disney представил 3 новых плеера
20.09.2006 Disney заработал на iTunes первый миллион
14.06.2006 Walt Disney запустил мобильный сервис
01.06.2006 Walt Disney начинает продажи через интернет
28.04.2006 Walt Disney изменяет формат рекламы интернет-ретрансляции телепрограмм
06.04.2006 Walt Disney намерен приобщить подростков к мобильной связи
20.02.2006 Walt Disney, Cisco Systems и Intel осуществили инвестиции в сервис MovieBeam
07.02.2006 Walt Disney соединит свое подразделение ABC Radio с Citadel Broadcasting
26.01.2006 Глава Apple проник в руководство Disney
23.01.2006 Disney ищет конкурентов iTunes
10.01.2006 Walt Disney увеличил годовые онлайновые продажи на треть
12.05.2005 Диснейленд оборудуют по последнему слову техники
12.05.2005 Диснейленд оборудуют по последнему слову техники

Публикаций - 478, упоминаний - 759

Walt Disney Company упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20962 76
Apple Inc - Эппл Рус 10085 51
Intel Corporation 10778 40
Sony 5559 38
Yahoo! 3468 33
Google LLC 9402 33
Cisco Systems 4624 31
Amazon Inc - Amazon.com 2514 23
AOL - America Online 651 20
AOL Inc 1482 20
Samsung Electronics 8922 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7456 16
Meta - Facebook 4113 16
Toshiba Corporation 2747 16
AT&T Inc 1520 14
LG Electronics 3116 13
Nvidia Corp 3009 13
IBM 8637 13
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1274 13
Dell Technologies - Dell Computer 753 12
JDSU - JDS Uniphase 214 12
Oracle Corporation 5770 12
Twitter 2280 12
Dell EMC 4463 11
HP - Hewlett-Packard 3423 11
Oracle - Sun Microsystems 2107 11
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2437 10
HP Compaq 1820 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8506 10
HP Inc. 5096 9
General Electric - Дженерал электрик 390 9
Nortel Networks 1269 9
Verizon 825 9
Lenovo Motorola 3318 9
Applied Materials 253 8
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1803 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7749 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6181 7
Comcast 211 7
Qualcomm Technologies 1521 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1760 32
Sony Pictures Entertainment 133 32
Warner Bros. International Television Distribution 260 30
Paramount Pictures Corporation 70 15
eBay Inc 1559 14
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 69 13
Walt Disney - 20th Century Fox 59 13
Pixar 42 13
Netflix - Онлайн-кинотеатр 365 12
Merrill Lynch 427 11
McDonald’s - Макдоналдс 179 11
Warner 66 9
Procter&Gamble - P&G 196 9
Walmart - Wal-Mart Stores 318 8
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 389 7
Coca-Cola Company 231 7
Орион-Экспресс - Телекарта 133 7
GM - General Motors 418 7
ivi - Онлайн-кинотеатр 170 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 435 6
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 199 6
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 240 6
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 71 6
UMG - Universal Music Group 248 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4803 6
Citigroup 270 6
DuPont 87 6
UBS AG 288 5
American Express 300 5
Federated Hermes - Federated Investors 57 5
DreamWorks Animation LLC 33 5
Central Partnership - Централ Партнершип 29 4
Uber 273 4
Uber Technologies 274 4
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 491 4
BMW 371 4
Starbucks - Старбакс 78 4
Lego 174 4
Sony BMG 175 4
LinkedIn 546 3
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 377 12
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 520 12
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1024 6
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 348 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 148 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2274 3
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 405 3
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 563 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 262 2
RBF Ventures - Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций - венчурный фонд 3 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 813 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 302 2
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 294 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1626 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1726 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7309 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 140 1
U.S. SS - the United States Secret Service - Секретная служба США 15 1
Дальневосточный фонд высоких технологий 9 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2007 1
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 99 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 1218 1
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 251 1
Роскачество - Российская система качества 18 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 1
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 75 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 736 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1936 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3238 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 872 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 268 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 40
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 167 2
Единая Россия - Политическая партия 217 2
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 11 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 100 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 362 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 1
Linux Foundation 161 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 148 1
code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 4 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 48 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
DVD Forum 17 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12105 22
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1228 20
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3031 17
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1332 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10060 12
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2022 10
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1996 10
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 455 9
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 269 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6270 9
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9088 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3491 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 714 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3949 5
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 61 5
DRM - Digital Rights Management - TPM - Technological Protection Measures - Технические средства защиты авторских прав 283 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2105 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12222 5
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3135 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 563 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4849 4
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1018 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4189 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 469 4
QWERTY-клавиатура 589 3
3G - Стандарт мобильной связи 5061 3
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1384 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2970 3
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 686 3
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 531 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3032 3
ИТ-аутсорсинг 842 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2431 3
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 606 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 773 3
Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор - Gateway 507 3
Website - Вебсайт 345 3
Родительский контроль 162 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 3965 2
Спутниковое телевидение - Satellite television 43 2
Apple iTunes Store 983 20
Google YouTube - Видеохостинг 2165 16
Apple iPod 1376 15
Google Android 11622 15
Nvidia GeForce GTX 3055 13
Apple iPad 3534 12
Hulu - Онлайн-кинотеатр 90 12
Apple iPhone - серия смартфонов 5801 11
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3292 10
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 10
Apple iOS 6193 10
Microsoft Xbox - Игровая приставка 907 9
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2846 8
Apple - App Store 2350 7
Microsoft Windows 10 10088 7
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 276 7
Google Play - Google Store - Android Market 2629 6
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 59 6
Microsoft Edge - браузер 1770 5
Oracle PeopleSoft 367 5
SAP Ariba 271 5
Sony Playstation Network 149 5
Linux OS 7160 5
Yahoo Overture - Overture Services 71 4
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2086 4
Microsoft Azure 1206 4
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 442 4
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 228 4
OpenText Documentum 342 3
Google Android TV 187 3
VK - Mail.ru Одноклассники 968 3
Apple iMac - Серия моноблоков 428 3
Amazon Prime - Онлайн-кинотеатр 22 3
Apple iPod Touch 718 3
Sony Playstation Portable - Sony PSP 612 3
Microsoft MSN - Microsoft Network 582 3
Intelsat - телекоммуникационные спутники 104 3
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2495 3
Disney Pirates of the Caribbean 5 3
Steve Jobs - Стив Джобс 981 17
Жигалова-Озкан Марина 7 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 334 4
Bush George - Буш Джордж 270 4
Gates William Henry - Гейтс Билл 857 4
Allen Paul - Аллен Пол 119 3
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 554 3
Беляева Оксана 22 3
Chambers John - Чемберс Джон 114 3
Dorsey Jack - Дорси Джек 20 3
Sessions Jeff - Сешнс Джеф 19 3
Журавлев Павел 3 3
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 272 3
Свердлов Денис 169 2
Сергеев Дмитрий 58 2
Larry Page - Ларри Пейдж 173 2
Brin Sergey - Сергей Брин 179 2
Николаев Олег 12 2
Ющенко Александр 25 2
Scott Tony - Скотт Тони 7 2
Кулаковский Дмитрий 67 1
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 31 1
Гришин Дмитрий 174 1
Волин Алексей 114 1
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 45 1
Артамонова Анна 177 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 134 1
Семенов Алексей 70 1
Калинин Александр 116 1
Макаров Игорь 6 1
Ершов Павел 32 1
Решетин Олег 39 1
Иванов Алексей 91 1
Тихонова Кристина 44 1
Чернов Даниил 51 1
Курданов Андрей 14 1
Дуров Павел 220 1
Орловский Виктор 268 1
Рейман Леонид 988 1
Никифоров Николай 1131 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33841 121
Россия - Российская федерация - РФ 82082 81
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26565 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11560 19
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9400 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10848 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12012 12
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 369 11
Ирак - Республика 619 11
Япония 7883 11
США - Калифорния 3063 10
США - Нью-Йорк 2583 9
Северная Америка 2525 9
США - Лос-Анджелес - Голливуд 105 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11513 8
США - Лос-Анджелес 661 8
Германия - Федеративная Республика 7770 8
Европа 7242 7
Индия - Республика 4069 7
Италия - Итальянская Республика 2815 6
США - Калифорния - Сан-Франциско 1332 6
Испания - Королевство 2511 6
Америка 1185 6
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1160 5
Азия - Азиатский регион 3148 5
Бразилия - Федеративная Республика 1893 5
Франция - Французская Республика 4919 5
США - Калифорния - Кремниевая долина 624 4
Австралия - Австралийский Союз 2650 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1858 4
Южная Корея - Республика 3248 4
Ближний Восток 2481 3
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 764 3
Германия - Берлин 570 3
Африка - Африканский регион 2659 3
Новая Зеландия 582 3
Казахстан - Республика 4116 3
Европа Западная 1275 3
США - Колумбия - Вашингтон 1074 3
Нидерланды 1988 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3620 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5014 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2225 4
ISDEX интернет-индекс 196 3
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 64 3
U.S. H-1B - Неиммиграционная рабочая виза в США для зарубежных специалистов 27 3
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4071 3
Русский язык 1653 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2705 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1511 3
Вторая мировая война 477 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 303 2
The Pirate Bay 90 2
Смешарики - анимационный сериал для детей 21 2
ВВП - Валовой внутренний продукт 16 1
PSD2 - Payment Service Directive - Директива Европейского парламента и Совета о платежных услугах на внутреннем рынке 12 1
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 10 1
Пиратство - Авторское право 262 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 77 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 265 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 311 1
Торговля розничная 82 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 120 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1874 1
Дед Мороз 151 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1226 1
Thomson Reuters - Рейтер 5606 36
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 35
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 422 22
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 447 20
CBS MarketWatch 269 19
23ABC News 127 18
WSJ - The Wall Street Journal 1193 14
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1834 14
News Corp 184 12
Viacom - Video & Audio Communications 113 12
CNET - Издание 1557 12
NBC News 165 11
Associated Press 1965 9
Bloomberg 935 8
NBC Universal Media 62 8
Forbes - Форбс 556 7
Nickelodeon - детско-подростковый телевизионный канал 40 6
TechCrunch - TechCrunch Awards 1140 6
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 160 6
Discovery Channel 33 5
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 560 5
NYT - The New York Times 943 4
FT - Financial Times 1067 4
ТНТ - Телеканал 113 3
Barron's 25 3
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 3
Mashable 320 3
Business Insider 183 3
ZDnet 555 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10414 3
Variety 13 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 2
Муз-ТВ - телеканал 36 2
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 2
Comedy Central - телеканал 21 2
ABC News 50 2
Ars Technica 302 2
Mercury Center 309 2
The Washington Post 287 2
Коммерсантъ - Издательский дом 783 2
Internet Stock Report 992 35
S&P - Standard and Poor’s 448 15
S&P 500 226 11
Juniper Research 419 5
Conference Board 72 3
Forrester Research 782 3
Gartner 3173 3
Yankee Group 161 3
IDC - International Data Corporation 4514 3
Bear Stearns 77 2
Moody's Investors Service 64 2
Nielsen Holdings 286 2
Strategy Analytics 281 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2561 2
Dow Jones & Company - Доу Джонс 117 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 355 2
comScore 304 2
In-Stat/MDR 63 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 1
eMarketer 195 1
App Annie State of Mobile 3 1
BCG - Boston Consulting Group 74 1
ABI Research 230 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 176 1
Fortune Global 500 266 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 175 5
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 51 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 220 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 360 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 87 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 213 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 326 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 86 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 178 1
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 75 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 162 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 280 2
Олимпийские игры - Olympic Games 461 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 380 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 176 1
Ночь в музее 4 1
Час кода - международное движение 11 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 12 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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Создано именных указателей - 54753.
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