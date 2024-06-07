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Walt Disney Company
СОБЫТИЯ
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|07.06.2024
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Фанаты закрытой Disney видеоигры взломали сервер компании и украли 2,5 ГБ внутренних корпоративных данных
возможно, лучше заплатить. В 2019 г. после временного сбоя в ИТ-системе регистрации в день запуска Disney+ столкнулся с еще одной проблемой - жалобами некоторых пользователей на то, что их акк
|04.08.2022
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Малоизвестная ИТ-компания внезапно стала дороже Coca-Cola, Disney и Bank of America. Никто не знает, почему
атем в течение того же дня акции AMTD просели на 30%, но все равно на момент закрытия торгов их цена составляла впечатляющие $1,1 тыс. за одну бумагу, что поставило компанию в один ряд с американской Disney по стоимости. Без видимой причины Ценные бумаги AMTD росли и ранее, но более умеренными темпами. Переломный момент наступил в понедельник, 1 августа 2022 г., когда котировки почти удвоил
|30.12.2021
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Accenture помогла «оживить» интерактивные постеры Disney
Accenture помогла StudioLAB (подразделение студии Disney) в разработке интерактивных постеров к фильмам. Решение работает на базе облачных сервисов, подключенных к OLED-дисплею. В рамках партнерства Accenture и StudioLAB уже выпускали подобные
|11.03.2021
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Объединенный департамент продаж и маркетинга «Авито» возглавит бывший топ-менеджер Ivi и Disney
о» назначен Игорь Макаров, ранее возглавлявший направление пользовательского опыта и маркетинга в онлайн-кинотеатре Ivi, а также на протяжении 13 лет занимавший пост вице-президента российского офиса Disney. В сферу ответственности Макарова входило управление маркетингом всех бизнес-подразделений: эфирного канала Disney, фильмов, лицензирование, медиа дистрибуция, интерактивные проек
|15.12.2020
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На Aliexpress появились лицензионные товары Disney российских производителей
На локальном маркетплейсе Aliexpress открылся магазин лицензионных товаров под брендами компании Disney — Disney, Marvel, Pixar, «Звездные войны». В магазине можно будет купить игрушки, посуду, текстиль, товары для малышей и школьников и другую продукцию с героями фильмов «Человек-П
|17.09.2020
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Eset: пользователи страдают от киберугроз из-за пиратского контента Disney
т в области информационной безопасности, обнаружила всплеск вредоносной активности, нацеленной на пользователей пиратского контента. Преступники распространяют вредоносы через торрент-файлы с фильмом Disney «Мулан», который стал самым скачиваемым по данным TorrentFreak. Только среди результатов обычного поискового запроса “Mulan.2020” встречаются около 18 тыс. файлов фильма с признаками вре
|19.09.2019
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Радио Disney появится в голосовом помощнике Маруся
Mail.ru Group и компания Disney в России и СНГ заключили соглашение, согласно которому в голосовой ассистент Маруся будет добавлена функция быстрого доступа к радио Disney. Слушать цифровое радио Disney у
|23.07.2018
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Microsoft и Disney создали «умное» гнездо для ласточек
Microsoft и Disney установили «умные» гнезда для пурпурных лесных ласточек на территории центра развлечен
|13.12.2016
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Disney выставила на улицу сотни белых ИТ-шников, чтобы нанять азиатов
Disney притесняет «европоамериканцев» Бывшие ИТ-специалисты американской компании Disney, работавшие на мультимедийного гиганта в США, подают иск против своего бывшего работодателя, обвиняя его в дискриминации по национальным и расовым признакам. Примечательно, что большинст
|20.07.2015
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Huawei, Shanghai Disney и China Unicom Shanghai подписали первое в мире соглашение о стратегическом сотрудничестве в области 4.5G
Huawei, Shanghai Shendi Group, генеральный агент Disney China, и China Unicom Shanghai подписали первое соглашение о глобальном стратегическом сотрудничестве в области 4.5G в области строительства новейших сетей 4.5G в тематическом парке Shan
|19.11.2014
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Инновационные разработки Disney Research: от роботов до видеомонтажа
у дело с максимальной, академической серьёзностью — организовав сеть научно-технических лабораторий Disney Research. Начало этой сети было положено в 2008 году сотрудничеством The Walt Disne
|12.08.2014
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Disney раскрутит всё, что хочешь
Репутация корпорации «Дисней» позволяет ей заниматься с несерьёзным видом весьма серьёзными проблемами и научными разработками. К примеру, сотрудники швейцарского подразделения Disney Research разработали и воплотили в жизнь алгоритм превращения в волчок буквально любого предмета. Суть работы швейцарцев в следующем. Более или менее любой предмет можно превратить в вол
|25.07.2013
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Disney превращает 2D в 3D
Компания Disney Research представила на выставке SIGGRAPH 2013 алгоритм автоматического создания трёхмерных панорам на основе видеоряда или серии снимков. Алгоритм хорош тем, что позволяет строить трёхм
|23.07.2013
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Disney оптимизирует аниматронику
Компания Disney Research разработала программный пакет по проектированию механизмов для аниматроники. Базируясь на анализе кривых движения, программа проектирует состав, размер и сцепление шестерёнок и
|05.04.2013
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Disney завершил историю LucasArts
Купившая медиа-империю Джорджа Лукаса, компания Disney решила закрыть студию разработки и публикации видеоигр LucasArts. Студия LucasArts открыта Джорждем Лукасом в мае 1982 года и широко известна поклонникам видеоигр по публикации проектов
|30.01.2013
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Disney закрывает Junction Point Studios
Компания Disney Interactive официально подтвердила факт закрытия студии Junction Point Studios, основателем и главой которой является небезызвестный Уоррен Спектор (Warren Spector). Представитель Dis
|30.11.2012
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Робот Disney Research - хороший партнёр для игры в мяч
Питтсбургская лаборатория Disney Research создала человекоподобного робота, умеющего кидать и ловить мячики небольшого размера. В основе робота лежит камера Microsoft Kinect, с помощью которой он отслеживает не только т
|22.10.2012
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Disney знает - кто нажал
Компания Disney Research создала сенсорный дисплей, определяющий кто конкретно касается пальцем поверхности. Дисплей построен на ёмкостной технологии Capacitive Fingerprinting, которая, анализируя особе
|29.02.2012
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В «Одноклассниках» появилась первая социальная игра от Disney
В России выходит первая в мире социальная игра под брендом Disney - «Киностудия». Игровая новинка разработана российскими специалистами и представлена в сети «Одноклассники». Игра Disney «Киностудия» предлагает уникальный шанс стать владельцем н
|09.02.2012
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На видеосервисе Now.ru состоялась мировая премьера сериала «Река» от ABC
- Вместе с нашими партнерами по цифровой дистрибуции мы постоянно разрабатываем и внедряем инновационные модели распространения контента, чтобы российские зрители получали доступ к новейшим продуктам The Walt Disney Company в простой и удобной форме одновременно со всем миром». Специально перед премьерой «Реки» Now.ru ввел новую транзакционную модель для просмотра сериалов. Теперь можно смо
|12.01.2012
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«Ростелеком» заключил соглашение о правах на показ продукции Disney в своей системе интерактивного ТВ
«Ростелеком» подписал лицензионное соглашение с компанией Disney о предоставлении прав на показ продукции студии в рамках услуги «видео по запросу» абонентам интерактивного ТВ «Ростелекома» как в стандартном, так и в HD-качестве. Теперь пользователи и
|15.12.2011
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Онлайн-кинотеатр ivi.ru купил права на фильмы и сериалы от Walt Disney Pictures
Интернет-кинотеатр ivi.ru объявил о том, что после заключения договора с Walt Disney Pictures расширил объем своего каталога на 500 часов рейтинговых сериалов. Помимо этого к коллекции фильмов ivi.ru добавилось 60 признанных хитов киностудии. Первой новинкой легендарной
|23.11.2011
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Disney запустила секретный раздел своего сайта для пользователей Internet Explorer 9
Российский офис компании Disney специально для браузера Internet Explorer 9 разработал секретный раздел на сайте www.<
|15.11.2011
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Disney купила блог-платформу для родителей Babble Media
Компания Disney объявила о приобретении нью-йоркского стартапа Babble Media, платформы для общения родителей, на которой размещаются несколько сотен популяных блогов матерей. Финансовые условия сделки н
|12.08.2011
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Autodesk и Walt Disney Pictures подписали соглашение о лицензировании технологии XGen
Компания Autodesk и студия Walt Disney Pictures объявили о своем совместном намерении предоставить инновационные технологии анимации и визуальных эффектов сообществу специалистов по созданию виртуальной реальности. Компа
|11.08.2011
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Disney Россия выходит на рынок игр для соцсетей
Российский офис Disney объявил о том, что выходит на рынок игр для социальных сетей. Первым релизом, запущенным российским офисом Disney, стала игра «Тайные Сады Времени» от компании Playdom. Игра уже д
|22.07.2011
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Apple борется с Google и Yahoo за видеотеку Disney
omberg со ссылкой на два осведомленных источника. По словам собеседников издания сейчас Apple ведет переговоры на ранней стадии, после которых может последовать предложение. Нынешние владельцы Hulu - Disney, News Corp. и NBC Universal, предлагают потенциальным покупателям вдобавок к самому сервису пятилетние права на профессиональный видеоконтент на нем, из которых два года они будут эксклю
|26.05.2011
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Panasonic показала фотокамеру с героями Диснея
Появилась специальная версия фотокамеры с героями мультфильмов Диснея. Ее сделала Panasonic. LUMIX DMC-FP7D стоит 366 долларов
|24.03.2011
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Стив Джобс переизбран в совет директоров Disney
Apple, был переизбран в совет директоров одной из крупнейших в индустрии развлечений компании Walt Disney. Голосование прошло в Солт-Лейк-Сити, при этом текущий состав правления из 12 членов,
|24.02.2011
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Disney купила детскую соцсеть Togetherville
Компания Disney приобрела Togetherville, социальную сеть, предназначенную для детей младше 10 лет. Финансовые условия сделки не разглашаются, сообщает TechCrunch. Togetherville была официально запущена
|19.01.2011
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Абонентам «Домолинк ТВ» стали доступны фильмы Disney
Абонентам «Домолинк ТВ» стали доступны фильмы производства The Walt Disney Company. Всего в сети «Домолинк ТВ» размещено более 40 художественных и мультипликацио
|19.01.2011
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Disney выпустил фирменный Android-смартфон
Компания Sharp представила на японском рынке новый брендированный смартфон для детей и поклонников мультфильмов студии Disney. Устройство Galapagos 003SH оснащено специальным дисплеем, поддерживающим показ стереоизображения без очков на 3.8-дюймовом экране. В смартфоне будет установлено специальное программное
|16.12.2010
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Телеканал «Disney Россия» запускает версию для кабельных операторов Урала
Как сообщает представительство телеканала Disney в России, с 20 декабря 2010 г. на российском спутнике Express MD1 80.0°E будет доступна адаптированная версия телеканала для Уральского региона, а именно Свердловской и Челябинской облас
|03.12.2010
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Disney начинает выпуск контента в формате Disney Digital 3D для домашнего просмотра на Blu-ray
Студия Disney начинает выпуск контента в формате Disney Digital 3D для домашнего просмотра на Blu-ray. Первые три релиза в формате Disney Digital 3D появятся в продаже во всех фирменных
|02.12.2010
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Фильмы Disney можно будет увидеть в 3D на «НТВ-Плюс»
Российский офис компании Disney объявил о заключении первого контракта по лицензированию 3D контента для телевизионных каналов в России. Партнером Disney стала компания «НТВ-Плюс», запустившая первый отечественн
|10.11.2010
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Tvigle Media получила права на мультфильмы Disney и сериалы ABC
альным развлекательным видео Tvigle.ru В рамках сотрудничества на сайте Tvigle.ru будут открыты специальные каналы, посвященные продуктам. «Выход на интернет-рынок такой компании мирового класса, как Disney, с сериалами, которые уже завоевали популярность у российских зрителей, - знаковое явление для всего рынка, и новая замечательная возможность для российских зрителей посмотреть любимые с
|21.09.2010
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Телеканал Disney начинает вещание в сети «Акадо»
Компания «Акадо-Столица» объявила о запуске в своей сети телеканала Disney. Телеканал Disney начинает вещание в сети «Акадо» в тематическом пакете «Детям». С целью знакомства широкой аудитории с новым телеканалом, Disney будет доступен на кнопке 2
|17.08.2010
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«Дальсвязь» начала вещание канала Disney на Дальнем Востоке
Компания «Дальсвязь» начала вещание канала Disney на Дальнем Востоке в рамках услуги интерактивного телевидения TVi. Открытие российского канала Disney состоялось 10 августа 2010 г. Телеканал будет транслироваться круглосуточно н
|09.08.2010
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Пользователи «Билайн ТВ» смогут смотреть все новинки Disney
и «Уолт Дисней Компани СНГ» объявили о подписании лицензионного соглашения, благодаря которому пользователи домашнего цифрового телевидения «Билайн» смогут смотреть все кино- и анимационные премьеры Disney, в том числе в HD-качестве, не выходя из дома. Фильмы будут появляться в каталоге «Видео по запросу» услуги «Билайн ТВ» одновременно с их поступлением в продажу на DVD. Зрителям «Билайн
|28.07.2010
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Disney покупает разработчика социальных игр Playdom за $563,2 млн
Компания Walt Disney объявила о том, что достигла соглашения о покупке Playdom, разработчика популярных игр
Walt Disney Company и организации, системы, технологии, персоны:
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