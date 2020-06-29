Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
АКТР
Ассоциация кабельного телевидения России
Публикаций - 37, упоминаний - 95
АКТР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 761 1
|ОрдерКом 5 1
|Кузяев Андрей 59 2
|Семериков Андрей 33 2
|Путин Владимир 1961 2
|Левин Леонид 83 1
|Силин Михаил 24 1
|Галушко Дмитрий 5 1
|Бельская Яна 9 1
|Кореш Виктор 76 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858305, в очереди разбора - 761484.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858305, в очереди разбора - 761484.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru