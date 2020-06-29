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АКТР
Ассоциация кабельного телевидения России



29.06.2020 Назначен председатель совета директоров «ЭР-Телеком холдинга» 1
13.11.2019 В России вводят монополию на телетрансляции в интернете 1
04.04.2019 Власти проникнут в кабельное ТВ, чтобы контролировать телеканалы изнутри 3
04.10.2018 Основателя «Эр-телекома» внезапно сместили с поста гендиректора 1
14.07.2015 Путин обязал ТВ-операторов бесплатно транслировать все цифровые телеканалы 3
04.02.2015 Путин вернул кабельным и спутниковым телеканалам право размещать рекламу 1
20.10.2014 Власти хотят заставить ТВ-операторов бесплатно транслировать эфирные телеканалы 1
20.08.2012 «Триколор ТВ» разозлил конкурентов низкими ценами 3
22.05.2012 ФАС признала нарушением закона о конкуренции требования о демонтаже подвесных линий связи 5
13.12.2011 Провайдеры: Перенос воздушных кабельных линий связи в подземную канализацию отразится на стоимости услуг 1
11.10.2011 Опубликована программа форума «Инвестиции в цифру. Правовые аспекты» 5
27.09.2011 19 октября в Москве состоится форум «Инвестиции в цифру. Правовые аспекты» 2
05.09.2011 19 октября в Москве состоится форум «Инвестиции в цифру. Правовые аспекты» 1
18.01.2011 В первый день работы CSTB'2011 пройдёт круглый стол «переход России на цифровое эфирное вещание» 2
07.12.2010 «Акадо» обеспечит информационную безопасность для своих абонентов по-новому 2
03.08.2010 Артем Кудрявцев назначен исполняющим обязанности президента ТТК 2
28.05.2010 Россия: IPTV может оказаться вне закона 1
11.03.2010 Власти заставили «НТВ-Плюс» подешеветь в 2 раза 1
06.02.2009 Состоялось Общее собрание Ассоциации кабельного телевидения России 16
02.02.2009 Открылась международная выставка и конференция CSTB’2009 1
28.01.2009 2 февраля откроется международная выставка и конференция CSTB’2009 1
22.01.2009 Со 2 по 5 февраля пройдет международная выставка и конференция CSTB 2009 1
19.12.2008 Состоялось заседание Правления Ассоциации кабельного телевидения России 4
06.11.2008 Россиянам объяснят, какие телеканалы правильные 1
01.11.2008 Россиянам придется покупать ТВ-приставки за свой счет 1
07.02.2008 20% телезрителей в РФ являются абонентами платного телевидения 1
05.02.2008 Россвязьохранкультура проведет мониторинг телерадиокомпаний 4
22.01.2008 4-7 февраля пройдет выставка CSTB’2008 4
25.10.2007 В Москве прошел форум «Инвестиции в цифру» 3
21.09.2007 16 октября откроется форум "Инвестиции в цифру" 8
07.09.2007 13 сентября откроется MultyPlay-2007 2
11.04.2007 Цифровое ТВ повторит судьбу сотовой связи? 5
14.02.2007 CSTB-2007: платное ТВ вытесняет эфир 3
05.02.2007 Инвестиции в сети широкополосного доступа Renova Media увеличатся в 3 раза 1
14.08.2006 14 сентября откроется конференция "Платные услуги в мультисервисных сетях" 1
05.06.2006 Акционеры "Ренова" консолидируют активы в рамках холдинга "Ренова-Медиа" 1
23.01.2006 В Москве открывается 8-я Международная выставка и конференция CSTB 2006 1

Публикаций - 37, упоминаний - 95

АКТР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Акадо Телеком - Комкор 690 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 590 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1655 2
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 117 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 236 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 938 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 280 1
Samsung Electronics 6500 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 1
Витрина ТВ - Vitrina TV 2 1
Комстар Регионы 89 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 761 1
ОрдерКом 5 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6143 15
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1739 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1786 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1598 3
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 109 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 26 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 127 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1580 7
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 618 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 810 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1312 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 2
Кузяев Андрей 59 2
Семериков Андрей 33 2
Путин Владимир 1961 2
Левин Леонид 83 1
Силин Михаил 24 1
Галушко Дмитрий 5 1
Бельская Яна 9 1
Кореш Виктор 76 1
Россия - Российская федерация - РФ 63740 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19763 9
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 825 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1742 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2735 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2301 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8979 3
Украина 3978 2
Россия - СЗФО - Псковская область 379 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 706 2
Южная Корея - Республика 1768 2
Россия - УФО - Челябинская область 707 2
Россия - ПФО - Казань 1634 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 505 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8630 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 297 1
Россия - ПФО - Саратовская область 394 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 334 1
Россия - ЦФО - Владимирская область 393 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 422 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 453 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) - Биробиджан 53 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 423 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 379 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 262 1
Россия - ЦФО - Курская область 357 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 243 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 309 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары 172 1
Россия - ЦФО - Брянская область 94 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 152 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 203 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 134 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 80 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 548 1
Казахстан - Республика 2988 1
Беларусь - Белоруссия 2314 1
Европа Восточная 1973 1
Европа 4351 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1382 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 418 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 219 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 588 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 84 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 37 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 253 1
Ведомости 260 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 206 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 679 1
Коммерсантъ - Издательский дом 528 1
Муз-ТВ - телеканал 27 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4122 1
Стрим-ТВ - телекомпания 100 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858305, в очереди разбора - 761484.
Создано именных указателей - 46783.
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