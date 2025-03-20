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Братчикова Наталья



20.03.2025 Мощный российский конкурент YouTube закрывается. Он не проработал и двух лет 1
06.12.2024 NUUM отмечает год с момента запуска: 4,5 миллиона установок и миллионы пользователей 1
24.10.2024 Санкт-Петербург — второй в стране по популярности видеоплатформы NUUM 1
22.10.2024 Иркутск вошел топ-5 регионов по количеству пользователей на видеоплатформе NUUM за сентябрь 2024 года 1
21.10.2024 МТС: Казань вошла в тройку лидеров по количеству пользователей отечественной видеоплатформы NUUM 1
18.09.2024 Средний заработок блогеров по программе «Единый оффер» составит более 125 тысяч рублей 1
30.08.2024 NUUM и популярные блогеры научат нижегородских школьников зарабатывать на блоге и контенте 1
30.08.2024 Видеоплатформа NUUM вернет блогерам доход на уровне монетизации YouTube 2021 года 1
22.08.2024 МТС научит школьников зарабатывать на контент-мейкинге 1
21.08.2024 МТС научит школьников зарабатывать на контент-мейкинге 1
08.08.2024 МТС: рост загрузок в 2,2 раза – видеоплатформа NUUM отмечает массовый приток авторов 1
30.07.2024 MTS AI создала ИИ-модератора для видеоплатформы NUUM 1
15.05.2024 Видеоплатформа NUUM запускает онлайн-акселератор для начинающих блогеров – NUUMLAB 1
16.02.2024 В бета-тесте видеоплатформы Nuum приняли участие 2,6 млн пользователей 1
04.12.2023 МТС тестирует потенциального «убийцу» YouTube 1
04.12.2023 МТС запустила бета-версию новой пользовательской платформы видеоконтента Nuum 1
09.07.2021 «Билайн» запускает пилотный проект «Видеонаблюдение» 1
22.03.2017 МТС переводит платформы кабельного и спутникового ТВ в формат Ultra HD 1
07.02.2017 Решение Irdeto обеспечивает защиту контента для более чем 2 млн абонентов МТС в России 1
21.01.2016 Выставка-форум CSTB. Telecom & Media'2016 - актуальные тренды рынка телевидения и телекоммуникаций 1
20.11.2015 МТС запустила опции «ТВ везде» и «ТВ везде Wi-Fi» 1
08.10.2015 МТС запустила «Мультирум» в регионах России 1
02.09.2014 Количество абонентов цифрового ТВ МТС за 6 месяцев 2014 г. увеличилось в 1,5 раза 1
09.07.2013 Оплатить домашние услуги «Ростелекома» теперь можно на «Qiwi Терминалах» 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

Братчикова Наталья и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13030 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8833 2
Irdeto Access B.V. 38 2
Ростелеком 9854 1
LG Electronics 3633 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4070 1
Huawei 3992 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 841 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
Eltex - Предприятие Элтекс 159 1
SAP SE 5316 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 251 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 128 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 64 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2053 1
Almatel - Алмател - Алма Групп - Alma Group 16 1
Huawei Technologies 399 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1584 1
Huawei - HiSilicon Technologies 60 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 565 1
GS Labs - Цифра ООО 28 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 331 1
SPB TV 47 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 209 1
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 89 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 332 1
Netris - Нетрис 53 1
Элекард - Elecard 22 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 120 1
АЛС и ТЕК - АЛСиТЕК 6 1
Akamai Technologies - Limelight Networks 155 1
Globecast 8 1
Rohde&Schwarz - Роде и Шварц Рус 24 1
SmartLabs - СмартЛабс 43 1
SES Networks 84 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 39 1
ОСТ НПП 1 1
Сателлит ЛТД 9 1
Elemental Technologies 1 1
NanduQ - Qiwi 997 1
Газпром ПАО 1358 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
Shopping Live - Директ Трейд 9 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 36 1
Sony Pictures Television 18 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 1
ACE Markering 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1072 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5040 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1920 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 57 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 419 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
Интернет-видео - ассоциация 19 1
Data monetization - Монетизация данных 1678 10
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2937 9
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1678 7
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11387 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9324 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1722 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5850 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8488 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2123 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7990 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7024 1
Микрофон - Microphone 2543 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12326 1
МТС - NUUM 35 15
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 5
Apple - App Store 2921 3
Google Play - Google Store - Android Market 3327 3
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 78 3
Google YouTube - Видеохостинг 2792 3
МТС ID 45 2
МТС Big Data 283 2
МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 73 2
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 2
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 94 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 754 2
МТС - NUUM - NUUMLAB 2 2
NanduQ - Qiwi Терминалы - Qiwi Аренда - Qiwi Маркет - Qiwi Касса - Qiwi Кассир 115 1
ВымпелКом - Билайн Видеонаблюдение - Дом под присмотром 4 1
Ростелеком - Домашние услуги 2 1
Irdeto 360 1 1
Irdeto Cloaked CA - Irdeto Cloaked Conditional Access - Irdeto Cloakware 4 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 16 1
Ланит - Lansoft - Goodt Time - ранее ZoZo RCAM - Revenue&Costs Assurance Management 41 1
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 419 1
Viacom - Video & Audio Communications 116 1
РМГ - RU.TV 7 1
Discovery Networks 11 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 654 1
Стрим-ТВ - телекомпания 160 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 70 3
CSTB Telecom & Media 58 1
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